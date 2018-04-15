Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?.. • 233 • Аналитика Удар по Т-4. Сверху или снизу?



Министерство обороны России сообщает о том, что ракетный удар по военной базе T-4 в провинции Хомс нанесли самолёты ВВС Израиля. В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана. Отмечено, что в общей сложности по авиабазе было выпущено 8 ракет. Ранее сообщалось, что 8 ракет были перехвачены, а общее количество — не менее 28.











МО РФ: Удар по T-4 нанесли самолёты ВВС Израиля

Так кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес Атака сирийской базы Т-4. Перехвачено не менее 8 ракетМО РФ: Удар по T-4 нанесли самолёты ВВС ИзраиляТак кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес



В командовании силами обороны Израиля нанесение ракетных ударов из воздушного пространства Ливана по сирийской территории не комментируют. Ранее в ливанских СМИ появлялись сообщения об активности израильских военных самолётов в воздушном пространстве страны. В сети до сих пор обсуждается вопрос о вероятном нанесении удара или с использованием средств авиации, или с израильской подводной лодки.



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Teberii

Пробный камень брошен, каков будет ответ?



Leeds

Как и в прошлый раз, вероятно. Напомню, Т4 активно использовалась нашими в ходе штурма Пальмиры. Возможно, и после этого. Сейчас пишут, что использовалась Ираном.



Аскет

Там сейчас иранская база, наших там нет. Значит, дело рук Израиля. Эта та самая база Тияс, при атаке которой был сбит израильский F-16, ранее она использовалась как аэродром подскока для наших вертолётов.

Возможно, удар был нанесен КР Далила. В декабре 2017 Израиль наносил удар этими ракетами из воздушного пространства Ливана по иранскому объекту в пригороде Дамаска, тогда в цель попали не все ракеты, как и сейчас.



DMB_95

С этим ракетным ударом вообще всё как-то "многослойно" выглядит. Генштаб пообещал бахнуть, если прилетит в Дамаск и пострадают наши. Трамп пообещал бахнуть по "режиму Асада". А Израиль, не признаваясь, бахнул хрен знает куда… И все хотят сохранить лицо.



Трамп: Россия — «партнёр животного»



Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнёром животного, которое наслаждается убийством людей газом».



К берегам Сирии выдвинулась группировка американских военных кораблей. Некоторые находятся в нескольких десятках морских миль от сирийского побережья. На этом фоне, как ранее сообщало «Военное обозрение», Россия начала учебные стрельбы в восточном Средиземноморье, закрыв внушительную по площади акваторию у сирийских морских границ. Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США столкнутся с серьёзными последствиями, если они решатся нанести удар по сирийскому правительству и его армии, подчеркнув, что сообщения о «химической атаке» в Сирии являются провокацией.







Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты

Трамп оставляет военное командование США в дураках. По кому теперь "бить ракетами"?..

Ночь длинных "Томагавков". Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО

Прибрежные районы Сирии закрыты. Россия начинает учения



Заявления Трампа и его сочинения в «Твиттере» превратили президента США в ведущего ньюсмейкера планеты. Как известно, нынешние борзописцы за свои слова не отвечают. Вот так и Трамп: над ним не первый месяц смеются из-за пустых угроз в адрес Ким Чен Ына и КНДР. Теперь вот «ньюсмейкер» дал новый повод позубоскалить — и снова попал на первые полосы газет. И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк



Карикатур на Трампа в мире скоро станет больше, чем его фотографий!



Видимо, всерьёз опасаясь этого, американский президент в ночь на субботу в компании с партнёрами из Великобритании и Франции нанёс свыше сотни ударов по сирийской территории. Впрочем, войска ПВО республики перехватили большую часть крылатых ракет (более семидесяти). Что касается России, то в Москве решительно осудили атаку.



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Николай С.

Россия будет сбивать ТОЛЬКО ракеты, выпущенные по Сирии, — это Трамповы хотелки. МО РФ чётко заявило, что будут уничтожены носители (корабли и т.д.) этих ракет. Пора построить пролив имени Сталина.



17085

Трампу, может, и объяснили, только это выступление не для России, скорее для народонаселения США. Просто трёп…



Монос

«Тебе не следует оставаться партнёром животного, которое наслаждается убийством людей газом».

Я что-то пропустил? Мы стали партнёрами Мэй и Великобритании?



SOF

Вчера у Соловьева телемост с Вашингтоном был. Д. Саймс ораторствовал.

В двух словах его речь можно описать так: в случае с КНДР в конгрессе царил ажиотаж — тогда они именно обтрухались, поскольку считают Ына полным отморозком, а сейчас, когда имеют дело с нами, они, там, в конгрессе, спокойны как танки. Ну не верят они в то, что мы сказали.. НЕ ВЕРЯТ. Считают, что мы конфликта себе позволить не можем, поэтому промолчим. Вот так… А дальше как в поговорке про назвавшегося груздем…



антивирус

Трамп всё делает правильно. Ударить в пустое место лучше, чем расхлебывать кровь. Испугать пугливых и не проколоться на бесстрашных —победа великой Америки.



Дружбе не бывать



В иных российских изданиях прозвучала своего рода благодарность постпреду США в ООН Никки Хейли — за то, что она признала: Россия никогда не будет для США другом. О способе проиграть войну до её начала



Наконец-то всё стало ясно! И те, кто питал иллюзии по поводу дружбы с Америкой, теперь жестоко посрамлены и примерно наказаны за свою наивность.



Однако, как полагает Ю. Селиванов, подобное «открытие Америки» сильно устарело. Хейли не сказала ничего нового: соответствующая западная политика хорошо известно с середины XIX века. Британский премьер-министр Пальмерстон изрек в то время следующее: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны только ее интересы!»







«Мы долго молча отступали…»



Хейли и вправду запоздала со своим анонсом вражды.



Холодная война, от которой старался откреститься мистер Обама, идёт с 2014 года. Причём это только её нынешний, заметный этап с его дипломатическими зеркальными мерами, взаимными обвинениями, скачком недоверия, фейками в СМИ, отравленными или не отравленными «боевым веществом» Скрипалями и так далее. Предыдущим этапом холодной войны можно считать расширение НАТО на восток.



Совершенно очевидно, что новым фронтом холодной войны стала Сирия — и что в ближайшей мрачной перспективе Сирия станет для сторон вторым горячим Афганистаном.



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a.s.zzz888

У Трампа уже есть опыт подобного: когда принимал он тов. Си в мерикатосии, был обстрелян аэродром в Сирии. Ставит себя превыше ВСЕХ.

Пора уже и по ушам мерикатосам, пора.



Serg65

Самый сильный и действенный удар по США — это обвинить Трампа в притеснении ЛГБТ и бесчеловечным пыткам над геями и лесбиянками в Гуантанамо!!! Это будет посильнее ракет и самолётов! А следом за этим обвинить Пентагон в испытании психотропных аппаратов на чернокожих гражданах Америки!



wooja

К сожалению, договориться со Штатами будет очень трудно, и, судя по всему дела, у них не блестящие, но и Россия не в шоколаде. Так что ожидается большая полоса манёвров. Путин?.. Он делает что должно, а что будет, то будет. Российская пропаганда слаба, либералы, особенно западные, пудрят мозги так, что Россия нервно курит в сторонке… И либералам верят, за ними идут, а память у людей короткая. Да и вообще они нас не любят. Даже на бытовом уровне, так что, люди, будьте бдительны, нас постараются поставить в позу. Семь стран – семь войн. Стратегия и цели США



Конфликт НАТО с Россией состоится в 2020 году



Часто в сети появляются публикации об ускоренной подготовке всех транспортных развязок в государствах Центральной и Восточной Европы к переброске тяжёлой военной техники на восточное стратегическое направление: в Румынию, Венгрию, Чехию, Польшу и страны Балтии. Так, согласно недавно анонсированному в Брюсселе плану Еврокомиссии, до 2020 года все железнодорожные пути, автомагистрали и мосты должны быть проверены на пригодность для перемещения тяжёлой бронетехники, включая ТЗМ, БРЭМ, мостоукладчики и т.д. Акцент на этом был сделан и заместителем главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрисом Кужниексом в интервью программе «Домская площадь» на «Латвийском радио 4».







ВС России столкнутся с тандемом ПРО «PAC-3» - «SkyCeptor». Тёмная лошадка американо-польской сделки



Всё более очевидным становится тот факт, что крупный конфликт с ОВС НАТО на рубежах Западного военного округа может быть навязан Москве уже в ближайшие годы, считает обозреватель Е. Даманцев.



И на фоне Литвы, Латвии и Эстонии наиболее подходящим натовским плацдармом для возведения позиционных районов стратегической ПРО США на базе противоракетных комплексов «Aegis Ashore» является Польша. Дело в том, что большая территория Польши позволяет разместить стратегические объекты ВС США и иные оборонительные средства стран-участниц НАТО вне зоны досягаемости обычных видов ствольной и реактивной артиллерии, находящейся в распоряжении СВ Белоруссии и России (что не может быть в полной мере реализовано в Литве и Латвии). Ракеты США ударили, но получили мощный отпор



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Sefevi

Спасибо автору за объективный обзор. Ради справедливости нужно добавить, что "Калибры" и "Искандеры" тоже, мягко говоря, отнюдь не дешёвые образцы и вряд ли следует ожидать их МАССОВОГО применения.



Сергей985

Испытание в условиях полигона — это одно, а вот как все это поведет себя в реальных боевых условиях в сложной помеховой обстановке? Это на бумаге только красиво все, как правило.



svp67

Делаем вывод, что удар по позициям этих комплексов ПРО должен быть комбинированным. В первой волне ракеты РСЗО, а когда противник истратит часть б.к. и начнет перезарядку, к району позиций должны будут подлететь "Искандеры"… Да, есть какими расчетами занять себя нашим "богам войны"…



Создайте нам рабочие места и отдайте технологии!



Индия объявила об открытии конкурса на поставку более сотни истребителей. Общее число военных самолётов, которые планируется для ВВС закупить министерство обороны этой страны, должно составить 110. Стоимость сделки оценивается на уровне 15 млрд долларов.



Основное требование от властей Индии: производство должно быть размещено на индийской территории для создания новых рабочих мест в стране. Также Индия настаивает на том, чтобы потенциальные партнёры передали индийским специалистам соответствующие технологии при постройке самолётов. Это требование укладывается в концепцию премьер-министра Нарендры Моди о создании собственной мощной военно-промышленной базы.







Грызня за индийский рынок. ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей Тиха украинская «ночь длинных ножей»



Вот так: одним махом двух зайцев убивахом. И что, есть желающие?



Есть. Lockheed Martin предложила переместить в Индию производственную линию истребителей F-16, которая сегодня находится в штате Техас. Lockheed Martin заявляет о кооперации с индийской Tata A.S.



Французы говорят о готовности к полному циклу совместного производства с индийским консорциумом Adani Group.



Любопытно, что в Индии говорят… о России. В Нью-Дели заинтересованы в приобретении российских истребителей с передачей соответствующих технологий. Но это вопрос сложный, и не только из-за самих технологий. Барьеров добавляют введённые в отношении российских оборонно-промышленных предприятий американские санкции…



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Shurik70

Хотя "рукозадость" индусов общеизвестна, и по уровню качества большинству их "мастеров" и паровоз делать нельзя доверить, не то что самолёты, но направление правильное.

Из той зaдницы, где они сейчас, надо выбираться, и есть всего один верный путь — вначале закупить технологии, нанять специалистов из-за рубежа, потом воспитать своих специалистов. Именно этим путём они и идут (только экономить на найме пытаются, что зря).



сибиралт

Индусы опомнились и решили пойти по китайскому пути. Да только время уже ушло, и мир изменился.



Аскет

Маловато пока бумажек зажали, нас цена не устраивает, торгуются опять… Планировали подписать финальный контракт в Москве на конференции по безопасности, но не сошлись в цене. Американцы к тому же сильно давят. Посмотрим. Если все-таки подпишут, Индия станет третьей. В Китай уже доставлен полковой комплект без вспомогательного оборудования и с Эрдоганом договорились сдвинуть сроки вниз на 2019… Торопится Реджеп, чует, что тучи сгущаются.



Теракт в Мюнстере



7 апреля грузовой автомобиль-фургон въехал в группу людей в Мюнстере (Германия). Погибли двое, десятки пострадали. Произошедшее рассматривается как теракт. Водитель автомобиля застрелился.



«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?



В Германии грузовик въехал в толпу людей. Имеются погибшие



Позднее Герберт Реул, министр внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия, заявил, что водитель — гражданин Германии. Региональные СМИ назвали водителя промышленным дизайнером, живущим в Мюнстере. Он страдал от психических проблем.



Сообщается, что предполагаемый преступник — психически больной уроженец западногерманского Ольсберга Йенс Р. 1969 года рождения.



Также власти заявили, что ничто не указывает на то, что это атака исламистов.



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Hoc vince

Погибли люди — беда! Если это теракт, то однозначно подлежит осуждению.



ротмистр

Есть еще люди на ВО, которые не страдают ненавистью ко всем. Спасибо вам за человечность.



stalkerwalker

Упокой душу погибших… Хочется верить, что этот случай будет ещё одним камнем в огород фрау Меркель с её любовью и привязанностью к западным ценностям и "несчастным" с Востока…



Рэмбо из Госдепа



Цитируем высказывание выдвинутого на пост госсекретаря США, экс-директора ЦРУ Майка Помпео о гибели в Сирии «пары сотен русских»: «В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. [В результате этого столкновения] пара сотен русских были убиты».



Помпео также заметил, что все россияне «были убиты военными США».







Помпео знает, как превратить Америку в Помпеи



Один из предшественников Майка Помпео на посту госсекретаря США, Александр Хейг, однажды огорошил человечество зловещей фразой: «Есть вещи поважнее, чем мир!» Синайская кампания. Часть 2-я. Завязка и кульминация



Похоже, что новый госсекретарь США примет на вооружение ту же смертоносную философию.



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Monster_Fat

Я тут уже не раз писал, что читал ещё в 90-х годах одного американского автора, который анализировал причины, могущие привести мир на порог третьей мировой войны, и он на первое место среди этих угроз и выдвинул именно нарождавшуюся тогда тенденцию выдвижения и прихода во власть таких вот политиков-популистов, для которых «Есть вещи поважнее, чем мир!»



проходящий

Я думаю, здесь всё предельно логично. Они хотят проверить руководителей РФ на "слабо". На нейтральной территории нанести удар и проверить, насколько руководство РФ отвечает за свои слова. Готово ли оно защищать своих людей и до какой крайности.



Кормчий

Применительно к ситуации вспоминается пословица: кричащий в гневе смешон, а молчащий страшен. Видимо, все решения приняты, и в США это четко осознают. То, что происходит, — это накачка смелости перед схваткой.



Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?..



МО РФ: Российские системы ПВО в Сирии в эту ночь не применялись. Были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».







Ракетный удар Трампа по Сирии

МО РФ: ЗРК ВС России в Сирии не применялись

Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"



Минобороны доложило: ни одно средство ПВО ВС РФ в Сирийской Арабской республике применено не было. Американо-англо-французская троица шандарахнула по объектам в САР, сирийцы пульнули из С-125, С-200 и «Буков» под грозные крики в самой России из серии «а где жёсткая ответка со стороны России». 71 ракету из сотни, если верить, перехватил советский проектировщик 60-70-х годов. Помпео знает, как превратить Америку в Помпеи



А тут ещё предварительно Франция сообщила: палить будем вот туда и туда – перехватывайте нас там-то и там-то.



В общем, операция по всем канонам современного военного дела, когда военные даже противоборствующих сторон становятся пешками в большой политической игре то за рейтинги, то за антирейтинги, то газ-мяс-квас. Ведь только сегодня о начале операции можно объявить за трое-четверо суток так, чтобы все услышали, а потом все бы молотили в шмиттере-фейкбуке-стопятьдесятграмме о её внезапности...



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alex80

МО сообщило, что из 103 ракет сбита 71, т.е. 70%. Не хило для сирийских ПВО.



Alexey-74

Походу придется ставить не только Панцири, а создавать эшелонированную оборону.



Прокат

Ну не так всё печально. Зато опыт нарабатывается радиоэлектронной борьбы.



Deadушка

Имеется статистика применения аналогичных зарубежных комплексов в подобной ситуации? Арабы со своими «Патриотами» не учитываются... они быстрее сами себя поубивают.



НЕКСУС

Вообще-то смотрится по размеру ущерба от попаданий, и выполнил ли задачу залп КР, которую должен был выполнить.

К примеру, если летящую КР, скажем, облучила «Красуха», и та улетела не в ангар с самолетами, а в сарай с граблями, эта КР выполнила свою задачу?



Беларусь. От Александра Первого к Николаю Первому?



Министр иностранных дел Республики Беларусь: Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг неё изменилась.







Власти Беларуси собрались менять конституцию



Вообще это мировая мода – на смену конституций. В России изменения по сроку президентства и работы парламента вносили? – вносили, в Китае «правила» для верховного меняли? – меняли, в Азербайджане не отстали? – не отстали. Вот и в Минске говорят: а мы чем хуже? Войны и интервенции США: полный список

Даёшь Александра Первого Белорусского с передачей скипетра и державы Николаю Первому Белорусскому!.. Кто там что-то сказал об истории восстании декабристов?



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Dashout

Какие изменения будут внесены в конституцию? На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства.



maxim947

Вот это интрига!!!)))

Товарищ сильно лукавит, находясь меж так называемых двух огней, Беларусь все же осталась в сторонке и довольно умело использует эту ситуацию в пользу себе, и глупо было бы этого не делать. Но за скромность ему респект).

А так, оставив еще лет на 15 Лукашенко у власти, страна как минимум обеспечит себе спокойную жизнь, без всяких потрясений. Но это все равно не выход, необходимо умело развивать институты власти в целом, но это очень длительный и сложный процесс... и плюс партнеры постоянно "помогают".



Тралл

Бацьку спрашивают:

- Доколе Вы будете президентом?

- До Коли...



О симметрии и асимметрии



Флот США и их союзников в настоящее время значительно превосходит флот Российской Федерации (РФ). Соревноваться с ними количеству кораблей и темпам ввода их в строй в ближайшей перспективе нереально. Таким образом, возникает необходимость асимметричного ответа.







Атомный многофункциональный подводный крейсер: асимметричный ответ Западу



Да у нас уже этих асимметричных ответов столько, что ни в один перечень не влезает. Порой настолько асимметрично отвечаем, что сам ответ заметить трудно, если, конечно, ответом не считать всё, что мы здесь излагаем вместе с нашими уважаемыми читателями: от многофункциональных атомных подводных крейсеров с лазерным оружием до термоядерных индивидуально носимых чемоданчиков с набором цветных кнопок (по настроению) для каждого подписчика. Американский ребрендинг «ИГ»



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Vard

Для нас АУГ представляют опасность только в случае приближения их к берегу... А там есть береговые ракетные комплексы... Фронтовая авиация... Ракетные фрегаты и корабли... Против самолётов ПВО... Против авианосца... Достаточно одной боеголовки на летную палубу... И не нужно этим сильно заморачиваться...



mark1

Высунул антенну из-под воды и тебя сразу засекут, особенно если ее включить. Так что лучший друг подлодки - это глубина. Вот если б автор нашел способ сканировать воздушное пространство не высовываясь (или хотя бы ЦУ ВЦ откуда -нибудь получать со стороны ) вот тогда бы да, -подводный ЗРК БД - звучит!

Жалко, что похерили "Акулы" - вот уж получился бы АМФПК! я бы сказал - тяжёлый линейный АМФПК!



Snakebyte

Даже высовывать не надо. Входящие в состав АУГ многоцелевые АПЛ засекут его еще под водой. А если нет - то шум продуваемых при всплытии балластных цистерн засекут гарантированно.



От кудриномики к кудрилогии, или «Отвечать нельзя!»



Кудрин: «Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции. Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая».







Кудрин: Вводить ответные санкции против США нельзя

Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!



Ну конечно... Какие ещё реальные санкции можно ввести а отношении страны, которая фактически контролирует многомиллиардные российские резервы? Перекрыть космос? Ага, ага...



А г-н Кудрин ещё в бытность «лучшим в мире» министром финансов отправлял такую политику, при которой эти резервы пополнялись, на стратегические объекты не направлялись и при этом были бы преимущественно в американской валюте. Пять баллов экономисту! Его советы приведут страну в светлое будущее, а вы как думали... Все на мушке



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Shurik70

У меня системный блок с китайской начинкой, монитор корейский, пиво и картошка на сале русские. НУ И НАФИГ МНЕ АМЕРИКАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?! Сколько этому Кудрину заплатили?



SecretParadox

Может быть ПО компьютера, с которого вы сейчас и пишите свои комментарии?



meandr51

Ну, да. Надо привлечь инвестиции, чтобы вложить деньги в американские облигации. Их логика.



Катерник

Никаких инвестиций американский капитал не приносит. Это блеф. Здесь только спекулятивный капитал. И никаких инвестиций в основные фонды. Если перекроем канал, то в долгосрочной перспективе только выгода!



Семь озабоченностей и три ноты. До, ре, ми?..



Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что принято решение об аресте ещё одного российского судна. На сей раз речь идёт о судне, которое осуществляло добычу песка для строительства Крымского моста. По заявлению Луценко, судно принадлежит компании Trans Services Maritime и приписано к порту Туапсе.







Украина арестовала ещё одно судно РФ. Подробности удивляют



Семь озабоченностей и три жёсткие ноты на «оба ваших дома»! Это наш мощнейший ответ на государственное пиратство...

Но, справедливости ради: где судно задержали? В нейтральных водах? – Уже нет... Говорят, само наведалось в один из украинских портов, ибо ведение торговых отношений, говорят, никто не отменял. Даже договор о дружбе никто не отменял. А значит, кэп решил зайти именно «с дружественным визитом» на Украину. Вот и скажите, пожалуйста, у кого кастрюлька на головке?..



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ul_vitalii

Скоро порт начнут строить для захваченных судов и "общежитие" для моряков.



Spartanez300

Неужели в наших портах нет украинских судов? Взять арестовать, а повод найти всегда можно. Вообще укропам пора дать по рукам и больно.



Баклан

Откуда у нищебродов суда? В жизни не видел гражданских судов под украинским флагом.



Venik

Да фиг его знает... Ребята из Крыма говорили, что в Севастополь и др. порты регулярно заходят (по крайней мере, в прошлом году заходили) украинские суда (возили поРошеновские конфетки из Одессы и Николаева), но... Судно-то может ходить под "удобным флагом (типа либерийским или панамским), порт приписки - какая-нибудь Варна или Констанца, а судовладелец - так вообще может быть зарегистрирован где-нибудь в оффшоре! Поди разберись тут, чьё оно на самом деле!



И без рекламы



Судить о количестве танков сложно. Но кое-какие "навороты" увидеть можно. Самое заметное — это бортовые экраны. Те, что были успешно опробованы в Сирии на Т-72Б3. А вот второе замеченное даже более интересно. На танках установлены дополнительные энергоагрегаты.







Т-90С в Ираке: двоякое ощущение от сделки



Хорошо хоть не Арматы - Ираку. А то ж была б «война и немцы» по поводу того, что всё лучшее распродаём.



Кстати, исходя из современных реалий, на месте импортёров российских вооружений стоило бы задуматься: «а зачем непременно современное, когда можно применить и старое доброе советское». Если уж С-125 с «Буком» способны эффективно приземлять «топоры» по ляму с лишним за штуку, то Рособоронэкспорту даже на рекламу тратиться не нужно. Опять «спасибо Трампу», получается... Так, что ли...



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Cariperpaint

и что имеем в итоге. пузатый монстр с обычной броней. никакой активной защиты на нем у иракской армии нет. КАЗа своего у них вообще нет пока. Они израильский закупают и то для себя. Динамической защиты, сколько ни смотрел фото из Ирака, я на них тоже не усмотрел. Хотя тут могу и ошибаться. С дикой ценой на ремонт и тем более модернизацию. Или новенькие танки со всеми плюшками. Какой сложный выбор то...я в упор не понимаю двоякости от той сделки. вот совсем)



Yrec

Как же запарили эти сравнения! НЕЛЬЗЯ сравнивать Т-90 с Абрашей! У нас с западом разные концепции применения танков! Танк действует в составе определённых частей и соединений, а не в одиночку. Вот эти части и соединения и надо сравнивать по возможности решать поставленные задачи. А танк нужно произвести, перевезти, заправить/обслужить, отремонтировать (срочный, текущий, средний, капитальный ремонт), подготовить экипаж. Хотите сравнивать? Сравнивайте ВЕСЬ спектр факторов жизненного цикла танков. А не только одни ТТХ. Это вам не WoT.



Хранить деньги в сберегательной кассе?



С момента очередной американской санкционной прививки, рубль отыграл по несколько копеек у доллара и евро. Заметно отыгрались и российские ценные бумаги, в первую очередь Сбербанка и Газпрома.







И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк



Традиционно нашлись дамы и господа, которые в срочном порядке решили обменять пенсию или сбережения от зарплаты на евровалюту и американский доллар на их пИке. Мол, будет под подушкой долларов 200-300 – переживём Третью мировую войну... А где-то тихо валютные спекулянты уже подсчитывали навары и барыши на доверчивости народонаселения.



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Dsk

Бакс надо было брать по 56-57. Прошлый раз брали по 70, некоторые "умудрились" и по 80 хватануть. "Брент" пробил 70 и прёт на 80, у роста бакса "фундамента" нет, чисто "психическая" атака ангосаксов. Бакс по 75 -80 будут "шортить", кто успеет.



andj61

Такое впечатление, что это даже не "психическая" атака ангосаксов. Возможно, умные-хитрые богатые - даже сами владельцы Русала или Сбера просто, воспользовавшись этим поводом, сыграли на понижение, а затем по дешёвке выкупили акции. Да и курс доллара снижается по отношению к рублю после взлёта в понедельник. Так что действительно, это все просто ещё один способ кинуть людей и обогатиться на панических настроениях.



Zyzx

А я не доллары и евро покупал, а гречку, у нас в Новосибе её по 17 р за кило магазины сливают. Мало ли, вдруг 3-я мировая, долларами не наешься. Министерство обороны России сообщает о том, что ракетный удар по военной базе T-4 в провинции Хомс нанесли самолёты ВВС Израиля. В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана. Отмечено, что в общей сложности по авиабазе было выпущено 8 ракет. Ранее сообщалось, что 8 ракет были перехвачены, а общее количество — не менее 28.В командовании силами обороны Израиля нанесение ракетных ударов из воздушного пространства Ливана по сирийской территории не комментируют. Ранее в ливанских СМИ появлялись сообщения об активности израильских военных самолётов в воздушном пространстве страны. В сети до сих пор обсуждается вопрос о вероятном нанесении удара или с использованием средств авиации, или с израильской подводной лодки.Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться:К берегам Сирии выдвинулась группировка американских военных кораблей. Некоторые находятся в нескольких десятках морских миль от сирийского побережья. На этом фоне, как ранее сообщало «Военное обозрение», Россия начала учебные стрельбы в восточном Средиземноморье, закрыв внушительную по площади акваторию у сирийских морских границ. Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США столкнутся с серьёзными последствиями, если они решатся нанести удар по сирийскому правительству и его армии, подчеркнув, что сообщения о «химической атаке» в Сирии являются провокацией.Заявления Трампа и его сочинения в «Твиттере» превратили президента США в ведущего ньюсмейкера планеты. Как известно, нынешние борзописцы за свои слова не отвечают. Вот так и Трамп: над ним не первый месяц смеются из-за пустых угроз в адрес Ким Чен Ына и КНДР. Теперь вот «ньюсмейкер» дал новый повод позубоскалить — и снова попал на первые полосы газет.Карикатур на Трампа в мире скоро станет больше, чем его фотографий!Видимо, всерьёз опасаясь этого, американский президент в ночь на субботу в компании с партнёрами из Великобритании и Франции нанёс свыше сотни ударов по сирийской территории. Впрочем, войска ПВО республики перехватили большую часть крылатых ракет (более семидесяти). Что касается России, то в Москве решительно осудили атаку.В иных российских изданиях прозвучала своего рода благодарность постпреду США в ООН Никки Хейли — за то, что она признала: Россия никогда не будет для США другом.Наконец-то всё стало ясно! И те, кто питал иллюзии по поводу дружбы с Америкой, теперь жестоко посрамлены и примерно наказаны за свою наивность.Однако, как полагает Ю. Селиванов, подобное «открытие Америки» сильно устарело. Хейли не сказала ничего нового: соответствующая западная политика хорошо известно с середины XIX века. Британский премьер-министр Пальмерстон изрек в то время следующее:Хейли и вправду запоздала со своим анонсом вражды.Холодная война, от которой старался откреститься мистер Обама, идёт с 2014 года. Причём это только её нынешний, заметный этап с его дипломатическими зеркальными мерами, взаимными обвинениями, скачком недоверия, фейками в СМИ, отравленными или не отравленными «боевым веществом» Скрипалями и так далее. Предыдущим этапом холодной войны можно считать расширение НАТО на восток.Совершенно очевидно, что новым фронтом холодной войны стала Сирия — и что в ближайшей мрачной перспективе Сирия станет для сторон вторым горячим Афганистаном.Часто в сети появляются публикации об ускоренной подготовке всех транспортных развязок в государствах Центральной и Восточной Европы к переброске тяжёлой военной техники на восточное стратегическое направление: в Румынию, Венгрию, Чехию, Польшу и страны Балтии. Так, согласно недавно анонсированному в Брюсселе плану Еврокомиссии, до 2020 года все железнодорожные пути, автомагистрали и мосты должны быть проверены на пригодность для перемещения тяжёлой бронетехники, включая ТЗМ, БРЭМ, мостоукладчики и т.д. Акцент на этом был сделан и заместителем главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрисом Кужниексом в интервью программе «Домская площадь» на «Латвийском радио 4».Всё более очевидным становится тот факт, что крупный конфликт с ОВС НАТО на рубежах Западного военного округа может быть навязан Москве уже в ближайшие годы, считает обозреватель Е. Даманцев.И на фоне Литвы, Латвии и Эстонии наиболее подходящим натовским плацдармом для возведения позиционных районов стратегической ПРО США на базе противоракетных комплексов «Aegis Ashore» является Польша. Дело в том, что большая территория Польши позволяет разместить стратегические объекты ВС США и иные оборонительные средства стран-участниц НАТО вне зоны досягаемости обычных видов ствольной и реактивной артиллерии, находящейся в распоряжении СВ Белоруссии и России (что не может быть в полной мере реализовано в Литве и Латвии).Индия объявила об открытии конкурса на поставку более сотни истребителей. Общее число военных самолётов, которые планируется для ВВС закупить министерство обороны этой страны, должно составить 110. Стоимость сделки оценивается на уровне 15 млрд долларов.Основное требование от властей Индии: производство должно быть размещено на индийской территории для создания новых рабочих мест в стране. Также Индия настаивает на том, чтобы потенциальные партнёры передали индийским специалистам соответствующие технологии при постройке самолётов. Это требование укладывается в концепцию премьер-министра Нарендры Моди о создании собственной мощной военно-промышленной базы.Вот так: одним махом двух зайцев убивахом. И что, есть желающие?Есть. Lockheed Martin предложила переместить в Индию производственную линию истребителей F-16, которая сегодня находится в штате Техас. Lockheed Martin заявляет о кооперации с индийской Tata A.S.Французы говорят о готовности к полному циклу совместного производства с индийским консорциумом Adani Group.Любопытно, что в Индии говорят… о России. В Нью-Дели заинтересованы в приобретении российских истребителей с передачей соответствующих технологий. Но это вопрос сложный, и не только из-за самих технологий. Барьеров добавляют введённые в отношении российских оборонно-промышленных предприятий американские санкции…7 апреля грузовой автомобиль-фургон въехал в группу людей в Мюнстере (Германия). Погибли двое, десятки пострадали. Произошедшее рассматривается как теракт. Водитель автомобиля застрелился.Позднее Герберт Реул, министр внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия, заявил, что водитель — гражданин Германии. Региональные СМИ назвали водителя промышленным дизайнером, живущим в Мюнстере. Он страдал от психических проблем.Сообщается, что предполагаемый преступник — психически больной уроженец западногерманского Ольсберга Йенс Р. 1969 года рождения.Также власти заявили, что ничто не указывает на то, что это атака исламистов.Цитируем высказывание выдвинутого на пост госсекретаря США, экс-директора ЦРУ Майка Помпео о гибели в Сирии «пары сотен русских»: «В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. [В результате этого столкновения] пара сотен русских были убиты».Помпео также заметил, что все россияне «были убиты военными США».Один из предшественников Майка Помпео на посту госсекретаря США, Александр Хейг, однажды огорошил человечество зловещей фразой: «Есть вещи поважнее, чем мир!»Похоже, что новый госсекретарь США примет на вооружение ту же смертоносную философию.МО РФ: Российские системы ПВО в Сирии в эту ночь не применялись. Были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».Минобороны доложило: ни одно средство ПВО ВС РФ в Сирийской Арабской республике применено не было. Американо-англо-французская троица шандарахнула по объектам в САР, сирийцы пульнули из С-125, С-200 и «Буков» под грозные крики в самой России из серии «а где жёсткая ответка со стороны России». 71 ракету из сотни, если верить, перехватил советский проектировщик 60-70-х годов.А тут ещё предварительно Франция сообщила: палить будем вот туда и туда – перехватывайте нас там-то и там-то.В общем, операция по всем канонам современного военного дела, когда военные даже противоборствующих сторон становятся пешками в большой политической игре то за рейтинги, то за антирейтинги, то газ-мяс-квас. Ведь только сегодня о начале операции можно объявить за трое-четверо суток так, чтобы все услышали, а потом все бы молотили в шмиттере-фейкбуке-стопятьдесятграмме о её внезапности...Министр иностранных дел Республики Беларусь: Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг неё изменилась.Вообще это мировая мода – на смену конституций. В России изменения по сроку президентства и работы парламента вносили? – вносили, в Китае «правила» для верховного меняли? – меняли, в Азербайджане не отстали? – не отстали. Вот и в Минске говорят: а мы чем хуже?Даёшь Александра Первого Белорусского с передачей скипетра и державы Николаю Первому Белорусскому!.. Кто там что-то сказал об истории восстании декабристов?Флот США и их союзников в настоящее время значительно превосходит флот Российской Федерации (РФ). Соревноваться с ними количеству кораблей и темпам ввода их в строй в ближайшей перспективе нереально. Таким образом, возникает необходимость асимметричного ответа.Да у нас уже этих асимметричных ответов столько, что ни в один перечень не влезает. Порой настолько асимметрично отвечаем, что сам ответ заметить трудно, если, конечно, ответом не считать всё, что мы здесь излагаем вместе с нашими уважаемыми читателями: от многофункциональных атомных подводных крейсеров с лазерным оружием до термоядерных индивидуально носимых чемоданчиков с набором цветных кнопок (по настроению) для каждого подписчика.Кудрин: «Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции. Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая».Ну конечно... Какие ещё реальные санкции можно ввести а отношении страны, которая фактически контролирует многомиллиардные российские резервы? Перекрыть космос? Ага, ага...А г-н Кудрин ещё в бытность «лучшим в мире» министром финансов отправлял такую политику, при которой эти резервы пополнялись, на стратегические объекты не направлялись и при этом были бы преимущественно в американской валюте. Пять баллов экономисту! Его советы приведут страну в светлое будущее, а вы как думали...Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что принято решение об аресте ещё одного российского судна. На сей раз речь идёт о судне, которое осуществляло добычу песка для строительства Крымского моста. По заявлению Луценко, судно принадлежит компании Trans Services Maritime и приписано к порту Туапсе.Семь озабоченностей и три жёсткие ноты на «оба ваших дома»! Это наш мощнейший ответ на государственное пиратство...Но, справедливости ради: где судно задержали? В нейтральных водах? – Уже нет... Говорят, само наведалось в один из украинских портов, ибо ведение торговых отношений, говорят, никто не отменял. Даже договор о дружбе никто не отменял. А значит, кэп решил зайти именно «с дружественным визитом» на Украину. Вот и скажите, пожалуйста, у кого кастрюлька на головке?..Судить о количестве танков сложно. Но кое-какие "навороты" увидеть можно. Самое заметное — это бортовые экраны. Те, что были успешно опробованы в Сирии на Т-72Б3. А вот второе замеченное даже более интересно. На танках установлены дополнительные энергоагрегаты.Хорошо хоть не Арматы - Ираку. А то ж была б «война и немцы» по поводу того, что всё лучшее распродаём.Кстати, исходя из современных реалий, на месте импортёров российских вооружений стоило бы задуматься: «а зачем непременно современное, когда можно применить и старое доброе советское». Если уж С-125 с «Буком» способны эффективно приземлять «топоры» по ляму с лишним за штуку, то Рособоронэкспорту даже на рекламу тратиться не нужно. Опять «спасибо Трампу», получается... Так, что ли...С момента очередной американской санкционной прививки, рубль отыграл по несколько копеек у доллара и евро. Заметно отыгрались и российские ценные бумаги, в первую очередь Сбербанка и Газпрома.Традиционно нашлись дамы и господа, которые в срочном порядке решили обменять пенсию или сбережения от зарплаты на евровалюту и американский доллар на их пИке. Мол, будет под подушкой долларов 200-300 – переживём Третью мировую войну... А где-то тихо валютные спекулянты уже подсчитывали навары и барыши на доверчивости народонаселения. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 233 Источник Похожие новости Синайская кампания. Часть 2-я. Завязка и кульминация «Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит? Американский ребрендинг «ИГ»

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