Итоги недели. Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки» • 148 • Аналитика Повысить пенсионный возраст – спасти Россию-матушку!..



В программе телеканала «Россия1» «Вести недели» накануне вышел весьма продолжительный сюжет, целью которого было оправдание всеми силами и средствами проекта правительства РФ о повышении пенсионного возраста в России. Телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире заявил о том, что продолжительность жизни среднестатистического мужчины, сегодня выходящего на пенсию, составит аж 76 лет. «У кого-то больше, у кого-то меньше», заключил ведущий «Вестей недели».











Не держите нас за дураков! Против - роботы и укропровокаторы. На защиту пенсионной реформы бросили медиаартиллериюНе держите нас за дураков!



Классическая подводка телеведущих федеральных телеканалов «...и о погоде» теперь претерпела некоторые изменения. Перед прогнозом обязательно нужно показать полтора пенсионера, которые заняты йогой в фитнес-центре или указательным пальцем правой руки набирают что-то на «высокотехнологично оснащённом рабочем месте» под объективами десятков камер. Пенсионеров, которые отдали своё здоровье в горячих цехах, шахтах или в попытках посеять разумное, доброе, вечное для поколения «Пепси» и спиннера не покажут. А и правда...



Зачем показывать, если все эти люди – переодетые украинские тролли или штатные сотрудники СБУ, самым подлым образом дискредитирующие светлую идею о повышении пенсионного возраста в России. А потому – провокаторам вышка! Только так и никак иначе! Истинные россияне никогда бы не позволили себе критиковать то, что снисходит от властей, ниспосланных небесами!



Комментарии наших читателей:



Nehist

Простым повышением пенсионного возраста проблему не решить! Учитывая, как подаёт эту реформу власть, складывается мнение, что им жизнь надоела. Прежде чем принимать эту реформу, нужно хотя бы для начала озаботиться созданием рабочих мест для тех кому 50+. Увы это не сделано! То есть сначала хотят повысить возраст, а потом задним числом думать, где взять рабочие места! Это, извините, попахивает белой горячкой! По поводу сбора налогов! У нас в стране громадный фискальный и силовой аппарат, им и карты в руки! Получается, что они просто не выполняют свои обязанности! Что до броневика, так при такой внутренней политике это только вопрос времени, к сожалению...



сибиралт

Более аморальной реформы в истории России еще не было. Но, на что могут пойти рукопожатные во власти ради прибыли своих ненасытных "дружков", которых сдавать нельзя, даже догадаться сложно.



Stas157

Так это украинцы разжигают, оказывается?? Ну, тогда я двумя руками за пенсионную реформу! Откажусь от пенсии назло украинцам!..



Вот какая разница, что там разжигают украинцы или ещё там кто то? Не надо использовать украинцев как громоотвод оправдывая, по сути, удар по простому народу. Это никакая не реформа, это дефолт по социальным обязательствам. И за украинцами тут не спрячешься.



Танки, по порядку рассчитайсь!..



Периодически в Интернете или печати дискутируется вопрос количества танков в строю Сухопутных войск ВС РФ, а ныне ещё и в составе ВДВ есть танки, и в составе морской пехоты ВМФ они также имеются.







Тогда считать мы стали танки!



Сначала режем на дуршлаги и кастрюли под радостные крики «Кругом друзья!» и «Теперь у нас есть джинсы и много колбасы», потом начинаем чесать затылки и пересчитывать то, сколько не дорезано и во сколько нужно вложиться, чтобы заменить то, что успели порезать, новыми машинами.



Комментарии наших читателей:



лысова

Это просто здорово - большая страна, соответственно и техники должно быть в достатке. Слишком много кососмотрящих, с корыстью. Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам

Умник

У нас на базе хранения в Екатеринбурге, по-моему, тыща танков стоит под брезентом.



Boris55

Привет вам от Пентагона, они обязательно нацелят одну боеголовку лично на вас – заслужили.



Лопатов

Ой, да всё они знают. В современных условиях развития спутниковых технологий обнаружить эти "танковые поля" не проблема. Впрочем, тратить на это сборище металлолома, ядерные боеприпасы никто не будет.



Как показывает украинский опыт, вариант "нехай так стоят, если надо будет - отремонтируем" не работает даже в условиях конфликтов малой и средней интенсивности.



Медведевско-сердюковский отказ от БХВТ был огромной ошибкой, если не сказать хуже. Если так хотелось высвободить личный состав ВС РФ для боевых подразделений, вполне можно было воспользоваться опытом ГРАУ, охранять и обслуживать технику вполне могли гражданские служащие РА. Или вовсе передать эти задачи коммерческим структурам - тот самый аутсорсинг, о котором все уши прожужжали, был бы в этом случае вполне уместен.



И придёт «Порубщик-2», и порубит



Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готов. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.







"Порубщик-2" как убийца спутников



Информация вызвала шквал эмоций от заокеанских партнёров. Ибо партнёры держатся за свою спутниковую группировку как за спасательный круг – на любой военный каприз у США есть свой спутник. Это удар украинским «Буком» по малайзийскому «Боингу» американские спутники «не заметили», а всё остальное, ой, как замечают – даже царапину на крыле Су-34 на авиабазе «Хмеймим»...



Комментарии наших читателей:



ul_vitalii

Всё больше и больше средств РЭБ и это радует.

Остаться американцам без GPS, равносильно потерять штаны на танцах. Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 1



svp67

Да, без него они теряются, как и "теряются" многие их "высокоточные" образцы вооружения. Но ещё бы хорошо было давить все БПЛА противника.



ТермиНахТер

Рассказывал один знакомый. В Афгане, на каком-то очень модном американском геликоптере, точно названия не помню, "накрылась" навигация. Его наш Ми-8 больше часа вёл до базы. Пилот карту читать вообще не умеет, от слова совсем.



Так вся Украина не готова...



Полномасштабное боевое крещение в конфликте получила харьковская машина Т-64 и её многочисленные модификации на территории Юго-востока Украины. И, как оказалось, во многом революционный танк оказался слабо готов к войне.







Т-64: антигерой Юго-востока Украины



Да что там Т-64. Вся майданная Украина оказалась слабо готовой к войне, которую сама с подачи зарубежных друзей и развязала. Это с беззащитным населением воевать обучены. А как только дело доходит до реального боя, так башни срывает на раз-два. Хорошо ещё спасает статус одной из сильнейших армий то ли континента, то ли мира. Не верите? Спросите у Петра Алексеевича – он на коробке из-под шоколадных конфет всё распишет более подробно.



Комментарии наших читателей:



svp67

«Облегченные ажурные гусеницы машины приспособлены в большей степени для движения по достаточно твёрдым грунтам, в случае распутицы подвижность танка значительно уменьшается».

Вот ПОЛНАЯ НЕПРАВДА, наоборот лишняя и ненужная грязь продавливается через "ажурность" и грунтозацепы входят уже в более твердый грунт. По грязи Т-64 идёт лучше Т-72... К слову никто ничего не замечает в ХЧ Т-14?



Ингвар 72

Наличие в статье уничтоженных Т-64 немного не уместно, они все(ну или почти все) были уничтожены "Градами". А против "Града" не потянет ни один танк.



Выбирай: Made in USA или Made in China



Несмотря на все «успехи» нашего импортозамещения, критически важные отрасли были и остаются зависимыми от иностранных производителей. В первую очередь это касается высокотехнологичной продукции, обеспечивающей безопасность страны.



Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри



Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. Почему?



Пока выбор широким не назвать. Альтернатива с «Али-Экспресс» не прельщает, своей продукции мало от слова критически. А это уже вопрос глубинный: от подготовки соответствующих научных кадров (для начала привет Минпросвету и Минвышобру) до создания мощностей полного цикла без того, что называется «спасительными зарубежными инвестициями». Без решения этих задач и дальше будем удивляться надписям Made in USA и Made in China.



Комментарии наших читателей:



Saburov

Да потому что со времён Борьки Ельцина, в сути власти не изменилось ничего. Беспредел чиновников как был, так и есть. Отсутствие правосудия – как было, так и есть. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут. Деградация образования – как была, так и продолжается...Даже внешняя политика, на которой, казалось бы, сосредоточено основное внимание – не принесла каких-то позитивных, качественных плодов! В плане подъёма промышленности пролёт! Союзное государство России и Белоруссии – пролет. Украина – пролет. Азиатские республики – даже Казахстан, и тот отстраивается от нас, только пыль стоит! Про дальнее зарубежье промолчим из деликатности. Потому что власть не может внятно объяснить народу, как государство собралось импортозамещать, если оно ни черта не производит, и нет мощностей и ничего для этого не создано, ни условий, ни производств, ни специалистов, ни даже законов. Так называемые союзники



Uncle Lee

А что переживать, они же наши партнёры...



Кубик123

Взять пару микросхем, которые производятся во многих странах. В том числе и российскими партнерами. И раздуть из этого полный провал всей программы импортозамещения, и списать на это все потраченные средства. В нормальном мире, - это называется "передергивание".



А "Analog Devices Inc" действительно мировой лидер, тут уж только догонять.



«Спрут-СДМ1» – чем не лёгкий танк?



Лёгкие танки, составляющие определенный класс бронетанковой техники, как будто бы уже сказали своё слово и отошли в историю. Тем не менее, они еще существуют, периодически появляются проекты таких танков, и идёт обсуждение темы необходимости таких танков и их предполагаемом использовании.







Лёгкий танк: есть ли у него перспективы?



Между тем, стало известно, что грядущей осенью на госиспытания выйдет модернизированная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1». Конкретно – в октябре. Орудием планируется оснащать части ВДВ и подразделения морской пехоты. И если вдруг посчитать танком и «Спрут-СДМ1», то круг применения лёгких танков расширяется поистине гигантским образом. А потому – перспективы однозначны.



Комментарии наших читателей:



Лопатов





-- Как средство качественного усиления для развед. подразделений

-- Как машина огневой поддержки прямой наводкой для мотострелковых подразделений Пять гвоздей в гроб американской гегемонии

-- Как средство качественного усиления для подразделений СПТРК

-- Как средство усиления парашютно-десантных подразделений

-- Как средство усиления подразделений МП. Ну, если автор и "Спрут-СД" считает танком... то гипотетическая сфера применения "лёгких танков" просто гигантская-- Как средство качественного усиления для развед. подразделений-- Как машина огневой поддержки прямой наводкой для мотострелковых подразделений-- Как средство качественного усиления для подразделений СПТРК-- Как средство усиления парашютно-десантных подразделений-- Как средство усиления подразделений МП.



demiurg



Вычеркиваем поддержку прямой наводкой. Для машины с противопульным бронированием и набитой 40 зарядами без гильз и каким-то количеством кумулятивов, сиречь жестянок со взрывчаткой это красочный фейерверк подаренный врагу.

Лёгкие танки против ОБТ? Лучше вычеркнуть тоже.



Парашютная высадка? Никто кроме нас, все дела? Вы серьёзно верите, что можно высаживать с Ил-76 технику в тылу врага? Напомните мне, в какой арабо-израильской войне БТТ десантировали? Или в каком индо-пакистанском конфликте БТР с парашютом сбрасывали?



andrewkor

Показательным является боевое применение лёгких AMX-13 Цахалом Израиля в войнах с арабами. Шустрые танчики только и делали, что скрывались за барханами от огня противника. Итогом стало появление "Морковки" и тяжелых БМП на основе Т-55.



Мы её потеряли?



Госсекретарь США Майк Помпео высказался о саммите Трампа и Путина по-трамповски неопределённо: «Попробуем найти точки пересечения с Россией». Видимо, не случайно Помпео в администрации наиболее близок к президенту Трампу, говорят, у них едва ли не полное взаимопонимание, если таковое может быть у Трампа с членами его команды. Однако «пересечений» по Украине или частям её на этом саммите ожидать не стоит.







Прощай, Украина!



Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки страшилок хоть отбавляй. Одна из таких: ну вот и всё, сейчас они там осуществят размен Украины на Сирию, и Украина окончательно уйдёт в свободное плавание – упустим, точно упустим!..



На самом деле, чего теперь-то причитать? Уже упустили. Ещё со времён отплясывающего Виктора Степановича, потом – через эпоху посольства г-на Зурабова. С Крымом – успели, в остальном свободное плавание соседней страны продолжается. Этакий «летучий голландец», которому с его «капитанами» не рады ни в одной гавани. Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!



Комментарии наших читателей:



Vard

У них там проблема с кадрами... Ну не хотят нормальные люди идти в политику... Один другого дурнее...



Uncle Lee

Идут хитрые, подлые и мерзкие....Как и везде!



parusnik

От перемены слагаемых, Порошенко, Тимошенко, Вакарчук, сумма не изменится...Суть государства Украина останется прежней- буржуазно-националистическое...



Иногда лучше жевать шпроты, чем говорить



Юхтеги:

«Вот тут говорят, что русские дойдут до Таллина за два дня... Может быть. Но всю Эстонию они за два дня точно не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения, и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом!»







Эстонский командующий: Мы похороним армию России в Таллине

Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику



Эстонская армия – страшная сила. Нападать на страну никто не собирается, но полковники шпротных войск понимают, что нужно соответствовать уровню денежного довольствия. Оставаться без оного тот же «спецназовец» полковник Юхтеги явно не хочет, а потому бьёт себя обеими пятками во всю полковничью, увешанную медалями и орденами грудь, сообщая о том, как российскую армию самолично будет хоронить между Таллином и Нарвой – штабелями укладывать. Эх, жаль нет роликов известного эстонского пожарного, который разложил бы по полочкам сущность таких заявлений, которые транслирует ротовая полость г-на Юхтеги.



Комментарии наших читателей: Крым и Донбасс воюют за нас!



Logall

Мой коллега по работе говорит, что Евросоюзу остались считанные годы... А после его развала сильные страны бывшего ЕС начнут нормальное, позитивное сотрудничество с РФ. А страны типа "Трибалтики" и их славянские подражатели так и будут "подвизгивать"... А в чью сторону определит уже "Голод".



Геннадич

Да-да, считанные годы... Украина тоже уже замерзает каждую зиму с 2014 года..ждите, ждите



Ilya-spb

Немножко поразмышляем.

1) Наши дойдут до Таллина.

2) Грозное эстонское ополчение в 60000 штыков перережет шоссе Таллин-Петербург. И захватит железную дорогу.

3) Наши будут высылать грузы и продукты - морем... От порта Усть-Луга, от Кронштадта и Петербурга морем до Таллина - рукой подать.

4) Грозное эстонское ополчение с тоской смотрит на Финский залив из высокой густой травы.



Piramidon

А на кой хрен России и российскому солдату нужны все эти прибалтийские недомерки? Что мы там забыли? Шпротов очень хочется, что ли?



Мы тут подумали, и я решил!



Натовский саммит прошел именно так, как предсказывали обозреватели «ВО». Хозяин просто показал место холопам. Мистер Трамп напугал Европу, да так, что теперь европейцы будут шипеть в углу, но делать то, что сказал Трамп. На американском телевидении собственного президента назвали чайкой. Налетел, нагадил, улетел!







Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри

Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Предсказуемым было и то, что в своём заявлении господа натовцы прошлись по России. Альянс подтвердил поддержку «территориальной целостности» Украины, Грузии и Молдовы. А раз так, России следует отказаться от признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии.



Ну а дальше натовский писарь просто не смог остановиться. С пользой для пенсионного дела



Москву призвали «признать ответственность» за катастрофу того самого самолёта — компании «Malaysia Airlines».



Призвали отказаться от поддержки вооружённых групп на территории Украины.



Наконец, Североатлантический альянс выразил настоящую натовскую солидарность с Великобританией по делу Скрипалей: мол, это вероятно, что Россия несет ответственность за нападения — другого-то правдоподобного объяснения нет. А потому «мы (НАТО) выражаем солидарность с Великобританией в её оценке».



Занавес. Принесите писарю рассолу поутру.



Вся эта «солидарность», заметим в заключение, не будет стоить ни гроша, ежели Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки». Если Европа не захочет платить, ей придётся отказаться от самой идеи о «русской угрозе».



Комментарии наших читателей:



Vard

Вся политика НАТО объясняется тем, что они знают, что им в обратную ничего не прилетит… Мирные мы люди… А зря…



Hoc vince

«Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в этих трех странах». Как много мест на Земле, откуда хочется попросить НАТО вывести свои войска, хватит топтать чужие земли грязными берцами!



rotmistr60

«Налетел, нагадил, улетел». Оказывается, у американских СМИ еще осталось чувство юмора. По поводу НАТО: Трамп действительно показал, кто в этом доме хозяин, и дал им информацию к размышлению. А что хотела Европа? Быть под протекторатом США и за бесплатно? Не получится, вот и пусть чешут репу и с дрожью в коленках предполагают, чем закончатся переговоры Трампа и Путина.



Большая страна с маленьким президентом



Дональд Трамп обрушился с яростный критикой на ФРГ, заявив, что Германия как самая большая страна ЕС имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете. «Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем», — указал американский лидер, выступая 5 июля перед своими сторонниками на митинге в Грейт-Фолсе (штат Монтана). «Знаешь, Ангела (…), — добавил он, — я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас… А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но тем не менее платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят».



Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Европейский цугцванг Трампа



Это тыканье рассерженного Трампа не удивляет. Дональд и Ангела давно уже не ладят. Счастье, что не под одной крышей живут. Не то один бы прикончил другую. Или наоборот.



Трамп заставляет Берлин расходовать 2% ВВП на оборону в рамках НАТО (к 2024 году). Ангела говорит: нет, не больше 1,5%.



Трамп воет из-за «Северного потока 2», который ломает американские планы по вытеснению России с европейского рынка энергоносителей. Ангела «поток» продвигает, несмотря на санкции против Москвы и «изоляцию» России.



Трамп думает, что политика — это тот инструмент, что можно использовать в экономике, устраняя конкуренцию. Ангела так не думает. Так не думают и, к примеру, китайцы, которые отвечают США заградительной тарифной политикой.



Трамп кричит, а его не слушаются. Большая страна с маленьким президентом?



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

Трамп довел дело до цугцванга, а потом и до цугундера!



Мих1974

Да вы только подумайте: этот старый хочет заставить немцев "мерзнуть без русского газа", заплатив за "защиту от того, что никак не угрожает"!!

Ну, я бы понял, если бы он угрожал сам напасть, как гопники, отжимающие телефон, но пугать пацанами с соседнего двора — это же детский сад.



parusnik

Помирятся. Найдут общий язык. Европе на свободу нельзя, погибнет… Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США



Чей в коммуналке коридор?



Силовые ведомства балтийской троицы дают Пентагону поле возможностей для ускоренной милитаризации североевропейских подступов к границам РФ в районе Калининградской и Ленинградской областей. Фундамент этой милитаризации начал активно закладываться с момента оперативной переброски 52-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США с немецкого аэродрома Спангдалем на польскую авиабазу Редзиково. Состоящие на вооружении этого авиакрыла 25 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50 получили возможность «дотянуться» тактическими ракетами большой дальности AGM-158B JASSM-ER (дальность действия около 1200 км) до таких стратегически важных городов в глубине территории европейской части России, как Курск, Орёл, Брянск, Псков, Тула и Москва.







ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем



Правда, большая часть этих ракет будет перехвачена с помощью комплексов С-300ПМ1, С-400 и «Панцирь-С1», а также МиГ-31БМ, развёрнутых в Западном военном округе, но игнорировать угрозу нельзя, поскольку JASSM-ER отныне могут использоваться не только с «Фальконов» 52-го авиакрыла, но и с подвесок польских F-16C, ввиду чего с одного только польского воздушного направления можно ожидать более 100 высокоточных ракет с малой ЭПР. Также в милитаризации прибалтийских государств активно участвует наземная составляющая Объединённых ВС НАТО. Её действия сфокусированы преимущественно на попытке создания двух линий обороны (1-я — в прибалтийских государствах, 2-я — в Польше), а также на удержании контроля над «Сувалкским коридором».



Комментарии наших читателей:



alstr

Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1

Любой нормальный, посмотрев на карту, поймет, что удар будет нанесен по направлению Минск — Вильнюс, а далее Вильнюс — Клайпеда (захват еще одного порта) и Вильнюс — Каунас — Калининград вдоль ж/д и автодороги. (В конце концов, воспользуйтесь яндекс/гугл-картами и постройте маршрут Минск — Калининград и посмотрите, как идет поезд в Калининград.)

При этом мы получаем не только сами дороги, но и захватываем столицу противника. Ну, если там еще и патриоты будут стоять, то и их тоже.

А дальше можем нанести удар Каунас — Шауляй — Рига. И тут прощай, авиация НАТО. Уважаемые товарищи, забудьте про Сувалкский коридор. Нет там прямой дороги, а та, которая есть, значительно длиннее и большим крюком. К тому же не дает никаких политических преимуществ.Любой нормальный, посмотрев на карту, поймет, что удар будет нанесен по направлению Минск — Вильнюс, а далее Вильнюс — Клайпеда (захват еще одного порта) и Вильнюс — Каунас — Калининград вдоль ж/д и автодороги. (В конце концов, воспользуйтесь яндекс/гугл-картами и постройте маршрут Минск — Калининград и посмотрите, как идет поезд в Калининград.)При этом мы получаем не только сами дороги, но и захватываем столицу противника. Ну, если там еще и патриоты будут стоять, то и их тоже.А дальше можем нанести удар Каунас — Шауляй — Рига. И тут прощай, авиация НАТО.



Ros 56

Твои бы выкладки, да богу в уши. Надо брать пример с Израиля: не нравится что-то в Сирии, близко иранцы подошли или арабы зашевелились, ракеты туда моментально отправляют. Так и нам надо, предупредить, чтобы ближе 500 км от нашей границы никаких западных войск ни в Польше, ни у прибалтов быть не должно. Поставили если, извините, прилетит десяток-другой «Искандеров» в зависимости от величины объекта с инспекцией и перемешает все с землей. Вот тогда будут думать, что и как говорить и делать. И сразу зауважают, уж поверьте.



NordUral

Абсолютно верное замечание, Юрий! Между нами и взбесившимся Западом нейтральный коридор или выжженная полоса, это уж как хотите. Или "плохой" мир, или огненный смерч, выбирайте сами.

Нам бы, убогим, и плохонький мир вполне подошел, да забыть бы вас, соседушки, навсегда.



«Умник» Лавров и русская «мафия» против Джона Кеннеди



Американские сенаторы, вернувшиеся из России, куда на днях прилетали с рабочим визитом, теперь вовсю делятся впечатлениями от встреч с представителями российской власти. Те самые американские законодатели, которым в Госдуме большинство аплодировало стоя, теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями. Одни заявляют, что они «вывели русских на чистую воду в вопросах вмешательства в американские выборы», другие, представляющие американскую клановую систему, объявляют власти России «мафией». А сенатор Джон Н. Кеннеди назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».







Сенатор США: я потребовал от русских властей, чтобы те убрались из Крыма



Обозвав Лаврова (не в присутствии Лаврова, а по телеканалу CNN), мистер Кеннеди пошёл дальше и рассказал, как он вернёт Киеву Крым: «Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести».



Что ж, сенатору осталось рассказать американским телезрителям, когда по личной команде Лаврова россияне-крымчане снова станут украинцами.



Кеннеди следовало бы признать умником себя. До него никто ещё не хвастался быстрым «донесением» до русских идеи насчёт «убраться из Крыма». Даже мистер Обама, человек не самый робкий в мире политики, не рискнул бы так выразиться. «Экономика», «клочья», «санкции» — это да, но едва ли Обама верил в то, что полуостров можно передавать из рук в руки, как мячик. Кеннеди верит.



Комментарии наших читателей:



Лопатов

Да какая разница, как он себя в Москве вёл?

Факт в том, что результатом поездки для него стало осознание, что о Россию можно вытирать ноги. И думаю, долгие и продолжительные овации тем, кто в открытую называет нашу страну врагом, были не на последнем месте в ряду причин, подвигнувших его на это.



ученый

Депутаты ГД думали, что за такой "горячий прием" с их счетов в западных банках снимут санкции, и они летом смогут смогут отдохнуть на Мальдивах, а их дети продолжить обучения в Кембриджах. А тут сенаторы их так опустили, назвали мафией. На месте Путина сейчас самое время распустить ГД и опубликовать списки всех, кто там аплодировал.



vlad.svargin

Он никогда на это не пойдёт, именно такая Дума его устраивает, практически там большинство не имеет никакого отношения к результатам выборов в ГД, а назначены так же, как и в правительстве, по списку личной преданности, живущие по принципу: чего изволите-с?

Поэтому такой позор для них как божья благодать.



Кто в Мировом океане господин?



Нет смысла дискутировать о роли авианосцев в современной морской войне. Тактический потенциал флота, по сути, строится вокруг них, а также универсальных десантных кораблей, считает обозреватель И. Легат. Китайцы это прекрасно понимают, хотя, опять-таки, не забывают строить эсминцы и фрегаты с новым управляемым ракетным оружием. Здесь важно сделать акцент на одном моменте: не стоит недооценивать и не стоит переоценивать китайский флот.







Поднебесная как «владычица морей». Китай бросает вызов флоту США



Следует помнить и о ядерной триаде Китая. Самый потенциально серьезный компонент морской ядерной триады Китая — перспективные ПЛАРБ пр. 096 «Тэнг», каждая из которых (по слухам) будет нести по 24 баллистических ракеты. Это объективно больше, чем может взять любая отечественная лодка и сравнимо (во всяком случае, в количественном отношении) с американскими АПЛ «Огайо».



Нужно полагать, американские эксперты уже начали беспокоиться по этому поводу, хотя пока что их многоцелевые субмарины выглядят очень весомой силой на пути к подводному доминированию КНР. Чтобы бросить вызов США здесь, Китаю нужно будет создать что-то посерьезней многоцелевых лодок проекта 093 «Шань». С этим, насколько можно судить, дела у Поднебесной обстоят пока неважно…



Комментарии наших читателей:



xomaNN

Китай дает наглядный пример того, что определяющим фактором в строительстве мощного нац. ВМФ является мощность экономики и соответственно возможность вложить десятки млрд. в разработку, постройку кораблей. И обучение мотивированного личного состава ВМФ. Так что мощь рос. ВМФ может прирастать только с мощью РФ как экономической державы.



макс702

АУГ рулили, когда стоили копейки как сами, так и авиакрыло, по сравнению с линкорами, а вот когда ПВО кораблей выросла на порядок да появились ПКР, стало все грустно. Сегодня малюсенький "Буян" может отправить на дно всю АУГ, чего не мог сделать ни один корабль времен ВОВ.



владимир1155

АВ — это корабль для войны с папуасами, он уязвим. Для того, чтобы решать задачи так далеко от своих берегов, нужно население, как в Китае, а не делать миллион абортов в год, нужна экономика, как в Китае, а не либералы у власти, нужен сильный подводный флот, а именно 33 стратега, 60 тактических АПЛ, 100-200 ДЭПЛ, 40-50 современных тральщиков, а также требуется увеличение боевой мощи СЯС, авиации и сухопутных сил в два раза. Вот когда эти насущные потребности ВМФ и других сил будут удовлетворены, тогда можно задуматься насчет АВ. Но делать его не надо все равно, ибо он не нужен от слова совсем при нашей оборонной доктрине. 3000 км — это зона фронтовой авиации, и барражировать там незачем, можно взлетать при необходимости с берега, а дальше 3000 км и не надо… Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Прежде чем переписывать Википедию, нужно понять, что количество АПЛ секретно, сколько их, никто не знает. Даже Андрей из Челябинска.



Боевики с дорогой моралью



10 июля Европейский суд по правам человека фактически расписался в своём пособничестве терроризму и бандитизму. Речь идёт о резонансном решении, которое принято в Страсбурге: оказывается, Россия должна выплатить деньги двум боевикам, осуждённым за убийства военнослужащих и гражданских лиц в Грозном (2001-2002 годы). Решение касается вопросов следствия в отношении таких лиц как Дени Абдулкадыров и Албек Дахтаев, которые в своё время решили влиться в бандформирования ваххабитов на Северном Кавказе. Эти боевики пожаловались в ЕСПЧ на то, что при осуществлении следствия доказательства получали «с применением жестокого обращения». При этом «жестоким обращением» именуется само содержание на тот момент подследственных под стражей.



На основании решения ЕСПЧ Россия обязана теперь выплатить истцам более чем по 41 тысяче евро (каждому), из которых 37 тыс. — за «моральный ущерб».







ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам



Будь соответствующий «правовой» суд во времена нацистов, гитлеровским нацистским преступникам не стоило бы волноваться за своё светлое будущее. Подельников Гитлера, нацистских преступников, виновных в смерти миллионов, сей альтернативный судебный орган, вероятно, оправдал бы, настояв на «жестоком обращении» с палачами и изуверами. Мол, мороженого им не давали в камерах и конфет…



Комментарии наших читателей:



алексеев

Послать этот самый суд, на основании, например, несоответствия его решения Конституции РФ.

Да и вообще, сворачивать в разумных пределах участие во всяких там антироссийских шабашах типа ЕСПЧ, ПАСЕ и пр. Всё равно толку от них нет, один вред и двойной стандарт.



Pete Mitchell

Справедливости ради замечу, что ЕСПЧ благосклонен не только к российским террористам и криминалам вообще, но и к английским. Например, перед brexit’ом сыграло свою роль: бритов возмущало, что какие-то никем не выбранные люди указывают, как жить старейшей демократии Европы.

Насколько я помню, Конституционный суд РФ имеет все инструменты, чтоб послать решения ЕСПЧ. Бог им в помощь.



Николай Грек

Точно помнишь!! Конституционный Суд РФ признал верховенство Конституции Российской Федерации при исполнении решений ЕСПЧ (consultant.ru/law/hotdocs/43697.html).



Права человека в кривом зеркале



Ещё одна история с «правами человека» произошла в ПАСЕ. Делегация российских депутатов в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает, что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением ассамблеей откровенно антироссийских резолюций. Резолюции касаются вопросов Крыма и Севастополя, которые не дают покоя парламентариям из целого ряда стран-«партнёров».







Мы не участвуем в контактном зоопарке. Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ



Проект одной резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование свой «документ». В проекте содержится 17 требований к России, в числе которых прописана «необходимость соблюдения прав человека в Крыму».



И такое требование выдвинуто представителями страны, где убивают политиков и журналистов, избивают людей за то, что те хотят говорить на русском языке! Может быть, украинской делегации в ПАСЕ нужно было подарить зеркало?



Комментарии наших читателей:



Случайный

На словах они все горазды… Зачем кормить, хватит над нами издеваться и т. д. А как замаячила перспектива пожить в Берлине за государев счёт, так аж бегом, распихивая локтями!

Ну хоть какая-то гордость есть у этих чинуш!



Trek

Может, хватит уже России терпеть эти унижения, наконец стукнуть кулаком и выйти из этой русофобской "организации"? Почему мы там так упорно сидим, когда нас помоями обливают постоянно? Сейчас ушли типа, а завтра вернемся… Назовите фамилии этих "представителей" и чем они там занимаются вообще!!! Есть смутное подозрение на этот счёт…



предки с Дона

Пенсионный возраст еще можно лет 100 не повышать, если выйти из всех этих ПАСЕ и ОБСЕ и ничего там не платить, в том числе сократить заграничные командировки всяким болтунам Толстым, заодно заставив их работать в народном хозяйстве.



Главный милиционер Британии охраняет интересы «международного сообщества»



«Остросюжетное» заявление главы МВД Великобритании, мистера Саджида Джавида, стало темой не только для мировых новостей, но и для многих аналитиков и экспертов, не чурающихся стратегических вопросов и вездесущей темы холодной войны. После происшествия в Эймсбери главный британский милиционер потребовал, чтобы русская власть «объяснила, что происходит». Самое любопытное, что высокопоставленный чиновник тотчас сам это объяснил.



«Настало время, чтобы Россия откликнулась и объяснила, что происходит, — цитирует начальника BFM.ru. — Дайте мне пояснить. Мы сейчас не говорим о российском народе, речь идёт о действиях российских властей, которые продолжают подрывать безопасность международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо, чтобы наши граждане становились преднамеренными либо случайными целями, а наши улицы, парки и города были площадкой для сброса ядов. Мы будем продолжать наше расследование и делать публичной информацию о всех значимых событиях». Глава МВД Великобритании не исключил, что инцидент может привести к новым мерам против Москвы.







Пусть Путин выйдет и всё объяснит



Тема «Amesbury novichok» (эймсберийского «Новичка») не сходит с британских газетных полос. Очевидно, писать об очередном отравлении «русским веществом» в Британии будут до тех пор, пока из темы не высосут всё до капли. Старые добрые «сенсации» со шпионажем, ядами, всесильным КГБ и холодной войной нуждается в регулярной подпитке. Человеку нужно кушать трижды в сутки, а газеты умирают без ежедневных сенсаций. Одного отравления мало, подавай второе! Угроза растёт, королева в опасности, кругом люди Путина…



Комментарии наших читателей:



SEER

Вроде сегодня кто-то из англичан сказал, что пострадавшие могли окурок заражённый подобрать… Что, всё так плохо в королевстве?



Uncle Lee

В целях гигиены не пользуйтесь чужими ложками, шприцами, окурками, «Новичками»!



inkass_98

Интересно, глава британского МВД не пробовал заняться своим прямым делом: построить полиционеров и заставить их поработать на благо империи? Пусть поищут виновников торжества, а потом у них же и попросят (или выбьют, как там у них принято?) объяснений случившемуся.

А чего, кстати, они у Трампа объяснений не спросят? Он примерно такое же отношение к отравлениям имеет. Эффект будет, гарантирую. Не уверен, правда, что именно тот, на который англичане рассчитывают. В программе телеканала «Россия1» «Вести недели» накануне вышел весьма продолжительный сюжет, целью которого было оправдание всеми силами и средствами проекта правительства РФ о повышении пенсионного возраста в России. Телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире заявил о том, что продолжительность жизни среднестатистического мужчины, сегодня выходящего на пенсию, составит аж 76 лет. «У кого-то больше, у кого-то меньше», заключил ведущий «Вестей недели».Классическая подводка телеведущих федеральных телеканалов «...и о погоде» теперь претерпела некоторые изменения. Перед прогнозом обязательно нужно показать полтора пенсионера, которые заняты йогой в фитнес-центре или указательным пальцем правой руки набирают что-то на «высокотехнологично оснащённом рабочем месте» под объективами десятков камер. Пенсионеров, которые отдали своё здоровье в горячих цехах, шахтах или в попытках посеять разумное, доброе, вечное для поколения «Пепси» и спиннера не покажут. А и правда...Зачем показывать, если все эти люди – переодетые украинские тролли или штатные сотрудники СБУ, самым подлым образом дискредитирующие светлую идею о повышении пенсионного возраста в России. А потому – провокаторам вышка! Только так и никак иначе! Истинные россияне никогда бы не позволили себе критиковать то, что снисходит от властей, ниспосланных небесами!Периодически в Интернете или печати дискутируется вопрос количества танков в строю Сухопутных войск ВС РФ, а ныне ещё и в составе ВДВ есть танки, и в составе морской пехоты ВМФ они также имеются.Сначала режем на дуршлаги и кастрюли под радостные крики «Кругом друзья!» и «Теперь у нас есть джинсы и много колбасы», потом начинаем чесать затылки и пересчитывать то, сколько не дорезано и во сколько нужно вложиться, чтобы заменить то, что успели порезать, новыми машинами.Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готов. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.Информация вызвала шквал эмоций от заокеанских партнёров. Ибо партнёры держатся за свою спутниковую группировку как за спасательный круг – на любой военный каприз у США есть свой спутник. Это удар украинским «Буком» по малайзийскому «Боингу» американские спутники «не заметили», а всё остальное, ой, как замечают – даже царапину на крыле Су-34 на авиабазе «Хмеймим»...Полномасштабное боевое крещение в конфликте получила харьковская машина Т-64 и её многочисленные модификации на территории Юго-востока Украины. И, как оказалось, во многом революционный танк оказался слабо готов к войне.Да что там Т-64. Вся майданная Украина оказалась слабо готовой к войне, которую сама с подачи зарубежных друзей и развязала. Это с беззащитным населением воевать обучены. А как только дело доходит до реального боя, так башни срывает на раз-два. Хорошо ещё спасает статус одной из сильнейших армий то ли континента, то ли мира. Не верите? Спросите у Петра Алексеевича – он на коробке из-под шоколадных конфет всё распишет более подробно.Несмотря на все «успехи» нашего импортозамещения, критически важные отрасли были и остаются зависимыми от иностранных производителей. В первую очередь это касается высокотехнологичной продукции, обеспечивающей безопасность страны.Пока выбор широким не назвать. Альтернатива с «Али-Экспресс» не прельщает, своей продукции мало от слова критически. А это уже вопрос глубинный: от подготовки соответствующих научных кадров (для начала привет Минпросвету и Минвышобру) до создания мощностей полного цикла без того, что называется «спасительными зарубежными инвестициями». Без решения этих задач и дальше будем удивляться надписям Made in USA и Made in China.Лёгкие танки, составляющие определенный класс бронетанковой техники, как будто бы уже сказали своё слово и отошли в историю. Тем не менее, они еще существуют, периодически появляются проекты таких танков, и идёт обсуждение темы необходимости таких танков и их предполагаемом использовании.Между тем, стало известно, что грядущей осенью на госиспытания выйдет модернизированная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1». Конкретно – в октябре. Орудием планируется оснащать части ВДВ и подразделения морской пехоты. И если вдруг посчитать танком и «Спрут-СДМ1», то круг применения лёгких танков расширяется поистине гигантским образом. А потому – перспективы однозначны.Госсекретарь США Майк Помпео высказался о саммите Трампа и Путина по-трамповски неопределённо: «Попробуем найти точки пересечения с Россией». Видимо, не случайно Помпео в администрации наиболее близок к президенту Трампу, говорят, у них едва ли не полное взаимопонимание, если таковое может быть у Трампа с членами его команды. Однако «пересечений» по Украине или частям её на этом саммите ожидать не стоит.Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки страшилок хоть отбавляй. Одна из таких: ну вот и всё, сейчас они там осуществят размен Украины на Сирию, и Украина окончательно уйдёт в свободное плавание – упустим, точно упустим!..На самом деле, чего теперь-то причитать? Уже упустили. Ещё со времён отплясывающего Виктора Степановича, потом – через эпоху посольства г-на Зурабова. С Крымом – успели, в остальном свободное плавание соседней страны продолжается. Этакий «летучий голландец», которому с его «капитанами» не рады ни в одной гавани.Юхтеги:Эстонская армия – страшная сила. Нападать на страну никто не собирается, но полковники шпротных войск понимают, что нужно соответствовать уровню денежного довольствия. Оставаться без оного тот же «спецназовец» полковник Юхтеги явно не хочет, а потому бьёт себя обеими пятками во всю полковничью, увешанную медалями и орденами грудь, сообщая о том, как российскую армию самолично будет хоронить между Таллином и Нарвой – штабелями укладывать. Эх, жаль нет роликов известного эстонского пожарного, который разложил бы по полочкам сущность таких заявлений, которые транслирует ротовая полость г-на Юхтеги.Натовский саммит прошел именно так, как предсказывали обозреватели «ВО». Хозяин просто показал место холопам. Мистер Трамп напугал Европу, да так, что теперь европейцы будут шипеть в углу, но делать то, что сказал Трамп. На американском телевидении собственного президента назвали чайкой. Налетел, нагадил, улетел!Предсказуемым было и то, что в своём заявлении господа натовцы прошлись по России. Альянс подтвердил поддержку «территориальной целостности» Украины, Грузии и Молдовы. А раз так, России следует отказаться от признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии.Ну а дальше натовский писарь просто не смог остановиться.Москву призвали «признать ответственность» за катастрофу того самого самолёта — компании «Malaysia Airlines».Призвали отказаться от поддержки вооружённых групп на территории Украины.Наконец, Североатлантический альянс выразил настоящую натовскую солидарность с Великобританией по делу Скрипалей: мол, это вероятно, что Россия несет ответственность за нападения — другого-то правдоподобного объяснения нет. А потому «мы (НАТО) выражаем солидарность с Великобританией в её оценке».Занавес. Принесите писарю рассолу поутру.Вся эта «солидарность», заметим в заключение, не будет стоить ни гроша, ежели Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки». Если Европа не захочет платить, ей придётся отказаться от самой идеи о «русской угрозе».Дональд Трамп обрушился с яростный критикой на ФРГ, заявив, что Германия как самая большая страна ЕС имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете. «Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем», — указал американский лидер, выступая 5 июля перед своими сторонниками на митинге в Грейт-Фолсе (штат Монтана). «Знаешь, Ангела (…), — добавил он, — я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас… А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но тем не менее платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят».Это тыканье рассерженного Трампа не удивляет. Дональд и Ангела давно уже не ладят. Счастье, что не под одной крышей живут. Не то один бы прикончил другую. Или наоборот.Трамп заставляет Берлин расходовать 2% ВВП на оборону в рамках НАТО (к 2024 году). Ангела говорит: нет, не больше 1,5%.Трамп воет из-за «Северного потока 2», который ломает американские планы по вытеснению России с европейского рынка энергоносителей. Ангела «поток» продвигает, несмотря на санкции против Москвы и «изоляцию» России.Трамп думает, что политика — это тот инструмент, что можно использовать в экономике, устраняя конкуренцию. Ангела так не думает. Так не думают и, к примеру, китайцы, которые отвечают США заградительной тарифной политикой.Трамп кричит, а его не слушаются. Большая страна с маленьким президентом?Силовые ведомства балтийской троицы дают Пентагону поле возможностей для ускоренной милитаризации североевропейских подступов к границам РФ в районе Калининградской и Ленинградской областей. Фундамент этой милитаризации начал активно закладываться с момента оперативной переброски 52-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США с немецкого аэродрома Спангдалем на польскую авиабазу Редзиково. Состоящие на вооружении этого авиакрыла 25 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50 получили возможность «дотянуться» тактическими ракетами большой дальности AGM-158B JASSM-ER (дальность действия около 1200 км) до таких стратегически важных городов в глубине территории европейской части России, как Курск, Орёл, Брянск, Псков, Тула и Москва.Правда, большая часть этих ракет будет перехвачена с помощью комплексов С-300ПМ1, С-400 и «Панцирь-С1», а также МиГ-31БМ, развёрнутых в Западном военном округе, но игнорировать угрозу нельзя, поскольку JASSM-ER отныне могут использоваться не только с «Фальконов» 52-го авиакрыла, но и с подвесок польских F-16C, ввиду чего с одного только польского воздушного направления можно ожидать более 100 высокоточных ракет с малой ЭПР. Также в милитаризации прибалтийских государств активно участвует наземная составляющая Объединённых ВС НАТО. Её действия сфокусированы преимущественно на попытке создания двух линий обороны (1-я — в прибалтийских государствах, 2-я — в Польше), а также на удержании контроля над «Сувалкским коридором».Американские сенаторы, вернувшиеся из России, куда на днях прилетали с рабочим визитом, теперь вовсю делятся впечатлениями от встреч с представителями российской власти. Те самые американские законодатели, которым в Госдуме большинство аплодировало стоя, теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями. Одни заявляют, что они «вывели русских на чистую воду в вопросах вмешательства в американские выборы», другие, представляющие американскую клановую систему, объявляют власти России «мафией». А сенатор Джон Н. Кеннеди назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».Обозвав Лаврова (не в присутствии Лаврова, а по телеканалу CNN), мистер Кеннеди пошёл дальше и рассказал, как он вернёт Киеву Крым: «Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести».Что ж, сенатору осталось рассказать американским телезрителям, когда по личной команде Лаврова россияне-крымчане снова станут украинцами.Кеннеди следовало бы признать умником себя. До него никто ещё не хвастался быстрым «донесением» до русских идеи насчёт «убраться из Крыма». Даже мистер Обама, человек не самый робкий в мире политики, не рискнул бы так выразиться. «Экономика», «клочья», «санкции» — это да, но едва ли Обама верил в то, что полуостров можно передавать из рук в руки, как мячик. Кеннеди верит.Нет смысла дискутировать о роли авианосцев в современной морской войне. Тактический потенциал флота, по сути, строится вокруг них, а также универсальных десантных кораблей, считает обозреватель И. Легат. Китайцы это прекрасно понимают, хотя, опять-таки, не забывают строить эсминцы и фрегаты с новым управляемым ракетным оружием. Здесь важно сделать акцент на одном моменте: не стоит недооценивать и не стоит переоценивать китайский флот.Следует помнить и о ядерной триаде Китая. Самый потенциально серьезный компонент морской ядерной триады Китая — перспективные ПЛАРБ пр. 096 «Тэнг», каждая из которых (по слухам) будет нести по 24 баллистических ракеты. Это объективно больше, чем может взять любая отечественная лодка и сравнимо (во всяком случае, в количественном отношении) с американскими АПЛ «Огайо».Нужно полагать, американские эксперты уже начали беспокоиться по этому поводу, хотя пока что их многоцелевые субмарины выглядят очень весомой силой на пути к подводному доминированию КНР. Чтобы бросить вызов США здесь, Китаю нужно будет создать что-то посерьезней многоцелевых лодок проекта 093 «Шань». С этим, насколько можно судить, дела у Поднебесной обстоят пока неважно…10 июля Европейский суд по правам человека фактически расписался в своём пособничестве терроризму и бандитизму. Речь идёт о резонансном решении, которое принято в Страсбурге: оказывается, Россия должна выплатить деньги двум боевикам, осуждённым за убийства военнослужащих и гражданских лиц в Грозном (2001-2002 годы). Решение касается вопросов следствия в отношении таких лиц как Дени Абдулкадыров и Албек Дахтаев, которые в своё время решили влиться в бандформирования ваххабитов на Северном Кавказе. Эти боевики пожаловались в ЕСПЧ на то, что при осуществлении следствия доказательства получали «с применением жестокого обращения». При этом «жестоким обращением» именуется само содержание на тот момент подследственных под стражей.На основании решения ЕСПЧ Россия обязана теперь выплатить истцам более чем по 41 тысяче евро (каждому), из которых 37 тыс. — за «моральный ущерб».Будь соответствующий «правовой» суд во времена нацистов, гитлеровским нацистским преступникам не стоило бы волноваться за своё светлое будущее. Подельников Гитлера, нацистских преступников, виновных в смерти миллионов, сей альтернативный судебный орган, вероятно, оправдал бы, настояв на «жестоком обращении» с палачами и изуверами. Мол, мороженого им не давали в камерах и конфет…Ещё одна история с «правами человека» произошла в ПАСЕ. Делегация российских депутатов в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает, что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением ассамблеей откровенно антироссийских резолюций. Резолюции касаются вопросов Крыма и Севастополя, которые не дают покоя парламентариям из целого ряда стран-«партнёров».Проект одной резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование свой «документ». В проекте содержится 17 требований к России, в числе которых прописана «необходимость соблюдения прав человека в Крыму».И такое требование выдвинуто представителями страны, где убивают политиков и журналистов, избивают людей за то, что те хотят говорить на русском языке! Может быть, украинской делегации в ПАСЕ нужно было подарить зеркало?«Остросюжетное» заявление главы МВД Великобритании, мистера Саджида Джавида, стало темой не только для мировых новостей, но и для многих аналитиков и экспертов, не чурающихся стратегических вопросов и вездесущей темы холодной войны. После происшествия в Эймсбери главный британский милиционер потребовал, чтобы русская власть «объяснила, что происходит». Самое любопытное, что высокопоставленный чиновник тотчас сам это объяснил.«Настало время, чтобы Россия откликнулась и объяснила, что происходит, — цитирует начальника BFM.ru. — Дайте мне пояснить. Мы сейчас не говорим о российском народе, речь идёт о действиях российских властей, которые продолжают подрывать безопасность международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо, чтобы наши граждане становились преднамеренными либо случайными целями, а наши улицы, парки и города были площадкой для сброса ядов. Мы будем продолжать наше расследование и делать публичной информацию о всех значимых событиях». Глава МВД Великобритании не исключил, что инцидент может привести к новым мерам против Москвы.Тема «Amesbury novichok» (эймсберийского «Новичка») не сходит с британских газетных полос. Очевидно, писать об очередном отравлении «русским веществом» в Британии будут до тех пор, пока из темы не высосут всё до капли. Старые добрые «сенсации» со шпионажем, ядами, всесильным КГБ и холодной войной нуждается в регулярной подпитке. Человеку нужно кушать трижды в сутки, а газеты умирают без ежедневных сенсаций. Одного отравления мало, подавай второе! Угроза растёт, королева в опасности, кругом люди Путина… Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 148 Источник Похожие новости Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри С пользой для пенсионного дела Крым и Донбасс воюют за нас!

Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1 Итоги недели. Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки» Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США Новости партнеров