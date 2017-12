Итоги недели. «Скоро скажем: «С Новым годом!» • 195 • Аналитика Команда: «Газы!»



Президент Украины после решения Стокгольмского арбитража:

Они (россияне) стучат: может, возьмёте наш газ? Та нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей.









Почему Киев будет покупать газ у "страны-агрессора"? Порошенко разъяснил



Порошенко превращается... Превращается Порошенко... э-ээ-м... в президента Украины, который принципиально не против покупок газа у страны, с которой он, по его собственным заявлениям, воюет вот уже четвёртый год.



Если переводить Петра Алексеевича на общедоступный язык, то получается что-то вроде: Да, мы ведём войну против России, но при этом готовы покупать у России газ, чтобы тарифная нагрузка на украинцев стала ниже...



Пять баллов!» Супер! Говори ЫСТЧО...



Этот клоун вздохнул свободно. Арбитраж не полностью поддержал иск "Газпрома"... Ибо была бы совсем печалька. А так теперь опять же можно и не платить и по дешёвке брать. А что "агрессор", то кого это интересует, только самых упоротых...



Я не понял радость форумчан относительно решения суда - ведь этим решением, попросту говоря,"нагнули" Газпром, дали пинка под задницу. А форумчане тут шутки шутят и балагурят. Про поведение форумчан еще в древности говорили - "пир во время чумы". У меня лишь одна надежда - что руководство России вспомнит, что национальные российские законы доминантны над международными и не признает и не выполнит данное решение суда, вспомнив, что Россия-то вроде встала с колен уж с 2014 года, по словам руководства.



В чём нагнули Газпром? Ясно же написано -

После решения Стокгольмского арбитража Украине приходится возвращаться к прямым закупкам газа у «Газпрома»

Года полтора назад Украина выставляла на продажу лот в виде метрового куска трубы заваренной с двух сторон, в котором по их утверждению находился последний куб газа "ахрессора", купленный Украиной. По ходу дела, чтобы не пошинковать всю ГТС Украины на такие символические куски, Стокгольмский суд обязал Дуркаину покупать газ с целью сохранения транзита после 2019 года, в чём Европа хочет убедить Россию т.к. одномоментная потеря 2 млрд. долларов получаемых Куевом за транзит, не может быть ничем компенсирована. Более того, по решению Стокгольмского суда Украина обязана заплатить России более 2 млрд.долларов за законтрактованный газ даже в том случае, если она физически его не будет брать.



Я так думаю, что 56 миллиардов - это был просто стёб от "Газпрома". Там прекрасно знают, что вся Украина столько не стоит, а так, в принципе, ничего не потеряли.



Больше медалей, больше орденов!..



Если верить нашим средствам массовой информации, в которых последнее время дружно выступают высокие государственные лица, наперебой уверяющие, что нам на санкции плевать, импортозамещение — на полном ходу развития, и всё прочее. Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.







Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот



А мы категорически за то, чтобы нашим олигархам на грудь навешивалось всё больше и больше государственных наград – медалей, орденов, да потяжелее, потяжелее. Может быть, хотя бы в этом случае возникает вероятность того, что почва под их ногами, шагающим по трещащим бюджетам рядовых граждан разверзнется... и далее что-то там про геену огненную... Хотя, если уж по большому счёту, они и там найдут, как и с кем договориться... Иван-царевич и Кощеево царство



Если серьёзно отнестись к проблеме, то сразу приходит на ум вопрос об адекватности и целостности экономической политики правительства РФ.

Много раз обсуждалась тема хранения наших резервов в долларах США... Это отдельная и ОГРОМНАЯ тема, но описанное в статье поведение "олигарха" попахивает изменой! Очень хочется верить, что измена не останется безнаказанной!

При всём этом, на мой взгляд, либерастичное поведение некоторых лиц во власти и большом бизнесе (не будем показывать пальцем) требует, как минимум, проверки со стороны органов госбезопасности.



Уралвагонзавод заказами забит, теми же самыми шестью тысячами ЖД платформ для МО, заказ на которые заключён в начале этого года, минимум на три года, вот частник и пролетел.



А это не тот ли "Уралвагонзавод", который частный "Альфа-Банк" чуть не обанкротил в плоть до попыток приостановки производства? Или у нас два "Уралвагонзавода"? Может, поясните, как стратегическое оборонное предприятие "село" на кредиты частников, которые в свою очередь чуть не сорвали выполнение Гособоронзаказа? Куда "дивилися наши очи?"



Когда нема котлов



Несмотря на то, что в комментариях к многочисленным аналитическим публикациям и обзорам оперативной обстановки на фронтах Луганской и Донецкой народных республик ещё можно встретить ярых сторонников изживших себя «минского и нормандского» форматов, жёсткая военно-политическая реальность продолжает диктовать свои правила «большой игры», где наши западные «партнёры» мастерски оболванивают российскую сторону и военные руководства республик уже 3-й год. Какие итоги от участия во всех этих «мирных акциях» мы пронаблюдали к окончанию текущего года?







В «донбасской развязке» настал решающий момент. «Умеренной» контрбатарейной ответкой теперь не обойтись Мир финансов года уходящего и года грядущего



На этом фоне Укроборонпром отчитался о 100%-ном выполнении государственного оборонного заказа. Редкий случай даже для развитых стран мира, а для Украины... В общем, поверили далеко не все, причём в первую очередь на самой Украине. Однако, в любом случае, на пять бумажных БТРов один реальный да придётся. А потому мало-помалу оснащённость ВСУ растёт, и не признавать этого глупо. Отсутствие котлов благоволит. Ну и российское миролюбие по отношению к властям государства, натаскиваемого на непрекращающийся конфликт у границ РФ.



Шапками ныне никого не закидаешь. Но и готовиться надо серьёзно. И причём без всякой раскачки. Хотят украинцы того или нет, но штатовские ястребы их всё равно заставят наступать на Донбасс перед выборами российского президента. Скорее всего в январе-феврале. Точнее пусть определяет разведка. Ес-овцы, прикрываясь всякими там "минсками" дали время Вальцману и ко для подготовки "хорватского сценария". А штаты торопят. Всё проводится согласованно и в унисон. Такова политическая подоплёка. Военная же составляющая состоит в том, чтобы нанести ВСУ неприемлемые потери, особенно в бронетехнике и артиллерии, а когда они завязнут в боях за населённые пункты, провести "операцию по принуждению к миру".Но не так как с грузинами. Мне до сих пор непонятно, с какой целью Медведев остановил войска в 40 км от Тбилиси, когда все боеспособные грузинские части были разбиты? Что грузинская "элита" после этого полюбила Россию? Нет. Как просились в НАТО, так и просятся. Врага надо добивать в его логове. А после этого передавать власть вменяемым политикам.

В ДЛНР не самоубийцы, поэтому этот вопрос либо решается, либо решен. Честно говоря, этими "минсками" только дали возможность украинской стороне прийти в себя и укрепить ВСУ, чем совершили непростительную ошибку (показывая, что Россия миротворец, а не агрессор), которая обернется большой кровью. Прощай, Гаагское судилище!



Давайте отделим мух от котлет - руководство России в лице президента заявляло что "мы не позволим убить народ Донбасса", что это означает - черт его знает. Может это означает вступление России в войну на стороне Донбасса в критичный момент, хотя там территория небольшая и "не успеть" можно запросто. Может это означает поставки из "свободных Осетии и Абхазии", а под это дело все что угодно можно отгрузить, от последних модификаций танков, до "Искандеров" (а что, гулять так гулять).

К сожалению, для Верхов нет дела до того, что Победа куется кровью и зачастую Жизнью героев в окопах. К сожалению, Власть всегда смотрит на это сверху и "считает" сотнями тысяч". Для верхов нет дела до трагедий конкретного человека, зачастую "тихой и забытой" – тех, кто каждый день погибает под непрекращающимися обстрелами. Власти мыслят "широко" и "соглашаются на смерти десятков, сотен, что бы избежать смертей тысяч", но зачастую все равно гибнут тысячи. Я лично как "маленький человек" - могу лишь посочувствовать трагедии жителей Донбасса и пожелать им удачи и везения.

Лично мне очень обидно и жаль, что не я принимаю решение об оказании им помощи, принятии их в состав России и не я принимаю решение нанесения ракетного удара по Куеву по местам дислокации главных фашистов.



Ну, значит пора миллионной Освободительной Армии Граждан Украины наводить порядок в своем доме. Они же больше трех лет на нашей территории оттачивали свое воинское мастерство. Пусть идут защищать свою родную землю, свои дома, своих дедов, женщин и детей.

По репортажам с ЛДНР создается впечатление, что там живут только старики и дети. Зато по всем крупным городам России от заробитчан уже все.... мягко говоря, устали.

Или опять они будут ждать, что для них, но вместо них и без них?!

Ждем митингов "братьев" в Москве, Питере и далее везде - Путин, введи к нам домой войска, а мы пока тут в России отсидимся?!

ПС. Вот простите, накипело. Вооружение обеспечить надо, а воюют пусть сами.



Чтоб гнильё не проскочило



Общаясь с представителями различных слоев населения нашей страны, мы сделали вывод о том, что далеко не все граждане России горят желанием высказать поддержку на выборах существующей власти. Это нормально. Весь вопрос в том, какими методами это планируется сделать.



Как избежать войны в Корее?



Павел Грудинин: реальная альтернатива на выборах

ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах...



Если судить по реакции наших читателей на эти материалы, то большинство было бы только за реальную конкуренцию на выборах – с наличием более или менее сильных фигур в качестве претендентов, помимо основной фигуры. Однако всякий раз принято задаваться вопросом: а вдруг, пока крупные фигуры будут бороться честно и открыто, в ферзи проскочит какая-нибудь гнилая пешка с помощью известного покровительства зарубежных «друзей». А опасаться не нужно. Нужно просто просчитывать ходы. И вроде как гроссмейстеры для этого имеются, причём отнюдь не варианта Остапа Бендера нью-васюкинского периода...



Посмотрел я на него в Месте встречи - слабоват для президента. Нет у него стратегического мышления. Максимум премьер-министр, а лучше пусть остается собой.



Считаю что все непонятные, действия с отсутствием приемника у Вл.Вл., и вообще, казалось бы, отсутствием безболезненной для России смены власти, прекрасно решаются. Не будем забывать, что Вл.Вл. мастер неожиданных, непредсказуемых решений.



Предновогодняя психическая атака на Россию

А при выигрыше на выборах ХПП или ХПЗ для России со стороны запада ничего не изменится. Наверное, к счастью. Ну, предположим, выиграл Грудинин! И что? Западные политики сделают удивленные лица? Хорошо, сделали! И что? Отменят 19 марта санкции, отведут с границ войска НАТО, резко будут дружить с Россией? Ага, дождемся, как же. Да они и наши доморощенные либероиды сразу заверещат, что в России к власти пришел коммуняка, злейший враг всегоцивилизованного мира, а значит - давление на Россию надо усилить. Как то так. Вот если бы Ксюшадь или Навальненок, то да, тут бы они запели, что вот она, демократия, победила.А при выигрыше на выборах ХПП или ХПЗ для России со стороны запада ничего не изменится. Наверное, к счастью.



О сюрпризах от дракона



Знакомясь с бескрайними военно-техническими просторами китайского интернета (включая форумы, блог-платформы и т.д.), а также просматривая видеоконтент «YouTube» по поисковым запросам, касающимся многоцелевых истребителей J-10A/B, можно не раз наткнуться на уникальные акробатические манёвры масштабированных моделей данных машин.







Смертоносный сюрприз для палубной авиации ВМС США от китайской «Чэнду». Сокрушительный удар «Стремительного дракона»



Китай является одним из главных «держателей» американского внешнего долга. А потому готовить смертоносные сюрпризы для того, кто тебе должен, ну, мягко говоря, не вполне естественно. Вот обратный вариант – более логичен. А потому наращивание китайской военной мощи сюпризом быть перестаёт, а вот закономерностью – да. Ведь у Китая полным-полно уязвимых мест, в которые могут бить отнюдь не обязательно крылатыми ракетами. Вариант возвращающихся с Ближнего Востока бородатых китайских граждан из всевозможных «Туркестан Фри» - это вариант, который главный должник Китая точно держит в кармашке про запас.



Ничем, нигде и никогда хорошим китайская армия себя не проявляла. Пока не будет хоть малейшего, практического доказательства обратного, буду скептически относиться к подобным, победным реляциям. Итоги 2017 года в России. Оглянемся на год уходящий



Не поленитесь проявить интерес к НОАК, от китайских добровольцев в Корее, до войны с Вьетнамом и столкновениях с той же Индией. Что до непонятного умиления в статье уже с заголовка, - "Смертоносный сюрприз для палубной авиации ВМС США от китайской «Чэнду» Сокрушительный удар «Стремительного дракона»", так где берега США, и где наши опустевшие земли... Не нужна Америка Китаю, не против США вся мощь накачивается. Это нам всё неймётся, дружили уже против буржуйского Запада с "братской" немецкой рабочей национал-социалистической партией, теперь с китайскими "национал-коммунистами" заигрываем. Был западный анти-СССР, созданный из Германии, теперь набирает мощь восточный анти-СССР, анти-Россия, это современный "красный" Китай, которому Запад помог подняться, и до сих пор закрывает глаза, и на "коммунистов", и на махровое пиратство, воровство технологий. Интересно, что нынешнюю капиталистическую Россию обкладывают со всех сторон, санкции, травля, а против китайских "коммунистов", ничего подобного нет. Разве, не заметна аналогия, как была странная политика и "странная война", когда Гитлеру давали время и возможности набраться сил, для его главной миссии, войны против СССР? К сожалению, как мы сами посодействовали Гитлеру, приняв выгодный для Германии пакт, так и растущей мощи Китая во многом способствует позиция России. Разумеется, никто не призывает враждовать, но и бдительность не надо терять.



Китай, готовится к войне новыми средствами: не тупо гнать стомиллионную армию на убой, а пошлёт миллион ракет, или сто тысяч самолётов, или десять тысяч кораблей. или всё это вместе. Сегодня он ещё не готов это сделать, а вот завтра...



Кговавая гэбня в цифрах



Генерал Бортников назвал цифры репрессированных. Те, кто интересовался вопросом раньше, эти цифры знают. А для тех, кто не в теме, приведу цитату из интервью: «Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921-1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными».



Войсковая ПВО даст отпор высокоточному оружию



Директор ФСБ ударил правозащитников цифрами



А для «правозащитников» никакие цифры не важны. На любые цифры они выдадут свои собственные – «о десятках миллионов расстрелянных лично Сталиным из именного револьвера». Будут при этом ссылаться друг на друга, и на историков уровня базарной русофобии, которые, конечно же, лично присутствовали при том, как Берия поедал политзаключённых на званых ужинах чекистов.



Пожелание: быть пожестче к НКО, лезущим в политику и наши внутренние дела, и таким как навральный и его гопкомпания с "иностранными специалистами" в его фонде. Дело о "плачущем мальчике" из Уренгоя должно быть доведено до конца и ему должна быть дана оценка. Что там за связи фигурантов с нашими злобными скачущими соседями?



Ещё раз чекистов с прошедшим праздником! А насчет репрессий...Ну, отказался мой дед вступать в колхоз. И?.. Расстреляли? Сослали? Нет. Вынудили уехать. В город. Как там он делал с паспортом, не знаю. И никого репрессированных в семье. За что мы должны хаять ту власть? Ах да! Многих известных гнобила... Королев и т.д. По экономическим статьям...Чего я и нынешней власти желаю. Гнобить не по-детски за экономику...



"Республиканская стратегия" Вашингтона

Насчет паспортов. Его можно было получить по первому требованию и жителю сельской местности. Существовало ,правда, короткое время, где-то с 61 по 66 годы ,негласное распоряжение об ограничении выдачи паспортов, но оно было формальным, и его легко обходили все, кому надо, или можно было пойти на принцип, как делали некоторые, и власти тут же шли на попятную, и паспорт выдавался. Так, например, поступил мой старший брат, пошел в сельсовет, его первый день промурыжили, но когда он стал настаивать и пригрозил написать жалобу, все необходимые документы были тут же выданы. Совершенно с вами согласен. В селе, где я родился и жил до 15 лет, тоже было несколько таких людей. Один из них, по прозвищу "Горбач", жил через несколько домов от меня и умер уже в 1970 году. Никто его не трогал, никаких репрессий к нему не применяли, когда стали платить пенсии в сельской местности, ему она тоже была назначена.Насчет паспортов. Его можно было получить по первому требованию и жителю сельской местности. Существовало ,правда, короткое время, где-то с 61 по 66 годы ,негласное распоряжение об ограничении выдачи паспортов, но оно было формальным, и его легко обходили все, кому надо, или можно было пойти на принцип, как делали некоторые, и власти тут же шли на попятную, и паспорт выдавался. Так, например, поступил мой старший брат, пошел в сельсовет, его первый день промурыжили, но когда он стал настаивать и пригрозил написать жалобу, все необходимые документы были тут же выданы.



О РСЗО и футбольных полях



Тульские конструкторы приступили к разработкам новой реактивной системы залпового огня. Она по своим возможностям должна превзойти РСЗО "Торнадо-С", которая одним залпом поражает территорию площадью в десять футбольных полей.







На смену "Торнадо-С" придёт "Прорыв"



Эй-эй, товарищи тульские оружейники! Зачем же вы замеряете площадЯ поражения именно территориями футбольных полей? А то ведь уже завтра в западных прогрессивных СМИ появятся материалы о том, как в России из «Торнадо» и «Прорывов» лупасят по футбольным полям в качестве системы испытания оружия в преддверии Чемпионата мира-2018... А FIFA-то поверит. Ну, МОК же Родченкову как бы поверил, что у нас спортсмены поедают допинг вёдрами. Так ведь и напишут: "Десять полей за раз"...



Дело хорошее, но... каковы сроки принятия на вооружение? У китайцев РЗСО уже бьют на 200 км... а «Торнадо-С» обещали, что будет очень скоро бить на те самые сперва на 120 км, а последние заявления были о 200 км.

Точная ставка

"Прорыв"- название не нравится, у нас сейчас , что не новость, то "прорыв" . Но прорыв чего, трубы, дамбы...?



В данном случае подразумевается технологический прорыв.

Над этим работают конкретные специалисты.

Борцам за правду на заметку - эта работа не имеет отношения ни к "жуликам и ворам", и ни к "голодным пенсионерам", и к "коррупции".

ПРОРЫВ вражьей обороны!!!!!, Молодой человек.)))



Корабли, корабли



Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передан заказчику.







Фрегат "Адмирал Макаров" передали заказчику

ОСК: Фрегат "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году

Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» будет вооружен «до зубов»



Если новый корабль сдан под конец года – мы говорим: что-то подозрительно его под года сдали – точно недоработали, лишь бы уложиться в срок и провести по документам процент выполнения гособоронзаказа. Если производитель заявляет, что корабль для ВМФ РФ до конца года в строй введён не будет – мы говорим: Ааага... всё с ними понятно, одни саботажники собрались кругом, всех гнать в шею, набрать других, которые будут работать интенсивнее. Ну, такие мы... Что ж поделать...



Вот и дождались хорошей новости. Семь футов под килем!



Надеюсь, что это не так, и корабль приняли в полном порядке и без серьезных косяков. Тем более что корабль далеко не первый в серии, уж руку можно было набить на предыдущих. Между жизнью с проклятьем и смертью с победой

Кораблю удачи, экипажу безаварийных походов и метких выстрелов. Передача корабля 25 декабря меня упорно наталкивает на мысль, что любыми путями, но в этом году нужно сдать корабль, для галки в отчетных документах.Надеюсь, что это не так, и корабль приняли в полном порядке и без серьезных косяков. Тем более что корабль далеко не первый в серии, уж руку можно было набить на предыдущих.Кораблю удачи, экипажу безаварийных походов и метких выстрелов.



любой по-настоящему НОВЫЙ комплекс потребует доводки. А новый корабль с недоведенным ПВО – как-то неправильно.



Брать на сопровождение



По данным нескольких сирийских источников, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), запустили ракеты по российской военной базе «Хмеймим». По предварительным данным, при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего были применены системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населённого пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.



Ещё одна сирийская новость касается американских самолётов-разведчиков. В интервью газете «Известия» командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о действиях российских расчётов зенитных ракетных комплексов в Сирии. По словам генерала, ЗРК С-300В4 были вынуждены неоднократно брать на сопровождение американские самолёты-разведчики, а также бомбардировщики так называемой американской коалиции. Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.







Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Генерал Леонов: Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4



«Нервная» реакция американцев странным образом совпадает с описанной выше ракетной атакой боевиков на авиабазу «Хмеймим», а также с наступлением на позиции сирийских правительственных сил на севере Латакии. Позитивная новость в том, что наступление «Сирийской свободной армии» в настоящий момент остановлено. Храм деградации



Примечательно слышать, когда они потом бахвалятся, что, мол, их самолёты нашим ПВО не "по зубам".



КОН

А не рановато ли ВВП отдал приказ на вывод наших войск из Сирии?



Американцев заблокировали



Сирийская правительственная армия блокировала американскую военную базу Эт-Танф в южной части САР. До этого в течение нескольких месяцев с территории военного объекта разведка наблюдала выход групп боевиков, которые прошли необходимую подготовку. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.







Герасимов: Сирийские войска блокировали американскую базу Эт-Танф в САР



На фоне этого из Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей террористического формирования «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (запрещено в России), аффилированного с «Аль-Каидой» (запрещена в России).



Полевого командира ликвидировали у населённого пункта Аль-Ларамун неподалёку от г. Алеппо. Военный автомобиль, в котором находился террорист, был уничтожен точным попаданием.



Давно пора. Пусть пакуют чемоданы и сматывают удочки без резких движений…



Полной блокировки всё равно не получится из-за лагеря беженцев: всякие проамериканские правозащитники подымут вой на весь мир о кровавом Асаде, который не пускает гумконвои к голодающим беженцам. А так бы заманчиво исключительных на голодный паек посадить, не битьем, так катаньем.



Американцам становится неуютно в Сирии, но мы тут совершенно ни при чём. Мы войну закончили. Окончательную зачистку проведут хозяева земли. Хитрый план в действии.



Головную боль снимет «Циркон»



Боекомплект универсальных пусковых установок Mk 41 эсминцев класса «Arleigh Burke» и ракетных крейсеров «Ticonderoga» представлен зенитными ракетами RIM-162 «Evolved Sea Sparrow Missile» модификации Block 1, снабжёнными полуактивными радиолокационными ГСН. Данные перехватчики нуждаются в постоянном подсвете со стороны радаров непрерывного излучения AN/SPG-62; последних на борту «Арлей Бёрка» лишь 3, а поэтому и количество одновременно поражаемых целей — 3 ед., в то время как каналов коррекции ЗУР — 18 (количество одновременно запущенных на перехват ракет). В то же время подлёт сразу нескольких десятков распределённых по эшелонам СВН к «Aegis»-кораблю «перегрузит» целевые каналы, и цель будет поражена. Частично исключить подобный сценарий американским КУГ помогают принятые на вооружение сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты RIM-174 ERAM (SM-6), использующие для наведения модернизированную активную радиолокационную головку самонаведения от ракет воздушного боя AIM-120C AMRAAM с увеличенной площадью щелевой антенной решётки. Здесь одновременное поражение 18 ВЦ может быть реализовано, так как SM-6 не зависят от 3-4 каналов подсвета SPG-62 и пользуются данными, получаемыми от основной МРЛС AN/SPY-1A/D(V). Тем не менее, применение ограниченного арсенала SM-6 для уничтожения атакующих ПКР, ПРЛР и других элементов высокоточного оружия является чрезвычайно дорогим и нецелесообразным удовольствием, способным лишить боевой корабль противовоздушного арсенала в считанные минуты, а поэтому американским морякам придётся ещё два-три года ожидать обретения начальной боевой готовности усовершенствованными ЗУР RIM-162 Block II ESSM. Произойдёт это не ранее 2019 года, указывает обозреватель Е. Даманцев.







Главный враг "Ониксов" почти в серии. Британия создаёт проблему противокорабельному потенциалу ВМФ РФ



Но вот британские ЗУР CAMM, считает обозреватель, способны на равных противостоять даже наиболее вёртким сверхзвуковым ПКР типа 3М55 «Оникс», 3М54Э «Калибр-НК» и Х-41 «Москит». Что же касается радиуса действия, то штатная версия ракеты CAMM (длина 3200 мм и диаметр корпуса — 166 мм) может работать по целям на удалении до 30 км, дальнобойная (CAMM-ER, разрабатывается при поддержке итальянского подразделения MBDA) — 45-50 км. Данные ЗУР могут применяться как из стандартных ВПУ GWS26 Mod.1 для ракет «Sea Wolf», так и из УВПУ Mk 41 c использованием счетверённых ферм (4-кратное увеличение боекомплекта). С такими параметрами ЗРК «Sea Ceptor» превращают корабли ВМФ Великобритании в достаточно серьёзную головную боль как для отдельных ударных субмарин-«убийц авианосцев», так и для КУГ в целом на весьма длительный промежуток времени, до перехода флота на гиперзвуковые ПКР «Циркон».



Стаи из многих десятков, а то и сотен ПКР, атакующих «Арли берки», — это, судя по всему, дело далекого будущего. Самый большой боезапас ПКР в нашем надводном флоте у "Петруши", и то я не уверен в том, что он все 24 ракеты может выплюнуть залпом. Так что пусть автор не переживает за буржуев.

Пусть лучше переживает за нас, ибо после 2018 года стаи ПКР могут стать реальной угрозой для нашего флота. Вот и провел бы анализ НАШИХ возможностей в этой области.



Выхода два. Или «невидимость» ракет, или гиперзвук. Как-никак тот же «Оникс» — это разработка прошлого века. «Калибр» — это тот же «Топор», только более совершенный. Остаётся надежда на «Циркон».



На самом деле выхода нет вообще. Любой вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО перерастёт в ядерный катаклизм, а после него, как известно, победителей нет.



«Никакой роли» для России



Недавно президент Сербии заявил, что, если в случае начала переговорного процесса между Белградом и Приштиной последняя захочет привлечь в качестве посредников американских представителей, то Сербия в этом случае попросит о посреднической миссии Российскую Федерацию.



Теперь в Косово заявили, что посредничество России в этом вопросе «не является приемлемым вариантом». Глава правительства «государства» Косово Рамуш Харадинай заявил следующее: «У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован». По словам Харадиная, право на посредническую миссию имеют США и ЕС, а Россия «права не имеет, так как в своё время Россия сама от ситуации на Балканах отступила».



Отвечая на вопрос о возможности участия США в переговорном процессе, Харадинай сказал: «В участии США в этом процессе нет ничего нового».







Косовский премьер рассказал, на что у США есть право, а у России нет



Это удивительно, но не желает ли г-н Харадинай, чтобы Россия «наступила», т. е. каким-либо образом занялась ситуацией на Балканах? Конечно, не желает. Харадинай отлично понимает: при господстве демократии западного образца на Балканах, задуманной и построенной по лекалам США, он может сидеть в «государственном» кресле и свысока судить о России. Во времена СССР подобную ситуацию даже вообразить нельзя было.



Хм, если продолжить вот эту логику: "В участии США в этом процессе нет ничего нового…" Выходит, чтобы получить право в чём-то участвовать, надо кого-то сначала побомбить! Однако!



Блин, поведение маленького пацана в песочнице: если вы не отдадите совочки и ведерко, я скажу тогда папе.



Косово — это наша недароботка! Не смогли в 90-е ещё годы помешать созданию этой местной Украины! Сия квазистрана ещё не раз в регионе сыграет свою поганую роль!



Двести миллионов долларов, которые сдержат Россию



«Астрономической» считают на Западе программу перевооружения России. Госпрограмма, рассчитанная на десятилетие, пугает потенциальных соперников России. Некоторые эксперты считают, что «после Грузии, Украины и Сирии» Путин не остановится: Кремль двинет силы на «новый конфликт».



Путинское перевооружение всерьёз обеспокоило Соединённые Штаты. Русские получат ответ. Чтобы противостоять «угрозе России», сообщает издание «Newsweek», американские военные потратят более 200 миллионов долларов на модернизацию своих европейских авиабаз. Эти работы будут вестись «в рамках более широких усилий по сдерживанию в регионе российской агрессии».



Не дожидаясь, пока вступит в силу путинская программа перевооружения, президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне. Подпись появилась на документе 12 декабря. Как указывает Хальтивангер, в законе указана сумма в размере 700 миллиардов долларов. Из этих денег около 214 миллионов долларов Америка направит на строительство оборонных объектов в Исландии, Норвегии и крупных регионах Восточной Европы, «прямо у порога России».







Америка ответит на программу перевооружения России



Это не всё. Дистанционный ответ в особо крупных размерах русским готовы дать в США. Генерал Марк Милли заявил, что киберподразделение армии США, созданное три года назад, уже насчитывает почти 20.000 солдат. Милли гарантирует, что широкий спектр кибертехнологий, в том числе искусственный интеллект и робототехника, изменит «фундаментальный характер войны».



Генерал не уточнил, каким именно способом столь внушительное число кибербойцов ответит на «русскую угрозу». Секретность в США, вероятно, не уступает секретности в Европе.



Оппоненты Путина говорили, что Россия не имеет своей программы действий и только реагирует на американские выпады. Сейчас наступило время, что уже США отвечает на опережающие действия России.



Если отталкиваться от статьи, то что 5 млрд $, что 500 млрд $, вложенных нами за 10 лет в перевооружение, обязательно означает одно. Мы спим и видим, как Европа (вся, конечно) у нас под лаптем. Лично склоняюсь к тому, что подобные статьи служат лишь одному. Независимо от того, идем ли мы на уступки, или боремся до конца, мы враги, и отношение к нам должно быть как к варварам/врагам, и западный обыватель это должен четко осознавать. С пеленок в мозгу у него должно быть выбито: русский — враг. И это давление будет нарастать. Никто нам послабления не даст.

Может, пора и руководству РФ действовать соответственно. Менять риторику и во всеуслышание говорить, что вы нам такие же враги и разговаривать нам не о чем. Выйти из дурацких ВТО, ПАСЕ и прочей лабуды. Ну не срослось у нас там — не будем мы там никогда равными. Они «равнее». Хотите торговать? Пожалуйста, а прочее: да пошли вы. И щимануть наших власть имущих, у кого детишки и имущество там. Пора выбирать, где Родина.



Я вам секрет открою: всё то, что происходит сейчас, — это ответ на первую госпрограмму-2020. Мне сразу не понравилось, что мы очень сильно ее презентовали, еще до всяких майданов и т. д. Прям шестое чувство подсказывало — жди противохода. Вот мы его сейчас и получаем в полном объеме. Вон Китай тихой сапой, безо всяких объявлений перевооружается, модернизируется. И нам бы надо по тихой… да поздно.



Закат Европы



Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и вице-спикер немецкого бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки дали совместное интервью журналу «Focus». Темой обсуждения стали конфликты, угрожающие миру в 2018 году. Выводы экспертов полны пессимизма…







Разрушение Европы состоится в 2018 году?



Оба эксперта фактически расписались в политической беспомощности нынешней Европы как на локальном (европейском) уровне, так и на уровне глобальном.



У Евросоюза не только нет «адекватной» политики, подходящей для противостояния современным угрозам, но нет даже того единства, о котором с таким восхищением писали аналитики в первые годы XXI века. Сегодня Европа, принявшая санкции против России по указке США, возмущается политикой Трампа, однако по-прежнему не предпринимает никаких шагов, чтобы наладить отношения с Россией, вместо этого оглядываясь на заокеанского «гегемона». Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии, однако это не мешает Польше закупать газ у США.



Трудным, почти неразрешимым является и вопрос с растущим числом беженцев в государствах ЕС, иные из которых ведут уже политику, идущую вразрез политике Брюсселя.



Ряд государств ЕС желает сближения с Россией и прекращения новой холодной войны, однако другие государства союза хотят сохранить жёсткие санкции против Москвы.



В результате бесконечных противоречий единая Европа как крупный политический игрок хоронит сама себя. Единый Европейский союз мог бы дать ответы глобальным вызовам, но только сообща. Но вот этого «сообща», как верно отмечают господа эксперты, как раз и нет. Европа продолжает разрушаться изнутри, и откол Великобритании, проблема беженцев и испанско-каталонский вопрос — тому свидетельства.



«…понизить уровень усиления санкций».

Классный перл, т. е. мы перед ними должны расшаркаться, а они будут не так усиленно усиливать…



Ответим отрицательным ростом экономики на выпады капиталистических коршунов и подтявкивающих им шавок!



Перечитал 3 раза цитаты европолитиков. Такое ощущение, что: 1) не знают, чего хотят; 2) не знают, что делать; 3) не знают, как бы придать статус разумности собственным изречениям. Более плотное объединение Европы? Куда ещё плотнее-то? Разве что для лучшей управляемости несуверенных европейских карликов американским рычагом. Европейская армия? Так Трамп того и добивается, чтобы сами на оборону тратились: тут они под американскую дудку вполне лояльно поют. Штаты "наградили" Европу таким кризисом притока мигрантов, что там полицейские силы надо удесятерять, а не армию клепать. Но гейропейцам виднее: пусть мигранты насилуют немок, пусть тот же Брюссель скоро наполовину станет де-факто независимым исламским анклавом, но европейцы должны наращивать армейские силы для отражения липовой "угрозы с Востока". Та европейская страна, которая НЕ заберет обратно из Брюсселя львиную долю суверенитета, будет обречена.



Десять долларов за бочку



По мнению «Bloomberg», из-за резкого падения цен на нефть у России в будущем начнутся большие внутренние проблемы. Это случится аккурат к концу нового президентского срока Владимира Путина: «Благодаря массовому выпуску дешёвых электромобилей упадёт объём дневной добычи нефти. При этом цена на сырьё останется на уровне $50 за баррель. В 2020 году цена нефти к концу года опустится до $40 за баррель. В 2021 году стоимость нефти упадёт до $20 за баррель, что сильнее всего отразится на Эр-Рияде и Москве, на российских заводах начнутся беспорядки. В 2024 году в Саудовской Аравии начнётся экономический кризис, Ближний Восток окажется политически нестабильным, а в России Владимир Путин покинет пост президента и попробует править через Эльвиру Набиуллину, сейчас занимающую пост председателя Центробанка. Цена нефти тем временем упадёт до $10…»







Сказки от Bloomberg о том, как развалится Россия



На такой мрачный прогноз ответил оптимист Юрий Подоляка: «Вообще, мне кажется, американцы не понимают главного. Они до сих пор считают, что Россию можно поставить на колени при помощи цен на нефть. А между тем жизнь и статистика уже показали, что от низких цен на нефть скорее загнутся сами Штаты». Россия, считает обозреватель, «уверенно и во всё ускоряющемся темпе избавляется от своей нефтяной зависимости», а потому «вызвать коллапс её экономики низкими ценами на нефть становится всё менее и менее реалистично». Зато экономика США «всё сильнее зависит от состояния мировой экономики, а значит, и цен на углеводороды». И если вдруг прогноз «Bloomberg» сбудется, то России придётся «просто плохо, а США — очень плохо».



Аминь.



Россия, а вернее, "Росатом", тоже старается. Освобождается Россия от зависимостей — да, это вечная проблема. Самая главная зависимость — рассчитывать всё в долларах. Вот как перестанем, так и ладушки.



Да что переживать? С точки зрения личного потребления проблем нет: тепло, светло, еды полно. Без икры и айфонов не помрём. Поводов для паники нет ВООБЩЕ! Если даже нефть совсем закончится, дров полно, больше, чем в СА. В России нет смысла сильно вкладываться в возобновляемую энергетику, разве только в регионах, куда доставлять топливо сильно дорого.

Не надо Россию (и себя) жалеть, в неё надо верить. И надо системно обустраивать, чтобы было жить комфортнее, чем где-либо. Всем, лично!



Автор продолжает удивлять своим неиссякаемым оптимизмом. На основании одного графика сделан вывод глобального масштаба о катастрофическом влиянии низких цен на нефть на экономику в США. У меня вот вопрос: как низкие цены на сырье могут спровоцировать коллапс экономики страны с преимущественно обрабатывающей промышленностью, которая это же сырьё потребляет? Кризис перепроизводства накроет, или что? Да и провал 2009 года, скорее всего, связан с последствиями ипотечного кризиса в США, нежели с ценой на нефть. Или я ошибаюсь?

Хотелось бы напомнить автору, что, несмотря на низкие цены на нефть, в США не произошло сколько-нибудь заметных изменений в ВВП, не произошло резкого понижения покупательной способности граждан, как это у нас случилось, и никто там не проводил секвестирование бюджета. А вот у нас как-то так получается, что всё это было и до сих пор оправиться не можем. «Блумберг», конечно, сильно краски сгущает, но если мы такими темпами будем слезать с нефтяной иглы, то нам лет 60 на это понадобится. А за это время мы отстанем настолько, что говорить о какой-то конкурентной экономике будет даже не смешно. Оптимизм — это, конечно, хорошо, но когда он в меру и не доводится до абсурда.



Плохие парни, на выход!



К концу января администрация Трампа представит Конгрессу «Кремлёвский доклад», в котором будут фигурировать высокопоставленные российские чиновники и дельцы, близкие к Путину. Америка их всех накажет. Список «плохих парней» основывается на законе «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Этот закон Трамп подписал в августе 2017 г.







Проект «ЗЗ». Новости 2018 года: «плохих парней» из России накажут в январе



Жёсткие действия мистера Трампа, как видим, совсем не доказывают, что он «ценный кадр» и уж тем паче лазутчик Путина, проникший с помощью вездесущего Кремля в Овальный кабинет Белого дома, как о том любит трубить американская пресса, вдохновлённая «секретными данными» от «секретных разведчиков».



Мистер Трамп ведёт привычную США антироссийскую политику и продолжает дело Обамы, делая это с куда большим размахом и страстью. Разглагольствования же его о необходимости улучшать отношения с русскими ничего не стоят: судить о политиках следует по их делам, а не по словам.



Правда, из мистера Трампа не получилось полноценного народного президента, который действительно вернул бы Америке её величие. За год на троне Трамп сумел перессориться с европейскими союзниками, с арабским миром, с Мексикой, с Китаем, КНДР, Ираном. Это не говоря о России, с которой он окончательно испортил отношения. Кроме того, Трамп развязал гонку вооружений. Что до родины, то сомнительная политика Трампа расколола американское общество пополам: на его сторонников и ярых противников.



Американцам надо бы хорошенько подумать и внести в чёрный список Дональда Трампа. Под первым номером.



Эти санкции, видимо, приурочены к выборам. В США давно поняли: чем больше они ругают русского политика, тем больше его любит народ. Вот и сейчас США решили перед выборами поддержать ВВП и поспособствовать повышению его рейтинга.



В общем, в Конгрессе готовят бомбу для Кремля, и для Путина лично… Политическая борьба перерастает в борьбу спецслужб. Хорошим это точно не закончится. Трамп вообще ничего не решает, там сейчас рулят некоторые из Госдепартамента, ЦРУ, ФБР и Пентагон… Вот пазл какой складывается для ВВП и России в целом, и один бог знает, чем это всё закончится.



А-ха-ха-ха, глядишь, американцы лучше сработают, чем весь антикоррупционный комитет.



Толковая публикация, достоверные факты, требующие контрдействий. Во-первых, все чиновники США, имеющие отношение к упомянутым актам, спискам и санкциям США в отношении россиян, должны огрести зеркальные санкции с нашей стороны. Во-вторых, должны быть закрыты все консульские учреждения США в РФ, за исключением консульского отдела их посольства в Москве. В-третьих, на выезд наших граждан в США нужно установить разрешительный порядок по линии Департамента консульской службы МИД РФ. В-четвёртых, разрешительный порядок должен быть установлен НА ВСЕ ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ за рубеж В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ, и на получение переводов в долларах из-за рубежа. В-пятых, должны быть прекращены все программы "неправительственных гуманитарных обменов" РФ — США, оформление российских виз по этим программам. В-шестых, должны быть введены чувствительные для США экономические санкции в виде дополнительных экспортных и импортных пошлин типа на титан, лес, самолеты и автомобили, и т.п. В-седьмых, должна быть установлена материальная и уголовная ответственность для всех, сотрудничающих с властями и организациями США в целях передачи им информации, которую США могут использовать для расширения санкций, "черных списков" и т.п. С обратным действием наказаний за ранее совершенные деяния подобного рода.



Авторы «Итогов недели» поздравляют читателей «Военного обозрения» с наступающим Новым годом! Счастья вам, любви, здравия и подарков от Деда Мороза! Президент Украины после решения Стокгольмского арбитража:Порошенко превращается... Превращается Порошенко... э-ээ-м... в президента Украины, который принципиально не против покупок газа у страны, с которой он, по его собственным заявлениям, воюет вот уже четвёртый год.Если переводить Петра Алексеевича на общедоступный язык, то получается что-то вроде: Да, мы ведём войну против России, но при этом готовы покупать у России газ, чтобы тарифная нагрузка на украинцев стала ниже...Пять баллов!» Супер! Говори ЫСТЧО...Если верить нашим средствам массовой информации, в которых последнее время дружно выступают высокие государственные лица, наперебой уверяющие, что нам на санкции плевать, импортозамещение — на полном ходу развития, и всё прочее. Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.А мы категорически за то, чтобы нашим олигархам на грудь навешивалось всё больше и больше государственных наград – медалей, орденов, да потяжелее, потяжелее. Может быть, хотя бы в этом случае возникает вероятность того, что почва под их ногами, шагающим по трещащим бюджетам рядовых граждан разверзнется... и далее что-то там про геену огненную... Хотя, если уж по большому счёту, они и там найдут, как и с кем договориться...Несмотря на то, что в комментариях к многочисленным аналитическим публикациям и обзорам оперативной обстановки на фронтах Луганской и Донецкой народных республик ещё можно встретить ярых сторонников изживших себя «минского и нормандского» форматов, жёсткая военно-политическая реальность продолжает диктовать свои правила «большой игры», где наши западные «партнёры» мастерски оболванивают российскую сторону и военные руководства республик уже 3-й год. Какие итоги от участия во всех этих «мирных акциях» мы пронаблюдали к окончанию текущего года?На этом фоне Укроборонпром отчитался о 100%-ном выполнении государственного оборонного заказа. Редкий случай даже для развитых стран мира, а для Украины... В общем, поверили далеко не все, причём в первую очередь на самой Украине. Однако, в любом случае, на пять бумажных БТРов один реальный да придётся. А потому мало-помалу оснащённость ВСУ растёт, и не признавать этого глупо. Отсутствие котлов благоволит. Ну и российское миролюбие по отношению к властям государства, натаскиваемого на непрекращающийся конфликт у границ РФ.Общаясь с представителями различных слоев населения нашей страны, мы сделали вывод о том, что далеко не все граждане России горят желанием высказать поддержку на выборах существующей власти. Это нормально. Весь вопрос в том, какими методами это планируется сделать.Если судить по реакции наших читателей на эти материалы, то большинство было бы только за реальную конкуренцию на выборах – с наличием более или менее сильных фигур в качестве претендентов, помимо основной фигуры. Однако всякий раз принято задаваться вопросом: а вдруг, пока крупные фигуры будут бороться честно и открыто, в ферзи проскочит какая-нибудь гнилая пешка с помощью известного покровительства зарубежных «друзей». А опасаться не нужно. Нужно просто просчитывать ходы. И вроде как гроссмейстеры для этого имеются, причём отнюдь не варианта Остапа Бендера нью-васюкинского периода...Знакомясь с бескрайними военно-техническими просторами китайского интернета (включая форумы, блог-платформы и т.д.), а также просматривая видеоконтент «YouTube» по поисковым запросам, касающимся многоцелевых истребителей J-10A/B, можно не раз наткнуться на уникальные акробатические манёвры масштабированных моделей данных машин.Китай является одним из главных «держателей» американского внешнего долга. А потому готовить смертоносные сюрпризы для того, кто тебе должен, ну, мягко говоря, не вполне естественно. Вот обратный вариант – более логичен. А потому наращивание китайской военной мощи сюпризом быть перестаёт, а вот закономерностью – да. Ведь у Китая полным-полно уязвимых мест, в которые могут бить отнюдь не обязательно крылатыми ракетами. Вариант возвращающихся с Ближнего Востока бородатых китайских граждан из всевозможных «Туркестан Фри» - это вариант, который главный должник Китая точно держит в кармашке про запас.Генерал Бортников назвал цифры репрессированных. Те, кто интересовался вопросом раньше, эти цифры знают. А для тех, кто не в теме, приведу цитату из интервью: «Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921-1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными».А для «правозащитников» никакие цифры не важны. На любые цифры они выдадут свои собственные – «о десятках миллионов расстрелянных лично Сталиным из именного револьвера». Будут при этом ссылаться друг на друга, и на историков уровня базарной русофобии, которые, конечно же, лично присутствовали при том, как Берия поедал политзаключённых на званых ужинах чекистов.Тульские конструкторы приступили к разработкам новой реактивной системы залпового огня. Она по своим возможностям должна превзойти РСЗО "Торнадо-С", которая одним залпом поражает территорию площадью в десять футбольных полей.Эй-эй, товарищи тульские оружейники! Зачем же вы замеряете площадЯ поражения именно территориями футбольных полей? А то ведь уже завтра в западных прогрессивных СМИ появятся материалы о том, как в России из «Торнадо» и «Прорывов» лупасят по футбольным полям в качестве системы испытания оружия в преддверии Чемпионата мира-2018... А FIFA-то поверит. Ну, МОК же Родченкову как бы поверил, что у нас спортсмены поедают допинг вёдрами. Так ведь и напишут: "Десять полей за раз"...Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передан заказчику.Если новый корабль сдан под конец года – мы говорим: что-то подозрительно его под года сдали – точно недоработали, лишь бы уложиться в срок и провести по документам процент выполнения гособоронзаказа. Если производитель заявляет, что корабль для ВМФ РФ до конца года в строй введён не будет – мы говорим: Ааага... всё с ними понятно, одни саботажники собрались кругом, всех гнать в шею, набрать других, которые будут работать интенсивнее. Ну, такие мы... Что ж поделать...По данным нескольких сирийских источников, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), запустили ракеты по российской военной базе «Хмеймим». По предварительным данным, при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего были применены системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населённого пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.Ещё одна сирийская новость касается американских самолётов-разведчиков. В интервью газете «Известия» командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о действиях российских расчётов зенитных ракетных комплексов в Сирии. По словам генерала, ЗРК С-300В4 были вынуждены неоднократно брать на сопровождение американские самолёты-разведчики, а также бомбардировщики так называемой американской коалиции. Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.«Нервная» реакция американцев странным образом совпадает с описанной выше ракетной атакой боевиков на авиабазу «Хмеймим», а также с наступлением на позиции сирийских правительственных сил на севере Латакии. Позитивная новость в том, что наступление «Сирийской свободной армии» в настоящий момент остановлено.Сирийская правительственная армия блокировала американскую военную базу Эт-Танф в южной части САР. До этого в течение нескольких месяцев с территории военного объекта разведка наблюдала выход групп боевиков, которые прошли необходимую подготовку. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.На фоне этого из Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей террористического формирования «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (запрещено в России), аффилированного с «Аль-Каидой» (запрещена в России).Полевого командира ликвидировали у населённого пункта Аль-Ларамун неподалёку от г. Алеппо. Военный автомобиль, в котором находился террорист, был уничтожен точным попаданием.Боекомплект универсальных пусковых установок Mk 41 эсминцев класса «Arleigh Burke» и ракетных крейсеров «Ticonderoga» представлен зенитными ракетами RIM-162 «Evolved Sea Sparrow Missile» модификации Block 1, снабжёнными полуактивными радиолокационными ГСН. Данные перехватчики нуждаются в постоянном подсвете со стороны радаров непрерывного излучения AN/SPG-62; последних на борту «Арлей Бёрка» лишь 3, а поэтому и количество одновременно поражаемых целей — 3 ед., в то время как каналов коррекции ЗУР — 18 (количество одновременно запущенных на перехват ракет). В то же время подлёт сразу нескольких десятков распределённых по эшелонам СВН к «Aegis»-кораблю «перегрузит» целевые каналы, и цель будет поражена. Частично исключить подобный сценарий американским КУГ помогают принятые на вооружение сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты RIM-174 ERAM (SM-6), использующие для наведения модернизированную активную радиолокационную головку самонаведения от ракет воздушного боя AIM-120C AMRAAM с увеличенной площадью щелевой антенной решётки. Здесь одновременное поражение 18 ВЦ может быть реализовано, так как SM-6 не зависят от 3-4 каналов подсвета SPG-62 и пользуются данными, получаемыми от основной МРЛС AN/SPY-1A/D(V). Тем не менее, применение ограниченного арсенала SM-6 для уничтожения атакующих ПКР, ПРЛР и других элементов высокоточного оружия является чрезвычайно дорогим и нецелесообразным удовольствием, способным лишить боевой корабль противовоздушного арсенала в считанные минуты, а поэтому американским морякам придётся ещё два-три года ожидать обретения начальной боевой готовности усовершенствованными ЗУР RIM-162 Block II ESSM. Произойдёт это не ранее 2019 года, указывает обозреватель Е. Даманцев.Но вот британские ЗУР CAMM, считает обозреватель, способны на равных противостоять даже наиболее вёртким сверхзвуковым ПКР типа 3М55 «Оникс», 3М54Э «Калибр-НК» и Х-41 «Москит». Что же касается радиуса действия, то штатная версия ракеты CAMM (длина 3200 мм и диаметр корпуса — 166 мм) может работать по целям на удалении до 30 км, дальнобойная (CAMM-ER, разрабатывается при поддержке итальянского подразделения MBDA) — 45-50 км. Данные ЗУР могут применяться как из стандартных ВПУ GWS26 Mod.1 для ракет «Sea Wolf», так и из УВПУ Mk 41 c использованием счетверённых ферм (4-кратное увеличение боекомплекта). С такими параметрами ЗРК «Sea Ceptor» превращают корабли ВМФ Великобритании в достаточно серьёзную головную боль как для отдельных ударных субмарин-«убийц авианосцев», так и для КУГ в целом на весьма длительный промежуток времени, до перехода флота на гиперзвуковые ПКР «Циркон».Недавно президент Сербии заявил, что, если в случае начала переговорного процесса между Белградом и Приштиной последняя захочет привлечь в качестве посредников американских представителей, то Сербия в этом случае попросит о посреднической миссии Российскую Федерацию.Теперь в Косово заявили, что посредничество России в этом вопросе «не является приемлемым вариантом». Глава правительства «государства» Косово Рамуш Харадинай заявил следующее: «У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован». По словам Харадиная, право на посредническую миссию имеют США и ЕС, а Россия «права не имеет, так как в своё время Россия сама от ситуации на Балканах отступила».Отвечая на вопрос о возможности участия США в переговорном процессе, Харадинай сказал: «В участии США в этом процессе нет ничего нового».Это удивительно, но не желает ли г-н Харадинай, чтобы Россия «наступила», т. е. каким-либо образом занялась ситуацией на Балканах? Конечно, не желает. Харадинай отлично понимает: при господстве демократии западного образца на Балканах, задуманной и построенной по лекалам США, он может сидеть в «государственном» кресле и свысока судить о России. Во времена СССР подобную ситуацию даже вообразить нельзя было.«Астрономической» считают на Западе программу перевооружения России. Госпрограмма, рассчитанная на десятилетие, пугает потенциальных соперников России. Некоторые эксперты считают, что «после Грузии, Украины и Сирии» Путин не остановится: Кремль двинет силы на «новый конфликт».Путинское перевооружение всерьёз обеспокоило Соединённые Штаты. Русские получат ответ. Чтобы противостоять «угрозе России», сообщает издание «Newsweek», американские военные потратят более 200 миллионов долларов на модернизацию своих европейских авиабаз. Эти работы будут вестись «в рамках более широких усилий по сдерживанию в регионе российской агрессии».Не дожидаясь, пока вступит в силу путинская программа перевооружения, президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне. Подпись появилась на документе 12 декабря. Как указывает Хальтивангер, в законе указана сумма в размере 700 миллиардов долларов. Из этих денег около 214 миллионов долларов Америка направит на строительство оборонных объектов в Исландии, Норвегии и крупных регионах Восточной Европы, «прямо у порога России».Это не всё. Дистанционный ответ в особо крупных размерах русским готовы дать в США. Генерал Марк Милли заявил, что киберподразделение армии США, созданное три года назад, уже насчитывает почти 20.000 солдат. Милли гарантирует, что широкий спектр кибертехнологий, в том числе искусственный интеллект и робототехника, изменит «фундаментальный характер войны».Генерал не уточнил, каким именно способом столь внушительное число кибербойцов ответит на «русскую угрозу». Секретность в США, вероятно, не уступает секретности в Европе.Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и вице-спикер немецкого бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки дали совместное интервью журналу «Focus». Темой обсуждения стали конфликты, угрожающие миру в 2018 году. Выводы экспертов полны пессимизма…Оба эксперта фактически расписались в политической беспомощности нынешней Европы как на локальном (европейском) уровне, так и на уровне глобальном.У Евросоюза не только нет «адекватной» политики, подходящей для противостояния современным угрозам, но нет даже того единства, о котором с таким восхищением писали аналитики в первые годы XXI века. Сегодня Европа, принявшая санкции против России по указке США, возмущается политикой Трампа, однако по-прежнему не предпринимает никаких шагов, чтобы наладить отношения с Россией, вместо этого оглядываясь на заокеанского «гегемона». Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии, однако это не мешает Польше закупать газ у США.Трудным, почти неразрешимым является и вопрос с растущим числом беженцев в государствах ЕС, иные из которых ведут уже политику, идущую вразрез политике Брюсселя.Ряд государств ЕС желает сближения с Россией и прекращения новой холодной войны, однако другие государства союза хотят сохранить жёсткие санкции против Москвы.В результате бесконечных противоречий единая Европа как крупный политический игрок хоронит сама себя. Единый Европейский союз мог бы дать ответы глобальным вызовам, но только сообща. Но вот этого «сообща», как верно отмечают господа эксперты, как раз и нет. Европа продолжает разрушаться изнутри, и откол Великобритании, проблема беженцев и испанско-каталонский вопрос — тому свидетельства.По мнению «Bloomberg», из-за резкого падения цен на нефть у России в будущем начнутся большие внутренние проблемы. Это случится аккурат к концу нового президентского срока Владимира Путина: «Благодаря массовому выпуску дешёвых электромобилей упадёт объём дневной добычи нефти. При этом цена на сырьё останется на уровне $50 за баррель. В 2020 году цена нефти к концу года опустится до $40 за баррель. В 2021 году стоимость нефти упадёт до $20 за баррель, что сильнее всего отразится на Эр-Рияде и Москве, на российских заводах начнутся беспорядки. В 2024 году в Саудовской Аравии начнётся экономический кризис, Ближний Восток окажется политически нестабильным, а в России Владимир Путин покинет пост президента и попробует править через Эльвиру Набиуллину, сейчас занимающую пост председателя Центробанка. Цена нефти тем временем упадёт до $10…»На такой мрачный прогноз ответил оптимист Юрий Подоляка: «Вообще, мне кажется, американцы не понимают главного. Они до сих пор считают, что Россию можно поставить на колени при помощи цен на нефть. А между тем жизнь и статистика уже показали, что от низких цен на нефть скорее загнутся сами Штаты». Россия, считает обозреватель, «уверенно и во всё ускоряющемся темпе избавляется от своей нефтяной зависимости», а потому «вызвать коллапс её экономики низкими ценами на нефть становится всё менее и менее реалистично». Зато экономика США «всё сильнее зависит от состояния мировой экономики, а значит, и цен на углеводороды». И если вдруг прогноз «Bloomberg» сбудется, то России придётся «просто плохо, а США — очень плохо».Аминь.К концу января администрация Трампа представит Конгрессу «Кремлёвский доклад», в котором будут фигурировать высокопоставленные российские чиновники и дельцы, близкие к Путину. Америка их всех накажет. Список «плохих парней» основывается на законе «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Этот закон Трамп подписал в августе 2017 г.Жёсткие действия мистера Трампа, как видим, совсем не доказывают, что он «ценный кадр» и уж тем паче лазутчик Путина, проникший с помощью вездесущего Кремля в Овальный кабинет Белого дома, как о том любит трубить американская пресса, вдохновлённая «секретными данными» от «секретных разведчиков».Мистер Трамп ведёт привычную США антироссийскую политику и продолжает дело Обамы, делая это с куда большим размахом и страстью. Разглагольствования же его о необходимости улучшать отношения с русскими ничего не стоят: судить о политиках следует по их делам, а не по словам.Правда, из мистера Трампа не получилось полноценного народного президента, который действительно вернул бы Америке её величие. За год на троне Трамп сумел перессориться с европейскими союзниками, с арабским миром, с Мексикой, с Китаем, КНДР, Ираном. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

