Итоги недели. «Сдержать Россию не получилось» • 735 • Аналитика "Кузькина мать" от верховного



Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое (например, на поливание водой из стаканов), разразилась информационная буря. Системы, отслеживающие рейтинг эфиров, продемонстрировали бурный рост этих самых рейтингов в тот самый момент, когда за спиной Владимира Путина началась демонстрация современных и перспективных российских вооружений, отдельные из которых, как заявил президент, способны преодолевать любые барьеры ПВО-ПРО и уже поставлены на опытно-боевое дежурство.



«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Растущая военная мощь России — это гарантия мира на нашей планете. Все то, чему Запад попытался воспрепятствовать, не получилось. Сдержать Россию не получилось», - резюмировал российский президент









"Кузькина мать" Владимира Путина и последовавшая зарубежная реакция

Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие



Как в том фильме: «Я тебе говорил, не рычи!..»



В США после выступления Владимира Путина одни стали пищать, что против российского гиперзвука будет американский супермегагиперзвук, только надо сначала напечатать, потом выделить Пентагону ещё 100500 млрд долларов; другие (например, Госдеп) заявили, что Россия создала «дестабилизирующее оружие». Надо полагать, что всё созданное Соединёнными Штатами являлось исключительно стабилизирующим – вплоть до того, что сбрасывалось на Хиросиму и Нагасаки. Теперь понятно, почему в США «через одного» - нобелевские лауреаты премии мира. Они ж, оказывается, стабилизаторы...







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Stalkerwalker

Пусть мультики.. Но какие интересные.... Такие интересные, шо у кого-то за океаном башню на погоне клинит...



Опер

Вы забыли о словах Царя, что все мультики будут подтверждены заинтересованным западным ведомствам нашими соответствующими специалистами! А это уже совсем другая история!)))) Это мультипликационная документалистика! Наши западные партнеры прекрасно и давно усвоили, что если уж Владимир Владимирович о чем то так серьезно сказал то руки у них стали мокрыми не зря! )))) Думаю не только руки!



Piramidon

Часть уже нарисовалась, но с лозунгами - "лучшедорогипостройте" и "пенсионерамденьгираздайте".



Танки в городе или... в огороде



В Мариупольский порт прибыли по меньшей мере 2 или 3 танковых рот в составе 20 — 30 Т-64БВ, «накрытых» динамической защитой «Контакт-1». Примерно две недели назад на ж/д-ветках отслеживали элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» (самоходные огневые установки 9А310М1 и пуско-заряжающие установки 9А39). Но если этот ЗРК разгрузили в Мариуполе в дополнение к имеющемуся С-300ПС для создания «зонтика ПВО» (на случай ответных действий ВКС России на операцию «Объединённых сил» против ЛДНР), то платформы с Т-64БВ отправились на разгрузку в Волноваху.







Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями



Эти украинские пертурбации (подведу – отведу - снова подведу) с вооружениями почти за 4 года стали, к сожалению, привычным делом. Просто вряд ли стоит быть настолько наивными, чтобы предположить, что хозяева этой украинской власти оставят Украину в покое. Нет, конечно. Ну, не в интересах этих самых хозяев хоть какая-то стабилизация у границ России, а потому провокации и ведение войны чужими руками «до последнего украинца» будут продолжаться, несмотря на все заявления о «нацеленности на мир». Скажут – и попрут «как миленькие» до очередного варианта Иловайска или Дебальцево или до жевания галстука Его сладостью - главшоком (и не только от слова "шоколад"). Казахстан отказался от кириллицы. Что дальше?



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Хаджи Мурат

Хм... обострения обещают постоянно, пока все прогнозы ошибочны, но 18 марта все ближе...



Мар.Тира

Я не сомневаюсь что Госдеп США с помощью своей спец.службы ЦРУ, бросит на убой любой народ, как это они делали не раз, и украинцы здесь не исключение. Их бросят в мясорубку, и мясорубка эта называется армия России. А Америка будет только о стороны наблюдать и потирать руки. Если не сработаем на опережение, то так и будет, потому что по логике, если ружьё снято, оно должно выстрелить. Вот только как, я не знаю? Может, признать в конце концов ЛДНР как независимые республики и помочь им?



Vard

Основным занятие ВСУ стала перегруппировка... Как в Камасутре... И так, и эдак... Но если... Не стоит... То всё бесполезно...



Горный стрелок

В отсутствие противотанковых средств с достаточной плотностью дислокации 150 танков - серьезный кулак. Надеюсь, военные ЛДНР отслеживают состояние вражеской группировки и готовы к подобному "броску"... Несколько батарей ПТУРС в нужных местах сильно снизит возможности бронированного кулака.



Это энергонезависимость, а вы что думали?



Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом похвалился в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.



Для исполнения послания нужно написать 30 законов и заново прожить 30 лет



Климкин предупредил РФ о последствиях выборов в Крыму

"Говорящая каска" Украины: ЛДНР может прекратить существование за несколько недель



И надо ж такому случиться: как только на Украине прозвучали заявления о конце ЛДНР за несколько недель, случился очередной выпад дичайшей российской агрессии: «Газпром» решил прикрутить вентиль во время разыгравшихся мартовских морозов. И энергонезависимая Украина, как на днях объявил Порошенко, перешла на мазут и тут же принялась стучать ногой в железную дверь ЕС, чтобы те продали энергонезависимой Украине газа побольше, ибо... холодно. Украинское министерство образование распространило документ о том, что всем учебным заведениям в целях экономии нужно разойтись по домам сначала до 6-го, а потом и до 12 марта. Выступил лично Порошенко, заявив, что каждый украинец останется украинцем, только если радиаторы отопления в его квартире или доме холодные – в целях экономии. А иначе - москаль москалём... Сам, говорит, уже понизил температуру горячей воды в джакузи на полградуса – из чуЙства солидарности.



Кто ещё усомнился в энергонезалежности незалежной? Выйти из строя! Упор лёжа принять...



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kit88

На мой взгляд, Россия, как правопреемница СССР должна отправить встречную ноту о незаконности всего, что происходит на Украине, из-за незаконности выхода её из Союза, вплоть до устранения этого недоразумения.



Тот же ЛЕХА

На 1 января 2018 года численность населения в КРЫМУ составила 2 350 452 постоянных жителей.

Я так понимаю, Климкин собрался миллионы людей в концентрационные лагеря сажать, а непокорных уничтожить с помощью нацистов-бандеровцев.



Сумасшествие...он мало понимает, какая его судьба ждёт в случае реализации этого плана.

Если он и ему подобные решатся на такое, то петля на шее на русской берёзе ему будет гарантирована.



gerkost2012

Звездеть о том, мол "Ох, какие мы сильные" не страшно, а вот попробовать в реалиях, весьма затруднительно. Как заявили много веков тому назад спартанцы персидскому царю "Приди и возьми!"... Царь и его войско плохо кончили.



То угроза, то не угроза



Главные европейские союзники США по НАТО полностью игнорируют «российскую танковую угрозу»



МИД, кокаин и «танцы гиен»



Миф, в который не верят сами мифотворцы



НАТО утром: Россия не угрожает НАТО, мы ведём диалог по ряду вопросов.

НАТО в обед: Россия ведёт себя агрессивно, а потому НАТО вынужденно продвигалось к границам РФ заблаговременно – как чувствовали...

НАТО вечером: Россия угрожает безопасности Европы, но мы всё равно готовы продолжать диалог.

НАТО ночью (Европа засыпает, просыпаются США): Россия – главная угроза, мы продлеваем санкции, мы делаем всё, чтобы спасти мир, открывая 820-ю и 821-ю военные базы. Напечатайте ещё денег.



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АндрейИванов

А на кой бритам танки? Англия - островное государство, и ей важнее флот, чем бронетанковая составляющая. При этом с развитием высокоточного оружия, ставка делается на Западе совсем на иные системы. К тому же, в случае конфликта военного НАТО с Россией, не танки будут говорить, а совсем иное оружие.



Mkop

Йенс Столтенберг - вообще клиент психиатрической клиники. "Сегодня" он говорит, что Россия никому не угрожает, "вчера" говорил что угрожает... Такое поведение - диссоциативное расстройство идентичности, раздвоение личности, если по простому. И есть у меня такое подозрение, что западный истеблишмент нашел какую-то новую форму такой болезни, потому что у них она заразна.



михаил3

Кто поднимет наш Крым?



Но расслабляться не стоит. Скорее всего, Запад просто надеется уничтожить нас без массированных военных действий, на что имеются немалые предпосылки. Армия наша мала, гражданское население не обучено даже самым основам, качество и мотивация мобресурса находятся на небывалом за тысячи лет минимуме. Попросту говоря, народ не способен и не желает воевать ни с кем.



И кстати, а сколько у нас тех самых "полноценных танковых дивизий", чтобы эти Скимитары ссаной тряпкой-то гонять? А вот легкой и скоростной бронетехники, способной массированно уничтожать невооруженное гражданское население, у наших "партнеров" все больше. К чему бы это? Как я уже писал, американцы не побеждали, они победу купили. А купленную победу следует оплачивать постоянно! Хотели США милитаризации Европы? Будьте любезны оплатить таковую. Вот вбросят США в европейское перевооружение триллион-другой, тогда и будет результат.Но расслабляться не стоит. Скорее всего, Запад просто надеется уничтожить нас без массированных военных действий, на что имеются немалые предпосылки. Армия наша мала, гражданское население не обучено даже самым основам, качество и мотивация мобресурса находятся на небывалом за тысячи лет минимуме. Попросту говоря, народ не способен и не желает воевать ни с кем.И кстати, а сколько у нас тех самых "полноценных танковых дивизий", чтобы эти Скимитары ссаной тряпкой-то гонять? А вот легкой и скоростной бронетехники, способной массированно уничтожать невооруженное гражданское население, у наших "партнеров" все больше. К чему бы это?



master2

Логика проста, танк сегодня не имеет того значения которое имел в ВОВ. Страны альянса имеют противотанковые средства последнего поколения, способные уничтожить любой на сегодня существующий танк, как говорится, «без шуму и пыли» - зачем на этот металлолом тратить деньги? Вся шумиха с Арматами "которых все бояться", танковый биатлон и т.п. - это всё показуха и понты для внутреннего употребления (надо же чем-то гордится) , для аля патриотов – какие мы крутые.



Звено вертолётов превращает танковый батальон в кучу металлолома, ещё хуже для танков лёгкие-быстрые бронемашины, оснащённые ПТУрами и гранатомётчики с теми же Джавелинами, против которых танк бессилен. А рассказы телеканала «Звезда «какие у нас крутые-неуязвимые, лучшие в мире танки – не более чем реклама и к жизни никакого отношения не имеет.



Вадим Курбатов

Вы про Джавелины и Тоу ? Так Сирия показала, что ПТУРы тоже не панацея против танка, а вертушки собьют ПВО ближнего радиуса действия.



О новых кораблях и корпусах



Пожалуй, наибольший интерес в настоящее время представляют проекты модернизации авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан».



Обезоруженные Штаты Америки



«Новый корабль в старом корпусе», что происходит?



Конечно, хотелось бы по 10 новейших боевых кораблей в месяц, трёхкратного роста доходов населения и полной импортонезависимости, но пока всё вместе не срастается. Часто и по отдельности не срастается тоже. Однако и дудеть о том, что «букфальнофсёпропало» - удел слабых или чрезмерно раскормленных известными печеньками. Плохо то, что таких «раскормленных» хватает и среди представителей руководящего, так сказать, звена. Если покрикивать с трибун о патриотизме, но при этом заявлять о надеждах на отмену санкций, а денежку держать в австрийском банке или в виде недвижимости в Испании – тут никакие новые корабли в новых корпусах не помогут.



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savage1976

Вот не знаю - не знаю. 3-5 лет на ремонт и модернизацию... За это время новые корабли строятся. Может и правда, значительно дешевле, а может, и нет, с учетом продлений, возрастания смет и уже потраченных средств. Надо хорошенько проанализировать и точно решить есть смысл продолжения подобной практики, или она в корне ущербна.

Нет ничего хуже, чем доделывать переделки.



Faiver

Кто анализировать будет? у нас весь анализ сводится к одному ответу - сколько денег можно умыкнуть налево из бюджета.



Astankard

Больно грустная модернизация за такое количество лет...Конечно "Орланы" трудно с кем то сравнить , но например в Китае сейчас строится сразу 12 или 14 эсминцев + пара фрегатов. Неутешительное соотношение. Да и у амеров эсминцы штампуются намного быстрее.

Понятно, что причин тут много, а не только воровство ...наверное не только...



Сверхзвук, гиперзвук. Что дальше?



В РФ ведется разработка беспилотного ударного комплекса большого радиуса действия, способного развивать сверхзвуковую скорость.



Путин «показал кино» Западу



В России создается сверхзвуковой БЛА



После известий о том, что на опытно-боевом дежурстве стоит гиперзвуковое оружие, заявлениям о создании сверхзвукового беспилотника удивляться не приходится. Такими темпами и до реального полёта на Луну не так далеко.



Ну хоть помечтать...



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x.andvlad

Может, сначала увидим нормальный ударный беспилотник? Он очень пригодился бы в Сирии, да и в других местах.



просто экспл

ну, Калашников вроде как обещает (опять обещания) в этом году сдать.



Mestny

В комментариях как обычно - "угробленные предприятия", "обещали и не сделали", " у нас такого не может быть", у нас ничего нет"...



В суд - на трубу



Чем чаще приходят сведения о том, что очередная европейская компания выразила заинтересованность в участии в проекте «Северный поток – 2», тем большее количество «хомячков» объявляют об угрозе буквально «вселенской катастрофы» в случае реализации этого проекта.







"Северный поток - 2" нарушает права балтийской кильки...



Европейские экологи даже в суд подали на «Северный поток-2». Кильку, говорят, всю потравите – АстанАвитИсь!.. Труба, говорят, по чём зря, ущемляем свободы моллюсков и прочих обитателей балтийских глубин. Вот, ежели б, говорят, то была демократическая труба – ну хотя бы норвежская, то килька бы от счастья хороводы водила. А так – агрессия, аннексия части балтийского дна.



И почему у большинства «европейских» экологов фамилии украинские и американские?.. Разнос первый. Осточертели!



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Горный стрелок

Если 2-й очереди не построят, проблемы будут у Германии...ну и у всей Европы. Кто кого? Ну, не знаю... Полагаю, всё-таки построят. И ограничения снимут. Ещё одна холодная зима...



Rey_ka

Пользуетесь тем, что килька писать по-русски не умеет! Предлагаю организовать общество защиты прав балтийской кильки, а грант поделить! Всего-то найти в психушке переводчика с килькобалтийского на русский.



Oracul

Всем этим «хомячкам» Прибалтики можно задать простенький вопрос: а смогут ли хоть США хоть ОАЭ и КСА в короткие сроки нарастить поставку сжиженного газа в Европу при резком усилении холодов, как это делает "Газпром" в последние дни? Однозначно, нет!!! Это имеет прямое отношение к вопросу о реальной, а не надуманной безопасности ЕС.



За С-500



Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе.







Нижегородский завод приступил к производству ЗРС С-500

В «Алмаз-Антее» рассказали о сложностях с новым ЗРС С-500



Да что ж такое... Не успели «партнёры» очухаться от удара ядерными ракетными двигателями по голове, как новое потрясение. Россия распоясались вконец. Обложенная с ног до головы санкциями и продуктами жизнедеятельности ЕГЭ, ОГЭ и прочим «гэ», ещё и С-500 производит. А... хотя какие там С-500... Много знающие люди говорят, что это всё надувное – не только сами ЗРК, но также заводы и даже рабочие и инженеры. Насос, поговаривают, лично у Путина в кабинете стоит, чтобы держать на контроле тех, кто сдувается.



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Монос

Характеристики комплекса таковы, что существующие полигоны не позволяют испытывать его на предельных режимах. А это не позволяет выявлять и исправлять тонкие моменты. На Западе призадумались



Витас

И начали проектирование С-600. Китайцы, заняли очередь.



kirgiz58

С уже заточенными карандашами для копиринга.



Cniza

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода – в Кирове и Нижнем Новгороде.

Больше всего эта новость радует.



Как русские всех разбомбили. В иностранной прессе



Западная пресса устроила целую кампанию по обвинению России в бомбардировках Восточной Гуты, результатом которых стали «массовые жертвы» среди мирного населения.



Ранее, 22 февраля, Москва отклонила проект резолюции о приостановке боевых действий в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска. Резолюцию внесли Швеция и Кувейт при поддержке США. И уже на следующий день после отклонения резолюции западные СМИ начали публиковать сочинения нам тему Восточной Гуты. Радио «Свобода» выпустило материал под названием: «Восточная Гута: второй Алеппо? Москва наложила вето в ООН». Россия и Сирия обвинялись в бомбардировках Гуты и гибели 350 мирных жителей.



В гонку под названием «Кто быстрее обвинит Россию?», напоминает обозреватель Владимир Лыткин, включились и такие прославленные «борцы за мир», как Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (г. Лондон). Эти «борцы» похоронили 500 гражданских лиц, в том числе 120 детей. Именно столько людей погибло «в ходе бомбардировок Восточной Гуты».







Шойгу рассказал, зачем Су-57 отправляли в Сирию

Фееричный бред: в чем еще не обвинили Россию?

Израильский спутник зафиксировал место базирования Су-57 в Сирии

Детали предстоящего боевого крещения Су-57 в ближневосточном небе. Без шанса «вскрытия» противником

Обратная сторона шапкозакидательства Армагеддон 2018 года: скоро на всей планете



Иные СМИ выдали такие материалы, что аж дух захватывает. К примеру, в материале ИА «REX» всплыл такой заголовок: «Месть за «Вагнер»: Су-57 крошит в Гуте ЧВК американцев. Су-57 сравняли [ошибка в оригинале. — Авт.] с землёй Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» — около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда».



Получается, русские вместе с мирным населением ещё и американцев разбомбили!



Читать эти вольные сочинения неприятно, но, видимо, нужно: следует знать, что о тебе думает информационный и стратегический враг. Если уж ведётся инфовойна, то в ней надо идти к победе. А к победе приходит тот, кто знает, как воюет противник.



Что касается упомянутых Су-57, то министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два российских Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии: «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолёты вернулись домой ещё неделю назад».



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СРЦ П-15

Когда Су-57 прилетали в Сирию, так вся прозападная пресса кричала об этом, и притом ей показалось, что прилетели четыре самолёта! А улетели — всё тихо, никто ничего не видел и не слышал: ни два самолёта, ни четыре. Вот что значит российские самолёты-невидимки!



Piramidon

Если верить этой прессе, то они там до сих пор всё бомбят.



Андрюха

Почему американцы, используя ООН, после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска — Восточной Гуты?



татарин 174

Доведённая до монструозного уродства двойная мораль США и их шестёрок! Они таким образом кинулись спасать остатки своих бандитов. На этот случай известна очень простая и всё предельно точно выражающая народная мудрость: с больной головы на здоровую. Когда вот только рухнет эта вавилонская башня лжи?.. Время платить по историческим счетам



Нам, пожалуйста, с перламутровыми пуговицами



Минобороны Индии направило указание ВВС пересмотреть подготавливаемое уже два года техническое задание на закупку 114 однодвигательных многофункциональных истребителей. По данным «Defence Weekly», «пересмотренное задание должно включать возможность приобретения также и двухдвигательных истребителей».



По сути, не успев начаться, индийский тендер на закупку однодвигательных истребителей должен превратиться в тендер на закупку истребителей вообще».



Конкурс «должен быть сфокусирован на общих боевых возможностях платформы, а не на требовании одно- или двухдвигательных истребителей», — пояснил изданию военный источник. По его словам, планируется закупить лишь ограниченное количество готовых самолётов, остальные должны будут производиться в Индии.







Индия намерена пересмотреть тендер на однодвигательные истребители



В программу по однодвигательным истребителям фактически попадали только два участника: Lockheed Martin с вариантом истребителя F-16 Block 70 и шведская Saab АВ со своим многоцелевым самолетом Gripen JAS-39E/F. Формально тендер по программе объявлен не был, но оба предполаагемых участника уже выступали в партнёрстве с частными индийскими производителями.



Официальные представители индийского ОПК предвидят, что на новый тендер будут предложены в основном те платформы, которые конкурировали в программе MMRCA (закрыта в 2015 году). К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet.



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новичок

Индусы теперь многое пересмотрят, ведь “плохой“ аналог ФГФА Су-57 делает неплохую погоду на БВ. Да с МиГ-35 затягивать нельзя, чем скорее его примем на вооружение, тем быстрее он выиграет сей… тендер. Тупые сценарии для ...



Chertt

Это уже давно не смешно. Индия настолько запуталась в своей хитрой политике закупки вооружения, что уже несколько раз поцеловала себя в копчик.



Shurik70

Ох уж эти индийцы… «А дайте нам российский истребитель, повесьте на него американские ракеты и установите китайскую пушку… И с перламутровыми пуговицами, пожалуйста… А годика через два или пять мы ещё что-нибудь придумаем».



ЗРК для врагов?



С тех пор как Россия стала впервые поставлять на экспорт не имеющие аналогов в мире ЗРК С-300/С-400, в патриотической прессе идёт нескончаемый диспут по поводу оправданности таких сделок, пишет обозреватель Юрий Селиванов.



Кульминации эта волна недоумений достигла после объявления о поставках комплекса С-400 Турции, «явному врагу, который сбил российский самолёт». Про Саудовскую Аравию и Катар, которые также заявили о своём намерении приобрести российские ЗРК, в этом смысле можно даже не говорить.







Геополитическое оружие номер один



Суть тут вот в чём. В будущем всё больше государств, становящихся на путь утверждения национального суверенитета и освобождения от чрезмерно навязчивой опеки США, будут следовать примеру тех, кто приобретает ЗРК у России. И будут обзаводиться оружием, существенно сокращающим возможности Запада диктовать им свою волю военным путём.



В этом смысле российские системы ПВО/ПРО становятся геополитическим оружием номер один — этаким архимедовым рычагом мировой политики, который способен сдвинуть геополитическую земную ось.



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сибиралт

Ага. Пару миллиардов баксов в ущерб своей безопасности всё-таки заработать не грех. Ну-ну!



Stas157

«…обретение собственных «ключей от неба». Наличие которых в руках суверенных держав выбивает самый главный козырь из агрессивного арсенала западного гегемонизма — неуязвимость американской военно-воздушной мощи».

А также и неуязвимость российской военной воздушной мощи! Зачем же торговать своим военным преимуществом со своими потенциальными противниками? Как совершенно правильно замечено в статье, США так не делают даже со своими союзниками! Какая же выгода толкает на это кремлёвских? Ведь турки не американский самолёт сбили и не американского посла убили…



Донской

Думаю, автор в целом прав, говоря о главных мотивах поставки наших комплексов друзьям США. По крайней мере, он хотя бы попытался копнуть чуть поглубже того, что лежит на поверхности. О настоящих наших намерениях должны догадываться лишь немногие люди за границей, а о стратегических планах России должны знать лишь единицы, и то только из руководства нашей страны. Ну не сумасшедшие же, в конце концов, сидят в Кремле и Генштабе России!



Секретный выстрел



В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей военно-морских сил США. Накануне амфибийно-десантная группа в составе УДК (вертолётоносца) «Иводзима», корабля-дока «Нью-Йорк», десантного корабля «Оук Хилл» и судна снабжения «Ульям Маклин» прошла Гибралтарский пролив. Это стало известно после публикации соответствующих данных международной системой идентификации морских судов и военных кораблей AIS.



В общей сложности на бортах корабельной группы ВМС США находятся более 3 тысяч морских пехотинцев. По последним данным, конечной целью этой корабельной группы является район Персидского залива, зона ответственности американского 5-го флота.







Группа десантных кораблей ВМС США вошла в Средиземное море



Напомним, с прошлого года американские морпехи активно готовятся к войне с русскими. Корпус морской пехоты США всерьёз рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией.



Генерал-лейтенант Роберт Хеделунд (Lt. Gen. Robert Hedelund), командующий морской пехотой США в Северной Каролине, отмечал, что подразделения морпехов «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе». Кроме того, Хеделунд полагает, что Экспедиционные силы морской пехоты должны сохранить мобильность и уметь выполнять миссии по реагированию на кризисы. Генерал гордится «обширной географией» деятельности своих подразделений в Азии, Европе, Африке, Южной Америке. Миссия морских пехотинцев изменяется «на фоне российской агрессии». Корпус продолжает подготовку и развёртывание «для целого ряда миссий». Генерал намекнул: мол, если где-то («в любой точке планеты») раздаётся выстрел, «морские пехотинцы желают там быть».



Какой «выстрел» услышали морпехи в районе Персидского залива? Это держится под секретом.



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Геркулесыч

К Сирии идут. Ответка на появление в Сирии Су-57! Вот как тут не пожалеть об отсутствии в нашем флоте авианосцев: сейчас они нам очень бы там пригодились!



kit88

Представим, что есть у нас «Ульяновск». И что он бы делал? Стоял возле берегов Сирии? Зачем? Там наземная авиабаза. Шёл бы параллельным курсом с этой КГ? Зачем? Средиземная лужа и так вдоль и поперёк патрулируется нашими ПЛ и простреливается «Калибрами».

Нечего там авианосцу делать, не его эта работа. Вот если б в Карибское море сходить…



Арон Заави

Персидский залив и Сирия как бы не совсем рядом. А флот США, как у других морских держав, имеет привычку шастать по морям.



Ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет



Американский дипломат, экс-посол США в Кувейте и Ливии Дебора Джонс считает, что вторжение в Ирак стало важнейшей стратегической ошибкой США в XXI веке.







Какая ошибка стала для США роковой



Как уверяет обозреватель Ю. Подоляка, вторжение в Ирак было не причиной, а следствием ещё более важной ошибки.



Сирийская война и нынешнее откровенное сближение позиций России, Германии, Китая «стали тем поворотным моментом, после которого проект Pax Americana был окончательно похоронен, и для американских элит настало время искать причины их поражения». Дебора Джонс считает, что главной ошибкой стало вторжение в Ирак. Но ведь оно само стало следствием более ранних событий. По мнению Подоляки, «ранее американские спецслужбы взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке, после чего стали неизбежными вторжение в Афганистан и Ирак». «Но и это действие стало лишь следствием того, что европейцы отбились от рук, и их надо было проучить. Но и это, как мы понимаем, стало лишь следствием…» — перечисляет бесконечную цепь ошибок Подоляка. До того американцы сами «поддались соблазну и разрушили ту схему, которая позволяла им править миром на протяжении 40 лет». Дело в том, что разрушение СССР «включило причинно-следственную цепь событий, разорвать которую американцам оказалось не под силу». Вот это Подоляка видит «главной причиной нынешнего упадка американского могущества».



Причина, конечно, удивительная. К тому за замешенная на дрожжевом тесте конспирологии. Истинная ошибка США, как нам думается, совсем в другом: в недооценке стратегического оппонента — России. После победы в холодной войне Вашингтон изволил почивать на лаврах, а о России стал думать как о сырьевом придатке Запада. Такую точку зрения разделяли многие экономисты самой России. Жизнь, однако, показала, что рано ещё говорить о проигрыше.



Комментарии наших читателей:



seacap

Нравятся мне заголовки и вопли наших корреспондентов, а также утверждения толпы дармоедов-аналитиков, которые еще ничего не саналитили. Завтра Украина распадется, завтре, нет прямо сейчас, эту власть сметут, заокеанские партнеры уходят, им это не надо,у них проблемы, у них истерика, они бегут и т. д., и т. п. Только проблемы почему-то у нас, сбивают наши самолёты и гибнут наши герои. "Партнеры" никуда не уходят, а наоборот, обосновываются надолго, тихой сапой решая все поставленные перед собой задачи. Похоже, что истерика у нас в головах, всё, ура, победили, а что стало лучше-то? Боевые действия в разгаре,теперь уже в столице,люди так же гибнут, "партнеры" уже не стесняясь бомбят все и вся, скоро за наши базы возьмутся (уже взялись), при полном нашем бездействии и вялом нытье, да еще и оправдании за все и вся. Полнейшая нерешительность и бездействие, передача инициативы противнику приведет к полнейшему краху и ужасной трагедии. Опять плодами наших достижений будут пользоваться другие.



Старый26

Ошибка, конечно, не роковая, но война против Ирака действительно стала ошибкой. Автор почему-то делает акцент на конце 90-х — начале 2000-х. А ведь первая война в Заливе была в начале 90-х. Война с Ираком действительно была ошибкой, потому что, убрав Ирак с политической сцены, США оставили его соседа, Иран, без противовеса. И тем, чем ранее занимался Ирак, сейчас вынуждены заниматься США.



parma

Ну вот опять, заговоры, заговоры, заговоры… Тут вот автор написал о вторжении в благополучные страны — это какие? Югославия на момент операции НАТО? Или Ирак? Может, Афганистан? В Ливии или Сирии всегда всё было хорошо? Нет, нет, знаю! Сомали!



seal78

Т.е., если на чей-то взгляд они "неблагополучные", то вторгаться можно?



Путь среди льдов



За десять месяцев 2017 г. по Северному морскому пути прошли транзитом 28 судов. Примерно столько проходит через Суэцкий канал за 10 часов.



Если не принимать во внимание популизм и громкие заявления официальных лиц, привлекательность Севморпути (СМП) для зарубежных операторов продолжает снижаться, что отражается на динамике транзитного грузопотока. В период 2013-2014 гг. объем транзитных перевозок по СМП сократился в 4 раза (с 1,3 млн. до 300 тыс. тонн); за следующий, 2015 год, он сократился еще в 10 раз. 2016 год показал несколько лучшие результаты (210 тыс. тонн), которые с тех пор пребывают на том же уровне (194 тыс. тонн за 2017 год).







Северный морской путь - только для России



Низкие результаты — следствие очевидных затруднений географического, технического и правового характера. Самый короткий путь — не самый простой. И не слишком короткий. Привлекательность данного маршрута невелика ввиду его неблагоприятных природно-климатических условий и общей удалённости от районов основного производства и потребления.



Однако Северный морской путь необходим России для обеспечения собственных транспортных потребностей. Именно на это указывает непрерывно растущий внутренний грузооборот СМП, чей показатель по итогам 2017 г. достиг 9,7 млн. тонн. Ещё 797 тыс. тонн грузов было перевезено речными судами (по данным Федерального агентства морского и речного транспорта).



Внутренние перевозки между портами акватории СМП превышают значения транзита в пятьдесят раз. Главной и единственной на сегодняшний день причиной оживления на трассе Севморпути являются реализуемые проекты в области добычи сырья.



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Esoteric

Люблю я планов наших громадьё… Не перестаю удивляться аттракциону "Неслыханная щедрость", проводимому который год за счёт "щедрого денежного содержания" большой части населения. Как это здорово! Сочи-2014 за 50.000.000.000$ — для сочинцев? Для братьев Ротенбергов и Билаловых? Чемпионат мира по футболу — для команды или для болельщиков? Как же здорово потратить за казённый счёт средств в разы больше, чем получить прибыли. Ах, простите! Забыл про идею и моральное удовлетворение. СМП — для российских ледоколов! Космодром "Восточный" — для Роскосмоса! 1.000.000.000.000 рублей — докапитализация банков! Чубайсу — Роснано! Сердюкову с Васильевой — Ростех! Народ в итоге получил продолжительность жизни в 72,4 года, предположительное повышение пенсионного возраста, налогов и овощ семейства капустных на постном масле… Спасибо вам, дорогие (потому что дорого нам обходитесь) правители!



Владивосток1969

А ведь Esoteric на 100% прав: Севморпуть не нужен и не важен, по крайней мере, экономически. Кто из вас был в море в декабре и боролся с обледенением? На маленьком «рыбаке» это можно сделать. С торговым судном водоизмещением 10000 тонн это делать бесполезно.



GAF

Бывали, бывали и боролись с обледенением. Не нужен нам СМП. Выгоднее из Мурманска везти груз на Камчатку через Суэц. И Арктика с её 40% запасов углеводородов и побережье, где ещё конь не валялся среди его богатств, не нужна. Разве что в концессию ТНК или китайцам сдать. Вот тогда и заживём богато. Это только скупой платит дважды. А мы-то щедрые.



Владивосток1969

Экипаж танкера 16 человек, площадь грузовой палубы самого небольшого танкера — 1,5-2 футбольных поля. Плюс горловины танков, плюс трубопроводы, плюс переходной мостик. Я понял, что вы бывали и боролись. До свиданья.



Отставник2012

GAF, а какой груз идёт из Мурманска на Камчатку? Рыба и морепродукты? Так своего тут в избытке… Овощи-фрукты из Китая… Нечего везти из Мурманска… А про 40% углеводородов и не говорите нам: на материке не всё разведали и выкачали…



turbris

Esoteric написал откровенную глупость и, наверное, доволен собой? Я только одного не понимаю: почему я должен созерцать на сайте вот такие откровения воспалённого мозга? Может, сначала, перед тем как писать, некоторым надо пройти диспансеризацию и очень тщательно — у психиатра?



Владивосток1969

Перед выходом в море все проходят медкомиссию. Психиатр там тоже есть. Вот вам самое туда. Вы море-то видели?



Россия — щедрая душа!



В феврале 2018 г. Россия простила Киргизии долг в двести сорок миллионов долларов. Миллионы в валюте, видимо, ни к чему России. Официально такое прощение называется подписанием закона об урегулировании долга Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Закон подписал В. В. Путин.



Прощать долги иностранным «партнёрам» и «друзьям» давно стало в России политической модой. Но почему? Почему Москва разбазаривает народные деньги с такой лёгкостью? Или никаких шансов получить с должника хоть что-то нет? Так не пора ли прекратить саму порочную практику раздачи денег всем, кто попросит? Не пора ли прекращать вооружать в кредит, строить АЭС в кредит и так далее?







Задолжал России? Возьми ещё — она простит!



Если западные государства, которые предоставляли кредиты ещё царской России, проявили вековое терпение и свои денежки всё-таки получили, то почему бы у этих предприимчивых и терпеливых господ не поучиться России?



Можно поучиться у «небратских» капиталистов и кое-чему другому. Россия в финансах отчего-то традиционно ставит не на ту лошадку. Может быть, пора уже прекратить практику «щедрой души» и научиться смотреть на вещи реально?



Или в Кремле, к примеру, верят, что Бангладеш — та самая богатая страна, которая без проблем выплатит кредит за АЭС и озолотит Россию «преференциями»? Ведь Бангладеш — одно из самых бедных государств Азии, население этой маленькой страны периодически голодает…



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[i]Семен1972

По-моему, ответ очевиден. Кредиты даются за какие-то уступки. Военные базы, контракты или ещё что-то. Вряд ли мы даём кредит Киргизии ради прибыли.



LASVEGAS

Только Киргизия не продлевает с нами договор :) "Выкинула в пропасть" (из к/ф "Кавказская пленница").



Венд

А почему бы не простить россиянам ипотеку в обмен на лояльность людей к политическому курсу? Вполне приемлемый обмен.



Сергей-8848

Хорошая страна Бангладеш. Плотность населения — 1000 человек на 1 кв. км. Производят они только себя. Если раньше происходило наводнение или цунами, то всегда был конкретный виновник — Кришна. На нашу беду мы с ними подружились (и китайцы с ними связались), рассказав им о дружбе народов.

А давайте ещё и им задарма С-400 за каким-то хреном поставим! Обоим Суданам до кучи.



Сами умрут и других за собой утянут



Путинская Россия опасна потому, что эта страна — сила умирающая. Будущее её выглядит мрачно, зависимость России от экспорта сырья растёт, а дряхлая политическая система не в состоянии обеспечить назревшие изменения. Путин обеспечивает себе сторонников выплатами, которые получают силовики и военные, считают иностранные эксперты. Однако на такой «стабильности» далеко не уедешь. Самое же страшное случится тогда, когда Россия рухнет. Распад РФ тотчас создаст угрозу распространения ядерного оружия…







Проект «ЗЗ». Россия — слабая и невезучая. И поэтому её надо бояться



Словом, возможно всё, но… не дай бог!



Иностранные эксперты уже не скрывают: их пугает не та Россия, что живёт при Путине. Их пугает Россия после 2024 года, когда Путин отдалится от власти. Какой жуткий сценарий ждёт «невезучую» Россию? И как это отразится на судьбе мира?



Перемены могут затронуть не только страну, но и распространиться на весь мир. Крах Российской Федерации, который предвещают иностранные аналитики, превратит полмира в арену ядерного распространения, а там и противостояния. Отсюда и страх заокеанских экспертов: умирающей России бояться надо сильнее, чем России живой.



В таком случае, может быть, Западу следует помочь России стать крепче? Меньше придётся бояться!



Комментарии наших читателей:



andrej-shironov

Мне плевать на США, Запад, его аналитиков! Меня беспокоит моя Родина — Россия! В одном аналитики правы: Путин запутался в своей власти! Властная верхушка напрочь оторвалась от народа, бал правят олигархи, выкачивающие деньги у населения! Вокруг кумовство и коррупция, а также безответственность власти! Одним словом, бардак!!! И не дай бог, после этого бардака снова придёт очередной Горбачёв!!!



1536

А если распадутся США? Тогда не только ядерное оружие распространится, но и миллионы граждан этой страны станут террористами. Зная это, все страны вынуждены помогать США. Но, может быть, не так страшен чёрт, как его малюют, и следует вести политику, направленную на… уничтожение США в том виде, в котором они существуют сейчас? Тогда и будет о чём поговорить.



oracul

Ощущение полного маразма от тех прогнозов, которые дают американские эксперты, которые, видимо, плохо знают мысли своих соотечественников, например, о том, что эксперт — это тот, кто знает всё больше и больше о всё меньшем и меньшем. Они что, бывали лично в России? Нет. Они знают реальную обстановку? Нет. Они обладают всеобъемлющей статистикой, как в СССР? Нет, она у них выборочная, по их методике, на базе которой затем даётся оценка в целом. Завтра доллар рухнет, рубль укрепится на ровном месте, и мы, ничего не делая, вдруг получим удивительный результат: оказывается, ВВП России фантастически вырос одним махом. Ну да, ладно. А вот проблема преемственности во власти — это серьёзно. Только решать её надо осторожно, приводя во власть только тех, кто доказал, что имеет реальный опыт управления и позитивные результаты своей работы. Нынешние выборы воочию показывают, сколь зыбка основа для решения этой проблемы. В здравом уме и трезвой памяти не представить себе какую пользу могут принести в роли президента Явлинский, один из авторов программы «500 дней», ещё во времена СССР отводивший такой срок на реформирование экономики, а ныне встречающийся с членами гаражного кооператива и обещающий им помочь, Жириновский, готовый перевернуть всё и вся, и делающий ставку на лавочников, Собчак, Титов, Грудинин и прочие, абсолютно неподготовленные к управлению огромной страной, Бабурин — в целом уважаемый человек, но по сути своей — одинокий в поле воин. И это самая серьёзная проблема, которую Путину В. надо решать в следующие 6 лет. Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое (например, на поливание водой из стаканов), разразилась информационная буря. Системы, отслеживающие рейтинг эфиров, продемонстрировали бурный рост этих самых рейтингов в тот самый момент, когда за спиной Владимира Путина началась демонстрация современных и перспективных российских вооружений, отдельные из которых, как заявил президент, способны преодолевать любые барьеры ПВО-ПРО и уже поставлены на опытно-боевое дежурство.Как в том фильме: «Я тебе говорил, не рычи!..»В США после выступления Владимира Путина одни стали пищать, что против российского гиперзвука будет американский супермегагиперзвук, только надо сначала напечатать, потом выделить Пентагону ещё 100500 млрд долларов; другие (например, Госдеп) заявили, что Россия создала «дестабилизирующее оружие». Надо полагать, что всё созданное Соединёнными Штатами являлось исключительно стабилизирующим – вплоть до того, что сбрасывалось на Хиросиму и Нагасаки. Теперь понятно, почему в США «через одного» - нобелевские лауреаты премии мира. Они ж, оказывается, стабилизаторы...В Мариупольский порт прибыли по меньшей мере 2 или 3 танковых рот в составе 20 — 30 Т-64БВ, «накрытых» динамической защитой «Контакт-1». Примерно две недели назад на ж/д-ветках отслеживали элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» (самоходные огневые установки 9А310М1 и пуско-заряжающие установки 9А39). Но если этот ЗРК разгрузили в Мариуполе в дополнение к имеющемуся С-300ПС для создания «зонтика ПВО» (на случай ответных действий ВКС России на операцию «Объединённых сил» против ЛДНР), то платформы с Т-64БВ отправились на разгрузку в Волноваху.Эти украинские пертурбации (подведу – отведу - снова подведу) с вооружениями почти за 4 года стали, к сожалению, привычным делом. Просто вряд ли стоит быть настолько наивными, чтобы предположить, что хозяева этой украинской власти оставят Украину в покое. Нет, конечно. Ну, не в интересах этих самых хозяев хоть какая-то стабилизация у границ России, а потому провокации и ведение войны чужими руками «до последнего украинца» будут продолжаться, несмотря на все заявления о «нацеленности на мир». Скажут – и попрут «как миленькие» до очередного варианта Иловайска или Дебальцево или до жевания галстука Его сладостью - главшоком (и не только от слова "шоколад").Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом похвалился в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.И надо ж такому случиться: как только на Украине прозвучали заявления о конце ЛДНР за несколько недель, случился очередной выпад дичайшей российской агрессии: «Газпром» решил прикрутить вентиль во время разыгравшихся мартовских морозов. И энергонезависимая Украина, как на днях объявил Порошенко, перешла на мазут и тут же принялась стучать ногой в железную дверь ЕС, чтобы те продали энергонезависимой Украине газа побольше, ибо... холодно. Украинское министерство образование распространило документ о том, что всем учебным заведениям в целях экономии нужно разойтись по домам сначала до 6-го, а потом и до 12 марта. Выступил лично Порошенко, заявив, что каждый украинец останется украинцем, только если радиаторы отопления в его квартире или доме холодные – в целях экономии. А иначе - москаль москалём... Сам, говорит, уже понизил температуру горячей воды в джакузи на полградуса – из чуЙства солидарности.Кто ещё усомнился в энергонезалежности незалежной? Выйти из строя! Упор лёжа принять...Главные европейские союзники США по НАТО полностью игнорируют «российскую танковую угрозу»НАТО утром: Россия не угрожает НАТО, мы ведём диалог по ряду вопросов.НАТО в обед: Россия ведёт себя агрессивно, а потому НАТО вынужденно продвигалось к границам РФ заблаговременно – как чувствовали...НАТО вечером: Россия угрожает безопасности Европы, но мы всё равно готовы продолжать диалог.НАТО ночью (Европа засыпает, просыпаются США): Россия – главная угроза, мы продлеваем санкции, мы делаем всё, чтобы спасти мир, открывая 820-ю и 821-ю военные базы. Напечатайте ещё денег.Пожалуй, наибольший интерес в настоящее время представляют проекты модернизации авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан».Конечно, хотелось бы по 10 новейших боевых кораблей в месяц, трёхкратного роста доходов населения и полной импортонезависимости, но пока всё вместе не срастается. Часто и по отдельности не срастается тоже. Однако и дудеть о том, что «букфальнофсёпропало» - удел слабых или чрезмерно раскормленных известными печеньками. Плохо то, что таких «раскормленных» хватает и среди представителей руководящего, так сказать, звена. Если покрикивать с трибун о патриотизме, но при этом заявлять о надеждах на отмену санкций, а денежку держать в австрийском банке или в виде недвижимости в Испании – тут никакие новые корабли в новых корпусах не помогут.В РФ ведется разработка беспилотного ударного комплекса большого радиуса действия, способного развивать сверхзвуковую скорость.После известий о том, что на опытно-боевом дежурстве стоит гиперзвуковое оружие, заявлениям о создании сверхзвукового беспилотника удивляться не приходится. Такими темпами и до реального полёта на Луну не так далеко.Ну хоть помечтать...Чем чаще приходят сведения о том, что очередная европейская компания выразила заинтересованность в участии в проекте «Северный поток – 2», тем большее количество «хомячков» объявляют об угрозе буквально «вселенской катастрофы» в случае реализации этого проекта.Европейские экологи даже в суд подали на «Северный поток-2». Кильку, говорят, всю потравите – АстанАвитИсь!.. Труба, говорят, по чём зря, ущемляем свободы моллюсков и прочих обитателей балтийских глубин. Вот, ежели б, говорят, то была демократическая труба – ну хотя бы норвежская, то килька бы от счастья хороводы водила. А так – агрессия, аннексия части балтийского дна.И почему у большинства «европейских» экологов фамилии украинские и американские?..Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе.Да что ж такое... Не успели «партнёры» очухаться от удара ядерными ракетными двигателями по голове, как новое потрясение. Россия распоясались вконец. Обложенная с ног до головы санкциями и продуктами жизнедеятельности ЕГЭ, ОГЭ и прочим «гэ», ещё и С-500 производит. А... хотя какие там С-500... Много знающие люди говорят, что это всё надувное – не только сами ЗРК, но также заводы и даже рабочие и инженеры. Насос, поговаривают, лично у Путина в кабинете стоит, чтобы держать на контроле тех, кто сдувается.Западная пресса устроила целую кампанию по обвинению России в бомбардировках Восточной Гуты, результатом которых стали «массовые жертвы» среди мирного населения.Ранее, 22 февраля, Москва отклонила проект резолюции о приостановке боевых действий в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска. Резолюцию внесли Швеция и Кувейт при поддержке США. И уже на следующий день после отклонения резолюции западные СМИ начали публиковать сочинения нам тему Восточной Гуты. Радио «Свобода» выпустило материал под названием: «Восточная Гута: второй Алеппо? Москва наложила вето в ООН». Россия и Сирия обвинялись в бомбардировках Гуты и гибели 350 мирных жителей.В гонку под названием «Кто быстрее обвинит Россию?», напоминает обозреватель Владимир Лыткин, включились и такие прославленные «борцы за мир», как Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (г. Лондон). Эти «борцы» похоронили 500 гражданских лиц, в том числе 120 детей. Именно столько людей погибло «в ходе бомбардировок Восточной Гуты».Иные СМИ выдали такие материалы, что аж дух захватывает. К примеру, в материале ИА «REX» всплыл такой заголовок: «Месть за «Вагнер»: Су-57 крошит в Гуте ЧВК американцев. Су-57 сравняли [ошибка в оригинале. — Авт.] с землёй Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» — около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда».Получается, русские вместе с мирным населением ещё и американцев разбомбили!Читать эти вольные сочинения неприятно, но, видимо, нужно: следует знать, что о тебе думает информационный и стратегический враг. Если уж ведётся инфовойна, то в ней надо идти к победе. А к победе приходит тот, кто знает, как воюет противник.Что касается упомянутых Су-57, то министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два российских Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии: «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолёты вернулись домой ещё неделю назад».Минобороны Индии направило указание ВВС пересмотреть подготавливаемое уже два года техническое задание на закупку 114 однодвигательных многофункциональных истребителей. По данным «Defence Weekly», «пересмотренное задание должно включать возможность приобретения также и двухдвигательных истребителей».По сути, не успев начаться, индийский тендер на закупку однодвигательных истребителей должен превратиться в тендер на закупку истребителей вообще».Конкурс «должен быть сфокусирован на общих боевых возможностях платформы, а не на требовании одно- или двухдвигательных истребителей», — пояснил изданию военный источник. По его словам, планируется закупить лишь ограниченное количество готовых самолётов, остальные должны будут производиться в Индии.В программу по однодвигательным истребителям фактически попадали только два участника: Lockheed Martin с вариантом истребителя F-16 Block 70 и шведская Saab АВ со своим многоцелевым самолетом Gripen JAS-39E/F. Формально тендер по программе объявлен не был, но оба предполаагемых участника уже выступали в партнёрстве с частными индийскими производителями.Официальные представители индийского ОПК предвидят, что на новый тендер будут предложены в основном те платформы, которые конкурировали в программе MMRCA (закрыта в 2015 году). К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet.С тех пор как Россия стала впервые поставлять на экспорт не имеющие аналогов в мире ЗРК С-300/С-400, в патриотической прессе идёт нескончаемый диспут по поводу оправданности таких сделок, пишет обозреватель Юрий Селиванов.Кульминации эта волна недоумений достигла после объявления о поставках комплекса С-400 Турции, «явному врагу, который сбил российский самолёт». Про Саудовскую Аравию и Катар, которые также заявили о своём намерении приобрести российские ЗРК, в этом смысле можно даже не говорить.Суть тут вот в чём. В будущем всё больше государств, становящихся на путь утверждения национального суверенитета и освобождения от чрезмерно навязчивой опеки США, будут следовать примеру тех, кто приобретает ЗРК у России. И будут обзаводиться оружием, существенно сокращающим возможности Запада диктовать им свою волю военным путём.В этом смысле российские системы ПВО/ПРО становятся геополитическим оружием номер один — этаким архимедовым рычагом мировой политики, который способен сдвинуть геополитическую земную ось.В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей военно-морских сил США. Накануне амфибийно-десантная группа в составе УДК (вертолётоносца) «Иводзима», корабля-дока «Нью-Йорк», десантного корабля «Оук Хилл» и судна снабжения «Ульям Маклин» прошла Гибралтарский пролив. Это стало известно после публикации соответствующих данных международной системой идентификации морских судов и военных кораблей AIS.В общей сложности на бортах корабельной группы ВМС США находятся более 3 тысяч морских пехотинцев. По последним данным, конечной целью этой корабельной группы является район Персидского залива, зона ответственности американского 5-го флота.Напомним, с прошлого года американские морпехи активно готовятся к войне с русскими. Корпус морской пехоты США всерьёз рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией.Генерал-лейтенант Роберт Хеделунд (Lt. Gen. Robert Hedelund), командующий морской пехотой США в Северной Каролине, отмечал, что подразделения морпехов «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе». Кроме того, Хеделунд полагает, что Экспедиционные силы морской пехоты должны сохранить мобильность и уметь выполнять миссии по реагированию на кризисы. Генерал гордится «обширной географией» деятельности своих подразделений в Азии, Европе, Африке, Южной Америке. Миссия морских пехотинцев изменяется «на фоне российской агрессии». Корпус продолжает подготовку и развёртывание «для целого ряда миссий». Генерал намекнул: мол, если где-то («в любой точке планеты») раздаётся выстрел, «морские пехотинцы желают там быть».Какой «выстрел» услышали морпехи в районе Персидского залива? Это держится под секретом.Американский дипломат, экс-посол США в Кувейте и Ливии Дебора Джонс считает, что вторжение в Ирак стало важнейшей стратегической ошибкой США в XXI веке.Как уверяет обозреватель Ю. Подоляка, вторжение в Ирак было не причиной, а следствием ещё более важной ошибки.Сирийская война и нынешнее откровенное сближение позиций России, Германии, Китая «стали тем поворотным моментом, после которого проект Pax Americana был окончательно похоронен, и для американских элит настало время искать причины их поражения». Дебора Джонс считает, что главной ошибкой стало вторжение в Ирак. Но ведь оно само стало следствием более ранних событий. По мнению Подоляки, «ранее американские спецслужбы взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке, после чего стали неизбежными вторжение в Афганистан и Ирак». «Но и это действие стало лишь следствием того, что европейцы отбились от рук, и их надо было проучить. Но и это, как мы понимаем, стало лишь следствием…» — перечисляет бесконечную цепь ошибок Подоляка. До того американцы сами «поддались соблазну и разрушили ту схему, которая позволяла им править миром на протяжении 40 лет». Дело в том, что разрушение СССР «включило причинно-следственную цепь событий, разорвать которую американцам оказалось не под силу». Вот это Подоляка видит «главной причиной нынешнего упадка американского могущества».Причина, конечно, удивительная. К тому за замешенная на дрожжевом тесте конспирологии. Истинная ошибка США, как нам думается, совсем в другом: в недооценке стратегического оппонента — России. После победы в холодной войне Вашингтон изволил почивать на лаврах, а о России стал думать как о сырьевом придатке Запада. Такую точку зрения разделяли многие экономисты самой России. Жизнь, однако, показала, что рано ещё говорить о проигрыше.За десять месяцев 2017 г. по Северному морскому пути прошли транзитом 28 судов. Примерно столько проходит через Суэцкий канал за 10 часов.Если не принимать во внимание популизм и громкие заявления официальных лиц, привлекательность Севморпути (СМП) для зарубежных операторов продолжает снижаться, что отражается на динамике транзитного грузопотока. В период 2013-2014 гг. объем транзитных перевозок по СМП сократился в 4 раза (с 1,3 млн. до 300 тыс. тонн); за следующий, 2015 год, он сократился еще в 10 раз. 2016 год показал несколько лучшие результаты (210 тыс. тонн), которые с тех пор пребывают на том же уровне (194 тыс. тонн за 2017 год).Низкие результаты — следствие очевидных затруднений географического, технического и правового характера. Самый короткий путь — не самый простой. И не слишком короткий. Привлекательность данного маршрута невелика ввиду его неблагоприятных природно-климатических условий и общей удалённости от районов основного производства и потребления.Однако Северный морской путь необходим России для обеспечения собственных транспортных потребностей. Именно на это указывает непрерывно растущий внутренний грузооборот СМП, чей показатель по итогам 2017 г. достиг 9,7 млн. тонн. Ещё 797 тыс. тонн грузов было перевезено речными судами (по данным Федерального агентства морского и речного транспорта).Внутренние перевозки между портами акватории СМП превышают значения транзита в пятьдесят раз. Главной и единственной на сегодняшний день причиной оживления на трассе Севморпути являются реализуемые проекты в области добычи сырья.В феврале 2018 г. Россия простила Киргизии долг в двести сорок миллионов долларов. Миллионы в валюте, видимо, ни к чему России. Официально такое прощение называется подписанием закона об урегулировании долга Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Закон подписал В. В. Путин.Прощать долги иностранным «партнёрам» и «друзьям» давно стало в России политической модой. Но почему? Почему Москва разбазаривает народные деньги с такой лёгкостью? Или никаких шансов получить с должника хоть что-то нет? Так не пора ли прекратить саму порочную практику раздачи денег всем, кто попросит? Не пора ли прекращать вооружать в кредит, строить АЭС в кредит и так далее?Если западные государства, которые предоставляли кредиты ещё царской России, проявили вековое терпение и свои денежки всё-таки получили, то почему бы у этих предприимчивых и терпеливых господ не поучиться России?Можно поучиться у «небратских» капиталистов и кое-чему другому. Россия в финансах отчего-то традиционно ставит не на ту лошадку. Может быть, пора уже прекратить практику «щедрой души» и научиться смотреть на вещи реально?Или в Кремле, к примеру, верят, что Бангладеш — та самая богатая страна, которая без проблем выплатит кредит за АЭС и озолотит Россию «преференциями»? Ведь Бангладеш — одно из самых бедных государств Азии, население этой маленькой страны периодически голодает…Путинская Россия опасна потому, что эта страна — сила умирающая. Будущее её выглядит мрачно, зависимость России от экспорта сырья растёт, а дряхлая политическая система не в состоянии обеспечить назревшие изменения. Путин обеспечивает себе сторонников выплатами, которые получают силовики и военные, считают иностранные эксперты. Однако на такой «стабильности» далеко не уедешь. Самое же страшное случится тогда, когда Россия рухнет. Распад РФ тотчас создаст угрозу распространения ядерного оружия…Словом, возможно всё, но… не дай бог!Иностранные эксперты уже не скрывают: их пугает не та Россия, что живёт при Путине. Их пугает Россия после 2024 года, когда Путин отдалится от власти. Какой жуткий сценарий ждёт «невезучую» Россию? И как это отразится на судьбе мира?Перемены могут затронуть не только страну, но и распространиться на весь мир. Крах Российской Федерации, который предвещают иностранные аналитики, превратит полмира в арену ядерного распространения, а там и противостояния. Отсюда и страх заокеанских экспертов: умирающей России бояться надо сильнее, чем России живой.В таком случае, может быть, Западу следует помочь России стать крепче? Меньше придётся бояться! Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 735 Источник Похожие новости Разнос первый. Осточертели! На Западе призадумались Обезоруженные Штаты Америки

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