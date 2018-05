Итоги недели. Сажайте картошку, граждане! • 94 • Аналитика Потеря самолёта и экипажа в Сирии



В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Самолёт упал в море. Оба лётчика погибли.









На взлете... В Сирии разбился Су-30СМ

Су-30СМ погубила птичья стая. Что не так с этой версией?



Потеря самолёта – железо, потеря экипажа – трагедия. Ребята выполняли свой воинский долг до конца, предпринимая попытки железо спасти. Но что-то помешало. Комиссия, не сомневаемся, установит, что именно. Как не сомневаемся и в том, что широкой общественности о реальных итоговых выводах не сообщат. Нужно ли знать этой самой широкой общественности конкретные выводы военно-технической комиссии – это уже отдельный вопрос. Просто в эпоху Интернета с каждого дивана хочется узнать все детали в подробностях просто потому, что нет у нас "лишних" военнослужащих, включая опытных лётчиков – Минобороны, ну не обессудь.



Комментарии наших читателей:



Проксима

Авария более чем странная. Почему пилоты не катапультировались? Как может птица завалить такой многофункциональный самолёт? По видимому, МО что-то не договаривает!

Вечная память ребятам!



Тралл

Возможно, пытались приводниться после того как увели машину от жилых построек. Ну и в финале детонация подвесного БК.



Siberia 9444

Странно одно, вроде как катапультное кресло звезда должно спасать на любой высоте! Ребят жалко.



Волшебник страны ООС



Президент Украины Петр Порошенко в понедельник официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.







Началось... Порошенко официально заявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

Террор становится главным оружием Киева



Появилась ООС. Ждать ли появления «волшебника страны ООС»? А то ведь как-то странно выходило – «антитеррористическая операция»... Порошенко и спрашивают: а террористы-то кто? Хотел, было, сказать ЛДНР, да осёкся, потому как не решили промеж собою вопрос, признавать де-юре ЛДНР террористической организацией или нет. Теперь в бой идут объединённые силы. Где в арьергарде должны маршировать збройны хлопчики с «Джавелинами». «Джавелины» вместе с хлопцами, правда, на американской верёвке, но для ООС-ВСУ вообще в порядке вещей, когда тебя дёргают за верёвочку.



Комментарии наших читателей:



фигвам

Русских хочет убивать по-новому.



Piramidon

Уже на коленях просит - "Путин, введи войска". Видимо заокеанские хозяева крепко жмут на фаберже.



rotmistr60

То, что МГБ ЛНР получает информацию и имеет надежную агентуру на той стороне хорошо. Но с террористами и диверсантами принято разбираться серьезно (в военное время подлежат уничтожению не смотря на всякие конвенции). Если отстрелять (взорвать) нескольких иностранных инструкторов, то думается, что их активная работа уменьшится. Конечно, обыватель не может знать какая работа ведется МГБ, но уж очень хочется, чтобы с упырями не цацкались.



Перехватили



Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Балтикой патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.







Су-27 выполнил перехват "Посейдона". Опять "непрофессионально"

NI: Российские Су-27 наводят ужас на страны НАТО

А что такое, в американском понимании, «безопасно и профессионально»? Есть мнение, что вариант может быть только один: когда самолёты ВКС (ВВС) РФ «гниют» на аэродромах или распиливаются на дуршлаги в рамках обожаемой либералами конверсии. Всё из серии: да за один вылет Су-27 можно было бы скольких пенсионеров накормить!.. Расходный материал американской войны



Но только Россия уже проходила через вариант, когда ни «Сушек», ни месяцами пенсий для пенсионеров. Помните же, как мы тогда нравились Западу – слёзы умиления от нашей демократии текли по щекам немцев и американцев. А теперь они, понимаешь, нервничают – перехватили их, видите ли, у границ России...



Комментарии наших читателей:



Владимир_65

Не "дать им залететь", а вынудить. Эдак километра на полтора-два. Пусть потом доказывают, что "не верблюды". Просто потом заявить, что мы "были уверены" в планировании атаки на какой-нибудь стратегический рыбацкий баркас, находившийся в это время в море. Они ж географию не знают. Что Иран, что Ирак, или Швеция и Швейцария - всё едино.



Vita VKO

Когда сверху на P-8 Poseidon выльют керосин, как это уже было не раз или распылят краску, желательно такую что бы средства связи и разведки перестали работать. Тогда им действительно долго придется оттирать антенны и оптику.



alexnmv5

Самолёт вышел хороший, тут не поспоришь. Только все те, кому его продаём, вряд ли смогут использовать весь его потенциал. Для современного боя одних возможностей самолёта мало. Нужна целая система. А так, ну вылетит один или пусть два, или пусть несколько. Без возможности ведения современной общевойсковой информативной войны это просто мишени.



Болливудские танцы вокруг С-400



Издание The Pioneer публикует статью, в которой рассказывается о том, что Индия приобретёт пять зенитных ракетных комплексов С-400 у России до двухсторонней встречи лидеров двух стран. Известно, что переговоры между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди (премьер-министром Индии) пройдут в октябре этого года. Сама статья в издании носит название «Момент триумфа противовоздушной обороны», обыгрывая ещё и российское название ЗРК С-400 – «Триумф».



«Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее!



Пекин ускорил Нью-Дели по С-400. А как же программа "Сделано в Индии"?



Индийская болливудская пляска из серии «Куплю оружие завтра, а может, не куплю» на сей раз сыграла злую шутку с самими индийскими партнёрами. Пока плясали, китайские товарищи уже приобрели у России С-400 и принялись за лепку из пластилина в надежде вылепить собственный вариант. Индийские друзья тоже хотят лепить сами – по чертежам и лекалам партнёров – но тут американский брат вставляет палки в колёса скрипящей индийской велорикши. В общем, танец пока продолжается – уже по инерции...



Комментарии наших читателей:



самый главный

И Панцирь ей в придачу!! А если Пакистан купит ещё и самолеты... то будет нашему ВПК счастье на многие миллиарды! А главное то, что без 10 авианосцев Индии не прожить! Пора... пора им предложить ещё и авианосцы!



bouncyhunter

Прогнозирую новую серию мозгоклюйства со стороны Индии



Altona

40 лет танцевала и пела тендерная комиссия, пока великий Шива не сказал: "Хватит фигней страдать, решайтесь уже на что-нибудь!"

voyaka uh

Зачем Китай купил несколько комплексов С-400 - понятно. Скопировать.

Сколько купит Индия?



Магазин на диване. Лот очередной: «Джавелины»



Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил получение украинской армией противотанковых ракетных комплексов Javelin от США. При этом Полторак сообщает, когда в ВСУ начнётся «непосредственная работа» с американскими ПТРК.







Когда "Джавелины" появятся у ЛДНР?..



Интернет-магазины и магазины на диване уже готовятся к объявлению широкой распродажи. Поговаривают, что будет внушительный дисконт. Американские поставщики, конечно, против, но какой же украинский прапорщик их спрашивать-то будет. В общем, США теперь придётся на Яворовском полигоне формировать ещё и роту охраны, так как специалистов по «что там плохо лежит» в ВСУ хватает – и декоммунизация не спасает... Ехала в Европу банда из Форт-Худа



Комментарии наших читателей:



майор Юрик

Пластиковые гробы, мешок для перевозки обладателя прилагается!



Лерыч

С этими жавелинами, как черти с писанной торбой. Ну не помогут они бандеровцам. Хоть упрыгаются.



частное лицо

Но танкистам ВС ЛДНР так наверное не кажется, жить то всем хочется.



Наблюдатель2014

Какой замечательный повод России выйти из любых договоров и переговоров. И признать кого нужно. И не признавать, кого признали в надежде замирить Крым.



"Кузя" как новенький?



Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе модернизации получит на вооружение морскую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут".







Панцирь-М и Полимент-Редут. На "Адмирале Кузнецове" меняют систему ПВО



В итоге от первоначального «Адмирала Кузнецова» останется только остов, а практически всё остальное смене. И здесь важны несколько вопросов: сколько времени в современных условиях может потребоваться на такую модернизацию, и не окажется ли такая модернизация в итоге в разы дороже создания нового боевого корабля подобного типа.



Комментарии наших читателей:



БЗТМ

Проще и дешевле новый дом построить, чем в старом ремонт делать.



Alex777



9М96Е2 она же 9М96МД - ни по одному сообщению не летает. 9М100 - тоже. Стратегия США — это расширение зоны хаоса

На Горшкове стоят "короткие" шахты. 9М96МД туда не становятся.

Если на Кузнецове этот комплекс таки заработает - будет чудесно! "Информированные источники" обещают, что это может произойти в ближайшее время, но пока имеем, что имеем. Кстати, с Гранитом (который давно не работал) Кузнецов, по доктрине Монтре - линкор, и может проходить черноморские проливы, при случае. Гладко было на бумаге...9М96Е2 она же 9М96МД - ни по одному сообщению не летает. 9М100 - тоже.На Горшкове стоят "короткие" шахты. 9М96МД туда не становятся.Если на Кузнецове этот комплекс таки заработает - будет чудесно! "Информированные источники" обещают, что это может произойти в ближайшее время, но пока имеем, что имеем. Кстати, с Гранитом (который давно не работал) Кузнецов, по доктрине Монтре - линкор, и может проходить черноморские проливы, при случае.



JD1979

Короче, смогли наскрести только на пакет опций под названием "бомж-набор". К моменту планируемого введения в строй в 2021 году, Граниты можно просто выкинуть, ибо бесполезны будут, если конечно радикально не модернизировать их электронику и ГСН. И потом опять на 4 года на прикол для смены ударного вооружения? Новые системы РЭБ не? Антенные комплексы с АФАР?



sabotage

Классно придумали. Теперь ремонт можно будет затягивать до бесконечности, как с адмиральской серией, а в 2025 вернуть флоту без ПВО вообще, или с металлорезками на худой конец. Орден им на грудь, закруткой на спине.



И авианосцы тоже



Спор о том, нужны ли России авианосцы, ведется уже долгие десятилетия. Предложены и опровергнуты тысячи аргументов, опубликованы десятки подробнейших схем разной степени компетентности, спорщики не раз переходили и на крик, и на хрип. А к консенсусу спорящие так и не пришли.







Нужны ли России авианосцы? Взгляд под сирийским углом



Авианосцы – нужны! Подводные лодки – нужны! Эсминцы – нужны! Палубная авиация – нужна! Суда сопровождения – нужны! Эй, ребята, которые ни разу не олигархи, тут пора делать осознанный выбор – послужить-таки Родине или остаться с бланком информирования о заморозке активов в американских банках. Понимаем, выбор трудный, но... А то ж тезис «денег нет, но вы держитесь» - вам точно душу (если она ещё не окончательно продана) согреет. Искусство держать государственную паузу



Комментарии наших читателей:



URAL72

Все верно, авианосцы нужны, но денег нет. Да и Су-57 крупноват, а что ещё будет лет через 10-20? Если строить, то минимум 4, считаем сроки строительства и понимаем, нужна совсем другая авиагруппа. Не потянем, сейчас важнее новый бомбер, да полегче, тушка требовательна к аэродрому.



dsk

К сожалению, авианосцы в России сейчас не могут базироваться на Балтике и на Чёрном море.

Чтобы "перегнать" авианосец к Сирии, уходит минимум две недели плюс неделя на сборы, что может произойти за это время со "студентами"? Базы в Сирии "стабилизируют" огромный регион и обходятся дешевле строительства второго авианосца. Лет через двадцать, может и раньше, если "ничего не случится", Россия "родит" его.



Nehist

Вы уверены, что полноценная база обходиться дешевле авианосца? Ну тогда Вам в пример ВМБ Камрань, там только л/с 10тыс человек находилось.



alstr

Так база и авианосцу нужна. У нас до сих пор нормальных условий нет для базирования крупных кораблей (поэтому и Кузнецова выгонять старались на зиму в теплые моря) .

К тому же авианосец это не только он сам, но у его сопровождение (а это минимум десяток кораблей). А там только одна АПЛ стоит столько же, сколько одна база.

Кроме того не забываем, что для обслуживания авианосца нужны доки, которых у нас раз-два и обчелся. И строить надо сразу два. Вот так посчитаешь, и прослезиться хочется.

Ответ на вопрос нужны ли авианосцы нашему флоту - да нужны, но не в первую очередь.



Пушной зверёк



Известная советская песня гласила «Есть у революции начало, нет у революции конца». И это в полной мере можно отнести к армянской «бархатной революции», которая изначально декларировала своей главной целью отставку Сержа Саргсяна.



Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю



«Смотрины» Пашиняна прошли успешно

Ситуацией могут воспользоваться враги. В Москве предупредили Армению



Удивительно, как легко самоустранился г-н Саргсян. Мало того, объявив ещё и о том, что «Пашинян прав». И теперь на фоне этого заявления воодушевлённый г-н Пашинян видит в себе силы и дороги перекрывать, и мосты блокировать. Ну, он же прав... а все остальные политики в стране не правы... Значит, хочет видеть себя (и только себя) в премьерском кресле. А пока в структурах власти раздрай, к Армении может тихо подобраться известный пушистый зверёк, который расскажет, где он видел армянскую государственность...



Комментарии наших читателей:



Татьяна

Армяне учли негативный имидж украинского Майдана. Поэтому у армян, вместо кастрюль на головах короны из бумаги и картона. Что тоже весьма символично.

А именно. Понту из себя майданные армяне-оппозиционеры корчат много, а на головах у них всего лишь "позолоченное" папье-маше! Под первым "дождём" и размокнет их сказочное, бутафорски коронованное государство! Как говорится, а король-то голый!



30 вис

В Армении у части армян весеннее обострение. Ну что ж, вольному воля! Вперёд к западным "ценностям " – гей-парадам и прочим удовольствиям. Жаль, очень уважал Ваш народ за мудрость и трудолюбие .... Да, я б запретил тов. из Армении, достигшим в оргазме майдана "свободы", переезжать затем (спасаться ) в России! Умерла, так умерла.



Yujanin

Мы тоже не хотим этого, так как есть все признаки того, что скоро на Кавказе полыхнет сильный пожар. Хотим мы этого или нет, но скоро Запад посредством армян скоро на нашей территории устроят резню между двумя народами. Теперь как нам быть, можете дать совет Баку? Молча наблюдать, как пламя приближается к нашему забору?



игорка357

Вы только поймите, что по факту, если что вы просто под замес попадете, так скажем ингредиент к соусу... А сам соус направлен сами знаете против кого! Террор становится главным оружием Киева



«Стопиццот» документов



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе сообщил, что в распоряжение его правительства попал архив документов весом в полтонны, свидетельствующих о наличии у Ирана секретной атомной программы. В руках МОССАДа якобы оказалось 110.000 (отчего не 100.500?) документов по ядерной программе Ирана.



Израиль пригласил экспертов нескольких стран ознакомиться с документом. В их число вошла и Россия. Но при этом почему-то ни сам Израиль, ни якобы ознакомленные с документами США не собираются передавать их МАГАТЭ, что сделать обязаны. «Видимо, опасаются, что эксперты МАГАТЭ, изучив документы куда детальнее, чем приглашённые эксперты, быстро установят, что это фальшивка… — пишет обозреватель Я. Вяткин. — Американцы официально ссылаются на израильтян: мол, это не наши документы, а те, как обычно, делают умное лицо и ничего не делают, кроме того. В общем, "у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем", как пелось в популярной песенке. Но американцы, конечно, заявили, что "верят" Израилю».







Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады

Провокационный перфоманс как стиль израильской политики

Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю

ФРГ — Израилю: представьте в МАГАТЭ данные по Ирану немедленно



Интересно, заметим, что мировое сообщество вовсе не намерено прощать сей фокус и даже обходить его молчанием.



Власти Израиля должны как можно быстрее дать МАГАТЭ собственную информацию об осуществлении Ираном ядерных разработок в обход международного контроля, заявил представитель германского МИДа. Также представитель ведомства напомнил, что до сих пор у шестёрки стран-посредниц не было данных о том, что Иран нарушает заключённое ядерное соглашение. Крысиными тропами на звуки аргентинского танго



Напомним, упомянутое соглашение по иранской ядерной программе была заключена с Тегераном в 2015 году при участии шести мировых держав: США, России, Китая, Германии и Франции. В 2016 году вступил в стадию реализации Совместный всеобъемлющий план действий. Договорённость предусматривает отмену антииранских санкций, ранее введённых Совбезом ООН, США и ЕС.



Комментарии наших читателей:



Vard

Тут есть повод для огорчения... Моссад, оказывается, не имеет доступа к ёмким носителям информации... Всё перечисленное вполне помешается на один носитель ёмкостью пара терабайт и умещается в дамской сумочке... Как представил, бедные агенты тащат полтонны документов... Так и до беды недалеко...



fcrefg

Израиль не подписывал договор о нераспространении и создании ядерного оружия, а Иран подписал, так что Израиль ничего и не нарушал.



iouris

Вот пусть Нетаньяху и молчит в тряпочку. За Ираном есть кому наблюдать.



Тот же ЛЕХА

Дурной пример, поданный Терезой Мэй, заразил и Нетаньяху.

Правда, Мэй сейчас готовится на плаху под гильотину королевы Великобритании, все признаки уже налицо, а вот Нетаньяху еще предстоит это в будущем.

В общем, израильская методичка по стряпне провокаций мало чем отличается от англосаксонской. Хоть бы разнообразили, что ли, в стиле Джеймса Бонда со стрельбой и неотразимыми красотками. Интересней смотреть эти бесконечные шпионские сериалы…



Сильно выражаются



«Сильные выражения американских и израильских военных лидеров, прозвучавшие в последние дни, обозначили, так сказать, рамочные условия предстоящих военных действий Израиля против Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис фактически согласился с «правом» Израиля принимать «суверенные решения» о бомбардировках территории этой страны. А его тель-авивский коллега Авигдор Либерман предупредил, что если в ходе этих бомбардировок кто-нибудь посмеет стрелять по израильским самолетам, то этот стреляющий будет уничтожен. Конкретно речь шла о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые то ли будут, то ли уже поставлены на вооружение сирийской армии», — напоминает обозреватель Ю. Селиванов.



Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?



Битва конца или начала?



По мнению автора, для России вопрос её военно-стратегической состоятельности в Сирии распадается на два связанных подвопроса. Первый — способность РФ надежно защитить государственные интересы своего основного союзника, Сирии. Второй — боевая эффективность российских войск, а также российских вооружений, находящихся в этой стране.



Россия не может допустить безнаказанного избиения сирийского союзника: во всём мире это будет расценено как демонстрация низкого уровня пригодности к союзу. Не может Россия допустить и подрыва своей репутации как военной и оружейной державы.



Комментарии наших читателей:



Тот же ЛЕХА

«Россия не может…»

Что-то меня сомнения грызут по этому постулату… Недавняя атака коалиции США «Томагавками» территории Сирии явно показывает, что может. Вопрос только, до какой черты. Где эта красная черта находится? Может, её вообще нет.

Атака авиации Израиля под прикрытием коалиции в праздники — это что?

В общем, вижу, что эта практика будет продолжаться. И тут непонятно, кто кого за нос водит мировое сообщество: то ли евреи с американцами, то ли наши политики в Кремле, то ли одновременно обе стороны упражняются в словоблудии… Поживём — увидим.



Силуэт

А мои сомнения кончились еще после Югославии. Сохраняю уверенность.



onega67

Красная черта есть, но очень подвижная и неустойчивая, и постоянно отодвигается в глубь России.



Дырокол

Да уж, автор так и видит в С-300 решение всех проблем. Полагаю, его разочарование будет горьким. Бомбардировка Сирии авиацией коалиции и Израиля не прекратится, С-300 тут не поможет ничем. Он просто на это не способен, как и С-400. Пашиняну придется нелегко



onega67

Почему? В таких случаях надо, как говорят, "обоснуй", а не бросаться словами!



sa-ag

Потому, что любая оборона имеет предел, перегружается оборона, пробивается в ней дыра, и через эту дыру уничтожается всё остальное.



«Медленное отравление» и сто пятьдесят менеджеров



Россия якобы причастна к отравлению руководителя британской нефтегазовой компании «BP» Боба Дадли. За отравлением Дадли, которое произошло летом 2008 года в Москве, стоит ФСБ, пишет «The Telegraph». Об этом якобы рассказал бывший сотрудник ВР Илья Заславский, который заявил, что руководство России хотело сместить Дадли со своего поста, используя план «медленного отравления».



«Изначально против Дадли и ещё нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против «ВР». Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого», — сказал Заславский.



По его словам, после этого Дадли отравили через еду. Правда, Заславский отметил, что доказать, кто именно отравил топ-менеджера «ВР», невозможно.



Ещё он добавил, что российские власти хотели снять с должности не только Дадли, но и порядка 150 менеджеров других западных компаний.







Огласите, пожалуйста, весь список! Британские СМИ обвинили Россию в отравлении Боба Дадли



Похоже, стараниями британских СМИ ФСБ потихоньку превращается в монструозный клан Борджиа. Только красного быка в качестве логотипа не хватает. Впрочем, в Лондоне (или в Солсбери) и быка нарисуют.



Кстати, упомянутый мистер Дадли вовсе не мёртв.



Дадли ныне 62 года, он жив-здоров, с октября 2010 года занимает пост генерального директора «BP». Мало того, покинув Москву, мистер Дадли продолжил активное взаимодействие с Россией. Недавно он похвалил русских промышленников: в феврале 2018 года он назвал «очень хорошим» сотрудничество с концерном «Роснефть». Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады



Комментарии наших читателей:



mad

— Простите, часовню тоже я развалил?



bouncyhunter

Понятно, со Скрипалями не прокатило, надо срочно новую страшилку в СМИ вбросить. Скучно…



mad

С карманными СМИ и виляющими хвостиками главами "независимых" государств можно полностью переписать историю, всё, от геноцида индейцев до убийства Каддафи повесить на российские спецслужбы.

Тупо любопытно, новые санкции по этому поводу будут?



cniza

В наш век правду тяжело скрыть, но некоторые с упорством продолжают это делать.



домохозяйка

Знаете, мне так кажется, их там кто-то сглазил. Может, бурятские шаманы, может, ведуны какие. У всех что-то с мозгом, точно конец скоро. Мухи по осени тоже кусаются как бешеные.



Как Прибалтика стала помехой для НАТО



Институт современной войны, относящийся к Военной академии США в Вест-Пойнте, опубликовал доклад, в котором отметил, что железнодорожные пути Латвии, Литвы и Эстонии создают проблему для быстрого перемещения сил альянса по причине различных стандартов. В этих странах железные дороги остались ещё со времён Советского Союза и не менялись.







Рельсы не той системы. США назвали железные дороги Прибалтики препятствием для НАТО



Распроститься с наследием «советских оккупантов» Прибалтика сможет в ближайшие годы. За чей счёт? Вероятно, за счёт братских народов ЕС.



Евросоюз уже запланировал реализацию проекта Rail Baltica — постройку железнодорожной линии европейского стандарта, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу. Проект будет завершён не раньше 2025 года.



В свою очередь, стратеги-эксперты рекомендуют решить вопрос железных дорог Прибалтики поскорее. Модернизация железнодорожных путей создаст преимущества для НАТО, считают в институте современной войны.



Торопятся воевать?



Комментарии наших читателей:



oleg-gr

Теперь нужно переложить все ж/д пути. Осталось прибалтам решить главный вопрос: где деньги, Зин? Или, как всегда, всё оплатят немцы и французы? Они в ЕС самые богатые.



Logall

Никто не хочет вкладывать в Прибалтику! Военных вложений из бюджета НАТО не хватит, а спонсировать экономику убитую Евросоюзом никто не станет. Прибалтика для ЕЭС — рынок, порт и транзит в РФ…



GRF

Но ее хотят оторвать от России. И отрыв, как правило, оплачивают добровольно сами оторвисты. И если такие бредовые идеи появляются, то они говорят о неуверенности хозяев в поведении своих рабов завтра.

Потому что, как мне кажется, с военной точки зрения, переделывать колею не надо. Ну не будут же они её до Владивостока тянуть (иль им Москвы, думаете, будет достаточно?). А переобувать состав лучше в тылу, чем на передовой.



Pollux

Именно что будут тянуть. Во Вторую мировую можно было просто перешить колею на европейский стандарт, что немцы и делали, сейчас такое не прокатит.



«Бессмысленные» русские пистолеты



Журнал «The National Interest» привёл топ-5 «худших пистолетов», когда-либо созданных в России (со времен Российской империи по сей день). Правда, издание отметило, что в России создавалось и немало отличных видов этого оружия.



По мнению автора материала, одним из худших российских пистолетов является ОЦ-23 «Дротик»: пистолет очень тяжёлый и «бессмысленный», потому что патрон 5,4518 мм весьма слаб.



На второй строчке расположился револьвер системы Нагана образца 1895 года. Третье место по версии издания занял пистолет П-96С. В список попал также пистолет «Стриж» компании «Арсенал». И последним пистолетом, попавшим в список худших, стал пистолет Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач».







Пятерка худших. National Interest назвал самые "неудачные" пистолеты России



Ну что ж, раз «The National Interest» не только привёл топ-5 «худших» русских пистолетов, но отметил, что в России создавалось и немало отличных видов этого оружия, будем ждать второго рейтинга. Даёшь топ-5 лучших русских пистолетов!



Комментарии наших читателей:



Pivot

Ну если так посудить, то лучшие короткостволы все-таки у США. Просто в силу того, что это массовый товар, а у нас так, мелкосерийка.



RaptorF22n

Так у нас есть запретители. Зачем нам конкуренция и массовый товар? Зачем нам гражданский рынок оружия, ведь у нас есть самое лучшее оружие на все случаи жизни — наши запретители. Благодаря им нам и развиваться, и совершенствовать своё оружие не надо. С такими друзьями и врагов не надо.



Звездочка

Там, где сплошные запреты, появляется чувство рабства.

Ох, как я завидую американцам, в смысле, по оружию!

А касаемо П-96С так, действительно, писали дилетанты.

Буква «С» означает, что он служебный (для ЧОП), законодательно мощность патрона снижена на 30% от боевого, отсюда все его проблемы. А так — стрелять можно.



Назван новый главный враг США



Американский журнал «The National Interest» вышел со статьёй, которая посвящена «главному врагу США». Многие могли бы подумать, что в издании будет рассказано о России, Китае, КНДР или Иране, однако нет! Журналисты оказались на сей раз объективны. Отмечено, что главным врагом Соединённых Штатов является гигантский совокупный долг!







NI: США не справятся с главным врагом к 2022 году



И это правда. Счётчик суммарного долга США нынче показывает значение в 21,165 трлн. долларов.



А ведь несколько месяцев назад власти США заявляли: мол, задачей правительства является недопущение того, чтобы долг преодолел психологическую отметку в 20 триллионов.



Для милитариста Трампа, как и для миротворца Обамы, путь один: увеличивать «потолок» долга. Путь проверенный.



Правда, эксперты, например, Йорген Мёллер, говорят, что США близки к техническому дефолту и что к 2022 году проблема заимствований в США решена не будет…



Комментарии наших читателей:



сибиралт

21 триллион долга превышает американский ВВП. Или это уже дефолтом не считается?



vovanpain

На данную минуту остановили табло на Уолл-Стрит, чтобы не пугать американское население, но от этого долг не перестаёт расти.



bulvas

Что-то у них пошло не так… Опять Россию отодвинули с первого места "врагов". В чём дело? Последняя репетиция в Сирии показала не те результаты? Или мартовское обращение Путина не понравилось?



Моджахед с четырьмя звёздами



Генерал корпуса Морской пехоты США Роберт Неллер назвал американских военных в Афганистане и афганскую армию моджахедами.



«Террористы называют себя борцами за свободу, моджахедами, но они не таковы. Они преступники. Они изменники. Они прикрываются исламом. Они продают наркотики. Они убивают невинных людей. Ислам — не про это. Армия Афганистана и американцы — мы моджахеды», — утверждает мистер Неллер.







Хоть стой, хоть падай! Американский генерал дал армии США новое название



Слово «моджахед» давно уже ассоциируется с боевиками, а потому мистер Неллер, в общем-то, прав, назвав армию США моджахедами.



Четырёхзвёздный генерал и раньше позволял себе странные высказывания. Например, выступая зимой перед морскими пехотинцами, он заявил, что Корпус морской пехоты должен готовиться к войне с Россией.



Предлагаем переименовать американский Корпус морской пехоты в Корпус морских моджахедов.



Комментарии наших читателей:



KAV

Что это с ним случилось?! Ах да... Оговорочка по Фрейду... Оно и неудивительно. Чем больше врёшь, тем больше теряешься в своей же лжи!



Капитан Пушкин

Смерил высоту лба у этого генерала школьной линейкой… Нет, не семи пядей во лбу оказался этот… представитель медноголовых.



Svarog51

Четыре звезды заменяют разум. Бывает и такое.



Россию спасёт картошка



Обозреватель В. Кузовков не ждёт от родного правительства (нового) ничего хорошего. «Будет ли это снова Медведев, или самый бездарный министр финансов в Галактике г-н Кудрин, или клон Орешкина, Силуанова… Или даже, пардон, какой-нибудь Глазьев — что с того?» — сокрушается он. И предлагает выход.



«А раз так, позволю себе дать вам, уважаемые читатели, совет про выбору личной экономической стратегии: сажайте картошку, это лучший фьючерс ближайшей пятилетки!



А политические победы у нас ещё будут, кроме шуток. И военные, может быть.



Главное, чтобы картошка не кончилась!»







Лучший фьючерс ближайшей пятилетки. Китайский рецепт для России



А к картошке посадим ещё капусточки, репы, свёклы, в тепличках вырастим помидоры, а в бочках селёдочку засолим. Хорошо также держать кур, выращивать хряков и коровушек на заре доить. Эх, заживём!



А правительство? Ну что правительство? Новое ли, старое ли, а результат у него отчего-то всегда один. Его в своё время описал товарищ Черномырдин: хотели как лучше, а получилось как всегда!



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

«Главное, чтобы картошка не кончилась!»

Вот он, экономический прогноз на ближайшее десятилетие!



210окв

«Россия является одной из немногих стран, у которых нет настоящих экономических проблем, как ни парадоксально это прозвучит. Да, у нас есть всё для успешного развития — большой внутренний рынок, образованное и квалифицированное население, достаточный уровень технологического развития, почти все необходимые ресурсы и так далее. Нет только людей, способных этим управлять…»

Уже не соглашусь. По поводу образованного и квалифицированного населения. Четверть века реформ убили советское образование, профподготовку. Технологическое развитие? Частично, ибо большая часть технологий к нам пришла именно с Запада и частично уже с Китая, ибо наука оказалась в загоне… И соглашусь, что нет людей, способных управлять. Нет, ибо всё упирается в стремление получить мимолётный результат…



aybolyt678

Автор пишет, что у России нет экономических проблем… Есть! Основная проблема — это то, что мы вышли на мировой рынок как боксёр-любитель против Майка Тайсона, неподготовленными. Мировой рынок — это говядина из Аргентины, ширпотреб из Китая, телефоны из Кореи, т. е. минимальная стоимость, огромные объёмы, отработанные схемы. Ничего этого у нас нет! А выйти из ВТО — это надо Путину объяснять, а не россиянам. В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Самолёт упал в море. Оба лётчика погибли.Потеря самолёта – железо, потеря экипажа – трагедия. Ребята выполняли свой воинский долг до конца, предпринимая попытки железо спасти. Но что-то помешало. Комиссия, не сомневаемся, установит, что именно. Как не сомневаемся и в том, что широкой общественности о реальных итоговых выводах не сообщат. Нужно ли знать этой самой широкой общественности конкретные выводы военно-технической комиссии – это уже отдельный вопрос. Просто в эпоху Интернета с каждого дивана хочется узнать все детали в подробностях просто потому, что нет у нас "лишних" военнослужащих, включая опытных лётчиков – Минобороны, ну не обессудь.Президент Украины Петр Порошенко в понедельник официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.Появилась ООС. Ждать ли появления «волшебника страны ООС»? А то ведь как-то странно выходило – «антитеррористическая операция»... Порошенко и спрашивают: а террористы-то кто? Хотел, было, сказать ЛДНР, да осёкся, потому как не решили промеж собою вопрос, признавать де-юре ЛДНР террористической организацией или нет. Теперь в бой идут объединённые силы. Где в арьергарде должны маршировать збройны хлопчики с «Джавелинами». «Джавелины» вместе с хлопцами, правда, на американской верёвке, но для ООС-ВСУ вообще в порядке вещей, когда тебя дёргают за верёвочку.Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Балтикой патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.А что такое, в американском понимании, «безопасно и профессионально»? Есть мнение, что вариант может быть только один: когда самолёты ВКС (ВВС) РФ «гниют» на аэродромах или распиливаются на дуршлаги в рамках обожаемой либералами конверсии. Всё из серии: да за один вылет Су-27 можно было бы скольких пенсионеров накормить!..Но только Россия уже проходила через вариант, когда ни «Сушек», ни месяцами пенсий для пенсионеров. Помните же, как мы тогда нравились Западу – слёзы умиления от нашей демократии текли по щекам немцев и американцев. А теперь они, понимаешь, нервничают – перехватили их, видите ли, у границ России...Издание The Pioneer публикует статью, в которой рассказывается о том, что Индия приобретёт пять зенитных ракетных комплексов С-400 у России до двухсторонней встречи лидеров двух стран. Известно, что переговоры между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди (премьер-министром Индии) пройдут в октябре этого года. Сама статья в издании носит название «Момент триумфа противовоздушной обороны», обыгрывая ещё и российское название ЗРК С-400 – «Триумф».Индийская болливудская пляска из серии «Куплю оружие завтра, а может, не куплю» на сей раз сыграла злую шутку с самими индийскими партнёрами. Пока плясали, китайские товарищи уже приобрели у России С-400 и принялись за лепку из пластилина в надежде вылепить собственный вариант. Индийские друзья тоже хотят лепить сами – по чертежам и лекалам партнёров – но тут американский брат вставляет палки в колёса скрипящей индийской велорикши. В общем, танец пока продолжается – уже по инерции...Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил получение украинской армией противотанковых ракетных комплексов Javelin от США. При этом Полторак сообщает, когда в ВСУ начнётся «непосредственная работа» с американскими ПТРК.Интернет-магазины и магазины на диване уже готовятся к объявлению широкой распродажи. Поговаривают, что будет внушительный дисконт. Американские поставщики, конечно, против, но какой же украинский прапорщик их спрашивать-то будет. В общем, США теперь придётся на Яворовском полигоне формировать ещё и роту охраны, так как специалистов по «что там плохо лежит» в ВСУ хватает – и декоммунизация не спасает...Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе модернизации получит на вооружение морскую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут".В итоге от первоначального «Адмирала Кузнецова» останется только остов, а практически всё остальное смене. И здесь важны несколько вопросов: сколько времени в современных условиях может потребоваться на такую модернизацию, и не окажется ли такая модернизация в итоге в разы дороже создания нового боевого корабля подобного типа.Спор о том, нужны ли России авианосцы, ведется уже долгие десятилетия. Предложены и опровергнуты тысячи аргументов, опубликованы десятки подробнейших схем разной степени компетентности, спорщики не раз переходили и на крик, и на хрип. А к консенсусу спорящие так и не пришли.Авианосцы – нужны! Подводные лодки – нужны! Эсминцы – нужны! Палубная авиация – нужна! Суда сопровождения – нужны! Эй, ребята, которые ни разу не олигархи, тут пора делать осознанный выбор – послужить-таки Родине или остаться с бланком информирования о заморозке активов в американских банках. Понимаем, выбор трудный, но... А то ж тезис «денег нет, но вы держитесь» - вам точно душу (если она ещё не окончательно продана) согреет.Известная советская песня гласила «Есть у революции начало, нет у революции конца». И это в полной мере можно отнести к армянской «бархатной революции», которая изначально декларировала своей главной целью отставку Сержа Саргсяна.Удивительно, как легко самоустранился г-н Саргсян. Мало того, объявив ещё и о том, что «Пашинян прав». И теперь на фоне этого заявления воодушевлённый г-н Пашинян видит в себе силы и дороги перекрывать, и мосты блокировать. Ну, он же прав... а все остальные политики в стране не правы... Значит, хочет видеть себя (и только себя) в премьерском кресле. А пока в структурах власти раздрай, к Армении может тихо подобраться известный пушистый зверёк, который расскажет, где он видел армянскую государственность...Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе сообщил, что в распоряжение его правительства попал архив документов весом в полтонны, свидетельствующих о наличии у Ирана секретной атомной программы. В руках МОССАДа якобы оказалось 110.000 (отчего не 100.500?) документов по ядерной программе Ирана.Израиль пригласил экспертов нескольких стран ознакомиться с документом. В их число вошла и Россия. Но при этом почему-то ни сам Израиль, ни якобы ознакомленные с документами США не собираются передавать их МАГАТЭ, что сделать обязаны. «Видимо, опасаются, что эксперты МАГАТЭ, изучив документы куда детальнее, чем приглашённые эксперты, быстро установят, что это фальшивка… — пишет обозреватель Я. Вяткин. — Американцы официально ссылаются на израильтян: мол, это не наши документы, а те, как обычно, делают умное лицо и ничего не делают, кроме того. В общем, "у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем", как пелось в популярной песенке. Но американцы, конечно, заявили, что "верят" Израилю».Интересно, заметим, что мировое сообщество вовсе не намерено прощать сей фокус и даже обходить его молчанием.Власти Израиля должны как можно быстрее дать МАГАТЭ собственную информацию об осуществлении Ираном ядерных разработок в обход международного контроля, заявил представитель германского МИДа. Также представитель ведомства напомнил, что до сих пор у шестёрки стран-посредниц не было данных о том, что Иран нарушает заключённое ядерное соглашение.Напомним, упомянутое соглашение по иранской ядерной программе была заключена с Тегераном в 2015 году при участии шести мировых держав: США, России, Китая, Германии и Франции. В 2016 году вступил в стадию реализации Совместный всеобъемлющий план действий. Договорённость предусматривает отмену антииранских санкций, ранее введённых Совбезом ООН, США и ЕС.«Сильные выражения американских и израильских военных лидеров, прозвучавшие в последние дни, обозначили, так сказать, рамочные условия предстоящих военных действий Израиля против Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис фактически согласился с «правом» Израиля принимать «суверенные решения» о бомбардировках территории этой страны. А его тель-авивский коллега Авигдор Либерман предупредил, что если в ходе этих бомбардировок кто-нибудь посмеет стрелять по израильским самолетам, то этот стреляющий будет уничтожен. Конкретно речь шла о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые то ли будут, то ли уже поставлены на вооружение сирийской армии», — напоминает обозреватель Ю. Селиванов.По мнению автора, для России вопрос её военно-стратегической состоятельности в Сирии распадается на два связанных подвопроса. Первый — способность РФ надежно защитить государственные интересы своего основного союзника, Сирии. Второй — боевая эффективность российских войск, а также российских вооружений, находящихся в этой стране.Россия не может допустить безнаказанного избиения сирийского союзника: во всём мире это будет расценено как демонстрация низкого уровня пригодности к союзу. Не может Россия допустить и подрыва своей репутации как военной и оружейной державы.Россия якобы причастна к отравлению руководителя британской нефтегазовой компании «BP» Боба Дадли. За отравлением Дадли, которое произошло летом 2008 года в Москве, стоит ФСБ, пишет «The Telegraph». Об этом якобы рассказал бывший сотрудник ВР Илья Заславский, который заявил, что руководство России хотело сместить Дадли со своего поста, используя план «медленного отравления».«Изначально против Дадли и ещё нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против «ВР». Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого», — сказал Заславский.По его словам, после этого Дадли отравили через еду. Правда, Заславский отметил, что доказать, кто именно отравил топ-менеджера «ВР», невозможно.Ещё он добавил, что российские власти хотели снять с должности не только Дадли, но и порядка 150 менеджеров других западных компаний.Похоже, стараниями британских СМИ ФСБ потихоньку превращается в монструозный клан Борджиа. Только красного быка в качестве логотипа не хватает. Впрочем, в Лондоне (или в Солсбери) и быка нарисуют.Кстати, упомянутый мистер Дадли вовсе не мёртв.Дадли ныне 62 года, он жив-здоров, с октября 2010 года занимает пост генерального директора «BP». Мало того, покинув Москву, мистер Дадли продолжил активное взаимодействие с Россией. Недавно он похвалил русских промышленников: в феврале 2018 года он назвал «очень хорошим» сотрудничество с концерном «Роснефть».Институт современной войны, относящийся к Военной академии США в Вест-Пойнте, опубликовал доклад, в котором отметил, что железнодорожные пути Латвии, Литвы и Эстонии создают проблему для быстрого перемещения сил альянса по причине различных стандартов. В этих странах железные дороги остались ещё со времён Советского Союза и не менялись.Распроститься с наследием «советских оккупантов» Прибалтика сможет в ближайшие годы. За чей счёт? Вероятно, за счёт братских народов ЕС.Евросоюз уже запланировал реализацию проекта Rail Baltica — постройку железнодорожной линии европейского стандарта, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу. Проект будет завершён не раньше 2025 года.В свою очередь, стратеги-эксперты рекомендуют решить вопрос железных дорог Прибалтики поскорее. Модернизация железнодорожных путей создаст преимущества для НАТО, считают в институте современной войны.Торопятся воевать?Журнал «The National Interest» привёл топ-5 «худших пистолетов», когда-либо созданных в России (со времен Российской империи по сей день). Правда, издание отметило, что в России создавалось и немало отличных видов этого оружия.По мнению автора материала, одним из худших российских пистолетов является ОЦ-23 «Дротик»: пистолет очень тяжёлый и «бессмысленный», потому что патрон 5,4518 мм весьма слаб.На второй строчке расположился револьвер системы Нагана образца 1895 года. Третье место по версии издания занял пистолет П-96С. В список попал также пистолет «Стриж» компании «Арсенал». И последним пистолетом, попавшим в список худших, стал пистолет Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач».Ну что ж, раз «The National Interest» не только привёл топ-5 «худших» русских пистолетов, но отметил, что в России создавалось и немало отличных видов этого оружия, будем ждать второго рейтинга. Даёшь топ-5 лучших русских пистолетов!Американский журнал «The National Interest» вышел со статьёй, которая посвящена «главному врагу США». Многие могли бы подумать, что в издании будет рассказано о России, Китае, КНДР или Иране, однако нет! Журналисты оказались на сей раз объективны. Отмечено, что главным врагом Соединённых Штатов является гигантский совокупный долг!И это правда. Счётчик суммарного долга США нынче показывает значение в 21,165 трлн. долларов.А ведь несколько месяцев назад власти США заявляли: мол, задачей правительства является недопущение того, чтобы долг преодолел психологическую отметку в 20 триллионов.Для милитариста Трампа, как и для миротворца Обамы, путь один: увеличивать «потолок» долга. Путь проверенный.Правда, эксперты, например, Йорген Мёллер, говорят, что США близки к техническому дефолту и что к 2022 году проблема заимствований в США решена не будет…Генерал корпуса Морской пехоты США Роберт Неллер назвал американских военных в Афганистане и афганскую армию моджахедами.«Террористы называют себя борцами за свободу, моджахедами, но они не таковы. Они преступники. Они изменники. Они прикрываются исламом. Они продают наркотики. Они убивают невинных людей. Ислам — не про это. Армия Афганистана и американцы — мы моджахеды», — утверждает мистер Неллер.Слово «моджахед» давно уже ассоциируется с боевиками, а потому мистер Неллер, в общем-то, прав, назвав армию США моджахедами.Четырёхзвёздный генерал и раньше позволял себе странные высказывания. Например, выступая зимой перед морскими пехотинцами, он заявил, что Корпус морской пехоты должен готовиться к войне с Россией.Предлагаем переименовать американский Корпус морской пехоты в Корпус морских моджахедов.Обозреватель В. Кузовков не ждёт от родного правительства (нового) ничего хорошего. «Будет ли это снова Медведев, или самый бездарный министр финансов в Галактике г-н Кудрин, или клон Орешкина, Силуанова… Или даже, пардон, какой-нибудь Глазьев — что с того?» — сокрушается он. И предлагает выход.«А раз так, позволю себе дать вам, уважаемые читатели, совет про выбору личной экономической стратегии: сажайте картошку, это лучший фьючерс ближайшей пятилетки!А политические победы у нас ещё будут, кроме шуток. И военные, может быть.Главное, чтобы картошка не кончилась!»А к картошке посадим ещё капусточки, репы, свёклы, в тепличках вырастим помидоры, а в бочках селёдочку засолим. Хорошо также держать кур, выращивать хряков и коровушек на заре доить. Эх, заживём!А правительство? Ну что правительство? Новое ли, старое ли, а результат у него отчего-то всегда один. Его в своё время описал товарищ Черномырдин: хотели как лучше, а получилось как всегда! Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 94 Источник Похожие новости Искусство держать государственную паузу Стратегия США — это расширение зоны хаоса Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!

Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор? Террор становится главным оружием Киева Расходный материал американской войны Новости партнеров