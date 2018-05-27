Итоги недели. С-300, С-400, С-500 • 72 • Аналитика Прибалтийская парковка для «Абрамсов»



Единственное, что может успокаивать литовцев, это то, что американский контингент в Литве пока еще не очень многочисленный. Хотя год от года растёт.









Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!



Если учесть, что в Прибалтику выдвинулись сотни единиц военной техники НАТО, то можно прийти к выводу, что прибалтийские территории вскоре превратятся в своеобразную парковку для «Абрамсов» и «Брэдли». – Парковку, на которой «водилы» будут спорить за парковочное место и царапать гвоздями бок того танка, который такое место занял вперёд. А мест всё равно хватит не всем.



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Чёрный

...право первой ночи.

Фи... нашли, чем Дальку напугать.



dedBoroded

Бывшая витрина СССР стала помойкой Европы



кредо

Ну, положим, помойкой она, конечно, не стала, но витринный лоск действительно потеряла.

Одного не могу понять - зачем руководство СССР делало из прибалтийских регионов остров изобилия и благополучия, население которых ничем особенным не выделялось и успехов в экономике страны не показывало. Зато сейчас США и ЕС сбили с них спесь и высокомерие и показали им "значимость" Прибалтийских республик.



Улиточник N9

"Рабство", говорите......ну-ну.... наверное, о "кирпичных заводах" на Кавказе (да и не только) уже все позабыли.... Периодически появляются истории несчастных, которым удалось сбежать из рабства не только из национальных республик, но и от русских "справных хозяев". Ну, и миллионы гастеров, вкалывающих за гроши на национальную мафию, рабами, конечно же, не являются .



Обереченные



Выступая перед военнослужащими морской пехоты, президент Украины заявил о замене черных морпеховских беретов на береты цвета морской волны стандарта НАТО. Но случился казус, военнослужащие Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты (1-ФОБМП) выступили против смены цвета берета.







Не всех устроил цвет беретов. Скандал на праздновании дня морской пехоты Украины



Неправильные береты они выбрали, говорим вам: не-пра-виль-ны-е! Уж как минимум должны были ввести двухцветные– под цвета украинского державного прапора. Да и с самой формой промашка вышла: где патриотичные шаровары, где вышиванка цвета хаки? Может, ещё и оселедцы сбрить заставят?..



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Черный_Ватник

Украинские морпехи - это сурово и жестко. Они существовали уже тогда, когда Украина еще не существовала.



Маз

Всех уволить и набрать настоящих хлопцев с Западной Eкраины! Оцэ так! И берет семицветный выдать всем, шоб как у Европи - толерантность, терпимость и полная половая демократия!



Shurik70

Либо считайте своё руководство - руководством, хоть войте на трудности, но зубы сцепили и выполняйте приказы. Потом, после выполнения, можно что-то обсудить, но "не вынося сор из избы".

Либо считайте своё руководство преступниками, гробящими войска, гробящими народ, ради набивания своего кошелька, и действуйте, как с преступниками.

А "мы войска ВСУ, но чтим традиции и выполнять приказ не будем" - это ... это современная Украина. Вооружёнными силами это назвать нельзя. Банда.

Про предназначение десантных войск Украины - морской десант, это наступательные войска, и ничего, кроме Крыма, целью быть не может.

Egorovich

Параллельный мир в новой шумерии расцветает новыми красками. Это же надо, «100-летие морской пехоты Украины». Не могу подобрать слов.



Кто остановит горские разборки?



В главном военном ведомстве Азербайджана заявили, что в последние несколько дней в районе конфликта наблюдается его обострение. Заявлено, что связано это обострение с назначениями в новый кабинет министров Республики Армения, возглавленный Николом Пашиняном. В частности, отмечено, что несколько дней назад позиции армянских войск у границы с Азербайджаном посетили главы Минобороны и МИД Армении.



Суворовская каша



Бой на границе: погибли военнослужащие ВС Азербайджана и Армении



Как и год, как и десять, как и двадцать лет назад – риторика у Баку и Еревана прежняя: Это не я, это они!.. Две соседствующие страны, судя по всему, никак не могут взять в толк одного: эта склока с проливающейся кровью подтачивает как одно, так и другое государство, создаёт лишнее пространство для разгула радикалов. Россия прекрасно знает, что такое жить рядом с государством, которое внешними силами настроено враждебно.



У кого же из армянских и азербайджанских политиков хватит политической воли и, уж простите, ума, чтобы понять: этот конфликт не нужен ни одним, ни другим, а нужен лишь тем, кто вынашивал планы по поджогу Кавказа – в том числе, и как территории геополитических (даже в силу банальной географии) интересов России.



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Черный_Ватник

Данный акт пока что ничем не отличается от десятков-сотен других актов. Мне рассказывали парни, которые служили на границе с Арменией, что если ночью закурить сигарету, то по тебе откроют огонь с огромной вероятностью. Это там нормальная ситуация для обеих сторон. Поэтому брали медицинскую трубку, вставляли туда сигарету и отбрасывали от себя на 3-4 метра.

Пока что так, а дальше будет видно. Надеюсь, в более горячую фазу не перерастет. Хотя, конечно, допускаю, что последние события в Армении не сулят ничего хорошего для ситуации вокруг НКР. Минус 140 миллиардов в казне и грядущий дефицит бензина



Андрей Смирновский

Канун ЧМ -2018 -это отчасти.

Сдаётся мне, что идеи Сороса превратить Кавказ во вторую Украину, и опять же под боком России.

Представителей оппозиции в той или иной стране чаще всего объединяет как минимум один момент: нездоровая любовь к популистским лозунгам. Наглядный пример томуУкраина, разрушенная как раз такими людьми. Невозможно поспорить с тем, что государственный переворот в соседней стране поставил ее на путь регресса. Теперь же по стопам Незалежной, судя по всему, собирается пойти и Армения, где сегодня наблюдаются очевидные признаки "цветной революции".

В Армении до власти дорвался обычный провокатор, а никак не спаситель страны. Как и ранее на Украине, протестное движение фактически привёл государство к перевороту, чтобы потом также отдать бразды правления в руки западных кураторов.

И тот человек, будет работать совсем не в интересах армянского народа.

Армения наступила на "украинские грабли" - это лично моё мнение.



штрафбат

Знакомый почерк "топорной работы" западных спец.служб....

Пашинян приехал в Сочи - получи конфликт в Нахичевани....

Не исключено , что и янычары там руки "греют"...



После драки чем-то машут



Тбилиси пытается доказать, что 10 августа 2008 года на рассвете грузинская сторона прекратила огонь; более того, она вышла из зоны боевых действий и 11 августа уже защищала подступы Тбилиси, что исключает «необоснованное» заявление России о том, что 12 августа Грузия вела с Россией боевые действия.







Грузия "нашла" новые доказательства вины России в развязывании войны 08.08.08



Когда в твоих властных кабинетах правят «товарищи», подтолкнувшие Мишу к действиям в августе 2008-го, сомневаться не приходится – будут продолжать попытки по выдвижению обвинений в адрес России. Любых обвинений. Так, глядишь в, Международный трибунал подадут иск о том, что Мишико галстуком отравился... Кстати, как там натовская военная база на берегу Чёрного моря?.. Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США



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210окв

Все, "гордые грузины", получили по щам? Дернетесь - получите ещё. Сидите на заднице ровно и не дергайтесь!



Ратник с пулеметом

Да какие вообще вопросы могут быть по 10.08 после 08.08, клоуны.



faridg7

Ну, такими темпами и немцы в суд пойдут - они слегка пошебуршили под Москвой, а их, таких пушистых, до самого Берлина пинали варварски.



Запад промолчал. Чечня же «путинская»



Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.







В Грозном пресечена попытка захвата прихожан в церкви Архангела Михаила



И сразу же в цвета флагов России и её региона – Чеченской Республики – окрасились Бранденбургские ворота, Эйфелева башня, Вестминстерский дворец и здание на Капитолийском холме. Все в едином порыве выражают соболезнования родным и близким погибших полицейских, противостоявшим террористам. Все шлют телеграммы поддержки православным верующим...



Ага. Щаззз... Это ж не Париж, не Барселона и не Бостон, чтобы цветами флагов здания подсвечивать. Это немытая и недемократическая Россия. Это неправильная путинская Чечня. Это в ней мутили воду саудовские и турецкие эмиссары при поддержке американских спецслужб, и когда боевики резали горло 18-летним солдатам-срочникам – тогда Запад был озабочен... нет, не срочниками... а положением «повстанцев и борцов за свободу Ичкерии». А теперь – тишина. Неполиткорректно выражать соболезнования, не по-европейски... Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан



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Прокат

Вот это стремительность! Без сантиментов и соплей. Моё уважение спецуре! Да упокоит Господь души павших Воинов.



Hariton Laptev

Возле храма дежурил наряд полиции вот они и приняли на себя первый удар. Услышав стрельбу прихожане стали закрывать двери и в этот момент очевидно один гражданский и получил ранение.



Лерыч

Светлая память погибшим. Дай Бог их родственникам пережить тяжёлую утрату. Бой приняли те, кто был ближе... Остальное - от лукавого.



О «надувных» «Авангардах» и бумажных «Кинжалах»



Интерес британских журналистов к истребителю-перехватчику МиГ-31 вполне объясним, их заинтересовала новая жизнь самолета, который снова вернулся на полосы новостных изданий уже как носитель нового «супероружия» России – гиперзвуковой ракеты «Кинжал».







МиГ-31: взгляд из Великобритании



А тут на неделе информационного повода добавил американский специалист в области аэрокосмических технологий из университета Индианы. По его словам, «Авангард» - это настоящий прорыв технологической мысли, осуществлённый в России. Остаётся только рассчитывать на то, что господина Джулиано и других западных экспертов, заявляющих, что новейшее российское оружие не фейк, не проведут через коридор американо-британской «люстрации». Ведь весь демократический мир прекрасно знает, что и «Кинжал», и «Авангард» - надувные... А если не надувные, то точно из папье-маше.



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Vard

Самое главное достоинство этой машины... Её не догоняет ни одна ракета ПВО запада...



venik



Тут проблема в ДРУГОМ!!! Если у "Кинжала" дальность ок. 2 000 км (а по некоторым слухам - 2.5 тыс. км (!), то носителю, каковым собственно МиГ-31 и является, НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ входить в зону ПВО противника!! Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии

А машина выбрана в качестве "носителя" "Кинжалов", исключительно благодаря, своим скоростным и высотным характеристикам, позволяющим быстро поднять ракету на большую высоту и обеспечить высокую стартовую скорость!!!

По-сути, эта машина используется в качестве МНОГОРАЗОВОЙ разгонной ступени для "Кинжала"! Увы! ДОГОНЯЮТ!!! Еще как догоняют!Тут проблема в ДРУГОМ!!! Если у "Кинжала" дальность ок. 2 000 км (а по некоторым слухам - 2.5 тыс. км (!), то носителю, каковым собственно МиГ-31 и является, НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ входить в зону ПВО противника!!А машина выбрана в качестве "носителя" "Кинжалов", исключительно благодаря, своим скоростным и высотным характеристикам, позволяющим быстро поднять ракету на большую высоту и обеспечить высокую стартовую скорость!!!По-сути, эта машина используется в качестве МНОГОРАЗОВОЙ разгонной ступени для "Кинжала"!



Alex_59

В мире есть три авиационных звука, которые завораживают и не дают себя забыть. Это звук движков НК-12 Ту-95 (или Ан-22) в полете, звук реверса Ил-76 на пробеге после посадки, и звук форсажа взлетающей пары МиГ-31. Звук последних - особая песня. Это гром с какими-то резкими вспышками-хлопками, плюс низкочастотная составляющая, которая ощущается телом, а не ушами. Когда стоишь за торцом ВПП позади двух взлетающих МиГов - это не возможно забыть и хочется еще и еще услышать.

Хотя, наверное, слушать регулярно такие концерты - вредно. Грохот такой, что, скорее всего, оставляет частичку своей мощи в организме человека.



Лай на мост



Украинские СМИ стараются переплюнуть друг друга в том, кто больше грязи выльет на тему открытого Россией движения по Крымскому мосту или на сам мост. Как уже сообщалось, предлагаются самые невероятные сценарии от тех же украинских «экспертов», которые ещё год-два назад со всей серьёзностью объявляли, что мост построить технически невозможно. Теперь «эксперты» рассказывают, что мост «долго не простоит».







Бетон не тот, сроки сорваны. Либералов коробит от Крымского моста

Закройте Крымский мост! Киев подал на Россию в международный трибунал

Либеральные посиделки: "Мы знаем, кто вернёт Украине Крым вместе с мостом"

Шах и мат от ВВС США на юге Сирии. Иранская карта Помпео в действии

Удивительно дело, но после 15 мая вдруг обнаружилось, что большинство украинских политиков и представителей всевозможных НКО «шарят» в строительном деле почище гастарбайтеров. Выяснилось, что депутаты Блока Петра Порошенко могут через экран телевизора определить марку цемента, на основе которого сделан бетон, использующийся в опорах. Партия «Укроп» способна по шуршанию колёс КамАЗа, за рулём которого находился Владимир Путин, узнать, сколько реально сантиметров асфальта лежит на полотне Крымского моста. В общем, все сошлись во мнении, что мост однозначно нестабилен - со временем жизни как у ядра синтезированного в искусственных условиях химического элемента. Ждут с минуты на минуту...



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роман66

словесное рукоблудие - самое вредное извращение!



Сергей-svs

Да и вообще этот мост в Крым, мало того, что развалится скоро, так ещё и очень неудобный... сразу видно, что его варвары из "орды" строили, а не цеевропейци... Там ведь даже нет полосы для пешеходов и прохода животных. Вот, например, захочет кто-нибудь стадо свиней провести - а никак... Неудачная конструкция, в общем...



Действительный репер

Что то я не понял, а с чего истерика? Все равно Крым и Краснодарский край щеневмерлые себе скоро заберут...



gormih

Пусть напишут в Спортлото.

Там точно поймут.



Хирургические отходы рвутся в бой



Галопирующими темпами в последние дни набирает обороты очередной виток эскалации активных боевых действий на донбасском театре военных действий.







Донбасская развязка: подготовка к нападению на Донбасс в разгар ЧМ-2018

Американский эксперт: Наступление ВСУ на Донбассе станет крахом для Украины

Ночной бой под Горловкой. Есть потери

Ожидается в июне: Пленный боец ВСУ рассказал о планируемом наступлении «Пожалуйста, позвоните или напишите мне»



Никто и не сомневался изначально, что эта ситуация, которая к настоящему моменту сложилась на Донбассе только и будет подталкивать наставников упырей из Киева к боевым действиям. А тем ничего и не остаётся – только напирать, получать по рогам, снова напирать и получать снова. Вот только мирное население продолжает гибнуть. Но разве за лужей это кого-то вообще волнует... Не волнует, конечно, а потому будут заставлять переть вновь и вновь. Территорий для захоронения хирургических отходов на Украине предостаточно.



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ТермиНахТер

И без экспертов понимают те офицеры, которые не поцриоты, а заканчивали нормальные военные училища, в один голос говорят - военного решения проблемы нет. Надо договариваться.



cniza

Странная на Украине армия, где рядовые за полгода знают о наступлении...



Украинец

Блин! Когда это уже закончится? Меня аж коробит от того, что славяне славян мочат. Нужно поставить америкосов с одной стороны и англичан с другой. И пусть пострелять друг в дружку.



Круговорот боевиков в природе



Спустя семь лет после начала войны столица Сирийской Арабской Республики полностью освобождена от террористов. Сегодня стало известно о том, что сирийская армия нанесла поражение боевикам ИГ (запрещено в РФ) в южных районах Дамаска (Ярмуке и Хаджар аль-Асваде). Разрозненным остаткам ИГ в этом районе накануне был предъявлен ультиматум о прекращении сопротивления. Около суток те из главарей, кто остался в живых на юге Дамаска, «переваривали» ультиматум и в итоге всё же решили прекратить сопротивление.









СМИ: Десятки иранских военных в Хаме убиты "неизвестными силами" Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции

Ситуация в Сирии. Американцы понесли потери в Хасаке

Чья авиация нанесла удар по позициям проправительственных сил в Сирии?

Все сто ракет пролетели мимо. Израиль "отчитался" по бомбардировке Сирии Битва за Дамаск завершена. Конец 7-летней оккупацииСМИ: Десятки иранских военных в Хаме убиты "неизвестными силами"Ситуация в Сирии. Американцы понесли потери в ХасакеЧья авиация нанесла удар по позициям проправительственных сил в Сирии?Все сто ракет пролетели мимо. Израиль "отчитался" по бомбардировке Сирии



Оптимизма убавляют другие новости. По некоторым данным, боевики получили возможность выехать из южных кварталов Дамаска в восточную часть Сирии, район Бадия. Им даже поданы автобусы! Примечательно, что район, куда террористов отправят на автобусах, на данный момент находится под частичным контролем американского военного контингента. Ранее в Бадии находилась одна из крупнейших тренировочных баз так называемой Сирийской свободной армии.



Нетрудно сделать простой вывод: если все боевики доберутся в целости и сохранности до названного района, спустя время они снова появятся на фронте, и армии Асада снова придётся столкнуться с ними. Какой-то круговорот боевиков в природе…



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Чёрный

За Дамаск — может быть, а вот в Сирии война будет длиться ещё очень долго… Из разрозненных и отсечённых друг от друга банд, которых свозят на подконтрольные США и их подельникам территории, американцы вполне смогут сформировать крупные бандсоединения и запустить их новой волной.

Хотя возможен и другой вариант. Вся эта свора может быть переброшена американцами в другой регион (в Среднюю Азию, например) для установления там "демократии".



oleg-gr

Если вспомнить историю СССР, то басмачей добивали еще очень долго. В Сирии бандитов подкармливают, и центральной власти еще потребуется время на укрепление.



Татьяна

Как-то выражения "полностью освобождена от террористов" и "через некоторое время они снова "всплывут" логически одно с другим не вяжется. Какой-то "лоскутный" мир с "дырками" получается, как у рваного трухлявого одеяла в заплатах. Потяни его за концы — оно в неожиданном месте снова лопнет.



С-300, С-400, С-500 У Запада снова чешется демократия



После того как командование ВВС Израиля сообщило, что 10 мая 2018 года в налёте на иранские объекты в Сирии участвовали израильские F-35I Adir, в США появились статьи, превозносящие американский истребитель. Джо Паппалардо, автор издания «Popular Mechanics», заявил, что израильский истребитель F-35I Adir мог спокойно выполнить задание ввиду того, что расположенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс С-300 попросту его "не заметил".



Сирия, постоянно подвергаемая ракетным ударам со стороны Израиля, нуждается в укреплении противовоздушной обороны, напоминает тем временем другое издание, «Military Watch». И на фоне молчания России по поводу поставок С-300 Сирия имеет еще три источника, способных обеспечить Дамаск зенитными ракетами большей дальности. Это Китай, Северная Корея и Иран. При этом китайская зенитная ракетная система HQ-9B считается одной из самых боеспособных в мире. Превосходит С-300, но не дотягивает до уровня С-400.







HQ-9 вместо С-300? Осталось только договориться

Российские ЗРC С-300 не видят американские истребители F-35, заявил эксперт

Никаких поблажек. США - Индии: Купите С-400 у РФ - пеняйте на себя

Это будет прорыв! На Западе оценили российскую ЗРС С-500



Пока эксперты рассуждают о комплексах С-300, американское правительство взялось за противодействие поставкам С-400. Американские официальные лица дали понять Индии, что послаблений по санкционному пакету CAATSA для Индии при покупке ею российских вооружений допускать не намерены. В Вашингтоне сообщили, что санкционные меры распространятся на страны, которые собираются приобретать у России средства вооружения, включая и Индию.



А ведь Индия собирается приобрести у России пять ЗРК С-400!



Тем временем передовые эксперты обсуждают уже русские комплексы С-500.



Россия всегда отличалась надежностью своих систем ПВО, считает «Military Watch» и упоминает С-125, С-200 и С-300, а также С-400 «Триумф». Выход же новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 в серийное производство станет поистине прорывом! Готовы ли мы захрюкать?



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НЕКСУС

«Портал подчёркивает, что С-500 может стать первой в мире зенитной системой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки».

Гораздо важнее вопрос не в том, что "может стать первой", а в том, когда её увидят войска. Вот когда создадим, испытаем и примем на вооружение, тогда и будет о чём говорить.



210окв

Индусы! Покупайте слонов только в США!



Muvka

Сильно сомневаюсь, что китайский аналог лучше С-300. Его бы тогда брали, как горячие пирожки. Но почему-то не берут… Если бы она, как тут пишут, не дотягивала до С-400, китайцы бы не брали у нас С-400. А клепали бы массово своё. Потому как не дотягивает — это значит практически то же самое, но чуть хуже.



Правильное паникёрство — обоснованное паникёрство!



«Тревожный вал новостей, касающихся темпов развития корабельных средств противовоздушной и противоракетной обороны в Поднебесной и США, хлынул на просторы всемирной интернет-паутины в мае 2018 года, — пишет аналитик Е. Даманцев. — И если внимательно взглянуть на положение вещей не с ура-патриотической точки зрения, а с точки зрения реально вырисовывающейся картины на основе ТТХ новых образцов техники, описанных многочисленными зарубежными СМИ, то во весь голос кричать о необоснованном паникёрстве желание быстро отпадёт».







ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО



Что же случилось? Как могло паникёрство стать обоснованным, коли сама по себе паника суть эмоциональный порыв, ничего общего не имеющий с логикой и идущий из инстинктивных глубин сознания? Сила доллара может обернуться его слабостью



Оказывается, аналитики «обоснованно» паникуют по поводу спуска на воду второго перспективного китайского эсминца управления ракетным оружием Type 055. Головной же корабль был спущен на воду ещё в прошлом году, 28 июня.



Эти систершипы построены на шанхайской судоверфи компании «Jiangnan Shipyard». Кроме того, ещё четыре эсминца нового класса строятся на верфи предприятия «Dalian Shipbuilding Industry» в Даляни (провинция Ляонин) вместе с четырьмя новыми эсминцами меньшего водоизмещения Type 052D. Пара строящихся ЭМ Тип 055 из этой «Даляньской четвёрки» также практически готова к спуску на воду. Темпы производства китайских надводных кораблей водоизмещением более 7000 тонн ошеломляют!



А вот в России, по-видимому, всё недостаточно хорошо. А то и совсем плохо. Верфь АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», конечно, может похвастаться ускоренным спуском на воду фрегатов «адмиральской серии» проекта 11356, предназначенных для обновления Черноморского флота ВМФ России. Но, увы, это касается лишь спуска на воду и принятия на вооружение так называемой первой тройки кораблей данного типа, принимающих активное участие в «Сирийском экспрессе». Введение же в строй ЧФ второй тройки данных сторожевиков («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал») затягивается аж до начала 2020-х годов…



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андрей юрьевич

Мало того что вилами по воде писано даже и в случае начала строительства, окончание его — за горизонтом… По 7 лет строим СКРы. Видимо, проще на каждый эсминец потенциального противника сделать свой "Кинжал" и модернизировать носители МиГ-31.



Yrec

Много раз говорил, у нас континентальная страна, а не морская. ВМФ (в надводной её части) финансируется по остаточному принципу. Первоочередная задача нашего государства — защита суши. Морская зона — второстепенна. Надводные корабли строим поэтому в каботажном варианте, чтоб под зонтиком берегового ПРО ходили. Вот подводный флот — это составляющая ядерной триады, на ней не экономят. Это же касается и перспективных авианосцев: не будет их ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.



T.Henks

Написано много, читать поутру напряжно. Общий посыл — всё пропало. Мне только непонятно — у нас флот океанский, всех контролирует? А он при нынешнем раскладе сил со всеми справится? И в Антарктиде? Говорят, и Москва не сразу строилась. Системно Россия континентальная страна, свои товары морями не возит, как Китай, во все конфликты не лезет, как США. Так на кой щеки надувать и со всеми соревноваться? Один крейсер, может, и получит своё ПРО. Приоритеты, видно, уже проставлены. Сухопутная часть этой ПВО-ПРО, похоже, им является. И, похоже, руководство не ведётся на морковку новых звёздных войн. По мне, так правильно.



На острие диванной критики



Видимо, новое российское оружие (аэробаллистическое гиперзвуковое маневрирующее боевое оснащение МБР "Авангард" 15Ю71, гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал" и проч.) всё же здорово напугало не только заграничных военных и политиков, но заокеанское население.







Страшный "Авангард" и ужасный "Буревестник"



На страх народа и ужас политиков тотчас отреагировали американские СМИ. Отреагировали «аналитическими» публикациями: мол, не так уж и страшны эти русские новинки, слеплены они на коленке и держатся на одном пластилине. Словом, поделки из детского сада!



А ничего, что все русские разработки находятся под большим секретом? Ничего! Для забугорных экспертов нынче секретов нет: они сами сгенерируют идею, сами разработают, сами раскритикуют. Каждый такой эксперт — сам себе генерал и сам себе инженер-конструктор!



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Uncle Lee

Обычная тактика — преуменьшение возможностей оружия вероятного противника. Для самоуспокоения.



Lycan

Есть мысль, что пусть преуменьшают:

1) будут спокойнее, хотя бы путём самообмана;

2) недооценка средств потенц. противника играет свою, часто незаметную, но от того не менее важную роль.



Vard

Обсуждение ТТХ этого оружия напоминает гадание на кофейной гуще. Реально никто ничего не знает. Секретность ещё никто не отменял…



А судьи кто?



Мистер Помпео встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Судя по всему, никакой иной главной темы для переговоров найти не удалось за исключением темы Российской Федерации. Майк Помпео дал понять, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии помешало США втянуть Грузию в состав НАТО. Однако не помешало приступить к созданию на её территории военных баз.



По словам мистера Помпео, Россия «нарушает международное право, осуществляя насильственное вторжение на территорию независимого государства». «США решительно осуждает российскую оккупацию неотъемлемой части Грузии», — заявил американский гость.







Помпео: Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий



Давайте тоже что-нибудь осудим. Что-нибудь американское. Благо за примерами ходить далеко не надо. Достаточно новейшую историю вспомнить.



Осудим американское насильственное отторжение Косово от Сербии.



Осудим интервенцию США в Ливию, нарушившую международное право.



Осудим деяния американской коалиции в Сирии — ведь никто эти военные силы в Сирию не приглашал.



Что касается признания Россией независимости РЮО и Абхазии в 2008 году, то это было сделано после кровавой авантюры Тбилиси, поддержанной всё тем же Вашингтоном.



Комментарии наших читателей:



сибиралт

Грузия сама американцами давно оккупирована — и что?



sdc_alex

Грузия — это новый штат Джорджия, так что это не оккупация, это аннексия!



210окв

Александр, оказывается, наши войска уже в Штатах? Кстати, там некоторые особо упёртые первое время были в этом убеждены…



Новости экономической географии. Болгария — энергетический центр юго-восточной Европы



Президент Болгарии Румен Радев дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ». Интервью приурочено к визиту Радева в Россию. Примечательно, что грядущая встреча станет первой для президентов Болгарии и Российской Федерации за 10 лет. Ранее болгарские лидеры предпочитали «заочный» вариант общения.



Румен Радев сообщил, что идеальным вариантом для экономики Болгарии было бы сотрудничество по поставкам газа из России напрямую. По словам главы государства, официальная София заинтересована в том, чтобы страна превратилась в энергетический центр на юго-востоке ЕС.







Президент Болгарии: Постройте нам "Болгарский поток"



На шутку такое заявление совсем не похоже. Свой «проект» господин Радев даже озаглавил:



Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках газа из РФ через Чёрное море. Назовём это «Болгарским потоком».



Как же собрался тянуть трубу господин Радев? Может, прямо через непокорный Брюссель?



Напомним, в своё время именно болгарские власти выразили согласие с мнением Брюсселя: мол, Болгарии газопровод «Южный поток» не нужен.



Скоро индивидуальных «потоков» разведётся в Европе столько, что их придётся укладывать крест-накрест, тащить под водой, под землёй и поднимать в стратосферу. Не исключены даже «звёздные потоки». Будем ждать от Софии новых инновационных предложений.



Комментарии наших читателей:



bulvas

Никаких "братушек". Только нормальный коммерческий договор с гарантиями.



bouncyhunter

Опять болгары кормой завиляли… Главное — не перестараться с вилянием, а то корму оторвёт к чертям собачьим.



zhekazs

Ну, как кто-то из коллег из белорусов упоминал, у Батьки это называется многовекторность в геополитике.

Так что ничего нового. А небольшим странам всегда требовалось лавировать в фарватерах политики более крупных государств, от этого никуда не деться. И чем мудрее был правитель, тем богаче становилась его страна, получая свои преференции.



Розовый анализ по Фрейду



В поступке президента Владимира Путина, подарившего Ангеле Меркель букет роз, имеется «скрытый смысл», обидный для федерального канцлера, пишет немецкая газета Bild.



По словам автора, визит в Сочи, объявленный как рабочий, на деле оказался бойцовским поединком, «обмен ударами» в котором начался «сразу на пороге сочинской резиденции Бочаров Ручей». Поэтому подаренный канцлеру букет — вовсе не то, чем кажется: «Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление». Далее журналист пояснил, что «ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты». Он убеждён: цветы были нужны, «чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина». По непонятным причинам, автор счёл это оскорбительным.







Германские СМИ о встрече Путина и Меркель: это не вежливость, это — оскорбление



Не иначе, заметим, журналист заострил вопрос толерантности.



Ни в коем случае не давайте понять женщине, что она женщина. Не признавайте ни её красоты, ни её слабости. Подарите ей мужские ботинки, зонт чёрного цвета, модель танка или боксёрские перчатки.



Будьте по-европейски толерантны!



Комментарии наших читателей:



_Jack_

Они со своим феминизмом совсем там съехали!



Logall

…Но уж давно известна нам

Любовь друзей и дружба дам!..

(Михаил Лермонтов).



Васян1971

Бутыль шнапса. Типа, свой парень в гости приехал.



cniza

Они уже забыли, с какой стороны и как обращаться с женщиной.



Чёрный

Каков нахал, букет подарил… То ли дело Трамп, от перхоти Макрона прилюдно почистил, за ручку поводил — вот это воспитание!



Шведам нельзя вторгаться в Россию, Швейцарию и Новую Зеландию



Газета «Svenska Dagbladet» сообщила, что любая попытка вторжения в Россию обречена на провал. В материале шведских журналистов говорится о том, что вторгшимся в Россию войскам будут противостоять не только природные особенности (наличие многочисленных горных хребтов, крупных рек, непроходимых болот, вечной мерзлоты, тайги), но и человеческий фактор. Отмечается, что русские многократно сталкивались со вторжениями на свою территорию и приобрели огромный опыт по войне с любым противником.



Примечательно, что шведское издание не советует потенциальным интервентам соваться также в Швейцарию и Новую Зеландию. Особенно трудно сражаться с новозеландцами: война с ними станет «кошмаром логистики»!







Вторжение в Россию бессмысленно. Шведское СМИ объясняет причины



С чего вдруг шведы подняли тему вторжения в Россию и Новую Зеландию? Нешто в Стокгольме замахнулись на третью мировую войну и тщательно выбирают подходящего противника? В таком случае «Военное обозрение» рекомендует викингам схлестнуться с американцами: мистер Трамп давно уже озабочен поиском потенциального противника.



Воюя с США, можно и в логистике потренироваться. После победы над американцами Новая Зеландия сдастся без боя.



Комментарии наших читателей:



Охотовед 2

По-моему, шведы злоупотребляют спиртным при просмотре сериала «Викинги»!



Shurik70

России уже гордиться или швейцарцам оскорбляться? Или пойти купить шведского пива с киви и швейцарским сыром? Под картошечку с салом хорошо пойдёт, и можно подумать, почему не надо нападать на Швецию…



Shelest2000

Анекдот вспомнился.

Пентагон. Трамп и генералы обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению, когда это лучше сделать, чтобы победить.

Решили спросить у тех, кто уже нападал.

Спрашивают у французов: "Когда лучше напасть?"

Французы отвечают: "Не знаем, но точно не зимой…"

Тогда спрашивают у немцев: "Когда напасть?"

Немцы говорят: "Не знаем, но точно не летом".

Тупик. Что делать? Кто-то предлагает: давайте спросим у китайцев, они самые передовые и хитрые, всегда что-нибудь придумывают…

Спрашивают: "Китайцы, ну когда нам на Россию напасть, чтобы победить?"

Китайцы отвечают: "Прямо сейчас, немедленно. Русские сейчас "Силу Сибири" и "Турецкий поток" строят, ещё космодром "Восточный" достраивают, мост на Крым скоро построят, БАМ решили восстановить, стадионы новые к ЧМ-2018 по футболу возводят, Арктику осваивают. ИМ КАК РАЗ ПЛЕННЫЕ НУЖНЫ!" Единственное, что может успокаивать литовцев, это то, что американский контингент в Литве пока еще не очень многочисленный. Хотя год от года растёт.Если учесть, что в Прибалтику выдвинулись сотни единиц военной техники НАТО, то можно прийти к выводу, что прибалтийские территории вскоре превратятся в своеобразную парковку для «Абрамсов» и «Брэдли». – Парковку, на которой «водилы» будут спорить за парковочное место и царапать гвоздями бок того танка, который такое место занял вперёд. А мест всё равно хватит не всем.Выступая перед военнослужащими морской пехоты, президент Украины заявил о замене черных морпеховских беретов на береты цвета морской волны стандарта НАТО. Но случился казус, военнослужащие Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты (1-ФОБМП) выступили против смены цвета берета.Неправильные береты они выбрали, говорим вам: не-пра-виль-ны-е! Уж как минимум должны были ввести двухцветные– под цвета украинского державного прапора. Да и с самой формой промашка вышла: где патриотичные шаровары, где вышиванка цвета хаки? Может, ещё и оселедцы сбрить заставят?..В главном военном ведомстве Азербайджана заявили, что в последние несколько дней в районе конфликта наблюдается его обострение. Заявлено, что связано это обострение с назначениями в новый кабинет министров Республики Армения, возглавленный Николом Пашиняном. В частности, отмечено, что несколько дней назад позиции армянских войск у границы с Азербайджаном посетили главы Минобороны и МИД Армении.Как и год, как и десять, как и двадцать лет назад – риторика у Баку и Еревана прежняя: Это не я, это они!.. Две соседствующие страны, судя по всему, никак не могут взять в толк одного: эта склока с проливающейся кровью подтачивает как одно, так и другое государство, создаёт лишнее пространство для разгула радикалов. Россия прекрасно знает, что такое жить рядом с государством, которое внешними силами настроено враждебно.У кого же из армянских и азербайджанских политиков хватит политической воли и, уж простите, ума, чтобы понять: этот конфликт не нужен ни одним, ни другим, а нужен лишь тем, кто вынашивал планы по поджогу Кавказа – в том числе, и как территории геополитических (даже в силу банальной географии) интересов России.Тбилиси пытается доказать, что 10 августа 2008 года на рассвете грузинская сторона прекратила огонь; более того, она вышла из зоны боевых действий и 11 августа уже защищала подступы Тбилиси, что исключает «необоснованное» заявление России о том, что 12 августа Грузия вела с Россией боевые действия.Когда в твоих властных кабинетах правят «товарищи», подтолкнувшие Мишу к действиям в августе 2008-го, сомневаться не приходится – будут продолжать попытки по выдвижению обвинений в адрес России. Любых обвинений. Так, глядишь в, Международный трибунал подадут иск о том, что Мишико галстуком отравился... Кстати, как там натовская военная база на берегу Чёрного моря?..Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.И сразу же в цвета флагов России и её региона – Чеченской Республики – окрасились Бранденбургские ворота, Эйфелева башня, Вестминстерский дворец и здание на Капитолийском холме. Все в едином порыве выражают соболезнования родным и близким погибших полицейских, противостоявшим террористам. Все шлют телеграммы поддержки православным верующим...Ага. Щаззз... Это ж не Париж, не Барселона и не Бостон, чтобы цветами флагов здания подсвечивать. Это немытая и недемократическая Россия. Это неправильная путинская Чечня. Это в ней мутили воду саудовские и турецкие эмиссары при поддержке американских спецслужб, и когда боевики резали горло 18-летним солдатам-срочникам – тогда Запад был озабочен... нет, не срочниками... а положением «повстанцев и борцов за свободу Ичкерии». А теперь – тишина. Неполиткорректно выражать соболезнования, не по-европейски...Интерес британских журналистов к истребителю-перехватчику МиГ-31 вполне объясним, их заинтересовала новая жизнь самолета, который снова вернулся на полосы новостных изданий уже как носитель нового «супероружия» России – гиперзвуковой ракеты «Кинжал».А тут на неделе информационного повода добавил американский специалист в области аэрокосмических технологий из университета Индианы. По его словам, «Авангард» - это настоящий прорыв технологической мысли, осуществлённый в России. Остаётся только рассчитывать на то, что господина Джулиано и других западных экспертов, заявляющих, что новейшее российское оружие не фейк, не проведут через коридор американо-британской «люстрации». Ведь весь демократический мир прекрасно знает, что и «Кинжал», и «Авангард» - надувные... А если не надувные, то точно из папье-маше.Украинские СМИ стараются переплюнуть друг друга в том, кто больше грязи выльет на тему открытого Россией движения по Крымскому мосту или на сам мост. Как уже сообщалось, предлагаются самые невероятные сценарии от тех же украинских «экспертов», которые ещё год-два назад со всей серьёзностью объявляли, что мост построить технически невозможно. Теперь «эксперты» рассказывают, что мост «долго не простоит».Удивительно дело, но после 15 мая вдруг обнаружилось, что большинство украинских политиков и представителей всевозможных НКО «шарят» в строительном деле почище гастарбайтеров. Выяснилось, что депутаты Блока Петра Порошенко могут через экран телевизора определить марку цемента, на основе которого сделан бетон, использующийся в опорах. Партия «Укроп» способна по шуршанию колёс КамАЗа, за рулём которого находился Владимир Путин, узнать, сколько реально сантиметров асфальта лежит на полотне Крымского моста. В общем, все сошлись во мнении, что мост однозначно нестабилен - со временем жизни как у ядра синтезированного в искусственных условиях химического элемента. Ждут с минуты на минуту...Галопирующими темпами в последние дни набирает обороты очередной виток эскалации активных боевых действий на донбасском театре военных действий.Никто и не сомневался изначально, что эта ситуация, которая к настоящему моменту сложилась на Донбассе только и будет подталкивать наставников упырей из Киева к боевым действиям. А тем ничего и не остаётся – только напирать, получать по рогам, снова напирать и получать снова. Вот только мирное население продолжает гибнуть. Но разве за лужей это кого-то вообще волнует... Не волнует, конечно, а потому будут заставлять переть вновь и вновь. Территорий для захоронения хирургических отходов на Украине предостаточно.Спустя семь лет после начала войны столица Сирийской Арабской Республики полностью освобождена от террористов. Сегодня стало известно о том, что сирийская армия нанесла поражение боевикам ИГ (запрещено в РФ) в южных районах Дамаска (Ярмуке и Хаджар аль-Асваде). Разрозненным остаткам ИГ в этом районе накануне был предъявлен ультиматум о прекращении сопротивления. Около суток те из главарей, кто остался в живых на юге Дамаска, «переваривали» ультиматум и в итоге всё же решили прекратить сопротивление.Оптимизма убавляют другие новости. По некоторым данным, боевики получили возможность выехать из южных кварталов Дамаска в восточную часть Сирии, район Бадия. Им даже поданы автобусы! Примечательно, что район, куда террористов отправят на автобусах, на данный момент находится под частичным контролем американского военного контингента. Ранее в Бадии находилась одна из крупнейших тренировочных баз так называемой Сирийской свободной армии.Нетрудно сделать простой вывод: если все боевики доберутся в целости и сохранности до названного района, спустя время они снова появятся на фронте, и армии Асада снова придётся столкнуться с ними. Какой-то круговорот боевиков в природе…После того как командование ВВС Израиля сообщило, что 10 мая 2018 года в налёте на иранские объекты в Сирии участвовали израильские F-35I Adir, в США появились статьи, превозносящие американский истребитель. Джо Паппалардо, автор издания «Popular Mechanics», заявил, что израильский истребитель F-35I Adir мог спокойно выполнить задание ввиду того, что расположенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс С-300 попросту его "не заметил".Сирия, постоянно подвергаемая ракетным ударам со стороны Израиля, нуждается в укреплении противовоздушной обороны, напоминает тем временем другое издание, «Military Watch». И на фоне молчания России по поводу поставок С-300 Сирия имеет еще три источника, способных обеспечить Дамаск зенитными ракетами большей дальности. Это Китай, Северная Корея и Иран. При этом китайская зенитная ракетная система HQ-9B считается одной из самых боеспособных в мире. Превосходит С-300, но не дотягивает до уровня С-400.Пока эксперты рассуждают о комплексах С-300, американское правительство взялось за противодействие поставкам С-400. Американские официальные лица дали понять Индии, что послаблений по санкционному пакету CAATSA для Индии при покупке ею российских вооружений допускать не намерены. В Вашингтоне сообщили, что санкционные меры распространятся на страны, которые собираются приобретать у России средства вооружения, включая и Индию.А ведь Индия собирается приобрести у России пять ЗРК С-400!Тем временем передовые эксперты обсуждают уже русские комплексы С-500.Россия всегда отличалась надежностью своих систем ПВО, считает «Military Watch» и упоминает С-125, С-200 и С-300, а также С-400 «Триумф». Выход же новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 в серийное производство станет поистине прорывом!«Тревожный вал новостей, касающихся темпов развития корабельных средств противовоздушной и противоракетной обороны в Поднебесной и США, хлынул на просторы всемирной интернет-паутины в мае 2018 года, — пишет аналитик Е. Даманцев. — И если внимательно взглянуть на положение вещей не с ура-патриотической точки зрения, а с точки зрения реально вырисовывающейся картины на основе ТТХ новых образцов техники, описанных многочисленными зарубежными СМИ, то во весь голос кричать о необоснованном паникёрстве желание быстро отпадёт».Что же случилось? Как могло паникёрство стать обоснованным, коли сама по себе паника суть эмоциональный порыв, ничего общего не имеющий с логикой и идущий из инстинктивных глубин сознания?Оказывается, аналитики «обоснованно» паникуют по поводу спуска на воду второго перспективного китайского эсминца управления ракетным оружием Type 055. Головной же корабль был спущен на воду ещё в прошлом году, 28 июня.Эти систершипы построены на шанхайской судоверфи компании «Jiangnan Shipyard». Кроме того, ещё четыре эсминца нового класса строятся на верфи предприятия «Dalian Shipbuilding Industry» в Даляни (провинция Ляонин) вместе с четырьмя новыми эсминцами меньшего водоизмещения Type 052D. Пара строящихся ЭМ Тип 055 из этой «Даляньской четвёрки» также практически готова к спуску на воду. Темпы производства китайских надводных кораблей водоизмещением более 7000 тонн ошеломляют!А вот в России, по-видимому, всё недостаточно хорошо. А то и совсем плохо. Верфь АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», конечно, может похвастаться ускоренным спуском на воду фрегатов «адмиральской серии» проекта 11356, предназначенных для обновления Черноморского флота ВМФ России. Но, увы, это касается лишь спуска на воду и принятия на вооружение так называемой первой тройки кораблей данного типа, принимающих активное участие в «Сирийском экспрессе». Введение же в строй ЧФ второй тройки данных сторожевиков («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал») затягивается аж до начала 2020-х годов…Видимо, новое российское оружие (аэробаллистическое гиперзвуковое маневрирующее боевое оснащение МБР "Авангард" 15Ю71, гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал" и проч.) всё же здорово напугало не только заграничных военных и политиков, но заокеанское население.На страх народа и ужас политиков тотчас отреагировали американские СМИ. Отреагировали «аналитическими» публикациями: мол, не так уж и страшны эти русские новинки, слеплены они на коленке и держатся на одном пластилине. Словом, поделки из детского сада!А ничего, что все русские разработки находятся под большим секретом? Ничего! Для забугорных экспертов нынче секретов нет: они сами сгенерируют идею, сами разработают, сами раскритикуют. Каждый такой эксперт — сам себе генерал и сам себе инженер-конструктор!Мистер Помпео встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Судя по всему, никакой иной главной темы для переговоров найти не удалось за исключением темы Российской Федерации. Майк Помпео дал понять, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии помешало США втянуть Грузию в состав НАТО. Однако не помешало приступить к созданию на её территории военных баз.По словам мистера Помпео, Россия «нарушает международное право, осуществляя насильственное вторжение на территорию независимого государства». «США решительно осуждает российскую оккупацию неотъемлемой части Грузии», — заявил американский гость.Давайте тоже что-нибудь осудим. Что-нибудь американское. Благо за примерами ходить далеко не надо. Достаточно новейшую историю вспомнить.Осудим американское насильственное отторжение Косово от Сербии.Осудим интервенцию США в Ливию, нарушившую международное право.Осудим деяния американской коалиции в Сирии — ведь никто эти военные силы в Сирию не приглашал.Что касается признания Россией независимости РЮО и Абхазии в 2008 году, то это было сделано после кровавой авантюры Тбилиси, поддержанной всё тем же Вашингтоном.Президент Болгарии Румен Радев дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ». Интервью приурочено к визиту Радева в Россию. Примечательно, что грядущая встреча станет первой для президентов Болгарии и Российской Федерации за 10 лет. Ранее болгарские лидеры предпочитали «заочный» вариант общения.Румен Радев сообщил, что идеальным вариантом для экономики Болгарии было бы сотрудничество по поставкам газа из России напрямую. По словам главы государства, официальная София заинтересована в том, чтобы страна превратилась в энергетический центр на юго-востоке ЕС.На шутку такое заявление совсем не похоже. Свой «проект» господин Радев даже озаглавил:Как же собрался тянуть трубу господин Радев? Может, прямо через непокорный Брюссель?Напомним, в своё время именно болгарские власти выразили согласие с мнением Брюсселя: мол, Болгарии газопровод «Южный поток» не нужен.Скоро индивидуальных «потоков» разведётся в Европе столько, что их придётся укладывать крест-накрест, тащить под водой, под землёй и поднимать в стратосферу. Не исключены даже «звёздные потоки». Будем ждать от Софии новых инновационных предложений.В поступке президента Владимира Путина, подарившего Ангеле Меркель букет роз, имеется «скрытый смысл», обидный для федерального канцлера, пишет немецкая газета Bild.По словам автора, визит в Сочи, объявленный как рабочий, на деле оказался бойцовским поединком, «обмен ударами» в котором начался «сразу на пороге сочинской резиденции Бочаров Ручей». Поэтому подаренный канцлеру букет — вовсе не то, чем кажется: «Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление». Далее журналист пояснил, что «ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты». Он убеждён: цветы были нужны, «чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина». По непонятным причинам, автор счёл это оскорбительным.Не иначе, заметим, журналист заострил вопрос толерантности.Ни в коем случае не давайте понять женщине, что она женщина. Не признавайте ни её красоты, ни её слабости. Подарите ей мужские ботинки, зонт чёрного цвета, модель танка или боксёрские перчатки.Будьте по-европейски толерантны!Газета «Svenska Dagbladet» сообщила, что любая попытка вторжения в Россию обречена на провал. В материале шведских журналистов говорится о том, что вторгшимся в Россию войскам будут противостоять не только природные особенности (наличие многочисленных горных хребтов, крупных рек, непроходимых болот, вечной мерзлоты, тайги), но и человеческий фактор. Отмечается, что русские многократно сталкивались со вторжениями на свою территорию и приобрели огромный опыт по войне с любым противником.Примечательно, что шведское издание не советует потенциальным интервентам соваться также в Швейцарию и Новую Зеландию. Особенно трудно сражаться с новозеландцами: война с ними станет «кошмаром логистики»!С чего вдруг шведы подняли тему вторжения в Россию и Новую Зеландию? Нешто в Стокгольме замахнулись на третью мировую войну и тщательно выбирают подходящего противника? В таком случае «Военное обозрение» рекомендует викингам схлестнуться с американцами: мистер Трамп давно уже озабочен поиском потенциального противника.Воюя с США, можно и в логистике потренироваться. После победы над американцами Новая Зеландия сдастся без боя. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 72 Источник Похожие новости Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США Итоги недели. С-300, С-400, С-500 Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии

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