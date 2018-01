Итоги недели. Русская угроза: теперь и под водой • 252 • Аналитика Школа, школа... куда несёшься ты?



Страшные события в пермской школе не на шутку взбудоражили российское общество. Обычно подобные новости мы привыкли получать из Соединенных Штатов, где нападения школьников на своих учителей и соучеников происходят очень часто. Но теперь и наша страна столкнулась с подобной проблемой.









Школа под ударом. В чём причины пермской трагедии?

Пермь: дальше будет только хуже



Вседозволенность, отсутствие цели в жизни, за исключение «жить в кайф», полное пренебрежение нормами и правилами, не говоря уже об уважении к тому, кто тебя, балбеса, пытается чему-то научить и воспитать за зарплату кассира сетевого магазина. Это то, что всеми нами получено. Ликвидации образовательных учреждений, включая педагогические вузы в регионах страны. Это тоже то, что все мы получили. Зато у нашего образования есть похвалы, к примеру, от британских специалистов образовательной сферы – говорят, правильной дорогой идёте, «товаИщи»... Ну-ну... Кто ещё нас хочет похвалить? – В очередь!..



Комментарии наших читателей:



Аристарх Людвигович

Эта резня в первую очередь показывает явные проблемы в воспитании подрастающего поколения. Социальное неравенство и подмена жизнеутверждающих понятий на жажду славы, халявы, бесцельного прожигания дней - вот это и порождает то что произошло в Перми.

Bulrumeb

Жена работает в школе, так вот старые учителя рассказывают, что которые обучались в пору их молодости, теперь приводят таких же детей и внуков, это раз. Два, то что очень многие родители сейчас действуют по принципу - я ребёнка вам привёл, вот вы и воспитывайте. И ещё большая проблема, то что те недоделки, в т.ч. состоящие на учете в психдиспансерах, которые ранее обучались в спецшколах, теперь учатся в школах обычных, потому как, видите ли, обучение в спецшколе нарушает их права.

И вообще сделали из школы непонятно что, обслуживающий персонал, у которого и прав никаких нет, одни обязанности.



NordUral

Системой надо заняться - это точно, причем от А до Я. Вернуть стране идеологию социализма, обновленную и справедливую. Иначе все будет продолжаться по нарастающей. Вам же прямо сказали - умники нам (нам - это не нам, а им) не нужны, нам нужны бараны потребители и тупая обслуга.



Zzdimk

Что за минорный либерализм в соусе ностальгии социалистического толка? проблема не столько в системе образования, сколько в умах родителей этих деток. Весь навоз пришел вместе с правами детей и защитниками этих прав. Розги, ремень и горох прекрасно лечат помутнение детского рассудка.



Оно точно надо?..



Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились о том, что постройка российских вертолётоносцев начнётся в 2020 году. Строительство новых кораблей для ВМФ России будет вестись в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь».







Какие вертолётоносцы получит российский флот?



Весь вопрос в том, что военные специалисты до сих пор не решили, насколько целесообразна закупка именно вертолётоносцев для нужд российских Вооружённых сил. Причём «непонятки» с этой самой целесообразностью, если можно так выразиться, тянутся со времён договорённостей по французским «Мистралям». Контракт с французами до сих пор не может толком объяснить Минобороны, и вообще сложилось впечатление, что как только французы заявили о санкциях и непоставках, впоследствии вернув Москве средства по букве контракта, в самом МО РФ вздохнули с облегчением... А теперь – новая песня о "главном"?



Комментарии наших читателей:



Spartanez300 Семь ударов в спину мира

На бумаге и макете это конечно все выглядит не плохо , а вот на практике всегда получается долгострой , тем более что то новое.

Chertt

Проблемы с постройкой УДК скорей всего действительно будут. Ни СССР, ни Россия такие корабли не строили. Да и вообще с закладки последнего корабля такого водоизмещения, произошла смена поколения боевых кораблей. Тут важно другое, это не просто проект на бумаге, а идут вполне практические работы по модернизации верфи и подготовки к закладке УДК.



Лопатов

СССР строил круче. Атомный лихтеровоз, вертолётоносцы, корабли-носители СВВП... А вот универсальные «ни рыба ни мясо» действительно не строили.Резонно не были уверены в их необходимости. Лично я не уверен в необходимости "универсализма" в виде совмещения десантного корабля-дока и десантного вертолётоносца.



Палата или лаборатория?



«Нафтогаз» вместе с украинским политическим руководством прилагает все усилия, чтобы хоть как-то объяснить рядовому украинскому потребителю множественные странности. Одна из них: почему три года Киев заявлял, что газ из России покупать не станет, так как это газ «агрессора», а теперь заявляет, что покупать станет. И уже куда-то испарилось слово «агрессор» относительно темы закупок энергоносителей.







Украинцы вже не те?..

Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"

Цена украинской независимости: 10 млрд. долларов



Украинская майданная логика:



Россия – агрессор, не покупаем газ у России! Ура? – Ура-а-а!

Россия – агрессор, Стокгольмский суд обязал покупать газ у России (по контракту). Покупаем газ у России, так как дешевле, чем тот же российский газ, но «задним ходом» из Европы. Ура? – Ура-а-а!

Россия – агрессор... Но газ дешёвый, рабочие места для украинцев есть, торговать хотим, Донбасс то хотим, то не хотим. Перемога. Ура? – Ура-а-а! "Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США

И ведь просветления ожидать реально не приходится, ведь даже «лечащими врачами» являются наиболее голосистые пациенты... Или людей держат за лабораторных белых мышей?



Комментарии наших читателей:



Сибиралт

Вся фишка в том, что отказ от российского газа позволил украинским жуликам поднять тарифы для населения в несколько раз на волне "укропатритизма". Теперь же, можно не снижая тарифы, вновь покупать газ в России, а маржа осядет в Нафтогазе.



Рюрикович

Россия сделала то, что никто от неё не ожидал - она стала тупо ....ждать. Время играет на неё. Не надо ничего доказывать, а надо просто ждать.

И тут вдруг такие вещи начинают происходить, такие переодевания и переобувания в воздухе, начинают появляться даже у самых закоренелых скептиков вопросы по поводу несоответствия декларируемым вещам с реальными, что понимаешь всю глубину и истинность фразы "Время покажет", особенно, если правда на твоей стороне...



Alena Frolovna

Никто их не превращал, они сами захотели стать выходцами из дурдома под названием "щеневмерла".

Нельзя унизить человека, если он сам не желает быть униженным.



Русский авиабан – это вам не немецкий автобан какой-то...



Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжёлых истребителя Су-30М2 и Су-27 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу.







Впервые в истории ВКС: Тяжелые истребители совершили посадку на автотрассу



Ну, вот... А мы всё российские дороги хаять продолжаем. Они у нас вон какие! – аж приземление трёх кряду истребителей выдерживают. Возможно, с картой дорог и их покрытием в стране стало бы ещё лучше, если бы в техзадание для фирм-подрядчиков изначально добавлялся пункт о выполнении работ с «прицелом» на приземление как минимум Ту-22М3 в любой подходящий для пилота и штурмана момент... Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает



Комментарии наших читателей:



Геркулесыч

У нас третьи сутки сильные снегопады, и ветер порывистый! Да и движение в области по трассам бешеное! Так что пилоты реально молодцы!



Abrakadabre

Вот только такую отработку прошло слишком мало пилотов. Всего три. Из которых один - командующий армии. Что явно не будет сам летать на задания в случае военных действий. А по идее, это должен уметь и отработать КАЖДЫЙ строевой летчик. Причем не только с касанием полотна, а с полным циклом. Вплоть до групповой отработки развертывания полевого аэродрома на шоссе. Хоть и понятно, что это значительно дороже.



RASKAT

Ну реально они ее только касались, ( я все это наблюдал своими глазами) если бы сели по настоящему, уже бы не развернулись. Дорога слишком узкая, места для рулежки и разворота нет. Но зрелище завораживает. Да к стати еще был вертолет КА-27, вероятно с командованием прилетел.

И та полоса, на которую они садились, была шириной метров семь-девять. Обычная двухпутка, трасса М24, район станица Тацинская.



Вся Сибирь под допингом...



Заголовки один другого краше. «Узнав о допинг-пробах, спортсмены массово снимаются с соревнований» и все в таком духе.







Новый антироссийский фейк: спортивная Сибирь на допинге



Да что там Сибирь... Всему прогрессивному человечеству давным-давно известно, что допинг в России не употребляет только один человек – Виталий Леонтьевич Мутко. Был, правда, ещё один – Гриня Родченков, но тот спасся от когтистых лап кровавой гэбни. Остальные – пропащие люди. Бывало, с домашним медвежьим выводком мельдонием каа-аак обкурятся, сидючи на ядерном реакторе, так сразу - за балалайку и в пляс. А в это время все нормальные спортсмены за справкой у врача на приём гидроморфона очереди выстаивают... О Ричарде III замолвим мы слово



Комментарии наших читателей:



Зяблицев

Я тут на днях стрелял на соревнованиях. Всегда, перед этим делом, неплохо выпить валерьянки, но я покрутил головой - ВАДА со всякими Родченковыми и близко не наблюдалось, - поэтому замахнул коньяка - из 50 очков выбил 45 - хороший результат, но видимо, мало допинга принял, можно было и лучше!



Vard

На любых соревнованиях всегда есть те кто, не смог принять участие, по каким либо причинам... Просто поднять статистику по другим соревнованиям... И всё... А так чего воздух гонять... А так всё как обычно... выброс субстанции на вентилятор... а потом толи у него пальто украли, толи он украл... и не надо оставлять это безнаказанным... сейчас богатая судебная практика привлечения к ответственности за клевету...



Alstr

Кроме того, что написал автор статья, я бы отметил, что бегство бесполезно, т.к. допинг контроль тут же может прийти с внеплановой проверкой и если на неё не явиться, то санкции последуют сразу же.

Поэтому я тоже не понимаю кипиша.

Кстати, когда я в молодости участвовал в соревнованиях, при численности в среднем около 30 человек и ПОЛНОМ отсутствии допинг-контроля, пару тройку человек не приходили по болезни.



Закон един для всех?



В издании «Комсомольская правда» вышел материал Дмитрия Стешина, посвящённый тому, что российские правоохранительные органы готовятся к выдаче Украине участника обороны Славянска Николая Трегуба. Личные данные Николая находятся в базе экстремистского сайта «Миротворец», а потому можно с уверенностью говорить о том, что если Россия передаст Николая украинской стороне, то мужчину ожидает расправа со стороны либо радикалов, либо представителей украинских (американских) спецслужб.



Сдаться на милость богатого



Россия депортирует на Украину участника обороны Славянска?

Когда Россия реально перестанет бросать своих?



Когда перестанут бросать своих? Хороший вопрос, особенно, если заблаговременно уточнить, кого «наверху» считают своими. Если мы считаем своими тех, кто готов оставить свой дом и семью, чтобы с оружием в руках защищать простых граждан и свою землю, то таких будут кидать всегда. А «там», судя по всему, своими считают тех, кто стаскивает мешки валютной наличности под диваны, нагло переводит средства с национальных программ на свои личные счета, а потому таких будут защищать всегда и вовеки. А так-то закон у нас един... для всех... Ага.



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

С каких это пор наше правосудие пляшет под украинскую дудку ? Какая-то чушь несусветная...



onix757

Это было бы справедливо, если бы перед законом были все равны. Но ведь у нас законы только для таких как этот бедолага.



Pax tecum

Что же тогда Януковича с товарищами не выдали? По украинским законам тот еще преступник.

Цинизм высшей пробы.



anjey

Судебная система сама по себе бездушна, но страшнее когда в государстве процветает идеология бездушия...



Минск переедет в Астану?



Верховная рада бандеровской Украины 18 января приняла закон «о реинтеграции Донбасса» и этим денонсировала Минские соглашения. Россия в этом законе объявляется «агрессором», «оккупировавшим» Донбасс, установившим там «оккупационную власть». Таким образом, киевский режим создаёт политические основания для возобновления войны на Донбассе.



Евгений Спицын: Мы не должны французам, а царские долги могут отдавать из своего кармана наши нынешние "князья-графья"



Прощай, «минский мир», здравствуй, война?



Минский процесс похоронен. К отпеванию оного приступил и президент США Дональд Трамп, заявив, что для переговоров «нужно подыскивать другую столицу». И надо же, по чистой случайности, рядом с Трампом оказался президент Казахстана, заявивший, что «такая столица есть».



Значит ли это, что вместо Минска-1 и Минска-2 теперь будут рождены серии новой мыльной оперы - «Астана», в которой главные роли будут исполнять фактически те же лица, что засветились и в старом «сериале». У Бацьки уже прокомментировали: да хоть в Антарктиде... Там места много...



Комментарии наших читателей:



Зяблицев

В очередной раз поражаюсь хитрож..сти х..лов - объявили агрессором, но пункт о разрыве дипотношений с Москвой и денонсацией договоров о взаимном признании границ двумя государствами выкинули, и всё это на фоне роста товарооборота между нашими странами! Причем ещё в пояснительной записке уточнили, кто будет восстанавливать Донбасс, если чё... Не зря говорят, что когда хохол родился, еврей заплакал!



Boris55

Эти "редиски" с самого начала мечтают Россию в войну ввергнуть. Только вот пока Путин в Кремле - им это сделать не удастся. Когда пойдёте на выборы - помните об этом.

А по поводу "Минских соглашений", так они в резолюции ООН отражены первым пунктом, которую Рада в этом же документе признала.

Виктор Каменев

Это главная проблема Вашингтона, как заставить ВСУ пойти в наступление. Снимают все законодательные ограничения, чтобы приказ о наступлении был как бы законным, и от его выполнения было трудно отвертеться. Главная трудность американцев, возможно, в Генштабе ВСУ, который не хочет наступать. Чтобы поменять Генштаб, нужно убрать главнокомандующего Порошенко.



Турецкие аргументы для силовой зачистки Африна



Тревожный сценарий раздела территории Сирии наметился после подавления правительственными войсками при помощи тактической и стратегической авиации ВКС, а также ВМФ России последних крупных укрепрайонов «ИГ» (запрещено в РФ) в русле Евфрата, а также многочисленных опорников «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в западной провинции Идлиб. В то время как правительственные войска Сирии совместно со специалистами из российской армии делают всё возможное и невозможное, освобождая стратегически важную авиабазу Абу-Духур в Идлибе, а также продолжая развивать наступление в северном операционном направлении для закрытия крупного тактического котла «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Алеппо и Хама, Вашингтон формирует новую многотысячную войсковую группировку для противостояния САА, а также сдерживания территориальных претензий Анкары на земли Рожавы (сирийского Курдистана). Формирование, получившее название «Новая сирийская армия», будет представлено тысячами бежавших из полукотлов боевиков «ИГ» и «Джебхат ан-Нусры», а также представителями курдских «Сирийских демократических сил», которых вооружат достаточно современным стрелковым и противотанковым вооружением, а также «возьмут под крыло» Центрального командования ВС США. Для юридического обоснования подобных действий Белый дом и Пентагон уже в этом году планирует разместить в Ракке и Хасеке внушительный дипломатический корпус.



Турция разбомбила аэропорт, которым пользовались США



Перед кем Эрдоган бряцал «АВАКСом»? Разлом российско-турецких отношений может перейти в горячую фазу



В итоге получается, что заявления, сделанные Владимиром Путиным по итогам саммита АТЭС, а также президентом САР Башаром Асадом после вывода части российского военного контингента с авиабазы «Хмеймим» и других военных объектов в республике, не вполне соответствуют действительности. Напомним, в декабрьских заявлениях оба лидера государств отмечали: благодаря оперативным действиям ВКС России и САА удалось сохранить территорию Сирии. Однако в реальности только около половины территории сегодня подконтрольно армии Башара Асада; остальная часть закреплена за проамериканскими SDF (около 25-30% территории), протурецкой «Сирийской свободной армией» и «умеренной оппозицией» в провинциях Халеб, Идлиб, Даръа и Хомс (около 20% территории, включая подконтрольную Корпусу морской пехоты США 55-километровую зону безопасности на иордано-сирийской границе). Наиболее же сложная ситуация складывается сегодня вокруг курдского Африна, который фактически является крупным тактическим котлом курдских отрядов YPG. На протяжении уже длительного периода Турция пытается найти аргументы для силовой зачистки ослабленного Африна.



В то же время в Африне вплоть до 11 декабря 2017 г. присутствовали подразделения российской военной полиции, развёрнутые 8 сентября. Они оказывали отрезвляющий эффект на Анкару, и вернуть их на дежурство особого труда не составит. Такой шаг будет для Москвы крайне выгодным, ведь захват протурецкими «умеренными» Африна сулит дальнейший разгул псевдохалифата по всему северу САР — вплоть до воссоединения с дружественным «котлом» севернее Хомса. Под Маском скрытое



Комментарии наших читателей:



Chertt

В любом случае курдо-турецкий антагонизм будет решаться силовым способом. Ни одна из сторон не готова к переговорам. Если раньше курды были более разумной стороной конфликта, то теперь, окончательно оформив союз (или вассалитет) с США, курды решительно идут к своей цели, как минимум — объединению своих анклавов на севере Сирии, а вследствие этого — приобретению большего веса в решениях о сирийском обустройстве.



Vard

Асад в силу обстоятельств более лояльно относится к курдам. Речь идёт об автономии. Но и он не согласится с попыткой создания независимого государства.



dsk

Штаты после Хиросимы стратегию "мировой войны" изменили: вместо краткосрочной в 3-4 года — "ползучая агрессия". Маленькие страны заглатывают целиком, крупные государства дробят.

Жадность, как любая страсть, не имеет предела. Полная, тотальная власть над миром.



Серьёзный тип и серьёзные проблемы



Обозреватель Е. Даманцев рассмотрел «серьёзный тип тактического ракетного вооружения воздушного базирования», имеющий возможность опционального расширения для наземного пуска. Этот тип способен создать «серьёзные проблемы» подразделениям сухопутных войск многочисленных государств мира, включая Россию.



Речь идёт о перспективной многоцелевой тактической ракете JAGM («Joint Air-to-Ground Missile»), предназначенной для нанесения точечных ударов по многочисленным видам стационарных и подвижных целей (от бронетанковых юнитов и надводных кораблей малого водоизмещения до хорошо защищённых наземных опорных пунктов).



Александр Проханов: Виктор Анпилов был абсолютно русским человеком



Прокачанная «Хеллфаер» меняет правила игры с ВС России на европейском ТВД. Чем ответит войсковая ПВО?



Обозреватель рассчитывает, что сорок восемь огневых испытаний JAGM с борта AH-64D заставят российское оборонное ведомство продолжить доводку проекта «Гермес-А» до состояния начальной боевой готовности.



Комментарии наших читателей:



Now we are free

А я вот все прочитал... Слава богу, у нас уже есть "Гермес 2" для асимметричного ответа подобной системе, главное — доводить его до серийного производства и насыщать им войска.

Пора бы уже и на наш разрекламированный "Ансат" или "Касатку" установить комплекс обнаружения/наведения, подобный "Кайова Уориор"...



Foxmara

Я бы поспорил. В том смысле, что «Гермес» нужен не для ответа «Хелфайеру», а для поражения наземных целей. А для «Хелфайера» нужны средства поражения «Апачей». Ибо, как доказал автор, есть возможность локально перенасытить систему ПВО.



Борис Черников



1. Следуя логике автора, вертолёт должен зависнуть в воздухе, не долетая 15+ км и находясь на дальности 15-16 км, атаковать нашу бронетехнику. Причём работать придётся в зависании на высоте не менее 20-30 метров. Следуя банальной логике, окажется, что вражеский вертолёт с вероятностью, близкой к 1, обнаружит технику на земле ближе чем в 16 км,что автоматически делает его целью для названных систем ПВО. Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету

2. Такое ощущение,что войска будут прикрывать либо «Торы», либо «Панцири». А остальной ансамбль ПВО куда успел деться? Куда делись «Буки» и комплексы С-300В? Вообще-то, система ПВО в российской армии подразумевает мноуровневость. Так что ударный вертолёт США оказывается в пределах работы систем ПВО большинства типов с учётом того, что ровно на расстоянии 16 км вертолёт может работать только в чисто полигонных условиях, реальная дальность работы будет в районе тех же 10-12 км. Скромные вопросы:1. Следуя логике автора, вертолёт должен зависнуть в воздухе, не долетая 15+ км и находясь на дальности 15-16 км, атаковать нашу бронетехнику. Причём работать придётся в зависании на высоте не менее 20-30 метров. Следуя банальной логике, окажется, что вражеский вертолёт с вероятностью, близкой к 1, обнаружит технику на земле ближе чем в 16 км,что автоматически делает его целью для названных систем ПВО.2. Такое ощущение,что войска будут прикрывать либо «Торы», либо «Панцири». А остальной ансамбль ПВО куда успел деться? Куда делись «Буки» и комплексы С-300В? Вообще-то, система ПВО в российской армии подразумевает мноуровневость. Так что ударный вертолёт США оказывается в пределах работы систем ПВО большинства типов с учётом того, что ровно на расстоянии 16 км вертолёт может работать только в чисто полигонных условиях, реальная дальность работы будет в районе тех же 10-12 км.



Американские металлурги понесли потери в холодной войне



ТАСС со ссылкой на доклад комиссии по международной торговле США публикует материал о «пострадавшей американской промышленности». В докладе заявлено, что американская металлургическая отрасль «несёт потери» от импорта стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ. В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая будто бы на 80% ниже реальной. Якобы такое занижение цены было осуществлено сознательно, чтобы впоследствии нанести удар по американской промышленной отрасли и завоевать американский рынок.



Чтобы «завоевания» не произошло, в США решили воспользоваться методом, который к открытой конкурентной экономике не имеет никакого отношения. Минторг США решил, что ситуацию исправят колоссальные по объёму пошлины. Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне… 757%! Средняя же ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.



Отношения устрашения



Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности



В отчёт ведомства приводятся некоторые показатели «потерь»: поставки продукции металлургической отрасли из России нанесли «ущерб промышленности США» на миллионы долларов.



Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн. долларов. Такие суммы могут нанести «ущерб» промышленности мирового гегемона? Удивительное дело!



Комментарии наших читателей:



Андрей К

Старые песни о главном.

Металлургическая промышленность США просто и банально не конкурентна с нашей.

За чем дело стало — автоматизируйте процесс, обратите внимание на издержки.

Всё сведётся к вытеснению нашего металлопроката с североамериканского рынка с помощью увеличения пошлин, вот и вся декларируемая США конкуренция и приверженность правилам ВТО.



Shurik70

Нормальное явление в бизнесе. Производители требуют от правительства закрыть чужой экспорт любыми способами и субсидировать свой импорт.

Главное — нам тоже надо так делать.



Владимир16

Отвечать нужно. Гнать матрасню из России. Форды, кокаколы и прочая хрень пусть убирается на хрен.



N.O.M.A.D.E.

Ага, и возьмите на своё соцобеспечение работников с данных производств. Заодно уплатите налоги в бюджет.

Хорошо, наверное, двигать лозунги с дивана?



Русская угроза: теперь и под водой



Пентагон официально признал угрозу Соединённым Штатам со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6», оснащённого ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн. Предварительный проект нового «Обзора ядерной политики», содержит диаграмму, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды «Статус-6».



Согласно данным американской разведки, представленным «The Washington Free Beacon», данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.







США испугались секретного ядерного оружия России



С этой информацией, ставшей достоянием мировой общественности и угодившей в американский стратегический документ (точнее, в его черновик), случился ранее один любопытный казус.



Более двух лет тому назад, в ноябре 2015 года, с оборонного совещания у президента Путина в сюжеты российских телеканалов попали кадры презентации, посвящённые упомянутому «Статусу-6».



Согласно попавшим в эфир слайдам, новая система представляет собой оружие массового поражения, предназначенное в том числе для уничтожения объектов экономики противника. В связи с утечкой информации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».



«Повторяться» специально для американцев и не нужно: в феврале 2018 г., как ожидается, мистер Трамп подпишет новый оборонный документ, в котором будет одобрена новая ядерная политика сдерживания России.



Комментарии наших читателей:



svp67

Прилюдно показывают то, чего НЕТ, на самом деле. Но скрывают то, что ЕСТЬ. И пусть "партнеры" трепещут…



Chertt

Эту тему ещё год назад, обсудили со всех сторон, включая кто, когда, кому и зачем "нечаянно" показал часть документа.



хрыч

Самое смешное, что технически данный аппарат сделать при современном уровне прогресса не так и сложно. Ежели у него ядерная двигательная установка, то не 10 тысяч дальность, а вообще неограниченная. Вопрос позиционирования ныне не проблема.



Царь на троне засиделся?



О том, что Дональд Трамп стал настоящим «позором» для США и о том, что его могут скинуть уже в 2018 году, поведала широкой общественности смелая британская газета «The Guardian». Есть мнение, что Трамп не досидит в Белом доме до конца текущего года. Известна и причина «давай, до свидания»: редакция газеты считает, что президент Трамп «позорит свою страну» на всех уровнях.



Дело не только в том, полагает редакция, что внешняя и внутренняя политика Трампа состоит из череды «катастрофических ошибок — от сокращения налогов и политики в области изменения климата до вопроса Палестины и ядерного оружия».



Дело не только в том, что сама идея его лидерства «противоречива, конфронтационна и безответственна».



Проблема Трампа не связана исключительно «с его вопиющим расизмом, женоненавистничеством и шовинизмом», хотя и это на самом деле «огромные проблемы».



Его последнее «возмущение», когда он назвал развивающиеся страны «грязными дырами», ужасает своим зловонием.



Основополагающим недостатком президентства Трампа является его невежество. Его «зачастую раздражённое и инфантильное поведение» сочетается «с ошеломляющим отсутствием знаний и презрением к фактам». Отсюда проистекают и серии «хронических недоразумений» Трампа, припечатывает издание.







От инаугурации до импичмента: как «позорного» Трампа выбросят на свалку истории



Едва ли, заметим, импичмент состоится в текущем году. Сегодня мистер Трамп делает то, что полностью одобряют даже былые его оппоненты, к примеру, Джон Маккейн и его коллеги по Сенату США. «Bloomberg» указывает, что американский Минфин заканчивает работу над списком российских «олигархов», близких к Путину и его правительству. И российские богачи уже паникуют. По сведениям источников, иные персоны уже в панике обратились в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и имели опыт деятельности в сфере санкций. Эти богатые россияне пытаются сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист. Об этом изданию сказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Ему уже пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.



Кроме того, Конгресс США требует от Министерства финансов оценки воздействия возможных санкций на государственные облигации Российской Федерации. Если правительство Трампа пойдёт и на это, будет нанесён сильнейший удар по финансовой системе РФ.



При таком раскладе едва ли антироссийское лобби в Вашингтоне затеет «свергать» мистера Трампа. В последние месяцы утих даже шум, связанный с «русскими связями» президента.



Короче говоря, Трампу есть чем возразить своим противникам. Британская пресса совсем загрустит, если сторонник гонки вооружений Трамп пойдёт в 2020 году на второй срок…



Комментарии наших читателей:



rotmistr60

Из Британии, конечно, виднее кто "позор" и какой нации. При этом у себя истинного позора не замечают — не принято. Мне кажется, что Трамп, вопреки потугам английских лордов-пэров поддержать друзей-демократов в США, не только высидит, но ещё и успеет показать "козу" Англии.



Варяг77

«Самое же плохое то, что он открыто презрел партнёров и союзников США в Европе, зато попытался сблизиться с авторитарными лидерами в Китае, России и на Ближнем Востоке».

Вот это и есть главная причина. Всё остальное шелуха. Американская закулиса встала на тропу войны с Россией. Любой, кто попытается хоть как-то этому помешать (замедлить), становится врагом.



А. Привалов

Это они погорячились. Просидит 4+4, как пить дать!



Смелый профессор



В интеллигентной части американского общества, кажется, произошёл раскол. Пока одна его часть призывает наказать русских за «вмешательство в выборы», другая призывает… признать Крым российским. Среди тех, кто выступает за последнее, отметился даже профессор Военно-морского колледжа США. В крупной американской прессе это стало чем-то вроде сенсации.



Россия вряд ли расстанется с Крымом, а посему Вашингтону не надо строить политическую стратегию, основываясь на «антиисторическом фундаменте», полагает профессор Военно-морского колледжа (United States Naval War College) в г. Ньюпорте Лайл Дж. Голдстайн (Lyle J. Goldstein).



Полуостров Крым, это живописное место, пропитан русской кровью, напомнил профессор. И вот уже три года западные политики, говоря о Крыме, пытаются апеллировать к «европейской безопасности». Они ставят всё с ног на голову, утверждая, что поглощение Россией Крыма нарушило «порядок», основанный на неких «правилах». В таких заявлениях едва ли ощущается мысль о Крымской войне и её историческом значении!







Проект «ЗЗ». Американская военная профессура готова признать Крым российским



Ни пролитая русскими людьми кровь, ни история нисколько не интересует нынешних неолиберальных политиков, заправляющих в США. Нынче антироссийская истерия нагнетается целым политическим хором, в котором запевалой является Вашингтон, а подпевалой — Лондон.



Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии».



Комментарии наших читателей:



Васся Вассин

Да какая разница, признают они там что-то или нет? Почему мы должны оглядываться на этих воров международного масштаба?



shura7782

Один профессор Lyle J. Goldstein — это ещё даже не четверть профессуры. Есть любители альтернативного мнения. Ему-то какой прок от признания? Тем более что за речи, идущие вразрез с политикой правительства в военном колледже, его просто вышибут с должности за нарушение им подписанного контракта. Армия США вне политики.

Подавляющему большинству рядовых американцев (не ошибусь, если скажу), 99,9%, глубоко фиолетово, чей Крым.

Лучше бы усилили на Запад информацию о том, какие положительные изменения для крымчан произошли за эти годы. Чем больше будет иностранных гостей, тем лучше. Вот после этого можно надеяться, что лёд потихоньку тронулся.



prior

Досадно, что в большинстве своём "разносчики демократии" не знают русского языка и не умеют читать по губам.

Им же сказали: " Крым НАШ!"

Нравится это или не нравится, согласны они с этим или не согласны, — это есть ФАКТ.

Всё! Тhe game is over. Занавес.



Суета вокруг Грудинина



Абсентеизм народных масс в России не победить, считают иностранные эксперты. Россиян не заманить на выборы щедрыми посулами и обещаниями «призов», не одолеть «креативной» кремлёвской пропагандой, не притянуть к бюллетеням и урнам крикливыми «шоу» по телевизору. Политическая апатия масс велика, и именно она является настоящим противником Путина, надумавшего ещё шесть лет править государством. Низкая явка на выборные участки будет обозначать полный провал для нынешнего хозяина Кремля.



В российской прессе картина иная. Тутошние газетчики дрожат отчего-то не перед низкой явкой, а перед Грудининым.



Многие российские СМИ спешат закопать кандидата Грудинина: мол, и богатей он, даже «олигарх», и счета за бугром имел, и ещё что-то там у него не в порядке. Когда производится так много суеты вокруг неудобного для власти кандидата, создаётся впечатление, что откуда-то были спущены указивки и пришли разнарядки…







Проект «ЗЗ». Главный противник Путина — не Грудинин, а народное безразличие

Ехидные комментарии. СМИ дружно хоронят Грудинина, на электорат никто не смотрит



При быстром росте популярности Грудинина и переходе к нему не только коммунистов, но и существенной части оппозиционного электората, той, которой К. Собчак представляется карикатурой на оппозицию, у «клубничного» критика Кремля есть шансы на победу.



Впрочем, все помнят, как в 1996 году Ельцин выиграл выборы у Зюганова. Есть мнение, что Зюганов в конце концов просто сдался, не желая оспаривать реальную свою победу. Общеизвестна и широчайшая поддержка крайне непопулярного в ту пору Ельцина американскими политтехнологами и Белым домом.



Кремль нынче понаторел в собственной пропаганде, американская помощь требуется едва ли. Да и времена не те: от былой дружбы стороны перешли к войне санкций. Но неужели иностранные комментаторы, предвещающие очередную лёгкую победу Путина, правы? И у Путина будут предполагаемые 70%? Или за границей русский показатель занижают, и он составит расчудесные 146%?



А почему нет? Сколько плевков в свой адрес выдержала «Единая Россия»? И ничего — позади громкая победа на парламентских выборах.



Комментарии наших читателей:



народник

Конечно, прошла команда. Слушаю "ВестиФМ" — в первый же день два злобных выступления за несколько часов. Захожу на сайт один — там каждый день по мерзкой, клеветнической статье. (Больше на этот сайт не захожу.) Очень властная верхушка напугалась народного кандидата, да ещё на фоне своих провалов.



Лексус

На ТВ началась организованная, откровенная, открытая травля Грудинина. В один голос, как по методичке. Смотреть противно. Памятуя другие подобные события, приведу цитату: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы прекрасный человек!» (О. Уайльд).



Путник

Посмотрите ролик о совхозе Грудинина — это островок процветания. И что? Это что-то хорошее говорит о власти? Напротив. Власть ничего не сделала для совхоза, ни копейки не дала! Вдумайтесь: ни копейки! Только вопреки власти Грудинин сохранил и приумножил хозяйство и сделал это искренне для людей. Хозяйство Грудинина — исключение из правил: все сельскохозяйственные предприятия Московской области уничтожены. И так обстоит по каждому работающему проекту, который вроде работает посреди разрухи, да ещё и прибыль разворовывается кремлёвскими олигархами, а народу ничего не достаётся, зарплаты унизительные, а пенсии нищенские.



Клаус

Кто бы что ни говорил, но признают абсолютно все, что в стране в последнее время дела обстоят не самым лучшим образом. И все это на фоне какого-то дикого мракобесия на федеральных каналах ТВ… Какие-то экстрасенсы, детекторы лжи, семейные дрязги молодых и не очень "звезд" эстрады…



Смотрю вот сейчас «Вести» на «России 1»: про выборы (!) в нашей (!) стране — 2 минуты; про Америку и Трампа — 5 минут. Это что? И кстати, предвыборная кампания в США в том году на отечественном телевидении освещалась в РАЗЫ подробнее и полнее, чем нынешняя кампания в России. Наверное, потому, что хозяева за океаном находятся, соответственно, и интерес разный.



Вадим237

При Путине дела пошли в гору, и не только у меня. Я за стабильное развитие и спокойствие — за Путина.



shura7782

При Путине дела у меня шли вопреки ВВП. Суды с архитектурой, проволочки с департаментом здравоохранения и т. д. и т. п. Через всё пришлось пройти. Если кто скажет, что государство за развитие малого бизнеса, я посмеюсь ему в лицо. Потому, что это только на словах.



Pavil144

По комментариям видно, что народ не обманешь. По "ящику" твердят, как всё хорошо в России, всё налаживается — рост экономики и т. д. Но как-то рядовые граждане не ощущают на себе этот рост. А про выборы — все знают итог. Страшные события в пермской школе не на шутку взбудоражили российское общество. Обычно подобные новости мы привыкли получать из Соединенных Штатов, где нападения школьников на своих учителей и соучеников происходят очень часто. Но теперь и наша страна столкнулась с подобной проблемой.Вседозволенность, отсутствие цели в жизни, за исключение «жить в кайф», полное пренебрежение нормами и правилами, не говоря уже об уважении к тому, кто тебя, балбеса, пытается чему-то научить и воспитать за зарплату кассира сетевого магазина. Это то, что всеми нами получено. Ликвидации образовательных учреждений, включая педагогические вузы в регионах страны. Это тоже то, что все мы получили. Зато у нашего образования есть похвалы, к примеру, от британских специалистов образовательной сферы – говорят, правильной дорогой идёте, «товаИщи»... Ну-ну... Кто ещё нас хочет похвалить? – В очередь!..Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились о том, что постройка российских вертолётоносцев начнётся в 2020 году. Строительство новых кораблей для ВМФ России будет вестись в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь».Весь вопрос в том, что военные специалисты до сих пор не решили, насколько целесообразна закупка именно вертолётоносцев для нужд российских Вооружённых сил. Причём «непонятки» с этой самой целесообразностью, если можно так выразиться, тянутся со времён договорённостей по французским «Мистралям». Контракт с французами до сих пор не может толком объяснить Минобороны, и вообще сложилось впечатление, что как только французы заявили о санкциях и непоставках, впоследствии вернув Москве средства по букве контракта, в самом МО РФ вздохнули с облегчением... А теперь – новая песня о "главном"?«Нафтогаз» вместе с украинским политическим руководством прилагает все усилия, чтобы хоть как-то объяснить рядовому украинскому потребителю множественные странности. Одна из них: почему три года Киев заявлял, что газ из России покупать не станет, так как это газ «агрессора», а теперь заявляет, что покупать станет. И уже куда-то испарилось слово «агрессор» относительно темы закупок энергоносителей.Украинская майданная логика:Россия – агрессор, не покупаем газ у России! Ура? – Ура-а-а!Россия – агрессор, Стокгольмский суд обязал покупать газ у России (по контракту). Покупаем газ у России, так как дешевле, чем тот же российский газ, но «задним ходом» из Европы. Ура? – Ура-а-а!Россия – агрессор... Но газ дешёвый, рабочие места для украинцев есть, торговать хотим, Донбасс то хотим, то не хотим. Перемога. Ура? – Ура-а-а!И ведь просветления ожидать реально не приходится, ведь даже «лечащими врачами» являются наиболее голосистые пациенты... Или людей держат за лабораторных белых мышей?Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжёлых истребителя Су-30М2 и Су-27 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу.Ну, вот... А мы всё российские дороги хаять продолжаем. Они у нас вон какие! – аж приземление трёх кряду истребителей выдерживают. Возможно, с картой дорог и их покрытием в стране стало бы ещё лучше, если бы в техзадание для фирм-подрядчиков изначально добавлялся пункт о выполнении работ с «прицелом» на приземление как минимум Ту-22М3 в любой подходящий для пилота и штурмана момент...Заголовки один другого краше. «Узнав о допинг-пробах, спортсмены массово снимаются с соревнований» и все в таком духе.Да что там Сибирь... Всему прогрессивному человечеству давным-давно известно, что допинг в России не употребляет только один человек – Виталий Леонтьевич Мутко. Был, правда, ещё один – Гриня Родченков, но тот спасся от когтистых лап кровавой гэбни. Остальные – пропащие люди. Бывало, с домашним медвежьим выводком мельдонием каа-аак обкурятся, сидючи на ядерном реакторе, так сразу - за балалайку и в пляс. А в это время все нормальные спортсмены за справкой у врача на приём гидроморфона очереди выстаивают...В издании «Комсомольская правда» вышел материал Дмитрия Стешина, посвящённый тому, что российские правоохранительные органы готовятся к выдаче Украине участника обороны Славянска Николая Трегуба. Личные данные Николая находятся в базе экстремистского сайта «Миротворец», а потому можно с уверенностью говорить о том, что если Россия передаст Николая украинской стороне, то мужчину ожидает расправа со стороны либо радикалов, либо представителей украинских (американских) спецслужб.Когда перестанут бросать своих? Хороший вопрос, особенно, если заблаговременно уточнить, кого «наверху» считают своими. Если мы считаем своими тех, кто готов оставить свой дом и семью, чтобы с оружием в руках защищать простых граждан и свою землю, то таких будут кидать всегда. А «там», судя по всему, своими считают тех, кто стаскивает мешки валютной наличности под диваны, нагло переводит средства с национальных программ на свои личные счета, а потому таких будут защищать всегда и вовеки. А так-то закон у нас един... для всех... Ага.Верховная рада бандеровской Украины 18 января приняла закон «о реинтеграции Донбасса» и этим денонсировала Минские соглашения. Россия в этом законе объявляется «агрессором», «оккупировавшим» Донбасс, установившим там «оккупационную власть». Таким образом, киевский режим создаёт политические основания для возобновления войны на Донбассе.Минский процесс похоронен. К отпеванию оного приступил и президент США Дональд Трамп, заявив, что для переговоров «нужно подыскивать другую столицу». И надо же, по чистой случайности, рядом с Трампом оказался президент Казахстана, заявивший, что «такая столица есть».Значит ли это, что вместо Минска-1 и Минска-2 теперь будут рождены серии новой мыльной оперы - «Астана», в которой главные роли будут исполнять фактически те же лица, что засветились и в старом «сериале». У Бацьки уже прокомментировали: да хоть в Антарктиде... Там места много...Тревожный сценарий раздела территории Сирии наметился после подавления правительственными войсками при помощи тактической и стратегической авиации ВКС, а также ВМФ России последних крупных укрепрайонов «ИГ» (запрещено в РФ) в русле Евфрата, а также многочисленных опорников «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в западной провинции Идлиб. В то время как правительственные войска Сирии совместно со специалистами из российской армии делают всё возможное и невозможное, освобождая стратегически важную авиабазу Абу-Духур в Идлибе, а также продолжая развивать наступление в северном операционном направлении для закрытия крупного тактического котла «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Алеппо и Хама, Вашингтон формирует новую многотысячную войсковую группировку для противостояния САА, а также сдерживания территориальных претензий Анкары на земли Рожавы (сирийского Курдистана). Формирование, получившее название «Новая сирийская армия», будет представлено тысячами бежавших из полукотлов боевиков «ИГ» и «Джебхат ан-Нусры», а также представителями курдских «Сирийских демократических сил», которых вооружат достаточно современным стрелковым и противотанковым вооружением, а также «возьмут под крыло» Центрального командования ВС США. Для юридического обоснования подобных действий Белый дом и Пентагон уже в этом году планирует разместить в Ракке и Хасеке внушительный дипломатический корпус.В итоге получается, что заявления, сделанные Владимиром Путиным по итогам саммита АТЭС, а также президентом САР Башаром Асадом после вывода части российского военного контингента с авиабазы «Хмеймим» и других военных объектов в республике, не вполне соответствуют действительности. Напомним, в декабрьских заявлениях оба лидера государств отмечали: благодаря оперативным действиям ВКС России и САА удалось сохранить территорию Сирии. Однако в реальности только около половины территории сегодня подконтрольно армии Башара Асада; остальная часть закреплена за проамериканскими SDF (около 25-30% территории), протурецкой «Сирийской свободной армией» и «умеренной оппозицией» в провинциях Халеб, Идлиб, Даръа и Хомс (около 20% территории, включая подконтрольную Корпусу морской пехоты США 55-километровую зону безопасности на иордано-сирийской границе). Наиболее же сложная ситуация складывается сегодня вокруг курдского Африна, который фактически является крупным тактическим котлом курдских отрядов YPG. На протяжении уже длительного периода Турция пытается найти аргументы для силовой зачистки ослабленного Африна.В то же время в Африне вплоть до 11 декабря 2017 г. присутствовали подразделения российской военной полиции, развёрнутые 8 сентября. Они оказывали отрезвляющий эффект на Анкару, и вернуть их на дежурство особого труда не составит. Такой шаг будет для Москвы крайне выгодным, ведь захват протурецкими «умеренными» Африна сулит дальнейший разгул псевдохалифата по всему северу САР — вплоть до воссоединения с дружественным «котлом» севернее Хомса.Обозреватель Е. Даманцев рассмотрел «серьёзный тип тактического ракетного вооружения воздушного базирования», имеющий возможность опционального расширения для наземного пуска. Этот тип способен создать «серьёзные проблемы» подразделениям сухопутных войск многочисленных государств мира, включая Россию.Речь идёт о перспективной многоцелевой тактической ракете JAGM («Joint Air-to-Ground Missile»), предназначенной для нанесения точечных ударов по многочисленным видам стационарных и подвижных целей (от бронетанковых юнитов и надводных кораблей малого водоизмещения до хорошо защищённых наземных опорных пунктов).Обозреватель рассчитывает, что сорок восемь огневых испытаний JAGM с борта AH-64D заставят российское оборонное ведомство продолжить доводку проекта «Гермес-А» до состояния начальной боевой готовности.ТАСС со ссылкой на доклад комиссии по международной торговле США публикует материал о «пострадавшей американской промышленности». В докладе заявлено, что американская металлургическая отрасль «несёт потери» от импорта стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ. В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая будто бы на 80% ниже реальной. Якобы такое занижение цены было осуществлено сознательно, чтобы впоследствии нанести удар по американской промышленной отрасли и завоевать американский рынок.Чтобы «завоевания» не произошло, в США решили воспользоваться методом, который к открытой конкурентной экономике не имеет никакого отношения. Минторг США решил, что ситуацию исправят колоссальные по объёму пошлины. Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне… 757%! Средняя же ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.В отчёт ведомства приводятся некоторые показатели «потерь»: поставки продукции металлургической отрасли из России нанесли «ущерб промышленности США» на миллионы долларов.Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн. долларов. Такие суммы могут нанести «ущерб» промышленности мирового гегемона? Удивительное дело!Пентагон официально признал угрозу Соединённым Штатам со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6», оснащённого ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн. Предварительный проект нового «Обзора ядерной политики», содержит диаграмму, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды «Статус-6».Согласно данным американской разведки, представленным «The Washington Free Beacon», данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.С этой информацией, ставшей достоянием мировой общественности и угодившей в американский стратегический документ (точнее, в его черновик), случился ранее один любопытный казус.Более двух лет тому назад, в ноябре 2015 года, с оборонного совещания у президента Путина в сюжеты российских телеканалов попали кадры презентации, посвящённые упомянутому «Статусу-6».Согласно попавшим в эфир слайдам, новая система представляет собой оружие массового поражения, предназначенное в том числе для уничтожения объектов экономики противника. В связи с утечкой информации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».«Повторяться» специально для американцев и не нужно: в феврале 2018 г., как ожидается, мистер Трамп подпишет новый оборонный документ, в котором будет одобрена новая ядерная политика сдерживания России.О том, что Дональд Трамп стал настоящим «позором» для США и о том, что его могут скинуть уже в 2018 году, поведала широкой общественности смелая британская газета «The Guardian». Есть мнение, что Трамп не досидит в Белом доме до конца текущего года. Известна и причина «давай, до свидания»: редакция газеты считает, что президент Трамп «позорит свою страну» на всех уровнях.Дело не только в том, полагает редакция, что внешняя и внутренняя политика Трампа состоит из череды «катастрофических ошибок — от сокращения налогов и политики в области изменения климата до вопроса Палестины и ядерного оружия».Дело не только в том, что сама идея его лидерства «противоречива, конфронтационна и безответственна».Проблема Трампа не связана исключительно «с его вопиющим расизмом, женоненавистничеством и шовинизмом», хотя и это на самом деле «огромные проблемы».Его последнее «возмущение», когда он назвал развивающиеся страны «грязными дырами», ужасает своим зловонием.Основополагающим недостатком президентства Трампа является его невежество. Его «зачастую раздражённое и инфантильное поведение» сочетается «с ошеломляющим отсутствием знаний и презрением к фактам». Отсюда проистекают и серии «хронических недоразумений» Трампа, припечатывает издание.Едва ли, заметим, импичмент состоится в текущем году. Сегодня мистер Трамп делает то, что полностью одобряют даже былые его оппоненты, к примеру, Джон Маккейн и его коллеги по Сенату США. «Bloomberg» указывает, что американский Минфин заканчивает работу над списком российских «олигархов», близких к Путину и его правительству. И российские богачи уже паникуют. По сведениям источников, иные персоны уже в панике обратились в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и имели опыт деятельности в сфере санкций. Эти богатые россияне пытаются сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист. Об этом изданию сказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Ему уже пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.Кроме того, Конгресс США требует от Министерства финансов оценки воздействия возможных санкций на государственные облигации Российской Федерации. Если правительство Трампа пойдёт и на это, будет нанесён сильнейший удар по финансовой системе РФ.При таком раскладе едва ли антироссийское лобби в Вашингтоне затеет «свергать» мистера Трампа. В последние месяцы утих даже шум, связанный с «русскими связями» президента.Короче говоря, Трампу есть чем возразить своим противникам. Британская пресса совсем загрустит, если сторонник гонки вооружений Трамп пойдёт в 2020 году на второй срок…В интеллигентной части американского общества, кажется, произошёл раскол. Пока одна его часть призывает наказать русских за «вмешательство в выборы», другая призывает… признать Крым российским. Среди тех, кто выступает за последнее, отметился даже профессор Военно-морского колледжа США. В крупной американской прессе это стало чем-то вроде сенсации.Россия вряд ли расстанется с Крымом, а посему Вашингтону не надо строить политическую стратегию, основываясь на «антиисторическом фундаменте», полагает профессор Военно-морского колледжа (United States Naval War College) в г. Ньюпорте Лайл Дж. Голдстайн (Lyle J. Goldstein).Полуостров Крым, это живописное место, пропитан русской кровью, напомнил профессор. И вот уже три года западные политики, говоря о Крыме, пытаются апеллировать к «европейской безопасности». Они ставят всё с ног на голову, утверждая, что поглощение Россией Крыма нарушило «порядок», основанный на неких «правилах». В таких заявлениях едва ли ощущается мысль о Крымской войне и её историческом значении!Ни пролитая русскими людьми кровь, ни история нисколько не интересует нынешних неолиберальных политиков, заправляющих в США. Нынче антироссийская истерия нагнетается целым политическим хором, в котором запевалой является Вашингтон, а подпевалой — Лондон.Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии».Абсентеизм народных масс в России не победить, считают иностранные эксперты. Россиян не заманить на выборы щедрыми посулами и обещаниями «призов», не одолеть «креативной» кремлёвской пропагандой, не притянуть к бюллетеням и урнам крикливыми «шоу» по телевизору. Политическая апатия масс велика, и именно она является настоящим противником Путина, надумавшего ещё шесть лет править государством. Низкая явка на выборные участки будет обозначать полный провал для нынешнего хозяина Кремля.В российской прессе картина иная. Тутошние газетчики дрожат отчего-то не перед низкой явкой, а перед Грудининым.Многие российские СМИ спешат закопать кандидата Грудинина: мол, и богатей он, даже «олигарх», и счета за бугром имел, и ещё что-то там у него не в порядке. Когда производится так много суеты вокруг неудобного для власти кандидата, создаётся впечатление, что откуда-то были спущены указивки и пришли разнарядки…При быстром росте популярности Грудинина и переходе к нему не только коммунистов, но и существенной части оппозиционного электората, той, которой К. Собчак представляется карикатурой на оппозицию, у «клубничного» критика Кремля есть шансы на победу.Впрочем, все помнят, как в 1996 году Ельцин выиграл выборы у Зюганова. Есть мнение, что Зюганов в конце концов просто сдался, не желая оспаривать реальную свою победу. Общеизвестна и широчайшая поддержка крайне непопулярного в ту пору Ельцина американскими политтехнологами и Белым домом.Кремль нынче понаторел в собственной пропаганде, американская помощь требуется едва ли. Да и времена не те: от былой дружбы стороны перешли к войне санкций. Но неужели иностранные комментаторы, предвещающие очередную лёгкую победу Путина, правы? И у Путина будут предполагаемые 70%? Или за границей русский показатель занижают, и он составит расчудесные 146%?А почему нет? Сколько плевков в свой адрес выдержала «Единая Россия»? И ничего — позади громкая победа на парламентских выборах. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 252 Источник Похожие новости Отношения устрашения Александр Проханов: Виктор Анпилов был абсолютно русским человеком Итоги недели. Русская угроза: теперь и под водой

"Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает Под Маском скрытое Новости партнеров Loading...