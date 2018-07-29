Итоги недели. «Новая русская рулетка — доживи до пенсии» • 124 • Аналитика И чей золотой запас?



«Аварийный сброс» российским ЦБ американских казначейских обязательств потихоньку начинает приобретать смысл. Хотя сам ЦБ никаких комментариев по этому поводу не даёт, и иногда это принимает почти анекдотичные формы. Так, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что сам не знает мотивов, которыми руководствовался ЦБ, распродавая американские активы.









Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?



Говорят: у нас стало больше золотого запасу. А вот какому пану-атаману этот золотой запас принадлежит? Написано, что золота у России стало больше. Но так и на заборе бывает всякое напишут.



Да и в последнее время отдельные господа у нас стали несколько сбивчиво объяснять, что они понимают под словом «Россия». Это полторы тысячи радетелей или остальные 145 миллионов «народа, который надо менять»?..



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Мих1974

Уже два или три публичных (а сколько непубличных тогда) полётов самолётов с грузом золота и последующим "рассыпанием". И если "авария" у нас на Северах ещё ладно - вроде внутренний рейс, то вот был случай когда "рассыпали" золото при явном полёте за рубеж. Так что хорошо бы проверить, "а где золотишко лежит", а то как бы под тот же шумок его уже не вывезли.



Monster_Fat

ЦБ России - штучка странная - типа "отдельная" от России, но "не отдельная" от мировой финансовой системы, а говоря простым языком: для ЦБ России, сама Россия - просто звено в мировой финансовой системе, интересам которой и служит этот ЦБ. Поэтому, есть мнение, что большая часть так называемого "российское золота" - на самом деле уже давно тихо перекочевала (или перекочевывает) в подвалы ФРС.



kuznec

Интересно, зачем тогда от амерского госдолга избавляться... Водку продать, деньги пропить?



Qwertyarion

Относительно быстрый вывод денежных активов России из долговых бумаг США говорит лишь об одном: мы на пороге больших и не очень хороших перемен!



Зубы с полки



2018 год – переломный в современной истории. И для России, и для всего мира. В 2014 году на Ближнем Востоке началась «Битва конца» — открыт ближневосточный фронт четвёртой мировой войны, войны цивилизаций. Созданы основы для появления европейского (украинского) фронта.







2018 год. Предчувствие смуты

Пенсионная реформа. Арифметика для правительства

Пенсионная реформа или социальная диверсия?

Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой?



В качестве продолжения темы о золотом запасе. Думается, что уже завтра на федеральном канале может объявиться очередная умнейшая фигура и объявить, что одно лишь повышение пенсионного возраста ситуацию с повышением уровня жизни пенсионеров не выправит - надо считать золотые зубы. Ведь золотой зуб у пенсионера – это, извините, надругательство над макроэкономикой. Золото должно работать – например, быть проданным для предоставления кредита Турции на покупку ею же у России ЗРК С-400. А потом турки кредит с процентами вернут, и каждый пенсионер получит по векселю на 1 тысячу рублей, которые можно будет считать весомой прибавкой к пенсии.



А то ишь чего - они жевать этими зубами захотели... Не выйдет!



Даже если вы положили зубы на полку, это ещё не значит, что до них не доберутся...



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сибиралт

Боль и унижение на Азовском море

Втюхиваемая же правительством бредятина о невозможности прокормить ораву пенсионеров наглая ложь. Уже потому, что из этой "оравы" 7 миллионов пенсионеров по инвалидности и сиротству. 14 миллионов работающих по белому и платящих НДФЛ. Так что речь может идти лишь о 20 миллионах, что по соотношению с работающими меньше чем в любой западной стране. И нечего "бабушку лохматить", как говаривал сатирик Задорнов. Да нет у нас политических партий. А есть фракции в Думе в борьбе за личное благополучие. Главная цель пенсионной реформы - еще более загнать население страны в рабство, а именно удешевить рабсилу для работодателей. Хочешь дожить до пенсии - пойдешь на любую работу с любой зарплатой. А это еще более расколет народ, но уже по возрастному признаку, в чем наше правительство изрядно поднаторело за последние годы.Втюхиваемая же правительством бредятина о невозможности прокормить ораву пенсионеров наглая ложь. Уже потому, что из этой "оравы" 7 миллионов пенсионеров по инвалидности и сиротству. 14 миллионов работающих по белому и платящих НДФЛ. Так что речь может идти лишь о 20 миллионах, что по соотношению с работающими меньше чем в любой западной стране. И нечего "бабушку лохматить", как говаривал сатирик Задорнов.



andr327

Про жуть пенсионной реформы спору нет.

Другой вопрос: как государство организует новые рабочие места, рабочие места которые производят прибавочную стоимость?

Еще вопрос: а сколько у нас людей работает на казенных, государевых предприятиях? Ведь подавляющая часть населения работает на частный бизнес, который зарплату с прибыли платит и еще содержит огромную кучу государственных контролирующих.

Так что пенсионная реформа подняла кучу острых, базообразующих вопросов нынешней экономической политики государства, на которые правительству придется ответить. А разумных ответов увы нет.



Мар.Тира

Удивил Путин в интервью подниманием порога жизни в России. Оказывается, с каждым годом продолжительность жизни будет повышаться. Так ЗАПЛАНИРОВАНО правительством и им лично. Похоже, к старости у него самого начинается маразм. С какого перепугу жизненный порог увеличится, если экология ухудшается, продукты питания по качеству даже близко не подходят к советским стандартам качества, а разве в СССР тяжёлый физический труд не был облегчен механизацией, которая кстати и осталась с тех времён и до сих пор нет ничего нового, а медицина хоть и поднялась в знаниях и технике, но на практике кому от этого в глубинке стало легче? Наоборот, она рушится на глазах в плане доступности, бюрократия, пертурбации и оптимизации, уничтожили все наработки. Поехал я на похороны, парень прожил 57 лет... Работать до девяноста — здорово и просто!



Iline

Мне кажется, что пока в правительстве у руля в правительстве финансисты, а не производственники, то все расчёты, основанные на предполагаемом росте производства и увеличении количества рабочих мест, выглядят смешно. Ну не могут эти спекулянты думать о таких сложных для них вещах. Для них важны деньги из воздуха, здесь и сейчас.

Сколько выплатило государство банкам в 2014 году для покрытия их неэффективной работы в 2014 году? Проблемы возникли якобы из-за санкций, т.к. эти банки не могли больше брать кредиты на Западе для того, чтобы впаривать их уже в России под немыслимые проценты. Ну и сколько вернули в итоге? Судя по всему - ничего, иначе бы уже бодро отчитались бы.

А сколько триллионов на те же цели в прошлом году государство проспонсировало? Здравоохранение с культурой отдыхают. Вернутся ли эти деньги в бюджет? Мне спинной мозг подсказывает, что нет.

Пока экономикой рулят эффективные "манагеры", то и будем иметь то, что имеем на данный момент: сначала рвануть тельняшку на груди, и только потом считать последствия этого действия. А последствия весьма печальные получаются.



Так сожрут друг друга или не сожрут?



Выступление бывшего российского актера, а ныне украинского карателя из националистического добробата Анатолия Пашинина в украинских СМИ привычно вызвало немалый отклик и в российском медиа-пространстве.







В предвкушении осеннего каннибализма

ВСУ обстреляли из артиллерии позиции «Азова» и «Правого сектора»



Говорят, сожрут они друг дружку. Но уже четыре с лишним года жрут, а количество особей в целом остаётся в порядке популяции. Кастрюльная болезнь обычными методами не лечится, а потому в ЛДНР могут сколько угодно выдавать репортажи о бесчисленных самоподорвавшихся и друг друга в ВСУ обстрелявших, но война-то продолжается. И этими приёмами противника в любом случае не одолеть, даже если в его стане такие как Пашинин. Европа из окна автобуса. Часть 3. Мигранты и культура



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rotmistr60

Да, что говорить о Пашинине (т.к. со свидомыми все понятно), если "правозащитник" при Президенте РФ со знаковой фамилией постоянно на ТВ пытается оправдать преступные действия Украины, призывает «вывести российские войска из Донбасса». А намедни принялся защищать "Белые каски", применяя либерально-дежурное "не все так однозначно...".



July Caesar

Всё в пределах нормы-духовные предки ВСУ и нацбатов вермахт и СС тоже не шибко любили друг дружку.



cariperpaint

Я давно перестал понимать, что там происходит вообще... Это уже не махновщина, а полный аут. Особенно понравились новые нежные военнослужащие, которые страдают, что их матом кроют)))



От «Кинжалов» до лобзаний один шаг



Сведения о российском сверхоружии, озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его послания Федеральному собранию, произвели эффект разорвавшейся бомбы в интернет-пространстве.







О мегацунами, академике Сахарове и супероружии Путина

По следам свежей демонстрации новинок от МО РФ

Зарубежье о роликах Минобороны: "Кинжал" Путина у горла американской демократии



Оно, конечно, напугать супостата нужно и целесообразно, но вся проблема в том, что в стане внутренних элит сегодня сидят те, кто горит тайным желанием, чтобы перспективные российские вооружения дальше мультфильмов точно не пошли. Сегодня ракеты показали, завтра облобызали американских сенаторов (не избирателей же приглашать под бурные аплодисменты), послезавтра рассказали, что для создания «Посейдона» и для улучшения жизни пенсионеров без поднятия НДС и пенсионного возраста точно никак не обойтись. Ну и что – нефть по 75, ну и что – доллар по 63. Маловато будет... Кстати, может быть не 63 и 65, а 63 и 75 - чтобы как доллар и баррель?.. Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?



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Роялист

Уверен в Лэнгли сейчас сидят "яйцеголовые" аналитики и гадают: правда или "разводка"?



Curious

А ведь у американцев мультипликация гораздо сильнее. Если они эту отрасль привлекут к демонстрации своих вооружений, боюсь преимущество сразу перейдет на их сторону, не смотря на наличие в арсенале российской мультипликации Трех богатырей. Во всяком случае, если скрестить порновариант "Белоснежки" с показом электромагнитного орудия - будет "вмиреаналоговнет".

А вот СССР без мультиков обходился. Реальные образцы на парадах показывал. Но СССР и уважали.



Идущий

Хорошая такая головоломка , пусть гадают и раскошеливаются.



Флот не нужен, лучше кастрюль наштамповать



С некоторых пор на нашем сайте была замечена интересная тенденция: ряд уважаемых авторов «ВО» провозгласил грядущий отказ ВМФ РФ от океанских амбиций и сосредоточение усилий на так называемом москитном флоте. В обоснование этой точке зрения приводился документ под названием «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г.»







Стратегия развития судостроения до 2035 года и океанский флот РФ

Три новых боевых корабля за полгода. Много это или мало для такой страны как Россия?



Теперь поднимается вопрос: а нужен ли нам вообще океанский флот? Может, лучше москитного настрогать из подсобного материала и гонять американские авианосцы? Хотя, зачем гонять американские авианосцы, ведь мы же должны демонстрировать дружелюбие – пусть входят хоть в Азовское море – вместе с украинскими партнёрами поглубже подкопаем, чтобы хлебом-солью встретить в Ейске. Глядишь, и облагодетельствуют: перенесут в списке главных агрессоров мира на второе место... Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции



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Сибирский цирюльник

Если, в таком темпе, будут строить корабли, и далее, то Россия рискует остаться без Флота, в ближайшем будущем. То, что было создано Союзом, не вечно.



Revansh

У нашего правительства, стоят гораздо более приоритетные вещи, например, стройка очередного Ельцин-центра... Это же так необходимо русскому народу!



Vita VKO

В современном военном конфликте, особенно на море, ключевую роль будут играть технологии, обеспечивающие скрытность, скорость и мощь вооружения, а не количество судов и их водоизмещение.



gig334

Действительно, зачем нам корабли первого ранга (атомные корабли, эсминцы, крейсера), достаточно пару скрытных катерков и небольших фрегатиков. С таким флотом в три корабля, нам никакой АУГ не страшен, который сопровождают эсминцы с сотнями «Томагавков». Вот не дай бог такие стратеги у нас командовать начнут, тогда точно без флота останемся... Хотя если честно, мне кажется такие и командуют, поэтому наш флот превращается из атомного в прибрежно-речной.



Плюрализм от слова «плюнуть»



Наталья Поклонская для журналистов:

«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет».







Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?

Единороссы обсудят различные варианты воздействия на Поклонскую



Наталья всерьёз подумала, что прописанный пункт устава о внутрипартийном плюрализме мнений – железобетонный аргумент. Ан-нет... Видимо, те, кто о нём говорил ранее, посчитали, что плюрализм от слова «плюнуть». Вот и плюют – и на мнение подавляющего большинства населения РФ, и на попытки коллег найти другие варианты для «повышения уровня жизни пенсионеров». Иран как вторая Северная Корея



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предки с Дона

Наташа конечно не без странностей (одержима самодержавием), но пойти против линии партии -надо иметь мужские качества. Она достойна уважения за прямоту и честность. Всех кандидатов от ЕР надо прокатить на осенних выборах в местные парламенты, хватит смотреть на их лизоблюдство.



БorisovичЪ

КПСС - бледная тень нынешней ЕР.

Эволюция, понимаете ли.



ПалБор

Не очень Поклонскую люблю, но тут что-то гадкое происходит. Шайка пустых пиявок и прилипал гнобит несогласную. Другой вопрос: наверно, нарушила она внутрипартийные правила, но уходить не хочет.



Усик. Бой за пределами ринга



Победные майданные реляции от успешного боя украинского боксёра Александра Усика в Москве схлынули, и теперь в Киеве, судя по всему, начали осознавать, что произошло на самом деле. Если ещё накануне президент Украины Порошенко объявил, что прозвучавший в российской столице украинский гимн приведёт к победе над Россией и всю Украину, то теперь во власти незалежной вдруг решили более трезво взглянуть на ситуацию.







Киев: После событий с участием Усика в Москве нам никто не поверит о российской агрессии

Усик едет в Крым. Смятение украинских радикалов

Этого Усика рвут в разные стороны. То одни восторгаются, другие поливают последними словами, то ситуация меняется, и боксёр Усик становится героем для тех, для кого был «предателем», и тотальным зрадником для тех, кто называл «переможцем». Так и живём. А ещё между нами есть «великий европейский вал» - настолько великий, что не каждый Усик его преодолеет... Звёздные войны вместо светлого будущего



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XXXIII

Законов Украины в данном случае он не нарушает, так как заедет в Крым со стороны украинской границы... Лицемер, а чего сразу не со стороны РФ в Крым, чё, денег не хватит на шорты и футболку, жим-жим у Усика...



30 вис

Александр Усик. Родился в 1987 году в Симферополе. К матери едет, на свою малую Родину, в Крым. Поступает так, как считает нужным. Ваших советов не спрашивает.



Ретвизан 8

Бедный Усик, желающих политизировать его и его спортивную карьеру великое множество, как с одной стороны так и с другой!

Одни ищут перемогу, другие зраду...



Кто слил?



В рамках возбужденного уголовного дела проверяется информация об утечке секретных данных. В частности, озвучена информация о том, что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.







Кто слил за рубеж секретные данные по гиперзвуковым технологиям. Выясняет ФСБ



74-летний сотрудник арестован. Обвинения – передача данных сотрудникам иностранных спецслужб, совершённая при прошлом руководстве. Следственная работа продолжается. И на фоне этого повисает в воздухе вопрос: значит ли всё это, что технологии тех же «Кинжалов» и «Авангардов» (причём российские) уже имеются у наших обожаемых партнёров, только ролики они на эту тему уважительно не показывают, чтобы нас не обидеть?



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rotmistr60

Если "сливали" информацию, а это уже шпионаж, то просто обязаны получить по всей строгости пролетарского закона. Расслабились за 90-е, и это уже точно не вызывает сомнения. Ливия близка к обретению нового Каддафи



Silvestr

Когда "Кинжал" показывали, все радовались, что летел он по карте Америки. А он, оказывается, уже прилетел.

А молдавско-румынская шпионка в руководстве Росэнерго? Как человек с молдавским паспортом попадает в стратегически важные отрасли?

lopvlad

Наверняка Трамп показал эти данные Путину на встрече в Хельсинки. А то, думаю, чего это кучу инфы вывалили в отрытый эфир про серийное производство и более всего про ракету "Кинжал". Видать, про неё всё уже передали Западу, слили, а чего ждать в стране неолиберальной идеологии, где главное не жизнь человека, а сэкономленные на нём деньги. Представляю, что творится в спецслужбах если к американцам попали все данные по новым разработкам.



Она отдала приказ



В Армии обороны Израиля назвали имя человека, который отдал приказ на осуществление пуска ракет ЗРК Patriot по сирийскому Су-22М4, в результате которого самолёт был сбит, а лётчик погиб. Израильские СМИ со ссылкой на военное командование ЦАХАЛа сообщают, что командовала расчётом ЗРК женщина – капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля. Особо отмечено, что её же подразделение примерно за две недели до удара по самолёту ВВС Сирии уничтожило беспилотный летательный аппарат, запущенный с сирийской территории.







ЗРК Израиля сбили самолёт ВВС Сирии?

Боевики решили, что у сбитого Израилем самолёта нашли тело русского лётчика

Принципиальность Израиля. К месту гибели полковника в Кунейтре пробивается САА

Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии



Напомним, боевики «ИГ» (запрещено в РФ), которые пользуются Телеграм-каналами, выразили свой восторг по поводу сбитого самолёта. Больше того, бородачи заявили, что был сбит российский самолёт и что они даже обнаружили тело погибшего российского лётчика. ЮАР - виновница провала саммита БРИКС



На самом деле один погиб из лётчиков самолёта ВВС САР, полковник Умран Маре из Тартуса.



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Тралл

Этой героине детей рожать нужно, а не лишать жизни тех, кто защищает в небе Сирии её нынешних или будущих детей.



профессор

Вы за неё не волнуйтесь. Она по статистике родит 3-х, 4-х детей. Более того, если она останется в армии, то армия ей оплатит все расходы, связанные с беременностью и с рождением, включая такие экзотические для вас вещи, как сохранение крови из пуповины младенца для дальнейшего возможного использования для производства уникального лекарства, идеально подходящего для ребёнка.



BAI

Ну и что? Американским эсминцем, обстрелявшим Сирию, тоже баба командовала. И никакого шума.



ВКС плюс ВВС



По сообщениям ливанских СМИ, российская и сирийская военная авиация приступили к новому этапу нанесения массированных ударов по позициям боевиков в провинции Дараа. Удары наносятся по позициям и скоплениям террористов, отказавшихся прекратить сопротивление и покинуть юг Сирии по предоставляемым командованием САА коридорам. Боевики объявили, что сопротивление продолжат, и стали прижиматься к Голанским высотам, куда перебросил дополнительные силы и средства со своей стороны Израиль.







ВКС России и ВВС Сирии утюжат террористов у Голанских высот. Куда прижимаются боевики?



Следует отметить, что уверения боевиков о продолжении сопротивления выглядят слабо. Сирийские правительственные силы наступают, и их командованию удаётся договариваться с лидерами противостоящих группировок: те отказываются от ведения боевых действий. Несколько групп боевиков сложили оружие в провинции Кунейтра. Официальный Дамаск заявляет, что под контроль САА перешло более 90% территории провинции Дараа. Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?



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Сергей Медведев

Понятно, почему они к Голанским высотам прижимаются. Но в бомбёжках принимают участие и наши. А это очень чёткий сигнал желающим поддержать антиасадовские силы.



Дормидонт

Тянет их на родину.



210окв

Родина у них несколько не там, а за океаном.А жмутся поближе к Израилю в надежде, что ВКС и СА не решаться ударить поблизости от израильтян.



Прозрение русских финансистов



Как ни странно это прозвучит, мы все-таки дождались того светлого дня, когда Россия почти перестала хранить свои сбережения в американских treasuries. По данным американского казначейства, на данный момент Центральный банк России держит в этих ценных бумагах менее 15 миллиардов долларов США, что является «антирекордом» с 2007 года.







Бумаги скинули, пора наступать!



Нешто в Центробанке руководство поменялось? Или в Кремль новые люди пришли? Нет, такого не может быть просто потому, что не может быть. Новые лица, новая политика — это ж риск для «стабильности».



Причиной вывода средств является, по-видимому, тревога за вложения, выраженные в американских долгах. Многие эксперты и вправду связывают решительные шаги Москвы с риском ареста российских активов. И полностью исключать этого варианта нельзя: сравнительно недавно случился арест средств национального суверенного фонда Республики Казахстан, и не по политическим мотивам, а в результате коммерческого спора между правительством Казахстана и молдавским предпринимателем. И под арест попало 22 миллиарда долларов.



Кстати, в российскую экономику выведенные деньги вкладывать тоже никто не собирается. 47 миллиардов долларов были размещены на депозитах в иностранных банках, 25,2 миллиарда находятся на счетах иностранных ЦБ, в МВФ и Банке международных расчетов, а значительная часть оставшихся денег переведена в активы и обязательства других (не США) государств. Видимо, те, которые «не США», пока ещё «партнёры». Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия



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Stas157

Статье поставил звездочку за здравую мысль, о том что Путин скинул трежерис, так как готов сделать следующий ход против партнеров. Но в любом случае шаги эти будут слишком мелкие.

По Украине, время давным-давно ушло, и поменять власть (хунту — сами же назвали так, а потом признали!) на Украине не удастся. Проект «Новороссия» реанимировать — тоже. Максимум что можно сделать, это признать несчастные огрызки от Донецкой и Луганской области. Но тогда встает сразу другой вопрос: зачем мы не освободили (запретили это ополченцам) эти области полностью или хотя бы не отодвинули от Донецка буферную зону? Раньше это связывали с хитрым планом, вроде как чуть подождать надо было, дескать, никто никого сливать не собирался, и Минские соглашения — это ещё не конец…

Что там будет в Сирии, уже мало кому интересно. Интересно только одно: когда мы перестанем тратить на это деньги, которых, по словам Медведева, просто нету, даже на пенсионеров! Вся эта сирийская эпопея очень сильно затянулась, несмотря на заверения Путина, что это будет ограниченная кампания по срокам. Это дорогая игрушка для нашей ослабленной экономики. Никто до сих пор толком не знает, за что же там Путин воюет на дальних подступах! Но многие догадываются, что это чисто бизнес-интересы нашей элиты. Платить же российскому народу за это приходится слишком дорого, кроме повышения цен на бензин и НДС — даже повышением пенсионного возраста.



народник

Тоже поставил звёздочку за грамотный ход мыслей на первом уровне рефлексии. Но всё объяснение находится на втором уровне.

Власти России слишком слабы и трусоваты для активных действий в настоящий момент. Выход из трежерис объясняется опасностью заморозки в случае серьёзного провала на прошедших переговорах в Хельсинки, и только. Кремль сейчас неспособен на серьёзную деятельность против интересов США.



сибиралт

Деньги, выведенные из США, в Россию не вернулись. Не для того они туда уводились. И никто не узнает, на какие адреса они ушли. Вариант "золото партии" отработан идеально.



Проверка на вшивость



События, произошедшие на Донбассе и в южной части Сирии, отложатся в памяти политологов и военных экспертов «всемирной паутины» как своеобразный демонстрационный период проверки на вшивость «партнёров». В первые две недели после переговоров президента России с премьер-министром Израиля, а затем и встречи российского лидера с главой Дональдом Трампом в Хельсинки произошло следующее: Украине был выделен 200-миллионный пакет военной помощи; консорциум «Raytheon — Lockheed Martin» получил ассигнования в размере 307,5 млн. долларов на производство партии FGM-148 «Javelin» для поставок в первую очередь Украине и Эстонии; украинские 122-мм реактивные системы залпового огня 9К51 «Град» ударили по городской инфраструктуре Докучаевска; Су-22М4 был перехвачен в районе Голанских высот израильской батареей зенитно-ракетного комплекса «Patriot».







Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься?



По мнению аналитика Е. Даманцева, Соединённые Штаты планируют в ближайшие месяцы добиться полного падения рейтинга действующего руководства России с дальнейшим расшатыванием ситуации уже в её границах. И какого-либо иного сценария здесь в ближайшее время не предвидится, несмотря на ту долю позитивной риторики, которую выражают наши переговорщики по итогам бесчисленного количества раундов переговоров с «западными партнёрами»; всё это типичная политическая формальность, не относящаяся к реальному положению дел.



По-видимому, ключ к раскрытию причин пренебрежительного отношения к России в «большой игре» находится в тех самых аплодисментах большинства наших депутатов (кроме Натальи Поклонской) делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Ричардом Шелби, который с огромным удовольствием проголосует как за «Крымскую декларацию» США, так и за новый санкционный «пакет» в рамках законопроекта CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».



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NKVD

Наше правительство считает, что ради денег можно всё. И унижение терпеть, и авторитет на международной арене терять. Завали они в ответ турецкую «сушку», уши были бы от осла, а не «Турецкий поток» с АЭС.



besik

Ничего подобного… Турки уважают силу и по прошествии пары лет сами бы попросили о строительстве ТП и АЭС, потому как это выгодно прежде всего Турции.



Мар.Тира

В США в государственной политике присутствует звериный инстинкт. Кто сильнее, тот и доминант. Они уважают только тех, у кого большие кулаки. Это показала практика взаимоотношений этого государства с другими странами, в том числе и с нами. Будем сильными, США будут нас уважать и считаться с нашими интересами, нет — сожрут. Так же и с ними надо поступать.



Goldmitro

Это результат всем известного нашего извечного долготерпения: как бы чего не вышло! Поэтому с нами все ведут себя так, как мы позволяем им себя вести!



Не султан он турецкий, а шпион русский!



Газета «The Washington Times» рассказала о том, что Конгресс США заблокировал поставки самолётов F-35 в Турцию. Накануне «ВО» сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о своей поддержке более раннего решения по передаче истребителей нового поколения турецким ВВС. По словам Мэттиса, любая задержка в реализации контракта может привести к негативным последствиям в первую очередь для американских компаний, и те могут потерять существенную долю прибыли. Однако конгрессмены не вняли доводам Мэттиса и решили поставки F-35 Анкаре заморозить (по крайней мере, на 2019 год).







Конгресс заморозил поставки F-35 в Турцию: "Эрдоган передаст технологии русским"



Конгрессмены, похоже, думают исключительно о благе великой американской родины. Ничем больше их решение объяснить нельзя. Один из доводов, которым конгрессмены аргументировали введение «санкций» против турок, является убеждённость в том, что Анкара «передаст» информацию, касающуюся F-35, людям из Москвы. Отдельные конгрессмены и вправду опасаются такого развития событий: мол, после отправки F-35 в Турцию г-н Эрдоган передаст русским технологии по противодействию американским самолётам 5-го поколения, а русские модернизируют соответствующим образом свои ЗРК.



Тем временем в России боятся другого: Турция (страна НАТО) может передать технологии ЗРК С-400 «Триумф» американским партнёрам…



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Чёрный

Вангую, что в конечном итоге у Турции будут и С-400 и F-35.



Хагалаз

Ага. А наши заложат функцию автопуска по F-35. Во прикол выйдет.



роман66

У него есть сильный ход: заявить «Бабки взад!» Они же там на миллиард навкладывали.



Первый серийный



В августе 1990 г. впервые поднялся в небо прототип американского истребителя пятого поколения YF-23 Black Widow II, разработанный Northrop и McDonnell Douglas. Он мог стать первым самолетом-истребителем нового поколения, но не стал… Проект закрыли по причине его проигрыша в конкурсе ATF (Advanced Tactical Fighter) в апреле 1991 года. Победитель тоже всем хорошо известен. Это YF-22, позже «переродившийся» в F-22 Raptor — первый серийный истребитель пятого поколения.







Бесславный конец «Чёрной вдовы». Почему проиграл YF-23



Победа YF-22 над YF-23 представляется логичной. Как и победа X-35 над X-32 — довольно неоднозначным, хотя и, вне всякого сомнения, революционным самолетом своего времени.



Комментарии наших читателей:



рюрикович

Я ещё помню статью в "Зарубежном военном обозрении" про ATF где-то ближе к середине 90-х. На тот момент YF-23 произвёл на меня впечатленище!!!



demiurg

Просто поддержали отечественного производителя, правильно поступили. «Нортроп» на тот момент по самые ноздри был долларами на В-2 завален. А «Локхид» сиротливо ютился в сторонке.

Собственно, как сейчас ситуация у нас. КБ Сухого нарядное и красивое, а КБ Микояна — бедный родственник.



parma

У «Локхида» всё тоже достаточно неплохо было на тот момент. F-117, С-130, С-5, P-3 — их детища, а чуть позже и F-16 к ним перешел.

А по КБ Микояна — так они ничего путного за много лет и не сделали. В 80-е возомнили (как, кстати, и КБ Миля), что, кроме них, истребители в союзе некому делать… После МиГ-31 ничего путного не сделали (у МиГ-29 с планером очень много проблем). "Легкий" самолет по цене "тяжелого" — это, конечно, гениально…



Немецкий иностранный легион



Военное ведомство ФРГ рассчитывает решить проблему «кадрового голода» в условиях увеличения численности Бундесвера. Согласно утверждению источника, в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году, прописана возможность призыва иностранцев. Сейчас соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера. Данное решение принято потому, что престиж военной службы в нынешней Германии не слишком велик, среди молодежи довольно сильны пацифистские убеждения и гедонистические установки, не слишком располагающие к самоограничению и самопожертвованию, связанными с воинской службой.







Повернуть историю вспять. Бундесвер обращается к практикам Гиммлера

Не пускайте медведя за руль. Журналистика Европы ностальгирует по Геббельсу



Решение это не новое. Если покопаться в истории XX века, то можно найти нечто похожее.



Во время Второй мировой войны формирования Ваффен-СС более чем наполовину состояли из иностранцев: фольксдойче (этнических немцев из других стран), скандинавов и других народов германского корня. Но на фронтах дела обстояли всё хуже и хуже, и в легионеры СС стали набирать славян, турок, индусов…



Чем это войско закончило, всё знают. К чему придёт Бундесвер?



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Tank Hard

Древний Рим уже наступал на эти грабли, подходит очередь Европы.



rotmistr60

Читая статью, думал написать: а не пробовали объявить обязательную воинскую повинность? Но, оказывается, в Германии звучат такие предложения. А немцам хочется посоветовать, что, если хотите больших проблем и шарахаться от "человека с ружьем", то начните призывать понаехавших. Через несколько лет они вам покажут, как необходимо правильно жить.



рюрикович

Скоро сделают, как в "Звёздном десанте". Хочешь гражданство? Отслужи пяток лет в армии!



demiurg

В смысле — скоро? Гражданство США прекрасно добывается за три вроде года в Афганистане.

А вообще, гурки/пуштуны в армии — это прекрасные экспедиционные силы во всяких бантустанах. Для них война — это профессия. И не очень жалко, опять же, белые бваны не гибнут.



Президент 2020 года



Наш давний знакомый Майкл Макфол не смог удержаться от комментариев по поводу встречи в Хельсинки американского и российского президентов. На страницах «Foreign Affairs» он заявил, что США нуждаются в новой российской стратегии. Попинав Трампа и республиканскую администрацию, он констатировал: у нынешнего Белого дома никакой стратегии в отношении России нет. А если и есть, говорит Макфол, то не одна, а две, и они противоречат друг другу. Мол, Трамп хочет и вредить России, и одновременно сближаться с нею.



Зато настоящая стратегия есть у демократов. Среди элементов этой стратегии названы гранты «демократическим журналистам» и СМИ, поддержка «свободной Украины», консолидация мирового «демократического сообщества» против неоимперских ходов Москвы. Ключевой задачей мистер Макфол видит «интеграцию» русской демократии «в западную систему».







Как сожрать Россию и не подавиться



Ну что ж, мистер Макфол, половина предвыборной программы у вас уже написана. И даже обнародована на страницах авторитетного издания. Да и кому баллотироваться в США в президенты, как не истинному знатоку российского «антиамериканизма» и идеологу «перегрузки», пардон, перезагрузки?



Холодная война нынче в моде, и мистер Макфол вполне может на этом фронте переплюнуть мистера Трампа. В конце концов, антироссийские санкции придумала не команда Трампа. Их ввёл крутой мэн Барак Обама, которого многие аналитики почему-то прозвали слабаком. А ведь вся политическая разница между «слабаком» и «задирой» Трампом лишь в том, что один получил Нобелевскую премию мира, а другой — нет. Мира на планету не принесли ни тот, ни другой.



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алекс-сп

«Как сожрать Россию и не подавиться». Желающих было много, и покруче Макфола, но пока все подавились… Чего и остальным желаю!



prior

Россию сожрут через её олигархов, через продажу её ресурсов, через приватизацию её экономики и соответствующие реформы (в том числе такие людоедские, как пенсионная).

Всё перечисленное самым прямым и болезненным образом напрямую зависит от Запада.

Армия не спасла Советский Союз, приказа спасать Россию от представителей власти (читай олигархов) просто не поступит.



NF68

Аппетит у верхушки США не ограничивается попыткой сожрать одну только Россию. Они готовы хотя бы покусать всё, до чего смогут дотянуться. А до чего не дотянутся, то хотя бы надкусают или ещё как-то испоганят. «Аварийный сброс» российским ЦБ американских казначейских обязательств потихоньку начинает приобретать смысл. Хотя сам ЦБ никаких комментариев по этому поводу не даёт, и иногда это принимает почти анекдотичные формы. Так, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что сам не знает мотивов, которыми руководствовался ЦБ, распродавая американские активы.Говорят: у нас стало больше золотого запасу. А вот какому пану-атаману этот золотой запас принадлежит? Написано, что золота у России стало больше. Но так и на заборе бывает всякое напишут.Да и в последнее время отдельные господа у нас стали несколько сбивчиво объяснять, что они понимают под словом «Россия». Это полторы тысячи радетелей или остальные 145 миллионов «народа, который надо менять»?..2018 год – переломный в современной истории. И для России, и для всего мира. В 2014 году на Ближнем Востоке началась «Битва конца» — открыт ближневосточный фронт четвёртой мировой войны, войны цивилизаций. Созданы основы для появления европейского (украинского) фронта.В качестве продолжения темы о золотом запасе. Думается, что уже завтра на федеральном канале может объявиться очередная умнейшая фигура и объявить, что одно лишь повышение пенсионного возраста ситуацию с повышением уровня жизни пенсионеров не выправит - надо считать золотые зубы. Ведь золотой зуб у пенсионера – это, извините, надругательство над макроэкономикой. Золото должно работать – например, быть проданным для предоставления кредита Турции на покупку ею же у России ЗРК С-400. А потом турки кредит с процентами вернут, и каждый пенсионер получит по векселю на 1 тысячу рублей, которые можно будет считать весомой прибавкой к пенсии.А то ишь чего - они жевать этими зубами захотели... Не выйдет!Даже если вы положили зубы на полку, это ещё не значит, что до них не доберутся...Выступление бывшего российского актера, а ныне украинского карателя из националистического добробата Анатолия Пашинина в украинских СМИ привычно вызвало немалый отклик и в российском медиа-пространстве.Говорят, сожрут они друг дружку. Но уже четыре с лишним года жрут, а количество особей в целом остаётся в порядке популяции. Кастрюльная болезнь обычными методами не лечится, а потому в ЛДНР могут сколько угодно выдавать репортажи о бесчисленных самоподорвавшихся и друг друга в ВСУ обстрелявших, но война-то продолжается. И этими приёмами противника в любом случае не одолеть, даже если в его стане такие как Пашинин.Сведения о российском сверхоружии, озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его послания Федеральному собранию, произвели эффект разорвавшейся бомбы в интернет-пространстве.Оно, конечно, напугать супостата нужно и целесообразно, но вся проблема в том, что в стане внутренних элит сегодня сидят те, кто горит тайным желанием, чтобы перспективные российские вооружения дальше мультфильмов точно не пошли. Сегодня ракеты показали, завтра облобызали американских сенаторов (не избирателей же приглашать под бурные аплодисменты), послезавтра рассказали, что для создания «Посейдона» и для улучшения жизни пенсионеров без поднятия НДС и пенсионного возраста точно никак не обойтись. Ну и что – нефть по 75, ну и что – доллар по 63. Маловато будет... Кстати, может быть не 63 и 65, а 63 и 75 - чтобы как доллар и баррель?..С некоторых пор на нашем сайте была замечена интересная тенденция: ряд уважаемых авторов «ВО» провозгласил грядущий отказ ВМФ РФ от океанских амбиций и сосредоточение усилий на так называемом москитном флоте. В обоснование этой точке зрения приводился документ под названием «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г.»Теперь поднимается вопрос: а нужен ли нам вообще океанский флот? Может, лучше москитного настрогать из подсобного материала и гонять американские авианосцы? Хотя, зачем гонять американские авианосцы, ведь мы же должны демонстрировать дружелюбие – пусть входят хоть в Азовское море – вместе с украинскими партнёрами поглубже подкопаем, чтобы хлебом-солью встретить в Ейске. Глядишь, и облагодетельствуют: перенесут в списке главных агрессоров мира на второе место...Наталья Поклонская для журналистов:«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет».Наталья всерьёз подумала, что прописанный пункт устава о внутрипартийном плюрализме мнений – железобетонный аргумент. Ан-нет... Видимо, те, кто о нём говорил ранее, посчитали, что плюрализм от слова «плюнуть». Вот и плюют – и на мнение подавляющего большинства населения РФ, и на попытки коллег найти другие варианты для «повышения уровня жизни пенсионеров».Победные майданные реляции от успешного боя украинского боксёра Александра Усика в Москве схлынули, и теперь в Киеве, судя по всему, начали осознавать, что произошло на самом деле. Если ещё накануне президент Украины Порошенко объявил, что прозвучавший в российской столице украинский гимн приведёт к победе над Россией и всю Украину, то теперь во власти незалежной вдруг решили более трезво взглянуть на ситуацию.Этого Усика рвут в разные стороны. То одни восторгаются, другие поливают последними словами, то ситуация меняется, и боксёр Усик становится героем для тех, для кого был «предателем», и тотальным зрадником для тех, кто называл «переможцем». Так и живём. А ещё между нами есть «великий европейский вал» - настолько великий, что не каждый Усик его преодолеет...В рамках возбужденного уголовного дела проверяется информация об утечке секретных данных. В частности, озвучена информация о том, что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.74-летний сотрудник арестован. Обвинения – передача данных сотрудникам иностранных спецслужб, совершённая при прошлом руководстве. Следственная работа продолжается. И на фоне этого повисает в воздухе вопрос: значит ли всё это, что технологии тех же «Кинжалов» и «Авангардов» (причём российские) уже имеются у наших обожаемых партнёров, только ролики они на эту тему уважительно не показывают, чтобы нас не обидеть?В Армии обороны Израиля назвали имя человека, который отдал приказ на осуществление пуска ракет ЗРК Patriot по сирийскому Су-22М4, в результате которого самолёт был сбит, а лётчик погиб. Израильские СМИ со ссылкой на военное командование ЦАХАЛа сообщают, что командовала расчётом ЗРК женщина – капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля. Особо отмечено, что её же подразделение примерно за две недели до удара по самолёту ВВС Сирии уничтожило беспилотный летательный аппарат, запущенный с сирийской территории.Напомним, боевики «ИГ» (запрещено в РФ), которые пользуются Телеграм-каналами, выразили свой восторг по поводу сбитого самолёта. Больше того, бородачи заявили, что был сбит российский самолёт и что они даже обнаружили тело погибшего российского лётчика.На самом деле один погиб из лётчиков самолёта ВВС САР, полковник Умран Маре из Тартуса.По сообщениям ливанских СМИ, российская и сирийская военная авиация приступили к новому этапу нанесения массированных ударов по позициям боевиков в провинции Дараа. Удары наносятся по позициям и скоплениям террористов, отказавшихся прекратить сопротивление и покинуть юг Сирии по предоставляемым командованием САА коридорам. Боевики объявили, что сопротивление продолжат, и стали прижиматься к Голанским высотам, куда перебросил дополнительные силы и средства со своей стороны Израиль.Следует отметить, что уверения боевиков о продолжении сопротивления выглядят слабо. Сирийские правительственные силы наступают, и их командованию удаётся договариваться с лидерами противостоящих группировок: те отказываются от ведения боевых действий. Несколько групп боевиков сложили оружие в провинции Кунейтра. Официальный Дамаск заявляет, что под контроль САА перешло более 90% территории провинции Дараа.Как ни странно это прозвучит, мы все-таки дождались того светлого дня, когда Россия почти перестала хранить свои сбережения в американских treasuries. По данным американского казначейства, на данный момент Центральный банк России держит в этих ценных бумагах менее 15 миллиардов долларов США, что является «антирекордом» с 2007 года.Нешто в Центробанке руководство поменялось? Или в Кремль новые люди пришли? Нет, такого не может быть просто потому, что не может быть. Новые лица, новая политика — это ж риск для «стабильности».Причиной вывода средств является, по-видимому, тревога за вложения, выраженные в американских долгах. Многие эксперты и вправду связывают решительные шаги Москвы с риском ареста российских активов. И полностью исключать этого варианта нельзя: сравнительно недавно случился арест средств национального суверенного фонда Республики Казахстан, и не по политическим мотивам, а в результате коммерческого спора между правительством Казахстана и молдавским предпринимателем. И под арест попало 22 миллиарда долларов.Кстати, в российскую экономику выведенные деньги вкладывать тоже никто не собирается. 47 миллиардов долларов были размещены на депозитах в иностранных банках, 25,2 миллиарда находятся на счетах иностранных ЦБ, в МВФ и Банке международных расчетов, а значительная часть оставшихся денег переведена в активы и обязательства других (не США) государств. Видимо, те, которые «не США», пока ещё «партнёры».События, произошедшие на Донбассе и в южной части Сирии, отложатся в памяти политологов и военных экспертов «всемирной паутины» как своеобразный демонстрационный период проверки на вшивость «партнёров». В первые две недели после переговоров президента России с премьер-министром Израиля, а затем и встречи российского лидера с главой Дональдом Трампом в Хельсинки произошло следующее: Украине был выделен 200-миллионный пакет военной помощи; консорциум «Raytheon — Lockheed Martin» получил ассигнования в размере 307,5 млн. долларов на производство партии FGM-148 «Javelin» для поставок в первую очередь Украине и Эстонии; украинские 122-мм реактивные системы залпового огня 9К51 «Град» ударили по городской инфраструктуре Докучаевска; Су-22М4 был перехвачен в районе Голанских высот израильской батареей зенитно-ракетного комплекса «Patriot».По мнению аналитика Е. Даманцева, Соединённые Штаты планируют в ближайшие месяцы добиться полного падения рейтинга действующего руководства России с дальнейшим расшатыванием ситуации уже в её границах. И какого-либо иного сценария здесь в ближайшее время не предвидится, несмотря на ту долю позитивной риторики, которую выражают наши переговорщики по итогам бесчисленного количества раундов переговоров с «западными партнёрами»; всё это типичная политическая формальность, не относящаяся к реальному положению дел.По-видимому, ключ к раскрытию причин пренебрежительного отношения к России в «большой игре» находится в тех самых аплодисментах большинства наших депутатов (кроме Натальи Поклонской) делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Ричардом Шелби, который с огромным удовольствием проголосует как за «Крымскую декларацию» США, так и за новый санкционный «пакет» в рамках законопроекта CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».Газета «The Washington Times» рассказала о том, что Конгресс США заблокировал поставки самолётов F-35 в Турцию. Накануне «ВО» сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о своей поддержке более раннего решения по передаче истребителей нового поколения турецким ВВС. По словам Мэттиса, любая задержка в реализации контракта может привести к негативным последствиям в первую очередь для американских компаний, и те могут потерять существенную долю прибыли. Однако конгрессмены не вняли доводам Мэттиса и решили поставки F-35 Анкаре заморозить (по крайней мере, на 2019 год).Конгрессмены, похоже, думают исключительно о благе великой американской родины. Ничем больше их решение объяснить нельзя. Один из доводов, которым конгрессмены аргументировали введение «санкций» против турок, является убеждённость в том, что Анкара «передаст» информацию, касающуюся F-35, людям из Москвы. Отдельные конгрессмены и вправду опасаются такого развития событий: мол, после отправки F-35 в Турцию г-н Эрдоган передаст русским технологии по противодействию американским самолётам 5-го поколения, а русские модернизируют соответствующим образом свои ЗРК.Тем временем в России боятся другого: Турция (страна НАТО) может передать технологии ЗРК С-400 «Триумф» американским партнёрам…В августе 1990 г. впервые поднялся в небо прототип американского истребителя пятого поколения YF-23 Black Widow II, разработанный Northrop и McDonnell Douglas. Он мог стать первым самолетом-истребителем нового поколения, но не стал… Проект закрыли по причине его проигрыша в конкурсе ATF (Advanced Tactical Fighter) в апреле 1991 года. Победитель тоже всем хорошо известен. Это YF-22, позже «переродившийся» в F-22 Raptor — первый серийный истребитель пятого поколения.Победа YF-22 над YF-23 представляется логичной. Как и победа X-35 над X-32 — довольно неоднозначным, хотя и, вне всякого сомнения, революционным самолетом своего времени.Военное ведомство ФРГ рассчитывает решить проблему «кадрового голода» в условиях увеличения численности Бундесвера. Согласно утверждению источника, в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году, прописана возможность призыва иностранцев. Сейчас соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера. Данное решение принято потому, что престиж военной службы в нынешней Германии не слишком велик, среди молодежи довольно сильны пацифистские убеждения и гедонистические установки, не слишком располагающие к самоограничению и самопожертвованию, связанными с воинской службой.Решение это не новое. Если покопаться в истории XX века, то можно найти нечто похожее.Во время Второй мировой войны формирования Ваффен-СС более чем наполовину состояли из иностранцев: фольксдойче (этнических немцев из других стран), скандинавов и других народов германского корня. Но на фронтах дела обстояли всё хуже и хуже, и в легионеры СС стали набирать славян, турок, индусов…Чем это войско закончило, всё знают. К чему придёт Бундесвер?Наш давний знакомый Майкл Макфол не смог удержаться от комментариев по поводу встречи в Хельсинки американского и российского президентов. На страницах «Foreign Affairs» он заявил, что США нуждаются в новой российской стратегии. Попинав Трампа и республиканскую администрацию, он констатировал: у нынешнего Белого дома никакой стратегии в отношении России нет. А если и есть, говорит Макфол, то не одна, а две, и они противоречат друг другу. Мол, Трамп хочет и вредить России, и одновременно сближаться с нею.Зато настоящая стратегия есть у демократов. Среди элементов этой стратегии названы гранты «демократическим журналистам» и СМИ, поддержка «свободной Украины», консолидация мирового «демократического сообщества» против неоимперских ходов Москвы. Ключевой задачей мистер Макфол видит «интеграцию» русской демократии «в западную систему».Ну что ж, мистер Макфол, половина предвыборной программы у вас уже написана. И даже обнародована на страницах авторитетного издания. Да и кому баллотироваться в США в президенты, как не истинному знатоку российского «антиамериканизма» и идеологу «перегрузки», пардон, перезагрузки?Холодная война нынче в моде, и мистер Макфол вполне может на этом фронте переплюнуть мистера Трампа. В конце концов, антироссийские санкции придумала не команда Трампа. Их ввёл крутой мэн Барак Обама, которого многие аналитики почему-то прозвали слабаком. А ведь вся политическая разница между «слабаком» и «задирой» Трампом лишь в том, что один получил Нобелевскую премию мира, а другой — нет. Мира на планету не принесли ни тот, ни другой. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 124 Источник Похожие новости ЮАР - виновница провала саммита БРИКС Европа из окна автобуса. Часть 3. Мигранты и культура Работать до девяноста — здорово и просто!

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