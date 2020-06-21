Итоги недели. Не удивило... • 56 • Аналитика

"Военное обозрение" в этот воскресный вечер представляет несколько сюжетов в рубрике "Итоги недели".





Короткие материалы с комментариями наших читателей. Сегодня - и с новым подразделом - "Не удивило" (в заключительном сюжете).



А как же нирвана?





В азиатской блогосфере стали появляться материалы, которые вступают в противоречие с первоначальными заявлениями о перестрелке на индийско-китайской границе.



Показано фото «оружия», которое использовалось в ходе стычки военных Индии и Китая



Выходит, что в приграничной битве китайские военные применили против индийских оппонентов уникальную разработку – оружие класса «тье гун» (铁棍) - железная палка. В ответ на это индийские военные использовали давно зарекомендовавшее себя средство поражения «паттхар» (पत्थर) – булыжник. А где-то за пару-тройку тысяч км от места индийско-китайской рукопашной рядовые армий двух стран продолжали до блеска натирать межконтинентальные баллистические ракеты.



Ну ежели так, то всё-таки чувствуется многотысячелетняя мудрость цивилизаций… Палка и камень всяко лучше, чем что-то ядерное. Правда, всё равно как-то туго внимают философско-религиозным заветам предков по поводу самосозерцания, отношения к миру и стремлению к нирване...



Комментарии читателей:



pmkemcity



«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями», — сказал Путин, вспомнив цитату Эйнштейна. Это она?

gabonskijfront



Это реконструкторы и толкенисты неполадили.

Алт22



На самом деле, очень гуманное оружие - по площадям не работает, гибель мирного населения в случае промаха исключена. Так же мирные жители, как правило, не страдают, дальность действия небольшая, идеально для применения в густонаселённых районах. Объекты инфраструктуры, жилые дома этим оружием практически не повреждаются, то есть гражданским, в случае чего, не будет причинено никакого вреда.

Воинственный игумен





В Среднеуральском женском монастыре, что недалеко от Екатеринбурга, развернулись драматические события. Монастырь захвачен людьми опального схиигумена, но полиция пока не предпринимает силовых мер против священнослужителя.



Взбунтовавшийся игумен и захват монастыря: что происходит под Екатеринбургом



На неделе Сергий, он же Николай Романов, призвал патриарха Кирилла сложить патриаршие полномочия.



Если бы ещё месяца четыре назад появилась сводка из серии: монах, ранее служивший милиционером, высказывает непослушание иерархам церкви по причине того, что те распорядились не пускать в монастырь людей из-за болезни, охватившей всю планету… Можно было бы покрутить пальцем у виска и поразиться нелепости киносценария. Но на дворе июнь 2020 года, когда и игумны пошли чересчур воинственные, и за маски на лице одних благодарят, другим по этому самому лицу так и норовят «пройтись». А что вы хотели – самоизоляция, она такая. Всех по «кельям» рассадить попытались, но потом выяснилось, что не все у нас монахи, чтобы сие принять смиренно. Вон, схиигумен и тот не выдержал…



Комментарии читателей:



210окв



Лучше бы он чертей выгнал. Из "Ельцин-центра", вместе с постояльцами из секты алкаша.

мордвин 3



Поправки про бога в конституцию примут, и разберутся, кто там прав, а кто нет.

ЗВЕРОБОЙ



Вчера разговаривал с сослуживцем из тех мест... информация ну очень противоречивая, как о личности самого игумена, так и о довольно небольшой, но сплочённой группе лиц (не нужно называть их казаками), которая помогла ему с захватом храма. Местные жители смотрят на всё это с недоумением!

Галеон



Если отстраниться от конфликта этого человека со своим начальством и просто взглянуть на него, один фактор скребет диссонансом. Схиигумены так себя не ведут. Схима - полный уход от мира. Схимник живет даже не в монастыре: в отдаленном скиту или отдельной келье - в затворе. Он не проповедует, не исповедует, возможно, даже не служит по смирению литургию сам, не собирает людей вокруг своей персоны. Видел схимников на Афоне в сербском монастыре: появились на общей службе и исчезли после нее. Сергий от мира не отказывается. Что получается? Получается, что он принял схиму для своего пущего авторитета, из гордости? Как же могут уживаться вместе монах и гордость? Вот так и могут, что он пошел в такой расколбас. Да и суждения его про коронавирус - детство какое-то. Взяли бы его да отвезли в морг при инфекционной больнице. Хотя, при его ревностной позиции и это не поможет, он уже слеп. Или слишком хитер.

Простите, если кого обидел своим рассуждением. Это попытка взглянуть на ситуацию духовно трезво, без эмоций.

Закройте левый глаз, читайте третью строку: МиГ-29, Су-24, П-18…





Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотоснимки, которые, по мнению американских военных, свидетельствуют о присутствии российской военной авиации в Ливии.



Пентагон показал фото «российских» самолетов и РЛС П-18 на военной базе Хафтара в Ливии



Нет, «спутниковый» успех Пентагона, что ни говорите, очевиден. Если ещё лет 5-6 назад в качестве доказательства наступления российских танков на Донбассе выдавались размытые фото трёх комбайнов Ростсельмаш, а за присутствие неисчислимых российских дивизий там же – скрин из браузерной стрелялки, то теперь – широкий шаг вперёд. Тут у Пентагона может быть только один конкурент – 1 канал, где истребитель способен вырасти в размерах до двух футбольных полей…



В общем, любому же эксперту понятно, что если чёрную точку со спутникового снимка AFRICOM увеличить до вида мутной тени с чем-то торчащим, то это, ясное дело, П-18 «Терек»… Тут и говорить нечего – всё ж очевидно… И ведь это ещё Беллингкэт не подключался. Ну тот самый, у которого на доказательных фото может быть два солнца и который может идентифицировать принадлежность любой ракеты по настроению комментаторов в Фейсбуке, но не может этого сделать по номеру ракеты, показанному непосредственно на кадрах следственной группы.



Комментарии читателей:



Охотовед 2



Ну если сказал и показал Пентагон... конечно же, верим! Только почему в Пентагоне не провели «глубокую» аналитику - Зачем это нужно России? Ну а гипотетическое заявление о нарушении международного эмбарго - вообще кроме смеха других эмоций не вызывает... Туркам расскажите - они обязательно послушают со всем вниманием!

4ekist



Фото РЛС действительно странноватое, Пентагон радиолокационную станцию перепутал с железнодорожной.

rotmistr60



Знаете, знаете. Вот только снимков по "Боингу", которые у вас, якобы "Есть", так и не предоставили. Здесь играю, здесь не играю, здесь рыбу заворачивал...



Митяша

Не, ну это нормально, их лайнеры по всему миру расставлены. Ничего удивительного. Наши - не наши, Африком это не должно.... волновать.

Страсти по трубе

План по штрафам. Штрафы по плану

Украина обвинила российскую компанию "Газпром" в начале демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского газа через украинскую территорию.



Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзита российского газа

Эксперты комментируют заявление о демонтаже Россией труб для транзита газа через Украину



Украинский эксперт, видимо, наблюдал за демонтажем в бинокль. Ну, крик и поднялся. Правда, приходится констатировать, что крик поднимается в этом плане в любом случае. Качай газ – плохо, - будем покупать у свободной и демократичной Европы. Не качай газ – опять плохо. Кляты… кляты… режут трубы…



Такие страсти.



Теперь утверждают, что это якобы Россия отказалась продавать газ Европе на границе Украины. Ну если в Киеве так легче воспринимать отказ европейцев, пусть будет так. Отказался-то именно Брюссель, понимая, что при таком раскладе газ через Украину может до европотребителей и не дойти в законтрактованных объёмах – «потеряется» ненароком в трубе, например, вступив в противоречие с законами физики, телепортируется в украинские ПХГ.



Комментарии читателей:



фигвам



Может ремонт затеяли, ну не могут в одностороннем порядке такое делать.

loki565



Еще бы СП2 достроили, тогда можно было диктовать свои условия.

Геннадий Фомкин



За прокачку тысячи кубометров на 100 километров "Газпрому" приходится платить Киеву $2,5, а на СП-2 такой же объём обойдётся в $2,1. Второй "Поток" в "Газпроме" планируют запустить аккурат к окончанию контракта с Украиной, то есть в 2020 году. Одновременно будет существенно сокращена прокачка через территорию Незалежной — с 64 млрд куб. м (данные "Укртрансгаза" за 2015 год) до 10—15 млрд куб. м в год. Путь российского газа в Европу пролегает по нескольким украинским газопроводам. В том числе трём крупнейшим:



Первый из них, "Союз", имеет протяжённость 2750 км, 1568 км из них — проходят по территории Украины.



Второй — "Братство" — является самым длинным. Путь из Уренгоя в Помары и оттуда в Ужгород составляет 4451 км.

Протяжённость третьего из достойных отдельного упоминания газопроводов — Трансбалканского — составляет "всего" 950 км. Именно маршрут Шебелинка — Кривой Рог — Измаил II используется "Газпромом" для экспорта голубого топлива в Турцию и Румынию.



В сумме наш газ преодолевает по Украине 3678 км перед тем, как попасть в страны Европы.



Вводит и выводит: операция «защита от русских»



«Оказывается, они защищали нас от России»: в Германии комментируют решение Трампа о частичном выводе войск



В Германии активно комментируют решение Трампа о готовности к выводу 12 с лишним тысяч американских военнослужащих



Ишь ты, какая эта Германия неблагодарная, в самом деле. Её, понимаешь, 70 с лишним лет от русских защищают-защищают, а она даже положенные 2 процента ВВП в натовскую кубышку жадничает передать. Вот Польша, Латвия, Литва, Эстония – совсем другое дело. Этих американская администрация, конечно же, с утроенной силой защищала бы американскими солдатами, но есть одна проблемка… Бюджетики… С меркелевской кладовкой кладовку пана Дуды, не говоря уже о прибалтийских сундучках, никак не сравнить. Несколько полков потянуть могут, но не более того. Иначе придётся ещё больше сантехников в Бельгию и Британию из числа граждан направлять, дабы денежными переводами покрыть запросы американских блюстителей прибалтийского суверенитета.



Правда, сам Трамп пока не решил – сколько именно и откуда конкретно вывести, чтобы можно было бы не особенно заметно ввести. Потому особенно боящимся русской угрозы гражданам Германии – ну тем, у которых по соседству на улице полное отсутствие угрозы - афганские, ливийские, турецкие и сомалийские друзья, можно быть спокойными. Покамест они под надёжной защитой звёздно-полосатого флага. Главное – чтоб платить вовремя не забывали. Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте



Комментарии читателей:



iouris

Уйдут. Но сначала подожгут все дома в округе.

Виталий Цымбал



А ведь Трамп прав! С 1945 года, с того момента когда Советская армия (нас тогда на Западе называли и продолжают называть сейчас - русскими) ворвалась в логово фашизма - Германию, США стали защищать немцев. К кому рванули сдавать толпы идейных садистов из СС и прочих гитлеровских вояк, сжигавших в СССР деревни вместе с жителями, а также фабрикантов и добропорядочных бюргеров, держащих насильно вывезенных из СССР детей и женщин за рабов? Конечно, на Запад под крылышко США и Великобритании, которые спасли сотни тысяч военных преступников. Пока поколение 2-й мировой войны было живо, оно помнило о своих преступлениях на территории СССР и боялось кары, от которой их защищала "американская демократия", и платило США за эту защиту. Теперь неблагодарные потомки фашистской Германии перестали бояться и не хотят платить "дань благодарности" американцам. Я бы на месте Трампа создал бы какое-нибудь "народное бурление" под лозунгом - "Мы помним, мы боимся". Пусть немцы не забывают - ПОМНЯТ о преступлениях своих предков, и БОЯТСЯ, что если ещё у кого возникнет дурная мысль с оружием прийти в России, то вряд ли их снова "защитит США"...

99% немцев одобряли вторжение Германии в СССР в июне 1941 - это факт.

bk0010



Вообще-то, они сгноили около миллиона немцев в концлагерях и конкретно пограбили остатки страны.

Лена Петрова



А разве не достаточно для защиты от РФ самой сильной армии Европы? Зачем столько дублёров?



Дополнительный подраздел "Итогов" - "Не удивило". В этом разделе сегодня - Владимир Путин не исключил того, что будет баллотироваться на новый президентский срок.



Такие разные комментарии читателей:



Ilya-spb



Во дни сомнений и тягостных раздумий я решил поддержать Владимира Владимировича Путина.



Я взвесил две вещи.



1) сами поправки в Конституцию. Многие очень нужны.

Мне нравится запрет на двойное гражданство для чиновников и запрет на денежные счета за рубежом.

Я поддерживаю приоритет российского права над международным, пусть даже через конституционный суд.



2) практически весь карантин я наблюдал гневные заявления ряда сограждан, переходящие в истерику. Они основаны на следующих тезисах:



- поправки делаются ради обнуления президентских сроков Путина.

- надо запретить / бойкотировать голосование потому что народ ничего не решает / власть всё фальсифицирует.



Я все взвесил. Противники голосования за поправки критикуют только одну поправку - про обнуление сроков. Про другие - практически ничего не говорят.



Противники поправок не уверены в народе. Для меня это последнее дело - быть не уверенным в способности нашего народа свободно рассуждать и мыслить.



Наш народ помнит и угар Перестройки-Катастройки, и "лихие девяностые", и перманентный финансовый кризис. Кстати, при Путине нет такой инфляции, как в 90-е годы. Напомню и это.



Поэтому - голосовать пойду. И скажу "да" поправкам.



И вот ещё почему я поддержу поправки. Я не хочу повторения ни 1917 года, ни 1991 года.



России нужно спокойное развитие.

Sahalinets



Дааааа, чувак! 20 лет твой кумир рулил страной и надо же, мы опять в критической ситуации!

ltc35



Таки Элла уже все рассказала, как народ решит. Я против Путина ничего не имею, но пора бы и совесть человеческую включить.

Старший матрос



Собсно, никто и не сомневался.

Вовремя уйти, мало кому удавалось... "Военное обозрение" в этот воскресный вечер представляет несколько сюжетов в рубрике "Итоги недели".Короткие материалы с комментариями наших читателей. Сегодня - и с новым подразделом - "Не удивило" (в заключительном сюжете).В азиатской блогосфере стали появляться материалы, которые вступают в противоречие с первоначальными заявлениями о перестрелке на индийско-китайской границе.Выходит, что в приграничной битве китайские военные применили против индийских оппонентов уникальную разработку – оружие класса «тье гун» (铁棍) - железная палка. В ответ на это индийские военные использовали давно зарекомендовавшее себя средство поражения «паттхар» (पत्थर) – булыжник. А где-то за пару-тройку тысяч км от места индийско-китайской рукопашной рядовые армий двух стран продолжали до блеска натирать межконтинентальные баллистические ракеты.Ну ежели так, то всё-таки чувствуется многотысячелетняя мудрость цивилизаций… Палка и камень всяко лучше, чем что-то ядерное. Правда, всё равно как-то туго внимают философско-религиозным заветам предков по поводу самосозерцания, отношения к миру и стремлению к нирване...Комментарии читателей:pmkemcityАлт22В Среднеуральском женском монастыре, что недалеко от Екатеринбурга, развернулись драматические события. Монастырь захвачен людьми опального схиигумена, но полиция пока не предпринимает силовых мер против священнослужителя.На неделе Сергий, он же Николай Романов, призвал патриарха Кирилла сложить патриаршие полномочия.Если бы ещё месяца четыре назад появилась сводка из серии: монах, ранее служивший милиционером, высказывает непослушание иерархам церкви по причине того, что те распорядились не пускать в монастырь людей из-за болезни, охватившей всю планету… Можно было бы покрутить пальцем у виска и поразиться нелепости киносценария. Но на дворе июнь 2020 года, когда и игумны пошли чересчур воинственные, и за маски на лице одних благодарят, другим по этому самому лицу так и норовят «пройтись». А что вы хотели – самоизоляция, она такая. Всех по «кельям» рассадить попытались, но потом выяснилось, что не все у нас монахи, чтобы сие принять смиренно. Вон, схиигумен и тот не выдержал…Комментарии читателей:210оквмордвин 3ЗВЕРОБОЙГалеонАфриканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотоснимки, которые, по мнению американских военных, свидетельствуют о присутствии российской военной авиации в Ливии.Нет, «спутниковый» успех Пентагона, что ни говорите, очевиден. Если ещё лет 5-6 назад в качестве доказательства наступления российских танков на Донбассе выдавались размытые фото трёх комбайнов Ростсельмаш, а за присутствие неисчислимых российских дивизий там же – скрин из браузерной стрелялки, то теперь – широкий шаг вперёд. Тут у Пентагона может быть только один конкурент – 1 канал, где истребитель способен вырасти в размерах до двух футбольных полей…В общем, любому же эксперту понятно, что если чёрную точку со спутникового снимка AFRICOM увеличить до вида мутной тени с чем-то торчащим, то это, ясное дело, П-18 «Терек»… Тут и говорить нечего – всё ж очевидно… И ведь это ещё Беллингкэт не подключался. Ну тот самый, у которого на доказательных фото может быть два солнца и который может идентифицировать принадлежность любой ракеты по настроению комментаторов в Фейсбуке, но не может этого сделать по номеру ракеты, показанному непосредственно на кадрах следственной группы.Комментарии читателей:Охотовед 24ekistrotmistr60МитяшаУкраина обвинила российскую компанию "Газпром" в начале демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского газа через украинскую территорию.Украинский эксперт, видимо, наблюдал за демонтажем в бинокль. Ну, крик и поднялся. Правда, приходится констатировать, что крик поднимается в этом плане в любом случае. Качай газ – плохо, - будем покупать у свободной и демократичной Европы. Не качай газ – опять плохо. Кляты… кляты… режут трубы…Такие страсти.Теперь утверждают, что это якобы Россия отказалась продавать газ Европе на границе Украины. Ну если в Киеве так легче воспринимать отказ европейцев, пусть будет так. Отказался-то именно Брюссель, понимая, что при таком раскладе газ через Украину может до европотребителей и не дойти в законтрактованных объёмах – «потеряется» ненароком в трубе, например, вступив в противоречие с законами физики, телепортируется в украинские ПХГ.Комментарии читателей:фигвамloki565Геннадий Фомкин«Оказывается, они защищали нас от России»: в Германии комментируют решение Трампа о частичном выводе войскИшь ты, какая эта Германия неблагодарная, в самом деле. Её, понимаешь, 70 с лишним лет от русских защищают-защищают, а она даже положенные 2 процента ВВП в натовскую кубышку жадничает передать. Вот Польша, Латвия, Литва, Эстония – совсем другое дело. Этих американская администрация, конечно же, с утроенной силой защищала бы американскими солдатами, но есть одна проблемка… Бюджетики… С меркелевской кладовкой кладовку пана Дуды, не говоря уже о прибалтийских сундучках, никак не сравнить. Несколько полков потянуть могут, но не более того. Иначе придётся ещё больше сантехников в Бельгию и Британию из числа граждан направлять, дабы денежными переводами покрыть запросы американских блюстителей прибалтийского суверенитета.Правда, сам Трамп пока не решил – сколько именно и откуда конкретно вывести, чтобы можно было бы не особенно заметно ввести. Потому особенно боящимся русской угрозы гражданам Германии – ну тем, у которых по соседству на улице полное отсутствие угрозы - афганские, ливийские, турецкие и сомалийские друзья, можно быть спокойными. Покамест они под надёжной защитой звёздно-полосатого флага. Главное – чтоб платить вовремя не забывали.Комментарии читателей:iourisВиталий Цымбалbk0010Лена ПетроваДополнительный подраздел "Итогов" - "Не удивило". В этом разделе сегодня - Владимир Путин не исключил того, что будет баллотироваться на новый президентский срок.Такие разные комментарии читателей:Ilya-spbSahalinetsltc35Старший матрос Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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