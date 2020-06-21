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Итоги недели. Не удивило...
21 июня 2020, 20:00 • 56 • Аналитика
"Военное обозрение" в этот воскресный вечер представляет несколько сюжетов в рубрике "Итоги недели".
Короткие материалы с комментариями наших читателей. Сегодня - и с новым подразделом - "Не удивило" (в заключительном сюжете).
А как же нирвана?
В азиатской блогосфере стали появляться материалы, которые вступают в противоречие с первоначальными заявлениями о перестрелке на индийско-китайской границе.
Показано фото «оружия», которое использовалось в ходе стычки военных Индии и Китая
Выходит, что в приграничной битве китайские военные применили против индийских оппонентов уникальную разработку – оружие класса «тье гун» (铁棍) - железная палка. В ответ на это индийские военные использовали давно зарекомендовавшее себя средство поражения «паттхар» (पत्थर) – булыжник. А где-то за пару-тройку тысяч км от места индийско-китайской рукопашной рядовые армий двух стран продолжали до блеска натирать межконтинентальные баллистические ракеты.
Ну ежели так, то всё-таки чувствуется многотысячелетняя мудрость цивилизаций… Палка и камень всяко лучше, чем что-то ядерное. Правда, всё равно как-то туго внимают философско-религиозным заветам предков по поводу самосозерцания, отношения к миру и стремлению к нирване...
Комментарии читателей:
pmkemcity
«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями», — сказал Путин, вспомнив цитату Эйнштейна. Это она?
gabonskijfront
Это реконструкторы и толкенисты неполадили.
Алт22
На самом деле, очень гуманное оружие - по площадям не работает, гибель мирного населения в случае промаха исключена. Так же мирные жители, как правило, не страдают, дальность действия небольшая, идеально для применения в густонаселённых районах. Объекты инфраструктуры, жилые дома этим оружием практически не повреждаются, то есть гражданским, в случае чего, не будет причинено никакого вреда.
Воинственный игумен
В Среднеуральском женском монастыре, что недалеко от Екатеринбурга, развернулись драматические события. Монастырь захвачен людьми опального схиигумена, но полиция пока не предпринимает силовых мер против священнослужителя.
Взбунтовавшийся игумен и захват монастыря: что происходит под Екатеринбургом
На неделе Сергий, он же Николай Романов, призвал патриарха Кирилла сложить патриаршие полномочия.
Если бы ещё месяца четыре назад появилась сводка из серии: монах, ранее служивший милиционером, высказывает непослушание иерархам церкви по причине того, что те распорядились не пускать в монастырь людей из-за болезни, охватившей всю планету… Можно было бы покрутить пальцем у виска и поразиться нелепости киносценария. Но на дворе июнь 2020 года, когда и игумны пошли чересчур воинственные, и за маски на лице одних благодарят, другим по этому самому лицу так и норовят «пройтись». А что вы хотели – самоизоляция, она такая. Всех по «кельям» рассадить попытались, но потом выяснилось, что не все у нас монахи, чтобы сие принять смиренно. Вон, схиигумен и тот не выдержал…
Комментарии читателей:
210окв
Лучше бы он чертей выгнал. Из "Ельцин-центра", вместе с постояльцами из секты алкаша.
мордвин 3
Поправки про бога в конституцию примут, и разберутся, кто там прав, а кто нет.
ЗВЕРОБОЙ
Вчера разговаривал с сослуживцем из тех мест... информация ну очень противоречивая, как о личности самого игумена, так и о довольно небольшой, но сплочённой группе лиц (не нужно называть их казаками), которая помогла ему с захватом храма. Местные жители смотрят на всё это с недоумением!
Галеон
Если отстраниться от конфликта этого человека со своим начальством и просто взглянуть на него, один фактор скребет диссонансом. Схиигумены так себя не ведут. Схима - полный уход от мира. Схимник живет даже не в монастыре: в отдаленном скиту или отдельной келье - в затворе. Он не проповедует, не исповедует, возможно, даже не служит по смирению литургию сам, не собирает людей вокруг своей персоны. Видел схимников на Афоне в сербском монастыре: появились на общей службе и исчезли после нее. Сергий от мира не отказывается. Что получается? Получается, что он принял схиму для своего пущего авторитета, из гордости? Как же могут уживаться вместе монах и гордость? Вот так и могут, что он пошел в такой расколбас. Да и суждения его про коронавирус - детство какое-то. Взяли бы его да отвезли в морг при инфекционной больнице. Хотя, при его ревностной позиции и это не поможет, он уже слеп. Или слишком хитер.
Простите, если кого обидел своим рассуждением. Это попытка взглянуть на ситуацию духовно трезво, без эмоций.
Закройте левый глаз, читайте третью строку: МиГ-29, Су-24, П-18…
Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотоснимки, которые, по мнению американских военных, свидетельствуют о присутствии российской военной авиации в Ливии.
Пентагон показал фото «российских» самолетов и РЛС П-18 на военной базе Хафтара в Ливии
Нет, «спутниковый» успех Пентагона, что ни говорите, очевиден. Если ещё лет 5-6 назад в качестве доказательства наступления российских танков на Донбассе выдавались размытые фото трёх комбайнов Ростсельмаш, а за присутствие неисчислимых российских дивизий там же – скрин из браузерной стрелялки, то теперь – широкий шаг вперёд. Тут у Пентагона может быть только один конкурент – 1 канал, где истребитель способен вырасти в размерах до двух футбольных полей…
В общем, любому же эксперту понятно, что если чёрную точку со спутникового снимка AFRICOM увеличить до вида мутной тени с чем-то торчащим, то это, ясное дело, П-18 «Терек»… Тут и говорить нечего – всё ж очевидно… И ведь это ещё Беллингкэт не подключался. Ну тот самый, у которого на доказательных фото может быть два солнца и который может идентифицировать принадлежность любой ракеты по настроению комментаторов в Фейсбуке, но не может этого сделать по номеру ракеты, показанному непосредственно на кадрах следственной группы.
Комментарии читателей:
Охотовед 2
Ну если сказал и показал Пентагон... конечно же, верим! Только почему в Пентагоне не провели «глубокую» аналитику - Зачем это нужно России? Ну а гипотетическое заявление о нарушении международного эмбарго - вообще кроме смеха других эмоций не вызывает... Туркам расскажите - они обязательно послушают со всем вниманием!
4ekist
Фото РЛС действительно странноватое, Пентагон радиолокационную станцию перепутал с железнодорожной.
rotmistr60
Знаете, знаете. Вот только снимков по "Боингу", которые у вас, якобы "Есть", так и не предоставили. Здесь играю, здесь не играю, здесь рыбу заворачивал...
Митяша
Не, ну это нормально, их лайнеры по всему миру расставлены. Ничего удивительного. Наши - не наши, Африком это не должно.... волновать.
Страсти по трубе
Украина обвинила российскую компанию "Газпром" в начале демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского газа через украинскую территорию.
Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзита российского газа
Эксперты комментируют заявление о демонтаже Россией труб для транзита газа через Украину
Украинский эксперт, видимо, наблюдал за демонтажем в бинокль. Ну, крик и поднялся. Правда, приходится констатировать, что крик поднимается в этом плане в любом случае. Качай газ – плохо, - будем покупать у свободной и демократичной Европы. Не качай газ – опять плохо. Кляты… кляты… режут трубы…
Такие страсти.
Теперь утверждают, что это якобы Россия отказалась продавать газ Европе на границе Украины. Ну если в Киеве так легче воспринимать отказ европейцев, пусть будет так. Отказался-то именно Брюссель, понимая, что при таком раскладе газ через Украину может до европотребителей и не дойти в законтрактованных объёмах – «потеряется» ненароком в трубе, например, вступив в противоречие с законами физики, телепортируется в украинские ПХГ.
Комментарии читателей:
фигвам
Может ремонт затеяли, ну не могут в одностороннем порядке такое делать.
loki565
Еще бы СП2 достроили, тогда можно было диктовать свои условия.
Геннадий Фомкин
За прокачку тысячи кубометров на 100 километров "Газпрому" приходится платить Киеву $2,5, а на СП-2 такой же объём обойдётся в $2,1. Второй "Поток" в "Газпроме" планируют запустить аккурат к окончанию контракта с Украиной, то есть в 2020 году. Одновременно будет существенно сокращена прокачка через территорию Незалежной — с 64 млрд куб. м (данные "Укртрансгаза" за 2015 год) до 10—15 млрд куб. м в год. Путь российского газа в Европу пролегает по нескольким украинским газопроводам. В том числе трём крупнейшим:
Первый из них, "Союз", имеет протяжённость 2750 км, 1568 км из них — проходят по территории Украины.
Второй — "Братство" — является самым длинным. Путь из Уренгоя в Помары и оттуда в Ужгород составляет 4451 км.
Протяжённость третьего из достойных отдельного упоминания газопроводов — Трансбалканского — составляет "всего" 950 км. Именно маршрут Шебелинка — Кривой Рог — Измаил II используется "Газпромом" для экспорта голубого топлива в Турцию и Румынию.
В сумме наш газ преодолевает по Украине 3678 км перед тем, как попасть в страны Европы.
Вводит и выводит: операция «защита от русских»
«Оказывается, они защищали нас от России»: в Германии комментируют решение Трампа о частичном выводе войск
В Германии активно комментируют решение Трампа о готовности к выводу 12 с лишним тысяч американских военнослужащих
Ишь ты, какая эта Германия неблагодарная, в самом деле. Её, понимаешь, 70 с лишним лет от русских защищают-защищают, а она даже положенные 2 процента ВВП в натовскую кубышку жадничает передать. Вот Польша, Латвия, Литва, Эстония – совсем другое дело. Этих американская администрация, конечно же, с утроенной силой защищала бы американскими солдатами, но есть одна проблемка… Бюджетики… С меркелевской кладовкой кладовку пана Дуды, не говоря уже о прибалтийских сундучках, никак не сравнить. Несколько полков потянуть могут, но не более того. Иначе придётся ещё больше сантехников в Бельгию и Британию из числа граждан направлять, дабы денежными переводами покрыть запросы американских блюстителей прибалтийского суверенитета.
Правда, сам Трамп пока не решил – сколько именно и откуда конкретно вывести, чтобы можно было бы не особенно заметно ввести. Потому особенно боящимся русской угрозы гражданам Германии – ну тем, у которых по соседству на улице полное отсутствие угрозы - афганские, ливийские, турецкие и сомалийские друзья, можно быть спокойными. Покамест они под надёжной защитой звёздно-полосатого флага. Главное – чтоб платить вовремя не забывали.
Комментарии читателей:
iouris
Уйдут. Но сначала подожгут все дома в округе.
Виталий Цымбал
А ведь Трамп прав! С 1945 года, с того момента когда Советская армия (нас тогда на Западе называли и продолжают называть сейчас - русскими) ворвалась в логово фашизма - Германию, США стали защищать немцев. К кому рванули сдавать толпы идейных садистов из СС и прочих гитлеровских вояк, сжигавших в СССР деревни вместе с жителями, а также фабрикантов и добропорядочных бюргеров, держащих насильно вывезенных из СССР детей и женщин за рабов? Конечно, на Запад под крылышко США и Великобритании, которые спасли сотни тысяч военных преступников. Пока поколение 2-й мировой войны было живо, оно помнило о своих преступлениях на территории СССР и боялось кары, от которой их защищала "американская демократия", и платило США за эту защиту. Теперь неблагодарные потомки фашистской Германии перестали бояться и не хотят платить "дань благодарности" американцам. Я бы на месте Трампа создал бы какое-нибудь "народное бурление" под лозунгом - "Мы помним, мы боимся". Пусть немцы не забывают - ПОМНЯТ о преступлениях своих предков, и БОЯТСЯ, что если ещё у кого возникнет дурная мысль с оружием прийти в России, то вряд ли их снова "защитит США"...
99% немцев одобряли вторжение Германии в СССР в июне 1941 - это факт.
bk0010
Вообще-то, они сгноили около миллиона немцев в концлагерях и конкретно пограбили остатки страны.
Лена Петрова
А разве не достаточно для защиты от РФ самой сильной армии Европы? Зачем столько дублёров?
Дополнительный подраздел "Итогов" - "Не удивило". В этом разделе сегодня - Владимир Путин не исключил того, что будет баллотироваться на новый президентский срок.
Такие разные комментарии читателей:
Ilya-spb
Во дни сомнений и тягостных раздумий я решил поддержать Владимира Владимировича Путина.
Я взвесил две вещи.
1) сами поправки в Конституцию. Многие очень нужны.
Мне нравится запрет на двойное гражданство для чиновников и запрет на денежные счета за рубежом.
Я поддерживаю приоритет российского права над международным, пусть даже через конституционный суд.
2) практически весь карантин я наблюдал гневные заявления ряда сограждан, переходящие в истерику. Они основаны на следующих тезисах:
- поправки делаются ради обнуления президентских сроков Путина.
- надо запретить / бойкотировать голосование потому что народ ничего не решает / власть всё фальсифицирует.
Я все взвесил. Противники голосования за поправки критикуют только одну поправку - про обнуление сроков. Про другие - практически ничего не говорят.
Противники поправок не уверены в народе. Для меня это последнее дело - быть не уверенным в способности нашего народа свободно рассуждать и мыслить.
Наш народ помнит и угар Перестройки-Катастройки, и "лихие девяностые", и перманентный финансовый кризис. Кстати, при Путине нет такой инфляции, как в 90-е годы. Напомню и это.
Поэтому - голосовать пойду. И скажу "да" поправкам.
И вот ещё почему я поддержу поправки. Я не хочу повторения ни 1917 года, ни 1991 года.
России нужно спокойное развитие.
Sahalinets
Дааааа, чувак! 20 лет твой кумир рулил страной и надо же, мы опять в критической ситуации!
ltc35
Таки Элла уже все рассказала, как народ решит. Я против Путина ничего не имею, но пора бы и совесть человеческую включить.
Старший матрос
Собсно, никто и не сомневался.
Вовремя уйти, мало кому удавалось...
Володин Алексей
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