Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан

Американское издание The BuzzFeed вышло с материалом, который уже вызвал настоящую бурю эмоций, особенно на Украине и в США. В материале, в котором издание ссылается на два дипломатических источника, говорится о том, что Дональд Трамп во время саммита Большой семёрки в Канаде назвал Крым российским.









Трамп назвал Крым российским. Истерика на Украине



Трамп – человек слова. Сегодня слово дал. Завтра слово взял. Кто забыл – напомним случай с отправкой к берегам Корейского полуострова пары авианосных ударных групп с заявлениями Трампа буквально испепелить КНДР в течение нескольких суток. После этого выяснилось, что АУГ петляют где-то в районе то ли Австралии, то ли Индонезии, а потому с «испепелением» не срослось. Это к тому, что мы лично не испытываем никакой эйфории от того, что Трамп назвал Крым российским. Разве что, за констатацию факта – спасибо!



Комментарии наших читателей:



новичок

Нормальный ход событий. Только непонятно, это торг, или констатация факта?



ALEXXX1983

Да как он мог! Теперь Украине срочно нужно внести его санкционный список... (не помню названия).



polpot

Моё дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Жан-Жак Руссо.



Бензорез

Как крымчанина это известие меня радует, но... Трамп сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра сообщат, что его не правильно поняли... Так что всё это-дело такое...



Стоит, жужжит. Кратко о нашем ударном беспилотнике



Россия в скором времени вооружится тяжелым ударным беспилотником. Речь идет о БПЛА "Альтиус-О" массой 7,5 тонн (ранее заявлялось о 5 тоннах), способного совершать длительные полеты.







СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан



Ну как создан... Уже почти вот-вот...



Ну как тяжёлый и ударный... Взвесить, вроде, взвесили, а «ударность» пока никто не проверял.



А и пусть, в конце концов. Скажем – секретная разработка – пусть ворог побаивается, когда заслышит жужжание, даже в СМИ...



Комментарии наших читателей:



nesvobodnye

Судя по тому, что двигатели немецкие, есть шанс его вообще не запустить. Перекроет неметчина кислород и всё.



VO3A

Проблема в информационной среде и системах, которые обеспечивают полёт, получение информации от БПЛА и её использование в реальном времени в виде целеуказания для всех, подчёркиваю для всех, боевых систем... У нас нет этой информационной среды, у нас нет Боевых Информационных Систем для ведения современной войны... Хватит нашему Генеральному штабу бредить невыполнимыми фантазиями... Разработайте концепцию, выработайте требования и сделайте заказ на создание Боевых Информационных Систем... У нас классное оружие, но оно не знает, куда стрелять...А самое обидное, что мы всё можем сделать, только эти руководители не догоняют- тупенькие...



t-4

Опять "новость" про далекое будущее. Кстати, такое уже обсуждали в 2011 году.



senima56

А как хорошо начиналось: "Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан!....", но потом "...на какой стадии находится разработка, ничего не говорится.." И стоило тогда "воздух сотрясать"?



А «Тополя» у границ генерал ещё не увидел?



Из заявления украинского генерала Романенко:

«Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие».



Вся Россия аплодирует! На коленях



Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие



Что значит, только «Искандеры»? Позвольте, позвольте, пан генерал... А растущие в приграничных с Украиной областях РФ тополя вы уже не считаете, что ли? Совершенно напрасно. Ведь аХрессор настолько хитёр, что вполне мог использовать ряды деревьев для древесно-лиственной маскировки ЯО. Инфа 200%.



Комментарии наших читателей:



Александр романов

Видимо, грядёт очередное повышение тарифов на воду ,газ и прочее. Перед каждым повышением, по Украине ползут слухи о скором нападении России.



ДЕДПИХТО

А когда у нас на все повышают цены, приходится ждать скорого нападения Украины...

А чего, очень удобный предлог...



рич

«Украинский генерал: «Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие»

а также цистерны с "новичком" и лазерные пушки.



samarin1969

Этот "плач генерала" - звено одной цепи. Мечта украинских политиков, чтобы Европа содержала и кормила Украину. Вот и пугают ЯО РФ.



Не тролль пять ноль



Российское общество морально поддержит отечественную футбольную команду, и тогда команда обязательно победит. В это верят все, от нападающих до вратарей. Разделим же веру с футболистами!







Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей

Футбольный чемпионат и удар Запада по России



Злые языки поговаривают, что каждый пропущенный саудитами гол на матче открытия ЧМ-2018 с россиянами приближал Эр-Рияд к приобретению российских зенитных ракетных комплексов С-400. А 5:0 в пользу российской сборной вдобавок подсластил пилюлю правительственного решения перейти к наиболее жёсткому варианту пенсионной реформы и поднятию ставки НДС. Хотя, ещё никто не отменял вариант «хороший и плохой полицейский», а потому с окончательным вариантом пенсионной реформы могут быть сюрпризы. Вон и Песков говорит: терпение, дамы и господа, только терпение – «эксперты думать будут». Хорошо, что эта опция всё же есть в их комплектации... О чем на самом деле договорились Трамп и Ким



Комментарии наших читателей:



zyzx

КГБ работает. Сначала лазером смерти Саллаха у Египтян подпортили, потом у вероятных соперников по 1/8, испанцев, тренера итог уволили, и так будет со всеми, кто на нашем пути.



nadezhiva

Я одна проспала с утра третью мировую и первые витки четвёртой?

Про возможность провокаций не написал на сегодня только ленивый. Все аналитики в течение последних 1,5 месяцев дружно вангуют про последний шанс пропойцы. Но с очередными витками четвёртой мировой, это уже как-то перебор.



Игорь В

Да ладно, хватит ныть. Всем понятно, что наша сборная - ни в какие ворота, но ЧМ никто не отменял! Будем смотреть мировой футбол!



Воздушно-танцевальные силы Индии



Индийские военно-воздушные силы отказались от закупки дополнительной партии истребителей Су-30МКИ. Свое решение командование ВВС объяснило якобы "высокой стоимостью обслуживания". Издание India Today пишет, что в ходе учений «Гаганшакти» индийские ВВС выяснили, что стоимость эксплуатации самолетов Су-30МКИ «выше, чем у других самолетов западного производства в расчете на час полета».







ВВС Индии отказались закупать российские Су-30МКИ

Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника



Сегодня отказались закупать, завтра опять будут искать того, кто посмел принять это решение. Типичный «Болливуд», в котором все танцуют с выразительнейшей мимикой на лице, а в конце оказываются обретёнными братьями и сёстрами. Это к тому, что индийское мнение оно как ветреная мамзель – чего-то в данный момент хочет, но точно не знает, чего именно – то ли бокал шампанского, то ли замуж... Россия, капитулируй!



Комментарии наших читателей:



Арон Заави

Значит, лобби "Теджес" передавило.



Muvka

Ждите, "завтра" появится обратная новость. Не впервой.



keeper03

Они ещё не знают, сколько стоит обслуживание «Рафалей».



senima56

Индусы всегда брали "измором"! Достаточно вспомнить наш переделанный (по их требованиям) авианосец (бывший "Адмирал Горшков")! Они буду год, два, три долбить и долбить....и ты уже готов даже доплатить, только бы эта "бодяга" закончилась! Кажется, наши это поняли и перестали идти на поводу!



Израильский федеральный округ



Сирийская правительственная армия разместила ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в районе оккупированных Израилем Голанских высот.







Сирийская армия перебросила комплексы "Панцирь" в район Голанских высот

Попытка прорыва под Пальмирой пресечена: российские ВКС разгромили колонну боевиков



Израиль, конечно же, озаботился. Говорит, что экипажи «Панцирей» теперь возьмут и на карандаш и под прицел. В стойком убеждении соседнего с Сирией государства, сирийская армия по определению не имеет права на то, что в самом Израиле называется защитой своего суверенитета и своих интересов. Украинцы поговаривают, что мы (Россия) в этом с Израилем чем-то похожи.



А мы всегда говорили: нам нечего с Израилем делить, а потому - добро пожаловать 86-м субъектом РФ с созданием Израильского федерального округа. А вы думаете, почему Абрамович уже там... Чутьё... Трудная дорога домой... Даёшь тиранию и платных доносчиков!



Комментарии наших читателей:



Опер

Ну очень правильное решение сирийцев! Неужели кто-то им подсказал?)



Siegen

На последнем саммите «Большой двадцатки», когда Путин шел по коридору,

к нему с криком «Мне только спросить!» пытались прорваться лидеры нескольких стран.

Их интересовала возможность приобретения у России профилактических противоинфекционных средств С-400, «Бук» и «Панцирь» для предотвращения опасного переноса самолетно-ракетным путем вируса демократии из западных стран.



kig

Наконец-то налажено взаимодействие! Боевиков посылают в наш сектор, где их встречают ВКС.



Вломили



Высшие должностные лица России неоднократно давали понять Киеву, что возобновление широкомасштабных боевых действий, создающих угрозу геноцида мирного населения Донбасса, является «красной линией», пересечение которой вынудит Москву принять меры по пресечению агрессии и защите жизни людей.







Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным

Россия, капитулируй!

Последний шанс Донбасса

В Кремле подтвердили серьезность заявления Путина в отношении Украины



А пока границы прорисовывали, украинские войны света продолжали лупить по пригородам Горловки и Донецка, не жалея никаких калибров. В ДНР решили – «достало!» и как сейчас модно говорить: «хватит это терпеть!» В итоге вломили под Горловкой, чтобы обстреливать республиканскую территорию было некому и не из чего. Огневые точки ВСУ дымят до сих пор. В киборг-штабе уже подготовили резолюцию «А нас-то за що?»



Комментарии наших читателей:



МорякЧФ

Если помните в 2014 году ВВП тоже предупреждал ВСУ, что они увидят начав бомбить гражданское население и ничего не произошло. Это всё громкие слова, а то местные олигархи из-за санкций обидятся. Тайная группа по сдаче Донбасса



Strashila

Как любой гнойник, его должно прорвать... денег на Украине нет, хоррор-шоу затянулось... режиссеры устали... клоуны приелись и не веселят, деньги давно кончились... перейти, как у всех оккупантов на финансирование за счет оккупируемых не получилось... они сами требуют деньги на свою оккупацию. Поэтому мясорубка заложена в бюджет... после неё от Украины останется какой-нибудь сельсовет... так чисто для прикола... победа демократии на отдельном хуторе.



a.s.zzz888

Надо полагать, ВВП не шутил по данному вопросу. Да и не шутят такими вещами в принципе, так что укронацистам на "заметку".



Наследник белорусского престола



Журналисты обратили внимание на примечательный эпизод в китайском Циндао. В Циндао на саммит Шанхайской организации сотрудничества прибыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, но не один, а с сыном Николаем. И Лукашенко-младший сел рядом с Александром Григорьевичем в ряд кресел, подготовленных для глав государств, входящих в ШОС.



Надо заметить, что юный Николай не впервые сопровождает Лукашенко-старшего на крупных политических мероприятиях. К примеру, Николай вместе с отцом посетил саммит СНГ в Бишкеке.







Николай Лукашенко на саммите ШОС сел в один ряд с главами государств



В России проходят «рокировки» премьеров и президентов, основанные на институте преемников, а в Белоруссии власть предпочитает престолонаследие. Именно на такой вывод наталкивает ситуация с Колей, восседающим в высоком иностранном кресле. Мальчик 2004 г.р., сидящий на равных не только с папой, но и с лидерами других государств!



Комментарии наших читателей:



kefan

Батько уже готовит себе преемника. Граждане, берегите правительство!



Глядя Петрович

Майдан, к сожалению, себе готовит. Белоруссия не Азия, такой номер не пройдет.



viralig

Не, не готовит, а показывает всем, кто следующий хозяин.



Чёрный

Да чё придираться, у Коли каникулы!!!



viralig

Каникулы — это отдых: лес, речка, спорт, любимое дело. А это — большие хотелки его папы, и пока не более того.



Svarog

Хотелки все у него воплотятся, мы уже давно живём в феодальном обществе, которое в скором времени вообще в рабское превратится.



Под шифром «Басурманин»



Министерство обороны России завершает цикл испытаний модернизированной боевой машины пехоты БМП-1, проходящих на полигоне 38-го НИИ бронетанковой техники (Кубинка Московской области). Разработчик проекта — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Как пояснили в Минобороны, проект получил шифр «Басурманин», поставки в войска модернизированных БМП запланированы на 2019 год.







Минобороны заканчивает испытания "Басурманина"



Что касается модернизации, то вместо башни с 73-миллиметровым противотанковым орудием 2А28 «Гром», 7,62-миллиметровым пулеметом и ПТУР «Малютка» машина получит боевой модуль от БТР-82А. Модуль оснащен двухплоскостным стабилизатором, что позволяет наводчику вести огонь во время движения машины, и электроприводами. Установлен комбинированный круглосуточный стабилизированный прицел ТКН-4ГА, что дает возможность применять оружие боевого модуля как днем, так и ночью. Прицел оснащен каналом дистанционного подрыва боеприпасов. Основное вооружение — автоматическое скорострельное орудие 2А72 калибра 30 мм. Вспомогательное — пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм.



Комментарии наших читателей:



Sefevi

Ну и название! Стратегия Трампа: Америка превыше всего!



ДРЕВНЕЙШИЙ

Дело не только в названии. Могли бы лет пять назад провести конкурс среди компаний, выбрать вариант и провести ещё раньше модернизацию! Тут главный негатив — очень слабое бронирование, а если быть честным, то его полное отсутствие! И новый вариант в этом плане ничего не меняет!



bazzbazz

По ощущениям, 30-мм пушка — это уже слабо. Нужно 40-50 мм.



Совпадение? Не думаю!



За неделю до старта чемпионата мира по футболу стало ясно: набеги пустынных формирований игиловского псевдохалифата (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ) на укрепрайоны правительственных войск Сирии и «Хезболлы», а также точечный удар ВВС США по военным объектам САА в районе станции Т2, не были «совпадением». Аналитик Е. Даманцев интерпретирует эти атаки как цепочку «взаимосвязанных локальных военных акций западной коалиции, направленных на оперативное «размягчение» обороноспособности разрозненных подразделений САА на юге Сирии перед решающим ударом».







Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение



По-видимому, этот решающий удар состоится тогда, когда большая часть элитных бригад и дивизий войск Асада будет занята подготовкой операции по освобождению южного оппозиционно-террористического анклава Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра.



Комментарии наших читателей:



Михаил м

«Всего за одну неделю до начала Чемпионата мира по футболу (FIFA-2018)…»

Весьма существенное замечание. А есть ли событие в мире, от засухи в Сахаре до заморозков в Антарктиде, которое не влияет на ЧМ?

Прошу прощения за комментарий не по теме статьи, но угрозы проведению ЧМ просто окружили со всех сторон. Чем потуги Украины на Донбассе или действия боевиков в Сирии мешают мяч пинать? Разве что готовится заранее объяснение игре нашей сборной. ИГИЛ выиграть помешало! (Если что, напоминаю, организация запрещена в России. Вдруг ещё кто не знает.) Выборы. Украине пришёл Вакарчук?



сибиралт

Не понял, а какая тут связь сирийской пустыни с московским мундиалем? Какой-то не пришей рукав.



NordUral

Связка простая — морочить нам головы, замыливая этим осточертевшим мундиалем, обгаженными олимпиадами очевидный промах наших в Сирии. Игры с Израилем, толерантность со Штатами дают и дали возможность ИГИЛ (как его ни назови) очухаться и довооружиться. Да подкинули деньжат.

Ради выборов мартовских все эти промахи были заретушированы громогласными сообщениями о победах, за которыми скрывалась подготовка Штатами и Западом в целом нового наступления бандитов.

И нефтяные поля у курдов. А нам заявляют, что 90% населения Сирии живет на освобожденной от бандитов земле, но никто не говорит, сколько процентов этой земли — безжизненная пустыня.

И если уж ввязались на стороне Сирии, то долбите всех игиловцев, как они себя ни обзовут, не оглядываясь на Запад.

Иначе это плохо закончится.



Америка — бастион свободы



Американское издание «The National Interest» публикует материал, в котором сообщается об «Ахиллесовой пяте Соединённых Штатов». Ахиллесовой пятой, по мнению автора материала Дэвида Пайна, является ядерный диспаритет. Пайн, имеющий степень магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете, считает, что США необходимо незамедлительно начать увеличение темпов эксплуатации подводного атомного флота с ракетно-ядерными вооружениями. Речь идёт о проекте АПЛ «Огайо».



По мнению Пайна, важным шагом, который мог бы сделать мистер Трамп, является шаг по отказу от «новых ограничений договора о СНВ». Выполнение этих ограничений эксперт считает «непроверяемым». Далее аналитик превозносит великую американскую родину:



Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения.



Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу



Американский эксперт: АПЛ "Огайо" ответят на ядерное уничтожение Америки



Очевидно, эксперт Пайн по-прежнему считает путинскую Россию оплотом коммунизма и советской тиранией. Примерно так думали в семидесятых и восьмидесятых годах американские стратеги, стремившиеся победить в холодной войне. И они, кстати, победили: честь победы над «коммуняками» принадлежит Р. Рейгану, кумиру нынешнего президента Трампа.



Однако Россию 2018 года весьма сложно назвать «коммунистической тиранией». Кроме того, для российских олигархов Америка как раз является самым достойным примером в манящей сфере добычи чистогана. Словом, разницы в идеологических платформах между США и РФ нет. «Исламистской тиранией» Россию тоже назвать довольно трудно, даже с американской экспертной натяжкой.



Вероятно, аналитикам сойдёт какая угодно гипотеза и какое угодно «обоснование», лишь бы найти повод для отказа от «новых ограничений договора о СНВ». Но разве мистеру Трампу когда-либо требовался повод? Слышал ли аналитик о решении мистера Трампа по иранской сделке?



Комментарии наших читателей:



сибиралт

Очередная пугалка о российской ядерной угрозе. А ВПК трудно прокормить.



хрыч

Ну, после обнародования сюрпризов дяди Вовы, действительно, одним действенным аргументом США являются «Огайо». Тот же «Посейдон», естественно, для атаки мегаполисов и баз, включая места базирования АПЛ. Тот же «Авангард» и КР с ЯСУ и пр. Естественно, чтоб сохранить потенциал гарантированного ответа, нужно выгнать в районы патрулирования его носители. Европа трещит по швам



Удав КАА

…Так-то оно так, но есть цикл использования сил, то бишь: несение БС, послепоходовый ППО и ППР, отдых и подготовка экипажей, докование, ремонты… И все это выливается в КОН ПЛАРБ. У американцев два экипажа, но лошадь-то одна. Поэтому так долго будет не протянуть: Боливар не выдержит двоих!

А то, что в угрожаемый период все боеготовые силы разбегутся по своим РБД, так то и без этого "магистра" командованию подводными силами ВМС США известно.

Так что это для гражданских, для успокоения, на потребу дня. А геморрой у Пентагона другой: голые они перед новыми колотушками дяди Вовы. Вот в чем проблема! И старыми средствами эту проблему не решить.

Как-то так, однако.



Гнев в сердце самурая



Минобороны Японии обратилось к командованию военным контингентом США по поводу катастрофы американского самолёта F-15, приписанного к авиабазе Кадена. Американский истребитель упал в воду на Окинаве, примерно в 80 км от города Наха. Известно, что при катапультировании пилот сломал ногу. Его доставили в госпиталь Фостер (американская оккупационная зона Окинавы).



Глава префектуры Окинава по поводу инцидента заявил:



В моих чувствах нет ничего, кроме гнева. Это была прямая угроза для местного населения. Лишь по счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал.







В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева



Как смеет человек, прописанный в американской оккупационной зоне, делать заявления и указывать хозяину?



Единственное, на что имел право глава местной префектуры, так это на выражение сожаления по поводу пострадавшего лётчика. Также он мог объявить народный сбор денег на покупку нового самолёта для ВВС США.



Комментарии наших читателей: Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина



Тралл

Харакири не хватает ещё.



Чёрный

Японцы видимо хотят, чтобы Трамп повысил пошлины на их авто на 50%.

«Харакири не хватает ещё». Вот-вот, а перед этим пусть облобызает американский сапог, гордый самурай…



210окв

Гнев свой можете выразить возле ворот американской базы… Куда вас, губернатор (а вы на своей земле) дальше шлагбаума не пустят.



Они боятся русских танков



В Германии подвели итоги европейского танкового биатлона, прошедшего на базе учебного центра Командования 7-ой армии США, расположенного на военном полигоне Графенвёр в Баварии. В итоге немецкие экипажи на танках Leopard 2A6 заняли первое место, на втором расположились шведы на Stridsvagn 122, на третьем — австрийцы на Leopard 2A4. Кроме этого, в отдельной номинации снайперской стрельбы победили американцы на Abrams M1A2.







В Германии подвели итоги европейского танкового биатлона



Изюминкой биатлона нынче стало преодоление особых препятствий — легковых автомобилей. На видео, представленнм ниже и снятом в рамках очередного этапа соревнований Strong Europe Tank Challenge, показаны выступления команд на танках Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша).







Соревнования проводились в третий раз. В ежегодном биатлоне участвуют команды из стран НАТО и союзников.



Комментарии наших читателей:



Kasandra

А русских боятся приглашать и к нам не едут… Эх, Запад, боитесь вы русских танкистов!!!



MPN

Ну так раз, в 45-ом, ездили наши к ним…:))



svp67

А интересно было бы съездить… Только с расчётом, что мы к ним, а они к нам. Сравним уровень подготовки и слаженности подразделений на их поле и уровень техники и подготовку экипажей — на нашем…



Пенсионеры России разбогатеют



14 июня на заседании кабмина от Дмитрия Медведева, давно уже свыкшегося с ролью «громоотвода» (самый плохой боярин при идеальном царе Путине) поступило творческое предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. С переходным периодом откладывать правительство не станет: он (период) начнётся уже в следующем году, если, конечно, Госдума примет закон в надлежащем количестве чтений. А она, разумеется, примет. Откуда взяться сомнениям? Наши депутаты — это ведь не американские конгрессмены, запросто блокирующие решения своих президентов. У нас полное единство всех ветвей власти, полная стабильность, нам майдан не нужен, нас ждёт светлое будущее. Сколько лет (точнее, эпох) ждёт, подскажут историки.



Дмитрий Медведев заявил, что переходный период начнётся в 2019 году, а продлится до 2028 года (таков обозначенный срок для повышения пенсионного возраста у мужчин) и до 2034 года (срок для женщин). Также премьер сказал, что нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста не затронет, а ещё пенсии будут ежегодно прирастать примерно на тысячу рублей.



Вот оно, срочное выполнение правительством заветов Путина: по тыще деревянных на брата! Ежегодно! Значительное повышение!



Напомним слова Путина, сказанные им недавно на «Прямой линии»: «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причём значительное повышение».







Граждане, берегите правительство!

Вся Россия аплодирует! На коленях

Экономическая провокация на открытии ЧМ по футболу

Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста



Так и разбогатеть недолго! Может, и в оффшоры пенсионеры начнут доллары скоро вкладывать. По примеру наших стремительно богатеющих на фоне нищающей страны олигархов. И гражданство прикупят — кто на Мальте, кто на Кипре. Опять же, по примеру иных русских патриотов.



Есть и другие экономические сводки с социально-политического фронта. Предложено поднять ставку НДС с 18% до 20%. Если поднять ставочку на пару процентных пунктов, то за шесть путинских лет бюджет может вырасти почти на два триллиона рублей.



Аккурат на эту сумму похудеют карманы и кошельки налогоплательщиков.



По-видимому, правительство решило пойти с дурными новостями напролом. Чемпионат с мячиком и пять первых голов смягчат социальный удар! Мы же все болельщики, все семьдесят семь, восемьдесят шесть, сто сорок шесть процентов! Что нам пенсия, что нам НДС, ежели наши парни голы забивают! Вот где реальная экономика. А нам всем надо работать, побольше работать, по две, по три работы тянуть, иначе светлого будущего не видать. И так и будем жить в тёмном настоящем, освещаемом лишь огнями гигантских стадионов.



Комментарии наших читателей:



Мур

Соглашаюсь, увы, со всеми мыслями автора.

Собственно, это и ожидалось: последняя шестилетка будет наполнена самыми непопулярными решениями.

Хотя почему последняя? Может, у группы товарищей на коленках получится вымолить пожизненное пребывание популярного руководителя на галере?

И да, бояре продолжают отжигать:

Дмитрий Козак пообещал, что цены на бензин не вырастут до 100 рублей за литр.

Ура, граждане! Вырасти ну хотя бы как в Прибалтике, литр за еврик, — это ведь чепуха, правда?



сибиралт

Больше придется платить за пособия по безработице, чем за пенсии. Тогда в чем смысл экономить на стариках? Общая мировая тенденция — автоматизация производства. В той же Европе уже практически нет работы с полным рабочим днем или неделей. В СССР был нерушимый принцип: ни один новый закон не может ухудшать действующих в отношении прав трудящихся, детей, инвалидов и пенсионеров. Как видим, либералы похерили и то, за что боролись и проливали кровь наши отцы и деды. Теперь у нас отняли не только веру в будущее, но само будущее.

Неужто Путин не понимает, что пенсионная реформа с повышением возраста в первую очередь ударит по нему? И никакая Росгвардия не поможет. Без референдума не обойтись. Но для этого нужно рассекретить все данные по нашей демографии, а не "назначать" всем жить до 80 лет.



RainTNT

Тот кто кушал ножки Буша, пил спирт «Рояль», а сейчас кушает пальмовое масло и дешёвую колбасу, навряд ли доживёт до 65-летнего возраста.



g16.ru

Очевидно, что любая власть кормится за счет населения той страны, которой управляет. Но при этом любая нормальная власть заботится о своей "кормовой базе" и развивает ее. Судя по тому, что происходит, текущая власть и советующие ей решили забыть про проект "великой России", снять сливки и удалиться восвояси. Иначе происходящее никак объяснить нельзя. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца, по крайней мере, до тех пор, пока надеется эти самые яйца получать.

Раньше я поддерживал Путина и считал, что понимаю, куда движется страна. Я ошибался.



Borik

Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

