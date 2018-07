Итоги недели. Мяч Путина — «на стороне Америки» • 240 • Аналитика Посмотрев на небожителей



В данный момент большинство известных военно-аналитических агентств, а также независимых политических экспертов и блогеров тщательнейшим образом пытаются уяснить для себя, а затем и донести до широкой аудитории хотя бы поверхностную часть результата эпохальных переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоялась в финской столице 16 июля 2018 года.











Украина переваривает итоги переговоров президентов России и США. Ну не перлы же Порошенко переваривать, в конце концов. Для Украины что Путин, что Трамп – божества, которым буквально в рот заглядывают. Пока заглядывали, решили проверить, как «небожители» отреагируют, если в очередной раз крупно шарахнуть по Докучаевску, Коминтерного и западным кварталам Донецка. «Небожители» промолчали, а потому украинская камарилья продолжила свои рассказы о великих перемогах, понимая, что пока можно... А вот когда будет нельзя, - вопрос, который волнует уже далеко не только украинскую камарилью.



Комментарии наших читателей:



Spartanez300

Стоит ожидать бойню между нацистами и ВСУ, пусть друг друга покрошат.



Per se.

То, что нацики - конченные отморозки, это одно, но в ВСУ были мобилизованы и вполне адекватные люди, и трагедия в том, что ВСУ противостоит Донбассу. Если мы будем ждать, что кто-либо "покрошит друг друга", проблема с Украиной не решится. Украина, это русская земля, её историческая сердцевина, и нет радости за то, что Запад стравливает, истребляет русских, готовится присвоить украинские чернозёмы, взять полный контроль над архиважной для нас территорией, сделать её плацдармом для войны с Россией. К сожалению, Украину у нас потеряли, в силу зависимости и бездарности властей, но рано или поздно, возвращать свою исконную землю придётся, и здесь, действительно, будет лучше, если зачумлённых нацизмом будет меньше.



Олег Жепалов

Увы, пока Порошенко у власти адекватные люди будут просто валить из страны. Бойцы ВСУ зачастую просто боятся связываться с правосеками («ПС» - запрещён в РФ). Даже не за себя, а за близких. Им же дали карт-бланш от президента. И карманные СМИ сразу будут кричать "сепаратист" или "агент Кремля"...

Уже сейчас "война" для страны позор (как и любая гражданская война), и со временем, когда раскроют больше информации о причинах происходящего, отношение будет ещё более негативным.



Медведи вели себя хорошо



Немецкая журналистка отмечает, что попытки представить жителей России дикарями выглядит по меньшей мере смешной. Она отмечает, что её позабавила публикация в одной из западных газет, в которой был заявлено, что «чемпионат мира заставил русских дикарей улыбаться».







ЧМ заставил "русских дикарей" улыбаться. Ответ немецкой прессе журналистки из Германии

Что думаете вы, в РФ никого не интересует. Ответ Черчесова на провокацию Der Spiegel

Убивать русских станет труднее

Истерика укроактивистов: Позор всем предателям-футболистам, они все получат войну



О медведе сегодня уже высказывались? Нет? Непорядок... Действительно, русские с большим трудом провели чемпионат мира по футболу, потому что держать медведей на сухом пайке на привязи к ядерной боеголовке в погребе - это вам не заборы швейцарскими светочами демократии мочой метить. Медведь, он существо тонкой душевной организации, а потому без человечинки, лучше забугорной, переживать перипетии чемпионата не намерен. Когда Федя Смолов не реализовал пенальти, медведей уже хотели выпускать, так как за татуировками тот бы всё равно не разобрал - свой или чужой. Но кое-как сдержались. Спасибо, одна немка заметила - своим сообщила, что зря, мол, вы так с русскими - у них медведи почти ручные. Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс



Комментарии наших читателей:



кредо

Ещё не вечер и мы обязательно, хоть и к сожалению для нас, ещё услышим от наших "партнёров" с запада и их "неполживых" СМИ от том, что не всё на чемпионате было хорошо а даже очень много плохого, что наши футболисты сыграли с таким неплохим результатом потому что где-то в недрах ФСБ/ГРУ/Секретных лабораториях Минздрава изобрели новый вид лекарства, который улучшает организм спортсмена, но не доступен для выявления Антидопинговыми лабораториями и т.д. и т.п.

Запад не был бы западом если бы оставил наш успех без их помоев. Зато на Украине сейчас "демократия", в Молдавии экономический "прогресс", Грузия добилась умопомрачительных "успехов" непонятно в чём, а вся Восточная Европа живёт "в шоколаде".



Дедкастарый

Катрин Шпёр просто не была в "замкадье", а именно там и живут злые, необразованные, антисоциальные элементы...пенсионеры, колхозники и ПТУшники)))



лесовозник

Меня вот больше хорватша заинтересовала — по сравнению со своим прошлым визитом заметно похорошела (хотя и так эффектно выглядела), похудела , помолодела.... меня терзают смутные сомнения, с чего бы ?))))



Идущий

Что, опять ВВП поработал?)))



Закрома Родины



На Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, что в Татарстане, 12 июля заложили малый ракетный корабль «Ставрополь». Это 12-й по счету в серии кораблей проекта 21631 «Буян-М», первые шесть уже служат в наших ВМС.



Родился. Потерпел. Умер!



Где взять денег на "Буяны", когда пусты карманы?

Без «Москитов» и «Ониксов» придётся несладко. Театр абсурда в модернизации лучших ракетных катеров



Пусты ли закрома Родины для постройки должного числа тех же "Буянов"? - Вопрос. Поговаривают, что если поскрести по сусекам, можно найти целый батальон "полковников Захарченко", у которых дома было... И в гараже было... И у тёщи под кроватью тоже было... Там и на "Буяны", и на "Арматы", и на тортик с вишенкой.



Комментарии наших читателей:



алексеев



Ну что же? Хлынул тропический ливень (1,5 месячной нормы за день) и что-то размыло. Это плохо, но после таких ливней разве так не бывает? Причем везде. Это не катастрофа, не надо ныть, а надо устранить, исправить.

А ЧМ по футболу - это провал, безобразие, нерадение? Да и радоваться особо нечему, ведь сборная не старалось и, составленная, в основном, из малоизвестных игроков вошла в число всего лишь, видишь ли, 8-ми сильнейших команд мира.... Ах, ах, какой пассаж!



Десятки спортивных сооружений, а также позитив сотен тысяч гостей не смоет ливень.

В строительстве флота и всего остального, тоже есть проблемы, но... что никакого перевооружения армии, особенно авиации и СЯС не произошло?



Или невдомёк, отдельным штатским, что РФ действительно не имеет безграничных финансовых и промышленных возможностей, да и "не имеет права" разоряться на гонке вооружений?

И приоритет имеют именно стратегические силы, а не корабли 1-го ранга и пр., по которым мы всё равно не можем переплюнуть Запад? И выпускать 2000 «Армат» хотелось бы, но Запад сдерживают вовсе не они... очень дорого это дело, а для принуждения к миру, например, бандерлогов, самое последние дело массово применять танки и пехоту, тут нужны удары ОТРК и авиации на всю глубину оперативного построения войск АТО или как там её сейчас кличут.



В общем, далеко не всё пропало, но сажают ещё маловато - вот основная причина имеющих место быть недостатков. Хотя место для критика всегда есть. Например, мой сослуживец крайне возмущался налоговым бременем в России, хотя всю жизнь жил именно за счет налогов и пенсию получает около 40 тыс. Как нам построить сильную экономику России. Часть 4



Умник

А деньги на «Буяны» можно из зарплаты Силуанова вычесть, позволяет



nznz

Верфи загружены работой и заказами на 15 лет вперед.Я работаю с ними, в частности и с Зеленодольским заводом им.Горького. Имел удовольствие поставлять материал для «Буян-М». Параллельно я работаю и с другими судостроительными заводами и знаю, что строительство судов идёт, заводы очень загружены.



Полёты ПАК ДА во сне и наяву



По состоянию на 2017 год наша стратегическая авиация состояла из 15 единиц Ту-160 (11 – Ту-160 и 4 – Ту-160М) и 60 единиц Ту-95 всех модификаций, от МС до МСМ. Для сравнения: у США ДА несколько внушительнее выглядит. В1В – 64 единицы, В-2 – 19 единиц, В-52 – 62 единицы.







Сказочка про ПАК ДА: бог любит троицу



Когда полетит ПАК ДА, и полет ли? Сегодня вопрос ставится уже по-другому: а так ли, мол, нужно этому ПАК ДА полететь? Ведь если полетит, то получается, что Россия чуть ли не в гонку вооружений вступила. А это большая печалька. Вот потому и звучат заявления: да не нужен нам никакой ПАК ДА - на имеющихся Тушках полетаем, да и вообще у нас есть ракеты (даже умнее и красивее, чем у Трампа), оттого нам никакой супостат и без ПАК ДА не страшен. Вооот...



Комментарии наших читателей:



гильза

Надо больше... И этого больше надо. И того. Если бы как в США бюджетной политикой рулили лоббисты, то это было бы понятно. Да ещё пару десятков Ту-160 в эти три года, а потом суперновейший Ту-... в следующие. И вовсе неплохо иметь для этого бюджет один к трём в отношении нынешнего. Правда, для этого неплохо бы и основной бюджет ну хотя бы в двое выше с нынешними ценами. Но никак. Пока никак, да и в дальнейшем. Экономика РФ основана на реальном, а не бумажном секторе, так что деньги из денег для покупки денег здесь делать тяжело. Впрочем чужие деньги " красивыми, чудесными, умными "сообщениями об "Арматах", ПАК ДА и ПАК ФА мы тратим довольно-таки активно. А что же перспективы? Нужен ПАК ДА или нет? Про остальные системы пока не будем. Скорее всё же больше нет, чем да. Принципиальное различие в свете развития средств ПВО и насыщения ими частей и подразделений между летающими платформами "стелс-не стелс" постепенно отходит на задний план. Средства применения с 4-5 тысячами километров, при наличии мощного коридора прорыва к потенциальному партнёру через Арктику то же фактор не малый. Ну а локальные войны - тут кому как удобнее по деньгам. Снимаем маски. Угроза войны – двигатель торговли!



parma

Экономика РФ основана на.... На ископаемых.... Не только нефть, еще есть титан, алюминий и тд... А американская - на машиностроении и ТНП... Можете и дальше кричать, что "они ничего не производят", но вспомните, кому принадлежат заводы в Китае? Кстати, как пример - Автоваз чей? – Да, не американский, но и не наш.

Но то, что всякие там ПАКи нам не светят - факт... Ну максимум парадная эскадрилья...



Vlad.by



Значит, оружие возмездия или сдерживающий фактор, или ядерный паритет - неважно как назвать - у нас есть! И в здравом уме начинать серьезный конфликт с РФ никто не решится.

Для чего нужна "многочисленная" ДА? Прежде всего, как альтернатива баллистическим ракетам для доставки гарантированной смерти на головы противника. Но такой ли уж гарантированной? Не факт! а потому - надо ли заваливать аэродромы техникой, которая может не успеть взлететь, а если успеет, то может и не выполнить безусловно БЗ? Великий президент Трамп против вашингтонского болота

Может и правда, сейчас, вполне достаточно той сотни с небольшим летающих стратегов? Опять же, не думаю, что заправочные штанги для Ту-22М3 лежат где-то очень далеко. А их еще около 200 наберётся, а может и больше.

Флот подводный опять же – какой-никакой, а даже от пирса под прикрытием тех же "москитов" отстреляться по "заклятым друзьям" в более чем в состоянии.

Да и самим "москитам", в принципе, не в падлу из Петропавловска или Сов.Гавани, к примеру, пробежать пару тысяч миль и разгрузить по 8 ячеек тУКСК каждый в сторону Сан-Франциско. Как раз на заявленную максимальную дальность.

Было бы желание...

Так надо ли требовать сейчас максимально нарастить наши арсеналы, которые не будут востребованы на 99,99%? Если того, что в этих арсеналах уже есть, ВПОЛНЕ хватит для БЕЗУСЛОВНОГО уничтожения и противника и себя и всего земного шара вкупе?

Разработки новейшей техники идут? Заводы есть и строятся! Та же Армата, те же новейшие заводы Антея, те же верфи на ДВ и в Крыму, восстановление и расширение авиа и авиадвигательных заводов...

При необходимости будет пинок под зад, который придаст ускорение.

А сейчас, вот в этот конкретный момент и в обозримом будущем я лично необходимости пинка не наблюдаю.

А потому, считаю правильной политику нашего ГШ и МО разрабатывать, строить и закупать опытные партии перспективного вооружения, отрабатывать технологии, учить людей, возвращать в строй недвижимые ресурсы в виде аэродромов, портов, широтных ходов и пр. что пригодится не только в случае появления необходимости ПИНКА, но и в повседневной жизни страны.

Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, поддерживать

- "КГБ" и иже с ним, для недопущения внутреннего развала, разброда и расшатывания своими руками на чужие деньги как это уже не раз случалось,

- ПВО, РЭБ - как ежедневный, ежесекундный щит,

- ну и IT-технологий, без которых сейчас никуда.

А нужна ли нам лишняя сотня бомбардировщиков или суперпупертанков - это большой вопрос!

Мне кажется, что не очень. Действующая абсолютная ПРО у потенциальных противников есть? Нет! и в ближайшей и среднесрочной перспективе не появится.Значит, оружие возмездия или сдерживающий фактор, или ядерный паритет - неважно как назвать - у нас есть! И в здравом уме начинать серьезный конфликт с РФ никто не решится.Для чего нужна "многочисленная" ДА? Прежде всего, как альтернатива баллистическим ракетам для доставки гарантированной смерти на головы противника. Но такой ли уж гарантированной? Не факт! а потому - надо ли заваливать аэродромы техникой, которая может не успеть взлететь, а если успеет, то может и не выполнить безусловно БЗ?Может и правда, сейчас, вполне достаточно той сотни с небольшим летающих стратегов? Опять же, не думаю, что заправочные штанги для Ту-22М3 лежат где-то очень далеко. А их еще около 200 наберётся, а может и больше.Флот подводный опять же – какой-никакой, а даже от пирса под прикрытием тех же "москитов" отстреляться по "заклятым друзьям" в более чем в состоянии.Да и самим "москитам", в принципе, не в падлу из Петропавловска или Сов.Гавани, к примеру, пробежать пару тысяч миль и разгрузить по 8 ячеек тУКСК каждый в сторону Сан-Франциско. Как раз на заявленную максимальную дальность.Было бы желание...Так надо ли требовать сейчас максимально нарастить наши арсеналы, которые не будут востребованы на 99,99%? Если того, что в этих арсеналах уже есть, ВПОЛНЕ хватит для БЕЗУСЛОВНОГО уничтожения и противника и себя и всего земного шара вкупе?Разработки новейшей техники идут? Заводы есть и строятся! Та же Армата, те же новейшие заводы Антея, те же верфи на ДВ и в Крыму, восстановление и расширение авиа и авиадвигательных заводов...При необходимости будет пинок под зад, который придаст ускорение.А сейчас, вот в этот конкретный момент и в обозримом будущем я лично необходимости пинка не наблюдаю.А потому, считаю правильной политику нашего ГШ и МО разрабатывать, строить и закупать опытные партии перспективного вооружения, отрабатывать технологии, учить людей, возвращать в строй недвижимые ресурсы в виде аэродромов, портов, широтных ходов и пр. что пригодится не только в случае появления необходимости ПИНКА, но и в повседневной жизни страны.Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, поддерживать- "КГБ" и иже с ним, для недопущения внутреннего развала, разброда и расшатывания своими руками на чужие деньги как это уже не раз случалось,- ПВО, РЭБ - как ежедневный, ежесекундный щит,- ну и IT-технологий, без которых сейчас никуда.А нужна ли нам лишняя сотня бомбардировщиков или суперпупертанков - это большой вопрос!Мне кажется, что не очень. Стремительно краснеющая страна



Полёт "Кинжала" с эффектом "Прибытия поезда"



Министерство обороны России опубликовало уникальное видео с испытаниями новейшего российского гиперзвукового комплекса «Кинжал». Отмечается, что ракеты были испытаны на целях различного характера – наземных и морских. Об этом сообщил СМИ заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов. По его словам, первый учебно-боевой пуск «Кинжала» состоялся ещё в марте.



Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3

Россия может создать беспилотный суперперехватчик. МиГ-31 пойдёт на покой?

Лихие сюрпризы от МО РФ: кадры с "Буревестником", "Посейдоном" и "Пересветом"







Саммит в Хельсинки закончился, и включился видеосалон министерства обороны. Говорят, собрал такую аудиторию, что никакому фильму современного креативного режиссёра даже не снилось. Правда, многие вновь решили убедить себя в том, что на кадрах представлены картонные ракеты и пластилиновые военнослужащие, их испытывающие. Но то ж как с мостом: снят в павильонах Мосфильма, и всё тут. Стало быть, если кому-то так спокойнее - пусть и ракеты будут картонные.



Комментарии наших читателей:



a.s.zzz888

Очень хорошая новость, и то, что в этом плане работы идут по графику, если верить СМИ конечно...



Идущий

Сейчас вой усилится со всех сторон.



NKVD

Действительно, опять подкинули видео похожий на плохой предвыборный мультик. А Посейдон вообще похож на торпеду СССР Тип 65-73 калибра 650 мм. Ракета с ядерной силовой установкой вообще смех вызывает. Ядерный реактор штука очень тяжелая даже без учета веса биологической защиты. Никаких доказательств нового оружия нет, одни понты.



Siberia 9444 Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио

Есть такое выражение: «хороший понт дороже денег». Ну а есть или нет, судить не берусь , не знаю.



Albert1988

Кто вот вам сказал, что там полноценный ядерный реактор? Достаточно просто "ядерной батареи" - грубо говоря, некоторого количества радиоактивного материала, где идёт распад и выделяется достаточное количество тепла, которое потом и используется при работе двигателя. Подобные разработки имелись и в СССР - так что прежде чем "смех вызывать", ознакомьтесь с темой.



Кто-то пошёл на Берлин?



Обсуждается весьма странная история с характером учений военнослужащих российской 102-й военной базы на территории Республики Армения. Ранее армянские СМИ стали выходить с гневными материалами о том, что российские военные на КамАЗах буквально «ворвались» в село Паник Ширакской области республики и устроили стрельбу «над головами местных жителей».







Что произошло в Армении: СМИ - о странных учениях военнослужащих 102-й базы ВС РФ



Видимо, у кого-то из старших офицеров возникло острое желание взять Берлин, но Берлина под рукой не оказалось. Зато оказалось армянское село Паник, где военнослужащие наделали реальной паники. Местное население оказалось крайне впечатлительным, а потому подумало, что Армению решили сделать 86-м субъектом РФ. Хотя многие из Армении и так в субъектах РФ проживают, и ничего - вполне довольные, здоровы и радостны.



Вот только теперь осталось выяснить, кто же там забыл предупредить местные власти о том самом остром желании превратить учения в развлекательно-умопомрачительный спектакль для жителей армянского села. Или такая "забывчивость" не случайна?



Комментарии наших читателей:



anjey

Даже если что и было, армяне много пены раздули лишней, военные в свете современной войны должны креативно мыслить, по-суворовски, а нам в советское время пацанам было бы за счастье, если бы в нашем населенном пункте провели учения. А тут всех, видите ли, напугали... Турок хотят в гаранты? НКО из США на армянской земле сеют неплохо, вот сорные всходы и лезут, это России нельзя никуда вмешаться, ни-ни, а эти янки со свиным рылом, да в любой калашный ряд залезут. Пенсионная реформа. Арифметика для правительства



Горный стрелок

Армянский коньяк? Такой забористый, у офицера крыша отъехала?



Victor Jnnjdfy

Самое забавное в этой истории, что и армяне, и азербайджанцы лезут в Россию. Не могут они у себя сами в своих странах свести дебет с кредитом. В случае новой армяно-азербайджанской заварухи, опять же, побегут в Россию. Им бы помалкивать в отношении России, да видно извилин не хватает ни тем, ни другим.



Ситуация нордическая



Из Киева пришли сообщения о том решении, которое приняла украинская сторона по дальнейшей судьбе экипажа российского судна «Норд».







Украина приняла решение отпустить членов экипажа судна "Норд"



Судно рыболовецкое арестовали, капитана - тоже, груз превратили в тонны гнили, а в остальном "всё хорошо, всё хо-ро-шо". Мы, говорят, никого не задерживаем, возвращайтесь "с материковой части на полуостровную", и помните - "ви громадяне Украйины".



Для России унизительно. Американская шестёрка с недоправительством пытается диктовать свои условия. Но это современные реалии. Каждая моська норовит тявкнуть.



Комментарии наших читателей:



антивирус



лечение экипажа (по максимуму) в Ницце и

+новый сейнер

+ компенсация улова

+ моральный вред членов семей и

+ содержание Крымского моста (72% -это по-Божески еще)

+извинения, за всех и всё

+выкуп районов и квот лова в "нашем" Азовском море Результат переговоров в Хельсинки: артудары под Докучаевском и пакет военной помощи для ВСУ



далее другие, кто прочитает, придумывайте. теперь надо ждать от Кыева денег на:лечение экипажа (по максимуму) в Ницце и+новый сейнер+ компенсация улова+ моральный вред членов семей и+ содержание Крымского моста (72% -это по-Божески еще)+извинения, за всех и всё+выкуп районов и квот лова в "нашем" Азовском моредалее другие, кто прочитает, придумывайте.



Евдоким

А сам сейнер, вернут ли его? Или его зачислят в состав шумерского флота...



Мар.Тира

Там была ещё одна хитрая формулировка: как ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ они могут ехать. Не знаю, почему авторы статьи это упустили?

cariperpaint

Да, по-моему, всем по до их формулировок) хоть пусть гражданами Украины, хоть Зимбабве. Главное, через границу перейдут.



А заслужил ли ты вообще пенсию? В Госдуме подумают над этим



За законопроект пенсионной реформы выступила фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате. Однако, примечательно, не вся. Нашёлся один единственный смельчак, который решил высказать отличное от «генеральной линии партии» мнение. И смельчаком этим оказалась женщина – депутат от Крыма Наталья Поклонская. Все остальные представители «Единой России» - в едином порыве.







ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

Поклонская пошла против "генеральной линии" партии. Голосование по пенсионной реформе

Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на либеральном корабле?



А потом в Калининграде выступил президент, и рейтинг партии "Единая Россия" вырос на бланках служб мониторинга общественного мнения ещё больше. Пуще прежнего вырос. Президент говорит, что нынешние варианты пенсионной реформы он не одобряет, но что-то делать надо, так как пенсионная система в будущем лопнет. О том, что у многих представителей власти лопнут животы от "недоедания" на фоне реального отношения к инициативе со стороны народа, никто "в верхах" не говорит. То ж свои животы...



А народу нужно затянуть пояса и подготовить себе коврик помягче на случай внезапного улучшения состояния здоровья прямо за станком или в угольной шахте. Ведь, как говорят на федеральных каналах, в 60 в России никто не хочет быть пенсионером и от рабочего место буквально клещами никого не оторвёшь... А женская половина населения в 63 вообще рожает невероятными темпами. Эти 63-летние молодые мамочки уже все роддома забили. Потому - только поднимать!.. Митинг в умирающем городе пенсионеров



Комментарии наших читателей:



Безликий

Интересно, насколько изменится законопроект после того, как пройдет 3-е чтение? - Пока вопрос риторический.



НасРать

Да никак. Госмашина завертелась. Решение принято Володей. Лукашенко обкатал на своем народе, сказал, что все нормально - люди рады! И Володя дал добро!.. А вся эта шумиха - для осознания народа - что демократия в действии!



СРЦ П-15

Похоже, это последнее большинство фракции ЕР в нижней палате.



Чёрный

Абсолютно непродуманное предложение по пенсионной реформе. Те, кто голосовал за ее введение нечистоплотны в отношении своей совести.



Большая ошибка!



Выступление президента США на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным прокомментировал Арнольд Шварценеггер. В «Твиттере» он написал: «Президент Трамп, я посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело оскорбительно. Вы были похожи на маленькую пшеничную макаронину, на маленького фаната (Путина). Я спрашивал себя, когда вы попросите у Путина автограф или возможность сделать селфи». Шварценеггер считает, что Трамп «предал американскую разведку, юридическую систему и всю страну».



Вы же президент США! Что с вами происходит?



Железный Арни призвал Трампа быть похожим на Рональда Рейгана, который «указал Горбачёву на то, что тот должен уничтожить Берлинскую стену».







Проститутки поддержали пенсионную реформу

Враг тем опаснее, чем шире он улыбается

Западный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа?

Шварценеггер - Трампу: Всё ждал, когда же вы попросите у Путина автограф

Сохраните транзит и заплатите нам штраф. "Нафтогаз" отреагировал на речь президента РФ Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и ПутинаВраг тем опаснее, чем шире он улыбаетсяЗападный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа?Шварценеггер - Трампу: Всё ждал, когда же вы попросите у Путина автографСохраните транзит и заплатите нам штраф. "Нафтогаз" отреагировал на речь президента РФ



Какими бы ни были итоги саммита, очевидно одно: широкоплечие американские патриоты вроде Железного Арни считают, что Соединённые Штаты вправе не только поучать, но и указывать. Рейган указывал Горбачёву, теперь вот Трамп должен указывать Путину. Равноправное партнёрство? Нет, схема «я начальник, ты… подчинённый».



Будем ждать, когда Арни снимет документальный фильм под названием «Маленькая пшеничная макаронина». Майкл Мур ему в помощь.



Комментарии наших читателей:



Logall

Автограф был дан за закрытыми дверями! И селфи сделано там же...

Я бы посмотрел, как бы Арни с Путиным "базарил"...

Вот люблю фильмы с его участием, а его как политика — нет!

Нормально там всё было, Трамп вёл себя достойно... Привыкли у себя в Америке друг дружку грязью поливать. Если два человека ведут себя достойно по отношению к друг другу, даже если находятся в состоянии вражды, то это уважение к себе в первую очередь.

Совсем забыли, что такое ТАКТ!



Spartanez300

Тоже мозги набекрень у Арни на старости лет.



maxim947

Всем очень важно, что говорит о политике поп-индустрия, теперь по такому случаю ждём с нетерпением, что в «Твиттере» напишет Бузова…



Ратник с пулеметом

Это и поражает, когда престарелые скоморохи на почве своего маразма воображают себя истиной в последней инстанции. А дядюшке Арни впору отдыхать на пенсии (чай не бедствует), либо пусть актерствует, если спрос еще есть. Что-то я не припомню, чтобы под его "чутким" руководством Калифорния стала экономическим чудом и светочем демократии, скорее, наоборот по первому пункту.



Давить, пока не лопнет



В числе прочих документов, принятых на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО, есть декларация стран-участниц, согласно которой они обязуются избавляться от советского и российского вооружения, находящегося на вооружении ряда государств, входящих в альянс.







Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК?



Однако в странах «младоевропейцев» модернизационные программы старой советской техники приняты по прямому указанию американцев, которые потребовали от восточноевропейских союзников увеличение количества бронетанковых частей в сухопутных войсках. И альтернативы старым советским «семьдесятдвойкам», БМП и артсистемам сегодня просто нет. У тех же США просто не найдется такого количества «Абрамсов», чтобы вооружить ими польскую, чешскую, венгерскую, румынскую и болгарскую армии. Маловероятно и быстрое перевооружение ВВС. И скорее всего, несмотря на принятую декларацию, советская техника еще долго будет оставаться на вооружении стран НАТО (до полного исчерпания ее ресурса). Так для чего тогда нужно было принимать этот документ? Тем более что от прибалтийских республик и большинства стран Восточной Европы Вашингтон может добиться чего угодно безо всякой декларации.



Турция! Новое российское оружие намерена закупать Турция, являющаяся членом НАТО. Подписан российско-турецкий контракт на приобретение ЗРК С-400 «Триумф», который, как известно, вызывает лютую ярость Вашингтона.



Но ведь Эрдоган остается тверд в своем намерении усилить защиту воздушного пространства своей страны за счет российских комплексов, лучших в мире на сегодня. Более того, после того как Штаты заявили о возможности санкций, в том числе об отказе поставлять F-35 (в финансировании разработки которого Анкара участвовала), турки намекнули, что могут значительно расширить военно-техническое сотрудничество с Россией. Но теперь, после принятия данной декларации, США получили возможность давить на Анкару уже от имени всего НАТО. Насколько это обеспокоит турецкое руководство?



Комментарии наших читателей:



Vard

О чем бы Трамп ни говорил, он, как истинный бизнесмен, говорит о деньгах.



Мар.Тира

Страны хотели полной независимости от русских, они её получили. Страны хотели американского образа жизни, они его получили — по полной. Вот теперь пусть радуются.



rotmistr60

Трамп как таран, сметая все, продвигает интересы американского ВПК без оглядки на интересы союзников. А вот пробьет ли Эрдогана? Вопрос. Посмотрим.



Дорога к конфронтации



В Сербии была осуществлена провокация, способная при неблагоприятном развитии ситуации не только свести на нет все наметившиеся позитивные подвижки, но и вызвать тяжелый кризис в Европе, в который неизбежно окажутся втянутыми и США, и Россия. Национальный совет бошняков (сербов-боснийцев, исповедующих ислам), действующий в Рашском округе Сербии и являющийся общественной организацией, пригласил «министра иностранных дел» сепаратистского Косово Беджета Пацоли посетить сербский город Нови Пазар в качестве представителя иностранного государства, несмотря на то, что Сербия не признала независимость Косово.







Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён!



Для тех, кто стоит за национальным советом бошняков (который в России давно бы получил статус «иностранного агента»), важно не только «отжать» у Сербии еще одну провинцию. Они прекрасно понимают, что Россия не сможет остаться безучастной к судьбе этой несчастной братской страны. И даже наша дипломатическая поддержка Белграда будет немедленно интерпретирована как очередная «агрессия Москвы», пытающейся разжечь в Европе еще одну войну, на этот раз «руками сербов». И это, разумеется, вызовет новый виток напряженности и усилит конфронтацию Запада с Россией.



Комментарии наших читателей:



василий50

Ну так югославы сами себе и создавали проблемы. Это ещё при Тито началось. Там националистов разводили вполне сознательно, что они и страну разорвут, вполне осознавали. Кстати югославы вместе с американцами и прочими европеоидами стояли за попытками переворотов и в ГДР, и в Чехословакии, и в Венгрии, и много ещё где.

В том, что союзники разорвали саму Югославию, сегодня винят Россию, которая, по мнению сербов и прочих, просто таки была обязана ввязаться в войну и сохранить и Югославию, и Милошевича, и прочих.

А больше всего умиляет готовность слиться в экстазе евроинтеграции и сербов, и хорватов, и боснийцев, и, конечно же, албанцев.



Стирбьорн

Можно подумать, что до Тито была тишь да благодать. Как раз при Тито и был мир между народами Югославии, так же, как и при СССР у нас межэтнических конфликтов не было.



rotmistr60

Балканы были есть и, наверное, будут в дальнейшем местом начала крупных европейских конфликтов. Признание Европой и США независимости Косово еще сыграет свою роль, как ружье на стене в театре.



Коллизии хозяйствующих субъектов



Если посмотреть внимательно на то, что происходит вокруг строительства «Северного потока 2», возникает слишком много вопросов. Почему СП-2 стал камнем преткновения в Евросоюзе и между Германией и США? При этом складывается впечатление, что все участники этих перипетий недоговаривают что-то очень важное.







Тайна «Северного потока – 2»



Обозреватель В. Каменев задался вопросом: что мешает России в случае срыва строительства СП-2 построить на выходе газопровода на Балтику СПГ-комплекс к 2020 году? Выход газопровода на Балтику уже есть или строится, технологии СПГ освоены на Ямале. Вполне можно вместо СП-2 строить СПГ-комплекс и поставлять в ту же Германию российский СПГ, но по более высокой цене. Причём для Европы он будет дешевле американского СПГ ввиду более низких затрат на транспортировку.



Германия при этом теряет дешёвый российский трубопроводный газ и пересаживается на дорогой сжиженный. Не поэтому ли Германия так вцепилась в СП-2? А Россия спокойно взирает на коллизии хозяйствующих субъектов, видимо, подготавливая «план Б»: строительство комплекса СПГ на Балтике.



Комментарии наших читателей:



Vard

Интересная мысль. Автор, по-видимому, прав…



Нормаль ок

Угу, да вот буквально только вчера (17.07) прошли переговоры между Газпромом, Нафтогазом и Европейской комиссией по дальнейшему транзиту через Украину.



Гаргантюа

Автор понятия не имеет, как устроены магистральные газопроводы. Главная их составляющая по цене — это не закопанные трубы, а газокомпрессорные станции (ГКС), для которых еще нужно построить высоковольтные электрические подстанции и подвести к ним соответствующие линии, если есть откуда, а если нет, то построить еще ТЭС или дополнительные блоки для АЭС, если они имеются поблизости. Самые мощные ГКС строятся непосредственно перед началом морской части трассы, чтобы их мощности хватило для прокачки по всей протяженности морского участка. Например, самую мощную в России КС «Русская» рядом с Новороссийском построили еще для «Южного потока». Теперь большую ее часть законсервировали ввиду избыточной мощности, а это миллиарды долларов, т. к. для «Турецкого потока» из двух ниток хватит половины мощности.



С русской «монополией» покончено?



Российские комплексы С-300 и С-400 могут столкнуться с грозным конкурентом: «прямоточным» перехватчиком XR-SAM, считает обозреватель Е. Даманцев. На протяжении уже почти двух десятков лет, напоминает он, мы наблюдаем стойкую тенденцию господства в сегменте ПВО мирового рынка вооружений отечественных зенитно-ракетных комплексов типа С-300ПС, С-300ПМУ-2 «Фаворит», С-300ВМ «Антей-2500» и С-400 «Триумф», а также американских комплексов «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3».



Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organization, Индия) испытала первый лётный прототип зенитной ракеты XR-SAM /SFDR ещё 31 мая 2018 года. На фотографии, запечатлевшей пуск первого опытного изделия, можно обратить внимание на мощный и «долгоиграющий» твердотопливный ускоритель, разгоняющий ракету до 2М и обеспечивающий высоту в 10—12 км, а также на боевую ступень, в качестве которой применяется не что иное, как конструктивный аналог европейской ракеты воздушного боя «Метеор» от концерна MBDA. Вторая (боевая) ступень, собственно, как и «Метеор», имеет дополнительный разгонный твердотопливный двигатель и маршевый интегральный ракетно-прямоточный двигатель для поддержания высокой скорости полёта на протяжении всей траектории сближения с целью. Благодаря наличию системы регулирования интенсивности подачи газогенератора в камеру сгорания XR-SAM может изначально может приближаться к цели на скорости 2,5—3,2М, экономя топливо, а за минуту до уничтожения разгоняться до 4,5—4,7М, что практически не позволит истребителю противника уйти от атаки.







С-300 и С-400 могут столкнуться с грозным конкурентом: «прямоточным» перехватчиком XR-SAM



Если Дели удастся довести этот проект до серийного производства хотя бы в рамках национальной ПВО, то у тактической авиации Китая и Пакистана, имеющих территориальные претензии к Индии, появится очень серьёзная угроза, спрятаться от которой не получится даже за горными хребтами Гималаев, ведь ракета XR-SAM имеет современную активную радиолокационную головку самонаведения, превращающую изделие в опасного автономного воздушного хищника.



Комментарии наших читателей:



Vard

Чего только не напишут… Но всё же… Факт есть факт… С появлением С-300 профессия военного летчика на Западе перестала быть привлекательной.



engenius

Опять к теме ПВРД. Да, у него есть свои преимущества, но есть и существенные недостатки. Разгонная ступень разгоняет до нужных скоростей для начала работы ПВРД — это хорошо в ракете воздух-воздух, когда режимы применения такой ракеты более понятны, а высота применения 10+-5км дает возможность сохранять скорость на маршевом участке и постоянство среды, что обеспечивает нужные тяговые характеристики и режим работы ПВРД. Соответственно, для похожих режимов работы могут применять ПВРД и в стратегических, и тактических крылатых ракетах, а также в гиперзвуковых ракетах, летящих в стратосфере. Таким образом, использовать ПВРД в качестве перехватчиков для баллистических ракет имеет мало смысла вследствие необходимости запускать их с земли к границе космоса, при этом характер атмосферы значительно меняется от плотных до разреженных слоев, и работа ПВРД становится сложно реализуемой. В итоге автор сначала пишет о перехвате баллистических ракет, а потом о перехвате самолетов. По факту получается практически трехступенчатая ракета огромной длины с сомнительными перспективами. Но главное же — восхвалить ПВПД. По сути, же это просто костыли, чтобы сделать из ракеты воздух-воздух ракету для ЗРК с сомнительной возможностью перехватывать баллистические ракеты.



Nikolaevich I

На вооружении ПВО СА уже находились ЗРК "Круг", "Куб (Квадрат)" с ПВРД (твердотопливными). При значительных достоинствах такой схемы были выявлены и существенные недостатки. Так, например, при больших углах атаки становилась неустойчивой работа ПВРД. Внедрение ПВРД было, пожалуй, вынужденной мерой по причине отставания СССР в разработке высокоэнергетических РДТТ (как и использование ЖРД). При появлении успехов в разработке РДТТ от ПВРД с твердотопливным газогенератором в России отказались. Во второй половине прошлого века зенитные ракеты с ПВРД (жидкотопливными) имелись на вооружении и в НАТО ("Бомарк" , "Бладхаунд" , "Си Дарт" наконец). В некоторых странах такие ЗРК даже ещё остаются на вооружении, но все новые разработки оснащены РДТТ.



KVIRTU

«Akash» индусы недавно приняли на вооружение, ЗУР как к "Кубу", шасси БМП-2, РЛС современная только. Бюджетный, т.е. массовый вариант. Понятно, маневренность ракеты так себе, не попадут, так напугают, сорвут атаку, уже кое-что :)



Американские навороты для японцев



Официальное сворачивание проекта YF-23 совершенно не означает, что уникальные конструктивные особенности и элементная база первых двух прототипов этой машины не будут частично воплощены в перспективных проектах тактических истребителей следующего поколения от других производителей на евразийском континенте, полагает обозреватель Е. Даманцев. Подтверждением тому стала новость о предоставлении штаб-квартирой корпорации «Northrop Grumman» информации RFI (Request of Information) в интересах японской программы по разработке истребителя 5-го поколения F-3.







Реванш «Чёрной вдовы»: легендарный YF-23 в новом исполнении может появиться над Дальним Востоком



Плоское прямоугольное сопло с верхнеориентированным охлаждающим контуром; «ромбовидное крыло», препятствующее сваливанию машины в штопор при манёврах с большими углами атаки; двухбалочное хвостовое оперение с 90-градусным развалом; ребристые наплывы, опоясывающие носовую часть фюзеляжа; конструктивные ниши под радиопрозрачной обшивкой крыла и рулей высоты для размещения дополнительных радаров дециметрового и метрового диапазонов… И это только небольшая часть от всего списка технологических «наворотов», которые готова предоставить компания «Northrop Grumman» японцам для взятия реванша у «Локхид Мартин» за фиаско в проекте ATF и обретения престижа на азиатском рынке вооружения!



Комментарии наших читателей:



demiurg

Это только хотелки. Кто даст возможность «Нортропу» экспортировать технологии, профинансированные МО США? Судя по тому, что даже пингвина с вертикальной посадкой японцам не дают, американцы не очень доверяют японцам. Хотя «Иджис», опять же, продали.



Вадим237

Как кто? Для Японии это самый оптимальный вариант — создания пятого поколения. За 20 миллиардов приобретут технологию и готовые самолёты у США.



yehat

С чего вы взяли, что вертикалок японцам не дают? Никаких ограничений, возможно, задержки какие-нибудь или технические проблемы.



Держите свои долги при себе



В отчёте Минфина США России вдруг не оказалось в числе 33-х крупных держателей американского долга. На начало лета 2018 года сумма долговых обязательств США, которая остаётся в «распоряжении» России, упала ниже отметки в 15 млрд. долларов. Таким образом, только за предшествующие указанному периоду два месяца Россия избавилась от американских долговых бумаг на впечатляющую сумму в 80 млрд. долларов.







Россия избавилась от крупнейшего пакета долговых бумаг США



Всего несколько лет назад, напомним, сумма российских вложений в американские долговые бумаги превышала 130 млрд. долларов. Столь крупные вложения в долги «партнёра» ставили РФ в число крупнейших помощников США по обслуживанию их невероятных долгов. К настоящему моменту, как видим, ситуация существенным образом поменялась.



Впрочем, едва ли это скажется на самом американском долге. Он как рос, так и будет расти, особенно при политике Трампа, направленной на наращивание гонки вооружений и развитие ВПК по рейгановскому сценарию. Ну а желающие вкладываться в американские долговые бумаги находятся.



Комментарии наших читателей:



AUL

Продали американские бумаги. А куда ушли вырученные деньги?



abc_alex

Эти деньги не ушли. Трежериз покупаются из средств золотовалютных резервов ЦБ. Раньше они практически полностью состояли из штатовских бумаг. Сейчас диверсифицирует счёт, увеличивается количество золота, а также евро и юаня. Кроме того, торговля за локальные валюты с соседями требует валютных свопов.

За 2017 и 2018 годы ЗВР выросли почти на 100 ярдов долл., в том числе практически на 20 тонн физического золота.



Vard

Есть многое на свете, друг Горацио… Может, мы и не узнаем, что там происходит. Но я думаю, лучше дать эти деньги нашему населению. Скажем, на строительство частных домов…



Немає публіки



В сети опубликована видеозапись выступления Петра Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Пресс-конференция проходила по итогам саммита НАТО в Брюсселе, куда прибыл и украинский президент. На телеканалах Украины пресс-конференция была показана с одного ракурса – из зала самого зала видно не было. Но на YouTube-канале NATO News, оператор продемонстрировал и тот самый зал. Кресла его оказались пусты, за исключением нескольких занятых, чуть больше десятка. На большей их части сидели представители так называемого украинского пула, отдельные из которых снимали речь Порошенко на камеру смартфона. И как только президент Украины и генсек Североатлантического альянса вышли к трибунам, г-н Столтенберг бросил взгляд в зал. По выражению его лица стало понятно, что он чувствует определённую неловкость. Неловкость от того, что европейским и заокеанским журналистам выступление Петра Порошенко безынтересно, как и сам Порошенко…







В НАТО Порошенко говорит с пустым залом. Как это представили на Украине



Про изучении такого рода публичных «выступлений» Порошенко на ум приходит книга Барда и Зодерквиста «Нетократия» (написана в 1999, впервые опубликована в 2000-м). Политики грядущей сетевой эры представлены авторами практически как клоуны, как персонажи сцены, призванные развлекать массы консьюмтариата (класса потребителей), а на самом деле исполнять волю теневых нетократов.



Теперь мы видим, что Порошенко не справляется даже с ролью клоуна. Собственно, у него и сцены уже нет.



Комментарии наших читателей:



фигвам

Наверное, людей в зале было бы больше, если бы он представил свои новые конфеты. А так получается никому не нужный шоколадный заяц, который, скорее всего, оплатил возможность постоять рядом с политиками.



ПалБор

С чего-то надо начинать. Вон Трамп уже "меньше симпатий" к Украине испытывает и "где-то понимает" действия России. Понятно, что всё это направлено не против хунты в целом, а против Порошенки, но пока хоть так.



Masya Masya

Сам себе режиссер, сам себе артист. Ну и аплодисменты (бурные, нескончаемые) — тоже сам!!! И чтец и жнец, и на дуде игрец!



Gnefredov

Пустых стульев он начальник, табуреток командир.



rotmistr60

