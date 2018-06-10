Итоги недели. Лет до ста расти нам без старости • 34 • Аналитика Армин жжёт



Президент России совершил рабочий визит в Австрию. Перед началом своего визита Владимир Путин дал интервью местным СМИ, которые интересовал широчайший круг геополитической (и не только) повестки. Примечательно, что эта поездка стала для Путина первой после его переизбрания на пост президента.









У Владимира Путина журналист из Австрии спросил об условиях "возврата Крыма Украине"



И неужели в Австрии нет своих либералов, которые бы сказали этому журналисту (Армину Вольфу): Армин, у нас что, внутриавстрийские проблемы закончились, что вы решили обсудить статус Крыма? Если в Австрии таких, кто мог бы задать вопросы подобного характера нет, то с российских федеральных телеканалов можно «подогнать» завсегдатаев политических «мыльных» ток-шоу: Надеждин, Станкевич, не говоря уже о таких глыбах как Амнуэль или Сытин... Паспорт поменять на «общеевропейский» – и все дела, хотя, может быть, кое у кого он уже и есть...



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рюрикович

В данном случае все потуги "журналиста" быть смелым при общении с ВВП выглядели настолько идиотскими, что я ржал, когда смотрел. А эта блаженная улыбка говорит про уровень толерантности у Эуропе.



Alex-a832

Грамотно отшил шрайбикуса по всем провокационным вопросам. Радует, что ВВП никогда за словом в карман не лезет.



AlexVas44

Это верно. 7 июня так же, " без кармана", все вопрошающие , получат ответ на любой вопрос. Всё, и ни о чём.



Это Оскар!



Во время "Прямой линии" с президентом, одним из часто задаваемых вопросов стал вопрос введенных против России санкций. Люди интересовались, когда закончится давление на Россию западных стран, и когда Россия перестанет быть виноватой.







Прямая линия. О санкциях и третьей мировой войне

Президент Путин: У нас есть "Авангард", а у других его нет...

Плохие бояре при хорошем царе



Уникальный сериал, сценаристом и режиссёром которого является сам президент Владимир Путин, пора номинировать на «Оскар». Ибо тут тебе и «Игры престолов», и «Санта-Барбара», и «Богатые тоже плачут», и «Секретные материалы», и «Великолепный век», и многое, многое другое. Одних министров и губернаторов в эпизодах – вон сколько! Поэтому считаем необходимым подать заявку в американскую киноакадемию, что называется, на соискание. Вот и оскароносный Никита Сергеевич просто по определению не может не посодействовать. Леонардо получил, и Владимир получит.



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Rostislav

Да, 3-й мировой не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.



проходящий

Новейшее оружие. Это наверное единственное, где к гаранту претензий нет.



д^Амир

на все ваши вопросы

дадим простой ответ

у нас есть пулемёты

у вас пулемётов нет...



mikh-korsakov

В целом от мероприятия с Путиным возникла польза в тех случаях, когда люди обращались с конкретными проблемами. Например, закрывают школу в деревне, жители обращаются к Путину. Он звонит куда надо. Ему отвечают - одну секунду – алле-гоп, школа уже открыта! Но в серьезных вопросах, как цена на бензин, он или забалтывает проблему, или переводит стрелки по примеры Зюганова или позднего Горбачева. В международных вопросах он почему-то полагается на здравый смысл супостатов. Ага - щас.



Зато стрельба по мирному населению у них без осечек



Украинская команда во время соревнований возлагала очень большие надежды на этап "танковый взвод в наступлении", на котором команда может заработать до 500 баллов (на остальных — от 100 до 400), но видимо что-то пошло не так. В ходе состязаний у команды Украины возникли "серьезные технические проблемы".







Украинские "Оплоты" не смогли отстреляться на европейском танковом биатлоне







На танковом биатлоне «в Европах» не смогли, зато другие украинские «бронекавалеристы» прекрасно справляются со стрельбой по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донбасса. За это и плюсуют им дополнительные баллы те, кто только в таком формате видит Украину рядом с Россией – озлобленную, брызжущую ядом, с окровавленным ножом в костлявой руке.



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bazzbazz

Бывает. Если кататься на предсерийных образцах, можно сказать!)

На видео экипажи выглядят, как сборная фашиков разных нацбатов! А не как военные...



rumpeljschtizhen

Наш "Танковый биатлон" ближе к показухе. На войне сражаются не отдельные танки (и экипажи).И наш похож на "Контактные виды спорта", не имеющие общего реальностью.



Sonet

Украина не виновата. Танк-то разработали ещ` при СССР. Вот он и виноват. Еще виноваты харьковчане-ремонтники. Они явно работали на Кремль. Короче, во всем по любому виновата Россия. Если бы не она, Оплот порвал бы там всех:)



Потерь нет, радиации тоже нет



На неделе сообщалось о скачке уровня радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции. Связан этот скачок с пожаром, которым объяты гектары так называемого «рыжего леса».



Как США спровоцировали кризис в Венесуэле



Всплеск уровня радиации в Чернобыле: пожар на пороге законсервированной станции



Тут же украинские СМИ заявили, что горящий «рыжий лес» - это, дескать, ничего особенного. Мол, радиоактивные изотопы близ ЧАЭС давно белки погрызли, а потому никаких выбросов нет. Ну, нет, так нет... Украине же весь мир верит. Как с умершим и чудесным образом воскресшим Бабченко.



Теперь говорят, что факелы нашли. Стало быть, ритуальное факельное шествие им. СтЯпана Бандеры в рыжем лесу – зачётный такой флэшмоб от украинских патриотов. А виноват, конечно, Путин.



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Ингвар 72

Новость - раздутый фейк. Даже если горит лес, то там уже давно все выветрилось. Посчитайте количество циклов сброса листвы за 22 года, и прикиньте скорость распада опавшей листвы. А в стволах деревьев радионуклиды уже практически не опасны. Небольшое превышение нормы как максимум. Кроме того, саркофагу над реактором лесной пожар абсолютно не страшен. Хиросима была практически полностью восстановлена в 60-х.



gm9019

А вы, уважаемый, специалист в этой области?

Радионуклиды (вещества, содержащие радиоактивные изотопы) из воздуха попадают в почву, затем оттуда - в растения. Итак, растения горят (пожар), и радионуклиды вновь попадают в почву и уносятся с воздухом (дым). В почве есть вероятность перехода их в фиксированное состояние, что затруднит вымывание их почвенными водами. Дым разносится на большие площади.

22 (32) года, хорошо. А вы смотрели, каков период полураспада радиоактивных изотопов? Каков состав продуктов? Радиоактивны они или нет? Если да - каков у них период полураспада? Насколько хорошо они задерживаются в почве и т.д.

Всегда поражаюсь невыносимой лёгкости, с которой "специалисты" наши делают свои выводы...



Vol4ara

В "малыше" сброшенном на Хиросиму было 64 кг урана, 1 кг полностью прореагировал, 63 распылились. В чернобыльском рбмк было 190 тонн ядерного топлива, вот и считай... Верх глупости сравнивать эти 2 события...



Транспортник-перехватчик и другие перемоги украинской армии



В Вооружённых силах Украины объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе. Информация соответствующего характера опубликована на странице 93-й отдельной механизированной бригады.



Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?



Сообщается о прорыве ВСУ под Донецком и о переброске С-300 к Мариуполю

Беспредел ВСУ в Приазовье угрожает Азово-Донскому судоходному каналу. Ситуация у «красной линии»



Там ещё поговаривают, военным транспортником Ан-26 вблизи острова Змеиный Украина героически перехватила до 40 эскадрилий российских истребителей и один корабль ЧФ РФ. Мы знали, что у ВСУ есть всепобеждающие киборги, но чтобы грузовые самолёты, перехватывающие корабли – это что-то новенькое. Совершенно тогда не понятно, зачем ВСУ какие-то там С-300, если у них есть пилоты-асы, способные на Ан- двадцать шестых вытворять такое, чтобы противник, подлый аХрессор, будет повержен в три с половиной оборота винтов. Поговаривают, что в ВСУ с помощью напильника, скотча и цемента марки 500 собираются модернизировать Ан-26 до модификации для перехвата подводных лодок, а также спутников. Инфа 200 процентов.



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maxim947

Вояки распетушились)))

Это те самые "киборги" )) С мая 2014 до января 2015 подразделения 93-й бригады "удерживали" Донецкий аэропорт. По состоянию на 1 апреля 2017 г. 93-я отдельная механизированная бригада в ходе АТО потеряла погибшими 222 человека, это по укроверсии...



Canecat

Вы ни чего не путаете? Может, все-таки петухи "развоевались"?



Горный стрелок

Ничего не будет. С-300 выдвинули как систему противокорабельной обороны, поскольку никаких "Бастионов" и т.п. у украинцев нет. А ракеты комплекса можно задействовать и по наземным и по надводным целям... Как улучшить отношения с дикарями: западный подход



Аристарх Людвигович

Стрельба из С-300 по морским целям напомнила анекдот "однажды, когда я служил на флоте, во время моего дежурства я увидел всплывающую неподалёку подлодку врага. Не теряя ни секунды, я бросил свою бескозырку на перископ. Так как перископ был накрыт, то в подлодке не поняли, что они уже достигли поверхности, и лодка продолжала подниматься. На высоте трёх километров мы сбили её из зенитки".



С-400 – красная тряпка для США



В нижней палате конгресса США прозвучало утверждение, что перспектива приобретения ЗРК С-400 Турцией, Индией и особенно Саудовской Аравией является прямой угрозой интересам США в мире.







С-400: сокрушительный удар по гегемонии США



США, как бешеная собака, уже готовы бросаться на всех, кто собирается приобрести новейшие российские вооружения. Давеча на Индию набросились. Санкциями, говорят, задавим. А с Индии-то как с гуся вода. Станцевали пару танцев, спели пару песен, да и говорят: нам будет очень жаль, что вы, господа американские партнёры, потеряете наш рынок. С-400, говорят, мы всё равно купим, а вы шагайте лесами Вайоминга.



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Chertt

Вообще последнее десятилетие, это время когда с международных отношений, слетает последний лоск. Всем становится видно, что "Мировая Политика" - это просто бандитский базар. (особая благодарность Трампу, но не только ему).



сибиралт

И что американцы не додумаются сами покупать наши С-400 прямо со всем "тиражом"? Ну, чтобы никому не достались. От такого предложения наши барыги вряд ли бы отказались.



алекс-сп

Насколько я помню, те же греки закупали наши корабли на воздушной подушке и советские еще средства ПВО, да и С300, и никакой возни вокруг этого не было. Видимо американскому ВПК шибко денежек не хватает.



Наша сверхтугоплавкость



Дальневосточные учёные, осуществляющие работу в сфере изучения тугоплавких материалов, сделали большой шаг вперёд в этом направлении. Сотрудники Дальневосточного федерального университета совместно с ДВО Российской академии наук создали материал с рекордной на сегодняшний день температурой плавления.



Вернётся ли Як-3 в Саратов?



Рывок учёных РФ: Супертугоплавкий материал для военно-технической и космической отраслей



Материал с рекордной температурой плавления, которую пока точно и измерить не удаётся, сулит настоящий прорыв в ракето- и двигателестроении. Вот только весь вопрос в том, а насколько готова промышленность, простите за тавтологию, к промышленному производству такого материала, особенно если учесть, что получен он, как сами создатели сообщают, в условиях экстремального синтеза? С другой стороны – главное, что получен, а далее – развивать технологию, насколько это будет возможно.



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Vard

Тупиковый путь... Вернее будет создание силовых полей исключающих контакт высокотемпературной среды со стенками...



sdc_alex

Вот так запросто... одной фразой, взяли и "умыли" весь ДВФУ.



mlad

Всегда можно добавить ложку дегтя в бочку меда. Во-первых, как тяжел способ получения сплава, есть ли технология его массового изготовления, а не нескольких грамм. Во вторых его стоимость и технологичность обработки. В третьих его прочностные характеристики?



AUL

Ну, так сказано, что метод экстремального синтеза. Естественно, речь идет, в лучшем случае, о граммах. И цена, естественно, запредельная! Но ведь и алюминий был когда-то дороже золота!



О-о-и-я-и-ё-о, ба-та-рей-ка!..



Новейший боевой лазер «Пересвет», который недавно представил Владимир Путин, теперь передвигается в автофургоне производства компании «Астейс» из Набережных Челнов.



Эта провальная «мягкая сила»



Боевой лазер «Пересвет» поместили в автофургон



Как в том советском «Ералаше»: а это что за чемоданы? – А это, дружище, батарейки... Так и с боевым лазером «Пересвет» специалисты и любители ожидают, когда же хоть краем глаза дадут взглянуть на те самые «батарейки», которые позволяют «Пересвету» выполнять реальные боевые задачи. Хотя, быть может, он "просто" черпает энергию из окружающего пространства...



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сибиралт

На чем возят "Пересвет" не так интересно. Интересней на чем возят оборудование и "батарейки" к нему.



Piramidon

Еще в 1985 году в СССР была создана и пущена первая в мире передвижная атомная электростанция «Памир-630Д». Реакторный и турбогенераторные блоки размещались на двух специальных полуприцепах, в качестве основного тягача для установки использовался автомобиль МАЗ-7960.В 1986 году, после Чернобыльской аварии, безопасность использования данных комплексов была подвергнута критике. В феврале 1988 года по решению Совмина СССР и президиума Академии наук БССР работы по проекту «Памир-630Д» были прекращены.

Imobile



1. Слабая мощность, да сигарету они могли поджечь, а на большее не хватает.

2. Одноразовость. Один раз стрельнул, меняй линзы.

3. Надо таскать за собой электростанцию.

4. Потери из-за погодных условий, да просто потери. Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится

5. Если объект будет отражать, то эффективность падает.

После изучения всех материалов и даже учитывая технологии на перспективу, проект было решено закрыть. И это в СССР, где денег не жалели. Смысл было открывать заново - непонятен.

Не верю. Я просто знаком немного, как сейчас делается. Просто достают чертежи из хранилища, стряхивают пыль, требуют несколько лярдов и говорят, что сделали новое оружие, основанное на новых принципах. Мой знакомый работал в НИИ в СССР. Делали лазеры. Закрыли за бесперспективностью. Вот проблемы, которые не могли решить:1. Слабая мощность, да сигарету они могли поджечь, а на большее не хватает.2. Одноразовость. Один раз стрельнул, меняй линзы.3. Надо таскать за собой электростанцию.4. Потери из-за погодных условий, да просто потери.5. Если объект будет отражать, то эффективность падает.После изучения всех материалов и даже учитывая технологии на перспективу, проект было решено закрыть. И это в СССР, где денег не жалели. Смысл было открывать заново - непонятен.Не верю. Я просто знаком немного, как сейчас делается. Просто достают чертежи из хранилища, стряхивают пыль, требуют несколько лярдов и говорят, что сделали новое оружие, основанное на новых принципах.



Grenader

Чтобы сделать оружие на новых физических принципах, нужно открыть новые законы физики.



Напряжённость сохраняется



За первый месяц с момента аннулирования «ядерной сделки» с Исламской Республикой Иран, анонсированного в мае Дональдом Трампом, состоялись две важные встречи между израильским лидером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также главами оборонных ведомств государств Авигдором Либерманом и Сергеем Шойгу. В ходе переговоров была рассмотрена оперативная обстановка на сирийском театре военных действий. Были достигнуты негласные договорённости: израильская армия отказывается от регулярных ударов по подразделениям Сирийской арабской армии и прекращает поддержку боевиков «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западном «оппозиционном плацдарме» вокруг Даръа. В обмен на это Тель-Авив получил бонус в виде прекращения процедуры передачи войскам ПВО Сирии ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», а также российского давления на Дамаск и Тегеран по поводу необходимости выведения иранских подразделений Корпуса стражей Исламской революции с территорий провинции Эль-Кунейтра, прилегающей к Голанским высотам, указывает аналитик Е. Даманцев.







Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится



В итоге наметились точки соприкосновения, благодаря которым контингент ВКС России в Сирии и командование САА получают «заметно заметно меньшую интенсивность огневого противодействия со стороны боевиков в ходе предстоящей зачистки окрестностей Даръа (американская поддержка через территорию Иордании также присутствует, но без поддержки Израиля её степень значительно уменьшится), а ЦАХАЛ получает дивиденды, заключающиеся в ликвидации с ближних подступов объектов своих главных страхов — подразделений КСИР, за исключением небольших отрядов добровольцев и иранских военных советников», считает аналитик. Когда «ответка» не работает



Однако, к сожалению, эти негласные сделки не приводят к главной цели — снятию предэскалационной напряжённости в регионе.



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g1washntwn

Или американцы настоятельно рекомендовали израильтянам летать только с линзами во избежание раскрытия реальных характеристик, или Израиль пытался выдать «Адир» за пассажирский «Боинг», чтобы сделать селфи (для этого вполне могли лететь ещё и с транспондером от гражданского борта). Или это всё договорняк с русскими в Тартусе, и Биби — агент Кремля :)



Горный стрелок

Линзы ставят, чтобы не раскрывать истинных значений ЭПР вблизи систем, способных её измерить и отследить. Но шила в мешке не утаишь. "Летающие пингвины" во все возрастающем количестве поступают союзникам США. Турки претендуют на "свои", и тут у них ещё С-400 появляется. И турки проверят "невидимость" своих самолетов российским комплексом… И? Тут два варианта. Или он действительно невидимый, и наши разработчики срочно начнут докручивать нашу технику для улучшения характеристик. Или он реально видим — и неизбежен грандиозный скандал…



q75agent

Израильтяне, естественно, сейчас начнут доказывать, что их 35-й невидимый и непобедимый. Но все точки над "i" сможет расставить только реальный бой. А вот тут уже много будет зависеть от подготовки самой операции и от исполнителей — экипажей самолетов и их противников, расчётов ПВО. Нападающая сторона всегда имеет преимущество. У Израиля прекрасно работает разведка, агентурные возможности Ирана в Израиле, чтоб вскрыть возможную подготовку к нанесению удара, нам неизвестны, различные технические возможности ПВО ИРИ на дальних подступах тоже неясны. Могут их и сирийцы предупредить или даже наши (престиж российских комплексов С-300 на вооружении у иранцев не должен пострадать). Зажрались вы тут, в России!



То ли дело кольт!



Индийское издание «The Economic Times» утверждает, что Индия исключила Россию из числа стран, у которых готова закупить партию стрелкового штурмового оружия. Напомним, ранее Индия высказывала готовность рассмотреть вариант приобретения примерно 72,5 тыс. автоматов (штурмовых винтовок) и почти 94 тыс. карабинов для вооружённых сил. При этом отмечалось, что Индия в качестве основного варианта автоматического оружия рассматривает продукцию концерна «Калашников». Однако теперь в Нью-Дели решили изменить мнение. Заявлено, что в качестве основных потенциальных поставщиков штурмовых винтовок и другого стрелкового оружия на сегодняшний день Индией рассматриваются такие страны, как США, Израиль, Германия, Южная Корея. В списке фирм-производителей значатся, например, Sig Sauer и Colt.







Индия: "Калаши" брать не будем, калибр не тот

Индия: А не рассмотреть ли вместо российского "Калашникова" индонезийский Pindad SS2



Параллельно появилась другая индийская новость: Нью-Дели намеревается расширить военно-техническое партнёрство в Азии. Так, индийская "Буханвала Индастриз" собирается реализовать совместный проект с индонезийской госкомпанией "PT Pindad" в оборонной сфере. Также с PT Pindad углубляет партнёрство индийская TATA. PT Pindad специализируется на создании вооружений для нужд индонезийских силовых структур, в том числе и автоматов. Компания создала автомат Pindad SS2 калибра 5,56 мм, и вот на него-то и решили обратить внимание в Индии. Кроме того, Индия высказала заинтересованность в кооперации с той же компанией по производству снайперских винтовок SPR-4. Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным



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Капитан Пушкин

"Россия позитивно отреагировала на нашу инициативу по закупке автоматического стрелкового оружия, однако нет боеприпасов подходящего калибра, поэтому нет и смысла рассматривать российские предложения".

Ну, когда индусы эту инициативу проявляли, они, конечно, ещё не знали, что не имеют патронов к автомату Калашникова… Причина уважительная.



maxim947

Выкрутасы Индии стали обыденным делом, но терять этот рынок нельзя, понятно, что от нас не всё зависит, тут и лобби внутри самой Индии, и дурацкая их привычка делать винегрет из ВВТ, ну и, конечно, факт возросшей мировой конкуренции на данном рынке неоспорим, но то, что АК-12 (АК-74) — один из лучших (если не самый лучший) в части цена-качество-надежность, доказано временем.



bouncyhunter

Pindad SS2 — это лицензионная копия бельгийской FN FNC. А бельгийцы, в свою очередь, газовый двигатель и затворную группу слизали у АК. И было это в далёком 1978 году. Так что крайне сомнительный выбор танцоров-хвостокрутов.



Тереза в зеркале



В Британии разразился скандал, который не стихает уже несколько дней. Связан он с громкой публикацией в британском издании «The Mirror». В материале сообщается, что больше других в истории с отравлением Скрипалей в Солсбери могла быть заинтересована премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.



В статье Эндрю Грегори и Майки Смит говорится о том, что на имя г-жи Мэй поступили денежные средства в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. Указанная сумма пришла от супруги некоего крупного российского бизнесмена. Отмечено, что деньги поступили сразу же после сводок полиции об отравлении Скрипаля и его дочери.



Москва обозначила свои линии



Британию лихорадит после публикации о взятке для Мэй по делу Скрипаля

Дело кота Скрипалей



Разобраться в этом туманном деле довольно сложно. Разобраться в этом не могут даже в Лондоне. Есть мнение, что публикация в «The Mirror» — заказ политических конкурентов Терезы Мэй внутри партии или в составе партии-оппонента. Другое мнение строится на предположении о том, что Мэй могла пойти на получение взятки, раскручивая дело об отравлении в выгодном для себя свете. Сторонники этой гипотезы считают, что нужно немедленно отправляться в отставку. Вместе со всем правительством!



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Чёрный

Да чё сразу взятка, может, она гувернанткой у российского бизнесмена подрабатывает. Зарплату перевели.



Vlad.by

Ещё не вечер!

Вопрос в другом — как насчет тайны банковских вкладов? Им же не почтовым переводом деньги слали. Откуда зеркальные журналисты пронюхали про пополнение счетов сразу нескольких неполживых индивидов?

Тут явно русские хакеры свои отпечатки оставили.

Так что ещё не вечер…



Овсень

Так Терезу даже на свадьбу принца не пригласили. Т.е. фактически отлучили от королевского дома. А это в мелкобритании много значит.



Заповедь психиатра



Главный военный прокурор Украины Матиос обнародовал любопытные данные. Выступая на брифинге в Киеве, он объявил, что с апреля 2014 года (то есть с того момента, когда в армейские ряды начал вливаться специфический «контингент»), резко вырос и до сих пор остаётся стабильно высоким уровень преступности в рядах ВСУ. За последние четыре года было открыто 27,2 тысячи уголовных дел, по которым проходят порядка 43 тысяч украинских военных. «Это четвёртая часть армии», — подчеркнул прокурор.



Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал"



ВСУ: войско сумасшедших уголовников



Напомним, осенью прошлого года главный психиатр ВСУ полковник Олег Друзь, выступая на круглом столе в Верховной раде, сообщил, что 93 процентов участников «АТО» опасны для окружающих и страдают последствиями посттравматического стрессового расстройства в тяжёлой форме. 98 процента из них отрицают наличие у себя таких проблем и категорически отказываются от лечения и реабилитационных программ. Друзь предупреждал, что эта ситуация грозит национальной катастрофой, если не будут предприняты экстренные и радикальные меры.



И меры были приняты: по распоряжению военного министра Степана Полторака против психиатра-«алармиста» было возбуждено уголовное дело (якобы за торговлю его подчинёнными «белыми билетами»), а сам он был снят с должности и уволен из армии.



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Товарищ

Красная армия за три года прошла от Сталинграда до Берлина, а ВСУ за четыре сто километров пройти не может. Почему, доходчиво расписано в статье. Плюс однозначно!



Фил77

Красная армия воевала за Родину и освобождала Европу от нацизма, а укробанда воюет исключительно со своим народом. Вот и вся разница. Однозначно!!!



aybolyt678

Любой псих считает себя нормальным!!! Заповедь психиатра.



Нет советского, нет и постсоветского!



Больших перспектив для России на постсоветском пространстве нет. Да и малых, видимо, тоже. Если рассмотреть «постсоветские безобразия» (от Украины до Армении), то эти выводы напрашиваются сами.







Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует



В итоге говорить о каких-то больших проектах на просторах СНГ надо с очень большой осторожностью. Из-за разницы в восприятии. До иной аудитории достучаться практически невозможно. «То есть людям сначала очень тонко намекают, они не слышат, — рассуждает аналитик О. Егоров. — Потом им просто намекают… Бесполезно. Потом им очень толсто намекают… Полный «игнор». Тогда им говорят прямым текстом. Тут возникают определённые «обидки» (якобы это есть покушение на священную для всех дружбу народов), но понимания не приходит». Президент даёт одному — министры отнимают у всех



Между тем постсоветским республикам давно пора понять, что Россия — это не страна «добрых лохов с лишней сотней». Стабильные отношения любого уровня требуют взаимности!



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тасха

Есть Россия, наша с вами страна. Есть суверенные государства на бывшем постсоветском пространстве. У них свой путь, своя картина мира. Ждать от них благодарности, особенного к нам какого-то отношения глупо и бессмысленно. Будет наша страна выгодным партнёром — союзники к нам потянутся сами…



ROSS 42

Неумных людей полно везде. Добрые люди помнят добро, злые вспоминают только негатив. В том, что в бывших республиках возникают такие настроения, виновата и сама Россия. Слишком часто мы отставляем собственные проблемы на второй план и выносим на обсуждение чужие, не имея на это ни прав, ни времени. Строгость и порядочность в отношениях обязательны не только между людьми.

Некоторых гложет чувство обязанности. Им давали больше, чем была их собственная отдача, они выросли "приживалами", думая, что их будут кормить из ложечки вечно… Ложка сломалась…



Ольгович

Всё просто: продаются тем, у кого больше денег. У Запада их больше, а мораль… Ну кто в таком случае думает о морали?



мыслитель

Это сейчас во всём СНГ модно называть «многовекторностью».



Сепар ДНР

Один уже домноговекторился… Еле слинял в Ростов. И войну… после себя оставил.



Ямальский крест на теле России



«Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? — задаётся вопросом аналитик Д. Верхотуров. — Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни. Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией.



4/5 промышленности, транспорта и городского хозяйства в России зависит от природного газа. Который добывается главным образом на Ямале и передается по системе магистральных газопроводов к потребителям и на экспорт. Наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский крест, узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая. Достаточно одного взгляда на пути магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы в трёх местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа.







Полсотни ракет для победы над Россией



Аналитик рекомендует «прикрыть» уязвимости. Первый вариант быстрый, но не слишком надёжный: прикрытие газопроводной системы комплексами ПВО. К примеру, ямальский «крест» можно прикрыть несколькими комплексами С-400.



Во-вторых, можно создать вспомогательную систему, которая обеспечит горючим газом имеющуюся систему даже в случае полного отсутствия поступления ямальского газа. Это могут быть достаточно крупные газогенераторы, которые будут превращать в горючий газ всякую всячину, все, что горит: уголь, торф, древесину, бытовой мусор (свалки в этом смысле становятся стратегическими объектами).



В-третьих, несколько отойти от практики централизованной генерации электроэнергии и поставить задачу, чтобы у каждого населённого пункта и более или менее крупного завода был свой источник энергии (тепловой и электрической) на местных ресурсах, покрывающий самые минимальные потребности. Это могут быть малые ГЭС, тепловые электростанции и котельные на местном топливе или отходах, или ветровые генераторы, объединённые в ветропарки.



Комментарии наших читателей:



апро

В целом да. Уничтожить инфраструктуру — не такая уже и проблема. А если учитывать фактор зимы, то для уничтожения города достаточно обесточить на 3 суток. И всё население можно полностью переселять. Или аллес капут.



Дедкастарый

Полёт фантазии бесконечен… То есть "ответка" России вообще не учитывается? Или наши МБР на газе летают? Теоретически все США Россия может уничтожить…



Неплохой

И Европа без газа, там бомбить ничего не надо, совсем старушка загнётся.



73bor

Автор, похоже, жжёт? А вот только откуда он собрался наносить удары по этим точкам? От Эстонии до Нижнего около 2000 км, от Норвегии до залива Литке — столько же. Американцы аэродром в Сирии не смогли уничтожить таким же количеством ракет с 500 км. Первоочередные цели для такого удара — системы ПВО и ПРО, пусковые ядерных ракет, а не гипотетическое желание оставить без газа полстраны!..



А мы-то за кого будем?



Евросоюз объявил экономическую войну Соединённым Штатам. Боевые действия начнутся 1 июля. Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии и комиссар по вопросам энергии, объявил ранее озвученные Вашингтоном меры о 25-процентных тарифах на сталь и 10-процентном тарифе на алюминий «односторонними и незаконными». По словам Шефчовича, незаконное решение Трампа требует ответных действий от ЕС.



Пошлины на товары из США Евросоюз «включит» 1 июля 2018 года. В Европейском союзе подсчитали, что ответные тарифы коснутся американских товаров на общую сумму около 2,8 млрд. евро в год. Перечень товаров США охватывает практически весь спектр: от арахисового масла до прогулочных катеров. По утверждению представителей Брюсселя, заградительные пошлины были выверены с тем, чтобы нанести «эквивалентный экономический ущерб США».







Началась глобальная экономическая война. Два фронта и ноль победителей



Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Европа пошла чуть дальше ветхозаветных установлений, предложив ответные пошлины в размере не до 25%, а даже до 50%. Мало того, в Еврокомиссии сообщили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры». Нет, это не означает бомбёжку Вашингтона и Нью-Йорка или свержение мистера Трампа путём евромайдана, организованного при помощи брюссельских НКО и французских булок. Еврокомиссия считает, что можно ответить США «за пределами металлургической продукции». Европа готова ударить по специфическим американским товарам, которые и по сей день сохраняют популярность в Старом Свете: например, фирменным джинсам «Ливайс» и мотоциклам «Харлей Дэвидсон».



Перечень товаров уже доведён до сведения ВТО, а одностороннее действие команды Трампа названо «тарифной угрозой». Терминология, как видим, вполне военная.



Комментарии наших читателей:



кредо

Ну какая тут может быть война, из-за каких-то 2-3 млрд.? Сущие пустяки, мелочишка на бельишко. Это просто повод для ЕС встать в гордую позу и заявить о своём "возмущении". ЕС возместит эту сумму за счёт таких стран, как Украина, Молдавия, Болгария и прочее. Тем и ограничится. Думаю, что и в США, и в ЕС это прекрасно понимают, и потому никто особо не обращает внимания на комариный писк чиновников ЕС.



Imobile

Воюют они, а "айфоны" подорожают у нас. Европа не ровня США и по экономике, и в военном плане, Штаты в труху сотрут.



Isk1984

Давайте откровенно, часть санкций, которые подписал Трамп, надо было нашим же властям вводить, так большая их часть их касалась денег олигархов, которые стали бегать и суетиться как блохи…

А что что наша страна зависит от торговых войн, чужой национальной валюты, — ну вот такая у нас экономика получилась за 20 лет, у них в ЕС торговые войны, а у нас в глубинке вся номенклатура товаров дорожает…



Tatanka Yotanka

А мы-то за кого будем? Европа к нам ближе, но денежки с Америкой предпочитаем мутить, всё по Шекспиру, верней, по Чапаю: ты за большевиков али за коммунистов? ))



Лет до ста расти нам без старости



Будет ли повышаться пенсионный возраст, спросил у президента Путина на «Прямой линии» зритель из Курска. По его словам, устроиться на работу после 50 лет очень сложно.



В. В. Путин ответил уклончиво:

Задача правительства — повышение доходов пенсионеров, значительное повышение. Надо уменьшить в 2 раза число людей, живущих за чертой бедности. А как будет эту задачу решать правительство, это мы обсудим. Ещё раз скажу: главная задача — повышение уровня жизни граждан. И это обязательно нужно сделать.







Президент даёт одному — министры отнимают у всех



Пока шла «Линия», пока народ, избравший Путина, терял последнюю надежду на государственную справедливость, спрашивая то о бензине, то о пенсиях, в правительстве как раз шли процессы, направленные, по-видимому, на упомянутое «повышение уровня жизни граждан».



Со ссылкой на источники в правительстве сообщается, что 14 июня это самое правительство утвердит концепцию пенсионной реформы. Той, что предусматривает повышение пенсионного возраста граждан. В качестве базового принят вариант с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Правда, есть и оговорка: женщинам «разрыв» в старом и новом пенсионном возрастах могут сократить — поднять планку только до шестидесяти лет.



Это только концепция, проект. Вместе с тем напоминается, что пенсионный возраст россиян может подпасть под «концепцию» уже со следующего года. Правительство спешит: в мае Дмитрий Медведев заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесёт в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Медведев указал, что нынешние границы выхода на пенсию были установлены тогда, когда средняя продолжительность жизни в стране «была в районе 40 лет». С 1930-х годов условия, возможности и желание людей трудиться изменились, полагает новый старый премьер.



Что же происходит?



А вот что: пока президент на «линии» адресно «выписывает» ипотечную скидку отдельно взятой семье, его правительство занимается проектами во всенародных масштабах. Президент даёт одному — министры отнимают у всех. Факт налицо: бояре — плохие!



Комментарии наших читателей:



сибиралт

Интересно, а когда можно будет проверить обещание президента — всем дожить до 80-ти?



parusnik

Будет очередная «линия», президент будет говорить: я давал указания, они не выполняются… Кстати, не исполнены ещё те президентские майские указы, от лохматого года…



Улиточник N9

Ну, это цветочки, впереди ещё: "вторая очередь "Платона", "налог на самозанятых", "улучшенный (понятно, в какую сторону) Трудовой кодекс", "дальнейшее углубление самофинансирования в сфере образования", "обязательное коммерческое медстрахование" (фактически платная медицина), "обязательное страхование здоровья, имущества и недвиги", "лицензионное пользование природными ресурсами" (прощай, свободные походы в лес за грибами и ягодами, здравствуй, лицензия на лов рыбы), "дальнейшее развитие коммерческой транспортной инфраструктуры" (платные дороги), "цифровизация государства" (то есть чипизация населения, обязательная электронная регистрация любой деятельности человека в государстве), "уход от наличности и перевод населения на электронные деньги" (прощай, свобода денежного обращения) и пр., и пр. Президент России совершил рабочий визит в Австрию. Перед началом своего визита Владимир Путин дал интервью местным СМИ, которые интересовал широчайший круг геополитической (и не только) повестки. Примечательно, что эта поездка стала для Путина первой после его переизбрания на пост президента.И неужели в Австрии нет своих либералов, которые бы сказали этому журналисту (Армину Вольфу): Армин, у нас что, внутриавстрийские проблемы закончились, что вы решили обсудить статус Крыма? Если в Австрии таких, кто мог бы задать вопросы подобного характера нет, то с российских федеральных телеканалов можно «подогнать» завсегдатаев политических «мыльных» ток-шоу: Надеждин, Станкевич, не говоря уже о таких глыбах как Амнуэль или Сытин... Паспорт поменять на «общеевропейский» – и все дела, хотя, может быть, кое у кого он уже и есть...Во время "Прямой линии" с президентом, одним из часто задаваемых вопросов стал вопрос введенных против России санкций. Люди интересовались, когда закончится давление на Россию западных стран, и когда Россия перестанет быть виноватой.Уникальный сериал, сценаристом и режиссёром которого является сам президент Владимир Путин, пора номинировать на «Оскар». Ибо тут тебе и «Игры престолов», и «Санта-Барбара», и «Богатые тоже плачут», и «Секретные материалы», и «Великолепный век», и многое, многое другое. Одних министров и губернаторов в эпизодах – вон сколько! Поэтому считаем необходимым подать заявку в американскую киноакадемию, что называется, на соискание. Вот и оскароносный Никита Сергеевич просто по определению не может не посодействовать. Леонардо получил, и Владимир получит.Украинская команда во время соревнований возлагала очень большие надежды на этап "танковый взвод в наступлении", на котором команда может заработать до 500 баллов (на остальных — от 100 до 400), но видимо что-то пошло не так. В ходе состязаний у команды Украины возникли "серьезные технические проблемы".На танковом биатлоне «в Европах» не смогли, зато другие украинские «бронекавалеристы» прекрасно справляются со стрельбой по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донбасса. За это и плюсуют им дополнительные баллы те, кто только в таком формате видит Украину рядом с Россией – озлобленную, брызжущую ядом, с окровавленным ножом в костлявой руке.На неделе сообщалось о скачке уровня радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции. Связан этот скачок с пожаром, которым объяты гектары так называемого «рыжего леса».Тут же украинские СМИ заявили, что горящий «рыжий лес» - это, дескать, ничего особенного. Мол, радиоактивные изотопы близ ЧАЭС давно белки погрызли, а потому никаких выбросов нет. Ну, нет, так нет... Украине же весь мир верит. Как с умершим и чудесным образом воскресшим Бабченко.Теперь говорят, что факелы нашли. Стало быть, ритуальное факельное шествие им. СтЯпана Бандеры в рыжем лесу – зачётный такой флэшмоб от украинских патриотов. А виноват, конечно, Путин.В Вооружённых силах Украины объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе. Информация соответствующего характера опубликована на странице 93-й отдельной механизированной бригады.Там ещё поговаривают, военным транспортником Ан-26 вблизи острова Змеиный Украина героически перехватила до 40 эскадрилий российских истребителей и один корабль ЧФ РФ. Мы знали, что у ВСУ есть всепобеждающие киборги, но чтобы грузовые самолёты, перехватывающие корабли – это что-то новенькое. Совершенно тогда не понятно, зачем ВСУ какие-то там С-300, если у них есть пилоты-асы, способные на Ан- двадцать шестых вытворять такое, чтобы противник, подлый аХрессор, будет повержен в три с половиной оборота винтов. Поговаривают, что в ВСУ с помощью напильника, скотча и цемента марки 500 собираются модернизировать Ан-26 до модификации для перехвата подводных лодок, а также спутников. Инфа 200 процентов.В нижней палате конгресса США прозвучало утверждение, что перспектива приобретения ЗРК С-400 Турцией, Индией и особенно Саудовской Аравией является прямой угрозой интересам США в мире.США, как бешеная собака, уже готовы бросаться на всех, кто собирается приобрести новейшие российские вооружения. Давеча на Индию набросились. Санкциями, говорят, задавим. А с Индии-то как с гуся вода. Станцевали пару танцев, спели пару песен, да и говорят: нам будет очень жаль, что вы, господа американские партнёры, потеряете наш рынок. С-400, говорят, мы всё равно купим, а вы шагайте лесами Вайоминга.Дальневосточные учёные, осуществляющие работу в сфере изучения тугоплавких материалов, сделали большой шаг вперёд в этом направлении. Сотрудники Дальневосточного федерального университета совместно с ДВО Российской академии наук создали материал с рекордной на сегодняшний день температурой плавления.Материал с рекордной температурой плавления, которую пока точно и измерить не удаётся, сулит настоящий прорыв в ракето- и двигателестроении. Вот только весь вопрос в том, а насколько готова промышленность, простите за тавтологию, к промышленному производству такого материала, особенно если учесть, что получен он, как сами создатели сообщают, в условиях экстремального синтеза? С другой стороны – главное, что получен, а далее – развивать технологию, насколько это будет возможно.Новейший боевой лазер «Пересвет», который недавно представил Владимир Путин, теперь передвигается в автофургоне производства компании «Астейс» из Набережных Челнов.Как в том советском «Ералаше»: а это что за чемоданы? – А это, дружище, батарейки... Так и с боевым лазером «Пересвет» специалисты и любители ожидают, когда же хоть краем глаза дадут взглянуть на те самые «батарейки», которые позволяют «Пересвету» выполнять реальные боевые задачи. Хотя, быть может, он "просто" черпает энергию из окружающего пространства...За первый месяц с момента аннулирования «ядерной сделки» с Исламской Республикой Иран, анонсированного в мае Дональдом Трампом, состоялись две важные встречи между израильским лидером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также главами оборонных ведомств государств Авигдором Либерманом и Сергеем Шойгу. В ходе переговоров была рассмотрена оперативная обстановка на сирийском театре военных действий. Были достигнуты негласные договорённости: израильская армия отказывается от регулярных ударов по подразделениям Сирийской арабской армии и прекращает поддержку боевиков «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западном «оппозиционном плацдарме» вокруг Даръа. В обмен на это Тель-Авив получил бонус в виде прекращения процедуры передачи войскам ПВО Сирии ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», а также российского давления на Дамаск и Тегеран по поводу необходимости выведения иранских подразделений Корпуса стражей Исламской революции с территорий провинции Эль-Кунейтра, прилегающей к Голанским высотам, указывает аналитик Е. Даманцев.В итоге наметились точки соприкосновения, благодаря которым контингент ВКС России в Сирии и командование САА получают «заметно заметно меньшую интенсивность огневого противодействия со стороны боевиков в ходе предстоящей зачистки окрестностей Даръа (американская поддержка через территорию Иордании также присутствует, но без поддержки Израиля её степень значительно уменьшится), а ЦАХАЛ получает дивиденды, заключающиеся в ликвидации с ближних подступов объектов своих главных страхов — подразделений КСИР, за исключением небольших отрядов добровольцев и иранских военных советников», считает аналитик.Однако, к сожалению, эти негласные сделки не приводят к главной цели — снятию предэскалационной напряжённости в регионе.Индийское издание «The Economic Times» утверждает, что Индия исключила Россию из числа стран, у которых готова закупить партию стрелкового штурмового оружия. Напомним, ранее Индия высказывала готовность рассмотреть вариант приобретения примерно 72,5 тыс. автоматов (штурмовых винтовок) и почти 94 тыс. карабинов для вооружённых сил. При этом отмечалось, что Индия в качестве основного варианта автоматического оружия рассматривает продукцию концерна «Калашников». Однако теперь в Нью-Дели решили изменить мнение. Заявлено, что в качестве основных потенциальных поставщиков штурмовых винтовок и другого стрелкового оружия на сегодняшний день Индией рассматриваются такие страны, как США, Израиль, Германия, Южная Корея. В списке фирм-производителей значатся, например, Sig Sauer и Colt.Параллельно появилась другая индийская новость: Нью-Дели намеревается расширить военно-техническое партнёрство в Азии. Так, индийская "Буханвала Индастриз" собирается реализовать совместный проект с индонезийской госкомпанией "PT Pindad" в оборонной сфере. Также с PT Pindad углубляет партнёрство индийская TATA. PT Pindad специализируется на создании вооружений для нужд индонезийских силовых структур, в том числе и автоматов. Компания создала автомат Pindad SS2 калибра 5,56 мм, и вот на него-то и решили обратить внимание в Индии. Кроме того, Индия высказала заинтересованность в кооперации с той же компанией по производству снайперских винтовок SPR-4.В Британии разразился скандал, который не стихает уже несколько дней. Связан он с громкой публикацией в британском издании «The Mirror». В материале сообщается, что больше других в истории с отравлением Скрипалей в Солсбери могла быть заинтересована премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.В статье Эндрю Грегори и Майки Смит говорится о том, что на имя г-жи Мэй поступили денежные средства в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. Указанная сумма пришла от супруги некоего крупного российского бизнесмена. Отмечено, что деньги поступили сразу же после сводок полиции об отравлении Скрипаля и его дочери.Разобраться в этом туманном деле довольно сложно. Разобраться в этом не могут даже в Лондоне. Есть мнение, что публикация в «The Mirror» — заказ политических конкурентов Терезы Мэй внутри партии или в составе партии-оппонента. Другое мнение строится на предположении о том, что Мэй могла пойти на получение взятки, раскручивая дело об отравлении в выгодном для себя свете. Сторонники этой гипотезы считают, что нужно немедленно отправляться в отставку. Вместе со всем правительством!Главный военный прокурор Украины Матиос обнародовал любопытные данные. Выступая на брифинге в Киеве, он объявил, что с апреля 2014 года (то есть с того момента, когда в армейские ряды начал вливаться специфический «контингент»), резко вырос и до сих пор остаётся стабильно высоким уровень преступности в рядах ВСУ. За последние четыре года было открыто 27,2 тысячи уголовных дел, по которым проходят порядка 43 тысяч украинских военных. «Это четвёртая часть армии», — подчеркнул прокурор.Напомним, осенью прошлого года главный психиатр ВСУ полковник Олег Друзь, выступая на круглом столе в Верховной раде, сообщил, что 93 процентов участников «АТО» опасны для окружающих и страдают последствиями посттравматического стрессового расстройства в тяжёлой форме. 98 процента из них отрицают наличие у себя таких проблем и категорически отказываются от лечения и реабилитационных программ. Друзь предупреждал, что эта ситуация грозит национальной катастрофой, если не будут предприняты экстренные и радикальные меры.И меры были приняты: по распоряжению военного министра Степана Полторака против психиатра-«алармиста» было возбуждено уголовное дело (якобы за торговлю его подчинёнными «белыми билетами»), а сам он был снят с должности и уволен из армии.Больших перспектив для России на постсоветском пространстве нет. Да и малых, видимо, тоже. Если рассмотреть «постсоветские безобразия» (от Украины до Армении), то эти выводы напрашиваются сами.В итоге говорить о каких-то больших проектах на просторах СНГ надо с очень большой осторожностью. Из-за разницы в восприятии. До иной аудитории достучаться практически невозможно. «То есть людям сначала очень тонко намекают, они не слышат, — рассуждает аналитик О. Егоров. — Потом им просто намекают… Бесполезно. Потом им очень толсто намекают… Полный «игнор». Тогда им говорят прямым текстом. Тут возникают определённые «обидки» (якобы это есть покушение на священную для всех дружбу народов), но понимания не приходит».Между тем постсоветским республикам давно пора понять, что Россия — это не страна «добрых лохов с лишней сотней». Стабильные отношения любого уровня требуют взаимности!«Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? — задаётся вопросом аналитик Д. Верхотуров. — Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни. Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией.4/5 промышленности, транспорта и городского хозяйства в России зависит от природного газа. Который добывается главным образом на Ямале и передается по системе магистральных газопроводов к потребителям и на экспорт. Наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский крест, узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая. Достаточно одного взгляда на пути магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы в трёх местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа.Аналитик рекомендует «прикрыть» уязвимости. Первый вариант быстрый, но не слишком надёжный: прикрытие газопроводной системы комплексами ПВО. К примеру, ямальский «крест» можно прикрыть несколькими комплексами С-400.Во-вторых, можно создать вспомогательную систему, которая обеспечит горючим газом имеющуюся систему даже в случае полного отсутствия поступления ямальского газа. Это могут быть достаточно крупные газогенераторы, которые будут превращать в горючий газ всякую всячину, все, что горит: уголь, торф, древесину, бытовой мусор (свалки в этом смысле становятся стратегическими объектами).В-третьих, несколько отойти от практики централизованной генерации электроэнергии и поставить задачу, чтобы у каждого населённого пункта и более или менее крупного завода был свой источник энергии (тепловой и электрической) на местных ресурсах, покрывающий самые минимальные потребности. Это могут быть малые ГЭС, тепловые электростанции и котельные на местном топливе или отходах, или ветровые генераторы, объединённые в ветропарки.Евросоюз объявил экономическую войну Соединённым Штатам. Боевые действия начнутся 1 июля. Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии и комиссар по вопросам энергии, объявил ранее озвученные Вашингтоном меры о 25-процентных тарифах на сталь и 10-процентном тарифе на алюминий «односторонними и незаконными». По словам Шефчовича, незаконное решение Трампа требует ответных действий от ЕС.Пошлины на товары из США Евросоюз «включит» 1 июля 2018 года. В Европейском союзе подсчитали, что ответные тарифы коснутся американских товаров на общую сумму около 2,8 млрд. евро в год. Перечень товаров США охватывает практически весь спектр: от арахисового масла до прогулочных катеров. По утверждению представителей Брюсселя, заградительные пошлины были выверены с тем, чтобы нанести «эквивалентный экономический ущерб США».Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Европа пошла чуть дальше ветхозаветных установлений, предложив ответные пошлины в размере не до 25%, а даже до 50%. Мало того, в Еврокомиссии сообщили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры». Нет, это не означает бомбёжку Вашингтона и Нью-Йорка или свержение мистера Трампа путём евромайдана, организованного при помощи брюссельских НКО и французских булок. Еврокомиссия считает, что можно ответить США «за пределами металлургической продукции». Европа готова ударить по специфическим американским товарам, которые и по сей день сохраняют популярность в Старом Свете: например, фирменным джинсам «Ливайс» и мотоциклам «Харлей Дэвидсон».Перечень товаров уже доведён до сведения ВТО, а одностороннее действие команды Трампа названо «тарифной угрозой». Терминология, как видим, вполне военная.Будет ли повышаться пенсионный возраст, спросил у президента Путина на «Прямой линии» зритель из Курска. По его словам, устроиться на работу после 50 лет очень сложно.В. В. Путин ответил уклончиво:Пока шла «Линия», пока народ, избравший Путина, терял последнюю надежду на государственную справедливость, спрашивая то о бензине, то о пенсиях, в правительстве как раз шли процессы, направленные, по-видимому, на упомянутое «повышение уровня жизни граждан».Со ссылкой на источники в правительстве сообщается, что 14 июня это самое правительство утвердит концепцию пенсионной реформы. Той, что предусматривает повышение пенсионного возраста граждан. В качестве базового принят вариант с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Правда, есть и оговорка: женщинам «разрыв» в старом и новом пенсионном возрастах могут сократить — поднять планку только до шестидесяти лет.Это только концепция, проект. Вместе с тем напоминается, что пенсионный возраст россиян может подпасть под «концепцию» уже со следующего года. Правительство спешит: в мае Дмитрий Медведев заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесёт в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Медведев указал, что нынешние границы выхода на пенсию были установлены тогда, когда средняя продолжительность жизни в стране «была в районе 40 лет». С 1930-х годов условия, возможности и желание людей трудиться изменились, полагает новый старый премьер.Что же происходит?А вот что: пока президент на «линии» адресно «выписывает» ипотечную скидку отдельно взятой семье, его правительство занимается проектами во всенародных масштабах. Президент даёт одному — министры отнимают у всех. Факт налицо: бояре — плохие! Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 34 Источник Похожие новости Как США спровоцировали кризис в Венесуэле Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?

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