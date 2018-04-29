Итоги недели. Красноречивое молчание России • 215 • Аналитика Скока-скока триллионов?



Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что Владимир Путин планирует после инаугурации подписать пакет документов (или указ), целью которых должно стать ускорение экономического роста и повышение качества жизни россиян.









Анонсированные указы Путина. Жизнь или дожитие?



Сначала всезнающий «Блумберг» со ссылкой на всезнающие источники, знакомые с ситуацией (с любой), объявил, что новое правительство потратит около 10 трлн рублей на социальные проекты и развитие экономики. Вложат, говорят в образования и медицину столько, что мало точно не покажется… А потом выступил Дмитрий Песков. Какие, говорит, 10 триллионов? Откуда, говорит, 10 триллионов. Да мы, говорит, и чисел-то таких, когда речь идёт об образовании и здравоохранении, не знаем. В общем, теперь пребываем в глубочайших раздумьях. Ну, может быть, Песков всё-таки ошибся…



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astronom1973n

Как увижу самодовольную физиономию господина Кудрина, почему-то становится неспокойно. Из его действий по развитию экономики следует полный развал (экономики естесно!) Что предлагает: повышение пенс.возраста и как следствие увеличение пенсий аж на 30! проц., и вложение денег в экономику др.стран. Кивает при этом на развитые эвропейские дэржавы. Возраст поднять до 65 лет и пенсия больше станет у человека ,получающего сейчас 10 т.р ,будет 13 т.р.много? А здоровье в 60 уже не очень, а в 65 уж и подавно. У него главный способ решить проблему пенсий - увеличение возраста! Горе нам будет при таком рулевом, факт. Посмотрим ,что будет, не будем загадывать, но надеемся на лучшее.



RedKors1953

О чем разговор? У Путина в жирные годы ничего толком не выходило. А вы хотите, чтобы сейчас при санкциях мы пошли в гору. Путин это прекрасно понимает, что ни в какую гору мы не пойдем, а для народа указы в которых все будет хорошо. Мы уже видели, что вышло с майскими указами. Короче. Пока не поменяется в нашей стране этот строй, ни каких перемен не будет. Родился сирым и убогим, им и помрешь.



Abrascha

Предлагаете ввести персональную ответственность за невыполнение указов ? И вешать с полной конфискацией? Лично я - двумя руками за.



Шутник Назарбаев



Сенат Парламента Казахстана ратифицировал протокол, который позволяет использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан. Помимо этого, в соглашении о военном сотрудничестве между Казахстаном и США на 2018-2021 годы, подписанном в сентябре 2017 года, предусматривается и строительство военной базы НАТО в Актау.







США "пропишутся" на Каспии? Казахстан предоставляет ВМС США два порта



Шестой флот США, по любому, уже идёт к берегам Казахстана. Всё по известной методичке незабвенной Джен Псаки. - Прямиком через Ростовские горы, огибая Чехословакию. Ждём объявления: требуется бурлацкая бригада для перетаскивания волоком одной авианосной ударной группы ВМС США.



Назарбаев - шутник?.. Или здесь действительно уже не до шуток.



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bouncyhunter

Интересно, что матрасы пообещали казахам взамен...



Azazelo

майдан, что же ещё.



Sensatus

Скорее всего, пообещали разморозить замороженные резервы (в прошлом году заморозили что-то около 20 ярдов)



svd-73

Им надо опасаться того что бы их северные "Кемские волости"после выкрутасов Назарбаева в Россию дрейф бы не начали.



РЭБ по-русски



Американский канал FoxNews вышел с репортажем, в котором генерал ВС США Тони Томас сообщает о трудностях, встречаемых на своём пути американской авиацией в Сирии. По словам генерала Томаса, командующего американскими силами специальных операций, самолёты ВВС США, осуществляющие поддержку с воздуха американскому спецназу в САР, сталкиваются с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы.



Последнее кольцо анаконды



Российские средства РЭБ в САР превращают ССО и авиацию США в слепцов. Жалобы генерала

Пока не С-300, но... Россия поставила Сирии дополнительную партию ЗРК "Панцирь"

Что будет, если САА получит ЗРК С-300?



Они своими средствами РЭБ мешают нашим военнослужащим координировать действия! – дайте же им – больше санкций, умных и красивых, а нам – больше средств из бюджета, ибо 700 миллиардов зелени на «оборону» становится маловато. – Резюме заявления американского генерала. Там ещё где-то в тексте было важное дополнение для американских сенаторов, которым за восемьдесят – «а ещё они называли вас земляными червяками».



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Андрей К

давайте включим мозг и сразу же всё встанет на свои места.

В настоящий момент у сирийцев нет операторов С-300, по крайней мере об их подготовке ничего не слышно.

Соответственно, если эти ЗРК будут поставлены в Сирию, то операторы там будут российские, или в лучшем случае - сирийцы, опять таки под руководством наших спецов.

Израильтяне, зная о нахождении россиян на позиции - не будут наносить ударов ни по этой позиции, ни рядом с ней. Чревато это. Всё кончится постановкой С-300 на боевое дежурство и дежурными "озабоченностями", соответствующих структур Израиля.



Logall

пусть поставляют "Панцирь", ведь С-300 нужно защищать... Особенно от израильтян...



rotmistr60

Думаю, что наши средства РЭБ еще работают не в полную силу и при необходимости могут создать американцам непреодолимые трудности. Американцы по привычке на чужих территориях хотят чувствовать себя хозяевами, которым никто не вправе противодействовать. Борзость и чувство безнаказанности рано или поздно получают заслуженный ответ.



Перекрывают воды



Украинский кабмин принял решение внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) вопрос о запрете перевозок российскими судами во внутренних водах страны.



Назначение Помпео делает войну более вероятной



На очереди Дунай? Политолог о намерении Киева закрыть внутренние воды для судов РФ



Тут главный вопрос даже не в том, когда Украина собирается перекрыть реки Случь, Стыр, Ворсклу или Припять для российских «атомных субмарин», а в том, у владельцев каких российских компаний до сих пор хватает ума внутренними водами Украины пользоваться. Ведь одно дело, когда судно украинские погранцы в формате пиратского захвата подтаскивают к своему берегу, и совсем другое – когда моряки на судах с российской юрисдикцией сами вынуждены направлять свои суда в «незалежные» воды.



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210окв

Да ради бога! Может, тогда наши некоторые неумные и алчные перестанут заходить в порты Украины ....И проблем нашим дипломатам меньше будет..Кстати, аши коммерсанты до сих пор везут дешевый металл из Запорожья и Жданова (Мариуполя),и отказываются брать дорогой из Волгограда...



андрей юрьевич

Что там комментировать...ну не будут больше "Бореи" там ходить...



demo



Это "дружественный" шаг наших заокеанских "партнеров".

Чем больше появятся "узелков" на ткани взаимоотношений, чем больше будет взаимных обид и претензий, чем тяжелее будут удары друг по другу, тем меньше шансов на восстановление нормального диалога. Бегут от правды, как чёрт от ладана!

Из украинцев планомерно делают "цепных псов".

И этот пес будет потом кидаться на нас, на Россию.

И в отношении него будет возможен единственный вариант воздействия - уничтожение.

Я восхищаюсь той сволотой, которую зовут "американцы" и тем как планомерно, обстоятельно, на десятилетия вперед они плетут свои интриги и закладывают мины.

И я в ярости от безделья и беззубости наших руководителей. Абсолютно бесполезные люди. Они даже на один шаг вперед не думают. На один день! Это не украинская инициатива.Это "дружественный" шаг наших заокеанских "партнеров".Чем больше появятся "узелков" на ткани взаимоотношений, чем больше будет взаимных обид и претензий, чем тяжелее будут удары друг по другу, тем меньше шансов на восстановление нормального диалога.Из украинцев планомерно делают "цепных псов".И этот пес будет потом кидаться на нас, на Россию.И в отношении него будет возможен единственный вариант воздействия - уничтожение.Я восхищаюсь той сволотой, которую зовут "американцы" и тем как планомерно, обстоятельно, на десятилетия вперед они плетут свои интриги и закладывают мины.И я в ярости от безделья и беззубости наших руководителей. Абсолютно бесполезные люди. Они даже на один шаг вперед не думают. На один день!



Майданян



Армянская оппозиция даёт понять, что если премьером не станет человек из её кругов, то акции протеста будут продолжены. А если партия парламентского большинства сдаст позиции, как в своё время сделала Партия Регионов (Украина), через какое время оппозиция заявит, что «Армении с Россией не по пути»? Или всё-таки это не тот случай?







Нет у революции конца. Ждёт ли армянскую Республиканскую участь "Партии регионов"?

80 грузовиков перекроют дороги и мосты в Армении. Оппозиция идёт ва-банк

Армянский провал российской мягкой силы



«Медицинский» факт: концентрация несогласной ни с чем оппозиции особенно велика в тех странах, которые географически близко располагаются к границам России. Армянская оппозиция – ребята весёлые и задорные. Сначала не нравились тарифы на электричество, потом перестал нравиться Серж Саргсян, теперь сарксяно-энергетические «майданы» в прошлом – на повестке дня такой вопрос: а почему управлять страной не должен человек, которого реально поддерживают не более 8% населения?.. Он и с трибуны кричать умеет, и бороду отрастил, и вообще он за всё хорошее против всего плохого. Даже Карабах обещал поднять на швейцарский уровень – да не по высоте, - он и так на ней... по экономике...



Комментарии наших читателей: Валюта, которая заменит американский доллар



Дормидонт

Вся возня только ради расконсервации войны в Карабахе, чтобы досадить России. Судьбы аборигенов не волнуют наших западных и ближневосточных партнёров



Тралл

Турки радостно потирают руки...

Как прекратить протесты? Отключить интернет и мобильную связь на 3 дня.



avt

Вай мэ! Да достали уже! Пусть им наконец (или на конец) выберут... Ким Кардашьян , а во всех учреждениях и публичных местах повесят портреты в рамочках позолоченных её «мягкой силы»-задницы. И будет им там счастье.



лаврентий павлович

Пока главных смутьянов не переловят и не уничтожат, а пару тысяч тупоголовых, продажных "демонстрантов" не посадят лет на десять - все так и будет продолжаться. Ну и в первую очередь сократить полосатую дипмиссию до одного человека для спокойствия и стабильности в стране. Лучше не испугаться и пролить немного крови, чем потом прольются реки.



Умные американские ракеты в страшном русском плену



14 апреля - банальная проверка обороноспособности сирийского «зонтика» ПРО, представляющего собой некую «миниатюру» российской войсковой ПВО (ПВО СВ) ввиду наличия на вооружении зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э», а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности «Панцирь-С1».







Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?

Сирийские ПВО не промазали. Генштаб представил обломки сбитых ракет коалиции

Никаких ракет у них нет! Пентагон заявил об отсутствии у России американских ракет



Внимание! Внимание! Срочное сообщение из коллегии по правам и свободам металлических конструкций.



Россия без стыда и совести удерживает в заложниках мирные обломки американских ракет. Требуем немедленно освободить заложников и начать международное расследование под эгидой организации «Скажи «да!» демократии!» Одновременно с этим вопрос о произволе России будет поднят в Совбезе ООН, где РФ несомненно должна быть лишены права вето. Сама возможность лишения права вето для России юридически подкреплена актами Наполеона Бонапарта от 1811 года и Карла XII от 1708 года – как монархов государств просвещённой Европы. «Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты



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Uncle Lee

Даже в налете можно найти положительные стороны!

Пусть наши очкарики поковыряются в этих ракетках...



НЕКСУС

А вот и первые доказательства... кто-то тут утверждал, что раз нет доказательств, значит сирийское ПВО дырявое и неэффективное. Так что там по поводу 70% перехваченных целей, господа неверующие? Или сейчас придумаете, что это совсем не обломки ракет и все это фейк?



bouncyhunter

А когда матрасам сунут под нос детали ракеты, они будут вопить что это не их , и т.д. , и т.п. и пр . В общем , классический "глухой отказняк", ничего нового, скучно, девочки...



Пользователь

Самым наглядным доказательством было бы возвращение ракет хозяевам своим ходом, правда тогда возникнет ряд других вопросов.



100 фрегатов, 100 эсминцев, субмарин атомных – тоже 100...



Из послания президента стало ясно, что в России в «обстановке секретности» был разработан ряд средств ядерного сдерживания, на что было выделено немалое финансирование. Неясным осталось только то, зачем было предупреждать американцев, что их усилия по построению ПРО окажутся совершенно бесполезными.







ПРО прорвана, а что осталось нашему флоту?



Даёшь построение 100 эсминцев к 2020 году! Даёшь построение 100 атомных субмарин к ближайшему дню рождения главы государства! Даёшь пару-тройку АУГ к следующей пятнице! Ну и не забыть по те самые 10 триллионов на образование и медицину. Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее

Стоит напомнить, что тут давеча Дмитрий Медведев, у которого нет денег, но он всё ещё держится, приглашал Барака Обаму приехать и взглянуть, как «разорвана в клочья» наша экономика. В общем, говорим «гоп» задолго до того, как перепрыгнуть...



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НЕКСУС

Финансирование флота преступно недостаточное и осуществляется все эти годы по остаточному признаку. И на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Анонсированные проекты эсминца Лидер, нового БДК, нового авианосца и т.д. остались лишь анонсами и не более. По факту, у нас нет вразумительной программы обновления флотов. Шойгу заявил, что основой наших флотов будут эсминцы проекта 22350 и 22350М. И где это? По проекту 22350М глухо как в танке, а этот проект должен хоть как-то заполнить нишу устаревающих эсминцев.

По подводной составляющей тоже все не слава Богу. Достаточно глянуть на сроки постройки Ясеней или на проект ПЛ Лада с ВНЭУ.



stalkerwalker

СССР и в лучшие годы не мог себе позволить окончательно снять с народа последние штаны. И сегодня приходится менять структуру ВМФ. Россия хоть и "...великая наша держава...", но для нас Атлантика далеко, а наш морской "задний двор" на Тихом океане прикрывает Китай, которому морская компонента на порядок важнее сухопутной. По сути, Китай повторяет путь Японии накануне Второй Мировой.

Если довести Кузю до ума - отдоковать с хорошим ремонтом корпуса, отмодернизировать силовую установку (там одни котлы системы Крылова - такая головная боль...), то при соответствующей поддержке АУГ с ним во главе - очень даже неслабый ударный морской кулак.

Сегодняшняя ставка на мало- и среднеразмерный флот - не от хорошей жизни. Но, учитывая заметный прогресс в развитии носителей всех типов, включая морского базирования, размеры кораблей начали терять значение. Как пример - ушедшие в никуда дредноуты, броненосцы и линкоры - уж больно хороша цель. Местные элиты – геополитический козырь России против США



kit88

Флот - дорогая игрушка.

На данном этапе, как я понимаю, речь не идет о развитии ВМФ. Только поддержание на плаву, чтоб не растерять кадры и технически сильно не отстать, чтобы в будущем, когда появятся возможности, построить мощный флот.

Сейчас мы можем вкладывать деньги в ядерную триаду - там паритет. Можем укреплять свои сухопутные силы, можем строить новые летательные аппараты, системы ПВО, развивать ракетное вооружение. На все это деньги найдутся, хоть дорого, но во-первых - нужно для обороны страны, а во-вторых - бюджет вытянет. От всего этого зависит само существование России как государства.

А флот, конечно важен, но не играет главенствующей роли в обороне страны. Он будет важен, когда мы станем не только обороняться, но и наступать. Вот тогда потребуется мощный аргумент на океанском ТВД.

Сейчас не можем мы построить 20 своих тикандерог, 80 арлиберков и десяток авианосцев. А меньше строить - смысла нет.

Подождем. Лет 20-30....



Лучшее будущее по-грузински



В опубликованных документах новой грузинской инициативы под названием «Шаг к лучшему будущему» фактически признается, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не собираются ими становиться.



«Тбилиси сейчас анонсировал очередную "мирную инициативу" под названием "Шаг к лучшему будущему"… В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ», — сказала представительница российского МИД Мария Захарова в интервью каналу «Дождь». По ее словам, «признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность».



Кризис и война: Хазин спрогнозировал будущее Восточной Европы



Тбилиси изменил позицию в отношении Цхинвала и Сухума



Изменится ли что-нибудь в отношениях Абхазии и Южной Осетии с Грузией? Станет ли будущее светлее?



Грузинский премьер Георгий Квирикашвили, вероятно, полагает, что да. На заседании кабмина он заявил, что инициатива «Шаг к лучшему будущему» направлена как раз на «улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии». И даже привёл конкретные направления улучшения: «расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом».



Не исключено, что мирная инициатива направлена на нечто противоположное тому, что озвучила товарищ Захарова. Курс Тбилиси известен давно: стремление в НАТО. И «лучшее будущее» для жителей Абхазии и Южной Осетии предполагает разрешение территориальной проблемы по мягкому грузинскому сценарию. Мирному. Образование, программы, торговля, безвизовый режим, Европа… Заманчиво?



Пока в МИД РФ бодро рапортуют насчёт «сумеют полностью осознать и принять политическую реальность», упомянутая реальность всё дальше уходит от пропаганды.



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Прокат

«Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами…»

Боюсь, что сами грузины такого и в мыслях не держали…



Ныробский

Тут бабушка надвое сказала. Грузия рвётся в НАТО, а наличие нерешённых территориальных споров является тому препятствием согласно уставу НАТО. Вот и думают уладить проблему "плюшками", раз не получилось это сделать силой оружия. Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!



Прокат

Насколько я знаю, это касается территориальных споров с соседними государствами. А ни Южная Осетия, ни Абхазия не являются государствами. Мы их признали, но на их территории не претендуем. А вот интересно, как НАТО определяет, есть территориальный спор, или его нет?



Ныробский

Ну как определяет? Критерий один — наличие территорий, неподконтрольных официальной власти, т.е. Тбилиси. Та же шляпа у них и с Украиной, где Киев не контролирует Крым и Донбасс.



Новая стадия русской катастрофы



Геополитическая катастрофа русской цивилизации отнюдь не осталась за рубежами прошлого столетия, но продолжается и сегодня. Она даже вступила «в новую, ещё более зловещую стадию», считает Юрий Селиванов.



Речь идёт «о колоссальном ослаблении всего совокупного потенциала русской цивилизации, что фатальным образом сказалось на месте и степени влияния России в окружающем мире». А то «имеет ключевое значение для шансов любой цивилизации не только на успешное развитие, но даже на элементарное выживание», полагает обозреватель.







Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!



А вот и аргументы.



То, что происходит сейчас практически во всех национальных республиках, этих «отторгнутых кусках российской территории, в большинстве случаев никогда не имевших в исторически значимом масштабе даже собственной государственности», имеет один знаменатель. Это, указывает далее аналитик, «тотальная и окончательная зачистка всего, что так или иначе имеет отношение к русской цивилизации и к историческим границам России».



Там, где этому пытаются противостоять, в ход идёт грубая сила. Как, например, в Армении: пророссийская власть которой стала объектом агрессии очередного «майдана». Почему учения Joint Warrior направлены против России



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Тот же ЛЕХА

Причина проста. Я думаю, это слабая экономика. Зависимость от финансовой системы США и низкий уровень жизни рядовых граждан России. Очевидные вещи.

Чем мы можем привлечь соседей на свою сторону? Пока ничем! Списывание им миллиардных долгов нашей стране только ухудшило ситуацию. Какие ещё есть варианты? Пока никаких.

Надо делать нашу страну и прежде всего наш народ богатым и процветающим народом. А с этим пока проблемы… Большие проблемы.



сибиралт

Страны-лимитрофы всегда липнут к сапогам богатого соседа. Будет в России достойный уровень жизни, они все назад и проползут.



Silvestr

Совершенно верно. Если у нас самих 20 млн. нищих и развал здравоохранения, то что Россия может предложить соседу? Только С-300 или С-400. Рядовому гражданину это по барабану.



ROSS 42

Геополитическая катастрофа России в том, что при таком отношении к собственному народу власть может остаться в границах Московской области. Не в силу иноземного вторжения, а в силу отсутствия населения на обширных просторах страны. А свято место пусто не бывает. В СССР существовала мотивация для заселения просторов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера в виде поясных зон и зарплат. Сейчас такой мотивации нет. Зато появилась мотивация у многочисленного китайского народа к освоению "брошенного" пространства. И в этом вопросе мужиками с "хе-хе" и "навались" дело не заспорится. Если в СССР была идеология справедливого общества, то высшая стадия рабовладельческого, капитализм, диктует законы "ЧЧВ".

А люди наши и "не наши" почему-то объединились под идеей пустить пыль в глаза соседу. И, как показывает практика, отношение к детям в нашей стране ещё далеко от полной государственной заботы.



Они покушаются на интересы Российской Федерации Америка отплатит России за собственные провалы



«Целый ряд переломных геополитических и оперативно-стратегических событий разворачивается прямо на наших глазах в последние дни. И практически каждое из них готовит наиболее сознательную часть нашего общества к крайне суровым и тревожным сценариям развития ситуации как непосредственно у наших западных и южных границ, так и в ближневосточной зоне стратегических интересов Российской Федерации», — пишет обозреватель Евгений Даманцев. По его мнению, наблюдающаяся тенденция взрывоопасна. Она прослеживается не только в ускоренной подготовке автомагистралей и железнодорожных узлов в Восточной Европе к переброске тяжёлой бронетехники и танковых мостоукладчиков, но и в наращивании военных контингентов ОВС НАТО в Румынии, Польше и странах Балтии, на границе с Западным военным округом.







Новый сюрприз для России: «кооперация во имя войны» стартует в ближайшие дни



А ведь есть ещё и Сирия. Самую «грязную» работу, связанную с попытками наземного штурма позиций сирийской армии, американцы планируют поручить армиям «аравийской коалиции». Идеальным для США является здесь переформатирование площадки Генассамблеи ООН под бесправное однобокое судилище. С этого момента любая заранее спланированная провокация, любой фильмец от «Белых касок» может стать удобным поводом для развязывания регионального противостояния, да ещё и в «правовой» обёртке.



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Razvedka_Boem

США и некоторые другие страны и так игнорируют решения ООН.

На данный момент эта единственная площадка, которая могла бы регулировать мировые вопросы, себя полностью себя дискредитировала, как когда-то Лига Наций.

Поэтому, в случае использования вышеприведенного документа, Россия и Китай могут также игнорировать решения по документу A/RES/377(V), тем более что они, как правильно указывается в статье, будут антироссийскими.

Полагаю, после конфликта на Ближнем Востоке, при условии, что не полыхнёт весь мир, возможно появление новой организации вместо ООН.



Рысь33

С ООН всё понятно, я только не понимаю конечной цели перевозки такой армады бронетехники к границим России, неужели янки надеются ввести сухопутные войска на территорию России?! Если на моей улице будут расхаживать иностранные захватчики, я их лично даже зубами рвать буду, и таких, как я, большинство.

При попытке прямого военного конфликта с Россией вас, янки, ждёт только смерть, и вам останется только молиться, чтобы она была быстрой.



savage1976

Пока за океан не поплывут гробы, очень много гробов, накрытых полосатыми тряпками, ничего не изменится. Американцы понимают только после того, как им очень хорошо кровь пускают.



ЦАХАЛ подтверждает



Из Сирии приходят сообщения о том, что Израиль нанёс очередной удар по территории страны. Пресс-служба ЦАХАЛ подтверждает эти данные, заявляя, что удар был нанесён по огневой точке сирийской армии.



Цитата из сообщения пресс-службы Армии обороны Израиля: «ЦАХАЛ не потерпит попыток наносить удары по суверенитету нашей страны, по безопасности наших граждан. ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за происходящее на его территории».



По сирийским данным, в ходе боестолкновения САА с боевиками на юге страны одна из выпущенных мин разорвалась в северной части Голанских высот. Сообщается о том, что, по всей, вероятности, речь идёт о шальном боеприпасе, который перелетел через позиции террористов.







Очередной удар Израиля по Сирии



Согласно последним данным, было уничтожено одно артиллерийское орудие сирийских правительственных сил.



При этом в самом Израиле полагают, что разорвавшийся на севере Голанских высот боеприпас оказался там случайно, то есть САА не вела целенаправленного обстрела. Впрочем, осознание этого факта не помешало нанести удар именно по правительственным силам Сирийской Арабской Республики…



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ИНТЕР

«ЦАХАЛ не потерпит…»

А Голанские высоты — не сирийская территория??? Возникает вопрос, что они там делают, не дают разобраться за происходящее на сирийской территории))))



viralig

Ну, сейчас вам опять вспомнят, что официально война между Сирией и Израилем не закончена, и как раз из-за Голанских высот, а если точнее, из-за пресноводных ресурсов.

Ну а у бармалеев, видимо, действительно есть какая-то договоренность с ЦАХАЛом, ибо они Израиль вообще никак не трогали и периодически находят у них вооружение «Мэйд ин Израиль», но всё это недоказуемо. И рядовые израильтяне тут ни при чём.



Балу

Папаша Асада размечтался перекрыть воду с Голанских высот, вот в чем причина аннексии Голанских высот Израилем. Голаны израильтяне не отдадут, для них это жизненно важная территория.



Навстречу друг другу



Межкорейский саммит на высшем уровне, по мнению обеих сторон, прошёл блестяще и открыл широкие перспективы по развитию и объединению двух Корей. В одну Корею!



«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — гласит совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.







Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее



Однако в Сеуле многие рассматривают интеграцию не как объединение, а как присоединение Северной Кореи к Южной. С обязательным демонтажем политической системы КНДР и преследованием «слуг режима». Своё слово тут скажут и люди из американского Госдепа.



Тем не менее, корейский народ двинулся по новому мирному пути.



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ul_vitalii

Стоит провести южанам с американцами маломальское учение, и тру-ля-ля, а ведь оно запланировано, и не одно. Американцы об этом позаботятся, так сказать, проверят наметившуюся "дружбу" на прочность и посмеются, показав тем самым: куда же вы, дурашки… Рядом идти! Это южанам, а дворняжке — пинка под зад, мол, весна, инстинкты.



Сергей985

Не верю я, что воплощать в жизнь подписанное будут. Ко встрече с Трампом готовится, информационный фон благоприятный Ким готовит. Не станет он разоружаться. С водородной бомбой в кармане можно что угодно декларировать. Личное мнение.



Monster_Fat

Вообще-то, объединить две Кореи вполне можно. Но прикол в том, что в объединенной Корее не будет места всем этим северо-корейским "вождям", так как все на себе первоначально потащит Южная Корея, и она будет главной управляющей стороной, а лидеры Северной Кореи быстро утратят контроль над толпой своих граждан, обуреваемых разгоревшимся частнособственничеством и потреблением. Но нужно ли это южным корейцам на самом деле? Нужна ли им огромная конкуренция на рынке труда? Чем заполнить желудки изголодавшихся северокорейцев? И пр., и пр. Объединение Корей — путь к катастрофе, возможен только длительный путь мирного существования двух государств с постепенным экономическим выравниванием. Но, во-первых, эти государства должны развиваться самостоятельно, без ограничений и любых санкций; во-вторых, нельзя ставить обязательным условием замену государственного строя в КНДР; в-третьих, должно произойти ядерное и прочее разоружение обеих Корей (оставить только небольшие вооруженные силы для самообороны и полицейских операций); в-четвёртых, американцы должны убраться вообще с Корейского полуострова. Ну и что из всего этого реально выполнимо? Да ничего!



Heterocapsa

Всё будет хорошо ровно до тех пор, пока на территорию Сев. Кореи не зайдут неправительственные организации и не откроется посольство. А дальше — классическое выращивание оппозиции и накачивание их деньгами и методичками.



Будут отношения, будут и санкции!



В индийской прессе со ссылкой на высокопоставленных чиновников в министерстве обороны говорится о претензиях, которые индийское ведомство предъявило США. Причиной предъявления претензий Вашингтону со стороны Нью-Дели стало то, что США недвусмысленно дают понять Индии следующее: будете сотрудничать в военно-технической сфере с Россией и закупать у России вооружения — в ответ будут приниматься антииндийские меры.



Речь идёт о требованиях со стороны США исполнять антироссийские санкции по так называемому акту CAATSA. Если говорить упрощённо, то его смысл в том, чтобы распространять санкции и на тех, кто вступает в торговые отношения с Россией на рынке вооружений и сфере энергетики. Индия такие отношения имеет в течение многих лет и сегодня заявляет о заинтересованности в приобретении ЗРК С-400.







Индия: США не могут предложить нам ничего, что могло бы сравниться с С-400

С чем остаётся Индия после отказа от FGFA? О конкретных индийских претензиях к Су-57



Тем временем в Индии продолжают обсуждать решение военно-промышленного руководства о выходе из совместной с Россией программы FGFA. Через несколько дней после принятого Нью-Дели решения появились заявления о том, что претензии претензиями, но чем же в итоге Индия собирается заменять проект, на который уже потрачены годы и немалые средства?



Обсуждается и доклад военных аналитиков Индии для оборонного ведомства страны, в которым раскритикованы стелс-характеристики российского Су-57. А именно Су-57 фактически и должен был стать основой для совместной российско-индийской разработки. В докладе говорится о том, потоки, создаваемые двигателями так называемого первого этапа, позволяют обнаруживать истребители радарами. Отмечено, что на американских истребителях эта проблема во многом решена с помощью конструктивных особенностей "специальных перегородок, прикрывающих поверхность двигателя", а также формой самого планера, частично укрывающего работу силовых установок. Помимо этого, отмечены и другие причины «низких стелс-характеристик» истребителя Су-57, о которых, однако, официально не сообщается…



На таком фоне западная пресса бодро заявляет: мол, в такой ситуации у Индии остаётся один вариант — стать партнёром американской программы по F-35!



Комментарии наших читателей:



TarasVE

Индии и хочется, и колется, и Госдеп не велит. Хотят усидеть на двух стульях, а не получается. Сейчас отказываются от самолётов, но пытаются купить С-400. Будут с нами торговаться: или самолёты, или ракеты.



словак

Индусы не ищут халявы. Это один из крупнейших в мире покупателей, в частности, оружия. И, естественно, кто платит, тот и заказывает музыку. Покупатель капризный, каждый тендер сопровождается либо скандалом, либо переносами и перевыборами, но платят миллиарды, и все продавцы оружия танцуют вокруг них.



Дырокол

Очень даже ищут. Так-то это мы им предложили, а они и цену рубят, и условия нереальные, сборка ракет у них, а гарантия наша пожизненная. Т. е. если их кривые руки проявятся в изделии, то отвечать мы будем. Они на этом с французами погорели, тоже на «Рафали», изготовленные в Индии, требовали французской гарантии, но те их послали и правильно сделали. С США у них такое однозначно не выгорит, а вот нашим яйки крутят, знают, что им можно.



Баланс не сошёлся



Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал "совершенно неприемлемым" тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета.



«Считаю отказ России делать финансовый взнос недопустимым», — заявил Ягланд. В то же время он сказал: "Я за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы".







Генсек ПАСЕ: Мы вас лишили полномочий, но деньги вы все равно должны платить!



Напомним, делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.



Теперь хозяева банкета требуют заплатить за банкет того, кого с банкета выгнали. Если же отсутствующий на банкете по счёту не заплатит, получится «совершенно неприемлемый» факт. Какой же? На следующих банкетах перед важными господами будут стоять пустые тарелки.



Комментарии наших читателей:



krot

Побыстрее бы нас уже исключили из этого Совета!



сибиралт

А за что мы туда должны платить, за санкции, что ли?



Авель

Да не за санкции. Тут двойная потеря: во-первых, денежек мало, во-вторых, обливать дерьмом некого. Мы ведь должны быть довольны и благодарны, когда нас поливают. А за удовольствие надо платить.



«Абсолютно неэффективная» Россия



После того как президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках российского ВПК, все пропагандистские усилия Вашингтона были брошены на пропагандистскую кампанию: мол, в действительности Россия — отсталая страна, а её вооружение устарело и уступает западному по большинству параметров.



Новым импульсом для «развенчания» военной мощи России стала ракетная атака США и её союзников на Сирию. Представитель Пентагона Дана Уайт на специально созванном брифинге объявила, что системы ПВО, действующие в Сирии, не сумели перехватить ни одной американской ракеты. «Из ракет наземного базирования, запущенных режимом Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведённые Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», — сказала Уайт.







Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!



Формирование имиджа России как колосса на глиняных ногах было непременным информационным мероприятием всех, кто готовил нападение на нашу страну, начиная с Наполеона. Да только надо помнить, что, к примеру, гитлеровцам их мощная пропаганда вышла боком!



Руководство Рейха само насквозь пропиталось пропагандой, уверовало в неё и стало больше доверять материалам ведомства Геббельса, чем докладам подчинённых Канариса. В результате с первых же дней войны немецкие военные столкнулись с неприятными неожиданностями. Вооружение русских, качество техники, плоды индустриализации — всё это противоречило пропаганде и часто ставило командование немецких войск в тупик.



Комментарии наших читателей:



андрей юрьевич

А в ответ наше тяжёлое и опасное молчание…



Ростовчанин

Наша пропаганда отстает. МО с пруфами медлит, народ всегда делится на 3 категории: за, против и "сумливаюсь". А задача пропаганды — перетянуть на свою сторону именно "сумливающихся".



Шукшин

Нужно телепатов нанимать и транслировать информацию через них))). Зарубежные и многие российские СМИ в руках неприятеля(((



кредо

Наше молчание красноречивее самой бравурной речи любого представителя США и выражается оно в применении войсками САА и контингентом России в Сирии советского и российского оружия, которое показывает вполне успешные результаты.

А вообще, стоит ли так уж сильно отвлекаться на все эти пассажи из США о качестве отечественного оружия, если сами американцы, признавая качество и неприхотливость ещё советского оружия, вполне себе так без обиняков заявляют о том, что они начнут выпускать образцы советского оружия своими силами и на своей территории? Вот о чём надо писать.

Из той же оперы "заключения экспертов" из Китая, Индии, Азербайджана или Украины и т.п. о плохом качестве российского вооружения, которые иногда перепечатывают наши СМИ.

Рынок вооружения достаточно стабилен и финансово привлекателен, и Россия на нём занимает второе место, но многим конкурентам это не нравится, вот они и выдают на-гора свои "профессиональные экспертизы" на основе фото и рисунков.



Бесплатно только для иностранцев



«Мрия» по-украински значит «мечта». Так назывался большой транспортный самолёт Ан-225. Сейчас это имя носит отель «резорт энд спа» – самый дорогой отель Крыма с президентскими виллами.



В «Мрии» прошёл 4-й экономический форум. Председатель оргкомитета форума – глава Республики Крым Сергей Аксенов. По сообщениям организаторов, форум посетило 3000 человек из 70 стран.



Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета форума, торжественно заключил, что международный интерес к ялтинскому форуму становится выше, чем ко всемирному форуму в швейцарском Давосе. Правда, пишет Мокей Русинов, о всемирно известных компаниях, переметнувшихся из кресел давосского форума на стулья «Мрии», Назаров не сообщил…



А что же сообщил? Он поведал, что ожидается подписание соглашений на сумму 150 млрд. рублей. Впрочем, из задуманных на форуме проектов был рассекречен лишь один. По словам Назарова, это создание на территории Крыма… козьей фермы. И вот её стоимость: 6 млрд. рублей. Такая вот инновация!







Ялтинский экономический форум. Хотели как лучше, а получилась козья ферма



Форум оказался дискриминационным для… россиян.



Иностранным гостям не нужно было платить организационный взнос (между прочим, сумма внушительная: 130.000 рублей). Однако этот взнос был обязателен для россиян!



Подобное ущемление своих граждан показательно: ради отчётов о посетивших форум «представителях из 70 стран» власти Крыма деньги на проведение форума взяли в карманах российских участников и налогоплательщиков. Хитрый план?



Комментарии наших читателей:



savage1976

Увы, традиция у нас такая: своих за людей не считать, а перед западными стелиться и лебезить. А толку от этих форумов (матерное слово, языкочесание) — просто ноль, а ещё вернее — одни убытки.



мордвин 3

Н-да… Обидно. Всё, на что способны в результате этого форума, — построить козлиную (животное такое) ферму. За 6 млрд. И эти люди учат нас в носу ковырять!



Гардамир

Очень жаль, что президент не в курсе. Впрочем, я не вхожу в те 77%, которые проголосовали за продолжение таких вот форумов.



parusnik

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы… Вот живу в Керчи. Порой подымешься на гору Митридат, прекрасный вид Керченской бухты, неработающие краны в портах и снующие паромы… Непонятно, то ли пациент жив, то ли мёртв. А итоги форума явно оживлению работы портов на Керченском полуострове не будут способствовать.



chechuev

Да, около Бахчисарая множество недостроенных объектов с подъездными путями, где до сих пор конь не валялся, а в самом городе привели в порядок фасад, в глубине дорог нет, мусор не вывозится, картина печальная.



uskrabut

Все эти псевдоэкономические форумы — только для растраты бюджетных денег. Российским гражданам установить нормальные зарплаты, стипендии и пенсии? На это "денег нет, но вы держитесь!" Как на пропой чиновничье-олигархической шушере — так пожалуйста. А ведь зарплату гражданин потратит здесь, в России, это запустит денежный оборот, и за год каждый выплаченный россиянину рубль сможет создать стоимость, равную по крайней мере двум рублям. Прожранные же на псевдоэкономических форумах бюджетные деньги не вернутся в экономику и ничего не создадут. А ещё где, как не на таких форумах, можно блеснуть наворованным в России же богатством!



konstantin68

Все эти форумы — это наше патологическое стремление походить на Запад. Берём, как всегда, самое плохое. Имхо. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что Владимир Путин планирует после инаугурации подписать пакет документов (или указ), целью которых должно стать ускорение экономического роста и повышение качества жизни россиян.Сначала всезнающий «Блумберг» со ссылкой на всезнающие источники, знакомые с ситуацией (с любой), объявил, что новое правительство потратит около 10 трлн рублей на социальные проекты и развитие экономики. Вложат, говорят в образования и медицину столько, что мало точно не покажется… А потом выступил Дмитрий Песков. Какие, говорит, 10 триллионов? Откуда, говорит, 10 триллионов. Да мы, говорит, и чисел-то таких, когда речь идёт об образовании и здравоохранении, не знаем. В общем, теперь пребываем в глубочайших раздумьях. Ну, может быть, Песков всё-таки ошибся…Сенат Парламента Казахстана ратифицировал протокол, который позволяет использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан. Помимо этого, в соглашении о военном сотрудничестве между Казахстаном и США на 2018-2021 годы, подписанном в сентябре 2017 года, предусматривается и строительство военной базы НАТО в Актау.Шестой флот США, по любому, уже идёт к берегам Казахстана. Всё по известной методичке незабвенной Джен Псаки. - Прямиком через Ростовские горы, огибая Чехословакию. Ждём объявления: требуется бурлацкая бригада для перетаскивания волоком одной авианосной ударной группы ВМС США.Назарбаев - шутник?.. Или здесь действительно уже не до шуток.Американский канал FoxNews вышел с репортажем, в котором генерал ВС США Тони Томас сообщает о трудностях, встречаемых на своём пути американской авиацией в Сирии. По словам генерала Томаса, командующего американскими силами специальных операций, самолёты ВВС США, осуществляющие поддержку с воздуха американскому спецназу в САР, сталкиваются с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы.Они своими средствами РЭБ мешают нашим военнослужащим координировать действия! – дайте же им – больше санкций, умных и красивых, а нам – больше средств из бюджета, ибо 700 миллиардов зелени на «оборону» становится маловато. – Резюме заявления американского генерала. Там ещё где-то в тексте было важное дополнение для американских сенаторов, которым за восемьдесят – «а ещё они называли вас земляными червяками».Украинский кабмин принял решение внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) вопрос о запрете перевозок российскими судами во внутренних водах страны.Тут главный вопрос даже не в том, когда Украина собирается перекрыть реки Случь, Стыр, Ворсклу или Припять для российских «атомных субмарин», а в том, у владельцев каких российских компаний до сих пор хватает ума внутренними водами Украины пользоваться. Ведь одно дело, когда судно украинские погранцы в формате пиратского захвата подтаскивают к своему берегу, и совсем другое – когда моряки на судах с российской юрисдикцией сами вынуждены направлять свои суда в «незалежные» воды.Армянская оппозиция даёт понять, что если премьером не станет человек из её кругов, то акции протеста будут продолжены. А если партия парламентского большинства сдаст позиции, как в своё время сделала Партия Регионов (Украина), через какое время оппозиция заявит, что «Армении с Россией не по пути»? Или всё-таки это не тот случай?«Медицинский» факт: концентрация несогласной ни с чем оппозиции особенно велика в тех странах, которые географически близко располагаются к границам России. Армянская оппозиция – ребята весёлые и задорные. Сначала не нравились тарифы на электричество, потом перестал нравиться Серж Саргсян, теперь сарксяно-энергетические «майданы» в прошлом – на повестке дня такой вопрос: а почему управлять страной не должен человек, которого реально поддерживают не более 8% населения?.. Он и с трибуны кричать умеет, и бороду отрастил, и вообще он за всё хорошее против всего плохого. Даже Карабах обещал поднять на швейцарский уровень – да не по высоте, - он и так на ней... по экономике...14 апреля - банальная проверка обороноспособности сирийского «зонтика» ПРО, представляющего собой некую «миниатюру» российской войсковой ПВО (ПВО СВ) ввиду наличия на вооружении зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э», а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности «Панцирь-С1».Внимание! Внимание! Срочное сообщение из коллегии по правам и свободам металлических конструкций.Россия без стыда и совести удерживает в заложниках мирные обломки американских ракет. Требуем немедленно освободить заложников и начать международное расследование под эгидой организации «Скажи «да!» демократии!» Одновременно с этим вопрос о произволе России будет поднят в Совбезе ООН, где РФ несомненно должна быть лишены права вето. Сама возможность лишения права вето для России юридически подкреплена актами Наполеона Бонапарта от 1811 года и Карла XII от 1708 года – как монархов государств просвещённой Европы.Из послания президента стало ясно, что в России в «обстановке секретности» был разработан ряд средств ядерного сдерживания, на что было выделено немалое финансирование. Неясным осталось только то, зачем было предупреждать американцев, что их усилия по построению ПРО окажутся совершенно бесполезными.Даёшь построение 100 эсминцев к 2020 году! Даёшь построение 100 атомных субмарин к ближайшему дню рождения главы государства! Даёшь пару-тройку АУГ к следующей пятнице! Ну и не забыть по те самые 10 триллионов на образование и медицину.Стоит напомнить, что тут давеча Дмитрий Медведев, у которого нет денег, но он всё ещё держится, приглашал Барака Обаму приехать и взглянуть, как «разорвана в клочья» наша экономика. В общем, говорим «гоп» задолго до того, как перепрыгнуть...В опубликованных документах новой грузинской инициативы под названием «Шаг к лучшему будущему» фактически признается, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не собираются ими становиться.«Тбилиси сейчас анонсировал очередную "мирную инициативу" под названием "Шаг к лучшему будущему"… В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ», — сказала представительница российского МИД Мария Захарова в интервью каналу «Дождь». По ее словам, «признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность».Изменится ли что-нибудь в отношениях Абхазии и Южной Осетии с Грузией? Станет ли будущее светлее?Грузинский премьер Георгий Квирикашвили, вероятно, полагает, что да. На заседании кабмина он заявил, что инициатива «Шаг к лучшему будущему» направлена как раз на «улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии». И даже привёл конкретные направления улучшения: «расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом».Не исключено, что мирная инициатива направлена на нечто противоположное тому, что озвучила товарищ Захарова. Курс Тбилиси известен давно: стремление в НАТО. И «лучшее будущее» для жителей Абхазии и Южной Осетии предполагает разрешение территориальной проблемы по мягкому грузинскому сценарию. Мирному. Образование, программы, торговля, безвизовый режим, Европа… Заманчиво?Пока в МИД РФ бодро рапортуют насчёт «сумеют полностью осознать и принять политическую реальность», упомянутая реальность всё дальше уходит от пропаганды.Геополитическая катастрофа русской цивилизации отнюдь не осталась за рубежами прошлого столетия, но продолжается и сегодня. Она даже вступила «в новую, ещё более зловещую стадию», считает Юрий Селиванов.Речь идёт «о колоссальном ослаблении всего совокупного потенциала русской цивилизации, что фатальным образом сказалось на месте и степени влияния России в окружающем мире». А то «имеет ключевое значение для шансов любой цивилизации не только на успешное развитие, но даже на элементарное выживание», полагает обозреватель.А вот и аргументы.То, что происходит сейчас практически во всех национальных республиках, этих «отторгнутых кусках российской территории, в большинстве случаев никогда не имевших в исторически значимом масштабе даже собственной государственности», имеет один знаменатель. Это, указывает далее аналитик, «тотальная и окончательная зачистка всего, что так или иначе имеет отношение к русской цивилизации и к историческим границам России».Там, где этому пытаются противостоять, в ход идёт грубая сила. Как, например, в Армении: пророссийская власть которой стала объектом агрессии очередного «майдана».«Целый ряд переломных геополитических и оперативно-стратегических событий разворачивается прямо на наших глазах в последние дни. И практически каждое из них готовит наиболее сознательную часть нашего общества к крайне суровым и тревожным сценариям развития ситуации как непосредственно у наших западных и южных границ, так и в ближневосточной зоне стратегических интересов Российской Федерации», — пишет обозреватель Евгений Даманцев. По его мнению, наблюдающаяся тенденция взрывоопасна. Она прослеживается не только в ускоренной подготовке автомагистралей и железнодорожных узлов в Восточной Европе к переброске тяжёлой бронетехники и танковых мостоукладчиков, но и в наращивании военных контингентов ОВС НАТО в Румынии, Польше и странах Балтии, на границе с Западным военным округом.А ведь есть ещё и Сирия. Самую «грязную» работу, связанную с попытками наземного штурма позиций сирийской армии, американцы планируют поручить армиям «аравийской коалиции». Идеальным для США является здесь переформатирование площадки Генассамблеи ООН под бесправное однобокое судилище. С этого момента любая заранее спланированная провокация, любой фильмец от «Белых касок» может стать удобным поводом для развязывания регионального противостояния, да ещё и в «правовой» обёртке.Из Сирии приходят сообщения о том, что Израиль нанёс очередной удар по территории страны. Пресс-служба ЦАХАЛ подтверждает эти данные, заявляя, что удар был нанесён по огневой точке сирийской армии.Цитата из сообщения пресс-службы Армии обороны Израиля: «ЦАХАЛ не потерпит попыток наносить удары по суверенитету нашей страны, по безопасности наших граждан. ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за происходящее на его территории».По сирийским данным, в ходе боестолкновения САА с боевиками на юге страны одна из выпущенных мин разорвалась в северной части Голанских высот. Сообщается о том, что, по всей, вероятности, речь идёт о шальном боеприпасе, который перелетел через позиции террористов.Согласно последним данным, было уничтожено одно артиллерийское орудие сирийских правительственных сил.При этом в самом Израиле полагают, что разорвавшийся на севере Голанских высот боеприпас оказался там случайно, то есть САА не вела целенаправленного обстрела. Впрочем, осознание этого факта не помешало нанести удар именно по правительственным силам Сирийской Арабской Республики…Межкорейский саммит на высшем уровне, по мнению обеих сторон, прошёл блестяще и открыл широкие перспективы по развитию и объединению двух Корей. В одну Корею!«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — гласит совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.Однако в Сеуле многие рассматривают интеграцию не как объединение, а как присоединение Северной Кореи к Южной. С обязательным демонтажем политической системы КНДР и преследованием «слуг режима». Своё слово тут скажут и люди из американского Госдепа.Тем не менее, корейский народ двинулся по новому мирному пути.В индийской прессе со ссылкой на высокопоставленных чиновников в министерстве обороны говорится о претензиях, которые индийское ведомство предъявило США. Причиной предъявления претензий Вашингтону со стороны Нью-Дели стало то, что США недвусмысленно дают понять Индии следующее: будете сотрудничать в военно-технической сфере с Россией и закупать у России вооружения — в ответ будут приниматься антииндийские меры.Речь идёт о требованиях со стороны США исполнять антироссийские санкции по так называемому акту CAATSA. Если говорить упрощённо, то его смысл в том, чтобы распространять санкции и на тех, кто вступает в торговые отношения с Россией на рынке вооружений и сфере энергетики. Индия такие отношения имеет в течение многих лет и сегодня заявляет о заинтересованности в приобретении ЗРК С-400.Тем временем в Индии продолжают обсуждать решение военно-промышленного руководства о выходе из совместной с Россией программы FGFA. Через несколько дней после принятого Нью-Дели решения появились заявления о том, что претензии претензиями, но чем же в итоге Индия собирается заменять проект, на который уже потрачены годы и немалые средства?Обсуждается и доклад военных аналитиков Индии для оборонного ведомства страны, в которым раскритикованы стелс-характеристики российского Су-57. А именно Су-57 фактически и должен был стать основой для совместной российско-индийской разработки. В докладе говорится о том, потоки, создаваемые двигателями так называемого первого этапа, позволяют обнаруживать истребители радарами. Отмечено, что на американских истребителях эта проблема во многом решена с помощью конструктивных особенностей "специальных перегородок, прикрывающих поверхность двигателя", а также формой самого планера, частично укрывающего работу силовых установок. Помимо этого, отмечены и другие причины «низких стелс-характеристик» истребителя Су-57, о которых, однако, официально не сообщается…На таком фоне западная пресса бодро заявляет: мол, в такой ситуации у Индии остаётся один вариант — стать партнёром американской программы по F-35!Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал "совершенно неприемлемым" тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета.«Считаю отказ России делать финансовый взнос недопустимым», — заявил Ягланд. В то же время он сказал: "Я за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы".Напомним, делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.Теперь хозяева банкета требуют заплатить за банкет того, кого с банкета выгнали. Если же отсутствующий на банкете по счёту не заплатит, получится «совершенно неприемлемый» факт. Какой же? На следующих банкетах перед важными господами будут стоять пустые тарелки.После того как президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках российского ВПК, все пропагандистские усилия Вашингтона были брошены на пропагандистскую кампанию: мол, в действительности Россия — отсталая страна, а её вооружение устарело и уступает западному по большинству параметров.Новым импульсом для «развенчания» военной мощи России стала ракетная атака США и её союзников на Сирию. Представитель Пентагона Дана Уайт на специально созванном брифинге объявила, что системы ПВО, действующие в Сирии, не сумели перехватить ни одной американской ракеты. «Из ракет наземного базирования, запущенных режимом Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведённые Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», — сказала Уайт.Формирование имиджа России как колосса на глиняных ногах было непременным информационным мероприятием всех, кто готовил нападение на нашу страну, начиная с Наполеона. Да только надо помнить, что, к примеру, гитлеровцам их мощная пропаганда вышла боком!Руководство Рейха само насквозь пропиталось пропагандой, уверовало в неё и стало больше доверять материалам ведомства Геббельса, чем докладам подчинённых Канариса. В результате с первых же дней войны немецкие военные столкнулись с неприятными неожиданностями. Вооружение русских, качество техники, плоды индустриализации — всё это противоречило пропаганде и часто ставило командование немецких войск в тупик.«Мрия» по-украински значит «мечта». Так назывался большой транспортный самолёт Ан-225. Сейчас это имя носит отель «резорт энд спа» – самый дорогой отель Крыма с президентскими виллами.В «Мрии» прошёл 4-й экономический форум. Председатель оргкомитета форума – глава Республики Крым Сергей Аксенов. По сообщениям организаторов, форум посетило 3000 человек из 70 стран.Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета форума, торжественно заключил, что международный интерес к ялтинскому форуму становится выше, чем ко всемирному форуму в швейцарском Давосе. Правда, пишет Мокей Русинов, о всемирно известных компаниях, переметнувшихся из кресел давосского форума на стулья «Мрии», Назаров не сообщил…А что же сообщил? Он поведал, что ожидается подписание соглашений на сумму 150 млрд. рублей. Впрочем, из задуманных на форуме проектов был рассекречен лишь один. По словам Назарова, это создание на территории Крыма… козьей фермы. И вот её стоимость: 6 млрд. рублей. Такая вот инновация!Форум оказался дискриминационным для… россиян.Иностранным гостям не нужно было платить организационный взнос (между прочим, сумма внушительная: 130.000 рублей). Однако этот взнос был обязателен для россиян!Подобное ущемление своих граждан показательно: ради отчётов о посетивших форум «представителях из 70 стран» власти Крыма деньги на проведение форума взяли в карманах российских участников и налогоплательщиков. Хитрый план? Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 215 Источник Похожие новости Последнее кольцо анаконды Валюта, которая заменит американский доллар Почему учения Joint Warrior направлены против России

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