Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?

На сегодняшний день оперативную обстановку у линии соприкосновения, а также степень тотальной недоговороспособности Киева и Запада на дипломатическом фронте можно отнести к категориям, прошедшим точку невозврата к конструктивному диалогу, который мог бы привести к мирному процессу передачи ЛДНР оставшихся территорий бывших Луганской и Донецкой областей, будь он проведён до 18 января 2018 года.









На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево?



Прогнозы, прогнозы... Сложно сказать, который это прогноз по поводу «мясорубки» на Донбассе – сотый или пятисотый. При этом чаще всего в прогнозах не учитывается один немаловажный аспект – а кому конкретно на Донбассе эта «мясорубка» нужна? России? Кхе-кхе... Никак нет. Если говорить о Киеве и Вашингтоне, то их устраивает и вялотекущий конфликт под боком у России. Для Порошенко самое то: масштабные ресурсы тратить не нужно, при этом большинство «киборгов» и прочих «трансформеров» - по окопам и блиндажам, подальше от Банковой, Крещатика и Майдана. А Вашингтону понятно, что любой мощный «замес» - это окончательный развал Украины с возможностью нарастить ещё и процент антиамериканских настроений – после «безвозмездного» вручения ВСУ американского оружия. Так что, этот нарыв, порождённый «достигнутыми договорённостями» и дальше будет оставаться нарывом, пока у кого-то попросту не лопнет терпение. Людей жаль...



Комментарии наших читателей:



a.s.zzz888

Тяжёлые времена наступают на Донбассе. Укрофашисты всё приготовили для войны. Надеемся, что всушники будут биты, как и прежде. Терпения и побед, ЛДНР!!!



inkass_98

Какие к бениной маме "Оплоты" в укровермахте? Пять штук парадных пойдут в бой? Не делайте мне смешно, их присутствие даже не заметят в общем замесе.



akudr48

Вместо того чтобы решить вопрос с Донбассом в интересах России - а) признать ДНР и ЛНР в апреле 2014, б) создать сухопутный коридор в Крым (освобождение Мариуполя в 2014), в) добить укрофашистов в Дебальцевском и других котлах (осень 2014), власти России а) подписали Минские соглашение, б) ввязались в Сирийскую топь, тем самым, отдав все козыри на откуп Киеву (договороспособному партнеру Порошенко) и надеясь на милость США.

Не вышло ни того, ни другого.

И теперь придется властям или воевать с Киевом или сразу сдаваться, что легче сделать сейчас, предать окончательно Донбасс, когда появились кремлевские списки.

Как говорится, самая эффективная политика - это принципиальная политика. На Донбассе принципиальность должна бы была заключаться в защите русских путем признания и затем воссоединения с ЛДНР. Хотя многое уже упущено, но не все, это можно сделать сейчас, именно когда появились кремлевские списки.

Но все ограничилось бесконечными ток-шоу по всем ТВ каналам, на которых российские клоуны раз за разом одерживали блистательные победы на клоунами с Украины. И те, и другие - проплаченные Москвой холуи, выдерживающие линию на забалтывание трагедии жителей Донбасса.

Чего терять-то теперь фигурантам этих списков, казалось бы, им руки развязали? Но, видимо, есть что им терять, есть, на что они будут до последнего разменивать Донбасс...

Горный стрелок

ВСУ наступать не способно. Ожидаемые потери в таком наступлении превосходят их боевую устойчивость в несколько раз. Никакие "Джавелины" и прочая дребедень от массированных артиллерийских ударов их не спасут.



Многорукая Индия



Индийское участие в совместном с Российской Федерацией проекте истребителя 5-го поколения оказывается под очень большим знаком вопроса. При этом знак вопроса по индийскому участию уже настолько большой, что сама программа в большей степени стала состоять в индийских претензиях к российским коллегам. И эти претензии нарастают как снежный ком.



Служба по контракту. ВДВ



Индия угрожает России, или О нелёгкой судьбе FGFA



Одной рукой Индия угрожает по перспективного истребителю 5-го поколения, другой – пожимает руку директора «Севмаша», нахваливая за помощь в содержании авианосца «Викрамадитья». А если учесть, что в индийских верованиях рук бывает и поболе двух, то индийская «многовекторность» вряд ли может удивить.



Комментарии наших читателей:



Варяг_0711

Индусы не просто сложные, а архисложные "партнеры". К тому же у нас в этом регионе свои интересы, у них свои. Им не нравится наше сближение с Китаем, а уж тем более с Пакистаном. К тому же они хотят получить не просто готовый самолет, а в первую очередь технологии, а это как раз нам ни к чему. Так что, заключая контракт с индусами нам надо не семь раз подумать, а семьдесят семь, прежде чем ставить свою подпись под контрактом. А то мы гонимся за этими контрактами, а в итоге денег нет, а претензий выше крыши.



Egorovich

Кроме как с Россией индусам не с кем создавать самолет 5-го поколения. С Китаем полный пролет, от матрасников только отверточная сборка и не более. Так что повыпендриваются, как всегда, и продолжат совместный проект.



НЕКСУС



Убежден, что весь процесс сборки переносить на территорию Индии этого самолета не разумно. При этом ведь индусы хотят заполучить и всю документацию по этой машине, что полностью ставит крест на секретности этого проекта, которой так придерживались наши конструкторы все это время. США пустят в бой «камикадзе» из Литвы, Гондураса и Незалежной

Матрасы не продавали Раптора, исходя из того, что дарить новейшие технологии свои они не хотели ни противникам ни союзникам. Почему мы должны поступать иначе с Су-57? У нас в этом деле есть большой козырь... Китай вооружается и создает свои истребители (пусть пока не очень хорошие). Строит много и работает над своей школой самолетостроения. А у индусов при этом застой в проекте спарки Су-57. То есть время в этом вопросе на нашей стороне.Убежден, что весь процесс сборки переносить на территорию Индии этого самолета не разумно. При этом ведь индусы хотят заполучить и всю документацию по этой машине, что полностью ставит крест на секретности этого проекта, которой так придерживались наши конструкторы все это время.Матрасы не продавали Раптора, исходя из того, что дарить новейшие технологии свои они не хотели ни противникам ни союзникам. Почему мы должны поступать иначе с Су-57?



Польша: Тут помню, тут не помню



Наконец-то Киев дождался польского ножа в спину. Теперь бандеровцы официально — враги Польши. Именно такое решение принял польский парламент. Это стало очередным недружественным шагом в отношении официального Киева, причем шагом, идущим далеко.







"Львовнаш", или Как Польша готовится к разделу Украины

Варшава ступила на скользкий путь отрицания участия поляков в Холокосте



Польская память, она уникальна в своём роде: преступления бандеровцев хранит, а о сотрудничестве польской власти с нацистской Германией, включая сотрудничество по расчленению Чехословакии, старается помалкивать. За упоминание о сотрудничестве с Третьим Рейхом – «уголовка», как и за продвижение идеологии украинских националистов. То есть, решили сделать «коктейль», где поляки – белы и пушисты, причём самые главные жертвы в Европе. Удивительно, что в новом польском законе не нашлось места (пока...) о необходимости возвеличивания идеологии пана Мацеревича – об «уголовной ответственности за отрицание причастности Москвы к крушению Ту-154». Пожизненно... А так был бы полный комплект...



Комментарии наших читателей:



andj61

Ну, тогда Штеттин, Бреслау, Данциг, Штольп, Грюнберг, Лигниц и т. д. - немецкие города, и задачу их возвращения в Германии никто никогда не отменял.



den3080

Всё готово к возврату Львова...(с)

Что готово-то? Я, честно говоря, не понял.

Ну хорошо, согласимся - готово.

Способ назовите. Самопределение (референдум)? Или просто несколько польских дивизий перейдут западную границу Украины? Что-то ещё? Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт



rotmistr60

Хитромудрые, конечно. То, что по отношению к бандеровцам приняли, можно только приветствовать, а вот то, что жестко хотят пресечь напоминание о своих преступлениях выглядит подленько особенно на фоне постоянных обвинений России в оккупации Польши, расстреле польских офицеров и далее по списку. Но другого, честно говоря, от Польши трудно было ждать.



«Деривация-ПВО» против роя и не только



В минувший четверг 25 января пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» сообщила о недавнем визите высокого гостя. Согласно опубликованной информации, в январе АО «ЦНИИ Буревестник» с рабочим визитом посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. В ходе визита специалисты промышленности и высокопоставленный чиновник обсудили вопросы диверсификации производства и возможность выпуска продукции гражданского назначения.







«Деривация-ПВО» и другие новинки калибра 57 мм



«Засветилась» на официальном фото от «Уралвагонзавода» «Деривация-ПВО», понятное дело, не случайно. На фоне историй о мини-БПЛА, по которым лупить из «Панциря» не всегда продуктивно и точно не экономично, старый добрый зенитный вариант, да ещё и скорострельностью до 120 выстрелов в минуту – неплохой ответ идеологам эффективности беспилотного «роя». При учёте того, что «Деривация-ПВО» может уверенно «сшибать» воздушные цели, движущиеся и на сверхзвуковых скоростях, спектр применения, безусловно, шире, нежели исключительно беспилотные вундервафли полукустарного типа из серии «чтобы никто не догадался».



Комментарии наших читателей:



Strashila

Крамольная мысль... скрестить её с комплексом «Сосна», в обоих случаях пассивная система обнаружения, пара ракет в комплексе не помешала бы. Для чисто наземных, то надо бы шасси танка и башню, чтоб хотя бы 30 мм снаряд держала, имела возможности установки ДЗ и АЗ. У Украины через десять лет появится реальная угроза России



Грац

Была «Шилка» чисто пушечная, вдруг решили к этой концепции вернуться, есть ли смысл, если только гонять беспилотники, да и то дворовой сборки, которые с высоты не работают.



Лопатов

Абсолютно закономерный результат. Авиационные средства поражения становятся всё более дальнобойными. Как результат - приходится увеличивать дальность работы средств армейской ПВО. Что делает комплексы всё более громоздкими. Сравните размеры "Тунгуски" и "Панциря". Посему идея совмещения себя изжила.

Беспилотники, высокоточные боеприпасы, барражирующие боеприпасы. В перспективе - артиллерийские снаряды, мины и РС (управляемые РС).

Целей для такого рода чисто артиллерийских комплексов на современном поле боя не много, а очень много. Вот, к примеру, пресловутый "Джавелин". Что мешает эту низкоскоростную ракету сбить при попытке поразить цель сверху? Она для этого почти на 200 метров вверх поднимается.



Когда «прорвёт» «Армату»?



Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».







Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк



И как только речь заходит о новых поставках танка Т-90М, сразу же – об «Армате». Многие начинают беспокоиться на предмет «Армата» - всё?» будто бы поступление на вооружение одного танка сегодня полностью исключает поступление партии других танков завтра. В конце концов, Т-14 «Армата» уже сделала важное дело – заставила о себе говорить, причём в первую очередь зарубежных коллег. Мол, кто этих русских теперь разберёт – на каком уровне реализации программа танка нового поколения? – может, этих Т-14 на подземных стоянка уже видимо-невидимо, и они роют пушками тоннели под Ла-Маншем... Максим Шевченко: Советы должны быть восстановлены как демократические институты



Комментарии наших читателей:



Stas157

Армата арматой, а Т-90 еще послужит! Всегда считал, что возможно лучший в мире Т-90 рано списывать со счетов. Если уж сравнивать, надо сравнивать по цене, а это значит: что эффективнее два Т-90 или одна Армата?



влад66

До Арматы когда ещё дело дойдет, сейчас на испытаниях, будут устранять еще "ошибки роста" как со всей новой техникой, а Т-90 и Т-72 это основа сейчас нашего танкового парка.



Alex-a832

Армата - это концепт нашего основного танка, который только проходит "тщательную обработку напильником". Можно было бы ругаться, если бы его так быстро запустили в серию. Получили бы аналог F-35 - дорого и сыро. А мы сейчас реально готовимся к войне, так как у Запада на нас уже слюна с клыков льется, в любой момент могут начать, поэтому России важно иметь массу проверенных машин с развитой ремонтной базой, по умеренной цене, а не сырой концепт по бешеной цене небольшой серией. А то, что рекламируют Армату - так то янкесов и других натовцев на гонку вооружений разводят, да и про себя показать, что оборонка новейшие разработки имеет - тоже правильно.



Соломоново решение по автоматам



Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.







Минобороны примет на вооружение два автомата

"Калашников" запускает АК-12 в серию



Комментарий только один: постановкой на вооружение двух автоматов Минобороны принимает поистине Соломоново решение. Ведь отрубить один из проектов означало поставить крест на новом производстве автоматического стрелкового оружия, а в случае с ковровскими производителями – возможно, и на самом существовании завода. Так что, за решение – пять баллов. В конце концов, решение экономических задач на фоне реализации программы перевооружения ещё никто не отменял. Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"



Комментарии наших читателей:



Труд

По срокам вот только не понятно, принять то приняли, а когда планируют начать и закончить перевооружение неизвестно.



Касым

В Коврове завод надо модернизировать - от этого наверняка будет многое зависить по АЕК.

Рад, что эта "бадяга" закончилась.



Тамагон

А прицелы к ним идут, или автомат будет поставляться голый без обвеса?



Пробиркин разочарован



Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и частично удовлетворил апелляции ещё 11-ти. Речь идёт об атлетах, которые ранее Международным олимпийским комитетом были «пожизненно» отстранены от участия в Олимпиадах в связи с обвинениями в якобы нарушении антидопингового кодекса.







Суд оправдал большинство пожизненно отстраненных российских спортсменов



Какова реакция ВАДА и МОК? Говорят, что они «озабочены», «озадачены» и вообще – кушать нормально не могут. Это ж надо, CAS поставил под сомнение доклад самого Его Антидопингового Высочества Ричарда Макларена (в узких кругах – Пробиркина). Пробиркин столько «фактов» насобирал – две царапины нашёл, с Гриней Родченковым на брудершафт выпил, дырку в стене нащупал, а CAS, понимаешь, пошёл на поводу у агентов Кремля. Вывод один – санкции против судейской коллегии CAS с заморозкой счетов в швейцарских банках, немедленно!.. Ибо покусились на важнейшую формулу экспертов ВАДА, напрямую связывающую мочевые пузыри российских спортсменов с их виновностью. Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…



Пробиркин, готовь компенсацию!..



Комментарии наших читателей:



Muvka

Значит, нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.



helmi8

Все верно - в уголовный суд за клевету привлечь Макларена и всю остальную гоп-компанию. И еще иски за моральный и материальный ущерб. И пусть они покрутятся...



Astepanov

А между тем, "мавр сделал свое дело": ведущим олимпийцам вымотали нервы и не дали нормально готовиться к Олимпиаде, сборная дискредитирована, выступать будут под флагом МОК и без национальной атрибутики... "Мавров", конечно, пожурят и даже, может быть, уволят, но можно быть уверенным: они получат компенсации. Так что волки остаются волками. А вот беззубость нашей политики удивляет.

Vladimirvn

Неужели существует и работает, Международное право? Мои шаблоны, дали трещину.



«Новая» украинская ракета. Смех смехом...



На днях Киев провел очередные ракетные испытания. На этот раз новой украинской крылатой ракеты «Нептун». Мнения экспертов при этом разделились. Киевские «специалисты» пишут о том, что новая ракета может долететь чуть ли де Москвы, а российские в основном сходятся во мнении, что все это блеф.







Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»



Долетит ли украинская ракета «до Москвы» - дело десятое. Главное, что при всей нередко высказываемой иронии в отношении современных украинских вооружений, разработки таких вооружений ведутся. И ведутся с двумя целями. Первая – освоить средства. Вторая – по возможности применить их против Донбасса. Так что, можно сколько угодно иронизировать над тем, что Турчинов презентовал копипаст ракеты разработки СССР, но ирония вряд ли уместна. Ведь украинская власть получает возможность после откатов и распилов «для сЭбЭ» вбухивать средства именно в военку, которая к мирному разрешению конфликта едва ли способна в конечном итоге вывести. Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше



Комментарии наших читателей:



Strashila

Да... ещё сколько таких заделов бывшего СССР раскидано по бывшим республикам.



52гим

Традиционно ракеты полетят или в гражданские самолеты, или в мирных жителей, или в собственные казармы. У них другой программы не мается.



rkpu97

Показаны типичные бросковые испытания. До нормального полета ракеты еще надо сто верст....

Опять же вопрос: где готовить кадры будущих корабельных ракетчиков (единственное Черноморское ВВМУ им. П.С.Нахимова осталось там, где и было со всеми кадрами преподавателей и матбазой)? А технические пункты хранения, обслуживания и подготовки ракет? Про носители этих ракет - отдельный вопрос. И самый главный: "где деньги, Зин?"



Споткнулись те и эти



Несмотря на надежды, возлагаемые представителями министерств иностранных дел России, Сирии и Ирана, Конгресс национального диалога Сирии с 29 по 30 января не смог выйти на уровень, позволяющий сформировать Комиссию по обсуждению сирийской конституции.



Тем временем военные силы Турции споткнулись при проведении наступательной операции в сложном горном рельефе на западе и севере кантона Африн, а также и в боевых действиях в местности восточнее реки Африн. К 27 января силам YPG удалось уничтожить не менее семи основных боевых танков M60A3/T-Sabra и «Leopard-2A4» сухопутных войск Турции.







Анкара пошла на неожиданные меры в попытке переиграть Москву и Дамаск. Коммандос и «ан-Нусра» в хитром плане Тайипа

Эрдоган получил «первое китайское предупреждение» от ВС Сирии. Что произошло под Хадером?



Тактический расклад продолжает играть на руку Дамаску, Москве, а также Вашингтону, считает обозреватель Е. Даманцев. Активно поддерживаемые добровольцами, а также стрелковым, противотанковым и переносным противовоздушным ракетным вооружением отряды YPG и YPJ погрузили турецкую армию в затяжное и изматывающее противостояние, способное всего за несколько месяцев ослабить Турцию в геостратегическом плане. Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени



По-видимому, понесённых потерь Эрдогану мало, поскольку на днях он анонсировал скорое открытие «Манбиджского фронта». Увязнув в боях ещё и на этом направлении, ВС Турции окончательно потеряют боевую устойчивость.



Комментарии наших читателей:



Лесс

Интересная информация. Удивлён тому факту, что сирийцы решились на нанесение удара по туркам. Видимо, турки захотели слишком много и получили по рукам. Странные там дела творятся сейчас.



Дикий хорёк

Как мне казалось, Турции дали "отмашку", чтобы максимально ослабить или вообще уничтожить формирования курдов. Ведь их независимость никому не нужна, кроме Штатов. Или турки решили под шумок отхватить чуть больше, чем им разрешили?



Авель

США это тоже не надо, им нужна война. Курдам нужно дать автономию, государственность сегодня невозможна, слишком слишком много заинтересованных сторон, что чревато…



Китай интересуется Арктикой



Госсовет КНР обнародовал Белую книгу об арктической политике государства. У Китая нет собственной территории в Арктике, однако Пекин считает себя «заинтересованной стороной» в делах Арктики. Новый Шёлковый путь стал «полярным». Аналитики отмечают, что в рамках китайских инициатив у России есть шанс наладить партнёрские отношения в развитии Севморпути.







Дракон в Арктике. Новый Шёлковый путь станет полярным



У Китая и России возникает ещё один повод для того, что разные эксперты называют нынче «партнёрскими отношениями». На сей раз партнёрство будет развиваться вокруг Севморпути. Для этого проекта есть все основания: Москва сама нацелилась на этот маршрут для поставок китайцам того, чем сильна экономика «медведя»: энергоресурсов. Как Америка оказалась «претендентом» на даровую поставку Украине военной техники



Однако у Москвы ныне худо с деньгами: то нефть в мире недостаточно дорогая, то в бюджете дыра, то западные санкции мешают. Значит, расчёт будет на китайские инвестиции в развитие арктического региона. Эксперты эту мысль подтверждают.



«Ряд экспертов считает, что это перспективная тема: совместное освоение Арктики с использованием китайских инвестиционных ресурсов. У них есть свои наработки в области строительства ледоколов и специального оборудования. Другие считают, что это тема очень сложная и не стоит с китайцами сильно интегрироваться в деле освоения Арктики. Но процесс все равно потихонечку идёт», — говорит руководитель российско-китайского центра Финансовой академии при правительстве РФ Николай Котляров. Однако «обойти Россию» у Китая не получится: речь пойдёт, вероятно, только о совместном освоении маршрутов, то есть на взаимовыгодных условиях.



Какими могут быть эти условия, пока не ясно.



Комментарии наших читателей:



EwgenyZ

«У Китая нет собственной территории в Арктике…» Ничего, насыплют архипелаг в нейтральных водах (льдах) и будет!



vlad007



К сказанному в статье надо добавить, что проход через Суэцкий канал стоит денег, и не маленьких — от 8 до 12 долларов за тонну водоизмещения судна, т. е., к примеру, проход судна водоизмещением 30000 т стоит 360000 долларов. Кроме того, на проход через Суэцкий канал бывают очереди, т. к. пропускная способность невелика, и это тоже увеличивает время. Но и ледокольная проводка стоит денег, хотя при наличии танкеров ледового класса Arc7 ледоколы практически не нужны. Планета террора

К порту Сабетта сейчас начато строительство жел. дороги в рамках проекта Северный широтный ход, этот инфраструктурный проект позволит связать порт с жел. дорожной сетью всей России и таким образом решить проблемы доставки грузов туда и оттуда. Китай (компания CNPC) является одним из акционеров завода по производству СПГ "Ямал-СПГ" (если не ошибаюсь, 20% акций) и имеет соответствующую долю в производимой продукции, т.е. Севморпуть для Китая уже задействован: есть товар и есть потребители — вся юго-восточная Азия.К сказанному в статье надо добавить, что проход через Суэцкий канал стоит денег, и не маленьких — от 8 до 12 долларов за тонну водоизмещения судна, т. е., к примеру, проход судна водоизмещением 30000 т стоит 360000 долларов. Кроме того, на проход через Суэцкий канал бывают очереди, т. к. пропускная способность невелика, и это тоже увеличивает время. Но и ледокольная проводка стоит денег, хотя при наличии танкеров ледового класса Arc7 ледоколы практически не нужны.К порту Сабетта сейчас начато строительство жел. дороги в рамках проекта Северный широтный ход, этот инфраструктурный проект позволит связать порт с жел. дорожной сетью всей России и таким образом решить проблемы доставки грузов туда и оттуда.



Горный стрелок

Северный морской путь без России эксплуатировать никто не сможет. Вообще. Посему — это хорошая идея, и весьма полезная для нашего Севера. Пусть плывут. Ещё и железные дороги с Урала к побережью здорово сократят транспортное "плечо". Другое дело — о выгоде не забывать.



Перехват с соблюдением норм



Госдепартамент США выступил с заявлением о «глубокой озабоченности». «Озабоченность» возникла в связи с перехватом американского самолёта-разведчика ЕР-3Е Aries II, который осуществлял разведывательные действия над Чёрным морем. Перехвачен он был российским истребителем Су-27 над нейтральными водами. В Минобороны РФ отметили, что перехват был осуществлён с соблюдением всех норм безопасности. Американский военный самолёт сопровождался российским истребителем, что не позволяло самолёту-разведчику ВВС США оказаться в российском воздушном пространстве.







Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..

США опубликовали кадры перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика

"Русский был совсем рядом". Новые видео сопровождения российским Су-27 американского EP-3



И отчего-то совсем не удивляет следующий факт: в Госдепе США не стали комментировать вопрос о том, что забыл американский самолёт-разведчик над Чёрным морем!



Между прочим, Пентагон тоже недоволен. Только в случае с американским оборонным ведомством речь идёт уже не об «озабоченности», а о «непрофессионализме» русских.



В Пентагоне опубликовали кадры пролёта Су-27 в нескольких метрах от самолёта EP-3 Aries II и заявили, что «русский самолёт был совсем рядом», и это «непрофессионально и опасно, так как американский борт попал в реактивную струю».



Комментарии наших читателей:



влад66

Хоть они и гегемоны, но Чёрное море — это не их вотчина, пускай озабоченности лучше выражают, не все же нам озабочиваться.



Мар.Тира

Далековато запустили, вы не находите? Надо жестче работать.



revnagan

Может, вы невнимательно читали статью? На волне ура-патриотизма. Цитирую: "Речь идёт о самолёте радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США, который над нейтральными водами был перехвачен российским истребителем Су-27".

Над нейтральными водами! А теперь представьте, что американец в результате действий российских ВВС взял да и сорвался в "штопор". Над нейтральными водами. Как это будет выглядеть? Правильно: нападение, повлёкшее гибель иностранных граждан. Совершённое российскими ВВС над НЕЙТРАЛЬНЫМИ водами. А вы призываете "жёстче работать". Это как, сбивать их прямо на взлёте? Бомбить аэродромы базирования? Формально они ничего не нарушили.



Мар.Тира

Встречать надо НА ПОДЛЁТЕ, а не когда факт приближения уже свершился. Бриты нас встречают издалека, с почётом, а мы совсем "уважение" к американцам потеряли. Это говорит о пренебрежении, не опасности этого полёта, или неэффективности средств ДРЛО. Мне это представлять не надо, я 5 лет их "представлял" на границе США и СССР. Чем меньше мы на них обращаем внимания, тем больше они наглеют. В войсках ПВО говорили не "нейтральные воды", а "100-километровая нейтральная зона".



Маджумдар пророчит ядерную войну



О возможном преимуществе Североатлантического альянса в войне и наступлении «Doomsday» пишет в популярном журнале «National Interest» известный аналитик Дэйв Маджумдар. Война с Россией приведёт к ядерной катастрофе, которая убьёт миллиарды людей.



Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», печалится специалист.



С другой стороны, по данным Конгресса США, Москва постепенно уничтожает свой нестратегический ядерный арсенал. Сокращение идёт с конца холодной войны. В нынешней России, однако, насчитывается до 4.000 тактических ядерных единиц. Впрочем, другие эксперты предполагают, что у России имеется всего лишь 2.000 тактических единиц ядерного вооружения. Но и эти данные едва ли точны. Относительно свежий анализ, проведённый Royal United Service Institute Игоря Сутягина (Великобритания), показал, что у России имеется не более 1.040 ед. нестратегических ядерных вооружений. Из этого количества от 128 до 210 боеголовок стоят на вооружении у российских сухопутных войск. В российском флоте имеется около 330 тактических единиц ядерных вооружений, у российских ВВС — 334 ед. У сил противовоздушной обороны РФ есть ещё от 68 до 166 тактических ядерных вооружений, установленных на различных ракетах класса «земля — воздух». Наконец, согласно докладу, представленному Федерацией американских учёных, у России вообще нет развёрнутого нестратегического ядерного оружия. Все тактические единицы находятся «в центральном хранилище», а «несколько тысяч списанных нестратегических боеголовок ждут демонтажа».







Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной



На том «исследование» Маджумдара оканчивается. Мысль его ясна: американцам и натовцам не стоит так уж страшиться русского ядерного ответа и «эскалации» — русские могут не успеть дать тактический ядерный ответ. У них всё пылится на складах или устарело и ждёт разборки.



С другой стороны, аналитик Маджумдар намекает на «миллиарды» будущих жертв новой войны. Очевидно, за этими словами кроется мнение аналитика о вероятном применении русским стратегических ядерных вооружений, а не тактических. Логично: раз уж русские не готовы воевать тактическими «единицами», в ход пойдут стратегические. А как же: налицо опасность «существованию государства».



Спасение же для Запада специалист видит в одном: в мощи НАТО. У альянса непременно должны быть «преимущества» перед русскими. Видимо, в этом и основной посыл всей статьи. Чем больше у НАТО военной силы и технических преимуществ, тем меньше шансов на оккупацию г-ном Путиным стран Прибалтики.



Но зачем Кремлю страны Прибалтики? Ни один западный эксперт не только не отвечает на этот вопрос, но даже его, в сущности, не ставит. Единственный ответ, который дают иностранные аналитики и политики, состоит в следующем: Путин хочет восстановить былое величие России и продлить границы Отечества до бывших границ СССР. Однако это лишь пародия на ответ.



Комментарии наших читателей:



Варяг_0711

Как только дочитал до фамилии "аналитика" (Дэйв Маджумдар), читать дальше расхотелось. А после вот этой фразы: «Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист» я окончательно уверовал в "пророческий дар" этого диванного "аналитеГа".

Россия прямо-таки спит и видит, как бы развязать ядерную войну ради этих прибалтийских стран с пониженной социальной ответственностью. Ну, что еще можно сказать о даре предвидения Дэйва Маджумдара? Сказать, что таких "аналитиков" в СССР в спецзаведениях держали, это значит ничего не сказать. С таким же успехом и я могу выступать в роли международного аналитика, даже думаю, у меня намного лучше получится.



Ныробский

Я так думаю, что этот, как вы обозначили, "аналитеГ", и не ставил такой задачи, чтобы выдать обывателю реальный расклад и прогноз развития военных действий между НАТО и Россией, равно как и результат оных. У него другая задача, а именно методичное и постоянное воздействие на моСХ американского и европейского жителя с целью приучения его к мысли о неизбежности грядущей войны с Россией. Не более того...



andrej-shironov

Я стесняюсь спросить: а на хрена России страны Прибалтики-то захватывать? Упёрлись ли России хуторяне без полезных ископаемых?



zyzx

Ну вы и странный, мы же злые РАШИНСЫ! Я вот каждое утро после питья водки и игры на балалайке начинаю план вторжения в разные страны разрабатывать, потом катаюсь на медведе и точу свой автомат.



Стрелять из пушек по ракетам — это выгодно



Американская армия ищет недорогую замену ракетам-перехватчикам. Как сообщает breakingdefense.com, управление стратегических возможностей Пентагона работает над созданием артиллерийской системы противоракетной обороны. По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, тестирование «арт-ПВО» должно состояться уже в этом году. В американском военном ведомстве считают, что артиллерия в качестве ПВО будет существенно дешевле традиционных ракетных систем.







Американцы решили стрелять по ракетам из пушек

Артиллерийская ПРО: новое предложение американских специалистов



Есть и конкретика.



Одним из решений указанной проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Названный боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение. После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP.



Налицо и большая экономия, о которой беспрестанно думает Дядя Сэм. Дело в том, что стоимость одного выстрела боеприпасом HVP составит всего 85000 долларов. Дорого? Сравните: ракета-перехватчик системы «Patriot» обходится американскому бюджету примерно в 3 млн. долларов!



Поэтому концепция может найти практическое применение.



Комментарии наших читателей:



hotrod

Круто! Гаубицей по беспилотнику! Россия отстает :)



Альф

Если уж решили использовать снаряд для ПРО, так лучше создать не кинетический снаряд, а картечный. При калибре в 6 дюймов зона поражения будет достаточно велика, особенно если стрелять всей батареей по одной цели. Правда, такое возможно только при объектовой ПВО. На ходу или с корабля создать такую плотность огня, мягко говоря, нереально.



Alex-a832

Ну да, очень дёшево... Один выстрел из гаубицы в качестве зенитки — почти 100 килобаксов. Они только на блицкриг и рассчитывают. Иначе ни один бюджет, даже американский, в длительной войне такие "экономичные" вооружения не потянет.



Пилите, Шура, пилите!



По мнению обозревателя Ю. Подоляки, новая перспективная система ПРО США (см. предыдущий эпизод «Итогов недели») представляет собой «бред и колоссальный попил бюджета».



То, что дорого для артиллеристов, дешево для противоракетчиков. По его задумке Сабио, жизненно важные объекты в США и на поле боя будут охраняться американскими артиллеристами, которые будут сбивать сверхскоростными и точными снарядами баллистические ракеты лучше любого «Пэтриота». При этом ориентировочный расход на одну цель составит «всего» 22 снарядов. «Так и хочется сказать Винсенту: остановись, вспомни законы физики! — пишет Ю. Подоляка. — Какой сверхскоростной снаряд? Какие 5600 миль в час? Мы не на Привозе. М109 «Палладин», даже с новым стволом — это не электромагнитная пушка, это обычная САУ, которая вытолкнет снаряд максимум со скоростью 1-1,2 км секунду. Причем это будет на уровне земли. Уже на высоте 10-15 км остаточная скорость снаряда, а значит, и свобода его маневра будет очень слабая, а потому вероятность попадания будет невысокой. Но и это еще не все. Чтобы за несколько секунд, которые летит БЧ баллистической ракеты на конечном участке траектории, выпустить 22 снарядов, нужно 22 ствола, так как их скорострельность не позволяет сделать за это время даже 2 выстрела. Итого имеем дивизион… Да, чуть не забыл. Нужны еще несколько комплектов радаров, каждый из которых по минимуму стоит до 100 млн. долларов (ух, как горят ладошки у довольных американских генералов)!..»







Новая перспективная система ПРО США: бред и колоссальный попил бюджета



Кроме того, понадобится 550 МВт электроэнергии, а это значит, что поблизости «батареи» нужно будет ставить блок АЭС, отдельную подстанцию и очень сложную систему распределения, которая в случае необходимости отключит соседние города от электропотребления и обеспечит противоракетную оборону района.



Впрочем, испытания лишь намечаются…



Комментарии наших читателей:



210окв

Распил… пропил… Опять. Они РАБОТАЮТ над чем-то новым. Да, может, и не получится, и дорого очень всё. Могут себе позволить. Жаль, что у нас такого нет.



инженер74

Чем-то новым была электромагнитная пушка, но не взлетела. А подобное ПРО, если оно не фейк, — это мега-"Панцирь" за мегаденьги! Жалко ребятам проект закрывать, вот и резвятся как могут, может, что и прокатит, и ещё пара-тройка лет сытой жизни! ИМХО.



Лопатов

Тут всё намного, намного веселее.

Есть итало-германская серия подкалиберных ОФ снарядов "Вулкано" для ствольной наземной и корабельной артиллерии. Разработаны, испытаны, готовятся к постановке на вооружение. «БАЕ Системз» предлагали их американской армии. Но в США, видимо, решили разработать их второй раз.

Есть немецкая система "Смарт Камп", предназначенная для защиты от миномётных и артиллерийских обстрелов. И, судя по всему, и её американцы собираются разрабатывать.



Открыт сезон охоты



В Министерстве иностранных дел России предупреждают: для граждан РФ велика опасность оказаться в заложниках у представителей спецслужб иностранных государств. Речь идёт о многочисленных фактах, когда россияне становились жертвами произвола спецслужб целого ряда стран, в конечном итоге находящихся под колпаком у Соединённых Штатов Америки.



МИД РФ отмечает, что ведомство прилагает все усилия для снятия градуса напряжённости с отношении с партнёрами из США, однако Вашингтон двигается в направлении продолжения конфронтации. Отмечается, что за россиянами, представляющими хоть какой-то интерес для американских спецслужб, ведётся самая настоящая охота чуть ли не по всему миру. Особые рекомендации касаются тех, у которых вполне могут быть реальные проблемы с американской Фемидой.







МИД РФ предупреждает об "охоте" на граждан России по всему миру



Жутковатое предупреждение от МИД РФ появилось не на пустом месте. Количество случаев «охоты» за гражданами России достигло уже четырёх десятков. В частности, широко известен случай с российским лётчиком Константином Ярошенко, который был схвачен в 2010 году в Либерии и вывезен в США.



Отметим, это не первое такое предупреждение МИД РФ.



Предыдущее предупреждение было опубликовано в феврале прошлого года. МИД советовал россиянам не посещать 111 стран, в т. ч. государства Евросоюза, Таиланд, Израиль.



Комментарии наших читателей:



сибиралт

Американцы охотятся за россиянами. Да они свою экономику начали с торговли скальпами индейцев.Что изменилось-то?



Angel_and_Demon

Сейчас гуманизм — торгуют целиком.



Геркулесыч

Пока будет довлеть концепция, что весь мир нам "партнеры", положительной реакции властей мы не дождемся! Положительная реакция — это когда мы положим на вой США и Европы и за каждого арестованного россиянина будем арестовать и сажать минимум ТРОИХ американцев или европейцев, в зависимости от того, кто перегнет палку в отношении наших граждан!



dauria

Им достаточно арестовать один счёт, и мы отпустим ТРОИХ американцев и наплюём на пятьдесят русских. А вообще, раз война, нефиг за линию фронта без приказа соваться.



Америка их невзлюбила



В «кремлёвский доклад», представленный американским министерством финансов, попал целый ряд российских чиновников и олигархов, связанных с президентом Путиным.



Чёрный список открывает правительство: перечисляются фамилии Медведева, Шувалова, Лаврова и др. Что касается «олигархов», то к наказанию следует готовиться следующим господам: Р. Абрамовичу, О. Дерипаске, В. Потанину, А. Усманову, А. Вексельбергу, В. Алекперову, К. Шамалову и другим.



По словам министра финансов США С. Мнучина, публикация списка означает, что перечисленные лица попадут под санкции. Истолковывать доклад иначе не стоит, съехидничал он. «Это [доклад] никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада», — пояснил он.







Проект «ЗЗ». «Кремлёвский доклад». США против Медведева и российских олигархов



Похоже, в ближайшее время команда американского министра Мнучина устроит кому-нибудь из «кремлёвского списка» показательную порку. «Козлы отпущения» уже наверняка назначены. И едва ли на это возразит мистер Трамп. Буквально после того, как список был показан конгрессменам, мистер президент США разразился обращением к конгрессу, в котором назвал Россию соперницей, бросающей Америке вызов.



В первом ежегодном послании конгрессу «О положении страны» Дональд Трамп сделал принципиальные политические заявления, по сути являющиеся фундаментом его текущей программы. Он выступил против сокращения военного бюджета США, заявил о необходимости модернизации ядерных арсеналов и сообщил об угрозе интересам Соединённых Штатов, исходящей от России и КНР.



Россию Трамп охарактеризовал резко отрицательно. Помимо того, что это государство «бросает вызов» США, оно ещё и является соперником для американской экономики и противником американских ценностей. Такого рода вызовам Соединённые Штаты, разумеется, противостоят. «Мощь, не имеющую себе равных» мистер президент объявил верным средством «обороны» от противников. Ядерный арсенал тоже следует сделать «столь мощным», чтобы он сдержал любые поползновения «агрессоров».



Короче говоря, ответ русским готовится в духе Рейгана.



Комментарии наших читателей:



BABAY22

А что ж вы хотели, господа-товарищи? Пользоваться всеми благами их (англосаксонской) цивилизации, их технологиями, их банковской системой, их презервативами в конце концов, за их счёт, за их же деньги развивать свою промышленность и ВПК, продавая им углеводороды и при этом грозить им ядерной дубиной, а не сидеть молча под лавкой?

Всё верно, уважаемые, тут матрасников можно понять: если мы настолько круты, что не признаем их гегемонию, то и блага и технологии нужно иметь свои, а не вражеские.

А то сидят бояре на нефтяной игле с мальтийскими паспортами, и никакой метлой их оттуда не сгонишь. Их все устраивает. Все у них окейно.



Егорчик

Путинцы думали, можно самим грабить Россию и отстёгивать долю хозяевам, но хозяева хотят сами грабить Россию и немного отстегивать путинцам. Вот и вся суть конфликта.



Altona

Наша элита, наверное, всё равно будет прогибаться в позе "чего изволите" и искренне возмущаться: "А нас то за що?" Наши "элитарии" так и не поняли, что конец истории означает не всеобщее демократическое благоденствие, а конец мировой кормовой базы. Следующие свободные рынки только на Марсе. А на Земле нашей грешной только осталось грызть друг друга, независимо от того, ведешь ты бизнес в "оккупированном" Крыму, или нет. Эротические зазывные движения наших олигархов и чиновников одобряются, но ничего не дают в перспективе, кроме дальнейших порок и унижений.



Варяг_0711

Да скорее всего, у нашей "илитки" и выхода другого нет. Наворованные в свое время деньги надо было как-то отмыть, и они предпочитали западную "химчистку", а там далеко не дураки. Отмыть-то они деньги дали, да вот только теперь они всех отмывальщиков крепко держат за фаберже. Плюс ко всему у многих наших олигархов предприятия экспортоориентированные, а это значит зависимость от иностранных рынков сбыта. Все-таки сейчас экономика взаимозависима, черт бы её подрал. Как же было хорошо за "железным занавесом"! Хочу назад в СССР!



To be or not to be

