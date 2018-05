Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию • 102 • Аналитика Стратегическая дырка



3 мая компания Stratfor опубликовала заметку под говорящим названием «What Defense Cuts Mean for Russia's Military» – «Что для российской армии означают сокращения бюджета». Специалисты Stratfor изучили доступные данные из разных источников, в том числе результаты исследования уважаемых организаций, и определили свое мнение в отношении текущих событий. Кроме того, они попытались предугадать пути развития ситуации в обозримом будущем.









Дыру в русском оборонном бюджете заметили в Америке



Российский бюджет – вещь крайне интересная. Минфин говорит о том, что в текущем году ожидается пятикратный рост сверхдоходов в связи с выросшими ценами на нефть, и в то же время фраза «денег нет» становится настоящим девизом для правительства. Это в пожарном порядке отгрохать десяток стадионов под офигиллиард долларов, чтобы FIFA порадовалась, - могут. А вот исполнять бюджетные обязательства в той же военной или социальной сфере – куда сложнее. А может быть, отправить новодельное правительство на стажировку в отдельно взятую страну, где понятия не имеют, что такое доходы от продажи нефти и газа – пусть приобретёт кабмин умения и навыки, как наладить экономическую жизнь без продажи углеводородов.



Или дыра в военном бюджете – объект стратегический? И оттуда в любой момент может вылететь... птичка...



Комментарии наших читателей:



svp67

Во всех этих расчетах упускается один очень важный момент. Весь наш бюджет, на этот год спланирован на цену нефти в пределах 50 долларов за баррель и цене за доллар в 62 руб. Ну цену за доллар мы уже имеем, в чем видно большую "заслугу" нашего ЦБ, а вот цена за нефть явно уже стремится к 80, то есть наш бюджет получает сейчас довольно много "лишних рублей". Просто из "воздуха". Конечно же очень существенная часть из них пойдет на восполнение затрат на "выборы" и всевозможные "указы", особенно "майские". Но, что-то и в любой момент может быть направленно на "затыкание" любых дыр в "оборонном бюджете". Так, что не все так просто с нашей экономикой и бюджетами.



Монархист

По поводу доклада, все эти красивые графики и многословия нужны, чтобы показать успехи санкций: "болезненные санкции со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников" дают эффект, а значит ещё чуть-чуть прижмем, и ВВ пойдет на уступки, и РФ вернется на уровень "Верхней Вольты с ракетами", а следующим президентом России будет Ксюха или Навальный, и да здравствует либерализм в России...



Додон без Гвидона



Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его республика никогда не станет плацдармом Североатлантического альянса, и на ее территории не будет баз НАТО.







Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал



Трудно Додону. Нет у него своего князя Гвидона, который мог бы призванными волшебными силами навести в стране порядок – ногой под мягкое место всех парламентских «бабарих» с румынскими паспортами. Ну не к Тираспольскому же "князю", в самом деле, обращаться. Хотя почему продуктивный молдавский патриотизм (в полном смысле этого слова) не может начаться именно в Приднестровье?..



А тут и премьер Филип заявил, что Молдова «не будет» объединяться с Румынией и вообще «за диалог с Россией». Вооооот как... Что раньше мешало?



Комментарии наших читателей:



Ныробский

Народ, нахлебавшись евроинтеграций, выбрал Додона президентом, полагая, что он вернёт им потерянный рынок России и кучу рабочих мест. Народ Молдавии не учёл лишь одной малости, а именно то, что республика является не президентской, а парламентской, что в корне меняет дело по той простой причине, что в парламенте заседает большинство тех, кто уже имеет на руках румынские паспорта и принимает решения в пользу паспортов. Собственно говоря, нам, да и вообще всем любителям "перемен", явлен яркий пример того, что парламентский вариант в большинстве случаев ведёт к потере суверенитета государства, поскольку необходимое количество голосов парламента всегда можно купить если не за большие деньги, то за очень большие американские деньги и в интересах американцев. Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин



Ольгович

Президент действует в РАМКАХ ЗАКОНА, т.е. своих МАЛЫХ полномочий. Устраивать же драки на улицах при примерном равенстве сил в Молдове и ПОЛНОЙ поддержке Западом антидодоновских сил, при натовском окружении - неумно. Уж если станет речь о чем-то совсем принципиальном - суверенитете, войне и т.п.: тогда - да. А так - это просто подставиться под пашинянов.

И задача Додона сегодня - провести выборную кампанию в Парламент и выиграть выборы. И вот это уже реальная власть.

Додон - единственный пророссийский президент в Европе и Азии.

Он единственный из президентов стран Европы и Азии возглавит колонну Бессмертного полка - с Георгиевской лентой и портретом своих дедов. Это дорогого стоит!



НЕКСУС

Что до Додона. Он делает все верно. Ему надо подождать до осени, когда будут парламентские выборы, где социалисты возьмут большинство, и тогда у президента появится реальная власть.



Потеря Су-30СМ и Ка-52. Не все фамилии погибших названы



Нашла своё подтверждение информация о крушении российского вертолёта Ка-52 в Сирии. Вертолёт разбился накануне в восточной части Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается в пресс-службе министерства обороны РФ.







Ка-52 разбился в Сирии. Лётчики погибли

Имена погибших в Сирии лётчиков. Что же всё-таки произошло с Ка-52 и Су-30СМ? Скалы чёрной реки. Ядерная свалка



Две потери авиационных средств в Сирии за несколько дней. И ладно бы только авиасредства... – железо... – так ещё и экипажи. Уж что там послужило причинами – птица в двигателе, неполадки в системе управления или что-то ещё, важно – чтобы пришло понимание вот чего: России важен каждый! И гибель человека, настоящего профессионала своего дела, это большая трагедия, из которой пора извлекать реальные уроки, а не сводить всё к очередному заявлению о том, что это, мол, война, а там без потерь никак. Войны тоже разные бывают – и с открытым забралом сейчас совсем не резон.



Комментарии наших читателей:



Titsen

Цитата: Poll_0

«Что-то часто начали падать, в Сирии, летательные аппараты. Есть, над чем задуматься».

ТУ-154 - 92 человека

Су-24 - 2 человека

МиГ-29 - обошлось

Су-33 - обошлось

Ан-26 - 39 человек

Су-30СМ - 2 человека

Ка-52 - 2 человека



Не часто, а очень часто! Такое впечатление, что полностью расслабились....



Донской

Война идет, а там потери - обыденность, к сожалению. Нам ещё долго учиться у американцев воевать с наименьшими потерями, а лучше вообще чужими руками, при этом присуждая себе победу. Сирийская военная кампания - это первая наша современная попытка подобной войны.



16112014nk

Что за причина, по которой не называют фамилию второго пилота Су-30СМ?



В чёрном списке



Президент России Владимир Путин направил поздравления с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам и народам стран, которые ранее в качестве республик входили в состав Советского Союза. Поздравления не были направлены главам Прибалтийских республик, а также Украины и Грузии. Вместо этого президент России поздравил украинский и грузинский народы, как поступал и в предыдущие годы.



Общественная палата пошла на прорыв



Кого из бывшего СССР Путин не поздравил с Днём Победы?



А Порошенко, говорят, всё равно весь день дежурил у красного телефона-«вертушки» в надежде, что Владимир Владимирович позвонит. Даже справку о деде супруги достал, поллитровку подготовил, стакан гранёный – вдруг уже через год до Ростова придётся на своих «ластах»... Но не свезло – «агрессор» не позвонил. И поллитровки оказалось мало. Из кабинета тихо-тихо звучало «...со слезами на глазах...» и громкие «Вопли Видоплясова» - чтобы никто не догадался...



Комментарии наших читателей:



Абрам

Ну не поздравил и не поздравил. Оно им, как собаке пятая нога. Переживут



Ретвизан 8

Красноармеец Надеждин Николай...

Ба, да он же воевал на стороне Советской "оккупационной" армии!

Порось, как тебе не стыдно! Бандеровские идеалы попраны!

Даёшь, ради восстановления справедливости свою супругу на гиляку?!



Шайкин Владимир

Президент Путин В.В., конечно был первым, но если я повторюсь то, думаю, лишним не будет, - поздравляю народы братских Советских республик с нашим общим Днём Победы



Дружба народов? А что это?..



Кризисы последнего времени со всей очевидностью показали только одну вещь: мы по-настоящему начинаем интересоваться происходящим у соседей только после того, как там свергают пророссийскую власть. Так было даже с Украиной, одним из крупнейших и, по многим причинам, важнейшим нашим соседом.







Дружишь с русским — держи топор за пазухой!



Есть ли она, геополитическая дружба, между государствами в современном мире? Есть ли вообще дружба в условиях захлестнувшего всё и вся рынка? Табачок – врозь, всё врозь. Понадобился партнёр – отсыпь, отслюнявь, отстегни... Не отсыпал, не отслюнявил, не отстегнул – начинаются поиски того, кто сие сделает. Ну или не сделает, так хотя бы в качестве подчёркивания демарша. Все друг другу партнёры... Все норовят друг друга кинуть – посильнее, побольнее. Вот такая она, дружба народов образца «прогрессивного» XXI века. День Победы здорового человека



Комментарии наших читателей:



aba

Только бизнес, ничего личного! (с)

У государства Российского нет идеологии, стержня и дабы это не забывали, сей факт закреплен в Конституции РФ. Посему всем правит золотой телец, и если он сыт, что дергаться всяким МИДам и прочим пожирателям бюджета...

Нашим бывшим братьям проще, все они сели на конёк национализма, а многие и на русофобию. У них, в отличие от нас, хоть что-то есть. При нынешнем раскладе дел в государстве, в правительстве положение у России незавидное - если, что, то цвет нации, финансовая опора и лучшие умы общества сдадут государство за миску похлебки и теплое место. Тем более мы это уже раз проходили.



виктор н

Ох и далеко ушли от темы статьи! А вопрос-то очень непростой. Осилит ли казахское общество создание мононационального государства?! Пока до этого очень далеко. А потому достижение цели сомнительно. И пусть бы их, но там ещё много наших. Да и хаос в непосредственной близости границ крайне нежелателен. Что же делать? Втолковать, что нужно жить вместе (не отдельно) - не вижу возможности.



parma

Я сам родом из Казахстана, хотя и уехал много-много лет назад и примерно знаю какая там сейчас ситуация, она не менялась и не меняется все эти 20 лет как уехал.. Все тотже национализм, попытки создать великую нацию из ничего, хотя бы в головах... Как пример - каждый 2-й баннер на дороге это восхваление хана, ой, простите, президента. Но с другой стороны посмотрите на нашу внешнюю политику, у меня иногда такое чувство, что руководство кубик бросает каждое утро, перед тем как что-то сделать, настолько сумбурно.. Но при этом будем честно к соседям относимся достаточно жестко, навязываем свое мнение.. Вот Казахстан (хотя мне кажется, замени его в поем посте на Белоруссию или кого угодно в СНГ будет тоже) и старается "многовекторность" держать - и свое национальное государство построить хочется и от России может больно прилететь... Одним прибалтам повезло - успели пролезть к европейцам и резвятся там, как хотят, а их поощряют за это..



К чему я это? Да к тому, что нужно либо равноправие с соседями (чему мешает желание быть сверхдержавой) либо давить сильнее (а этого не можем, ибо пока только хотим быть большими и сильными, да и соседей много).



Он построен, но он устарел?



Хорошая новость для ура-патриотов и повод задуматься для умных людей. На днях завершились государственные испытания большого десантного корабля "Иван Грен".



Американские самолёты держат курс на Европу



«Иван Грен»: проблема не решена, но обозначена



Время, которое затрачивается на постройку военных кораблей сегодня, такое, что, пока корабль строится, он уже успевает по ряду параметров устареть. И причин тому уйма – причём далеко не всегда речь идёт о недостаточном финансировании. Порой с финансированием всё как раз таки неплохо. А вот с производственными мощностями, ресурсами, инженерно-технически подготовленными кадрами и даже с рабочими руками – ладно не всё. Эффективных менеджеров с юИстами пруд пруди, а пойди-ка найди толкового слесаря-сборщика из нового поколения, не говоря уже о молодом и талантливом инженере... Зато по результатам ЕГЭ каждый год - рост!..



Комментарии наших читателей:



Серж Горелый

69 рем.завод. г. Калининград. к июлю месяца полное сокращение. Площади подготавливают к продаже. Работяги - лесом. Построенное ещё и чинить надо. А кому?



URAL72

Рядом с Греном на янтаре как пирожки ваяли достаточно современные фрегаты с абсолютно новым ракетным и радиоэлектронных вооружением, а это куда более сложная задача. В проект трижды вносили изменения, неоднократно прекращали финансирование. Основное что пропало, это эффективность, честность и расторопность руководящих кадров на всех уровнях. Вспомним как в ВОВ быстро и чётко провели эвакуацию трети страны, теперь это вряд ли возможно, именно из-за системы управления государством. Раньше спрашивали с руководителя, а сейчас с замов. Пей, гуляй, воруй, тебе ничего не будет, ты же власть, пусть и маленькая. Вот только не надо про Путина, это не его задача, есть для этого компетентные органы и сознательные граждане, да вот система не работает... Почему у нас хотят украсть День Победы?



ТермиНахТер

Вообще-то БДК, как и все десантные корабли во всем мире строятся для высадки десанта. А возить грузы в Сирию, в том числе и вполне мирного назначения - стройматериалы, продовольствие и т. д. можно и на обычных судах. К сожалению, благополучно потеряны все турбоходы типа "Капитан Смирнов". Очень пригодился бы для "сирийского экспресса".



«Олигарх-1М» против «Кинжала»



Руководство ВС США обеспокоено заступлением российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство, сообщают американские СМИ. Ранее официальные заявления по поводу нового российского оружия в США звучали совершенно иначе.







А защиты и нет... США обеспокоены заступлением на дежурство МиГ-31 с "Кинжалом"

Для преодоления ПРО. 10 МиГ-31 с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве



Обеспокоены-то оно, может, и обеспокоены. Да только прекрасно знают, что их яйцо, в котором находится та самая кощеева игла, защищено надёжно. Ну и что, говорят, если у русских появился «гиперзвук» - да мы, говорят, сейчас пару олигархов прищучим - вот этот гиперзвук обороты и сбавит... Этакий современный американский комплекс нелетальных вооружений «Олигарх-1М», который в отношений нашего государства, увы, пока фатально эффективен... Хотя, о чём это мы? Олигархов же уже давно нет. Остались только честные бизнесмены. Ура, товарищи!.. Комплекс "Олигарх-1М" России не страшен!.. ЭТА больше нет



Комментарии наших читателей:



андрей юрьевич

Долбанули бы "Трумэна", и притихли бы штаты. Ан-нет, кишка тонка, "партнёры же ",--результат...- да "клали" все на нас ...и на "мультики" наши... детский лепет. Сбили топоров кучу...и что ? а Трампов всему миру сказал, что ничего не сбили и всё в цель... и кого, думаете, "мир" послушал? не....не Шойгу ! ...Трампова! а почему ? а потому, что следующий удар будет по несогласным. Вот так работает право сильного, а соплежуев, как правило, игнорят... противно, но факт. Увы. Вот последствия нашей невнятной и скользкой политики, что внутри, что снаружи. Мне всё равно, я пожил, но боюсь детям и внукам той Родины, как знал я и отец, и дед мой,...не видать уже.



ЛМН

Сколько можно уже писать подобный бред?

Исходя из вашей логики, почему бы тогда США не потопить пару наших кораблей? И, видимо, мы их сразу зауважаем и притихнем? Мне думается, что нет.

А если нет, то схема, предложенная вами (и не только вами, кстати), не работает.



Андрей К

МиГ-31 с "Кинжалом" - достойное лекарственное средство от мании величия. США вообще обеспокоены тем, что мы ещё не с каменными топорами. Нам свою оборону укреплять надо, а не об обеспокоенностях матрасов думать.



Т-14 «Армата». «Сколько вешать в граммах?»



Минобороны РФ скорректировало число закупаемых на данном этапе танков "Армата", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, озвученная ранее цифра в 100 заказанных Т-14 не соответствует действительности.





Это должно было случиться сегодня

Не совсем то, что ожидали. В войска поступили упрощенные варианты Т-80БВМ

Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?



Пятьдесят вместо ста. Это к вопросу о «стратегической дыре в бюджете»? Или всё-таки решили, что меньше да лучше. Хотелось бы верить, что в следующей новостной сводке не оказалось так: МО РФ подумало и решило, что пять Т-14 лучше, чем 50. Хотя тут нужно не забывать, что заявленное значение в 100 «Армат» изначально касалось всей линейки этой бронетехники, а не только танков Т-14. А это важно!



Комментарии наших читателей:



oleg-gr

Для войсковых испытаний вполне достаточно. Значит появились более важные статьи расходов. Для Сирии, например.



Shurik70

В перспективе именно Арматы будут дешевле Т-90. Чисто за счёт объёмов производства.

Ведь платформа "Армата" - это не только танк, но и БМП, БТР, САУ, комплекс ПВО и многое другое. Только надо нарастить производство. А при таких объёмах и обслуживание с ремонтом будет дешевле, ведь все узлы будут унифицированы.



spirit

Для парада хватит) Больше не нужно.С ПАК ДА так же будет, штуки 3-4 для парада достаточно.



mr.fafes

Проблема не во объемах производства и не в цене!

У Уралвагонзавода на данный момент не достаточно производственных мощностей для серийного выпуска танка "Армата" и самоходной гаубицы "Коалиция".

Уралвагонзавод модернизирует производственные мощности, на это уйдет 2-3 года.



Майский указ. Не от слова «маяться»?



Подписанный президентом 7 мая текущего года «суперуказ» кое-кто уже поспешил окрестить эпохальным. Отмечается якобы присущая ему «суперконкретность», точность и детальность проработки. А также, что ещё более удивительно, некоторыми «экспертами» с легким злорадством замечается, что теперь-то у правительства будет столько работы, что оно уж точно превратится в чисто технический орган и перестанет заниматься политикой.



«Зимняя вишня» российской дипломатии



Майский "суперуказ" без восторженных придыханий

Он ненадежен и опасен. Путин согласен "отвязать" экономику от доллара

Национальные цели и стратегические задачи. Чего президент ждёт от правительства



Стратегические задачи поставлены. Стратегический премьер назначен. Вдобавок появился ещё и стратегический глава Счётной палаты по фамилии Кудрин. Госпожа Голикова снова перетасована в колоде тех, кого на переправе не меняют, а потому оказалась снова в правительстве. Остаётся главная интрига «нового правительства» - Виталий Леонтьевич «фром май харт» Мутко... Без него, сами знаете, никакая стратегическая задача России решена не будет. Говорят, уже ищут 8 триллионов, чтобы жить стало лучше, жить стало веселее.



Комментарии наших читателей:



Rusland

Будет результат, будет и придыхание с нашей стороны.

Пока придыхания в СМИ, да у говорящих голов.



Altona

Такие "указы" - это болтовня ни о чем. А, учитывая, что исполнять этот "указ" запрягают старых коней, то надеяться на что-то не стоит. Старый конь борозды не портит, он в ней лежит. Это про ВВП и его команду. Понятно теперь, почему так отчаянно мочили перед выборами Грудинина, который рядом с любым из путинских "профессионалов" просто нищий на паперти. Ельцин хоть Лебедю за второе место на выборах дал государственный пост и назначение, а Путин просто жадина.



aybolyt678

Я не против Медведева, удручает система, не предусматривающая расстрела за невыполнение государственной задачи.



weksha50

Вы никогда не задумывались над тем, почему в огромной стране с (пока ещё) огромным населением ну никак не найдется нормальной (для населения страны) альтернативы???



Перед нормальными людьми стоит огромная стена, намного покрепче берлинской... И название ей - партийно-номенклатурная стена, или, точнее - "обойма"... Попробуй лбом прошиби стену... Последний приказ перед вылетом в Лондон



Пятьдесят на пятьдесят



Израиль нанёс очередной ракетный удар по территории Сирии. Удар наносился по южному пригороду Дамаска. Известно о том, что жертвами ракетного обстрела стали два человека – мирные жители (супружеская пара). По крайней мере, такие данные приводит сирийское государственное информационное агентство SANA.



В ударе по территории Сирии были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; свыше половины из них удалось сбить, сообщает Минобороны России.







Израиль нанёс удар по Сирии. Есть жертвы

Половину ракет сбили. Минобороны РФ назвало результат работы ПВО Сирии при ударе Израиля



[url=https://topwar.ru/141298-udar-po-golanam-pokazhetsya-izrailyu-shalostyu-dolzhnoe-vozmezdie-uzhe-u-vorot.html]Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот

"Железный купол" не смог перехватить все ракеты, выпущенные по Голанским высотам



В ночь на 10 мая, добавим, израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно двух десятков ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.



Как сообщила газета «Гаарец», в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Удары наносились по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям, складам боеприпасов.



Комментарии наших читателей:



ДРЕВНЕЙШИЙ

Всё как всегда: "Асад нам жить не дает, кусок хлеба из рта вытаскивает, вот мы и бомбим их мирно, в целях самозащиты"??? Террор и борьба с ним. Охота на "Инженера"



kventinasd

Голаны — это Сирия! И нефиг Израилю там делать. Под шумок хотите оттяпать часть многострадальной Сирии? А не получится. Вы всего лишь амерские пешки в большой игре, но будете наглеть, кое-кто исправит историческую ошибку. Только потом не плачьтесь в жилетку Дяде Сэму. Не поможет.



ASed

Тут под шумок у индейцев целые США оттяпали, а вы про какие то горы.:))))



Почистят грязный котёл?



Авианосная ударная группировка ВМС США в составе 1 крейсера и 6 эсминцев управления ракетным оружием с системами «Aegis» во главе с атомным авианосцем CVN-75 USS «Harry Truman» прибыла в восточную часть Средиземного моря под предлогом всеобъемлющей поддержки военной операции «Operation Inherent Resolve» («Непоколебимая решимость»).







Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление



Эта информация, отметим, подтверждает анонсированную ещё в начале мая Госдепартаментом заключительную фазу зачистки крупнейшего «левобережного котла» «ИГ» (запрещено в России). Указанный котёл простирается на 175 км — от южной деревни Мугхайлат до населённого пункта Махфар-Джарбиях (вдоль иракско-сирийской границы).



Комментарии наших читателей:



Vard

Как показал опыт предыдущих военных кампаний, эффективность ударов с воздуха без поддержки наземных сил очень низкая. Так что будет это перевод «топоров» на металлолом…



jonht

С этим трудно не согласиться, но есть одно "но". Вы забыли, что наземные силы у США тоже есть, это курды из SDF, это недобитки ИГ, это арабская клоака, пардон, коалиция…



Vladimir

Создан за четверть века после развала СССР однополярный диктат США и, самое плохое, мир превращён в послушное стадо, даже Европа не перечит явно преступным действиям США. Некому говорить и объявлять США террористом, сами США единолично объявляют террористами кого захотят, по прихоти. Передел на многополярный мир начинается, и это может пройти не безболезненно, даже кроваво. Растущие Китай и РФ возвращают многополярность, сопротивление этому видим по реакции США и стран НАТО на РФ, обвинения во всём и по малейшим искусственным причинам… Посему нужно действовать коллективно с возможными союзниками (Иран, Турция…) и главным, с Китаем. Как предать собственный народ и плюнуть на его историю



Doliva63

Ну, какая многополярность, о чём вы? Полярность везде одна — деньги. Очередная империалистическая война за рынки, в которой победит ФРС.



Разошлись пути-дорожки



Мистер Трамп освободил Соединённые Штаты от иранского ига. Звучит несколько странно, но, видимо, именно так нужно истолковывать заявление президента Трампа, сообщившего, что Америка не будет находиться «в заложниках ядерного шантажа». Объявив о выходе США из сделки по иранской ядерной программе и грядущем возобновлении антииранских санкций, Трамп наткнулся на сопротивление союзников.



Великобритания, Германия и Франция призвали участников ядерного соглашения продолжать его выполнять.



Пришлось выступить министру финансов США Стиву Мнучину, одному из главных лиц в политике санкций. Он с некоторым смущением заявил, что Великобритания, Франция и Германия, мол, поддерживают американские цели США по вопросу сделки с Ираном, однако у США «несколько иные взгляды на то, как этого достичь». По его словам, президент Трамп ясно выразил своё отношение к ядерной сделке, и теперь предстоит «плотная работа» с американскими союзниками.



Что это за «плотная работа», мистер Мнучин не уточнил. Ясно, что союзники на сей раз с США не согласны в принципе.







Америка освободилась от иранского ига

Атомный развод. Почему «союзники» не пошли за Трампом



Чем угрожают Ирану санкции?



Предполагается запретить правительству ИРИ приобретать доллары США, ограничить крупные сделки по купле-продаже риала, ограничить международную торговлю Ирана золотом и драгметаллами, запретить поставки в Иран графита, алюминия, стали и программного обеспечения для промышленности.



Санкции коснутся автомобилестроения Ирана, ввоза в США иранских ковров, сельхозпродукции, деятельности, связанной с экспортом и реэкспортом в Иран пассажирских самолётов. Другие санкции ударят по иранским портам, судоходству и судостроению.



И, разумеется, вернётся запрет на торговлю нефтью и нефтепродуктами.



В сущности, это блокада.



Комментарии наших читателей:



кредо

Не вижу ничего такого глупого в действиях США, поскольку теперь:

— они начнут стращать фиктивной угрозой плохих персов и нажимать на все близлежащие к Ирану страны, которые неровно дышат к нему, с тем чтобы они ещё больше вооружались в свете "плохого Ирана". Следовательно, американские компании снова заработают на поставках вооружений этим странам;

— спекулянты, торгующие нефтью, начнут поднимать цены на будущие сделки, и не исключено, что те же американские компании попытаются занять те рынки, где торговал Иран;

— хранящие в США золотовалютные активы страны, особенно с Ближнего Востока, "воздержатся" от желания вернуть их обратно на родину в свете страшилок о потенциальной войне с Ираном;

— вновь поднимет голосу оппозиция и молодёжь Ирана, недовольная экономической ситуацией в стране, и, может быть, устроят очередной переворот, скромно называемый на Западе "цветной революцией", свергнут неугодную США власть в Иране.

И это только некоторые "пряники", которые может получить США от разрыва договора. А минусов по отношению к ним пока на горизонте не видно. Они уповают на силу, и сила пока им помогает в следовании своим корыстным интересам.



vlad007

Американцы хотят занять место Ирана в мировой торговле нефтью. В США нефтянка прет в гору. Трамп очень понятен, если за всеми его решениями видеть желание заработать деньги любой ценой.



Житель Урала

Вот добьются как раз обратного, что Ирану придется ЯО обзавестись. А где ружье, там оно может и выстрелить, учитывая тот хаос, который там царит, причем при тех же кукловодах... Ей богу, Штаты — Империя Зла.



Француз взял американца на перевоспитание



Дональд Трамп должен принести извинения за свои некорректные высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, передаёт ТАСС заявление министра экономики Франции Брюно Ле Мэра.



Ранее президент США, выступая перед участниками ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации, заявил, что существующий во Франции строгий контроль над оборотом оружия «лишил простых жителей возможности самообороны в условиях повышенной террористической угрозы». Приведя в пример парижские теракты 2015 года, Трамп предположил, что, «если бы у работников или клиентов тогда было оружие…, то террористы бежали бы или были застрелены, и это была бы уже совсем другая история».



«Я нахожу эти заявления возмутительными и считаю, что они недостойны президента первой державы в мире, государства, которое является союзником и другом Франции. Я хочу, чтобы президент Соединённых Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление», — сказал французский министр и подчеркнул, что Франция должна «работать с Дональдом Трампом, с президентом Соединённых Штатов». «Работать — значит быть способным высказывать президенту Соединённых Штатов со всей прямотой, что мы думаем», — пояснил Ле Мэр.







Слова, недостойные президента США. В Париже потребовали от Трампа извинений



Совершенно очевидно, что мистера Трампа следует взять на перевоспитание. Матушка Европа должна обучить миллиардера-выскочку хорошим манерам, грассированию и этикету аристократов. Французская гувернантка отучит мсье Трампье от поведения нахального гопника, растирающего в пыль не только нормы поведения, принятые в цивилизованном обществе, но и суп пытающегося хлебать вилкой.



Комментарии наших читателей:



Прокат

Как ни вчитывался, так и не увидел в словах Трампа ничего оскорбительного. Видимо, перевод неточный. Не мог же этот галльский министр так возбудиться на пустом месте!



ШУРУМ -БУРУМ

Просто Трамп пытался объяснить толеранту, что дальше еще хуже будет, ну типа как у них в Бруклине. А тот не поверил и обиделся. Странно будет, если Трамп извинится.



Проксима

Вот как, оказывается, нужно бороться с преступностью и терроризмом: нужно раздать поголовно населению оружие. А что, идёт старушка божий одуванчик, подходит гопник, а она из авоськи вместо кошелька с пенсией достаёт браунинг. Красота! Все проблемы решены! И терроризм мы искореним на корню. Гениальные мысли гениального президента.



Ким Чен Ыну показали светлое капиталистическое будущее



По поводу предстоящих переговоров с лидером Северной Кореи мистер Трамп полон оптимизма. «Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — приводит CNN слова Трампа. Он отметил, что Ким Чен Ын хочет вернуть свою страну в «реальный мир».







Трамп приведёт КНДР в «реальный мир»



Согласно последней информации иностранных СМИ, встреча президента США и северокорейского лидера намечена на 12 июня. Она может состояться пройдёт на территории Сингапура, в пригородном отеле «Шангри-Ла».



Выбор места встречи должен кое-что сказать Ким Чен Ыну, живущему в изолированной стране. Именно в этом отеле каждый год встречаются крупные военные деятели из разных государств на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР. Это достойный уровень для северокорейского лидера, а заодно и усиленные меры охраны.



Напомним, что ранее, в апреле, товарищ Ким объявил об остановке в КНДР ядерных и ракетных испытаний. Эти заявления были сделаны как раз в преддверии встречи с Дональдом Трампом.



Не прозвучит ли в Северной Корее лозунг о чучхе-перестройке? О гласности и демократизации? И о переходе от развитого социализма к ускоренному строительству капитализма по плану Маршалла Трампа?



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

«…никакие свои обязательства Вашингтона выполнять не будет». Вот и из этого нужно и исходить на всех переговорах с США!



svp67

«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — приводит CNN слова Трампа. Он отметил, что Ким Чен Ын хочет вернуть свою страну в «реальный мир».

…В котором Дональд Трамп хочет стать президентом США ещё на один срок и мимоходом получить Нобелевскую премию мира, это же так почётно, и чем он хуже Обамы?



Imobile

Санкции сильно ударили по Северной Корее, здесь уже не до ядерных сил, есть нечего.



Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию



Американский спецпредставитель по Донбассу Курт Волкер открытым текстом заявил, что главной целью США является развал Российской Федерации (по сценарию развала Советского Союза). Волкер привёл очевидные сравнения, заявив, что Крым со временем не будет входить в состав России, как «перестали в своё время входить в состав СССР республики Прибалтики».



«Они (россияне) будут говорить одни вещи, мы — другие, но увидим, что произойдёт в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в конце концов всё изменилось».







Волкер подтвердил главную цель США: Развал России по образу развала СССР

Россия прозападная: реальность завтрашнего дня



Словно желая поддакнуть мистеру Волкеру, европейские эксперты настрочили статей о прозападном будущем России. Близком будущем.



Точно так же, как умирающий СССР, нынешняя Россия пытается найти выход из социально-экономического тупика, утверждают эксперты из стран ЕС. Путина на Западе эти эксперты сравнивают то с Хрущёвым, то с Брежневым, и ждут, когда «одряхлевший режим» рухнет. После чего Россия вмиг станет прозападной страной! Это лишь вопрос времени. Аналитики добавляют: после февраля 1917 года и после августа 1991 года в России наконец свершится «третий прозападный поворот».



Комментарии наших читателей:



Altona

Как их прёт от собственных амбиций! Они думают, что, если 30 лет назад у них прокатило, то прокатит и в этот раз.



Vard

Главное, чтобы на территории России не было войны. Хотя бы лет пятьдесят… А то приедешь куда за бугор, а там домику лет пятьсот. И стоит как новый. А у нас всё как после бомбёжки…



Alex_59

Оба раза, когда Россия совершала "прозападные" развороты, были следствием того, что прежняя власть не хотела меняться и идти в ногу со временем.

Первый раз царская Россия совершенно стагнировала в индустриальном плане, а также в вопросе идеологии и политического устройства. В начавшуюся индустриальную эпоху старые модели устройства власти, морали, идеологии и промышленного развития перестали отвечать запросам времени. Вместо того, чтобы признать это и начать интенсивные реформы в соответствии с эпохой, власть просто консервировала эти проблемы и не замечала их. В итоге была пройдена точка невозврата, и всё закончилось большим взрывом революции.

Второй раз очень схожее явление произошло с советской властью. Бодро начав и продолжив, в итоге власть в СССР деградировала к 80-м годам. Не была выработана современная модель обновления идеологии и сменяемости руководителей. То же самое — провал на идеологическом фронте, провал морали, плюс некоторые проблемы в экономике (пусть и не такие глубокие, как в РИ).

Сегодня мы идём той же самой дорогой. Вместо того, чтобы выработать уже наконец механизм смены власти с нормальной системой противовесов, руководитель страны переизбирает себя и премьера уже который раз. В обществе уже давно формируются запросы иного плана, нежели были в 00-е годы. Да, Путин в тот период после Ельцина был благом, навёл кое-какой порядок, выгнал олигархов, остановил бардак в Чечне и т.д. Но это тогда было. Спасибо ему за то, что было тогда. Но сейчас-то другое время. А люди — те же. Если ничего не изменится по доброй воле властей, рано или поздно произойдёт новый "бум". Это законы физики, с ними не поспоришь.



parusnik

Н-да… Западу осталось недолго ждать… Перед выборами существовала уверенность, что после победы ВВП (в этом сомнений не было) коренных перестановок в правительстве не будет, и смены курса. Всё будет по-прежнему, богатые станут богаче, бедные беднее. Журнал «Форбс» будет пополнять списки российских миллионеров… Буржуи всегда найдут общий язык… Конечно, ВВП за проведённые выборы нужно поставить «отлично». Сделано было так, что голосовать, кроме как за него, было не за кого. Есть старая песня, советская, там такие слова: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Наша так называемая элита больше думает о себе…



Ба! Знакомые всё лица!



На пост главы правительства В. Путин предложил Дмитрия Медведева. Многие россияне приняли это известие с изрядной долей негатива. Но ещё больше вопросов у граждан появилось к назначенцам самого Медведева. Речь идёт о кандидатах на вице-премьерские посты.



Большинство вице-премьеров, судя по заявлениям Медведева, останутся в правительстве — они попросту поменяются креслами. Когда Медведев на встрече с коллегами по партии произнёс фамилию Мутко в качестве кандидата на пост зампреда правительства, курирующего строительную отрасль России, то по залу и вовсе прошёл смех, донёсшийся до зрителей через эфир центральных телеканалов…



Подписание В. Путиным указа о назначении Медведева премьер-министром и продолжение Москвой курса «стабильности» стало поводом для иронии иностранных экспертов и журналистов с Запада и Востока, от США до Индии. Уж больно потешны рокировки в русском правительстве! Путин силён в политике за рубежом, допускают заграничные аналитики, но внутри России он является отражением модели олигархической экономики, своею закоснелостью тормозящей в стране рост.







Путин определился с кандидатурой на пост главы правительства

Кто посмеет не поддержать кандидатуру Медведева...

Реакция россиян на кандидатуру премьера и его заместителей

Будущее России — это Медведев



На что способна эта старая новая команда, которой Путин даёт очередные майские указы? И разве можно «указами» провести модернизацию? Неужели Хьюлетт с Паккардом в США ждали чьих-то указов и открытия каких-то «Сколково»? Наконец, как проведут модернизацию те, у кого любимое слово — «стабильность», сиречь застой?



Едва ли Медведеву и Путину хватит шести лет для заявленного курса модернизации и улучшения ситуации внутри страны, в которой стремительно растёт бедность (на фоне роста состояний олигархов). Выход очевиден: процессам модернизации потребуется продолжение. Как любят повторять сторонники Путина, коней на переправе не меняют!



И через шесть лет иностранные эксперты снова будут смеяться, ибо россияне выберут в президенты Медведева.



Комментарии наших читателей:



Сергей-svs

— Спасибо Медведеву и «Единой России» за наше счастливое детство!

— Когда у тебя было детство, Медведева и «Единой России» ещё не было.

— Вот за это и спасибо!

P.S. А строительству теперь придёт полный «мутко».



To be or not to be

Как же трудно на той галере, что они снова и снова рвутся на её весла!



мрАРК

Согласен. Что-то не пойму: почему мы живём всё хуже и хуже? Вроде бы у нас всё есть: и нефть, и газ, и Путин молодец. И такое ощущение, что чем больше Путин молодец, тем хуже живём.



eugraphus

Хочешь быть сильным политиком без напряга, окружи себя посредственностями, и на их фоне будешь выглядеть суперполитиком. Да и свои ошибки можно списывать на них. Всегда нужны легко управляемые посредственности.



Uncle Lee

Меня одно радует: до президентства Медведева я не доживу!



Monster_Fat

Меня больше добивает часто встречающееся, здесь, на форуме, выражение от иногда вроде бы и не глупых людей: «Не жили хорошо, и не надо…» Прямо безнадёга какая-то…



parusnik

Выбери Путина четыре раза — Медведев в подарок! Н-да… На своей инаугурации Путин заявил, что целью его жизни, как и прежде, будет служение людям. P.S. Список этих людей будет регулярно публиковаться в журнале «Форбс». 3 мая компания Stratfor опубликовала заметку под говорящим названием «What Defense Cuts Mean for Russia's Military» – «Что для российской армии означают сокращения бюджета». Специалисты Stratfor изучили доступные данные из разных источников, в том числе результаты исследования уважаемых организаций, и определили свое мнение в отношении текущих событий. Кроме того, они попытались предугадать пути развития ситуации в обозримом будущем.Российский бюджет – вещь крайне интересная. Минфин говорит о том, что в текущем году ожидается пятикратный рост сверхдоходов в связи с выросшими ценами на нефть, и в то же время фраза «денег нет» становится настоящим девизом для правительства. 