Итоги недели. «Как им победить Россию?» • 87 • Аналитика Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий (Ев. от Матфея, 27:35)



Пользователи Сети вышли на источник грязного фейка о «сотнях» погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Источником оказался украинский пранкер по имени Евгений Вольнов (Н.Кувиков). Это существо, которое сложно назвать человеком, решило устроить фейковый звонок от имени якобы представителя МЧС по Кемеровской области в один из моргов города.



Обнаружен источник фейка о "более 300" погибших в Кемерово

В Чечне дали понять, что для украинского пранкера может пойти обратный отсчёт











Эта трагедия буквально всколыхнула Россию. Миллионы людей сплотились в сострадании и скорби. Миллионы людей пытались хоть как-то поддержать тех соотечественников, которые потеряли своих родных и близких в страшной драме, разразившейся в минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре.



К сожалению, нельзя об этом не сказать: среди подавляющего большинство ЛЮДЕЙ (с большой буквы), сопереживающих страшное горе, нашлись людишки, которые, на самом деле недостойны даже такого определения. Это, простите, откровенные моральные уроды, которые до сих пор пытаются заниматься самопиаром на колоссальной трагедии и глумиться над жертвами кемеровского пожара. Можно призывать к их вычислению в Сетях, поимке и страшному наказанию, но в такой ситуации пока только одно: Бог им судья.



И от всего "ВО": Кемерово, мы с тобой!



Комментарии наших читателей:



Тот же ЛЕХА

Сначала этого хомячка надо поймать и вытрясти и него всю душу и заказчиков а потом отдасть его родственникам погибших детей.

Stalkerwalker

Трагедия в Кемерово. Чудовищная. Но есть выродки, которые и здесь пиарятся на общем горе.



BecmepH

А наказать бы стоило. Чтобы другим неповадно было. Чтобы смотреть в сторону России боялись с такими мыслями.



Kasatky

А не пытаются ли гнев толпы сфокусировать на этом недостойном теле? Даже если его аннигилировать в ноль, это не обезопасит нас и наших детей от повторения трагедии. Не надо предаваться эмоциям и реагировать на манипуляции. Давайте действовать вдумчиво, последовательно и системно на пользу общества и страны (России).



Доллар рулит?



На неделе американский посол Джон Хантсман окончательно развеял иллюзии относительно того, что финансовые средства России могут и должны храниться за рубежом, так как это «прибыльно и надёжно». По словам Хантсмана, лично он не исключает возможности ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки. Это плюс к тому, что у России уже, простите, отжали дипломатическую собственность, что по всем правовым нормам может носить определение рейдерского захвата на государственном уровне?



Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?







А зачем замораживать то, что и так по факту принадлежит США? Для того экономическая модель «гайдаровской» системы и выстраивалась в начале 90-х, чтобы все будущие накопления превращались в фактор поддержки «главной демократической» валюты мира. И уже сколько лет идут разговоры о переходе в торговле даже с наиболее близкими (хотя бы регионально) странами ко взаиморасчётам в национальной валюте, но слова в подавляющем числе случаев делами не подкрепляются.



С другой стороны, а в какой валюте резервы держать? В гривнах, что ли...



А, может, и не в валюте эти резервы хранить, а всё-таки уже гражданах? В том, что принято называть человеческим капиталом, который в невообразимое число раз в любой экономике эффективнее, чем резаная бумага.



Комментарии наших читателей: Над Академией безоблачное небо



Solovald

Покойный З. Бжезинский был мудрым политиком – «...вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?..»



Ингвар 72

Нефть и газ мы все равно будем вынуждены продавать за доллар, обеспечивая его стабильность на мировом валютном рынке.



Горный стрелок

Эта тема идёт давно... Потому и золото покупаем. Чтобы сломать, наконец, эту зависимость долларовую... Где реально находятся ЗВР России? Частично - в амеровских бумагах... А где находятся ВАШИ деньги, когда вы имеете в кармане только банковскую карту?

В этом вся проблема - любой банк существует НА ДОВЕРИИ. Нет доверия - нет банка. И финансовой системы нет.



Altona

Частный долг российского бизнеса порядка $560 млрд. Пусть арестовывают. Российский бизнес вздохнет с облегчением, государство "простит" Западу все наши нетто-долги, и частные и государственные. Станет невозможным вести бизнес, в США попадают Дой-Джонсы и прочее. Это ведь эффект домино разбудят. Там и Китай заерзает со своими $4 трлн, а это уже даже не хвост дракона, а денежный цунами будет. Давайте, бахните ещё по финансам, если уж совсем мозгов не осталось.



Как им победить Россию? История болезни



Демонизация России и усилении русофобии на Западе – это проявления мировой войны и большой игры за место «царя горы» на планете. Происходит постоянное и всё усиливающееся сдавливание России.



Сценарии уничтожения России

России объявлена война







Если собрать все зарубежные сценарии уничтожения России за всю историю существования нашего государства, то получится отдельная библиотека, возможно, с дополнительным подземным хранилищем. Томов уйма. Последний: «Как отравить шпиона и победить Россию».

Кстати, есть и дополнительная библиотека с томами уже иного содержания. Например, «Как мне помешал победить Россию генерал-мороз» или «Всё шло по плану, но тут появились русские хакеры...» При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца



Так и живут. Мысли о походе на восток у них как воплощение генной мутации – посещают до тех пор, пока не столкнутся непосредственно с «доктором».



Комментарии наших читателей:



Vard

Да ладно... с Англией у нас война кабы не со времён царствования Ивана Грозного... И тот кто считает что она хоть на минуту прекращалась очень недалёкий человек...



Rimlianin

Мы вполне можем закрыть поставки титана, ракетных двигателей в США. И даже прекратить доставку их астронавтов на МКС. Даже одна из этих мер сильно отрезвит горячие головы в Вашингтоне. Но есть ли воля на все это?



Vladimirvn

Евреи в нацистской Германии тоже надеялись откупиться. Не вышло. Так что десятком-другим русских олигархов они могут и пожертвовать. Их правила о защите капитала и собственности на русских не распространяются.



Molot1979

Ким Чен Ын готов к ядерным уступкам



Президент, который явно мышей ловит, раз уже третий десяток лет правит, ясно сказал, что мир без России смысла не имеет. Так что в нужный момент на красную кнопку нажмут, не сомневайтесь. А приказ вообще будут исполнять люди военные, а не олигархи и директора.

Армия вооружается, нужные заводы строятся, подготовка к военному сценарию идет полным ходом. Нового оружия УЖЕ вполне достаточно, ибо какой смысл на весь мир греметь о нем, когда его пара единиц и те опытные образцы? Так никого не напугаешь. Заклятые друзья должны точно знать, что всяких "Сарматов" с "Кинжалами" на них хватит с избытком. Так что пункт о плохой подготовке к войне тоже вычеркиваем.



Революция из-за, как там кто-то проблеял, "обнищания" и "сфальсифицированных выборов"?? Ха три раза. 76% процентов Путина как бы намекают, что не такое уж обнищание царит в стране, а пункт про выборы вообще выдает в сказавшем явного либераста. Хотя бы потому, что Майдан по поводу "сфальсифицированных выборов" возможен только в куцем мозжечке либераста, давно живущего где-то в вымышленной стране эльфов, какающих радугой. Все это будет выглядеть более убедительно, если назвать хотя бы две-три фамилии ребят из "элиты", которые полностью перебрались на Запад и были там приняты, как равные. Последнее очень важно, так как далеко не все, и даже не большая часть нашей элит верхом счастья видит быть лакеями при элите западной. Лично мне ни одна такая фамилия не известна. Несколько придурков, окопавшихся в Лондоне, - это, во-первых, вовсе не элита, они выброшены из нее как раз за стремление договориться, а точнее сдаться западному капиталу без всяких условий, а во-вторых, в данный момент западники сами показывают, что бывает с теми, кто сдается без всяких условий. Их раздевают до трусов и хорошо еще, если не газом травят или шарфиком душат. Кто-то всерьез считает, что после такого примера наши капиталисты понесутся сдаваться, радостно роняя кал? Да ни в жизни. Они теперь будут еще сильнее Родину любить, потому что только сильная и независимая страна позволяет им не просто быть, но еще и диктовать условия. Не уподобляйтесь западным глупым мечтателям, нет в нашей элите товарного количества убежденных предателей. Искренних патриотов тоже нет, тут обольщаться не будем. Но чисто прагматические соображения заставят их воевать на нашей стороне, как и происходит сейчас.Президент, который явно мышей ловит, раз уже третий десяток лет правит, ясно сказал, что мир без России смысла не имеет. Так что в нужный момент на красную кнопку нажмут, не сомневайтесь. А приказ вообще будут исполнять люди военные, а не олигархи и директора.Армия вооружается, нужные заводы строятся, подготовка к военному сценарию идет полным ходом. Нового оружия УЖЕ вполне достаточно, ибо какой смысл на весь мир греметь о нем, когда его пара единиц и те опытные образцы? Так никого не напугаешь. Заклятые друзья должны точно знать, что всяких "Сарматов" с "Кинжалами" на них хватит с избытком. Так что пункт о плохой подготовке к войне тоже вычеркиваем.Революция из-за, как там кто-то проблеял, "обнищания" и "сфальсифицированных выборов"?? Ха три раза. 76% процентов Путина как бы намекают, что не такое уж обнищание царит в стране, а пункт про выборы вообще выдает в сказавшем явного либераста. Хотя бы потому, что Майдан по поводу "сфальсифицированных выборов" возможен только в куцем мозжечке либераста, давно живущего где-то в вымышленной стране эльфов, какающих радугой.



Речь Посполитая со столицей в Вашингтоне



21 марта в Балтийском море состоялись морские учения, в ходе которых подразделение беспилотных летательных аппаратов из Калининградской области отработало действия по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии. Учения не остались незамеченными в соседней Польше.



Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет



Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине



Если бы у России не получилось в сжатые сроки сделать то, что Польша в военном плане делала годами, то можно было бы смело расформировывать Министерство обороны и распускать армию «по домам». Ну, в самом деле: у Польши, территория которой такая, какая есть, в связи с явной протекцией в своё время со стороны СССР, хватает замашек на целую «Ржечь Посполиту»... Вот только польские власти явно забывают, что нельзя стать Речью Посполитой, если твоя столица находится в Вашингтоне...



Комментарии наших читателей:



andr327

О, великая Польша! Как бедную тебя колбасит: От "империи от моря до моря" до "все пропало".

Что дрон всемогущий делает.

Но и второй вопрос, более приземленный: а почему у оператора старый windows. Где наше импортозамещение? и где режим секретности для того рода пунктов управления?



Vard

Да уж... дожили... Нас Польша с собой сравнивает...



ЛИХОй

Бывало, мой отец, освобождавший Варшаву, прошедший с боями всю Польшу, с улыбкой напевал: " Исче польска не сгинела", а потом, подмигнув, неизменно добавлял: "Но душком уж потянуло!" Как точно и современно.



Redfox3k

Причем никто из польских комментаторов не задумался: " а зачем вообще противостоять с Россией, может лучше дружить, а?"



МИД очень озабочен



Лишь спустя 4 суток в министерстве иностранных дел России официально отреагировали на задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» с 10-ю членами команды на борту. Напомним, что российское судно было отконвоировано украинскими кораблями береговой охраны в порт Бердянска 25 марта. При этом задержание «Норда» было осуществлено в международных водах.



МИД РФ потребовал от Украины освободить экипаж "Норда". Не прошло и...



Военный парад в США: очередная попытка переписать историю



А в пятницу украинский суд принял решение и вовсе арестовать российское судно «Норд». В этой связи вопрос: что украинская сторона с этим судном собирается делать? Выход просматривается только один: распилить на металл и сдать в ближайший бердянский пункт металлолома. Ведь любой выход «украинизированного» «Норда» с целью «порыбачить» станет для него последним под «украинской юрисдикцией» - российские погранкорабли, «искупая вину», просто отведут его домой в Керчь. Отвести в Керчь с заходом в Бердянск до украинского распила, - говорите? Не-е-ет... Это же нанесёт непоправимый вред дипломатическим отношениям, минскому процессу, нормандскому формату и вдобавок, о, ужас! - подорвёт систему выражения озабоченностей нашего МИД...



Комментарии наших читателей:



Alex777

Не пойму какие проблемы с ответом?

Ставим шлагбаум под известным Мостом, опускаем его и все. На следующий день всех вернут и никогда больше трогать не будут.



Анти-Корр.

Можно, конечно, и мариупольский, и бердянский порты блокировать или ввести запрет на проход через Керченский пролив, но это не наши методы, у нас Захарова и Лавров есть, а ещё посол на окраине и Сурков с Медведчуком - суперпереговорщики. Ничего страшного, имперцы, всё наладится, у нас отличная внешняя политика, сейчас и за внутреннюю возьмёмся.



СРЦ П-15

А где были наши сторожевые корабли? Почему не пришли на помощь? Авиация наконец! - Дали бы предупредительный залп.



verner1967

По-вашему, на каждом рыболовецком траулере или сейнере авианаводчики сидят? Вы как себе представляете этот процесс, выход на радиочастоты ВКС или ВМФ?



Плацдарм состоялся?



Либералы и, особенно, национал либералы любят порассуждать о возможных исторических альтернативах российской государственности. По их мнению, все бы сложилось иначе, если вместо тоталитарной «ордынско-византийской» Москвы русские земли объединил «прозападный и передовой» Новгород, или еще более «цивилизованное» Великое княжество Литовское.



Полный провал «альтернативной России» на Украине



Что делать, когда против России идёт игра без правил?



Да не нужна Западу Украина развитой и демократичной. Ведь на реализацию такого проекта потребовались бы колоссальные средства при многомиллионном и разношёрстном населении «незалежной». Зато как плацдарм для антироссийских провокаций с ограниченными финансированием американскими «тугриками» - вполне, вполне... Грызня, террор, провокации, гражданская усобица, бандеровские марши, переписывание истории. Что и имеем уже который год под своим боком.



Комментарии наших читателей:



Mavrus

"Либеральный экскремент", Украина, был с самого начала обречен на провал. И не только потому что "экскремент", и даже не потому что, якобы, либеральный. То, что преследовали заокеанские "экскрементаторы", изначально не ставило целью ни о каком экономическом процветании, не говоря уж о культурном расцвете... Западу для "цивилизованного политического" давления на Россию вполне хватало прибалтийских лимитрофов, население которых несопоставимости меньше. Чистенькие, откормленные полностью на содержании ЕС, они были и есть как бы рекламой, "как можно хорошо устроиться, если постоянно гадить России". Но нужны были и "грязные", голодные, замерзающие... Чтобы постоянно создавать вооруженные проблемы на наших границах. Только "голодные и неблагополучные", с промытыми бандеро-нацистской пропагандой мозгами, украинцы и нужны Западу. Так что «экскремент» наполовину удался. Стреляют и убивают жителей Донбасса, а не россиян, и в Крыму российская база, а не натовская. А в остальном полный успех.



Prior

С Киевом можно организовать взаимовыгодный обмен: они высылают в Россию специалистов-сепаратистов, всяких там инженеров с Южмаша, Антонова, МоторСичи вместе с семьями, а мы им соответственно либерастов-активистов, всяких Ахеджаковых, Собчачек, Макаревичей, Амнуэлей....и прочих ценнейших кадров. Хотят, как в Европе - вперёд! Упадок сил у гегемона заметила вся планета



Lycan

... Зато хоть попробовали. Да, больно, но и ведь и вольно!

Полевые испытания лабораторных измышлений на тему более продуктивных альтернатив предлагаю "ужа давно" считать проведёнными. С результатом "Нежизнеспособно". С припиской "только в виде территориального ресурса в интересах третьих стран".



Покормите Надю! (#покормитенадю)



В интервью изданию «Апостроф» бывший замглавы СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун фактически обвиняет действующего генерального прокурора в непрофессионализме. По словам Ягуна, первый юридический прокол Луценко допустил, когда в здании Верховной рады запустил ролик, фактически доказывающий, что за народным депутатом Украины велась прямая слежка при наличии у нардепа депутатской неприкосновенности.



На Украине: Луценко жестоко прокололся с роликом о "теракте" Савченко

Государственный переворот под знаменем Савченко







Между тем, Надежда Савченко, объявившая после решения суда о голодовке, через свою сестру сообщила о резком ухудшении своего здоровья. Надя, а ведь мы предупреждали: голодовка в России и голодовка на Украине – «две большие разницы». Если после российской голодовки Надии серьёзно прибавилось в весе и объёмах, то в результате голодовки украинской Надия может и вовсе сойти на нет.



Комментарии наших читателей:



Терский

Закономерность в этом шапито не наблюдаете? 12 февраля Саака депортировали в Польшу, 23 марта арестовали Надiю. По сути, устранены два наиболее активных и безбашенных конкурента Вечносинего, которые могли выступать в роли "тарана". Причем устранили их по одной и той же схеме: обвинения в организации переворота по заданию Кремля .Я к чему - плановые президентские выборы в/на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Операция "Зачистка" идет полным ходом. Остается только гадать, кто следующий в "списке Вальцмана" P.S. Сразу оговорюсь, Йулю в список не пророчите, она уже Савченко пожертвовала. Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России?



Наблюдатель2014

Надя голодает 30 часов 34 минуты! Весь мир з нами!))



злой партизан

Куплю футболку со "Свободу Надии Савченко!". Чисто поржать...



Охота на «Армату»



Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 «Нота», который впоследствии сможет «поохотится» за российской «Арматой».



Охотиться на «Армату» будет украинская «Нота»?

Перспективный танк «Объект 477А1»: реальность против мечты







Специалисты поговаривают, что украинский танк будет оснащаться новейшими системами вооружения и не менее новейшими технологиями. Так, на броне расположат специальный горизонтально ориентированный бронекороб, в котором будет находиться место бойца, занимающегося визуальной разведкой по поиску «Арматы». Боец, при виде «Арматы», тремя ударами кирзового сапога по башне, осуществлёнными через конструктивное отверстие в бронекоробе, докладывает механику-водителю об обнаружении объекта. Тот, согласно инструкции 2018-2М-бис, используя весь моторесурс, должен планово отходить на заранее подготовленные позиции в районе обозначенного (с командного пункта в сауне) генералитетом плацдарма.



В случае форс-мажора – на случай, если экипаж Т-14 «Армата» вдруг окажется не в курсе о плановости действий экипажа «Ноты», и начнёт преследование, запускается план Б («Бандера»). План подразумевает выход экипажа «Ноты» из танка, построение, сожжение портретов Степана Бандеры и проклятия в адрес НАТО – для введения «агрессора» в заблуждение. Как итог - полная перемога! "Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах?



Комментарии наших читателей:



Сергей985

Интересный подход к вооружению танка. Купить на западе несуществующую пушку. Закладывали бы сразу в проект аннигилятор! Очередь из заказчиков шар земной бы обогнула.



просто экспл

не хватает спаренного с пушкой 5.45 пулемета и 23 ЗУ-2-23 на крыше.

чем больше калибров на машине, тем больше вафля является вундер.



svp67

В этом "объекте" столько российских комплектующих, что долго она "украинизироваться" будет...



alex-s

К тому времени все уже на Марсе будут жить!



Пентагон против Дамаска



Сколько бы телефонных переговоров между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ни состоялось в ближайшие недели, незыблемым остаётся одно: штаб возглавляемой США международной коалиции продолжает разрабатывать широкомасштабную военную операцию против правительственных войск Сирии, направленную на вытеснение Сирийской арабской армии из окрестностей южного района деэскалации Даръа — Эс-Сувейда — Эс-Кунейтра, а также с 420-километрового южного участка четырёх провинций (Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор).



Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии

Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию?







Для приобретённых сирийской армией зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э», а также для российских С-400 «Триумф», переброшенных к стратегически важным объектам близ подножья Антиливана, внезапное появление «Томагавков» непосредственно из горных хребтов может стать критическим моментом, так как все эти средства ПВО просто не успеют отработать по одной, двум и более сотням ракет противника. Использование зенитно-ракетного комплекса С-300В4 с новой ЗУР 9М82МВ, способной на загоризонтный перехват благодаря активной РГСН, также не гарантирует поражения части «Томагавков» в горах, поскольку должно быть целеуказание от А-50У. Но ведь дежурящий вдали от участков пролёта крылатых ракет RGM-109E самолёт А-50У может и не обнаружить их за «экраном» горных возвышенностей. Нельзя списывать со счетов и тот факт, что массированный ракетный удар ВМС США по Сирийской Арабской Республике через горную цепь Антиливан будет осуществляться при всесторонней военной поддержке со стороны военно-воздушных сил Израиля, которые преследуют здесь свои собственные интересы. И это означает, что тактическая картина становится ещё более непредсказуемой. «Война высылок» расколола Европу



Комментарии наших читателей:



bayard

На все эти тучи топоров есть отработанный метод, уже опробованный в Сирии: РЭБ, которая уже роняла тучи в прошлый раз. На авиабазу ни один не упал — подорвали сами кой-чего, чтоб "партнёру" не так обидно было. Кто помнит фотографии тех упавших топоров, тот заметил, что все они разрушились от удара о землю и по большей части даже не сдетонировали. Для удалённых участков есть вертолёты РЭБ, они же для покрытия большей площади подавления из положения сверху.

И главное, никакой защитой врага не напугаешь — только угрозой гарантированного поражения. Поэтому — удар по кораблям и базам в Сирии. «Кинжал» не достанет в Индийском океане? А Иран? А база Хамадан, уже хорошо знакомая нашей авиации?

Только ударом на удар! И РЭБ, роняющая топоры.



Vladimir 5

При таком ударном превосходстве ответ ГШ МО правильный: полный удар по носителям и добавить. При количественном ударе КР ответный удар последует с применением тактического ЯО по агрессору и АУГ США (иначе возможный удар не отразить). Давно пора договориться с Ираном об устройстве баз (хотя бы временных, на 10 лет) с «Калибрами» и «Искандерами» и ПВО на побережье Персидского залива, в подбрюшье главных баз региона США в Саудовском Королевстве и Катаре. Для Ирана это также стало бы подспорьем в противостоянии США. Хотя наше произраильское правительство вряд ли пойдёт на такую конфронтацию с Израилем и США… Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет?



Рысь33

Цель данной операции такая же, как и у предыдущих: спровоцировать крупный военный конфликт с участием России, но чтоб при этом свои силы были за пределами ответного удара, и втянуть в заварушку Европу. Удар до сих пор не нанесён потому, что у них нет полной уверенности, что корабли, носители «Томагавков», не пустят на дно.



Бей своих, чтоб чужие боялись!



Зарубежный портал The Aviationist публикует подробности применения американских систем Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии.



Средства ПВО-ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.



Изначально на телеканале «Аль-Арабия» вышел сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек. The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства. Сообщается, что «сбой» дали как минимум две таких ракеты.



Ракеты американского "Пэтриот" в Саудовской Аравии бумерангом прилетели по своим







При таких «сбоях», смахивающих на регулярные, «Пэтриоты» в руках саудовцах надо бы переименовать в «Бумеранги». И относиться к ним соответственно. Эвакуировать перед запуском людей из городов. Следует рассмотреть также вариант с бомбоубежищами и объявления тревоги.



Комментарии наших читателей:



svp67

И вот как это понимать? Ошибки в размещении комплексов ПРО или ошибки в их применении?



Сергей985

Да, неудачно разместили комплексы. Головотяпство, по-другому не назвать.



zapfen

Ну, с китайцами все понятно, они любят фейерверки, привычка. А у «Пэтриота» завелись кроты. Ракеты-предатели… Или может, русские хакеры руки приложили?



Лондонские патриоты поедут в Москву



Министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон «в ответ на отравление в Солсбери Сергея Скрипаля» готовится принять меры в отношении «российского капитала криминального происхождения». По словам г-на Уильямсона (того самого, который, обращаясь к России на днях, требовал «отойти и заткнуться»), в Британии начинает своё действие закон, который предполагает арест имущества «сомнительного происхождения».



Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона

Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"







Это значит, что британское правительство закопало надежды российских сомнительных капиталистических деятелей, мечтавших о тихой гавани Туманного Альбиона. Похоже, город Лондон перестал считаться подходящим местом для хранения иными предприимчивыми россиянами мешков с награбленным, простите, чемоданов с валютой.



Стало быть, российские бизнесмены и экс-чиновники, сбежавшие в Лондон, в ближайшее время могут попрощаться со своим «намытым» и «отмытым» имуществом в Британии. Беглецам пора переезжать в Москву…



Комментарии наших читателей:



Borik

Давно пора наших олигархов взять за яйца. Раз сами не можем это сделать, так спасибо англичанам, они этим займутся.



maxim947

Широкие полномочия, однако, у тамошнего министра обороны)))) Занимается в т.ч. и банковскими вкладами… Может, на премьера метит, или его так толкают. А то, что решили добраться до данных капиталов, так это был просто вопрос времени. Тут у богачей выбора нет: или делись деньгами, которые потом пойдут на дестабилизацию ситуации в России, или так заберем.



dorz

Не понимаю, чему радоваться? Что наворованные в России деньги пополнят бюджет Англии? Уже год ведутся разговоры о конфискации имущества на Западе, у олигархов было время принять правильное решение.



Железностоп

А радоваться можно тому, что больше деньги некуда вывозить.



Русские самолёты? Они бумажные!



Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями лишь на бумаге, а не в реальности, считает The National Interest. «Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ», — цитирует автора статьи «Лента.ру».



Кроме того, по словам аналитика, «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами». Издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».



National Interest: российские Су-35 и MиГ-35 хороши лишь «на бумаге»







Напомним, что Индии предстоит трудный выбор: государство запуталось в истребителях и рассматривает то американский F/A-18E/F Super Hornet, то Eurofighter Typhoon, то французский Rafale, то российские Су-35 или МиГ-35, то все сразу. У круга нет конца.



Стоит ли верить мнению авторов «National Interest»? Разумеется, нет. Тот же журнал в феврале 2018 года писал о российских самолётах противоположное.



На страницах «уважаемого издания» сообщалось, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою». При этом русский истребитель назывался лучшей из когда-либо созданных машин «для боя в зоне прямой видимости».



Комментарии наших читателей:



rpuropuu

Вся суть журналистики.



bouncyhunter

Заказуха для проталкивания матрасных летаков. Очередной пример "честной" конкуренции от США.



oleg-gr

Флюгер, одним словом. За что платят, то и печатают. Демократия, однако.



словак

Индусам нужны технологии, в противном случае придумывают миллион отговорок. А матрасные летуны бегут от русских самолетов наперегонки.



Красная «Звезда смерти» маневрирует в космосе



Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519», который последние три месяца практически не перемещался, передает «Лента.ру» со ссылкой на журнал «BIS Spaceflight».



Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение







Напомним, в октябре 2017 г. пресса сообщала, что космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник «Космос-2521». В результате испытаний протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.



Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.



Британский эксперт испугался «движения» спутника? Почему же он не высказал какую-нибудь смелую гипотезу? Например, о засевшем на спутнике Путине? И о секретном газовом луче со спутника, отравившем в Собсбери мистера Скрипаля?



Комментарии наших читателей:



Тот же ЛЕХА

Протри свои футляры, Филлип, это не спутник… Это Путин Кракена выпустил… Бойся, несчастный, гнева богов.



Orionvit

Конечно. В космосе что-то зашевелилось, и тут виновата "агрессивная" Россия. Даже если спутник и начал движение, что с того? Раньше подобные "происшествия" были уделом узких специалистов, а теперь по любой мелочи со всех сторон истерика до небес.



Borik

Трепещи, англичанка, теперь тебя ничего не спасёт. Но, похоже, они там кое-что просмотрели. Красная «Звезда смерти» на подходе.



Русский танк не пробьёшь и не убьёшь



В последние недели танки Т-90А в составе бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте, сообщает «Российская газета». «Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления «Штора», которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника», – говорится в материале.



Благодаря «Шторе» танки способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций. Повышению эффективности Т-90А способствует и наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатомётчиков. Ещё одной особенностью танка является закрытая зенитная пулемётная установка, поражающая противника на расстоянии 2 км. Скорострельность 12,7-мм пулемёта достигает 700 выстр./мин.



Российские Т-90А демонстрируют свою неуязвимость под Дамаском







Напомним, Т-90 давно показывают себя на территории Сирии. Она находятся на территории САР ещё с начала октября 2015 года. Эти танки участвовали во всех крупных сражениях последних лет, и понесли минимальные потери. Можно сказать, танк зарекомендовал себя как «неубиваемый».



Комментарии наших читателей:



oleg-gr

«Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях». Лучшей рекламы УВЗ и не придумаешь!



Romka47

Танк просто шедевральный, правда, "Штора" TOW2 (именно 2) не глушит, зато лоб башни держит его прямое попадание.



Terminol

«…способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций». Ну если только через него полетит. Скорее исключение, чем правило. Так бы легче всего было спецмашину сделать, которая бы специально прикрывала таким образом др. технику.



Каталы с бульвара



Посольство США в России выкинуло очередной фортель: не допустило к собеседованию для получения виз членов российской сборной по борьбе. Борцы хотели лететь за океан на грядущий Кубок мира. Турнир должен состояться с 5 по 9 апреля в американском городке Айова-Сити. Но наши борцы туда, судя по всему, уже не попадут. Мотивация у посольских стандартная: ввиду острой нехватки персонала не успеваем обслуживать всех желающих выехать в США. А возникла оная нехватка исключительно из-за того, что русские, видишь ли, выслали в свое время целый батальон работников посольства США – в ответ на принятые американцами меры. «Решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета, принимали не мы, а Вашингтон», – так прокомментировала эту «отмазку» пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. И добавила, что США попросту решили воспрепятствовать участию российских спортсменов в Кубке.



Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник!







С одной стороны, полный нонсенс. С другой – всё предельно логично. Подкладка у этого решения очевидна, и белые нитки торчат из него пучками. Американцы прекрасно отдают себе отчёт в том, что русские едут в Америку не просто побеждать. Они едут рвать американцев на борцовских коврах — как бульдог салфетку. И рвать их будут на глазах у ошеломлённой публики. И за этим публичным позором будет наблюдать вся Америка. Надо сказать, что у Белого дома есть все основания для опасения: сборная у нас золотая. Туда попали борцы, прошедшие сито жесточайших отборочных состязаний. Что ни имя, то легенда…



Комментарии наших читателей:



210окв

"Они слабее, чем мы думали". Это мы так думаем. А они по-другому. Считают что они исключительные, и им все позволено. И мы их к этому приучили и до сих пор от этого не отошли… Не умеем мы играть на опережение…



Altona

США надо игнорировать просто… Не ездить туда… Но у многих же там дети, у тех, кто у нас во власти…



Monster_Fat

Американцы объясняют отказ "поздней" подачей обращения за визой и "невозможностью" выдать визы к "указанному" сроку, а вовсе не "отказом" в визе вообще. Якобы они (американцы) из-за сокращения персонала не успевают обрабатывать все обращения за визой и вынуждены продлевать сроки до 60 (и дольше) дней. Собственно, с сентября 2017 года американскую визу в России получить практически невозможно, те, кому она нужна, вынуждены ехать для её получения в соседние с Россией страны.



Признать, зачистить и победить?



Россию обвиняют на Западе буквально во всём, не утруждая себя хоть какой-то аргументацией. Причём речь идёт не только о журналистах или даже о политиках. С пространными и необоснованными обвинениями выступают даже те, кто, казалось бы, в силу профессии должны быть предельно точными и конкретными.



Так, начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллиер выступил с обвинением России в подготовке атаки на британские космические спутники. Аргументировал он это тем, что если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна и атаковать спутники, проигнорировав международные нормы, запрещающие использовть кибератаки, лазерные лучи или средства радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.



Происходит следующее: нашу страну не просто бездоказательно, беспочвенно и необоснованно обвиняют в игнорировании международного права, но и освобождают себя на основании этих клеветнических наветов от каких-либо правовых рамок в действиях против России. Ведь, в отличие от Запада, Россия чётко придерживалась своих обязательств и рамок международного права.



Что же делать?



Ответ Западу: признание ЛДНР и зачистка «пятой колонны»







Политолог Владимир Корнилов в интервью «Федеральному агентству новостей» предложил в ответ за высылку наших дипломатов признать независимость народных республик Донбасса и заключить с ними оборонительный союз.



Другим весьма убедительным решением стало бы укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Ираном.



Ещё одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» информационного и общественно-политического пространства РФ от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.



Арсенал ответов, как видим, широк.



Комментарии наших читателей:



210окв

Название статьи интригующее, содержание — ни о чем. Есть только одна здравая мысль: у нас много вариантов… Но только после мундиаля… А после мундиаля найдётся ещё веская причина проявлять только озабоченность.



Chertt

Интересно читать мнение представителей отдельных стран, которые до сих пор уверены, что полуостров на западе Евразии и их тонущий заокеанский хозяин — это и есть весь мир. Это давно не так. Но мило, и чуть-чуть инфантильно, что вы продолжаете так думать.



сибиралт

Признать ЛДНР также означает признание большую часть их территорий оккупированными Украиной. А заключив военный союз, придётся освобождать эти территории от захватчика. Но если такое произойдёт, то от Харькова до Одессы начнётся процесс отделения от незалежной. И что делать, если там начнётся полномасштабная гражданская война?



Silvestr

И главное: как финансировать столь громадные территории? В настоящее время такое финансовое бремя для России неподъёмно.



ont65

В подобных публикациях у авторов как-то выпадает из виду, что у конфронтации есть корни, которые отнюдь не лежат в плоскости политики. В данном случае политика выступает лишь инструментом сокращения товарооборота посредством санкций на политические вызовы. Вектор выдавливания экономических связей России с Европой и сведение их к нулю задан не вчера. Для отвода глаз на Западе он именуется изоляцией России, а на самом деле ведь целенаправленно ведется изоляция Европы от России в расчете на сокращение внешнего долга Британии и США и выравнивания торгового баланса. И с этим курсом ни Европа, ни Россия ничего поделать не смогут — не они его инициировали, не они его последовательно проводят. Что можно поделать в ситуации ограниченного суверенитета стран ЕС? Ничего. Руководство нашей страны способно или затянуть этот процесс, или ускорить его. Поэтому не нужно питать иллюзий, что в ответ на недружественные шаги Евросоюза правительство сядет на коней и начнет махать шашками. Будут «работать» с партнерами, пытаясь отстоять, что только возможно, но не более. Пользователи Сети вышли на источник грязного фейка о «сотнях» погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Источником оказался украинский пранкер по имени Евгений Вольнов (Н.Кувиков). Это существо, которое сложно назвать человеком, решило устроить фейковый звонок от имени якобы представителя МЧС по Кемеровской области в один из моргов города.Эта трагедия буквально всколыхнула Россию. Миллионы людей сплотились в сострадании и скорби. Миллионы людей пытались хоть как-то поддержать тех соотечественников, которые потеряли своих родных и близких в страшной драме, разразившейся в минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре.К сожалению, нельзя об этом не сказать: среди подавляющего большинство ЛЮДЕЙ (с большой буквы), сопереживающих страшное горе, нашлись людишки, которые, на самом деле недостойны даже такого определения. Это, простите, откровенные моральные уроды, которые до сих пор пытаются заниматься самопиаром на колоссальной трагедии и глумиться над жертвами кемеровского пожара. Можно призывать к их вычислению в Сетях, поимке и страшному наказанию, но в такой ситуации пока только одно: Бог им судья.На неделе американский посол Джон Хантсман окончательно развеял иллюзии относительно того, что финансовые средства России могут и должны храниться за рубежом, так как это «прибыльно и надёжно». По словам Хантсмана, лично он не исключает возможности ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки. Это плюс к тому, что у России уже, простите, отжали дипломатическую собственность, что по всем правовым нормам может носить определение рейдерского захвата на государственном уровне?А зачем замораживать то, что и так по факту принадлежит США? Для того экономическая модель «гайдаровской» системы и выстраивалась в начале 90-х, чтобы все будущие накопления превращались в фактор поддержки «главной демократической» валюты мира. И уже сколько лет идут разговоры о переходе в торговле даже с наиболее близкими (хотя бы регионально) странами ко взаиморасчётам в национальной валюте, но слова в подавляющем числе случаев делами не подкрепляются.С другой стороны, а в какой валюте резервы держать? В гривнах, что ли...А, может, и не в валюте эти резервы хранить, а всё-таки уже гражданах? В том, что принято называть человеческим капиталом, который в невообразимое число раз в любой экономике эффективнее, чем резаная бумага.Демонизация России и усилении русофобии на Западе – это проявления мировой войны и большой игры за место «царя горы» на планете. Происходит постоянное и всё усиливающееся сдавливание России.Если собрать все зарубежные сценарии уничтожения России за всю историю существования нашего государства, то получится отдельная библиотека, возможно, с дополнительным подземным хранилищем. Томов уйма. Последний: «Как отравить шпиона и победить Россию».Кстати, есть и дополнительная библиотека с томами уже иного содержания. Например, «Как мне помешал победить Россию генерал-мороз» или «Всё шло по плану, но тут появились русские хакеры...»Так и живут. Мысли о походе на восток у них как воплощение генной мутации – посещают до тех пор, пока не столкнутся непосредственно с «доктором».21 марта в Балтийском море состоялись морские учения, в ходе которых подразделение беспилотных летательных аппаратов из Калининградской области отработало действия по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии. Учения не остались незамеченными в соседней Польше.Если бы у России не получилось в сжатые сроки сделать то, что Польша в военном плане делала годами, то можно было бы смело расформировывать Министерство обороны и распускать армию «по домам». Ну, в самом деле: у Польши, территория которой такая, какая есть, в связи с явной протекцией в своё время со стороны СССР, хватает замашек на целую «Ржечь Посполиту»... Вот только польские власти явно забывают, что нельзя стать Речью Посполитой, если твоя столица находится в Вашингтоне...Лишь спустя 4 суток в министерстве иностранных дел России официально отреагировали на задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» с 10-ю членами команды на борту. Напомним, что российское судно было отконвоировано украинскими кораблями береговой охраны в порт Бердянска 25 марта. При этом задержание «Норда» было осуществлено в международных водах.А в пятницу украинский суд принял решение и вовсе арестовать российское судно «Норд». В этой связи вопрос: что украинская сторона с этим судном собирается делать? Выход просматривается только один: распилить на металл и сдать в ближайший бердянский пункт металлолома. Ведь любой выход «украинизированного» «Норда» с целью «порыбачить» станет для него последним под «украинской юрисдикцией» - российские погранкорабли, «искупая вину», просто отведут его домой в Керчь. Отвести в Керчь с заходом в Бердянск до украинского распила, - говорите? Не-е-ет... Это же нанесёт непоправимый вред дипломатическим отношениям, минскому процессу, нормандскому формату и вдобавок, о, ужас! - подорвёт систему выражения озабоченностей нашего МИД...Либералы и, особенно, национал либералы любят порассуждать о возможных исторических альтернативах российской государственности. По их мнению, все бы сложилось иначе, если вместо тоталитарной «ордынско-византийской» Москвы русские земли объединил «прозападный и передовой» Новгород, или еще более «цивилизованное» Великое княжество Литовское.Да не нужна Западу Украина развитой и демократичной. Ведь на реализацию такого проекта потребовались бы колоссальные средства при многомиллионном и разношёрстном населении «незалежной». Зато как плацдарм для антироссийских провокаций с ограниченными финансированием американскими «тугриками» - вполне, вполне... Грызня, террор, провокации, гражданская усобица, бандеровские марши, переписывание истории. Что и имеем уже который год под своим боком.В интервью изданию «Апостроф» бывший замглавы СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун фактически обвиняет действующего генерального прокурора в непрофессионализме. По словам Ягуна, первый юридический прокол Луценко допустил, когда в здании Верховной рады запустил ролик, фактически доказывающий, что за народным депутатом Украины велась прямая слежка при наличии у нардепа депутатской неприкосновенности.Между тем, Надежда Савченко, объявившая после решения суда о голодовке, через свою сестру сообщила о резком ухудшении своего здоровья. Надя, а ведь мы предупреждали: голодовка в России и голодовка на Украине – «две большие разницы». Если после российской голодовки Надии серьёзно прибавилось в весе и объёмах, то в результате голодовки украинской Надия может и вовсе сойти на нет.Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 «Нота», который впоследствии сможет «поохотится» за российской «Арматой».Специалисты поговаривают, что украинский танк будет оснащаться новейшими системами вооружения и не менее новейшими технологиями. Так, на броне расположат специальный горизонтально ориентированный бронекороб, в котором будет находиться место бойца, занимающегося визуальной разведкой по поиску «Арматы». Боец, при виде «Арматы», тремя ударами кирзового сапога по башне, осуществлёнными через конструктивное отверстие в бронекоробе, докладывает механику-водителю об обнаружении объекта. Тот, согласно инструкции 2018-2М-бис, используя весь моторесурс, должен планово отходить на заранее подготовленные позиции в районе обозначенного (с командного пункта в сауне) генералитетом плацдарма.В случае форс-мажора – на случай, если экипаж Т-14 «Армата» вдруг окажется не в курсе о плановости действий экипажа «Ноты», и начнёт преследование, запускается план Б («Бандера»). План подразумевает выход экипажа «Ноты» из танка, построение, сожжение портретов Степана Бандеры и проклятия в адрес НАТО – для введения «агрессора» в заблуждение. Как итог - полная перемога!Сколько бы телефонных переговоров между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ни состоялось в ближайшие недели, незыблемым остаётся одно: штаб возглавляемой США международной коалиции продолжает разрабатывать широкомасштабную военную операцию против правительственных войск Сирии, направленную на вытеснение Сирийской арабской армии из окрестностей южного района деэскалации Даръа — Эс-Сувейда — Эс-Кунейтра, а также с 420-километрового южного участка четырёх провинций (Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор).Для приобретённых сирийской армией зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э», а также для российских С-400 «Триумф», переброшенных к стратегически важным объектам близ подножья Антиливана, внезапное появление «Томагавков» непосредственно из горных хребтов может стать критическим моментом, так как все эти средства ПВО просто не успеют отработать по одной, двум и более сотням ракет противника. Использование зенитно-ракетного комплекса С-300В4 с новой ЗУР 9М82МВ, способной на загоризонтный перехват благодаря активной РГСН, также не гарантирует поражения части «Томагавков» в горах, поскольку должно быть целеуказание от А-50У. Но ведь дежурящий вдали от участков пролёта крылатых ракет RGM-109E самолёт А-50У может и не обнаружить их за «экраном» горных возвышенностей. Нельзя списывать со счетов и тот факт, что массированный ракетный удар ВМС США по Сирийской Арабской Республике через горную цепь Антиливан будет осуществляться при всесторонней военной поддержке со стороны военно-воздушных сил Израиля, которые преследуют здесь свои собственные интересы. И это означает, что тактическая картина становится ещё более непредсказуемой.Зарубежный портал The Aviationist публикует подробности применения американских систем Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии.Средства ПВО-ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.Изначально на телеканале «Аль-Арабия» вышел сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек. The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства. Сообщается, что «сбой» дали как минимум две таких ракеты.При таких «сбоях», смахивающих на регулярные, «Пэтриоты» в руках саудовцах надо бы переименовать в «Бумеранги». И относиться к ним соответственно. Эвакуировать перед запуском людей из городов. Следует рассмотреть также вариант с бомбоубежищами и объявления тревоги.Министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон «в ответ на отравление в Солсбери Сергея Скрипаля» готовится принять меры в отношении «российского капитала криминального происхождения». По словам г-на Уильямсона (того самого, который, обращаясь к России на днях, требовал «отойти и заткнуться»), в Британии начинает своё действие закон, который предполагает арест имущества «сомнительного происхождения».Это значит, что британское правительство закопало надежды российских сомнительных капиталистических деятелей, мечтавших о тихой гавани Туманного Альбиона. Похоже, город Лондон перестал считаться подходящим местом для хранения иными предприимчивыми россиянами мешков с награбленным, простите, чемоданов с валютой.Стало быть, российские бизнесмены и экс-чиновники, сбежавшие в Лондон, в ближайшее время могут попрощаться со своим «намытым» и «отмытым» имуществом в Британии. Беглецам пора переезжать в Москву…Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями лишь на бумаге, а не в реальности, считает The National Interest. «Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ», — цитирует автора статьи «Лента.ру».Кроме того, по словам аналитика, «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами». Издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».Напомним, что Индии предстоит трудный выбор: государство запуталось в истребителях и рассматривает то американский F/A-18E/F Super Hornet, то Eurofighter Typhoon, то французский Rafale, то российские Су-35 или МиГ-35, то все сразу. У круга нет конца.Стоит ли верить мнению авторов «National Interest»? Разумеется, нет. Тот же журнал в феврале 2018 года писал о российских самолётах противоположное.На страницах «уважаемого издания» сообщалось, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою». При этом русский истребитель назывался лучшей из когда-либо созданных машин «для боя в зоне прямой видимости».Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519», который последние три месяца практически не перемещался, передает «Лента.ру» со ссылкой на журнал «BIS Spaceflight».Напомним, в октябре 2017 г. пресса сообщала, что космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник «Космос-2521». В результате испытаний протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.Британский эксперт испугался «движения» спутника? Почему же он не высказал какую-нибудь смелую гипотезу? Например, о засевшем на спутнике Путине? И о секретном газовом луче со спутника, отравившем в Собсбери мистера Скрипаля?В последние недели танки Т-90А в составе бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте, сообщает «Российская газета». «Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления «Штора», которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника», – говорится в материале.Благодаря «Шторе» танки способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций. Повышению эффективности Т-90А способствует и наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатомётчиков. Ещё одной особенностью танка является закрытая зенитная пулемётная установка, поражающая противника на расстоянии 2 км. Скорострельность 12,7-мм пулемёта достигает 700 выстр./мин.Напомним, Т-90 давно показывают себя на территории Сирии. Она находятся на территории САР ещё с начала октября 2015 года. Эти танки участвовали во всех крупных сражениях последних лет, и понесли минимальные потери. Можно сказать, танк зарекомендовал себя как «неубиваемый».Посольство США в России выкинуло очередной фортель: не допустило к собеседованию для получения виз членов российской сборной по борьбе. Борцы хотели лететь за океан на грядущий Кубок мира. Турнир должен состояться с 5 по 9 апреля в американском городке Айова-Сити. Но наши борцы туда, судя по всему, уже не попадут. Мотивация у посольских стандартная: ввиду острой нехватки персонала не успеваем обслуживать всех желающих выехать в США. А возникла оная нехватка исключительно из-за того, что русские, видишь ли, выслали в свое время целый батальон работников посольства США – в ответ на принятые американцами меры. «Решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета, принимали не мы, а Вашингтон», – так прокомментировала эту «отмазку» пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. И добавила, что США попросту решили воспрепятствовать участию российских спортсменов в Кубке.С одной стороны, полный нонсенс. С другой – всё предельно логично. Подкладка у этого решения очевидна, и белые нитки торчат из него пучками. Американцы прекрасно отдают себе отчёт в том, что русские едут в Америку не просто побеждать. Они едут рвать американцев на борцовских коврах — как бульдог салфетку. И рвать их будут на глазах у ошеломлённой публики. И за этим публичным позором будет наблюдать вся Америка. Надо сказать, что у Белого дома есть все основания для опасения: сборная у нас золотая. Туда попали борцы, прошедшие сито жесточайших отборочных состязаний. Что ни имя, то легенда…Россию обвиняют на Западе буквально во всём, не утруждая себя хоть какой-то аргументацией. Причём речь идёт не только о журналистах или даже о политиках. С пространными и необоснованными обвинениями выступают даже те, кто, казалось бы, в силу профессии должны быть предельно точными и конкретными.Так, начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллиер выступил с обвинением России в подготовке атаки на британские космические спутники. Аргументировал он это тем, что если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна и атаковать спутники, проигнорировав международные нормы, запрещающие использовть кибератаки, лазерные лучи или средства радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.Происходит следующее: нашу страну не просто бездоказательно, беспочвенно и необоснованно обвиняют в игнорировании международного права, но и освобождают себя на основании этих клеветнических наветов от каких-либо правовых рамок в действиях против России. Ведь, в отличие от Запада, Россия чётко придерживалась своих обязательств и рамок международного права.Что же делать?Политолог Владимир Корнилов в интервью «Федеральному агентству новостей» предложил в ответ за высылку наших дипломатов признать независимость народных республик Донбасса и заключить с ними оборонительный союз.Другим весьма убедительным решением стало бы укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Ираном.Ещё одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» информационного и общественно-политического пространства РФ от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.Арсенал ответов, как видим, широк. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 87 Источник Похожие новости Что делать, когда против России идёт игра без правил? "Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах? Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России?

Загрузка... Ким Чен Ын готов к ядерным уступкам Итоги недели. «Как им победить Россию?» Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине Новости партнеров