Итоги недели. «И вновь продолжается бой»

Пресс-секретарь очередной польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском Марта Паленек представила новую порцию заявлений о результатах расследования.









Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы

Поляков попросили высказать мнение о причинах крушения Ту-154 под Смоленском



На неделе своего поста (поста министра обороны) лишился пан Мацеревич. Многие подумали: кто же теперь будет искать «следы взрывчатки» и требовать новых эксгумаций. Но пана Мацеревича, хотя и подвинули с министерского поста, тут же назначили главой той самой комиссии, которая продолжает откровенное надругательство над памятью погибших в авиакатастрофе под Смоленском. А значит, будут новые «откровения» - вплоть до «сенсации» о том, что вместо польских лётчиков в кабине Ту-154 сидели манекены, хорошо обученные Кремлём управлению лайнером...



Комментарии наших читателей:



Кент0001

Да плевать, что там у них внутри взорвалось, потому, что это у них взорвалось.



Пролетарий

Теперь польскому следствию придется разбираться, кого и как нанимал Ярослав Качиньский для убийства собственного брата и уничтожения руководства Польши?

Я так полагаю, что при адекватном расследовании "Ярика" ожидает электрический стул, который специально для него привезут из США.

SNEAKY

Вот черти! Сколько ж можно над погибшими так изгаляться? Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.



МиГу-35 быть!



Заводские лётные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года. Их (государственные испытания) планируется завершить в 2019 году.







МиГ-35 выходит на государственные испытания



Когда не выходил на испытания, говорили о недоработках оборонки, бюрократической волоките. Когда вышел на испытания, говорим об экономической несостоятельности проекта. Можно, конечно, долго размышлять о «денежной» составляющей, но факт остаётся фактом – МиГу нужны проекты, потому что МиГ – это не только имя, но и люди. И эти люди стараются делать качественный продукт в рамках отечественной оборонной отрасли.



Комментарии наших читателей:



rocket757

МиГ и правда ничем выдающимся не отличается, просто универсал с отклонением к фронтовому.

Что, как, зачем - это к специалистам.

Дополнение на счёт большой партии Су, себестоимость точно будет меньше. Так что решение не экономическое, для поддержки КБ МиГ на плаву, это более вероятно.

Что правильно, как надо было ... не нам решать.



Ratmir_Ryazan

Сам не летчик и не рядом, но чисто логически понимаю, что МИГ-35 существенно дешевле, а при определенных условиях, например, при обороне он ни чем не уступит Су-35, когда не нужно куда-то далеко лететь... Су-35 дороже, но при этом он обладает и рядом преимуществ - как, например, большая дальность полета и большая бомбовая нагрузка, то есть для определенных задач он не заменим когда надо прикрыть что-то далеко или разбомбить что-то далеко...

Думаю, нам нужны и тяжелые как Су-35, и «средние» как МиГ-35 и еще бы не помешал реально легкий и простой однодвигательный. Что усилит не только нашу оборону, но и экспортный потенциал.



m.cempbell

Если исходить из себестоимости производства, то МиГ-35 - намного дешевле. Другой вопрос какую партию закажут. Ну и движки. У Су-35 и МиГ-35 разная аэродинамическая схема, совершенно разные планеры (хоть неспециалисту это и не бросается в глаза), сушка обладает сверхманевренностью, мощной БРЭО, возможностью нести тяжелое вооружение - это истребитель в чистом виде. МиГ-35 - это фронтовой самолет. Он уступает Су-35 в маневренности (хотя по этому показателю как минимум не хуже Рафаля), умеет работать по земле (т.е. несет часть функций штурмовика), плюс хорошая корабельная модификация (а не франкенштейн Су-33). Он совмещает задачи истребителя переднего края, истребителя ПВО, истребителя ВМФ, частично штурмовика. Т.е. чисто теоретически этих самолетов должно быть примерно вдвое больше чем Су-35.



Сховать «Джавелины»



Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.



Гром грянул над Хмеймимом, пора креститься



СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

Обезьяна с гранатой, или "Джавелины" для ВСУ



Выяснилось и то, что для обучения тому, как с «Джавелинами» управляться, украинские военнослужащие будут выезжать за границу, а потом весь процесс хранения на Украине будет контролироваться американскими военными инструкторами. И с чего вдруг?.. Раньше переодеванию американских солдат в гарных киборгов ничто не мешало, а теперь вдруг такие заморочки. Неужели от этих пертурбаций «Минск-2» будет ближе к выполнению? Хотя кто вообще об этом «Минске» на Украине сегодня вспоминает. Не говоря уже о США с их «кремлёвским агентом» Дональдом.



Комментарии наших читателей:



влад66

Ясен перец - аборигенам только бусы, иначе все вооружение окажется на противной стороне, аборигены или пропьют или продадут, но вырученные деньги один хрен пропьют.



Orionvit

Что такое вообще это "летальное оружие"? Такое ощущение, что это некое зло вселенского масштаба, способное изменить историю мироздания во всей галактике. Носятся с этим "летальным оружием", как с писанной торбой. Понятно, что это не столько оружие, сколько политика, но не надо забывать, что Украина до сих пор, сама является одним из крупнейших продавцов того самого "летального оружия", правда ещё советского производства, которое от этого убивает ни чуть не хуже, а может даже и лучше. От словосочетания "летальное оружие", уже бл..ать хочется. Пусть уже пишут прямо, мол, мы на западе, всеми силами поддерживаем войну на Украине. И материально, и политически, а то придумали скользкие формулировки в своём стиле, про что-то "летальное и не летальное". Почему не говорят, к примеру, про карандаши, "пишущие и не пишущие", про машины "ездящие и не ездящие"? А оружие оно и в Африке оружие, всё летальное, на то оно и оружие.



Naval

Торги на укровской черной бирже, похоже, скоро начнутся. Нет ничего более разрушительного для армии, чем укропский прапорщик.



Пять дырок от бубликов



Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



«Атлантический совет» устал…



Fancy Bears: Макларен выполнял заказ по отстранению России от Олимпийских игр

"Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная



«Медведи», конечно, молодцы, но дальше-то что? О том, что WADA пляшет под американскую дудку и так понятно – ведь не просто же так г-н Родченков находится под «покровительством» ФБР. Все всё знают, все всё понимают, вот только поедающие горстями допинг американские, канадские, норвежские «болезные» будут выступать под своими национальными флагами, а наши – под белыми тряпицами с дырками от бубликов. Хотя чего возмущаемся – сказано же, что Россия в сердце, а потому можно и голышом на лыжи вставать...



Комментарии наших читателей:



XYZ

Если все упростить, то мы попали как кур в ощип в связи с тем, что в международной западной корпорации идёт передел власти. Европа воюет с англосаксами, и мы оказались удобным объектом для сведения счетов. Непонятно только, с кем там особо воевать, если куда не плюнь, то попадешь или в Ричарда или в Джона или т.п. Но матрасникам неймется и они допускают там присутствие представителей только Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Это в который раз показывает тщетность для французов и немцев попасть в вожделенный золотой миллиард. А еще это показывает, что мечта наших "тихих и благостных" спортивных вождей договориться по-тихому попросту иллюзорна. Западу это сейчас не нужно и попросту не интересно. Это их шоу! Зачем, если все козыри в их руках? Единственным средством для каких-либо изменений в их позиции могли бы быть вопросы финансовые. Скажем превращение игр в абсолютно неинтересные мелкие соревнования с предсказуемым результатом и снижением рейтингов или потеря крупных средств от трансляции. Только удар по кошельку может слегка приводить их в чувство. Но и это не решает проблемы. Только полная перестройка всей системы, основанная на создании международной организации с равным представительством, может что-то изменить. Но кто этим будет заниматься? Михаил Делягин: Либеральная верхушка уничтожает Россию в угоду Западу

НЕКСУС

Весь этот МОК надо ставить на место... для начала перестать платить взносы... да и трансляцию запретить в РФ, равно как и рекламу спонсоров. Но лечить надо не болезнь, а причины, а посему хорошо бы прикрыть сеть Макдональдс в России и все матрасовские представительства корпораций. Бить надо по кошельку этих земноводных.

Makcaga

Всем прекрасно известно, что допинг употребляют практически все спортсмены... Другое дело, как отреагировали наши "ответственные" чиновники на обвинения... Вяло и пассивно, что нас возят все кому не лень... :( А про прикрыть бизнес - это вообще бред! В современных реалиях невозможно без кооперации, а львиная доля современных технологий - это запад. К сожалению, у нас даже собственного современного дизельного двигателя НЕТ!



И о скотовозах...



Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.







Десантный корабль "Ямал" вернулся в Севастополь из Средиземноморья с повреждениями



Реалии нашего времени: всевозможные скотовозы и прочие баркасы «с дровами» могут себе позволить без последствий для самих себя таранить корабли военно-морского флота. Причём реалии таковы, что таранят не только корабли ВМФ РФ. Достаётся и американским. Да как достаётся! Туман, дескать... Не доглядели... В общем, то, что во времена оные считалось поводом для объявления войны (или как минимум для уничтожения артиллерийской установкой "скотовоза"), стало рядовым делом на просторах Мирового океана. А мы тут всё про «третью мировую» и «испепеляющие удары»... Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое



Комментарии наших читателей:



MoJloT

Надо было КАСКО оформлять.



Аристарх Людвигович

Однако попал бульб в борт. А Ямал вроде удар ниже ватерлинии не получил. А огонь можно было превентивный из пушек открыть.

Мих1974

По хорошему, ВМФ России находится в условия военного времени, поэтому открывать огонь на поражения в ЛЮБОЕ судно, которое к нему приближается!

Лучше потом писать объяснительную "на расход боекомплекта", чем "похоронник".



Вложились по полной



Опубликован отчёт Центрального банка России о расположении в виде золотовалютных резервов – того самого национального достояния (не путать с известной компанией-гигантом), которое обеспечивает главную подушку безопасности для российской экономики и в первую очередь для российской банковской системы.







Запад очень любит Россию. Доказательство по методу Центробанка



В общем, ничего сенсационного в отчёте нет. Как вкладывали сотни миллиардов в американскую экономику, так и продолжаем вкладывать. Мало того, вложения наращиваем. При этом обсуждаем какие-то очередные санкции. Да какие ещё санкции, когда фактически свободные деньги, которые могли бы идти на реализацию масштабнейших проектов, покорно отдаём тем, для кого термины «проекты» и «Россия» не стыкуются по определению. Проект по развалу и дестабилизации – то да. Проект по развитию – никак нет...



Комментарии наших читателей:

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Vard

Это ещё не сказано, что вложения эти почти под ноль процентов... в сущности, это подарок, безвозмездная помощь, так сказать...

AKuzenka

Это вообще не вложения, это дань победителю от побеждённых. Никто и никогда в Россию эти деньги не вернёт. Нет их, забудьте.

andrej-shironov

Российская элита давно встроена в конгломерацию мировых элит, правда, на вассальных условиях. Все эти бодания с Западом выгодны и российской власти и Западу. В нашем конкретном случае можно говорить, выражаясь языком юристов, о споре хозяйствующих субъектов, не более! Аналогия вполне жизнеспособная. Никакой идеологической составляющей противостояния нет и в помине. Капиталист с капиталистом отлично понимают друг друга, но при этом всегда должны держать в тонусе народы стран.



Попрут?



Ещё в начале декабря 2017 года гендиректор украинского ГП НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман сделал достаточно неожиданное и противоречивое заявление о входе программы разработки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» в финальную фазу, что ещё тогда создало в Рунете настоящую «свалку» из комментариев, оставленных как противниками, так и сторонниками преступного киевского режима.



Атака на Иран отбита. Ждать ли новые?



«Гром-2» с примесью «Дунфэнов». Откуда растут ноги у украинской ОТБР и не рано ли мы смеёмся?

Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!



Основной вопрос текущего времени: попрёт ли украинское воинство на Донбасс во время Олимпиады и предвыборного цикла в России? Учитывая тот факт, что само это воинство ничего не решает, а решают за него «люди в чёрном» из дружественной заокеанской державы, такая вероятность весьма велика. Велика на фоне не столь давних провокаций у границ России (в 2008 и 2014), когда сеяли демократию и снайперскими винтовками на майдане, и «Градами» под Цхинвалом.



Комментарии наших читателей:



svp67

Все правильно, за одним "НО". Эти ОТР не планируются к принятию на вооружение ВСУ, так как их производство будет осуществляться вне пределов территории Украины.



inkass_98

По имеющейся информации этот комплекс разрабатывался на иностранные деньги и в интересах иностранного заказчика. Сами же укровоенные подтвердили, что для нужд руинских ВС такие комплексы могут начать разрабатывать не ранее, чем через пару лет. Бо грошей нема.



Война вспыхнула с новой силой



31 декабря двое российских военнослужащих погибли в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Минобороны России. «31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве также отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности. Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?



Позднее на Telegram-канале «Directorate 4» появилось сообщение об очередной атаке на авиабазу Хмеймим. Отмечалось, что атака осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов: «Сообщается о том, что российскими военными было сбито несколько дронов, пытавшихся атаковать базу. Данных о том, каким мог бы стать урон для авиабазы в случае проведения атак с достижением цели, нет. БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами, при этом за счёт массовости могли бы нанести существенный ущерб военной технике, которая располагается под открытым небом».



И ещё одна печальная новость из Сирии. 31 декабря российский вертолёт Ми-24 потерпел катастрофу. Причиной катастрофы стала техническая неисправность при выполнении перелёта на аэродром Хама. «При совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.







В Сирии разбился российский Ми-24

СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим

МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих

Боевики вновь атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

Турецкое коварство, американская подлость



Как видим, рубеж 2017—2018 гг. полон трагических вестей из Сирии. Катастрофа вертолёта, атаки на авиабазу Хмеймим, гибель военнослужащих — это не всё. Идут тяжёлые бои между сирийской армией и террористами в Харасте (провинция Дамаск). Кроме того, так называемая умеренная оппозиция возобновила обстрелы жилых кварталов Дамаска.



Это означает, что война в Сирии набирает новые обороты. Западные аналитики даже высказывают мнение, что мишенью в этой войне стали российские силы…



Комментарии наших читателей: Навальный и Саакашвили: такие разные снаружи, такие схожие внутри



Татьяна

Присоединяюсь к общему выражению сочувствия родным и близким погибших пилотов, а также их друзьям и товарищам по службе. Раненому желаю скорейшего выздоровления.



фигвам

Я так понимаю, удар был нанесён в новогоднюю ночь, в самый уязвимый момент. Если есть 2-е погибших, значит, есть ещё большее число и раненых. А самолёты не обязательно уничтожать, если есть осколочные попадания, то самолёт выведен из строя и не является боеготовым, значит, они будут разобраны и отправлены на ремонтный завод, а на их замену прилетят новые.



Чичиков

Хорошая мысля приходит опосля! У нас всегда так было! Один раз — случай. Два — повтор. Три — достали, давайте что-то делать!



В Иране грядёт госпереворот?



Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади» (сирийская провинция Хасеке). Фактически речь идёт о попытке осуществления государственного переворота по отработанной США практике так называемых цветных революций — с использованием наёмников.







Беспорядки в Иране спровоцированы, чтобы начать очередную войну

Беспорядки в Иране начались после переброски в эту страну боевиков из Сирии



Специалисты говорят, что события в Иране, если только там грянет цветная революция, могут разогнать цены на энергоносители, в первую очередь на нефть.



И действительно, рост цен на нефть заметен с первых дней наступившего года. 10 и 11 января цена на сорт Brent была выше 69 долларов за баррель.



Комментарии наших читателей:



vtyrtn

Антиправительственные протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде после того, как массы людей потеряли свои деньги из-за краха различных кредитных организаций (к слову, кредиты как инструмент ростовчищества запрещены в исламе). По некоторым данным, 160 тысяч жителей города вышли первыми на акции протеста. «Эти экономические протесты начались не вчера. Недовольство зрело как минимум в течение года, с тех пор как люди потеряли свои деньги в кредитных организациях и устраивали протесты в разных местах». Незадолго до этого правительство Ирана объявило о 50%-ном повышении цен на бензин. Кроме того, было объявлено о прекращении финансовой помощи бедным, что, по мнению оппозиционеров иранскому правящему режиму, ухудшит положение 34 миллионов человек. Одновременно было объявлено об увеличении военного бюджета. Гиперзвук или на испуг



rait

Не совсем. Запрещен ссудный процент и только, кредиты давать можно. В итоге во всех крупных исламских странах есть банки, но кредиты они дают по-особенному, к примеру, взимают процент не с ссуды, а с прибыли организации, которая получила ссуду. Таким образом этот запрет обходят.



astronom1973n

А вот выйдут на улицу, устроят беспорядки, все разрушат, сменят власть и… заживут на следующий день богато-пребогато!!! Как при Лёхе Навальном! Который обещает, что при нём все будут вот так жить. Тупые станут умными, богатые станут бедными, а бедные богатыми. В сказки-то верите?



Русский газ согреет Бостон



Американские компании решили закупить партию российского сжиженного газа. Столь оригинальное решение связано с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.



Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.



Газ, который будет поставлен в США, произведён российской компанией «НОВАТЭК». Производство осуществляется по проекту «Ямал СПГ».



Сергей Глазьев: Какая идеология поднимет Россию



США решили закупить СПГ у России

Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке

«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США



В Европе у российских газовиков тоже всё хорошо.



В 2017 году Россия нарастила экспорт газа в Европу. 193,9 млрд. кубов, что на 14,6 млрд. кубов, или на 8,1% выше показателей 2016 года. Валютная выручка от экспорта российского газового монополиста по итогу 2017 года увеличилась более чем на 20%.



Того и гляди, «газовая война» США с Россией приведёт к победе России не только в Европе, но и в самих США!



Комментарии наших читателей:



Шура пермский

Главное, эту новость незалежной не показывать, а то их перевернёт… Главный враг продаёт газ главному другу, где это видано…



Shurik70

Нет, ну Европа закупает у России газ и продаёт его Украине с накруткой.

А США что, рыжие, что ли. Они тоже будут закупать у России газ и продавать его Прибалтике.



Главное, чтобы Прибалтика и Украина у России не брали.



Hoc vince

В США не хватает газа, чтобы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу? Какой счёт выставят Европе, ведь газ от американцев становится "демократичным"?



jjj

Скоро будем строить "Американский поток". Ветку от "Силы Сибири" через Берингов пролив до Аляски не так и далеко тянуть.



Переговоры в Доме мира



Начались первые за два года прямые переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Проходят они на министерском уровне. Один из обсуждаемых вопросов связан с возможным участием сборной команды Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые стартуют в следующем месяце.



Доклад США: Россия играет доминирующую роль в экономике Болгарии



Прямые переговоры между Пхеньяном и Сеулом



Кстати, переговоры стали возможными благодаря инициативе Ким Чен Ына, который обратился к корейскому народу и заявил о необходимости сосредоточиться на дальнейшем укреплении северокорейской безопасности и одновременном улучшении отношений с Югом. По словам молодого лидера, пришло время задуматься об объединении страны.



Комментарии наших читателей:



Тот же ЛЕХА

Ну надо же, какая оперативность. Ын сказал, Ын сделал. Вот бы и наши чиновники так указы ВВП исполняли.

Лишь бы американцы не напакостили в этом процессе корейцам… Что как пить дать будет.



rotmistr60

Чтобы договориться двум Кореям, необходимо единственное — Ю. Корее послать американцев подальше и не слушать их наставлений. Но, увы, это пока недостижимо.



anjey

Это ещё раз доказывает всему миру, что настоящая угроза войны и самые страшные демоны на Земле сидят в Госдепе США, и финансовые кукловоды и бабловоды за их спинами…



Как американцы повоевали с русскими в Восточной Европе



Если осенью перспектива военного конфликта с русскими в Восточной Европе подтолкнула командование Корпуса морской пехоты США усилить боевые возможности подразделений, то зимой высшее командование Корпуса заговорило об «уже идущей» войне.



Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что американские морпехи в Европе должны быть готовы к большой битве. Да что там готовы: битва уже идёт! «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».







Война «уже идёт». Корпус морской пехоты США против России



Столь волнующие заявления генерала Неллера попытался прояснить корреспондент ТАСС. Он обратился в пресс-службу Пентагона. Однако дежурные сотрудники службы «затруднились ответить» на вопросы корреспондента о точке зрения Неллера и о том, отражает ли она позицию министра обороны Джеймса Мэттиса (между прочим, отставного генерала Корпуса морской пехоты).



Американским генералам, заметим, следовало бы поменьше трепать языком. Каждое слово о «идущей войне» немедленно отзывается не только среди военнослужащих, к которым обращены эти речи, но и среди журналистов, которые растаскивают такую «информацию» по всему миру.



Комментарии наших читателей:



Касым

"...25 000 морских пехотинцев..."

Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если не миллионы.

И если думают, что будут высаживаться на российском берегу, то как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить? Одно отплытие с порта уже будет замечено. Плюс надо огнём все зачистить, и здесь нужна соответствующая сила в виде ВВС и ВМФ. Такие приготовления будут также заметны: одним самолетом или кораблем это нереально.

Все это из области фантастики.

Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить?



сибиралт

Пусть американцы попробуют хотя бы Ына победить. А их морская пехота даже туарегов не напугает.



Горный стрелок

Не будут воевать. Напрямую — никогда. Слишком "разнеженная" команда, невзирая на "зверей" сержантов и грозный вид. Соорудить "войнушку" чужими руками, погнать на Россию кого-нибудь из соседей — вот это по-американски. Для этого и нужен грозный вид, и присутствие батальонами и бригадами... Там, где по делу нужны были бы дивизии и корпуса...



Мигранты не спасут Россию



Россию убьёт демографический кризис. Президент Путин, стремящийся занять высокое кресло ещё на шесть лет, считает разрешение этого кризиса приоритетной задачей. Однако, как полагают заграничные эксперты, в ближайшие годы численность россиян будет только убывать. Работающего населения будет всё меньше: Россия несёт потери в прямом смысле слова.



«России не хватает русских». Под таким мрачным заголовком вышла статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Демографический спад серьёзно ограничивает темпы развития экономики и бизнеса в России, считает автор. И никакого «серьёзного решения» для этого кризиса, по-видимому, нет.



Иммиграция отнюдь не является простым решением проблемы. Да, Россия уже много лет является «пунктом назначения» для трудовых мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Между тем экономический кризис последних лет наряду с мерами протекционизма ослабили наплыв мигрантов. В первой половине 2017 года иммиграция уже не компенсировала естественную смертность. И даже возросшая иммиграция из Украины за последние три года не поправила ситуацию.







Проект «ЗЗ». Нас мало, и нас всё меньше. Россия несёт потери



В связи с этим вновь и вновь поднимается вопрос о повышении пенсионного возраста. Главными причинами возможного повышения пенсионного возраста могут стать относительно низкие цены на нефть, создающие хронический дефицит бюджета зависимой от экспорта энергоресурсов России, а также демографическая «яма». К 2035 году число пенсионеров в стране составит от 25 до 29% от общей численности населения. Не хочется даже прогнозировать, какая дыра образуется в Пенсионном фонде РФ при таком раскладе.



Западные эксперты сходятся на том, что в России слишком рано наступает пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Он был введён, напоминает швейцарец Трибе, ещё при Сталине, в 1932 году. Впрочем, аналитик не думает, что Путин пойдёт на увеличение пенсионного возраста. «Финансирование пенсионной системы совсем уж ветхозаветное, — пишет Трибе, — однако Владимир Путин не желает испытать на себе народный гнев, который может спровоцировать увеличение [пенсионного возраста]».



И ещё. Международная организация труда (МОТ) и рейтинговое агентство «Standard & Poor's» пророчат быстрое снижение численности населения России. К 2050 году численность населения Российской Федерации упадёт до 130 миллионов человек.



Снижение численности населения при одновременном сокращении числа работающих граждан (из-за «прореженного» реформаторами поколения 1990—2000 гг.) приведёт в будущем к весьма неблагоприятной экономической ситуации.



Комментарии наших читателей:



фа2998

Думаю, нужно перестать чиновникам нагло врать народу! Они друг перед другом рапортуют о средней зарплате в регионе, стране 30-40-50 тыс.! Да, одни получают десятки млн., а куча людей живёт на 10-15 тыс. НУЖНО БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ И НИЩЕТОЙ. Все эти выплаты, материнский капитал и пр., — это копейки, чтобы детей обеспечить.

Давайте хотя бы посчитаем, хотя бы по прожиточного минимуму, до 18 лет:

10000×12×18=2160 тыс. руб. Свыше 2 млн., хотя минималка — просто насмешка. Люди думают, как прожить самим, а не плодить нищету!

Детей нарожают не те, у кого миллионы (их меньшинство, да и у многих возраст). Когда десятки млн. граждан, большинство населения, будут жить по-людски, вот тогда и поговорим. Вот тогда стимулы для родителей пригодятся.



Dzmicer

Урбанизация — главный враг роста численности населения. Горожане, в принципе, не очень хорошо плодятся, что сейчас, что в средние века, что в античности. Чем выше доля городского населения относительно сельского, тем хуже дело с демографией.



Варяг_0711

Чтобы население не сокращалось, одного материнского капитала мало. Вообще, мало комплекса тех мер, что сейчас предлагается. Население сокращается в первую очередь из-за качества продуктов питания, повсеместное внедрение химобработки приводит к тому, что появляется всё больше семей с бесплодием. Говорю о том, через что пришлось пройти самому. Получить квоту на ЭКО, конечно, можно, но, опять же, надо дать денежку тому, кто эти квоты распределяет. Да и после получения квоты курс ЭКО обходится в нехилую копеечку, сдача дорогостоящих анализов плюс ещё куча лекарств, не подпадающих под квоту. В итоге одно ЭКО обходится даже с квотой не менее чем в 100 тыс. деревянных и безо всяких гарантий. Мы с женой проходили процедуру ЭКО 6 раз, результат нулевой при финансовой потере примерно в миллион рублей. При средней зарплате у нас в 20 тысяч сами прикиньте, какая это дыра в семейном бюджете.

Это я так вкратце описал. Если описывать все круги ада, в который превратилась наша медицина, то это отдельную статью писать надо.

Плюс ещё фактор нестабильности, и это очень важно. Сегодня у тебя есть работа, а завтра ты легко можешь оказаться за забором — и что тогда? Кто детей кормить будет — государство? Ага, держи карман шире…



Altona

При этом надо учитывать многие другие критерии. Например, количество рождённых мальчиков и девочек находится в соотношении 10 к 9, но к 40 годам количество мужчин и женщин уже в соотношении 2 к 3, потом уже 2 к 5. То есть убыль мужского населения происходит быстрее женского.



andrej-shironov

Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

