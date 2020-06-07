Итоги недели. И пусть цель подождёт • 67 • Аналитика

Дальнобойная снайперская винтовка: и пусть цель подождёт





Самую дальнобойную в мире винтовку могут в скором будущем создать российские оружейники. Ее предварительное название – DXL-5.



DXL-5: в России создают снайперскую винтовку с дальностью выстрела до 7 км

На неделе появилась новость о готовности создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 тысяч метров. При этом у разработчика говорят о том, что такую возможность (по дистанции) способен предоставить инновационный патрон. Ни о его калибре, ни о каких-либо иных параметрах для винтовки DXL-5 пока не сообщается.



Снайперская винтовка с дальностью поражения цели на дистанции 7 км? Не дурно, как говорится. Правда, в данной ситуации разработка напоминает изыскания в автомобилестроении, когда очередной «навороченный» гоночный болид разгоняют до тысячи километров в час. Разогнать – разгоняют, вот только для нового рекорда скорости требуется практически идеально ровная поверхность на многие километры. Потому и испытывают в пустыне.



То же и с винтовкой. Тут главное для снайпера изначально «найти» для себя такую цель, дистанция до которой «простреливалась» бы без наличия каких-либо препятствий на упомянутые 7 км. Получается – этакий пустынно-степной вариант с дополнительным оптико-электронным «наворотом» из серии «орлиный глаз», да ещё и при учёте того, что цель должна бродить по пустыне исключительно медленно, а лучше – ожидать своей участи на месте, чтобы у снайпера оставался хоть какой-то шанс… А пулю пусть цель подождёт? Или же речь идёт о стрельбе с применением патрона классификации «выстрелил и забыл»? В общем, вопросов пока больше, чем ответов.







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neri73-r



Слишком узкая специализация будет у этой винтовки, если её можно так назвать.

ШУРУМ -БУРУМ



На таком расстоянии никуда он не попадет. Из-за преломления луча в вертикальных тепловых потоках атмосферы он априори будет целиться мимо. Американцы это знают и работают над пулей, способной самонавестись на заключительном этапе полета. Да, и для такой дистанции, это уже не прицел будет, а телескоп. Рассмешил меня этот товарисч - конструктор.

Kalmar



Как и всех винтовок Лобаева. У данной: маркетинг и, возможно, спорт. Ну и, куда же без этого, игрушка для тех, у кого есть деньги и желание.

yfast



На 7км стрелять, пуля нужна с ядерной боеголовкой.



Маршал "устал", маршал "ухожу"?..



Силы так называемого правительства национального согласия Ливии продвинулись на восток страны и ставят перед собой задачу по овладению стратегически важного населённого пункта – города Сирт.



Силы ПНС готовятся ко взятию Сирта: до города около 20 км

Примечательно, что даже в западных СМИ сложно найти упоминания о том, что в Ливии идёт война за «свободу и демократию». Все прекрасно понимают, что на кону – ресурсы. Никакой политики, никакой идеологии. Рубятся за нефть – ничего личного, как говорится.



Усердствуют, разве что, турецкие СМИ и представители, что немаловажно, украинской блогосферы. Причём если первые обычно называют происходящее в Ливии «борьбой против бунтаря Хафтара», то вторые чуть ли не ежедневно сообщают об «уничтожении отрядов вагнеровцев». И полегло этих «вагнеровцев», если обращать внимание на публикации украинской «околохудожественной самодеятельности» полка три как минимум.



Что с Хафтаром?



Маршалу, конечно, не позавидуешь. Погоны солидные, возраст тоже, железа на базах собрал изрядно. Но как-то не заладилось. Получил по фуражке в Аль-Ватии, в аэропорту Триполи, в Тархуне. Теперь мнётся под Сиртом.



Вроде бы, в 1983 году проходил курсы в советской академии Фрунзе. Но то ли в тот момент больше на русских девушек засматривался, то ли тосковал по пескам родной Адждабии, но в итоге что-то срастается сегодня. По-хорошему, может, на комбата ещё худо-бедно потянул бы, но на фельдмаршала, простите… Скитания в песках… Потому некоторым уже видится нечто из серии "Я устал, я ухожу" - в маршальском исполнении.



Сарадж, тот и не претендует. Его главная задача – своевременно в Твиттере написать о готовности к переговорам, а в остальном – ждать сводок от переброшенных из Идлиба боевиков и турецких операторов «Байрактаров».



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seregatara1969



Хорошая была страна до прихода полосатых

Горный стрелок



Да это Саркози... денег на выборы занял, а отдавать неохота... Ну и НАТО подмогло... Вот и разнесли страну вдребезги. А ведь САМАЯ зажиточная страна Африки была...

donavi49



В Мазре (база у Тархуны) бросили целый танковый батальон + рембазу. Видно, в резерве. Причем часть техники - только долей солярки. Даже на видео поехало. Ну, а часть на запчасти-донорство.



Военком77



Роммель получил звание генерал-фельдмаршал за взятие крепости Тобрук в июне 1942 года. При этом немецкие войска уступали в числе английским не меньше чем в 2-2,5 раза.

Может кто подскажет, за какие-такие заслуги Хафтар получил "фельдмаршала"?

Золотой гроб американской демократии

Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия. В США продолжаются массовые беспорядки. Время для протестов выбрано очень интересное – как раз тогда, когда в страну из-за пандемии запрещен въезд иностранцев. Президент Трамп во гневе, в столицу введены войска Нацгвардии.



Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия



Нацгвардия и бронетехника на улицах городов, десантники на вертолётах над округом Колумбия. И на фоне этого всего рыдающий у золотого гроба мэр Миннеаполиса. Настолько, видишь ли, чиновник скорбит по Джорджу Флойду, что комок в горле и рыдания в голос…



В общем, как жили по закону «Шоу должно продолжаться», так жить и продолжают.



Всех американских несогласных давно проработали бы резиновыми пулями и слезоточивым газом поголовно – с последующими сроками лет по 30 тюремного клоповника на брата. Но нет. Шоу есть шоу. И одна из целей этого шоу – хорошенько так расшатать стул под стариной Дони. Если усидел при попытке развернуть «друзьями-демократами» импичмент, то, может, в этом случае усидеть не получится, и одно ягодичное «полушарие» перевесит при подпиленной ножке «трона». Говорят, Нэнси и Джо пилят усердно…



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sav



А некоторые все "русский след" ищут

lisiy prapor



Обратиться в совбез ООН с предложением о вводе миротворческих сил, из самых гуманных побуждений, есессно, для защиты цитадели демократии. США собираются "подарить" Германию России

Младший прапорщик



Хоть один диванный патриот отправился помогать американскому населению расшатывать лодку, свергать столь ненавистный режим мирового гегемона? Или опять только надежда на Йеллоустон?

Польская проблема – государство не хочет трезветь

Польша надеется, что часть выводимых из Германии американских военнослужащих будет размещена на территории республики, тем самым еще увеличив военный контингент США в стране. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий



Польша надеется на увеличение американского военного присутствия в стране

Тут главный вопрос: сколько вообще американских войск должно быть введено в Польшу, чтобы её официальные власти уже, наконец, успокоились в отношении "потенциальной российской агрессии"? Три дивизии, пять, десять?.. Второй вопрос, учитывая исторический дискурс: через какое время в Польше заявят о том, что американские войска страну не защищают, а оккупируют?



Ответы на оба этих стоит связывать с польской экономикой и польским долгом. Пока в Польшу продолжаются вливания в виде кредитов с более чем щадящими процентами – ничего не изменится. Но как только польских яблочек перестанет хватать на обслуживание кредитных обязательств, то может произойти страшное для «польской демократии» - отрезвление… Но трезветь не хотят, вот в чём проблема самой Польши и тех, кто в этой стране заправляет её настоящим и пытается заправлять будущим.



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Shraik



Радоваться иностранным войскам на своей территории - удел слабых государств.

Pvi1206



Власть в Польше явно антинародная... Интересно, бывает ли другая власть... видимо, нет...всем всегда не может быть хорошо одновременно...поэтому власть, прежде всего, печётся о своём благополучии.

K298rtm



Кто-то же должен вкушать польские яблочки.



Николай Николаич Платошкин. Предписание - сидеть дома...





4 июня в собственной квартире был задержан Николай Платошкин, официально считающийся лидером недавно созданного политического движения «За новый социализм».



Арест Николая Платошкина: репрессии или юридический казус

Одна из обсуждаемых тем недели – арест Николая Платошкина. Сейчас люди разделились на несколько лагерей. Лагерь первый: «Задержание Платошкина является сигналом со стороны власти о том, что политической конкуренции она не потерпит». Лагерь второй: «А нечего ему было позволяет себе противозаконные заявления и публиковать фейки». Лагерь третий: «А кто такой вообще этот Николай Платошкин?»



В этой связи достоверно можно говорить только о том, что этим решением по аресту у Николая Платошкина известности прибавилось. Ведь «гуглят» о нём теперь и те, кто ранее, мягко говоря, мало интересовался его биографией и политической позицией. В принципе, это может сыграть даже на руку самому Николаю Платошкину. Если, конечно, не найдутся «обманутые сотрудницы совхоза», «запрещённые швейцарские увлечения» и «незадекларированные автоприцеп с дачным домиком, обрушившие жизнь рядовых пенсионеров».



Ну а пока - предписание "сидеть дома" и размышлять на тему: от кого поступил донос сиХнал...



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Мой адрес



Политика? Только политика! Почему не арестовали Чубайса за заявление о 20 миллионах не вписавшихся в рынок? Это был не призыв к геноциду?

blackice



То есть, цитировать Конституцию и особенно ту часть, где прописана сменяемость власти, уже экстремизм? Оооочень интересно!!!

letinant



Когда Платошкин был при кормушке (в МИДе работал), не слышал его высказываний, по поводу социальной справедливости. А проявился после увольнения. У меня вопрос, может кто просветит. За что уволили Платошкина? Агитки меня не устраивают.

Сергей985



Я не являюсь сторонником Платошкина. Но его арест выглядит, как неуклюжая и тупая попытка власти убрать политического противника. Причем с помощью уголовного преследования. Все настолько шито белыми нитками, что диву даёшься. Самую дальнобойную в мире винтовку могут в скором будущем создать российские оружейники. Ее предварительное название – DXL-5.На неделе появилась новость о готовности создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 тысяч метров. При этом у разработчика говорят о том, что такую возможность (по дистанции) способен предоставить инновационный патрон. Ни о его калибре, ни о каких-либо иных параметрах для винтовки DXL-5 пока не сообщается.Снайперская винтовка с дальностью поражения цели на дистанции 7 км? Не дурно, как говорится. Правда, в данной ситуации разработка напоминает изыскания в автомобилестроении, когда очередной «навороченный» гоночный болид разгоняют до тысячи километров в час. Разогнать – разгоняют, вот только для нового рекорда скорости требуется практически идеально ровная поверхность на многие километры. Потому и испытывают в пустыне.То же и с винтовкой. Тут главное для снайпера изначально «найти» для себя такую цель, дистанция до которой «простреливалась» бы без наличия каких-либо препятствий на упомянутые 7 км. Получается – этакий пустынно-степной вариант с дополнительным оптико-электронным «наворотом» из серии «орлиный глаз», да ещё и при учёте того, что цель должна бродить по пустыне исключительно медленно, а лучше – ожидать своей участи на месте, чтобы у снайпера оставался хоть какой-то шанс… А пулю пусть цель подождёт? Или же речь идёт о стрельбе с применением патрона классификации «выстрелил и забыл»? В общем, вопросов пока больше, чем ответов.Комментарии читателей:neri73-rШУРУМ -БУРУМKalmaryfastСилы так называемого правительства национального согласия Ливии продвинулись на восток страны и ставят перед собой задачу по овладению стратегически важного населённого пункта – города Сирт.Примечательно, что даже в западных СМИ сложно найти упоминания о том, что в Ливии идёт война за «свободу и демократию». Все прекрасно понимают, что на кону – ресурсы. Никакой политики, никакой идеологии. Рубятся за нефть – ничего личного, как говорится.Усердствуют, разве что, турецкие СМИ и представители, что немаловажно, украинской блогосферы. Причём если первые обычно называют происходящее в Ливии «борьбой против бунтаря Хафтара», то вторые чуть ли не ежедневно сообщают об «уничтожении отрядов вагнеровцев». И полегло этих «вагнеровцев», если обращать внимание на публикации украинской «околохудожественной самодеятельности» полка три как минимум.Что с Хафтаром?Маршалу, конечно, не позавидуешь. Погоны солидные, возраст тоже, железа на базах собрал изрядно. Но как-то не заладилось. Получил по фуражке в Аль-Ватии, в аэропорту Триполи, в Тархуне. Теперь мнётся под Сиртом.Вроде бы, в 1983 году проходил курсы в советской академии Фрунзе. Но то ли в тот момент больше на русских девушек засматривался, то ли тосковал по пескам родной Адждабии, но в итоге что-то срастается сегодня. По-хорошему, может, на комбата ещё худо-бедно потянул бы, но на фельдмаршала, простите… Скитания в песках… Потому некоторым уже видится нечто из серии "Я устал, я ухожу" - в маршальском исполнении.Сарадж, тот и не претендует. Его главная задача – своевременно в Твиттере написать о готовности к переговорам, а в остальном – ждать сводок от переброшенных из Идлиба боевиков и турецких операторов «Байрактаров».Комментарии читателей:seregatara1969Горный стрелокdonavi49Военком77Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия. В США продолжаются массовые беспорядки. Время для протестов выбрано очень интересное – как раз тогда, когда в страну из-за пандемии запрещен въезд иностранцев. Президент Трамп во гневе, в столицу введены войска Нацгвардии.Нацгвардия и бронетехника на улицах городов, десантники на вертолётах над округом Колумбия. И на фоне этого всего рыдающий у золотого гроба мэр Миннеаполиса. Настолько, видишь ли, чиновник скорбит по Джорджу Флойду, что комок в горле и рыдания в голос…В общем, как жили по закону «Шоу должно продолжаться», так жить и продолжают.Всех американских несогласных давно проработали бы резиновыми пулями и слезоточивым газом поголовно – с последующими сроками лет по 30 тюремного клоповника на брата. Но нет. Шоу есть шоу. И одна из целей этого шоу – хорошенько так расшатать стул под стариной Дони. Если усидел при попытке развернуть «друзьями-демократами» импичмент, то, может, в этом случае усидеть не получится, и одно ягодичное «полушарие» перевесит при подпиленной ножке «трона». Говорят, Нэнси и Джо пилят усердно…Комментарии читателей:savlisiy praporМладший прапорщикПольша надеется, что часть выводимых из Германии американских военнослужащих будет размещена на территории республики, тем самым еще увеличив военный контингент США в стране. Об этом заявил премьер-министр Матеуш МоравецкийТут главный вопрос: сколько вообще американских войск должно быть введено в Польшу, чтобы её официальные власти уже, наконец, успокоились в отношении "потенциальной российской агрессии"? Три дивизии, пять, десять?.. Второй вопрос, учитывая исторический дискурс: через какое время в Польше заявят о том, что американские войска страну не защищают, а оккупируют?Ответы на оба этих стоит связывать с польской экономикой и польским долгом. Пока в Польшу продолжаются вливания в виде кредитов с более чем щадящими процентами – ничего не изменится. Но как только польских яблочек перестанет хватать на обслуживание кредитных обязательств, то может произойти страшное для «польской демократии» - отрезвление… Но трезветь не хотят, вот в чём проблема самой Польши и тех, кто в этой стране заправляет её настоящим и пытается заправлять будущим.Комментарии читателей:ShraikPvi1206K298rtm4 июня в собственной квартире был задержан Николай Платошкин, официально считающийся лидером недавно созданного политического движения «За новый социализм».Одна из обсуждаемых тем недели – арест Николая Платошкина. Сейчас люди разделились на несколько лагерей. Лагерь первый: «Задержание Платошкина является сигналом со стороны власти о том, что политической конкуренции она не потерпит». Лагерь второй: «А нечего ему было позволяет себе противозаконные заявления и публиковать фейки». Лагерь третий: «А кто такой вообще этот Николай Платошкин?»В этой связи достоверно можно говорить только о том, что этим решением по аресту у Николая Платошкина известности прибавилось. Ведь «гуглят» о нём теперь и те, кто ранее, мягко говоря, мало интересовался его биографией и политической позицией. В принципе, это может сыграть даже на руку самому Николаю Платошкину. Если, конечно, не найдутся «обманутые сотрудницы совхоза», «запрещённые швейцарские увлечения» и «незадекларированные автоприцеп с дачным домиком, обрушившие жизнь рядовых пенсионеров».Ну а пока - предписание "сидеть дома" и размышлять на тему: от кого поступилсиХнал...Комментарии читателей:Мой адресblackiceletinantСергей985 Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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