Итоги недели. Грядёт европейская весна • 590 • Аналитика Велика та энергонезависима держава



Менеджмент «Нафтогаза» заявил о том, что ищет "письменных" контактов с руководством российского «Газпрома» с целью «возобновления исполнения контракта российской стороной»









"Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"

Россия отказалась вести переговоры с ЕС и Украиной по газу

Стокгольмский разгром

«Чёрный лебедь» полетел?

Третья перемога: 1 доллар за 1 метр кубический



Тестирование украинской газотранспортной системы без «украинских» объёмов газа состоялось. Практика показала, что три-четыре дня, ну максимум – неделя... и снова начали бы «сверлить дырки» в трубе... «Безграничные» объёмы газа в ПХГ стали опустошаться невероятными темпами. Впервые в послевоенной истории властями «энергонезависимой» республики было принято решение рекомендовать руководству учебных заведений приостановить работу более чем на 10 суток. В итоге, начав активнее покупать российский газ у европейцев в разы дороже «прямоточного» газпромовского, объявили о невероятной перемоге, продолжив следить за прогнозами погоды на метеоресурсах.



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Кроу

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Витренко.



«Само по себе решение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» носит символический характер по простой причине, что контракты заканчиваются через год и продлевать их, как можно догадаться, никто не собирается. При этом сама процедура по разрыву контрактов, все эти суды могут затянуться на многие годы. С другой стороны, «Газпром» должен заявить свою позицию наиболее ярко. Тут крайне интересно то, что будет вообще с ролью Украины в транзите газа.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" разорвать невозможно. По словам главы украинского государства, такая процедура просто не предусмотрена в документе.



Oracul

Можно спорить о разных разностях, но, думаю, что Россия нынче в состоянии постоять за себя. И любое юридически неправедное решение в пользу обнаглевшей Украины аукнется полным фиаско и европейскому "правосудию" и незалежной. Сколько верёвочке не виться, а конец близок.



Старый военрук

Однако. Скоро потомки шумеров вспомнят свои славянские корни. А что делать? Холодно ведь. Мозги хорошо прочистить должно. Авторы же, вероятнее всего, слиняют в места размещения депозитов, если успеют. Но это внутриукраинские дела.



Крушение Ан-26 ВКС РФ в Сирии



Министерство обороны: 6 марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек.







Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

В Сирии разбился Ан-26 ВКС РФ. 32 человека погибли

Очевидцы: Ан-26 заходил на посадку полубоком



Авиакатастрофа не может быть случайной. Погибли люди, и это не может оставить равнодушными. Отмечено, что Минобороны РФ сразу же отмело две версии о причинах случившегося – удар с земли и погодные условия. Таким образом, круг версий сузился фактически до двух главных: техническая проблема и ошибка экипажа. Можно, конечно, сужать и дальше, но главное, чтобы в итоге расследование не превратилось в кампанию по замалчиванию реальных причин инцидента. Ведь замолчать – вовсе не означает принять меры с целью в дальнейшем исключить подобного рода трагические инциденты. А практика показывает, что самолёты у нас падают непозволительно часто. Слишком часто, причём по целому ряду причин, включая банальное отношение к делу, как бы это помягче выразиться... "на отстань". Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка



Итоговая официальная версия - повреждённые закрылки. А что стало причиной повреждения самих закрылков - пока неизвестно.



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ARES623

А причем тут война? Что-то часто стали падать пассажирские самолеты нашего министерства обороны... Год назад Ту-154, сегодня Ан-26... В обоих случаях отрицается внешнее воздействие. Остается, по большей части, организация и обеспечение авиаперевозок в МО.

Царствие небесное и вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким.



Тралл

Скорбим. Но. Посмотрите данные флайрадара и плотность авиаперевозок над Европой, США и Ближним Востоком и Россией. А потом разделите на количество катастроф и жертв, из которых ещё следует вычесть коммерческие и частные легкомоторные, коих на западе валом. Лучшие российские пилоты уезжают за длинным рублем в другие страны, авиапарк стареет, летают бэушные иномарки, кадры не решают... Нельзя умалчивать причины.



Aleksandr21

Пускай теперь специалисты разбираются в причинах случившегося, на мой взгляд, зря Минобороны сразу отмело погодные условия, даже соседи из Израиля подтверждают, что погода была очень плохая, сильный ветер + (возможно) произошёл отказ техники и совокупность различных факторов могла стать причиной падения самолёта, а ребят жалко...



По стандартам НАТО



Тымчук:

«Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки».







Говорящая каска: Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочки



После этого были опубликованы фотографии полигона «одной из сильнейших армией Европейского континента» в Николаевской области – «Широкий Лан». Состояние такое, которое красноречиво свидетельствует о рукозадости тех, кого на полигоне готовят. С 2014 года украинские военнослужащие, зная о том, что полигон постоянно превращается в «грязную Венецию», не смогли даже деревянных настилов соорудить своими руками. Видимо, тоже ожидают из США, как и «Джавелины»... В общем, сдерживают Россию по причинное место в липкой жиже, что всё ближе и ближе к стандартам НАТО... "Большой одесский шум, похожий на работу..."



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Зяблицев

"...на тряпочки"- даже я, диванный воин, два раза обделался!))) Единственное, если быть серьёзным, ведь к каждому комплексу, американцы пришпилят свои расчёты, увеличив тем самым своё военное присутствие на Донбассе и это уже будет две точки Земного шара нашего, практически, прямого противостояния- плохо то, что это противостояние у наших границ, а не наоборот... Хохлы, в данном случае, обыкновенная, хоть и агрессивная, прокладка!



30 вис

Не перемога и не зрада ! Это полная незалежность от чужинцев . Отдать деньги на хранение аферисту полная независимость от своих денег!



Orionvit

Ну конечно, лярд отдали на "хранение", ужасно. А сколько сотен миллиардов долл. Россия закопала в "ценных бумагах" США?



Наблюдатель2014

Детский сад, вторая четверть. России полностью развязывает руки поставка этих ракет. Другой вопрос как воспользуются этой ситуацией.



Пахнет «нобелевкой»?



Решение Казахстана присоединиться к антиядерному договору может в перспективе угрожать всей ракетно-испытательной инфраструктуре РФ в этой республике.







Дружественный подвох



Вот что замороженные в американских банках 22 миллиарда делают... А в остальном – это, конечно же, независимое и ультрамегаправильное внутреннее решение казахстанского руководства, которое, судя по всему, метит на Нобелевскую премию мира. Царь-выборы



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ul_vitalii

Выдавливают по американским многочисленным просьбам. Вот и не хватает поэтому нам полигонов, интервью с представителем холдинга свежо в памяти.



Кубик123

Не думаю, что у нас будет серьезная проблема. Испытаниям ракет без ядерных головок договор не помешает. Поэтому для массогабаритных аналогов проблем нет. А ввозить в Казахстан спецчасти и так не стоит. А вот для собственной (Казахстана) добычи и переработки урана могут возникнуть серьёзные проблемы.



Northern warrior

В будущем Россия получит еще одну укропию под боком. При Назарбаеве этого не произойдет, конечно, но после его ухода это случится неизбежно. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают, поэтому и строят космодромы.



Станочек, вари!



Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.







Источник: ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство



И где-то тихо всплакнула одна «не направленная против России» американская система ПРО в Восточной Европе.



В то же время многие пилильщики американского военного бюджета тихо порадовались в Пентагоне – ведь это ж сколько теперь миллиардов можно запросить у Конгресса на систему противодействия «Авангарду» с «Кинжалом»... Радость и в группе обслуживающего персонала американского печатного станка: «Значит, работа будет, а то ведь Трамп говорил, что пора покончить с колоссальным долгом». В общем, станочек, вари!..



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Монос

Это была гонка с гандикапом. Мы им дали (не по своей воле) вагон времени. Они его упустили. Теперь пускай визжат и утирают сопли. Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии



Хрыч

Они начали финишировать вразвалочку с полосатым флагом, раздавая автографы, но тут кто-то пролетел на гиперзвуке.



Blondy

Ну, конечно же, маловеры правы - все это блеф на советских заделах. Но если поиграть в шпиона (хорошо погуглить), то тут начинают прорисовываться странности, Например, 2 марта 2016 года Кириенко, будучи еще главой Росатома, рассуждал о космических полетах на энергоустановке с ядерным двигателем в своем докладе в Госдуме и бил себя в грудь, что к концу 2018 года транспортно-энергетический модуль будет подготовлен к летным испытаниям. Цена проекта - 20 млрд руб., 17 млрд из бюджета. Я не к тому что 20 млрд., а к тому, что Кириенко, может быть, и попиливал, но вот гад, со всеми проектами справлялся и вытащил Росатом из глубокой (ну, пусть будет) впадины. А тут ещё и Путин с малогабаритной ядерной силовой установкой. Ну, это уже тривиально - ещё Капоне говаривал, что добрым словом и с пистолетом гораздо легче убеждать, чем просто добрым словом. Так вот - такое блефообразное ж-ж вокруг ядерной энергоустановки явно неспроста. Потом, с Ангарой слишком много шума и подозрительно мало дела, что напоминает завесу. В общем, запасаемся попкорном и ждем-с. Должно выродиться что-то интересное: типа к Марсу за полтора месяца. Маска пинать не будем - у него весь энтузиазм может пропасть раньше времени.



Урман

Вспомнил интервью штатовского генерала в 90-х.

Надменный такой, типа, куда России рыпаться - мы успели изучить всё её вооружение, ржавые корабли и самолёты.

Сейчас бы на него глянуть.



Операция «Демократическая зачистка»



На Украине силовики осуществили разгон акции протеста, проходившей под стенами здания Верховной рады.



Новое оружие России как гарантия изменения мировой политической системы



Записки Колорадского Таракана. Майдан разогнан, башка трещит...



Постойте-постойте, то есть как «майдан разогнан»? А как же «Украина – страна свободы и демократии», а как же «украинцы не рабы – хотят протестуют, хотят не протестуют»? Кто посмел вот так вот бесцеремонно снести памятник величайшей перемоге революции достоинства – палатку и покрышку в центре Киева? Ах, да... Это же совсем не то, что кровавый режим коррупционера и диктатора Януковича. Это светочи добра и демократии , ведомые своим предводителем – президентом мира!.. Тогда понятно...



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Parusnik

Маразм все крепчает и крепчает... Ежели до Екатерины добрались, то помимо памятников екатерининским орлам, надо бы и здания её той эпохи сносить ибо не фиг воспитывать на имперской архитектуре население. Очень грустно. Нам бы в такое состояние не обратиться, предпосылки есть.



Антивирус

а мне каэтся, что они счастливы.



Молот 75

Теперь русский украинцу враг навек, всё ведь держалось на голубом топливе - почти бесплатном, а теперь вы почти как амеры для нас, хотя и они иногда возьмут, да купят газика Ямальского, но орут, что нельзя его покупать - недемократичный он.



Робот не может обижаться



Концерн «Калашников» сообщил об успешных испытаниях боевых роботов «Нахлебник» и «Соратник».







"Калашников" заявил о скором запуске серийного производства пистолета Лебедева

«Калашников» показал убойные новинки

"Калашников" испытал боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"



«Нахлебник» - сколько раз слышим, а всё одно - сильно звучит... Возможно, изначальное предложение по названию выглядело ещё более сильным, но потом кто-то в целях коррекции решил добавить в середину слова две согласных буквы «Х» и «Л» - чтобы сайт Минобороны не оказался заблокирован «Роскомнадзором»... Новые таможенные пошлины в США – объявление торговой войны Европе?



А так пусть хоть "Ведро с болтами" назовут, - лишь бы на пользу делу.



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Маки Авелльевич

Судя по фото, похоже что аппарат должен хорошо сидеть в руке. Про баланс похоже тоже не забыли. Подержал бы с удовольствием.



Горный стрелок

Вот как начнут "отстреливать" сей гаджет, так и поймем - насколько эта система лучше или хуже существующих сейчас...А пока - ну, симпатичный, эргономичный, многозарядный...



Владимир16

Почему "Нахлебник"? Кто так назвал? Есть хоть какое-то вменяемое объяснение?



Ваше благородие

Как-то иждивенцем или дармоедом не назвали.



«Второй фронт» в Сирии?



Сирия и Россия находятся в шаге от провала «афринского раунда», считает обозреватель Е. Даманцев. Пентагон и «Сирийские демократические силы» (SDF) уже обдумывают открытие «второго фронта». Командование SDF разрабатывает наступательную операцию на контролируемый протурецкими формированиями эль-бабский плацдарм. SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный левобережный анклав террористов восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту «информацию», представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГ» (запрещено в РФ).









Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта» Откуда на самом деле исходит угроза миру

Коалиция во главе с США готовит гибридный удар по Сирии. «Зелёные береты» замечены у «эль-бабского плацдарма» Восточная Гута. Картина в пользу двух котлов?Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»Коалиция во главе с США готовит гибридный удар по Сирии. «Зелёные береты» замечены у «эль-бабского плацдарма»



На самом деле террористы из этого громадного котла «отфильтровываются», а затем по шоссе Эс-Сувар — Хасеке перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве пушечного мяса для формируемой «Новой сирийской армии», которая и станет, видимо, основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии.



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Vard

Может быть, они и съедят… Так кто же им даст! Африн — не важнейшая цель правительственных сил. Вот с пригородами Дамаска разберутся, тогда и посмотрят… А там пока пусть Турция воюет. И вообще, если раньше была собачья свалка, то теперь наши последовательно вышибают бармалеев из различных мест. Ключевое слово — последовательно…



влад66

Кхм, прочитал первые абзацы статьи и сразу понял, кто автор, я вот удивляюсь, почему с такими мощными аналитическими измышлениями товарищ автор — ещё не начальник Генштаба ВС РФ. Если американцы пойдут в Африн со своими бармалеями, то о Турции как о члене НАТО можно забыть, и это нам на руку. На лавры Даманцева не претендую. ИМХО, конечно



1536

Судя по всему, прямое столкновение с американскими регулярными войсками стало неизбежным? Что ж, они пособники террористов, и должны быть из Сирии выбиты.



SK70

Вы будете выбивальщиком?



Я требую урегулирования вопроса!



Правительство Польши, которому мало дрязг в отношениях с Россией, решило поскандалить и с Германией.



Польша оценила ущерб, нанесённый Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик. «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях не был урегулирован.



Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода»



Время платить по историческим счетам



Природа этих «претензий» скорее политическая, нежели историческая. Вероятно, она имеет отношение к проекту газопровода «Северный поток 2», главным сторонником которого в Евросоюзе выступает Германия. «Одновременность возбуждения темы польского иска к этой стране и полного провала польских усилий торпедировать «Северный поток-2», который лишит Варшаву лёгких денег за транзит российского газа, говорит сама за себя», — полагает обозреватель Ю. Селиванов.



Данная польская инициатива наверняка согласована с Вашингтоном, который давно пытается продвинуть в Европу свой заморский газ вместо более дешёвого российского.



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Strashila

С такими же доводами можно сделать претензии и Украине и всей Прибалтике, пока они были в составе СССР и, следовательно, территорией России. Это один расклад… Теперь пусть оплатят свою незалэжность и независимость, учитывая то, что они утверждают, что Россия оккупант… Следовательно, они признали факт участия войны на стороне Германии и узаконивание их пособников… За язык их никто не тянул… И не забыть посчитать, сколько стоило их содержание в составе СССР.



82т11

Счёт выставить можно) а как деньги возвращать будем?) Так что разговор на эту тему бессмыслен.



котовский

Объявить Польшу автономией и губером Жириновского поставить. Думаю, он разберётся.



Грядёт европейская весна



Посол ЕС в США Дэвид О'Салливан выступил с заявлением, которое можно назвать первой ласточкой политической весны. Была «весна» у арабов, а теперь она грянет у европейцев, желающих освободиться от американского диктата. Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018



По словам господина О'Салливана, американцы желают ввести против Ирана новые санкции, но эти санкции «по совести» ничем не обоснованы. А раз так, ЕС намерен их бойкотировать.



У этого сенсационного по своей дипломатической и политической сути заявления есть предыстория. На последней Генеральной Ассамблее ООН французский посол Жерар Аро сказал: «Иран, Китай и Россия совершенно определённо дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Госпожа Могерини подтвердила: ядерная сделка с Тегераном работает.







Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США



Сложилась необычная ситуация. Против США на одной стороне сегодня выступают и ЕС, и Россия. И разумеется, Иран.



Пойдёт ли мистер Трамп против коллективной воли Евросоюза? Столкнутся ли Брюссель и Вашингтон в дипломатическом конфликте? Если да, то чем он окончится?



Новая санкционная политика против Ирана могла бы привести к решению Ирана развивать ту самую ядерную программу. Кроме того, новые санкции, выписанные в «одностороннем» порядке, могли бы сказаться на давнем желании части стран Евросоюза ослабить санкции в отношении России. Если Вашингтон решает сам, без своих «союзников и друзей», какие меры против кого применять, то и ЕС может принять одностороннее решение и смягчить ограничительные меры, принятые против России.



Подождём 15 марта. В этот день, как предполагается, состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Максимальный же срок, когда Трамп должен решить что-то по иранской сделке, наступает в мае. Если в марте и мае ЕС подтвердит свою решимость и отстоит соглашение с Ираном, то это будет означать: эра американских ультиматумов уходит в прошлое.



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g1washntwn

Все, кто ранее молился на американскую версию демократической глобализации, начинают постепенно прозревать. В лошарах шестерить за гнилую корку хлеба с барского стола желающих всё меньше и меньше. "Аргументы" без фактов



stalkerwalker

Проблема в том, что и США, и Европа (особенно последняя) постепенно вползли в "эпоху санкционной политики" под лозунгом "Кесарю кесарево, а слесарю слесарево".

Таким образом, все соглашения, подписанные ранее, как ВТО, так и "сделка по Ирану", трактуются сегодня так, как это выгодно связке США — ЕС. А такое положение вещей есть не что иное как диктат, подкрепляемый звоном и бряцанием НАТО.

У англосаксонского мира окончательно снесло крышу от мнимой безнаказанности. На что и указал в своём послании (куда подальше) ВВП 01.03.2018.

И если США надеются отсидеться за океаном, то Европе следует сделать выбор: или возобновить самостоятельную политику на евроазиатском континенте, или стать этаким штрафбатом США на европейском ТВД.



Masya Masya

Только они этот выбор делать не торопятся, и неизвестно, сделают ли вообще… И хочется и колется…



Американец, дай название русскому оружию!



Говорящие головы Пентагона сделали вид, будто армию США не удивили громкие заявления Путина. Граждане США могут не волноваться. По словам представительницы американских военных Даны Уайт, Пентагон к защите страны «полностью готов». Что касается целей Путина, то, по мнению представителей американских правящих кругов, русский лидер собирается «дестабилизировать» Америку.



Имеются и другие комментарии на ту же тему.



Президент США Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили и назвали заявления Владимира Путина о новом российском оружии «безответственными».



Микаэла Додж (Michaela Dodge), эксперт по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы. По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».



Шведский гешефт Порошенко



Обезоруженные Штаты Америки

Новое оружие Путина «дестабилизирует» Америку

Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом оружии



В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умели хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.



Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует РИА «Новости» англоязычную страницу посольства в «Твиттере».



Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.



Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия.



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Altona

Так вроде в 2004, в 2007 и в 2015 году специально для американцев были сделаны утечки по «Сармату», по крылатым ракетам и по «Статусу-6». Они там совсем уже, что ли? А видео, где убивают Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи, было, видимо, сплошь гуманистическим? США, между прочим, освоили новый вид телевизионного искусства "война онлайн", показывая по CNN "Бурю в пустыне" и "атаку 11 сентября 2001 года".

P. S. Не знаю, как они назовут наше новое оружие, хотя явно напрашивается название "трампец вашей америке", но, видимо, будет что-то типа Putin's strike.



Арон Заави

Американцы, не дёргаясь, просто модернизируют свои МБР. Даже не гонятся новые разрабатывать. Они вполне уверены, что для взаимного Армагеддона им хватит и сегодняшних средств.



Семен1972

Я считал, что до 01.03.2018 г. Россия была в безопасности… а нет, вот теперь уже точно в безопасности, вот только теперь)))

Кстати, если ракета обходит все ПРО и имеет НЕОГРАНИЧЕННУЮ дальность, отчего не запустить их штук 20, и пусть летают над Америкой, их же сбить не могут, и они неограниченно могут летать?)))

И совсем непонятно… Когда эти тупые американцы после просмотра наших мультиков начнут уже дань выплачивать??? Как так: мы самые сильные в мире, а они не сдаются? Что дальше тогда делать???



Аэродром на острове стратегического значения



Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. «В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым», — сказал он в интервью «Красной звезде».







У Тихоокеанского флота появился аэродром на Матуа



Остров Матуа находится в средней части Курильской гряды и имеет стратегическое значение, поскольку запирает вход в Охотское море. Во время Второй мировой войны на острове находился японский аэродром, чья взлетно-посадочная полоса обогревалась водой из термальных источников, и батарея тяжёлой артиллерии. Подходы к острову защищает система дотов и подземных ходов, выстроенная столь добротно, что фортификации годятся для использования и сейчас.



Осенью 2016 года пресса писала, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".



На островах Курильской гряды развёрнута пулемётно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года пресс-служба Восточного военного округа проинформировала, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.



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Охотовед 2

Не зря экспедиции проводили! Отличная новость! Япона мама будет плакать!



с-т Petrov

Потому что суверенитет. И это наши острова.

Сейчас почитаем версию нашей оппозиции о том, зачем «тиран» делает вид укрепления обороноспособности, а сам переводит деньги в казначейские облигации правительства США, хотя сейчас увидим, что понапишут, может, придумали уже что-то новое. Такие мелочи вроде аэродрома на острове недалеко от Японии не вызывают у них удовольствия. Лучше бы пенсионерам раздали, как говорится…



НасРать

Оппозиция, говорите… Знаем таких… Молокососов полно с промытыми мозгами — вот и вся оппозиция…



Монос

Какие пенсионеры! Собачек бездомных кормить надо! Гей-парад в Москве до сих пор не проведён! Гениев художественного траха на сцене репрессируют! Белорусский хамон до прилавков не доходит. Глубже проблемы вскрывать надо! А вы — "пенсионеры"…



Грудинин и Явлинский: новая кремлёвская рать



Путин решил оживить российскую экономику, однако шансов у него нет, ведь пропагандой экономику не поднимешь, иронизируют иностранные эксперты. Они предполагают, что Кремль вскорости пойдёт на нестандартные шаги, а именно договорится с оппозицией. Подробности следующие: мозговой трест «Stratfor» допускает, что Кремль хотел бы «кооптировать и Грудинина, и Явлинского» с тем, чтобы «превратить их в конструктивную оппозицию». Уже есть сообщения, что Кремль будто бы продумывает «диалог» с обоими. Грудинин и Явлинский помогли бы «сформировать» будущую политику Москвы.



Явлинский выступал ранее с речью об изменении подхода Москвы к Украине и необходимости смягчить отношения с Западом, чтобы привлечь в страну инвесторов и международный капитал.



Грудинин помог бы Кремлю в разработке реформ в пенсионной сфере, а также в борьбе с бедностью.







Проект «ЗЗ». Тайна русских выборов раскрыта: Кремль направит Грудинина на борьбу с нищетой



Выводы очень интересные. По-видимому, в мозговом тресте полагают, что Кремль не в состоянии ни укрепить экономику, ни победить рост нищеты. Откуда такая уверенность у «Stratfor»? Вероятно, эксперты скептически относятся к путинской экономике, которая почти за два десятка лет продемонстрировала высокую зависимость от цен на минеральное сырьё, а также неумение жить самодостаточно, в результате чего хозяйству страны постоянно угрожает стагнация: Западу достаточно включить санкции. Кроме того, давним тезисом западных аналитиков является отсутствие в России структурных реформ, что отталкивает иностранных инвесторов.



Отсюда и вывод, который можно одновременно счесть и серьёзным, и ироническим. Во всём Кремле, похоже, нет никого, кто мог бы поднять родную экономику и сгладить социальную напряжённость. И вот поэтому-то на роль специалистов Кремль пригласит Грудинина и Явлинского. Двое этих товарищей устранят в России бедность, притянут из-за бугра валютные инвестиции, наладят пенсионную систему и повысят темпы роста российской экономики. В результате электорат будет доволен, оппозиция загнана в стойло, а Путин продолжит править счастливым народом.



Комментарии наших читателей:



vladimirZ

Непрофессиональная западная аналитика об экономической ситуации в России. Ничего В. Путину не поможет при существующей олигархической модели "развития" либерального капитализма, так как она заточена на интересы компрадорской олигархии, превратившей Россию в кормушку для зарабатывания бабла и увода его за границу на себя, любимых. Народ и страна для них — только источник личного обогащения.



SK70

Соломку подстилают.

И Путин и Грудинин — кандидаты от системы власти. Только от разных группировок. Путина хотят оставить питерские, у них всё на мази. А Грудинина продвигают силовики, которые прекрасно понимают, что ещё 6 лет такой политики, и реальность социального взрыва возрастёт в разы.

И для успокоения электората Путина придётся грязно сливать. А сейчас он мог уйти присоединителем Крыма и героем Сирии.



KAV

Ну-ка, ну-ка! Какие это такие силовики продвигают Грудинина?! Вы, часом, не из параллельной реальности?



Greenwood

Грудинина продвигает коалиция левопатриотических сил, которая наконец-то преодолела разногласия и стала действовать единым фронтом с КПРФ. Жаль, что их не поддержали мироновские справедливоросы, чем показали свою полнейшую никчёмность и политическую импотенцию. Да и тот же Бабурин, как и "коммунист"-балабол Сурайкин, тоже могли бы влиться в ряды коалиции.



Мистер Макфол и русская туалетная бумага



Никто не вправе игнорировать Россию, стремительно идущую вперёд, сообщает зарубежная пресса. Прошло то время, когда враги русских могли глумиться над слабеющей страной. Зато загнивать начали… Соединённые Штаты!



И темпы загнивания настолько велики, что президент Трамп уже объявил о смерти двух видов американской промышленности. Трамп выразил своё отношение к вопросу через «Твиттер»: «Мы проиграли почти все торговые сделки. Наши друзья и враги долгие годы использовали США. Наши сталелитейная и алюминиевая промышленности умерли. Извините, пришло время для перемен! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!»



Кроме того, Соединённые Штаты разложились морально, в своих «удовольствиях» опустившись до самого дна. Такой вывод сделали американские консерваторы.



Им попытался жёстко ответить Майкл Макфол: он припомнил, как стоял в СССР в очереди за туалетной бумагой и бананами. Бывший посол написал в «Твиттере»: «Возможно, Путин забыл, что такое — стоять битый час в очереди за бананами в Советском Союзе. Я не забыл». Мистер Макфол развил свою мысль о советском дефиците, напомнив, что жил в СССР в 1983, 1985, 1989 и в 1990-1991 гг. и подолгу стоял в очередях «за грубой туалетной бумагой и тощими цыплятами».







Проект «ЗЗ». США разлагаются, а Россия становится сверхдержавой



Пока Макфол вспоминает туалетную бумагу, русский народ искренне сожалеет о распаде СССР. И вот почему: СССР был настоящей сверхдержавой и умел быть самодостаточным, чего нельзя сказать от зависимой от Запада рыночной России, которую приводят в капиталистический трепет и цены на нефть с газом, и западные санкции, и очередные «кремлёвские списки», из-за которых иные «патриоты» вдруг делаются гражданами Мальты.



Испытывает ли русский народ ностальгию по очередям за бананами и туалетной бумагой? Можно предположить, что такие воспоминания остались только у американца Макфола.



Комментарии наших читателей:



Галеон

Смерть США не за горами. Они продают нефть и газ, а излишки вкладывают в экономику России, финансируя российский ВПК. И главное, углеводороды они качают так, что ставят рекорды год от года, растут вкладываемые в рубли долларовые сверхприбыли. Ну и углеводородов разведанных у них осталось до 2040 года.



uskrabut

А члены конгресса в ажиотаже скупают российскую недвижимость в Подмосковье и Крыму, открывают рублёвые счета в Сбербанке и устраивают своих чад учиться в российских вузах. А ещё в России большая потребность в американских сантехниках и чернорабочих…



Хаос

Угрожают отключить нас от Интернета.



Кэптен45

Да скорей бы уж. Глядишь, народ в сознание войдёт, книжки читать будет. В реальной жизни начнёт общаться, правда, в реале общаться сложнее, чем в Интернете. Здесь реально может сразу без задержки прилететь за гнилой базар, но ничего, скромнее, вежливее будут, думать начнут.



Tektor

Штаты загнивают из-за своей паразитарной сущности. И эта сущность проявилась именно потому, что не стало геополитического противовеса. Если бы Союз не распался, то нам бы грозила катастрофическая 3МВ в её худшем варианте, когда у противников максимальные запасы зарядов: у нас было в оперативной готовности порядка 10 тыс стратегических на носителях, готовых к немедленному пуску, и ещё около 15 тыс ТЯО. У американцев — примерно столько же, чуть поменьше. Сравните с текущим состоянием… Сейчас уже не гарантировано взаимное уничтожение, если удастся сбить боеголовки выше 8 тыс м, т. к. там дуют постоянные потоки, которые быстро "размажут" радиоактивность по всей сфере Земли. Нужно лишь перехватить большую часть…



Европа нынче не та



Результаты выборов в итальянский парламент поразили и саму Италию, и весь Евросоюз. Большинство голосов получили так называемые популисты, а с ними и евроскептики, выступающие против политики миграции. Традиционные партии потерпели поражение. Иные европейские аналитики уже говорят о победе в Италии… Путина. Ну конечно: куда без Путина!







В Италии победил Путин



Позиции евроскептицизма, на которых стоят победители выборов, характерны не для одной Италии. И эти настроения, пожалуй, могла бы использовать Москва. Но вовсе не для развала ЕС и НАТО, как о том пишут вездесущие конспирологи и сторонники «хитрого плана Путина». А для ослабления санкций. Экономика России находится далеко не в лучшей форме, и ослабление санкционной удавки дало бы ей толчок к развитию. Разумеется, оживление торговли с Россией было бы полезно и для роста ВВП той же Италии: ведь антироссийские санкции ей навредили.



Ранее впечатляющими результатами на выборах отметились евроскептики Венгрии и Австрии, да и в Польше тоже. Неплохие результаты продемонстрировали и так называемые ультранационалисты Нидерландов, Германии и Франции.



Такого рода национальные волеизъявления раз за разом шокировали Брюссель, который крайне негативно реагирует на усиление не только «популистских» и «прокремлёвских», но и откровенно антииммигрантских настроений. Последнее касается всего Евросоюза. В итоге в Брюсселе начинают подозревать, что былой единой Европе необходимы кардинальные реформы, иначе союз разорвётся изнутри.



Пока Брюссель тянет, «популисты» побеждают на выборах и предлагают свои решения. Бюрократия тянет ЕС на дно.



Комментарии наших читателей:



Spartanez300

Это очень хорошо, что и в Италии победил Путин.



andj61

И это только начало! Кто там следующий?

А на самом деле победили здравомыслящие политики. С ними будет сложно договариваться, если будут настойчиво отстаивать свои собственные интересы, интересы Италии. Но с ними договоры возможны. Нынешние лидеры Италии и Евросоюза во многом частенько вообще послушно следовали в фарватере политики США, прямо-таки заглядывая американцам в рот. Теперь такая политика заканчивается. Правда, я не думаю, что здравомыслие в Евросоюзе наступит быстро — для этого нужно ещё несколько таких побед.



Зяблицев

Молодец комик Грилло! Он хорошо разобрался в сути, что от великого до смешного один шаг, но и наоборот!..



prior

В связи с победой на выборах в Италии Путина логичным будет проведение референдума об отделении Италии от Евросоюза и вхождение в Российскую Федерацию. Менеджмент «Нафтогаза» заявил о том, что ищет "письменных" контактов с руководством российского «Газпрома» с целью «возобновления исполнения контракта российской стороной»Тестирование украинской газотранспортной системы без «украинских» объёмов газа состоялось. Практика показала, что три-четыре дня, ну максимум – неделя... и снова начали бы «сверлить дырки» в трубе... «Безграничные» объёмы газа в ПХГ стали опустошаться невероятными темпами. Впервые в послевоенной истории властями «энергонезависимой» республики было принято решение рекомендовать руководству учебных заведений приостановить работу более чем на 10 суток. В итоге, начав активнее покупать российский газ у европейцев в разы дороже «прямоточного» газпромовского, объявили о невероятной перемоге, продолжив следить за прогнозами погоды на метеоресурсах.Министерство обороны: 6 марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек.Авиакатастрофа не может быть случайной. Погибли люди, и это не может оставить равнодушными. Отмечено, что Минобороны РФ сразу же отмело две версии о причинах случившегося – удар с земли и погодные условия. Таким образом, круг версий сузился фактически до двух главных: техническая проблема и ошибка экипажа. Можно, конечно, сужать и дальше, но главное, чтобы в итоге расследование не превратилось в кампанию по замалчиванию реальных причин инцидента. Ведь замолчать – вовсе не означает принять меры с целью в дальнейшем исключить подобного рода трагические инциденты. А практика показывает, что самолёты у нас падают непозволительно часто. Слишком часто, причём по целому ряду причин, включая банальное отношение к делу, как бы это помягче выразиться... "на отстань".Итоговая официальная версия - повреждённые закрылки. А что стало причиной повреждения самих закрылков - пока неизвестно.Тымчук:Говорящая каска: Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочкиПосле этого были опубликованы фотографии полигона «одной из сильнейших армией Европейского континента» в Николаевской области – «Широкий Лан». Состояние такое, которое красноречиво свидетельствует о рукозадости тех, кого на полигоне готовят. С 2014 года украинские военнослужащие, зная о том, что полигон постоянно превращается в «грязную Венецию», не смогли даже деревянных настилов соорудить своими руками. Видимо, тоже ожидают из США, как и «Джавелины»... В общем, сдерживают Россию по причинное место в липкой жиже, что всё ближе и ближе к стандартам НАТО...Решение Казахстана присоединиться к антиядерному договору может в перспективе угрожать всей ракетно-испытательной инфраструктуре РФ в этой республике.Вот что замороженные в американских банках 22 миллиарда делают... А в остальном – это, конечно же, независимое и ультрамегаправильное внутреннее решение казахстанского руководства, которое, судя по всему, метит на Нобелевскую премию мира.Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.И где-то тихо всплакнула одна «не направленная против России» американская система ПРО в Восточной Европе.В то же время многие пилильщики американского военного бюджета тихо порадовались в Пентагоне – ведь это ж сколько теперь миллиардов можно запросить у Конгресса на систему противодействия «Авангарду» с «Кинжалом»... Радость и в группе обслуживающего персонала американского печатного станка: «Значит, работа будет, а то ведь Трамп говорил, что пора покончить с колоссальным долгом». В общем, станочек, вари!..На Украине силовики осуществили разгон акции протеста, проходившей под стенами здания Верховной рады.Постойте-постойте, то есть как «майдан разогнан»? А как же «Украина – страна свободы и демократии», а как же «украинцы не рабы – хотят протестуют, хотят не протестуют»? Кто посмел вот так вот бесцеремонно снести памятник величайшей перемоге революции достоинства – палатку и покрышку в центре Киева? Ах, да... Это же совсем не то, что кровавый режим коррупционера и диктатора Януковича. Это светочи добра и демократии , ведомые своим предводителем – президентом мира!.. Тогда понятно...Концерн «Калашников» сообщил об успешных испытаниях боевых роботов «Нахлебник» и «Соратник».«Нахлебник» - сколько раз слышим, а всё одно - сильно звучит... Возможно, изначальное предложение по названию выглядело ещё более сильным, но потом кто-то в целях коррекции решил добавить в середину слова две согласных буквы «Х» и «Л» - чтобы сайт Минобороны не оказался заблокирован «Роскомнадзором»...А так пусть хоть "Ведро с болтами" назовут, - лишь бы на пользу делу.Сирия и Россия находятся в шаге от провала «афринского раунда», считает обозреватель Е. Даманцев. Пентагон и «Сирийские демократические силы» (SDF) уже обдумывают открытие «второго фронта». Командование SDF разрабатывает наступательную операцию на контролируемый протурецкими формированиями эль-бабский плацдарм. SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный левобережный анклав террористов восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту «информацию», представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГ» (запрещено в РФ).На самом деле террористы из этого громадного котла «отфильтровываются», а затем по шоссе Эс-Сувар — Хасеке перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве пушечного мяса для формируемой «Новой сирийской армии», которая и станет, видимо, основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии.Правительство Польши, которому мало дрязг в отношениях с Россией, решило поскандалить и с Германией.Польша оценила ущерб, нанесённый Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик. «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях не был урегулирован.Природа этих «претензий» скорее политическая, нежели историческая. Вероятно, она имеет отношение к проекту газопровода «Северный поток 2», главным сторонником которого в Евросоюзе выступает Германия. «Одновременность возбуждения темы польского иска к этой стране и полного провала польских усилий торпедировать «Северный поток-2», который лишит Варшаву лёгких денег за транзит российского газа, говорит сама за себя», — полагает обозреватель Ю. Селиванов.Данная польская инициатива наверняка согласована с Вашингтоном, который давно пытается продвинуть в Европу свой заморский газ вместо более дешёвого российского.Посол ЕС в США Дэвид О'Салливан выступил с заявлением, которое можно назвать первой ласточкой политической весны. Была «весна» у арабов, а теперь она грянет у европейцев, желающих освободиться от американского диктата.По словам господина О'Салливана, американцы желают ввести против Ирана новые санкции, но эти санкции «по совести» ничем не обоснованы. А раз так, ЕС намерен их бойкотировать.У этого сенсационного по своей дипломатической и политической сути заявления есть предыстория. На последней Генеральной Ассамблее ООН французский посол Жерар Аро сказал: «Иран, Китай и Россия совершенно определённо дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Госпожа Могерини подтвердила: ядерная сделка с Тегераном работает.Сложилась необычная ситуация. Против США на одной стороне сегодня выступают и ЕС, и Россия. И разумеется, Иран.Пойдёт ли мистер Трамп против коллективной воли Евросоюза? Столкнутся ли Брюссель и Вашингтон в дипломатическом конфликте? Если да, то чем он окончится?Новая санкционная политика против Ирана могла бы привести к решению Ирана развивать ту самую ядерную программу. Кроме того, новые санкции, выписанные в «одностороннем» порядке, могли бы сказаться на давнем желании части стран Евросоюза ослабить санкции в отношении России. Если Вашингтон решает сам, без своих «союзников и друзей», какие меры против кого применять, то и ЕС может принять одностороннее решение и смягчить ограничительные меры, принятые против России.Подождём 15 марта. В этот день, как предполагается, состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Максимальный же срок, когда Трамп должен решить что-то по иранской сделке, наступает в мае. Если в марте и мае ЕС подтвердит свою решимость и отстоит соглашение с Ираном, то это будет означать: эра американских ультиматумов уходит в прошлое.Говорящие головы Пентагона сделали вид, будто армию США не удивили громкие заявления Путина. Граждане США могут не волноваться. По словам представительницы американских военных Даны Уайт, Пентагон к защите страны «полностью готов». Что касается целей Путина, то, по мнению представителей американских правящих кругов, русский лидер собирается «дестабилизировать» Америку.Имеются и другие комментарии на ту же тему.Президент США Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили и назвали заявления Владимира Путина о новом российском оружии «безответственными».Микаэла Додж (Michaela Dodge), эксперт по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы. По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умели хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует РИА «Новости» англоязычную страницу посольства в «Твиттере».Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия.Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. «В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым», — сказал он в интервью «Красной звезде».Остров Матуа находится в средней части Курильской гряды и имеет стратегическое значение, поскольку запирает вход в Охотское море. Во время Второй мировой войны на острове находился японский аэродром, чья взлетно-посадочная полоса обогревалась водой из термальных источников, и батарея тяжёлой артиллерии. Подходы к острову защищает система дотов и подземных ходов, выстроенная столь добротно, что фортификации годятся для использования и сейчас.Осенью 2016 года пресса писала, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".На островах Курильской гряды развёрнута пулемётно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года пресс-служба Восточного военного округа проинформировала, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.Путин решил оживить российскую экономику, однако шансов у него нет, ведь пропагандой экономику не поднимешь, иронизируют иностранные эксперты. Они предполагают, что Кремль вскорости пойдёт на нестандартные шаги, а именно договорится с оппозицией. Подробности следующие: мозговой трест «Stratfor» допускает, что Кремль хотел бы «кооптировать и Грудинина, и Явлинского» с тем, чтобы «превратить их в конструктивную оппозицию». Уже есть сообщения, что Кремль будто бы продумывает «диалог» с обоими. Грудинин и Явлинский помогли бы «сформировать» будущую политику Москвы.Явлинский выступал ранее с речью об изменении подхода Москвы к Украине и необходимости смягчить отношения с Западом, чтобы привлечь в страну инвесторов и международный капитал.Грудинин помог бы Кремлю в разработке реформ в пенсионной сфере, а также в борьбе с бедностью.Выводы очень интересные. По-видимому, в мозговом тресте полагают, что Кремль не в состоянии ни укрепить экономику, ни победить рост нищеты. Откуда такая уверенность у «Stratfor»? Вероятно, эксперты скептически относятся к путинской экономике, которая почти за два десятка лет продемонстрировала высокую зависимость от цен на минеральное сырьё, а также неумение жить самодостаточно, в результате чего хозяйству страны постоянно угрожает стагнация: Западу достаточно включить санкции. Кроме того, давним тезисом западных аналитиков является отсутствие в России структурных реформ, что отталкивает иностранных инвесторов.Отсюда и вывод, который можно одновременно счесть и серьёзным, и ироническим. Во всём Кремле, похоже, нет никого, кто мог бы поднять родную экономику и сгладить социальную напряжённость. И вот поэтому-то на роль специалистов Кремль пригласит Грудинина и Явлинского. Двое этих товарищей устранят в России бедность, притянут из-за бугра валютные инвестиции, наладят пенсионную систему и повысят темпы роста российской экономики. В результате электорат будет доволен, оппозиция загнана в стойло, а Путин продолжит править счастливым народом.Никто не вправе игнорировать Россию, стремительно идущую вперёд, сообщает зарубежная пресса. Прошло то время, когда враги русских могли глумиться над слабеющей страной. Зато загнивать начали… Соединённые Штаты!И темпы загнивания настолько велики, что президент Трамп уже объявил о смерти двух видов американской промышленности. Трамп выразил своё отношение к вопросу через «Твиттер»:Кроме того, Соединённые Штаты разложились морально, в своих «удовольствиях» опустившись до самого дна. Такой вывод сделали американские консерваторы.Им попытался жёстко ответить Майкл Макфол: он припомнил, как стоял в СССР в очереди за туалетной бумагой и бананами. Бывший посол написал в «Твиттере»:Мистер Макфол развил свою мысль о советском дефиците, напомнив, что жил в СССР в 1983, 1985, 1989 и в 1990-1991 гг. и подолгу стоял в очередях «за грубой туалетной бумагой и тощими цыплятами».Пока Макфол вспоминает туалетную бумагу, русский народ искренне сожалеет о распаде СССР. И вот почему: СССР был настоящей сверхдержавой и умел быть самодостаточным, чего нельзя сказать от зависимой от Запада рыночной России, которую приводят в капиталистический трепет и цены на нефть с газом, и западные санкции, и очередные «кремлёвские списки», из-за которых иные «патриоты» вдруг делаются гражданами Мальты.Испытывает ли русский народ ностальгию по очередям за бананами и туалетной бумагой? Можно предположить, что такие воспоминания остались только у американца Макфола.Результаты выборов в итальянский парламент поразили и саму Италию, и весь Евросоюз. Большинство голосов получили так называемые популисты, а с ними и евроскептики, выступающие против политики миграции. Традиционные партии потерпели поражение. Иные европейские аналитики уже говорят о победе в Италии… Путина. Ну конечно: куда без Путина!Позиции евроскептицизма, на которых стоят победители выборов, характерны не для одной Италии. И эти настроения, пожалуй, могла бы использовать Москва. Но вовсе не для развала ЕС и НАТО, как о том пишут вездесущие конспирологи и сторонники «хитрого плана Путина». А для ослабления санкций. Экономика России находится далеко не в лучшей форме, и ослабление санкционной удавки дало бы ей толчок к развитию. Разумеется, оживление торговли с Россией было бы полезно и для роста ВВП той же Италии: ведь антироссийские санкции ей навредили.Ранее впечатляющими результатами на выборах отметились евроскептики Венгрии и Австрии, да и в Польше тоже. Неплохие результаты продемонстрировали и так называемые ультранационалисты Нидерландов, Германии и Франции.Такого рода национальные волеизъявления раз за разом шокировали Брюссель, который крайне негативно реагирует на усиление не только «популистских» и «прокремлёвских», но и откровенно антииммигрантских настроений. Последнее касается всего Евросоюза. В итоге в Брюсселе начинают подозревать, что былой единой Европе необходимы кардинальные реформы, иначе союз разорвётся изнутри.Пока Брюссель тянет, «популисты» побеждают на выборах и предлагают свои решения. Бюрократия тянет ЕС на дно. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 590 Источник Похожие новости "Большой одесский шум, похожий на работу..." Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018 Откуда на самом деле исходит угроза миру

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