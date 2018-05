Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!» • 322 • Аналитика С новым правительством – в светлое будущее



13 министров свои кресла сохранили. Но появились и новые имена. Бывший тамбовский мэр будет отвечать за Северный Кавказ, бывший глава Россельхозбанка – за всё сельское хозяйство, бывший Тюменский губернатор вместе с Виталием Мутко будут развивать строительную отрасль. В общем, это люди, которых президент привлекает для воплощения в жизнь его майского суперуказа. Именно они к 2024 году доведут продолжительность нашей с вами жизни в среднем до 78 лет, и именно они будут поднимать экономику до таких темпов роста, которые выше среднемировых. Кто сказал, что это ненаучная фантастика? – А ну, выходи по одному, агенты пятой колонны и проплаченные госдепом тролли, усомнившиеся в эффективности высшего менеджмента в кабинете министров! Партбилеты – на стол!..



Комментарии наших читателей:



красноярск

Что-то я тут "не догоняю". Каковы обязанности у вице-премьера в деле строительства чего бы ни было и каковы обязанности у министра строительства в деле строительства чего бы то ни было? Неужели эти обязанности настолько различны, что понадобилось аж две должности, чтобы в государстве хоть что-то строилось? Может мне, неразумному, хоть кто-то объяснить это?



Вадим237

Один министр - по замесу цемента, второй по укладке кирпичей - всё логично.



сорок восьмой

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

А вот и преемственность власти попёрла... Мы близки к развязке, господа и товарищи.



Со станком и без станка



В мягкой форме он (Кудрин) дал понять, что считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым. Он говорил, что, конечно же, надо учитывать и политические риски при принятии решений, но на данный момент он альтернатив не видит.







Кудрин: Альтернатив вложения в американский долг сегодня нет



Тратить на науку, образование, оборону, медицину, инфраструктуру много нельзя, иначе придёт кризис, а у нас нет подушки безопасности



А если не тратить достаточных объёмов средств на науку, образование, обороны, медицину и инфраструктуру, то мы из этого кризисного состояния не выберемся никогда. Ну, нет у нас своего печатного станка, нету... Зато есть новёхонькое правительство – отполированное.



Комментарии наших читателей:



ДРЕВНЕЙШИЙ

Предлагаю Кудрина подарить безвозмездно-безвозвратно США! Лучшего "вложения " мы и сделать не сможем!



mr.Vain

а куда вкладывать тогда? Золота физического нет столько, в евро-тот же самый доллар, ну вот куда вложить деньги, чтобы их не жрала инфляция?



Гардамир

в производство, науку, образование, медицину...



Владивосток1969

Вы нам санкции, а мы вам денежки. Альтернативы нет. Молодец Кудрин. Нечего сказать.



Гонять «Варшавянками»?



Российские пограничники задержали в Азовском море маломерное судно, на борту которого находились двое украинских браконьеров.







Операция продолжается: в Ейск доставлены еще два украинских браконьера Воскресенье на «ВО». Топ-5 способов спасения России



Что дальше? Гонять пары-тройки украинских браконьеров «Варшавянками» или всё-таки сосредоточиться на корне проблемы, который находится отнюдь не в моторной лодке на азовском лимане, а на Банковой и других улицах центральной части Киева. А то это зловоние уже изрядно заволокло Матерь городов русских... И в любом случае отмахнуться от проблемы всё равно не получится.



Комментарии наших читателей:



Proton

Виселицу и костёр в Ейске подготовили заранее)))



URAL72

Откуда такая кровожадность? Отвечать за керченских рыбаков конечно надо, но в Бердянске живут такие же русские, как и в Керчи, а в Керчи не так давно такие же русские ходили с украинскими паспортами, а у многих сейчас просто два паспорта. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Нужно их подержать, торгуясь с Киевом, штрафануть за осетровых, но содержать в хороших условиях. Их же можно завербовать, они легко могут в море передавать что надо, перебрасывать в Украину деньги и оружие для подполья, да хоть листовки... А осетринка... Вы, покупая с рук копченую осетринку, думаете о красной книге?



красноярск

надо понимать, что тем, кто установил эти правила, по барабану судьба этих двух украинцев, не скакавших на майдане и не поддерживающих Порошенко. А на сайте - четвертовать, расстрелять, повесить, да нет, батогов достаточно. Они перед вами в чем провинились? Браконьерство? Да, надо наказывать, но визг то чего поднимать? Мало российских браконьеров в Азовском море? Для них виселиц ставить не надо? Задерживая простых рыбаков (пусть даже браконьеров), бьет не по украинской власти, бьет по простым людям. Помогая тем самым укропропаганде в разжигании ненависти к России. Еще раз - браконьеров да, наказывать, но не поднимая шуму в СМИ. Браконьеры должны понять, за что наказаны, и согласиться с тем, что наказание справедливо. Не местью должна руководствоваться Россия, но законом.



Пока не переварит



Военнослужащие ВСУ, недавно пытавшиеся прорваться в районе Горловки, оказались заблокированы ВС ДНР под Чигарями, захватом которых так хвалилось киевское командование.



Большая сирийская игра



Запахло котлом... ВСУшники в Чигирях оказались полностью заблокированы

Попытка прорыва ВСУ под Горловкой. Потери с обеих сторон



Котельные войска снова активизировались. Им говорили, что нужно готовиться к земле, - говорили. Но, видимо, никак не доходит. Вот только в плену или под стволом Калаша начинают пускать сопли – мол, не виноватый я, не знал, по кому стрелял... Как тот украинский военный, который на днях причитал у памятника погибшим детям Донбасса. Не знал он... А ведь дай слабину – отпусти к мамкиной и жениной юбке – опять переобуется в воздухе – и за старое. Пока сама Украина не переварит, вряд ли что-то изменится.



Комментарии наших читателей:



maxim947

Они теперь умнее стали, просто сдадутся, т.к. знают, что помощи не будет



Я русский

Они враги.

"Труп врага всегда хорошо пахнет" - римский император (69 н. э.) Авл Вителлий.



НЕКСУС

Похоже, давно не было свежескошенного укропа. Сами спровоцировали, сами и огребли. Сала Украине!



Alex-a832

Прежде чем сунуть голову под гильотину они бы задались вопросом: а надо ли, а получится ли обратно высунуть. Видимо в ВСУ естественный отбор не работает - как лезли на одни и те же грабли, так ли лезут. Головой они только кушають, а жратва-то кончилась, голова не у дел... Печалька...



Мост соединяющий



Западные «партнёры» с удивлением для себя обнаружили, что Крымский (Керченский) мост «действительно открыт», «действительно существует» и по нему «действительно пошли автомобили и автобусы». Об этом «открытии» говорит реакция целого ряда западных политиков, которые до этого черпали информацию из СМИ, подобных украинским – с заявлениями о том, что «Россия не построит мост никогда».



Третья мировая война состоится без немцев



В бессильной злобе. Реакция Запада на Крымский мост

В США предложили Украине начать бомбардировки Крымского моста

И тут Петю понесло... Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста

Керченский мост придётся снести. Либеральная возня ко дню открытия



А Порошенко в конечном итоге объявил, что он бомбить не будет, ибо по нему «россиянам придётся отступать». Хотя в складывающейся ситуации, когда до выборов остаётся год, когда до конца текущего года нужно выплатить 12 млрд долларов по кредитам и когда рейтинг опустился ниже 9%, Порошенко лучше было бы задуматься над тем, куда «отступать» ему. Ростов не резиновый...



А открытие моста через Керченский пролив можно назвать одним из грандиозных событий в новейшей истории России. По праву.



Комментарии наших читателей:



Чёрный

Да пусть захлёбываются в своей злобе. Крым - это РОССИЯ!!!



Прокат

Узнав о том, что Путин открыл Крымский мост, Пётр Порошенко заявил, что завтра же поедет и откроет фельдшерско-акушерский пункт в с. Боденьки Вышгородского района Киевской области и, не откладывая в долгий ящик, тут же открыл 0,7 портвейна.



Denis Obukhov

Как тут не вспомнить Гафта с его эпиграммой?



Ты языком поменьше шлёпай!

Быть может и тебе - как знать -

При всех придётся с голой .опой

По Крымскому мосту бежать?



Опер

Незаконный мост?!?! Ха, ха, ха! Все долгие годы украинского недоразумения в Крыму Украина видимо вполне себе законно ничего не строила вообще!!! Прекрасные старинные здания просто сыпались! Невозможно было спокойно смотреть на старый город Евпатории! Асфальт еще советский! Где вдруг решали (тоже по недоразумению видимо) положить новый, это превращалось в настоящее торжество! По ТВ показывали!!! Честно! Вечерком, как смеркалось, в Симферополе даже в центре можно было свернуть во двор, скажем, от «Сильпо» на Кировском и ноги себе запросто сломать, угодив в яму! Фонари тоже, кстати, были не везде! А тут целый мост! Да через Керченский пролив, да несмотря на массовые свидомые камлания построили!!!! И кто?! Страна агрессор с экономикой, разорванной в клочья санкциями!!!!! Бензоколонка!!!!! Да не то что не законный!!!! Моста просто не может быть!!!! Теперь пароль будет не слава украине хероям тоже ж, а нет моста?! Ответ нет моста!!! Спрашивающий два прихлопа отвечающий три притопа и дальше вместе три раза подпрыгнуть!



Им сверху видно всё, ты так и знай



Американский Пентагон активно работает над тем, чтобы превратить восточную границу Украины в новую полноценную линию фронта между Западом и Россией.



Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты



Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!

Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты



Закономерность присутствует: полёт американского разведывательного беспилотника – и попёрли украинские воины света на позиции ЛДНР. Пара жабьих прыжков в серой зоне, потом открывается окопная лавка: «Лот номер очередной: Продаётся отличная позиция с парой окопчиков»... Проходит пара недель – снова американский беспилотник ищет и не находит того места, где «закрепились» украинские «лыцари».



Комментарии наших читателей:



Рысь33

Жителей Донбасса конечно жалко, но не США сыпят на их головы снаряды каждый день, они лишь финансовый спонсор и само по себе там ничего не рассосётся, как бы не прятали наши правители свою голову в песок. Недобитые нашими дедами бандеровцы должны быть физически уничтожены.



loaln



Первое. Соглашение должно было быть двухсторонним. Между Украиной и Донбассом.

Дополнительно, только Россия, Франция и Германия должны были подписать ПРОТОКОЛ о намерениях, в котором они предлагали бы своё посредничество при возникновении препятствий в реализации. Не больше.

Вместо этого, подписали все без Донбасса, взяв на себя все обязательства равноправно. И Россия, и Украина. В этот момент Украина и тычет Россию постоянно. А Донбасс только завизировал. То есть, его и не существует. Мало, кто там что черканул. Непозволительная роскошь прекраснодушия

В результате создали палочку-выручалочку для манипуляторов. На другое мозгов не хватило. Где были до Минска-2, там и остались.

Нет, за прошедшее время жители Донбасса поняли истинные намерения России. И рыбку съесть, и хозяина не обидеть. Вся вшивость Минска-2 заключается в провальной форме итоговых документов. Скорость, с которой форсировалось подписание Минска-2, показало не то, что Украина где-то попала в котёл, а то, что Россия не знает, как избавиться от "чемодана без ручки". И ни к чему его не приставишь, и бросить неудобно.Первое. Соглашение должно было быть двухсторонним. Между Украиной и Донбассом.Дополнительно, только Россия, Франция и Германия должны были подписать ПРОТОКОЛ о намерениях, в котором они предлагали бы своё посредничество при возникновении препятствий в реализации. Не больше.Вместо этого, подписали все без Донбасса, взяв на себя все обязательства равноправно. И Россия, и Украина. В этот момент Украина и тычет Россию постоянно. А Донбасс только завизировал. То есть, его и не существует. Мало, кто там что черканул.В результате создали палочку-выручалочку для манипуляторов. На другое мозгов не хватило. Где были до Минска-2, там и остались.Нет, за прошедшее время жители Донбасса поняли истинные намерения России. И рыбку съесть, и хозяина не обидеть.



Silvestr

Россия упустила Украину ровно в тот миг, когда ЕБН заявил:«Просыпаешься, и подумай, что ты сделал для Украины!»

С этого началось финансирование украинской экономики, потакание бандерлогам. Ни один президент Украины не был пророссийским, и это отлично знали на Украине и должны были понимать в Кремле. Однако ВВП послом на Украину отправил Черномырдина, который был большим другом Кучмы. После смерти Черномырдина послом поехал протеже ВВП некто Зурабов, который имел бизнес-интересы с Порошенко и пр. олигархами.

Наши послы, вместо того, чтобы блюсти интересы России, ели борщ и зарабатывали долляры вместе с украинскими коллегами, хотя уже тогда вышла в свет книга Кучмы "Украина - это не Россия". При Кучме американские центры были под Харьковом и Одессой, при нем шли украино-американские учения с высадкой десанта в Крыму. При Зурабове шло открытое накопление сил бандерлогов, интеграция в Украину американцев. Ничего Россия не захотела противопоставить этому. В настоящий момент время упущено и реально можно ситуации изменить только за счет самой Украины, ее здоровой части. Но, боюсь, легально это невозможно. Возможность смертельно ранить врага была в момент наступления на Мариуполь- взятие порта лишило бы бандерлогов валюты. Но, увы. В случае военного решения проблемы ЛДНР - такой шанс появляется.

В случае мирного решения - откопать Ковпака и сформировать партизанскую бригаду (грустная шутка).



Модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". С учётом сирийских перекуров?



Новый модернизированный ЗРК "Панцирь" получит сверхмощную антенну и новое поколение ракет.



Евросоюз решил защищаться от американских санкций



В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чём новшества?



Новая антенна, новые ракеты. Соответственно – новая дальность обнаружения цели, новые возможности по её уничтожению. При этом пора публиковать обращение к сирийской правительственной армии. Мужики, российская оборонка пашет-пашет, создаёт и для вас в том числе образцы новейшего оружия, а потому вы уж как-нибудь там с перекурами определитесь или хотя бы средства маскировки в швейном ателье закажите.



Комментарии наших читателей:



НЕКСУС

«Ранее источник в ОПК сообщал, что дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет».



Что за фантазии? Речь идет об увеличении дальности до 40 км и отслеживания целей до 75 км. Откуда 60 км взялось? При этом сообщалось, что новые ракеты можно будет использовать без серьезной модернизации комплекса на Панцирях ранних версий.



МЮД

Для стационарных, не забывать про маскировку, и установку ловушек для противорадиолокационных ракет. На близкую смерть Маккейна



Nikolaevich I

По факту, ЗРК "Панцирь" превратился в комплекс локальной ПРО...Я с подозрением отношусь к хвалебным характеристикам этого комплекса, как противосамолётного средства ПВО, но как противоракетный "перехватчик" он проявил себя неплохо. Вот эту особенность и надо "усиливать"! Важный шаг в этом направлении уже сделан: разработаны "лёгкие" зуры, "акцентированные" против легких беспилотников, нурсов и "некрупных" управляемых ракет типа РВЗ,РЗЗ.... теперь бы побыстрее наладить производство таких зур! Против "крупных" ракет РВЗ и РЗЗ пойдут в бой существующие 57Э6...Объявленная модернизация радиолокационного оборудования - весьма кстати . Это опять же усилит противоракетные свойства "Панциря" Разработку новых боеприпасов для комплекса стоит рассматривать с позиции ПРО...Если спецы заявят ,что для противоракетной обороны боеприпасы дальнобойностью 40-60 км весьма пригодятся как и почему..., то тогда-"за"! А если спецы заявят аргументировано ,что хватит и ракет 57Э6,то........."зачем платить дважды?" Если ЗРК "Панцирь" будет "заточен" под локальную, объектовую ПРО ,то ЗРК "Тор-М" возьмёт на себя функции ЗРК малой дальности, а "Бук"-средней...."акцентированных" под ПВО!



От Полтавы до «Кинжала»



Российское гиперзвуковое противокорабельное оружие нового поколения может стать решающим аргументом в пользу отказа РФ от собственного авианосного флота.







«Кинжальный» вердикт России

Польский военный эксперт: гиперзвуковой «Кинжал» – серьёзная угроза для стран НАТО



А на днях в шведской прессе вышел материал, в котором журналисты, не совсем понятно, к кому обращаясь, заявили, что на Россию вообще лучше не нападать. Про «Кинжал» не вспомнили, зато вспомнили про российские леса, болота и про умение русских достойно встретить любого противника. Шведские СМИ взломали русские хакеры, или всё-таки есть свой здравый смысл? Отзвуки Полтавы что-то подсказывают шведам о том, а так ли нужно им вступление в НАТО. Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время



Комментарии наших читателей:



Bastinda

«По оценке эксперта, «Кинжал» способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до 2 тыс. километров».



Единственный вопрос. Кто и как его обнаружит на таком расстоянии, и кто будет наводить "Кинжал"?



G A_2

"Российское гиперзвуковое противокорабельное оружие нового поколения может стать решающим аргументом в пользу отказа РФ от собственного авианосного флота"

Ракетную эйфорию проходили уже, крейсера на стапелях резали. Можем повторить?



Soho

...ракетного шантажа Москвы...

- кек, окружили территорию РФ странами-членами НАТО, с размещенными на их территории базами и аванпостами, а воют про "шантаж Москвы". Интересно, что они курят?

Товарищ Ким

Работа у них такая - голосить и стонать о восточной угрозе.

Нужно им карты с целями полетных заданий наших МБР вытатуировать на дубовых лбах, чтобы их (польские) забубенные мозги понимали, что их власти наделали, размещая у себя радары и противоракеты.



Цена политического авантюризма



Акции протеста палестинцев на этой неделе были связаны с церемонией открытия американского посольства в Иерусалиме. Митинги и выступления прошли не только на границе сектора Газа и Израиля, но также на западном берегу реки Иордан.



В небо была поднята израильская авиация. Самолёты наносили удары по объектам в Газе. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, объекты принадлежат движению ХАМАС, которое в Израиле признано террористическим. Также армия обороны Израиля использует беспилотники, распыляющие слезоточивый газ.



В ответ со стороны сектора Газа открыт огонь неуправляемыми снарядами по израильской территории. О погибших и раненых с израильской стороны не сообщается.



Куда катится российская наука



Кровавая драма на границе сектора Газа и Израиля. Жертв уже десятки

В сирийском доме подрались соседи: Иран и Израиль



Позднее ситуация в секторе Газа стала темой экстренного заседания Совбеза ООН. Впрочем, толку было ровно ноль потому как попытки международного сообщества оценить действия израильской армии были заблокированы США.



Во многих странах справедливо полагают, что шестьдесят один погибший и около трёх тысяч раненых за сутки как минимум превышает «самооборону», а также нарушает международное гуманитарное право. Турецкий президент Эрдоган вообще назвал действия Израиля геноцидом и даже отозвал турецкого посла. А глава шведского МИДа, отмечают «Вести», заявила, что большую ответственность за гибель людей несут США, совершившие авантюрный шаг с переносом своего посольства в Иерусалим.



Комментарии наших читателей:



фигвам

И оказывается, совершенно случайно на Евровидении победила израильская участница, чтоб следующий конкурс прошёл в Иерусалиме. Это для тех, кто ещё сомневался в политической зависимости любых мероприятий (культура, спорт), проводимых на Западе. Теперь целый год США и Израиль будут давить на все страны-участницы, чтоб никто не бойкотировал это действо.



voyaka uh

ХАМАС платит за приход к границе с Израилем на демонстрацию 100 долларов на семью.

Для Газы (обворованной тем же ХАМАСом) это серьезные деньги.



Дивизия ДОН-100

Ага, один еврей кинул фейк, а другие резко подхватили. А вам не приходило в вашу голову, что люди приходят туда из-за того, что вы там вообще берега потеряли вместе с Трампом? Впрочем куда вам, с вашим "аналитическим" мышлением…



voyaka uh

Меркель едет сближаться

Если один раз обманут — второй раз никто не придет. Нет. У них расценки всегда определенные, нет кидалова. За махание флагом — столько-то, за кидание камней — столько-то, за ранения — столько-то. Они меняются по годам и районам, но пропорции всегда одинаковые.Если один раз обманут — второй раз никто не придет.



XXXIII

Какой честный рынок труда…



Нечем было отражать атаку



В Интернете появились фотографии поражённого израильским боеприпасом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», принадлежавшего сирийской правительственной армии. Речь идёт о ЗРПК, который находился на военной базе Меззе близ Дамаска.



На фотографии отчётливо видно, что все ракеты ЗРПК отстреляны (нагар на трубах), радар не находится в активном положении, гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она опускается и стабилизирует положение машины).







О чём рассказывает фото поражённого в Сирии «Панциря»?



Таким образом, подтверждается одно из предположений: атака на «Панцирь-С1» была осуществлена после того, как стало ясно, что он отстрелял свой боекомплект. Ему нечем было отражать атаку. По всей вероятности, военнослужащие САА подняли стойку, чтобы отправиться на перезарядку. В этот момент израильские военные и осуществили атаку ЗРПК, выждав нужный момент.



Комментарии наших читателей:



Muvka

Как я вчера и говорил, ВВ в «Спайке» явно недостаточно, чтобы уничтожить «Панцирь», так что починят. Кстати, почему никто, кроме меня не задался этим вопросом? Что ракета слабовата…



ЗВО

А почему вы думаете, что это «Спайк»? Мне видео и схема разрушений дают больше уверенности, что это «Хароп» или его возможные производные.



фигвам

В целом, если подсчитать, что «Панцири» завалили уже более сотни американских и израильских ракет, повреждение одной установки в неработающем состоянии, а это получается просто грузовик "КамАЗ", выглядит смешно. Откуда в кабинет Медведева пришли новые лица



Приезжал поторговаться?



О запланированном на 9 мая рабочем визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву стало известно ещё в первых числах месяца. Как выяснилось позднее, вместе с президентом России Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем Нетаньяху принял участие в мероприятиях в ознаменование 73-й годовщины великой Победы, включая военный парад на Красной площади, а также акцию «Бессмертный полк». Но если прибытие А. Вучича крайне легко объясняется стремлением сербской стороны выстроить достойное военно-техническое и экономическое сотрудничество с братской Россией, а также заручиться военно-дипломатической поддержкой в вопросе возможного разрешения «косовского вопроса», то лицемерию Нетаньяху, ключевой персоны в ближневосточной повестке дня, уже «давно нет предела», пишет обозреватель Е. Даманцев. По мнению журналиста, преподнесение еврейского государства в качестве «надёжного и проверенного» партнёра Российской Федерации, крепкое рукопожатие с Путиным, заверения в глубочайшем уважении нашей державы, а затем очередной «нож в спину» — вот «самая красочная характеристика линии поведения большинства израильских лидеров в отношении России». И Биби Нетаньяху — не исключение.







Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху?



Своё мнение автор аргументирует следующим образом. Визит Нетаньяху на мероприятия в честь Дня Победы имел целью получение гарантий на полное «замораживание» поставки зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» сирийским войскам ПВО, а также невмешательство российского военного контингента в очередной этап высокоинтенсивного израильско-иранского военного конфликта в районе Голанских высот, в котором участвуют отряды «Аль-Кудс».



Комментарии наших читателей:



Vard

Очень неплохая статья на тему «Восток — дело тонкое». И если автор вычислил некоторые аспекты событий, то это очень хорошо. Как всегда… Истина где-то то рядом. И вся политика — это искусство компромиссов. ВВП любит дзюдо. А девиз этой борьбы: сначала поддаются, а потом побеждают.



Донской

Израиль с США разводят Россию, играя в хорошего и плохого полицейского. Итоги этой игры мы видим на деле. Потери России в живой силе, боевой технике и репутационные растут и будут расти и впредь. Конечно, есть прогресс в победе над террористами, но он реально небольшой при таких больших сроках (почти три года) и затраченных при этом усилиях. Иран, конечно, тоже играет в свою игру. Ему уже некуда спешить в разгроме терроризма. Он для того, чтобы закрепиться в Сирии, будет пытаться растянуть как можно больше во времени, до того момента, когда Москва больше не сможет себе позволить и дальше такого же напряжения своих сил и средств.

Вывод: быстрая победа правительственных сил над террористами невыгодна ни одной стране, кроме России. Россия в данном вопросе является в проигрышной ситуации. Значит, придется с кем-то договариваться и пойти на большие уступки, либо с США и Израилем, либо с Ираном. Время покажет…



dsk

Громкие заявления Ирана о том, что он "сотрёт в порошок" Израиль, ничего, кроме вреда не приносят. Учились бы лучше насчёт этого у России.



Робот, отбирающий у противника сухпайки



Россия разрабатывает и принимает на вооружение новые робототехнические комплексы различного назначения, и эта деятельность не остается незамеченной. Несколько дней назад состоялась публичная демонстрация новой боевой системы такого рода «Уран-9», а также появились сообщения о боевом применении роботов в Сирии. Текущей ситуацией с новейшими российскими робототехническими комплексами заинтересовался журнал «The National Interest».



Автор «The National Interest» приводит слова Сэмюела Бендетта, аналитика организации Center for Naval Analyses и специалиста по беспилотным системам российской разработки. Он отмечает, что испытания «Урана-9» в Сирии должны были привлечь большое внимание со стороны всех основных российских средств массовой информации. Это ожидаемо, если учитывать, как русские гордятся своим новым дистанционно управляемым танком. Впрочем, тесты действительно могли иметь место, но их проводили в обстановке секретности.







Американцы засекли в Сирии революционно новый русский танк



Если поверить заграничному аналитику, то образуется любопытный факт: США застряли в прошлом, в русские практически шагнули в XXII век. Где даже голливудские киношки про «терминаторов» покажутся детской мыльной оперой.



Ведь русский «Уран-9» доказал факт новейшей истории: технологическая эра наземных беспилотных боевых машин в России уже наступила. Остался лишь один вопрос: куда русские запустят своих терминаторов, пардон, беспилотных роботов.



И другой момент, который тоже представляется аналитикам фактом: Россия обогнала все государства по темпам принятия робототехники на вооружение. В результате именно русские повлияют на формирование новых концепций современного боя!



Комментарии наших читателей:



prodi

По идее, такая машина должна быть в распоряжении каждого командира танка: тут в одном флаконе и дополнительная 30-мм пушка, и ПТУР, и ПЗРК, и выдвижной боевой (наблюдательный) модуль.



DimerVladimer

Ох уж эти "эксперты"! Если БЛА «Предатор» можно управлять с другого континента посредством спутниковой связи, то почему наземной машиной нельзя управлять (по крайней мере, в будущем), подвесив на высоте 3-5 км БЛА-ретранслятор сигналов? Это позволит вести загоризонтное управление наземными боевыми беспилотными машинами, выводя машины управления и операторов от передовой и средств поражения (по крайней мере, вне воздействия РЭБ).



Лось

Нужен маленький робот, который будет отнимать все сухпайки у противника. И гуманно, и эффективно. Дарю идею бесплатно.



Могучий шумерский флот



Завершились военно-морские учения НАТО «Sea Shield 18» («Морской щит-2018») в акватории Черного моря, продолжавшиеся с 4 по 11 мая.



Напомним, для участия в них были направлены корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в составе британского ракетного эсминца «Дункан» и фрегатов «Виктория» (ВМС Испании), «Байерн» (ВМС Германии), «Гемлик» (ВМС Турции), а также нескольких кораблей меньшего ранга. Всего в манёврах были задействованы 21 боевой корабль, 10 самолётов, субмарина и 2300 военных из Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Греции, Испании, США и Великобритании. Официально целью учений значилась «борьба с асимметричными угрозами в воздухе, под водой и на море».







«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню



С трудом, но было замечено присутствие на «Морском щите-2018» военно-морских сил Украины. Также было услышано много децибел киевской пропаганды — вплоть до интеграции Украины в североатлантические структуры, намерения западных друзей «отстаивать интересы Украины» и даже подготовить натовское «освобождение Крыма». В Киеве даже подняли тему обустройства Крыма после того, как полуостров «вернут».



Осталось всего ничего: вернуть.



Комментарии наших читателей:



Chertt

Собрали корабли, какие бог послал (а кому-то и ничего не послал), поплавали в уголке Чёрного моря. Прокричали «Слава НАТО» и разбрелись по домам. «Морской щит», блин.



Altona

Что-то о могучем шумерском флоте не слыхать новостей. Видимо, решили специализироваться на пиратстве и каперстве.



роман66

Щас свежий финский воздух в баллонах завезут. Накачают гордые крейсера — и в поход!



Подводная мировая война



Если в один момент мы вдруг узнаем, что Япония стала ядерной державой, «пить боржоми» будет уже поздно, считает аналитик В. Кузовков. «Курилы моментально отвалятся, и хорошо, если только Южные!», — пишет он. «И помешать этому мы сможем только с риском получить ещё одну «Цусиму», на который пойти нельзя: в случае крупного военного поражения точно потеряем и всю Курильскую гряду, и половину Сахалина в придачу…» — утверждает эксперт.







"Цусима 2.0" не за горами?



Впрочем, выход из безвыходного положения есть.



Во-первых, японцы в большинстве своём — пацифисты, и не спешат превратиться в ядерную нацию.



Во-вторых, топить полпланеты в океане, в том числе и Японские острова, едва ли им придёт на ум.



В-третьих, «крупных военных поражений» в ядерной войне не бывает. По той же самой причине, по которой не бывает и побед.



Комментарии наших читателей:



андрей юрьевич

Автор "перекурил" с Курилами явно… А вариант, что Япония уйдёт под воду, не рассматривался?



Chertt

Хороший журналистский приём: пугнуть чем-нибудь, чтобы к основному тексту отнеслись со вниманием.



To be or not to be

Автор явно про Фукусиму не слышал…

До катастрофы на Фукусиме Япония располагала 54 действующими атомными реакторами (третье место в мире после Франции и США и первое в Азии). АЭС Японии вырабатывали около 30% электроэнергии страны. В настоящее время в Японии эксплуатируются 17 АЭС (53 атомных реактора), мощность которых в общей сложности составляет 46236 МВт, плюс три реактора (3300 МВт) находятся на стадии строительства, и ещё планируется построить 13 реакторов (17915 МВт).

Фукусима поставила под вопрос будущее атомной энергетики. Япония заявила, что намерена полностью отказаться от мирного атома, а в сентябре 2013 года остановила работу всех АЭС.

Власти собираются повторно ввести в строй около 40 реакторов, они будут покрывать до 22% энергопотребностей страны к 2030 году. Сейчас реакторы проходят процедуру сертификации на соответствие новым правилам, после чего будут по очереди возвращаться к работе.



Лузер в квадрате



В Пхеньяне заявили, что отменяют ранее намеченную встречу с южнокорейскими «партнёрами» на высшем уровне. В КНДР отмечают, что причиной тому стали американо-южнокорейские военные учения. Речь идёт о военных маневрах Max Thunder на Корейском полуострове.



Правда, в Госдепе заявили, что по официальным каналам никакого документа об отмене встречи Госдепартамента США пока не получали.







Ким Чен Ын пригрозил отменить встречу с Трампом. Начал что-то подозревать?..



Не везёт Трампу с оппонентами.



Попробовал на зубок Сирию — не вышло. Укусил КНДР — опять зубки обломал. «Наехал» на Иран — там в ответ и вовсе об обогащении урана вспомнили. Да и с Европой заодно поругался.



О России и говорить нечего: её «порвал в клочья» ещё Обама.



Если Обаму называли политическим неудачником, то кто тогда Трамп?



Комментарии наших читателей:



Татьяна

Я бы тоже на месте КНДР отменила бы предстоящий саммит КНДР — США, ибо даже ёжику понятно, что Трамп и Ко считают Ким Чен Ына политическим туземным "лохом", которого можно и якобы нужно обводить и обвести вокруг пальца.



Vadivak

Кидалово чистейшей воды, взорви полигон, а мы у тебя под носом учения проведём.



Звездочка

С янки договариваться не о чем, о чём свидетельствует разрыв сделки с Ираном.

Теперь они должны сами делать первый шаг в действии (например, вывод своих войск с Корейского полуострова), а там посмотрим, насколько убедительно это будет выглядеть (куда их выведут).

Хоть я и уверен, ничего подобного и близко не произойдёт.



Привычка — вторая натура



Чем крепче Россия дружит с Западом, тем дороже ей это обходится. А потому лучше бы санкций с нас не снимали: под ними, говорят, наши министры отчего-то эффективнее работают. Уже и привычка к санкциям образовалась…







Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!



А весь сыр-бор возник оттого, что европейцы поссорились с американцами по поводу иранской ядерной сделки. Европа не просто отказалась от разрыва сделки с Ираном, но задумалась о том, чтобы защитить свой бизнес от американских экстерриториальных санкций. Это может привести к принятию законов и норм, ограничивающих юрисдикцию американских судов в отношении европейских компаний, а также запрещающих выполнение распоряжений правительства США в отношении тех, кто попал под американские санкции за торговлю с Ираном.



Такое в ЕС происходит впервые. Неужели отменят санкции? И плакало отечественное импортозамещение?



Нет, господа министры, не беспокойтесь. Работайте на благо Родины. И европейцы, и американцы давно объяснили: санкции будут сняты лишь тогда, когда Россия вернёт Крым Украине. А русские не только возвращать полуостров не собираются, но ещё и мост открывают!



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

И не дай бог! Придется самим картошку садить! А то у нас картошка из Израиля! Какой мудрец догадался её везти на Сахалин!



андрей юрьевич

Да и на Урале редис, морковь, картошка, чеснок, лук — всё импортное! Кто-то хорошие "бабки" делает на этом…



урман

А как вам чеснок из Китая, разгружаемый в Новороссийском порту с пароходов?

На Кубани ведь климат суровый, чеснок не растёт.

Вот это я понимаю, логистика, просто какой-то гигант мысли и демократии этим занимается или позволяет это делать.



Горный стрелок

Да не дай бог, они там поймут, чего на самом деле надо бояться русскому медведю. Бочки мёда ему надо бояться! Налопается, залезет в берлогу, и бери его тёплым… Остальные варианты не катят. Порвёт. А они всё в «дразнилки» играют!



