Итоги недели. Доказательств нет, но «мы не сомневаемся»

Телеграм-шоу: борьба с терроризмом или репутацией?



Создать проблему и мужественно её преодолевать, при этом констатируя, что с преодолением проблемы возникли проблемы, – вот краткое описание боевых действий против мессенжера Телеграм. В итоге получилось так: Телеграм получил дополнительную рекламу, Роскомнадзор – антирекламу. Между тем, в СМИ на неделе прошла информация о том, что на самом деле борьба идёт не столько с мессенджером Телеграмом, сколько с Дуровым, который решил запустить свою криптовалюту. Государство же хочет больше контроля, больше!..



Комментарии наших читателей:



Jjj

Когда тот же гражданин Дуров открыл все, что можно нашим западным "партнерам", и даже в развивающихся странах "третьего мира" ведет себя аккуратно и лишь в России выставляет себя "непримиримым борцом за права", то возникают вопросы. Налицо практическая антигосударственная деятельность.

Теперь посмотрим, сам ли гр. Дуров писал софт? Это делали иные люди. Можно ли гарантировать полную сохранность переписки от того, что ее не увидят другие? Нельзя, как бы ни пытались нас уверить в обратном. Можно ли свести к минимуму деятельность "Телеграма"? Такая техническая возможность есть, при этом решаются еще несколько актуальных задач в данной сфере. И не надо забывать, что само понятие Интернет в одночасье может стать анахронизмом, когда развернутся новые технологии.



Винни76

Типичный синдром вахтера. Никого никуда не пущать...



Alex_59

Я наблюдаю за реакцией людей, простых людей, моих знакомых. Среди которых было множество людей, не интересующихся политикой, или стоящих на твердых консервативных позициях. И сегодня эти люди в одночасье стали противниками власти и союзниками Дурова. Потому что они родились и выросли не только в советскую эпоху (80-е годы), но и в эпоху свободного интернета (90-е годы). Власть в одночасье сделала своими противниками тысячи людей до этого настроенных пассивно или умеренно лояльно. Еще множество людей, увидев такую движуху, заявили что отныне ставят себе телеграмм и пользуются теперь им, хотя до этого им было пофиг.

А Дуров становится из рядового бизнесмена еще и символом свободы. И сейчас если он захочет он легко эту волну может трансформировать в политическую плоскость с невероятным успехом, недоступным Навальному и прочим Каспаровым. Последние - балаболы с мутным прошлым и нулевым списком успешных дел. А Дуров - современный бизнесмен, человек, сделавший себя сам, человек который "не хотел", но ему был брошен вызов и он с ним борется. В общем, он теперь в белом плаще гордо реет над унылой обыденностью. Бинго!



К.А.С

Сколько много громких слов! Почитаешь вас, прям подумаешь, из-за блокировки по решению суда скоро восстание Спартака начнется или Пугачевского бунт!

Задают вопрос, что плохо предложили Дурову и почему он на это не пошёл? Не думаете, что его шарага под плотным колпаком спецслужб США? Не будьте наивными! иВ бизнесе с такими быстрыми результатами (миллиардер за несколько лет) сами себя не делают (имхо).



Армянский бархат



События, разворачивающиеся в Армении, принимают все более тревожный характер, отчетливо обозначая угрозу самой будущности государства и безопасности южных границ России.







Армения на пороге «бархатного» суицида



«Бархатно» начиналось всё и в ряде других стран. Пожалуй, единственным случаем бархатистости в последние десятилетия стала Чехословакия, которая при этом перестала существовать как единая страна. Уж чем не приглянулись друг другу чехи и словаки, чтобы жить в едином государстве, - до сих пор объяснить не могут. Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне?



А в остальном масштабе «бархат» в итоге превращался в большую кровь. Показательный случай – Украина. Где до сих пор обожатели кружевных трусиков никак не могут сообразить, как же так получилось, что в итоге цена трусов стала сопоставимой с ценой государственности. Но в душе всё ещё надеются, что Америка поможет. В Армении тоже есть те, кто питает такие надежды? Может, ещё у Турции попросить демократической помощи?



Комментарии наших читателей:



Равик

Ещё в одной бывшей республике проснулось шакалье...



Опер

Только спокойствие. И исключительно прагматичная позиция! Настало такое время, когда по-другому Россия не имеет права себя вести. На обломках красной империи образовалась масса псевдосамостийных государств, большая часть народов которых продолжает считать, что Россия им что-то должна и что-то недодала! Это не мешает их "независимости"! Как мы с вами хорошо знаем, приступы гордости у них начинаются в тот момент, когда по счетам подходит время платить! Можно много говорить о влиянии США - конечно влияют! Но ведь дело не только в этом! Как и на Украине, эти зерна влияния падают в Армении в благодатную почву! Поговорите с армянами... Даже от живущих в России вы обязательно услышите, что то типа - мы давно бы вернули Арарат! Путин не дает! Это и дословно и обобщенно и это факт! Они точно скажут вам, кому Россия должна продавать оружие и кому нет! Их совершенно не волнует, нужен ли России конфликт в Нагорном Карабахе или нет - вам на пальцах объяснят, что если бы не Россия они бы ... Смотри выше про гору Арарат! Давайте смотреть правде в глаза - это прямое влияние поколений родившихся в СССР, когда Россия с Белоруссией только отдавали! Всем и постоянно! Это привычка перешедшая в ментальность. Посмотрите на Восточную Европу - от нас отвернулись сразу, как только метрополия начала слабеть! Нам помогли?! Они об этом даже не думали, они почти все уже в НАТО! Тем, кто говорит о том, что американцы молодцы, а мы вот недорабатываем, рекомендую посмотреть на союзников США в последней атаке на Сирию... Нам нужны такие союзники? Если армяне решили покончить жизнь коллективным самоубийством, то даже устроенный нами очередной героический Баязет их не спасет! Так вот, что я хочу сказать - внутренняя ситуация в Армении - дело самих армян! Безусловно, там есть думающие люди, понимающие к чему приводит западный вектор развития тем более в таком "дружественном", как у армян окружении! Вот эти люди и должны объяснить соотечественникам, кто им друг, а кто нет! А мы им конечно поможем! Если таких людей ничтожное меньшинство, то нам не стоит расшибать лоб о стену и очень сильно вникать в трепетность армянского менталитета! Россия не Господь Бог! А покупка союзников оборачивается против самих покупателей! Наше дело - наши приоритеты и конечно армия и флот! Синайская кампания. Часть 3-я. Финал и эпилог



Hbvkzyby

Направление СНГ в МИДе надо разогнать за профессиональной непригодностью.



Бандеровская месть танку



Киевские силовики сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.







Наконец-то подбили! ВСУ обстреляли Т-34, готовившийся к Параду Победы в Луганске



Воевать с памятниками и раритетами – это вообще по-майданному. А победить танк Т-34, - так это вообще, почитай, кровная месть... Сами посудите – сколько «тридцатьчетвёрка» принесла хлопот тем, чьи потомки сегодня марширует с факелами в Киеве и Львове? Вот подленькая душонка никак и не успокоилась. Выходит, отомстили танку за «дИдов», у которых в сундуках сохранилась форма батальонов ваффен-СС... Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»



Комментарии наших читателей:



oleg-gr

Вот уж точно аборигены из страны У. Не будь этой техники у дедов и прадедов в 1941 кто бы из них сейчас жил?



Йцук

Прочитал все комментарии - настораживает один момент - точная стрельба украинских артиллеристов.



Сергей985

Стрельни в прошлое из пистолета, будущее выстрелит по тебе из пушки! Нет у этих тварей будущего.



Архивариус Вася

А как на счет обеспечения безопасности самого Парада Победы?



Неназванный источник и ПГРК «Рубеж»



Некоторое время назад в СМИ со ссылками на неназванные источники было сообщено, что созданный для РВСН успешно прошедший практически все летно-конструкторские и государственные испытания подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Рубеж" в новую госпрограмму вооружений на 2018-2027 гг. якобы не попал. С чем это связано и какая связь может быть у данного решения (если оно вообще имело место быть) с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (Договором РСМД)?







Что случилось с комплексом "Рубеж"?



Когда речь заходит о сообщения СМИ со ссылкой на «неназванный источник», то тут можно до таких обсуждений дойти, что мало не покажется. Если некий источник говорит, что ПГРК «Рубеж» в госпрограмму вооружений не вошёл, то завтра найдётся другой источник, который может усомниться в адекватности первого источника. Кстати, в России уже определился круг СМИ, в которых что ни сенсация, то непременно со ссылкой на неназванный источник. Любую ересь так можно протащить... Солсбери — фабрика дымовых завес



Комментарии наших читателей:



Andrewkor

Все ракеты хороши, выбирай на вкус! Но денег элементарно на все Wunderwaffen не хватает. Куда не кинь, везде клин. Что творится с госпрограммой, читатели ВО отлично знают. В отличие от США печатный станок вроде бы как под контролем.



san4es

На фото в статье, противокорабельный береговой комплекс... В статье же пишут, про ракетный комплекс с малогабаритной МБР.

misti1973

Все это фактически обсуждение несуществующих вещей. Кроме Ярса. Подвинули один проект, отказались от другого...Может и с Авангардом такое получится?





О романе НАТО с «Русланами»



Российская авиакомпания "Волга-Днепр" известила командование НАТО о прекращении предоставления услуг по перевозке сил и средств Альянса самолетами Ан-124 "Руслан". Это решение было принято еще до ракетного обстрела Сирии 14 апреля силами США, Великобритании и Франции.







Пешком ходите! Россия прекращает перевозки техники НАТО "Русланами"



А можно себе на секундочку представить, чтобы американские компании в наше время обслуживали бы переброску российских военнослужащих и техники, например в ротационных целях в Приднестровье? Оч.оч. сложно... Хотя отдельные американские дельцы умудряются же грузить уголь в Новороссийске и под видом пенсильванского демократического продавать его втридорога Украине. Конечно, вещи, вроде как разные – военная и невоенная – но всё-таки о марксовском тезисе о капиталистах и их погоне за прибылью забывать не нужно. Нам тут уже говорят отдельные товарищи, что, мол, это экономический «суицид», сами, мол, рубите экономический сук, на котором сидите. Где-то это мы уже слышали... Ах, да – кудриномика с кудрилогией.



Комментарии наших читателей:



Тургон «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Давайте зарекаться не будем, а. Поманят нас медовым долларом, сами предоставим свои самолеты на выбор. Прецеденты уже были.

Михаил177

А почему не с 1 мая НЫНЕШНЕГО года? Они санкции вводят не через год после объявлений, а сразу же... и нам чего тянуть-то?

den3080

Возить вражеские грузы это было конечно гениально. При ЕБНе это началось. Хорошо, что постепенно всё приводится в соответствие с реалиями.



Претензии Казахстану? А у самих рыльце не в пушку?..



Российская резолюция в СБ ООН, в которой говорится об акте агрессии против независимого государства, помимо самой России поддержана ещё двумя государствами – членами Совета Безопасности. Это Китайская Народная Республика и Боливия. Против документа высказались 8 членов Совбеза: США, Франция, Британия, Польша, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Кот-д'Ивуар (5 из восьми – члены НАТО, Швеция уже раздумывает над вступлением). А Казахстан решил воздержаться.







"Воздержание" Казахстана в Совбезе ООН. Это по-партнёрски...



Ну, не отучены мы ещё верить в братство народов. А вся изюминка в том, что обижаться в данной ситуации не то что на народ, даже на власти Казахстана было бы странно. Разве не Казахстан во главе всё с тем же Нурсултаном Назарбаевым фактически до последнего пытался сохранить Союз –даже в тот момент, когда известное банное трио в Вискулях уже звонило Джорджу Бушу с заявлениям о том, что развал они оформили. Так что Казахстан вполне всерьёз опасается того, что ведь могут «кинуть». А потому вопросы по голосованию всё же стоить рассматривать с оглядкой на историческую ретроспективу.



Комментарии наших читателей:



Piramidon

Казахи (народ) и Назарбаев (правящая верхушка) - это все-таки немножко разные понятия.



30 вис Сирия в глобальном контексте: условия для «идеального шторма»?

Кучма на Украине доигрался в "многовекторность". Пораздавала Россия земли русские всяким разным мутным образованиям. Посоздавали "республики " - пятнадцать республик - пятнадцать сестёр. Народного братства огонь негасимый. Удельные ханы и герцоги с князьями сели крепко. Предают отчаянно. За тридцать сребреников готовы предать мать родную.



МВГ

Вот-вот. А теперь эти "сестрички" кто замуж за заокеанского парня пытается выскочить, а кто и просто ночку с ним провести. Парень-то с виду мажористый: мож сережек надарит, гамбургером угостит, на гелике покатает, или просто бабла чутка отсыплет ))



askort154

Назарбаев за 22 млрд. Трампу ботинки будет чистить, если тот "попросит".

Нет у России друзей, есть нахлебники. Так же как и у США.



Обычный

В принципе ничего нового в этом мире не выявлено. С сильным пытаются дружить всегда, правда пока еще более сильный не замаячит. На это вряд ли стоит обижаться, но вот учитывать при этом - обязательно.



Самолёт светлого будущего



По словам Ю. Борисова, имеющиеся самолеты Су-33 и МиГ-29К постепенно будут морально устаревать, вследствие чего примерно через 10 лет потребуется разработка новых летательных аппаратов. При этом военное ведомство уже имеет планы на этот счет. Они предусматривают разработку и выпуск новых самолетов с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой.







Российский самолёт вертикального взлёта: взгляд в будущее



В будущем, конечно, всё будет замечательно. Не зря же оно светлое. А потому и самолётам с вертикальным взлётом место найдётся. Главное – верить. Это раз. Ну и не сидеть сложа лапки. Это два. Ну, а пока будем разбираться с настоящим.



Комментарии наших читателей:



Borik

Если и вправду надумают создавать подобный самолет, то бабак уйдет я думаю раза в три больше чем на СУ-57. Или наши хотят показать матрасникам, что нам как два пальца об асфальт создать самолет с лучшими ТТХ, чем их F-35. Создать-то создадут, я не спорю. Но вот нужен ли он нам. Как разрубить петлю анаконды?



Андрей1978

А из завода в Саратове, где эти самолёты собирали, сделали торговый центр... Несколько специалистов лично знаю, кто участвовал в этой программе. Сейчас они старенькие уже, а новой смены спецов нет.



Per se.

Может самолёт с "классическим взлётом" стартовать с короткой площадки или из оврага, ямы? Нет, не может. Может ли СВВП использовать старт с классическим взлётом и с классической посадкой, да, может. В живой природе, "классический старт" используется крайне редко, укороченный, и, особенно, вертикальный, - основа. Рано или поздно СВВП станет если не основой авиационного парка, то рационально дополнит спектр возможностей летательных аппаратов, в котором нужны и вертолёты, и конвертопланы, и СВВП. Флоту такие машины нужны, причём, не как альтернатива палубным самолётам катапультного старта, а как дополнение для кораблей типа УДК или лёгких авианосцев. Нужны будут СВВП и для грунтовых аэродромов, особенно, на случай уничтожения в превентивном ударе многокилометровых ВПП и всей авиационной инфраструктуры аэродромов, вместе с самолётами "классического взлёта и посадки".



Танковый бой от NI



14 апреля издание опубликовало новую статью с традиционно громким названием «Russia's T-90 Is Dangerous Weapon. Could It Beat America's Best Tank in Battle?» («Русский Т-90 – опасное оружие. Сможет ли он победить в бою лучший танк Америки?»). Как следует из заголовка, автор статьи, Чарли Гао, попытался сравнить новейшие боевые машины российских вооруженных сил и американской армии. В этом сравнении «участвует» новейший образец модернизированной техники российского производства, и потому оно представляет определенный интерес.



«Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа



Победит ли Т-90М лучший танк Америки?



Опять спецы NI со сравнениями. Это становится их коньком. Уже вырисовывается на горизонте этакая сирийская Прохоровка, где сойдутся в схватке сотни Т-90М и Абрамсов. Непременно танковая битва. Если не в Сирии, то на берегах Даугавы. И ведь хорошо, что есть авторы в National Interest – хотя бы будет, у кого спросить на предмет того, кто же всё-таки в этой схватке победит... Ответ от NI: Победит сильнейший... Такая аналитика.



Комментарии наших читателей:



okko077

Очередной пряник для чайников... Сколько можно повторять, что танки не применяются в современной войне ни в первом, ни в даже втором эшелоне !!! Не надо проецировать войны с партизанами на полномасштабное противостояние в Европе и других регионах, где в рядах противника будут американцы ....танки на переднем рубежи будут успешно уничтожаться современными противотанковыми средствами. которые не попадают в зону их ответного огня... И Армата будет также гореть... Публикуйте подобные рекламные статейки для покупателей наших танков в других странах, зачем " вешать лапшу на уши" нашим читателям.

Лучше говорите о полном отсутствии в наших танковых подразделения информационных средств разведки и целеуказания для защиты хотя бы от вертолётов противника, о возможности вести эту разведку и целеуказание в реальном времени... Тогда, а скорее после создания таких систем , можно оценить новые возможности и перспективы танковых ударов... И так во всех войсках.... Наша новая техника слепа и глуха и не видит противника, нет Боевых Информационных Систем... Сирия всё показала- ничего нет , не умеем воевать по -новому....Вместо БИС там корректировщики- смертники из ССО для целеуказания ..., которые несут потери и получают награды и это без... наземной компоненты...



kan123

Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам

Разбомбили, а дальше что? Поставите часовых с джипами, на каждом углу? Вы бы мысль продолжили, поняли, насколько это тупо. Танк - основная сила армии, и всегда ей останется, а то, что он уязвим в чем-то, - вопросы к инженерам, - значит у них проблемы, или их менять надо. Такую (еще и не такую) чепуху запускали при Горбачеве - "зачем нам эти ВС - они у нас весь уровень жизни забрали, - без этих танков - ракет, в Санта-Барбаре все бы жили".Разбомбили, а дальше что? Поставите часовых с джипами, на каждом углу? Вы бы мысль продолжили, поняли, насколько это тупо. Танк - основная сила армии, и всегда ей останется, а то, что он уязвим в чем-то, - вопросы к инженерам, - значит у них проблемы, или их менять надо.



К0щей

«Изучив две новейшие бронемашины, он пришел к выводу, что из боя Т-90М и M1A2 SEP v.3 победителем, вероятнее всего, выйдет танк с более опытным и подготовленным экипажем». Мы это еще по ВОВ знаем, когда экипаж Оськина на Т-34-85 жег королевских тигров)))



Назовём вещи своими именами



Времена простых в исполнении и наспех подготовленных массированных ракетных ударов западной коалиции по неугодным государствам подходят к концу. Сегодня в распоряжении большинства «неугодных» находятся военно-технические средства, представляющие серьёзную угрозу и средствам воздушного нападения, и их носителям. Это подтверждает сомнительный по эффективности ракетный удар, нанесённый Западом по стратегическим военным объектам Сирии.







Только ли устаревшие ЗРК участвовали в уничтожении американских ракет? Эксперты не уверены

О реакции европейских СМИ на ракетную атаку САР

Фиаско «красивых и умных». Технические моменты провального удара по Сирии

Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи



Между прочим, на Западе вовсе не испытывают эйфории от «победоносного» удара по САР. Мистер Трамп поблагодарил двух Францию и Британию за то, что власти этих стран поддержали ракетный удар, однако западная пресса по этому поводу настроена критично.



К примеру, информационное агентство «Франс Пресс» прямо заявило о вмешательстве США, Франции и Британии в ход гражданской войны в Сирии. Героин и военные базы. Всё идёт по плану!



А немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung» чуть ли не с радостью подчёркивает, что канцлер Меркель от участия в нанесении ударов по Сирии «предусмотрительно отказалась».



Ещё немного, и Европа, за исключением Британии с Францией, назовёт Трампа агрессором.



Комментарии наших читателей:



zyzx

Трамп своих целей достиг, объявил о победе, янки в радости. А нам не стоит так сильно веселиться, пока сбивали ракеты, зная, куда они летят.



zulusuluz

А задача системы ПВО ближнего действия как раз и заключается в охране объекта, а не территории... И ракету не пошлют на уничтожение отхожего места... Поэтому и так известно, куда полетят ракеты. Самого главного ведь не знали: когда и с какого направления.



единокровец

Всё говорит о том, что знали, когда, куда и направление тоже. Трамп не ставил целью нанести урон Асаду. Цель была показать, кто в доме хозяин, и он показал, что в любой момент нанесёт удар, и РФ не сможет ему помешать и максимум просто согласится на вот такие условия. РФ показала, что не имеет сил или духа защитить свои интересы. Только вот сегодня США согласовали удар, а завтра просто предупредят и нанесут реальный удар.



Сергей985

Все три стороны решали свои задачи. И решили.



Stas157

На деньги переводите? А в военном плане? США безнаказанно бьют по нашему боевому союзнику, Конашенков гордо сообщает, что российская ПВО участие не принимала! Это как воспринимать, как приглашение ударить ещё? Я уже писал, что этот удар состоялся только из-за того, что Россия никогда не отвечает на удары партнёров. Иначе бы США никогда не решились на подобный удар. Ещё: раз этот удар остался неотвеченным, то нужно ждать следующего.

Это очень простая логика событий, которая всегда работает в жизни, но ее почему-то старается не замечать большинство тут на сайте. Вместо этого занимаются аутотренингом: дескать, мы опять всех победили! Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата



Кэптен45

Как в футболе: ничья на чужом поле. Хотя такая ничья по мячам засчитывается как победа.



Спасибо за ракеты. Они уже изучаются



После американских ударов по Сирии в западных СМИ появилась любопытная информация: мол, в ходе бомбардировки впервые были применены американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.



Однако официального подтверждения применения данных ракет нет. СМИ ссылаются лишь на анонимные источники, близкие к проведению операции.



Ещё один источник, тоже анонимный, высказался в России.



В Россию из Сирии доставлены две неразорвавшиеся крылатые ракеты западной коалиции, другие высокоточные боеприпасы, сообщил «Интерфаксу» источник в военном ведомстве. «Перечень доставленных из Сирии после субботнего ракетного удара образцов высокоточных боеприпасов не исчерпывается двумя крылатыми ракетами», — сказал он. По словам источника, их уже изучают российские специалисты. В частности, анализируется система управления и навигации, радиопоглощающее покрытие корпуса, элементная база.







При ударе по Сирии США испытали новейшие ракеты

Две уцелевшие ракеты коалиции США уже в России. И не только они



Кстати, эксперт, прокомментировавший сообщение о доставке ракет в Россию, подтвердил: ракеты, которые использовали Франция и Великобритания, достаточно новые. И американская ракета Tomahawk Block IV тоже представляет интерес.



Словом, спасибо за ракеты, западные господа! Они уже изучаются.



Комментарии наших читателей:



ALEXX.

А были ли эти суперпуперракеты?



NIKNN

Говорят, были. Ракета неплохая. Смысл в том, что новая она относительно, последняя модификация там что-то под 1300 км дальность (предыдущая модификация на треть ближе била), пуск без входа в зону ПВО... Ну а так все ракеты модернизируются и везде, по факту после модернизации новыми становятся...



Кент0001

И получается, что их сбили заросшим мхом советским ЗРК, которые никто в расчет не брал? Тогда это шлак американский, а не суперракета.



просто экспл

1. Не факт что именно эти ракеты были сбиты.

2. «Панцирь» и «Бук-М2» мхом зарасти не успели.



Zubr

Вот это засада для наших "партнёров". Наверное, в Брюсселе все волосы вырвали в нескромных местах…



Монос

Умные ракеты Трампа решили сдаться. Действительно, умницы!



Она убежала



Британская газета The Times со ссылкой на свои источники в военных кругах утверждает, что ударная подводная лодка Королевского флота Великобритании не смогла нанести удар крылатыми ракетами по Сирии из-за противодействия двух российских подлодок проекта 636 «Варшавянка». Цитата:



В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принимала решение об ударе по Сирии, в водах Восточного Средиземноморья разворачивалась драма. Подлодку Королевских ВМС, вооружённую крылатыми ракетами, как предполагается, преследовала, по крайней мере, одна, а возможно, и две российские субмарины, которые за необычайную трудность обнаружения на Западе окрестили «Чёрными дырами». Кроме того, судя по всему, поиском британской подлодки также занимались два российских фрегата и одно противолодочное воздушное судно. Подводная же лодка класса Astute в рамках этого «напряжённого и опасного состязания» потратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения.







Британская субмарина не смогла отстреляться по Сирии. "Варшавянки" не дали



И вот результат «операции» с использованием упомянутой подводной лодки: молчание НАТО!



Видимо, эта натовская операция показала крайне низкий эффект, близкий к нулевому. Ведь британская субмарина, имеющая на борту двадцать крылатых ракет «Томагавк», не запустила ни одной!



Запуск даже одной ракеты выдал бы точное местоположение ПЛ. И поэтому королевские моряки предпочли подводные манёвры, направленные на то, чтобы избежать обнаружения. Попросту говоря, убегали от русских.



Комментарии наших читателей:



zart_arn

Нашим подводникам респект.



Alex777

Бриты тупо денег сэкономили. А на нас списали.



Geisenberg

Одна «Варшавянка», видимо, держала за хвост, а вторая, видимо, не давала открыть люки ракетных шахт или из чего они там стреляют... Такие вот они, «Варшавянки», всегда кучей наваливаются и не по правилам люлей дают!



Без ответа не останутся



Министр иностранных дел РФ дал интервью британской информационной службе «Би-би-си». В ходе интервью речь зашла о нанесении ударов американо-англо-французским трио по территории Сирийской Арабской Республики. Лавров в очередной раз повторил тезис о том, что для этих стран действия без ответа со стороны России не останутся. Из заявления Сергея Лаврова:



Последствия определённо будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям. Сначала они осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Это доказательство через наказание применяется тройкой западных стран. Удары на основании вбросов в социальных сетях…







Пошла ответка. Мясорубка для проамериканских боевиков на границе Хамы и Хомса

Помощник госсекретаря США: атака российских наёмников на наши силы в САР провалилась



Какими могут быть действия России, если Москва «потеряет последние остатки доверия к западным друзьям», глава министерства иностранных дел России предпочёл не сообщать. Не рассказал он и о том, какие именно действия Россия намерена предпринять в отношении Вашингтона, Лондона и Парижа за акт агрессии против Сирии.



Действует пока Дамаск: правительственная армия Сирии предприняла танковое наступление на позиции боевиков, поддерживаемых Западом, в районе административной границы провинций Хомс и Хама.



Комментарии наших читателей:



Topotun

Надо признать, ВВП очень классный игрок. Он не только не дает втянуть нашу страну в войну с Европой, но эффективно реагирует на выпады. Дай бог, чтобы решимости ему всегда хватало. Что касается наших ответных действий, мы же заявляли, что только при прямой угрозе НАШИМ гражданам… А так и мы вроде в стороне, и удар коалиции пшиком оказался…



maxxavto

И предупреждение об ответке тоже в силе осталось.



gaura

Ответку обещали в случае угрозы жизни наших военнослужащих, чтобы этой угрозы не было, американцы предупредили, куда собираются бомбить. Об этом была новость. В итоге все довольны: эти плевали на злых русских, бомбанули кровавого тирана, народ ликует. Сирийцы не получили особых разрушений, тоже рады. Наши потестировали комплексы в борьбе с их ракетами, вообще крутяк. И все было бы хорошо, если бы не эти обещания уничтожать носители. Уверен, что они бы не пукнули даже, если бы и была угроза. И когда эта угроза есть, когда гробы на Родину плывут? Эрдоган вон одними помидорами ответил за сбитый самолет. Не нужно таких громких заявлений делать, чтобы потом стыдно не было.



Abrascha

Хочу заметить, что никто никому ничего и не обещал, ни сирийцам, несколько дней тому назад ни русским в Донбассе весной 2014 года. Ну а если люди там себе что-то в своих головах напридумывали, ну так это таки их личное дело.)))) Мечтать и что-то там себе фантазировать никому не запрещено.))) А руководство РФ всегда стояло и будет стоять на твёрдой и взвешенной позиции уважания международного права и прочее бла, бла, бла. Ну, я думаю, вы и сами всё это слышали, лень клаву топтать))))



Доказательств нет, но «мы не сомневаемся»



США не готовы продемонстрировать мировой общественности доказательства применения Сирией химического оружия в Думе в связи с секретностью данных, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.



«Но мы не сомневаемся. Просто многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении», — передает РИА «Новости» ответ Уайт на вопрос о том, почему бы им не предъявить доказательства всему миру.



Кстати, телеканал «Россия24» показал репортаж из Восточной Гуты, главным героем которого стал тот самый сирийский мальчик, которого «белокасочники» перед камерой поливали из шланга водой, выкрикивая что-то о «применении химоружия». Мальчика зовут Хасан Диаб, и он вместе с его семьёй рассказал, как развивались события на самом деле.



Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: "Идите в больницу!" Мы побежали в больницу, и, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми.



По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, мальчику пообещали «щедрое вознаграждение». Голодному ребёнку предложили финики, рис и печенье. А отец мальчика сказал, что никакой химической атаки в Думе не было, и все заявления боевиков были нацелены только на одно: попытаться удержаться в Думе на фоне наступления правительственных сил.







Это секретно! Пентагон не может предоставить "доказательства" химатаки в Думе

"Белые каски" воспользовались голодным ребёнком для фейка о химатаке в Думе



Как видим, "Белые каски" да и вообще западные силы используют все средства для достижения целей. Пользуясь нехваткой продуктов, эти деятели решили по старому, обкатанному не раз сценарию сделать сирийских детей заложниками интересов тех, кто самих "белокасочников" активно спонсирует.



Это повод для постановки вопроса в Совете безопасности ООН. «Белые каски» давно пора признать террористической организацией или пособниками террористов.



Комментарии наших читателей:



Spartanez300

Самое страшное то, что всем до фонаря, что это была очередная постановка, и то, что, если США сказали, что химатака была, значит, она была, и не нужны никакие доказательства.



Vita VKO

Фактически США единственная страна, до сих пор не выполнившая обязательства по уничтожению химоружия. Страна, которая вместе с Британией занимается не только его разработкой, что следует из наличия патента, но передает эти технологии террористам в Сирии. Поэтому совершенно непонятно, почему России приходится постоянно оправдываться? Может, уже пора прекратить тупую практику горбачевского доверия Западу? Самонадеянность и наивность российских спецслужб, зациклившихся на борьбе с террористами, иногда просто вводит в отчаяние. Сейчас Россия окружена не только базами НАТО, но и биологическим лабораториями США, которые находятся в том числе и "дружественных" странах (Казахстан). Ждем эпидемий? А потом опять в СБ ООН будем доказывать, что Россия, как и Сирия, не применяла против своего народа и "союзников" биологическое оружие?



freddyk

Действительно, какие доказательства? В джунглях сильному не нужны доказательства, а Америка живет по законам джунглей. Международное право придумано для остальных. Америка ведет себя как гопник, который понимает только силу, законы ему не писаны.

А наш ответ мы сейчас по всем каналам ТВ наблюдаем.



Отношения России и Израиля стали «хрупкими»



Израильские ВВС продолжили атаки Сирийской Арабской Республики. Очередному ракетному обстрелу подверглась авиабаза «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Об этом сообщает ливанский информационный ресурс AMN со ссылкой на собственные источники. В сообщении говорится о том, что средства ПВО перехватили несколько ракет, выпущенных израильской авиацией. Речь идёт о перехвате 6 ракет.



В Пентагоне на запросы журналистов ответили, что на этот раз США не имеют никакого отношения к ракетному обстрелу Сирии.



Израильские официальные лица сообщения ливанского информационного портала не комментируют.



И ещё одна «израильская» новость.



Перспектива поставок Россией Дамаску современных систем ПВО очень сильно встревожила Израиль, даже больше чем США, пишет американское издание Bloomberg. В статье говорится, что израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения».



По мнению автора статьи, это разрушило бы хрупкие отношения между Израилем и Россией, которые держали каналы связи открытыми, несмотря на поддержку противоположных сторон в Сирии.







Израиль вновь атаковал объекты в Сирии

Bloomberg: Израиль уничтожит все поставленные Дамаску С-300



Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.



Что касается ракетных обстрелов Сирии и перехватов ракет, то накануне в ходе брифинга представитель МО РФ Игорь Конашенков отмечал, что в Сирии для перехвата ракет, выпущенных в ходе американо-англо-французской агрессии, применялись в том числе комплексы «Панцирь».



Комментарии наших читателей:



хрыч

Пришло время уничтожать цели в небе над Ливаном, такая техника в виде С-300 будет представлена, а в чем разница, скажем с С-200, наверное знаете сами, как и военное руководство Израиля. Подскажу, конечно: это поражение загоризонтных целей (не все модификации С-300). Ракета ПВО с продвинутой полуактивной и активной ГСН набирает высоту, увеличивая радиогоризонт и сверху сама находит и поражает крадущуюся цель, будь то «Томагавк» или истребитель-бомбардировщик, включая стелс, ибо в верхней полусфере ЭПР снизить сильно не получается. Координаты цели выдает внешнее целеуказание, ибо комплекс не располагает загоризонтным РЛС (который весьма громоздкий). Разница же в работе старых ламповых комплексов и нынешних невелика, принцип не менялся, конечно, меняется время реакции и пр. количественные показатели. Принципиально новое в продвинутых С-300 и стандартных С-400 — именно использование новой загоризонтной ГСН ракеты. Это качественный показатель…



домохозяйка

Видимо, сирийцы решили поучиться у НАТО, как надо всем информацию давать. Были ракеты, были, но ликвидированы. А вы теперь что-то там доказывайте!



Topotun

Главное, авиабазы Сирии целы и продолжают воевать, а как вы оцениваете средства ПВО Сирии, ваше личное дело. Что-либо доказывать — пустое занятие. Это как с химатаками: они были, но их следов никто не нашёл…



konstantin68

Справедливости ради хочу заметить, что демонстрация обломков от «топоров» была бы очень желательна. И это понимают все заинтересованные стороны. Странно, что до сих пор нет фото. Рыбаку ведь не обязательно много рассказывать, сколько он вчера поймал «вот таких» и «во-о-от такенных», достаточно просто фотку в «ВК» скинуть. Непонятно.



Это не «Новичок». И это не русские



Исследовательский центр в Швейцарии, анализировавший пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии, а в РФ и СССР не производилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Позднее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объяснил, почему в швейцарской лаборатории, на выводы которой сослался Сергей Лавров, не стали комментировать его слова о BZ.



По его словам, «в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО, подвержены очень серьёзному давлению со стороны внешних сил». Данюк также считает, что в будущем на официальном уровне будет заявлено о непричастности России к «делу Скрипаля».







Скрипалей отравили британским ОВ. Лавров озвучил выводы швейцарского центра

Почему швейцарские химики «не смогли прокомментировать» заявление Лаврова? Эксперт объяснил



Предположение о непричастности России, озвученное кем-либо из политических фигур Запада «на официальном уровне», представляется нам сомнительным. Разве что лет через двадцать какой-нибудь вышедший на пенсию лаборант или выпивший в баре отставной спецслужбист чем-то этаким поделятся. Но то не будет «официальной» позицией Британии или хотя бы Швейцарии.



А прав будет тот, кто либо победит в холодной войне, либо сумеет её остановить. Но в братство и дружбу народов, точнее, государств, в наше время совсем не верится.



Комментарии наших читателей:



ROSS 42

Почему швейцарец не мог прокомментировать заявление Сергея Лаврова? Остаётся сказать ему только одно: «Русский язык учи, пригодится».



sounddoc

Не прокомментируют швейцарские химики — прокомментируют британские учёные. Или американские вояки. Или европейские шавки…



Sewer Krainiy

По «Евроньюс» передали, что лаборатория в Шпице подтвердила использование в Солсбери химвещества «Новичок». Так что кто танцует, тот и музыку заказывает… Как многие на «ВО» и предполагали.



Куба без Кастро



С Острова Свободы пришла важная информация: глава государства Рауль Кастро оставил свой пост в связи с ухудшением здоровья. Национальная ассамблея (высший законодательным орган на Кубе) избрала на посты председателя Госсовета и Совета министров (оба поста занимал Рауль Кастро) Мигеля Диаса-Канеля.







Смена руководителя на Кубе. Эпоха Кастро уходит в историю



Едва ли смену руководителя можно считать сенсацией, поскольку вопрос о новом лидере страны поднимал сам 86-летний Рауль Кастро.



Новому главе Государственного совета Кубы и Совета министров 57 лет. Он был единственным кандидатом на указанные посты. Голосование в Национальной ассамблее проходило тайно. Известен результат: кандидатуру Мигеля Диаса-Канеля поддержали 603 депутата. Общее число голосовавших – 605 человек.



Сменится ли вместе с руководителем эпоха? Пока известно лишь одно: вновь избранный глава Госсовета Кубы отметил, что продолжит следовать тому политическому курсу, по которому Куба шла эти годы. Это курс на социальное равенство и повышение уровня благосостояния граждан.



Комментарии наших читателей:



APASUS

Ох и сомнения у меня! Слышал уже на сайте, что американская мягкая сила побеждает на Кубе потихоньку. Сейчас там культ всего американского, как у нас раньше,помните, джинсы, жвачка, кока-кола. А ведь именно с этого всё и у нас начиналось.



К.А.С

А вы не хотите жить, как на Кубе? Видите ли, людям хочется жить хорошо! Вот вы и я, например, живём хорошо, имеем доступ ко всяким хорошим и интересным вещам, можем поехать отдыхать за границу, можем покупать вещи. Почему этого не должны хотеть кубинцы?

Друг недавно вернулся с Кубы (турпоездка). Нищета и голытьба! Попробовал кубинский ром и сигару!



seti

Ничего особо не поменяется. Поскольку у власти все те же товарищи. Нужны свежие лица с новым взглядом на мировые изменения — этого нет.



zombirusrev

Они как-нибудь без нас разберутся. Мы вот в 90-х сами по уши в нужник залезли, теперь как отмыться?



Alber

