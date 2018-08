Итоги недели. Денег нет? Деньги есть! • 143 • Аналитика По КНДР тоже хотели жахнуть



Телеканал АВС на днях сообщал, что правительство Австралии якобы в курсе того, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. В текущем месяце, вот в этом самом августе. И Австралия якобы (с Британией за компанию) могут в этом поучаствовать: кое-что разведать и определить цели для ударов. Тут как тут и Новая Зеландия. Словом, получается квартет. Разумеется, такие теленовости переполошили и простых смертных, и политиков, и военных экспертов во всём мире.











Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция? Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?



Впрочем, трескотни на тему мощных ударов по Ирану «в ближайшее время» и раньше было много. Побольше, чем на тему ударов по КНДР (северокорейская тема ещё и известными оскорблениями сопровождалась).



Сообщения о вероятном ударе по стратегическим объектам Исламской Республики Иран, в список которых могут войти ядерный центр в Тегеране, научно-исследовательские центры в Йезде и Карадже, центр по обогащению урана в Натанзе и др., появлялись и прежде, во времена, предшествовавшие ядерной сделке стран-посредниц и ИРИ. Г-н Нетаньяху даже «красные линии» на плакатике нарисовал. Американцы говорили о «планирующихся» ударах по объектам ядерных исследований Ирана и в начале века: тема периодически воскресает на страницах СМИ с 2003 года, когда Вашингтон открыто выдвинул против Тегерана обвинение в тайных разработках ядерного оружия.



Новая болтовня подводит, по-видимому, своеобразную юбилейную черту под многолетним давлением на Иран по ядерному вопросу: обвинениям исполнилось 15 лет.



Комментарии наших читателей:



собаковод

Эта вакханалия будет продолжаться до тех пор, пока из-за спины Израиля и саудитов торчат звёздно-полосатые уши.



Vard

Никто не хочет поучить в нос... А вот нервы помотать... Желания много... Типичная информационная война!



rotmistr60

С американцами и англичанами понятно, но куда суются Австралия и Новая Зеландия? Наверное, считают, что если они далеко (на отшибе), то им в мировой заварухе не перепадёт. А зря. Конечно не хотелось бы, чтобы из-за амбиций англосаксов началась ещё одна кровавая бойня с непредсказуемыми последствиями.



Танцору помешали… русские!



Американские военные заявляют, что российские системы РЭБ, размещенные на территории Сирии, значительно усложнили работу американской коалиции в этой стране. Как пишет издание Foreign Policy, полковник американской армии Брайан Салливан, действовавший со своим подразделением на северо-востоке Сирии в период сентября 2017 по май этого года, заявил, что американские войска столкнулись с "перегруженной радиоэлектронной средой" и что ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях.



Американская армия пожаловалась на российские системы РЭБ в Сирии



У американских танцоров, простите, у полковников и прочих военных экспертов, целая серия жалоб. Мол, русские "откатали" в Сирии свои системы РЭБ, пользуясь в качестве объектов присутствующей на театре военных действий современной американской техникой. То есть взяли да проверили на практике, как американские системы реагируют на радиоэлектронную борьбу.



Также экспертам из-за океана не нравится, что российские системы РЭБ крайне опасны для авиации: они способны "глушить" буквально все каналы связи и передачи данных.



Ещё немного, и американские полковники и генералы начнут строчить жалобы своим конгрессменам, а затем в ООН.



Комментарии наших читателей:



MPN

«По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации…»



Летайте самолётами Аэрофлота!



Тралл Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?

«…ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях…»

Потому что привыкли с "тапочниками" с карамультуками воевать.



Starover_Z

«Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ».

А вас в Сирию никто не звал! Так что сами нарвались! Пускай там ещё полетают там В1 и В2 с F22 и F35, а мы посмотрим и настройками РЭБ "поиграем"!



Vladimirovich_4

Я им в следующий раз все эсминцы поотключаю, а подводную лодку пригоню на Красную площадь, поставлю как трофей. Пойду «Хибины» прогревать пока.



jjj

Друзья, сохраняйте свои домашние аналоговые системы. Ещё пригодятся.



Посмотреть на невидимку



В сети появились материалы, касающиеся маршрута новейшего истребителя F-35 «Адир» ВВС Израиля. Внимание привлекает тот факт, что о маршруте самолёта-невидимки вообще стало известно в Интернете. Данные о полёте израильской боевой машины были представлены на сайте Flightradar24 — открытой площадке, занимающейся отслеживанием авиатрафика. Любой желающий мог осуществлять наблюдение за тем, как F-35 «Адир» двигался во время выполнения боевого задания. Кодировка, которая «подсвечивалась» на упомянутом сайте, говорит о том, что это один из тех самолётов, которые относительно недавно Израилю были переданы американским производителем.







Странный полёт F-35 ВВС Израиля. Зачем "невидимка" дала себя обнаружить?



Скоро на полёты F-35 начнут продавать билеты. Нет, не в пилотскую кабину. На зрелищное мероприятие: посмотреть на невидимку. Зазывалы будут кричать: «Дамы и господа! Увидеть невидимый F-35! Не упустите свой шанс! Билеты в свободной продаже!»



Теперь понятно, зачем Израиль приобрёл F-35. Шоу окупится. Американцы могут не сомневаться. У США и Германии совпали китайские цели



Комментарии наших читателей:



dr.star75

Плохая новость. Скорее, F-35 не так плох, как его воспринимают на ВО, и, похоже, он довольно "невидим". Скорее, были какие-то терки между Цахалом и МО РФ, ну после сбитого МиГа сирийского, МО, возможно, пригрозило чем-то (типа будем сбивать). Цахал мотивировал невидимкой. МО, возможно, не поверил. Тогда Цахал решил продемонстрировать возможности F-35. Включили транспондер, чтобы его видели онлайн, и типа: а теперь ищите на радарах.



Скифотавр

Ага, F-35 кипу-невидимку надел…



nikoliski

Это лишь заставит делать нас какие-нибудь акустические сверхчувствительные микрофоны (по типу шумоуловителей в 30-х годах) и инфракрасные сверхчувствительные матрицы (видит же F-35 за 1200 км своими инфракрасными датчиками старт баллистической ракеты — значит, можно подобным увидеть и его, тепло от сопла еще никто не отменял).



voyaka uh



Это можно. Но таких датчиков надо установить многие тысячи. Связать их в информационную сеть. И то все эти затраты только для того, чтобы сказать: "Он есть!" Сбить-то его это не поможет. Стелсность делает затраты на ПВО намного больше, чем затраты на ее прорыв. В этом и смысл.



«Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!»



Кое-кому в Европе реально полегчало. И виной тому не работа супершпионов, не какие-то предатели, враги народа, пятая, шестая и седьмая колонны, а российские армейские функционеры. Ведь именно на них ссылаются те иностранцы, что радостно вещают: можно расходиться, Су-57 не будет!



За рубежом радостно выдыхают: Су-57 не будет!

Эксперт: китайский J-20 лучше российского Су-57



Всех в Европе и Азии порадовало выступление заместителя министра обороны России Юрия Борисова. К большому удовольствию всех, Борисов во время выступления на российском телевидении сообщил, что у России нет планов по массовому производству истребителя Су-57: «Серийное производство Су-57 на данном этапе не имеет смысла и произойдет лишь после того, как старшие истребители четвертого поколения российских ВВС отстанут от своих западных аналогов». Убийство в саванне: уроки и последствия



А тут ещё одна любопытная новость. Американский эксперт Тайлер Роговэй считает, что китайский J-20 лучше российского Су-57. По его словам, Китай обогнал Россию в разработке истребителей. И по многим признакам разрыв этот с каждым днем будет увеличиваться. Парк китайских J-20 растет и развивается, а российская программа Су-57 (ПАК ФА) «стагнирует до ненужности»!



Кина не будет! Господа из США и НАТО могут радоваться. Китайцы тоже могут радоваться: вон как их хвалят. Вон как они развиваются!



Комментарии наших читателей:



oldav

Военный бюджет сократили с 70 до 40 млрд. Кудрин добился своего. Какие уж тут «Арматы» и Су-57! Помечтали и хватит!



Целюлит

Зато яхты с эсминец размером заказывать меньше не стали! Видимо, они нужнее…



voyaka uh

Вы заметили, что министр финансов Силуанов стал и вице- премьером одновременно? А он — монетарист. Никаких дефицитов бюджета и никаких печатаний денег. Вот военный бюджет и срезали.

А что делать?

Резервный фонд исчерпали в прошлом году. Пенсионный — на 3 года хватит, если его тратить, как резервный. Кредиты России никто не даёт — санкции.

Или начать продавать золото, или сокращать бюджет.



Это не по-рыцарски



Бывший заместитель Шойгу, а ныне вице-премьер Юрий Борисов снова дал повод иностранным СМИ позлорадствовать над русскими, — пишут обозреватели Р. Скоморохов и А. Ставер. — В понедельник, роняя скупую мужскую слезу, господин Борисов заявил, что армия и рада бы закупать тысячами «Арматы», но вот беда – цена ужасающая. Не может наш бюджет ее осилить. Никак…»



Денег нет, «Армат» не будет?



Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию



Есть смысл привести слова еще одного эксперта, Алексея Леонкова из журнала «Арсенал Отечества»:



«Армата» представляет собой как раз такой технологический прорыв, который ставит ее на поколение выше всех существующих не только в России, но и в мире образцов танковой техники. Поэтому у нее просто не существует достойных конкурентов на поле боя — все «Абрамсы» и «Леопарды» могут служить новейшему российскому танку «спарринг-соперниками».



Вот! Потому мы и не станем выпускать «Армату». Это нечестно по отношению к потенциальным противникам! Ну как это так: наши танкисты будут на «не имеющем аналогов в мире» танке против древних «Леопардов» выходить? Это не по-рыцарски!



Комментарии наших читателей:



Jerk

«Армата» позиционировалась как командирская машина в основном… Вообще, это старая телега о концепции серебряной пули. Понятно, что более совершенное оружие лучше, но принцип "лучше меньше, да лучше" НЕ ИГРАЕТ в войсках! "Бог на стороне БОЛЬШИХ батальонов"! Массовость нужна, 1 суперпупер Ме-262 или «Королевский Тигр» не играет против 50 Яков или 100 тридцатьчетверок!!! А 50 Ме-262 или «Тигров» построить ресурсов не хватает: если и построят, то воевать не с кем было бы, сами б с голоду передохли.

Вот и выходит так по всему миру: американцы носятся с Ф-22 и Ф-35, но закупают-то древние поршневые «Супер Тукано», чтоб на них ВОЕВАТЬ, а не понты колотить.



100502

Вот так оправдывают воровство.



Kuroneko

Ну, раньше был такой патриотический девиз: "Пушки вместо масла". А теперь: "Ни пушек, ни масла... но вы держитесь!" Девиз нашего времени. Почти по Лермонтову.



Новый прорыв: от «Арматы» — к Т-80



Раз тема «Арматы» сходит в российских верхах на нет, иностранные эксперты взялись анализировать «старую добрую» технику потенциального соперника. В экспертных изданиях пошли материалы о Т-80. Возрождённый «ГлавПУР»: центр кристаллизации патриотической идеологии?



Многие российские типы танков номинально предназначены для замены на Т-14, пишет The National Interest, но модернизация старых машин продолжается. Правда, многие западные эксперты находили раньше Т-80 тупиковым вооружением. Зато предприятия российского ОПК продолжали работы по его модернизации. И обновлённые версии танка — это не шутка, уверяет автор издания.



Т-80 – это не шутка: на Западе оценили российский танк

Перспективы использования Т-80 и существующего поколения танков



Среди плюсов танка эксперты выделили следующие.



Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через минуту после запуска.



Условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в Т-72 и Т-90.



Проанализировав ряд модификаций танка, издание пришло к выводу: сообщения о безнадёжно устаревших Т-80 сильно преувеличены.



Комментарии наших читателей:



ДРЕВНЕЙШИЙ

«Черный орел» — это и близко не Т-80!!! Для создания одного из экземпляров «Черного орла» использовали гээмку от Т-80, но с тем же успехом могли взять ходовую от Т-72! А вообще-то, на Т-80 нужно ставить орудие калибра 152 мм и КАЗ, и только такая модернизация поможет Т-80 успешно воевать против современных натовских модернизированных танков типа «Челленджер 2» или «Леклерк».



210окв

Конечно, не шутка… Этому танку сорок лет. А все ещё бегает. И стреляет.



Vard

Как показал танковых биатлон, главная деталь в любом танке — это прокладка между смотровой щелью и сидением. Я помню по службе в армии, как стреляли ребята в соседнем танковом полку, и надеюсь, что это так и осталось.



Не тронь меня, не то рассыплюсь



Если подписаться на русскоязычную версию китайской газеты «Жэнминь Жибао», то можно выловить пропаганду в стиле «не тронь меня». Сообщения о спуске на воду/вводе в строй новых кораблей крупных классов мелькают там постоянно. Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне



Кому и как страшен флот Китая?

Состав подводных флотов США, России, Китая и ЕС в графиках



Разумеется, недооценивать потенциального противника смертельно опасно, переоценивать — экономически невыгодно. И всё же относиться к мощи китайского флота надо со здоровым скепсисом. Количество тоннажа, которым прирастает флот НОАК, впечатляет. Однако качество оставляет желать лучшего.



Чтобы китайские ВМС и вправду встали на одну ступень с флотами ведущих мировых держав, Пекину стоит пересмотреть политику в плане научно-технической деятельности.



Комментарии наших читателей:



тасха

Я думаю, есть смысл провести параллель с историей советского танкостроения. Создать полноценные боевые машины самостоятельно не получилось, поэтому пошли путём, как сейчас говорят, клонирования зарубежных образцов...

Пока китайские кораблестроители эволюционируют, китайские военные моряки набирают нужный опыт…



faiver

Китайский флот пока бьет количеством, но количество рано или поздно переходит в качество...



владимир1155

Ситуация плачевная, для удержания второго места по ПЛ России необходимо в первочередном порядке нарастить подводный флот, с учетом никчемности крупных надводных кораблей в специфических условиях РФ и вспомогательности функций надводного флота как такового ПЛ — это основа флота, наиважнейшая часть ядерной триады, единственная длинная рука Москвы, бросить все силы на строительство ПЛ всех видов, разработку новых проектов.



Ремонт не по гарантии



DDG-1001 «Майкл Монсур» использует газовые турбины Rolls-Royce Marine Trent-30. Британские турбины доселе считались одними из самых мощнейших в своем классе, а вот о надежности никто ничего не говорил. Впрочем, для эсминцев класса «Замволт» подобная техническая неисправность является далеко не первой. Эксперты при помощи бороскопа обнаружили повреждения лопаток у турбины и в целом приговорили ее к замене. Американские военные решили менять турбину полностью. А ведь замена половины двигательной установки – дело небыстрое и недешевое. И «всего-то» 20 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется работа инженеров корпорации General Dynamics Bath Iron Works, отвечающей за постройку корабля, и специалистов компании Rolls-Royce. Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны



«Замволты» продолжают ломаться. Двоякое ощущение



20 миллионов долларов — это не просто сумма. Её требование обозначает, что замены турбины не похожа не гарантийный ремонт. Не исключено, что к выводу из строя турбины приложил руки экипаж.



Для «Замволтов» в целом и для «Майкла Монсура» в частности поломки — не редкость. К примеру, в декабре прошлого года «Монсуру» пришлось прервать испытания и вернуться обратно в порт всего через день после отправления. Вышла из строя система фильтров, защищающая электрооборудование корабля. В итоге эсминец лишился возможности использовать электрическую сеть при повышенных нагрузках.



Комментарии наших читателей:



g1v2

Дело не в квалификации. Любой новый сложный проект обречен на проблемы. Что их «Зумвалт», что наш 22350. Поэтому они больше двух десятилетий и строят «Берки» большими партиями, что там все отлажено и привычно. Если вдруг начнут строить «Зумвалты» большими партиями, как «Берки», то корабля с пятого все проблемы решатся. То же касается и нас. Чтобы строить быстро и дешево, надо строить корабли одного проекта и много. И корабля с пятого так и будет.



рюрикович

Кстати, таки да… С автором соглашусь. Что бы там ни говорили про жизнь в долг Америки, про распил её грандиозно военного бюджета, про поломки утюгов, но у Америки есть флот. Однородный, сбалансированный, но он есть… И Америка строит корабли в основном первого класса, а не катера. А у нас корабли первого класса строят олигархи и называют их яхтами… Печалька. "Постапокалипсис". Сказки о радиации



saturn.mmm

С 2000 года, как Владимир Владимирович стал президентом, США ввели в строй 42 эсминца типа «Арли Берк», три авианосца, а РФ из надводных первого ранга — один, и то не эсминец, а фрегат. Вот военный бюджет РФ меньше США в 10 раз, тогда, по идее, РФ должна была построить 4 эсминца и треть авианосца, в среднем российским рабочим платят, в прикидку, в 5 раз меньше, чем в США. В голову приходит мысль, что перевооружение РФ — это большая афера.



Денег нет? Деньги есть!



Денег нет? Это смотря на что! К примеру, когда власть решила осчастливить россиян Ельцин-центром номер два, деньги на это нашлись.



В недрах кремлёвских кабинетов было принято решение, которое обойдётся россиянам в 1,33 миллиарда рублей. По сравнению с первым Ельцин-центром — сущие пустяки!



Ельцин-центр в Москве: издевательство власти или символ грядущих поражений?



Напомним, 13 мая 2008 г. президент Д. Медведев подписал федеральный закон №68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».



1. Настоящий Федеральный закон определяет особенности создания и правового положения центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, цели, задачи и функции таких центров, их структуру и порядок управления ими.



2. Настоящий Федеральный закон распространяется на создаваемые в установленном им порядке центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.



Если мы доживём (без пенсий или с пенсиями) до прекращения полномочий Путина, то в Питере и в Москве, вероятно, увидим Путин-центры. Не исключено, что под эгидой «Газпрома» Путин-центр воздвигнут и в Германии. Ну а там и очередь Медведев-центров настанет… Только сначала россияне должны выбрать Медведева в президенты в 2024 году, а затем дождаться, когда он состарится и прекратит «исполнение своих полномочий». Кого же ещё выбирать в лидеры государства? Команда-то незаменимая, дефицит кадров в стране! В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?



Комментарии наших читателей:



Vard

ВВП обязан Ельцину всем... И как порядочный человек, отрабатывает... Вполне возможно, что еще и канонизируют...



Stas157

Зачем нам президент, который кому-то отрабатывает уже который срок подряд? Хотелось бы, чтобы гарант был слугой народа, а не чьим-то ещё слугой.

Уверен, раскрытия глаз не произойдёт и в этот раз. Ибо вера в народе сильна, что Путин не либерал, и только он единственный, как поводырь, лучше всех позаботится о народе.



Вадим237

Если не нравится такие музеи и центры, просто туда не ходите, в любой момент эти здания можно переоборудовать во что угодно.



kitt409

Что делать с нашими детьми, которых вот туда как раз собираются водить? Неужели это непонятно?



В порядке исключения



Согласно положению, звание заслуженного мастера спорта присваивается: чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; чемпионам мира в дисциплинах, включённых в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, — в личных соревнованиях, включая эстафеты, группы, пары и т. п., соревнованиях в игровых командных видах; чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим также необходимое число баллов в соответствии со специальной таблицей; в порядке исключения — за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.



Но есть сборная России по футболу… И в её отношении обозреватель Р. Скоморохов «полностью согласен с Екатериной «Великой» Гамовой» и полагает, что «прошедшее действо в Кремле есть зрада». Прямо-таки золотой дождь пролился! «В порядке исключения». И за что? За проигранный матч и 8-е итоговое место!



Валютный рай для оффшоров?



Ещё раз о наградах. Справедливые упрёки от Екатерины Великой



В предыдущем эпизоде «Итогов недели» рассказывалось о планах по созданию очередного Ельцин-центра. В сущности, звания и награды проигравшим футболистам и возвеличивание экс-президента России — звенья одной цепи. При Ельцине Россия только и делала, что проигрывала. Во всём. Во внешней политике и во внутренней. В уровне жизни народа (стремительно вымиравшего) и в уважении заграницы (открыто праздновавшей победу в холодной войне и издевательски называвшей Россию «партнёром»). Однако с подачи властей Б. Ельцин превратился в почти святого. А теперь мы носим на руках и заваливаем «исключительными» званиями и деньгами (которых нет) футболистов. Лучше б Кремль так дорожил учёными, теми, кто двигает науку. Впрочем, пардон… Кремль ими дорожит. Очень дорожит. У нас есть «Сколково», и у нас есть Чубайс.



Комментарии наших читателей:



Аристарх Людвигович

Некоторые ещё умудряются обнулить свои награды, сидя в Государственной Думе… Терешковой 81 год, а держится она за своё кресло, как осьминог щупальцами, и поддерживает законопроект о повышении пенсионного возраста. Пусть ещё в космос разок слетает, докажет, что после 60 жизнь только начинается.



Stas157

Да чего вы накинулись на нашего бедного президента! Уверен, им руководили самые наилучшые побуждения, уж очень хотел Владимир Владимирович с барского плеча одарить по-царски отличившихся спортсменов, а самому при этом предстать в лучах славы… Ну как же, для нашего солнцеликого ничего невозможного нет! Он любому (заслужил или нет, не важно!), если захочет, хоть Звезду Героя, хоть орденок какой там, ну или звание заслуженного, денег выплатить, даже последние часы свои может с руки отдать… Это же проще и приятнее, чем всему народу пенсию платить… Другими словами говоря, происходит сублимация, это когда человек не может сделать большое нужное дело, он подсознательно удовлетворяется меньшим. То есть чем больше гарант понимает, что он не может поднять уровень всего народа до достойного уровня (пенсии, средние зарплаты, падение рождаемости…), тем больше и щедрее он одаривает окружающих его единиц! Происходит как бы компенсация, сразу легче становится на время, вон он какой щедрый, никому ничего не жалко! Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?



3vs

Народ надо отвлечь от "пенсионной реформы"! Но получается ещё одна точка напряжения, уже в спортивном сообществе.

Гарант конституции, похоже, устал, не хотелось бы повторения Леонида Ильича…



Богатым прибавить, у нищих отнять!



28 июля в центре российской столицы прошёл наиболее массовый за последнее время митинг против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Накануне по поводу складывающейся конфликтной ситуации в обществе высказался главы КПРФ Геннадий Зюганов:



Главное противоречие сегодня — это разница между внешней патриотической и внутренней либеральной политикой, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность — нарастающий раскол в обществе, который переносится и на регионы. 20 богатейших регионов имеют доходы в 7 раз больше, чем 20 беднейших. Чем провинилась Псковская область, в которой зарплата в среднем на 70% меньше, чем в Ленинградской?







Акция протеста против пенсионной реформы. Зюганов: Нависла опасность нового раскола

От левых до анархистов: в Петербурге и Москве прошли митинги против пенсионной реформы

Работать до девяноста — здорово и просто!

Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции



Раскол сей, Геннадий Андреевич, в точности описывает не «противоречие», а старинная поговорка: любая власть богатым прибавить, у нищих отнять.



Несколько лет тому назад в российской прессе много смеялись над Б. Обамой: мол, не президент, а хромая утка. «Хромыми утками» в США называют президентов, которые пошли на второй срок. На второй и последний.



В 2018 году Путин тоже пошёл на свой последний срок. (Некоторые его поклонники, правда, думают иначе, думают даже о царском троне для незаменимого президента.) А раз срок в Кремле последний, популярность у электората больше не требуется. И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…



О, конечно, это шутка! Нет никакого ряда. Всё совпадения. Нет даже «руки Путина», которую часто видят иностранцы. Во снах видят.



Путин тут ни при чём. Во всём виноваты плохие олигархи, либеральное правительство, Медведев, Навальный, Ходорковский, укропропаганда, Госдеп и МВФ. Это всё они, и один Путин не в состоянии от врагов отбиться. А потому и теряет рейтинг, как теряет «здоровье» персонаж компьютерной игры, на которого наседают разнообразные монстры.



Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Обеспечим ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!



Или мы все агенты Госдепа и всепропальщики?



Комментарии наших читателей:



Altona

Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.



Vard

Что можно сказать… в сентябре посмотрим. Если «Едро» опрокинут на выборах, то да, право имеем. А если нет, то дрожим дальше…



Анатоль Клим

Отрываю задницу от дивана и иду на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы, начало у нас в городе в 11 часов, никого не призываю, каждый решает сам, но я пойду, не могу молчать.



Засада и смерть



По сообщению агентства «Рейтер», 30 июля три журналиста были убиты примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) около городка Сибут (Sibut), находящегося в 200 км на северо-восток от Банги, столицы Центральноафриканской Республики. По официальному заявлению мэра Анри Депеле, трое людей с пресс-картами российских СМИ погибли, попав в засаду, устроенную неизвестными лицами. Официальный представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокеле заявил, что тела трёх лиц европейской внешности были обнаружены армейским патрулём, действовавшим в районе Сибута, и доставлены на базу ООН в том районе.



В ЦАР убиты трое российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК

Гибель журналистов в ЦАР: предсказуемая провокация?

Убийство в саванне: уроки и последствия



Позднее стали известны имена убитых. Это трое членов съёмочной группы из России: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев. Появились и версии убийства: от бандитского отъёма наличных денег (потому и засада) до ЧВК Вагнера и неких нитей, которые ведут к золоту «повара Путина».



Из фактов известно вот что: за сутки до смерти трое журналистов попытались проникнуть на военную базу Беренго, где, как предполагается, российские наёмники обучают национальную армию ЦАР. На базу их без разрешения министерства обороны страны просто не пустили.



Известен и другой факт: водителю, перевозившему журналистов, от людей, атаковавших из засады, удалось сбежать.



Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин и его заместитель Анастасия Горшкова сообщили «РБК», что у репортёров были с собой два фотоаппарата, камеры, жёсткие диски, ноутбук, микрофоны, диктофоны и около 8,5 тыс. долларов наличными.



И с этим добром они поехали через территории, кишащие бандитами и повстанцами. Вечером. Предупреждённые о большой опасности ночной поездки. Видимо, очень нужно было ехать…



Комментарии наших читателей:



Грибок

Иметь при себе сумму 8500$ и не нанять за 300$ охрану из десяти человек — это либо жадность, либо глупость.



Ратник2015

По некоторым данным, почти вся аппаратура осталась в автомобиле, который уехал с места происшествия, так что очень напоминает целенаправленное заказное убийство.



Мар.Тира

