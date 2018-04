Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»? • 288 • Аналитика Надо было топить, как «Варяг», что ли?..



Из заявления адвоката капитана «Норда» Владимира Горбенко:

То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался (до основного заседания).









В СБУ не выполнили постановление Херсонского суда об освобождении капитана "Норда"



Так что же – продолжаем жевать сопли? Или экипажу надо был «Норд» топить подобно крейсеру «Варяг» - так, что ли?.. Героически... Десятком граждан больше, десятком граждан меньше?



Ну, если уж с Украины вызволить соотечественников не способны до судебных тяжб и прочего, то о каком тогда вызволении можно говорить, когда в дело вступают США, хватая россиян в любых странах мира. Или и здесь тоже без полосатых «друзей» не обошлось, а потому государство и тянет резину, боясь обидеть партнёров?..



Комментарии наших читателей:



Spartanez300

Тут либо силовой захват на что наши мягкотелые политики вряд ли пойдут, либо обмен . Я думаю например США или тот же Израиль не стали бы церемонится и заморачиваться, чтобы отбить своих граждан.



Чёрный

А чему удивляться, если у власти на Украине преступники, пришедшие на крови государственного переворота. Нынешняя власть в Киеве незаконная по форме, бандитская по сути и нацистская по идеологии. Нацизм – официальная политическая идеология.



next322

Россия признала эту власть... И даже поддерживает с ней дипломатические отношения...



Esoteric

Хватит быть обеспокоенными. Пора становиться ответственными и за своих граждан, и за своё имущество. В суде, том самом, где оштрафовали Россию, уже должны лежать исковые заявления... Смотреть на этих политических клоунов надоело. Начинайте, наконец-то, уважать самих себя...



Не «Армата», но «Прорыв»



Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3» поступят в войска уже в этом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.







Т-90М "Прорыв-3" поступит в войска уже в этом году



А ведь на фоне первых кадров с Красной площади, когда по брусчатке прошли Т-14 «Армата», стали появляться суждения о том, что Т-90 армии и вовсе не нужны. Но время и финансовый потенциал расставляет всё на свои места. И это, пожалуй, тот случай, когда итог такого расставления может оказаться вполне удобоваримым. Ведь речь идёт о «Прорыве», которым грезят многие армии на планете, пусть он и «имеющийаналогивмире».



Комментарии наших читателей:



Фигвам

Вот это хорошее решение, до появления Арматы.



Аскет

«Армата». В серию должен пойти в 2020 г. Опытно-промышленная партия для обучения экипажей уже идёт в войска и окончательно поступит во втором полугодии текущего года.

Штатный боеприпас для него в стадии разработки и испытаний, в то же время танк можно использовать как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена. Для этого в «Армате» имеется круговой доплеровский радар средней дальности, ультрафиолетовые камеры наблюдения с круговым охватом и беспилотный аппарат «Птеродактиль». То есть это первый серийный танк реализующий концепцию сецентрической войны будущего.



Александр War

В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.200 танков разных модификаций, интересно, сколько из них Т-90М «Прорыв-3»?А так танк отличный и правильно пока его закупать до Арматы!



Что ещё есть у «этих русских»?



Иностранные средства массовой информации на фоне происходящих в мире событий вспомнили о российской системе «Периметр», известной на Западе под именем «Мёртвая рука».



С Рейна выдачи нет! Свобода улыбнулась Пучдемону



Русский «Периметр». Мёртвая рука на живой кнопке



Да о каком только российском/советском оружии ни вспомнили за последнее время западные «партнёры». Если обращать внимание на все западные публикации, то вырисовывается калейдоскопическая картина, в которой «сюжет» примерно такой: у русских оружие либо фейковое, либо надувное, либо давно изъеденное ржавчиной, но при этом эти русские угрожают всему миру, того и гляди – посшибают с орбиты все спутники, а потому дайте денег на военные нужды...



Комментарии наших читателей:



К0щей

Пусть боятся. Страх смерти - единственный способ отрезвляюще воздействовать на мозги Запада. А то они забыли, что такое настоящая война после Югославии, Ирака и Ливии.



Мар.Тира

Народ то боится в отличие от западных ослеплённых ненавистью к России паханов. Они надеются в бункерах отсидеться, и что мы, в конце концов, пойдём на все их условия, которые они будут нам предъявлять.



Умник

Смешные такие, хакнуть решили «Периметр»)). А зачем его подключать к инету? Через розетку хакать собрались? Гыгы



Andrewkor

Вот это серьёзная вещь, которую можно и нужно бояться потенциальным агрессорам! А то Новичок, Новичок..., как дети малые!



Юле – дулю?



Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Фейсбуке пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начинает расследование по факту возможного финансирования избирательной кампании Юлии Тимошенко из-за рубежа.



Афганский наркотрафик без границ



Опять в тюрьму? Порошенко сливает Юлю через её "связи с Каддафи"



Чем ближе выборы, тем больше «данных» украинцы будут узнавать о злокозненности намерений конкурентов солнцеликого Петра. Саакашвили хотел всю Украину заставить пить чачу вместо горилки, Савченко с помощью термоядерной базуки собиралась обрушить купол Рады, Тимошенко якшалась с покойным полковником – когда тот покойным ещё не был.



Осталось в качестве кандидата на пост президента Украины выдвинуться председателю совхоза им.Ленина Павлу Грудинину, и тогда уже Украина узнает, сколько жён, счетов, домов и обманутых дольщиков у Пав-Николаича. Кстати, где все эти обманутые колхозники, и что же сталось с доблестно выявленными ЦИКом швейцарскими счетами?..



Точно надо использовать для украинской избирательной кампании. Порошенко он тоже в таком политракурсе сгодится...



Комментарии наших читателей:



Vorobey

СБУ допросит останки полковника... и получит подтверждение, также того что Юля завербованный лично Путиным агент...



vkl.47

С большой долей вероятности... вот так сейчас модно, и не нужны ни факты, ни улики.



ul_vitalii

Опровергнуть Юле это будет невозможно, если только куратор на неё поставит.



Новшества в законе "Об оружии". Кто выигрывает и не выигрывает?



В целом же поправки в закон "Об оружии" не столько улучшили жизнь охотникам и коллекционерам, сколько связали руки правоохранителям в борьбе с криминалом. "Волчата" с ножами скоро выйдут на улицы?







Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал? Что для Турции важнее: пушки или доллары?



Оно, конечно, «волчата» могут и выйти с клинками из дамасской стали, но для «волчат» обычно «пригождаются» и более дешёвые «игрушки». Убийства из серии «по пьяни», так уж выходит, совершаются чаще всего не коллекционными турецкими саблями или флотскими кортиками, а совсем иначе – можно сказать, прозаичнее. Допившиеся до поросячьего визга «на спор» давят друг друга экскаваторами, бьют по голове газовыми трубами, устраивают стрит-рейсинг по пешеходным переходам. А уж по поводу обычных «кухонных» разборок с применением те же кухонных ножей и говорить не приходится.



Комментарии наших читателей:



Olddetractor

Во всем, что связано с запретами и оружием, всегда выигрывает криминал. Все остальное покажет время.



Дедкастарый

при всём уважении к автору... любой достаточно острый предмет – считай, "заточка". так что пафос об "охотничьих" ножах - лишь пафос. убить можно расчёской. ходили и с отвёртками в смутные 90-е - оружием не является же! кухонный нож в умелых руках бойца легко превзойдёт "катану" в руках какого-нибудь криворукого урода-факт.



Yehat

Проблема оружия не в законе, а в механизмах контроля и расследования, профилактики "органами". Сейчас в городах полно неадекватно агрессивных людей с травматами, которые реально опасны и которых привлечь к ответу за их поведение достаточно проблематично. А достаточно богатый человек может вообще убивать вообще направо и налево, если сильно не подставится - все расследования и суды заглохнут. И не важно - убьёт он кирпичом, пистолетом или шашкой. А сколько народу, стоящего на учете у нарколога, на бытовом уровне орудует молотками, отвертками и другим инструментом?

А если человек хочет иметь возможность убивать, даже оружие не нужно - хватает простых приемов голыми руками. Убивает не оружие, а тот, кто его держит.



Робокатюша?



Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») выпускает различную продукцию военного назначения, в том числе разнообразные вооружения и боеприпасы. Серийные изделия такого рода поставляются сухопутным войскам, воздушно-космическим силам и флоту. В обозримом будущем номенклатура выпускаемой продукции может пополниться совершенно новыми системами. Согласно последним сообщениям, «Техмаш» планирует создать несколько образцов, относящихся к новым для нашей армии классам.



Мемориальная ненависть. Окунёмся вместе!



Концерн «Техмаш»: оружие, которого ещё не было



Одна из обсуждаемых новинок – роботизированная (с автоматизированной системой перезарядки) система РСЗО, которая может эффективно противостоять не только наземным, но и воздушным средствам. В сети РСЗО уже окрестили «Робокатюшей». Официальных заказов на «Робокатюшу», по последним данным, от официальных структур МО не поступало.



Комментарии наших читателей:



Vard

Со времён "Катюши" ничего принципиально не изменилось... И все эти модификации, конечно, хорошо... Но, может, чем проще, тем лучше...



Наводлом

Смотрите шире. Ничего не изменилось со времён боевых ракет Древнего Китая. Шлемы на головах, доспехи, ракеты...



Nikolaevich I

Сообщение интересное хотя бы тем, что даёт "пищу"(информацию) для размышления !Идея мне, в общем-то, нравится, хотя бы потому что у самого были похожие "прожекты", и потому-то я,кажется, могу представить "стряпню" "ТЕХМАША",ориентируясь и на свои "прожекты".Но "всё течёт,всё меняется"Сейчас я бы внес кое-какие изменения. Например: стоит подумать о 2 "разновидностях" РСЗО . Один тип РСЗО-калибра 57-80(мм)....(лучше-80 мм ) Эту установку и стоит "ориентировать" на использование как против наземных целей, nак и против воздушных (беспилотников, вертолётов).. эрэсы должны быть как неуправляемыми(в том числе и с "зачатками интеллекта": например, программируемыми взрывателями),так и корректируемыми. Второй же тип РСЗО сделать калибром, например, 50-мм (не исключается и 40-мм) и ориентировать на выполнение задач объектовой ПВО. Задача установки - борьба с малоразмерными БПЛА, нурсами, арт.снарядами, миномётными минами и управляемыми(!) ракетами (РВП,в том числе и ПРР...) Надежду на успех питают разработки Lockheed Martin (EAPS) u Raytheon (Ai3 ). Кстати, в качестве средства объектовой ПВО и указанные "Техмашем" данные сойдут (1,5-2 км и 1 км) Против вертолётов оружие с такими данными - это моветон!





Украина «ЗАСЛОНяет» Турцию



В феврале 2018 года Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков, который якобы хорошо зарекомендовал себя в Донбассе



Агент «Новичок». Итоги



Турки купили "кота в мешке"? Украина заявляет, что КАЗ "Заслон-Л" хорошо проявил себя на Донбассе



Турция решила расширять логистику военно-технического импорта по полной программе, следуя китайскому опыту. Вдобавок – собственно, натовские образцы вооружений.



Ну а что... Их дело.



Тут давеча президент Беларуси заявил, что Китай сыграл решающую роль в обороноспособности РБ. А после такого и Украина вполне может заявлять, что она готовы своими «Заслонами» сыграть решающую роль в обороноспособности Турции.



Комментарии наших читателей:



Владимир Тер-Одиянц

Хорошо, хоть не сало впарили. Вот хай на всю Вселенную был бы.



Piramidon

Просто они (турки) не допёрли перед покупкой зайти на сайты ДНР-ЛНР.



Equalized

Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики

Что касается Турции, то здесь все понятно, у них с кооперацией проблемы. Европейцы и США не спешат помогать Эрдогану, а султан хочет развивать свой ВПК. Вот Украина и попалась под руку. Там много совместной работы, в том числе по направлению танковых движков. На Донбассе никогда не было танков оснащенных КАЗ. Самый современный танк, который там был у ВСУ, это Т-64БМ "Булат", на нем даже КОЭП нет, не то что КАЗ. Лично я не видел подобного, может это "секрет" который 3 года скрывают от всех и он не попадает под объектив камеры))Что касается Турции, то здесь все понятно, у них с кооперацией проблемы. Европейцы и США не спешат помогать Эрдогану, а султан хочет развивать свой ВПК. Вот Украина и попалась под руку. Там много совместной работы, в том числе по направлению танковых движков.



Царь он, или не царь...



Комиссия оспаривает целый ряд выводов предыдущей исследовательской группы. Речь, в частности, о выводах по оказанию/неоказанию стоматологической помощи императору.







Останки не принадлежат царской семье? О выводах экспертов



Будут ещё 50 комиссий, и будут ещё 50 выводов. Вот только что принципиально для страны изменится, если один эксперт уверен в зубах Николая II, а другой – нет? Это каким-то образом сплотит нацию на вопросе революции, её предвестников и последствий? Точно – нет. А то так ведь и до национальной польской «забавы» - с эксгумацией останков, чуть ли не раз в месяц, недалеко.



Комментарии наших читателей:



Vard

Танцы с бубном вокруг людей, которые не смогли сохранить Россию как государство, нелепы и в конечном итоге ни кому не нужны...

a.s.zzz888

Кому верить? Уж сколько было этих "независимых" экспертиз? И все противоречат предыдущей.



Altona

Прям классика: "Царь-то ненастоящий!"



Ныробский

К чему все эти пляски на костях? Что, собственно говоря, для большинства российского народа изменит тот факт, что останки царские, или не царские? Достали уже эти инициативы - Ленина закопать, Сталина выкопать и в другом месте закопать, окрестности Екатеринбурга перекопать в поисках костей, Мавзолей снести и место заасфальтировать. У народа - Дом, работа, дети, заботы-хлопоты, дачи-огороды, к доктору на приём фиг запишешься и тут, всё бросив, 145 млн.россиян должны голову ломать - Царь сие, или не царь?



Петя с тюлькой



Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «информированный источник в Киеве» сообщает о том, что саммит по вопросу возможного ввода международной миротворческой миссии на Донбасс «вероятно, будет проведён без участия России». Речь идёт о саммите, проведение которого намечено на май в немецком Ахене.



Путин прорывается сквозь региональный протекционизм



Саммит по вводу миротворцев на Донбасс проведут без России. Реакция МИД РФ

Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда

Саммит по вводу миротворцев на Донбасс проведут без России. Реакция МИД РФ



Порошенко летит обсуждать вопрос о введении миротворцев на Донбасс в Германию «без участия России». Ну и что, если вопрос о введении или невведении миротворцев обсуждается не в Берлине, а в Совбезе ООН... Разве для «президента мира» это препятствие?



Видимо, с собой в немецкий Ахен прихватит на сей раз полкило подтухшей тюльки с российского «Норда» в качестве «очередного доказательства российской агрессии».



Комментарии наших читателей:



Altona

Судя по формату и повестке "саммита" речь идет о прямой интервенции войск указанных стран на территорию Украины. Не больше и не меньше. А вообще, уже начинается прямое дежавю, описанное Высоцким в песне "Идут по Украине солдаты группы "Центр".

Какие еще, нафиг, тваремирцы на Донбассе? Это вполне себе будет интервенция на Украину как в 1918 году, 100 лет назад. А пьяный гетман уже и спинной мозг пропил, если даже он чувствительность потерял.



Сергей-8848

"Межгалактический шахматный конгресс" получается с соответствующими полномочиями и такими же последствиями.



Ромей

Карабах: мина, заложенная под «сирийское трио»

03.04.18. СРОЧНОЕ сообщение от издания "Комсомольская Правда".

"Московский областной суд все-таки принял страшное решение о депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину. Ему там грозит тюрьма как «врагу народа». Николай Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области, рос в интернате. В 2014-м воевал в Славянске, вышел из окружения. Попал в легендарную «Спарту» комбата Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию. На Украине в тюрьме сидит его брат – срок 9 лет, за «участие в незаконных вооруженных объединениях». Меньшие сроки бывшим ополченцам на Украине не дают. Говорят, брата просто перепутали с Колей – намеренно или случайно? В интернет-базе «врагов украинского народа» - «Миротворец» на Николая Трегуба собрано обширное досье. И базу эту используют на всех украинских погранпереходах. Именно через «Миротворец» украинские пограничники «пробивают» всех въезжающих – не проскочишь. И можно не сомневаться – Николай Трегуб получит на Украине по самому полному счету. Да, да, да... Украине - кирдык (правда уже пятый год, ну да ладно), Порошенко - алкаш и все такое, Путин - опять в очередной раз всех переиграл. В общем? автор должен быть замечен и поощрен. А тем не менее чуть ли не каждую неделю читаем следующее:03.04.18. СРОЧНОЕ сообщение от издания "Комсомольская Правда"."Московский областной суд все-таки принял страшное решение о депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину. Ему там грозит тюрьма как «врагу народа». Николай Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области, рос в интернате. В 2014-м воевал в Славянске, вышел из окружения. Попал в легендарную «Спарту» комбата Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию. На Украине в тюрьме сидит его брат – срок 9 лет, за «участие в незаконных вооруженных объединениях». Меньшие сроки бывшим ополченцам на Украине не дают. Говорят, брата просто перепутали с Колей – намеренно или случайно? В интернет-базе «врагов украинского народа» - «Миротворец» на Николая Трегуба собрано обширное досье. И базу эту используют на всех украинских погранпереходах. Именно через «Миротворец» украинские пограничники «пробивают» всех въезжающих – не проскочишь. И можно не сомневаться – Николай Трегуб получит на Украине по самому полному счету.



Перед разделом Сирии



Кроме проамериканских подразделений «Syrian Democratic Forces», на западном берегу Евфрата развёрнут контингент Сил специальных операций США («зелёные береты»), а также подразделения ВС Франции, структурно подчинённые Командованию специальных операций Франции (COS, Commandement des Operations Speciales). Обозреватель Е. Даманцев считает, что США побеждают на западном берегу Евфрата, а армия Сирии оказалась в ловушке.







США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии

Последние предвестники финального раздела Сирии. Молчание Макрона Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?



А какой же противовес есть у Сирийской арабской армии на левом берегу Евфрата? Лишь жалкий «хушамский карман», ежедневно находящийся под риском поглощения технологически превосходящими силами КМП США и SDF…



Вдобавок Дональд Трамп заявил о готовящемся выводе американского военного контингента из Сирии. Мало того, он акцентировал внимание на несуществующем «превосходстве ВС США в противостоянии с лояльными нынешнему сирийскому руководству формированиями». И даже сообщил, что в САР «скоро всё закончится, и после выхода американских войск из Сирии у других будет возможность позаботиться о дальнейшей ситуации там». Намёк на «официальный» раскол Сирии?..



Комментарии наших читателей:



Горный стрелок

А что, наши штабисты, "консультирующие" САА, уже уехали отдыхать? Пока все операции, которые они планировали, были успешными и продуктивными. Даже "назначавшийся" кошмар в Гуте "отменился", а район освобождён практически без боя... Вот так, последовательно, удар за ударом. И через год посмотрим, что и где там останется...



rotmistr60

Пока не все так мрачно для сирийской армии, как описал автор. Наши военные советники и инструкторы на местах тоже не в лаптях ходят. Да и появление "партизан" и их удары наталкивают на различные мысли, и не в пользу американской коалиции.



NordUral

Так и надо: точечно, остро и часто. Пусть накалится песок под ногами вояк Запада. Пришли незваными, уйдёте, если повезёт, с позором. И наше новое оружие надо проверить в условиях противодействия в реальной войне, а не на полигонах.



Засекреченный «Горшков»



У индусов не сошлись миллиарды. В Индии идут горячие сповы по поводу приобретению у России авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Речь идёт о том самом авианосце, что был введён в эксплуатацию ещё в 1987 году. В 2004 году Индия заключила контракт на покупку авианесущего крейсера у России, а в 2013 году авианосец после глубокой модернизации был передан ВМС Индии. Теперь он носит название «Викрамадитья». Цусима зарождается в головах



Первоначальная сумма контракта с РФ, по данным издания The Economic Times (Индия), составляла 0,974 млрд долларов. Однако в 2010-м году в документах индийского Минобороны значилась другая сумма – 2,35 млрд долларов. Расхождением в суммах заинтересовались индийские активисты, потребовавшие от военного ведомства рассекретить документы, касающиеся итогового удорожания контракта. В Минобороны Индии эти требования все последние годы игнорировали, ссылаясь на документ, которой предписывает неразглашение подробностей военно-технических контрактов.







Чем теперь Индию не устраивает "Адмирал Горшков" ("Викрамадитья")?



И тогда индийские активисты решили добиться от индийского минобороны подробностей соглашения с русскими через суд. От Минобороны Индии уже потребовали «разъяснить общественности», почему такие средства собрались пустить на какой-то «несовременный авианосец», а не новый проект. Известно, что подобные споры в Индии могут тянуться годами.



Комментарии наших читателей:



210окв

Ну, не устраивает? Так переверните его кверху килем на рейде… Это вы умеете. Или у причала.



Геркулесыч

По-моему, его просто нужно у них выкупить, переименовать, отмыть как следует и самим пользоваться! А то построили для шантажистов!



210окв

Вообще-то, соглашусь с вами… Только "Адмирал Горшков" у нас уже есть… Ну, в принципе, заслуженных военных у нас всегда хватало, так что есть из кого выбирать.



Ростовчанин

За такие деньги — это «Лексус» купить по цене «Лады Калины».



Какие ваши доказательства?



В деле шпиона Скрипаля Лондон сел в лужу. Телеканал Sky News сообщил о заявлении главы лаборатории Портон-Даун. В заявлении говорится, что исследования газов семейства «Новичок» не выявили связи с возможным производством этих газов в России. Танец кожаных змей, или Второе рождение русского кнута



В европейских странах, которые ранее поддержали беспочвенные обвинения Британией России в «деле Скрипаля», стали проявлять себя голоса, выбивающиеся из общего истерического хора. Близкий соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по блоку ХДС/ХСС Армин Лашет, возглавляющий правительство федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, призвал Британию уйти от используемых методов в международном праве и представить хоть какие-то доказательства того, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены русскими.







Лаборанты Портон-Даун посадили Мэй в лужу. "Новичок" не связан с Россией

В коалиции Меркель потребовали от Лондона доказательств по делу Скрипаля



Откровения руководителя лаборатории Портон-Даун и заявления немецких политиков камня на камня не оставили от нагромождения обвинений госпожи Мэй и её красноликого министра, любителя утреннего виски Б. Джонсона.



Как теперь эта парочка будет комментировать тот факт, что британские эксперты не нашли никаких связующих нитей между Россией и «Новичком»? И с какими словами Мэй обратится к европейским «партнёрам»? Ведь даже о европейском единстве говорить ныне бессмысленно: Лондон предпочёл Евросоюзу вариант «Брексит»!



Комментарии наших читателей:



jjj

Лаборатория не смогла доказать, что химическое вещество произведено в России. Но и не сделала обратного утверждения. А вообще, надо ждать ответа от назначенных лабораторий ОЗХО. Но и они не смогут установить страну происхождения отравы. В принципе, тема по очернению России может продолжаться. Поскольку самым главным доказательством стало словосочетание "Вполне возможно"…



Alex777

Вы несколько заблуждаетесь в интерпретации. А суть вопроса проста: для того, чтобы из двух относительно безопасных веществ получилось бинарное боевое вещество, нужно третье, связующее вещество. И именно по этому третьему веществу определяют страну-производителя — в каждой стране оно уникальное.

Если в Портон-Дауне не нашли следов России, это означает одно: они точно знают, чье это вещество, но не хотят говорить, чье оно. Их можно понять.



Topotun

Да и отрава ли это? Чтобы БОЕВОЕ ОВ не смогло убить двух человек? Тем более примененное непосредственно по ним? Да бред собачий. Не удивлюсь, если они начнут давать интервью через недельку…



«Алё, Белый дом?» Русские звонят со дна океана



Не отшумело ещё «дело Скрипаля», а западные силы пропаганды уже запустили очередную страшилку. Оказывается, русские рыщут в Южной Атлантике: там курсирует океанографическое судно ВМФ РФ «Янтарь». Корабли русских «циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом». И теперь в США гадают: испортят подводные москвичи кабели или ограничатся подключением?







Русские козни на дне морском



В ноябре прошлого года в Южной Атлантике бесследно исчезла аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» вместе с экипажем. Ведущие страны Запада отправили в район катастрофы поисковые силы. Россия также откликнулась: срочно отправила в Аргентину самолетами глубоководные аппараты, а затем перенаправила туда же корабль «Янтарь», выполнявший в это время задачу в другом районе Мирового океана.



Позднее на месте поисков остались только корабли ВМС Аргентины и прибывший им на помощь «Янтарь». Аргентинцы объявили, что будут искать субмарину, пока не найдут, потому что хотят установить причину ее гибели. Однако у ВМС этой страны практически нет глубоководной техники. Российские власти пошли навстречу Аргентине и согласились на продолжение миссии «Янтаря» в регионе.



Комментарии наших читателей:



К0щей

Лично я бы действительно отследил эти кабели и заложил под них заряды, приводимые в действие одним нажатием кнопки в нужный момент. Особенно в Атлантике было бы полезно…



Дедкастарый

Если окажется, что бриты лодку потопили, расклад в мире изменится. Может быть, поэтому наши стремятся найти её.



Vasilij Pereira

Может быть, и в этом тоже причина истерики "отравителей"? Вот выяснит "Янтарь", что британцы утопили ПЛ Аргентины, а у бритов уже готов свой ответ: "Русским доверять нельзя! Они людей травят в чужой стране, вот и подлодку они же утопили!"



Самарский след под Смоленском



Польская Gazeta Wyborcza публикует материал, в котором говорится об очередной версии, выдвинутой подкомиссией во главе с Антони Мацеревичем по факту катастрофы Ту-154 под Смоленском.



Ранее Мацеревич, представляя доклад «о промежуточных результатах следствия», заявил об обнаружении «следов взрывчатого вещества на одном из крыльев» президентского авиалайнера. Тогда глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский явно дал понять, что такие выводы подкомиссии Мацеревича его не устраивают. Ведь получалось так, что «бомбу» в самолёт закладывали в Варшаве перед вылетом, и главные подозрения падают в таком случае именно на брата погибшего президента, который в апреле 2010 года не полетел в Смоленск.



Мацеревич решил видоизменить свою версию так, чтобы она укладывалась в конспирологическую концепцию Польши о «вине России». Быструю смену версий, выдвигаемых Мацеревичем, отметили в польской газете: «Подкомиссия Мацеревича представила несколько противоречивых версий событий 10 апреля 2010 года. По одной из них, самолёт был взорван с помощью термобарической бомбы и неких приклеенных к самолёту детонационных полос. По другой, взрывчатое вещество в крыле самолёта могло оказаться во время ремонта лайнера в российской Самаре».







Мацеревич: взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре



Пан Мацеревич и представители его комиссии на днях летят в США для участия в памятных мероприятиях, связанных с «Катынской трагедией». На этом фоне обращает на себя внимание заявление Ярослава Качиньского о том, что свет на катастрофу Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно американских экспертов, которые несколько недель работали в Польше, выполняя «необходимый анализ и технический мониторинг по авиалайнеру».



Раз уж за дело взялись американские эксперты, значит, «русский след» найдут. В Смоленске ли, в Самаре ли, разницы нет.



Что до быстрого изменения настроений у пана Мацеревича, то и здесь найдётся гипотеза. Не исключено, что к Мацеревичу русские применили секретный газ «Старичок»…



Комментарии наших читателей:



ROSS_Ulair

Шо, опять выкапывать Качиньского?



словак

Остатки самолета в России. С чем работает эта "комиссия" и что в Варшаве будут "изучать" матрасные специалисты? Опять скучкуют подозрения, домыслы и фантазии в "расследование"?



КВУ-НСвД

Как глупо выглядят всегда люди, пытающиеся впихнуть невпихуемое ради политической выгоды…



Сила Сербии — в её армии



ВС Сербии сильнее почти всех своих соседей, кроме Румынии. В нынешних ВС Сербии, состоящих из двух видов: Сухопутных войск (СВ) и ВВС и ПВО (флот утрачен вместе с Черногорией, а Дунайская флотилия входит в СВ, причем в ее состав входят почему-то и понтонные части с нашими парками ПМП), имеется 28 тыс. военнослужащих, не считая гражданских сотрудников.







Сербия сильнее всех! Кроме Румынии



На балканском уровне сербские ВС и военная промышленность стоят достаточно высоко. Следует сделать вывод: в случае обострения военные возможности для решения косовской проблемы у Сербии имеются.



К тому же противостоящие им "полицейские силы" и "силы безопасности" Косово общей численностью менее 5 тыс. чел. не имеют тяжелого вооружения, вооружены максимум броневиками, гранатометами и минометами.



Комментарии наших читателей:



Vard

Представляется, что сербы не смирились с потерей Косова… Будет удобный момент, и зачистят…



andrewkor

"Удобный момент" — это всеевропейская заваруха, я так понимаю!



sib.ataman

Хороший, качественный обзор. Ну а сербам давно пора определяться, где они и с кем. Все их беды в том, что они хотят сидеть сразу не на 2-х стульях, а на 10! И тянется эта бодяга уже не одно столетие!



Ястребы в курятнике



«Я не паникер, вполне себе адекватный запасник, — пишет А. Авельянов. — Но посмотрел вечером 31 марта с. г. информационную программу «Сегодня», в которой был показан видеоматериал о выпуске офицеров Московского ВОКУ на Красной площади. Меня вдруг тревожно кольнула мысль: а почему так рано? Почему не в июне? Почему они сразу же "отправляются в войска" (по крайней мере, так было заявлено в ролике). И сразу же в памяти всплыли мероприятия советского правительства накануне Великой Отечественной войны – досрочный выпуск офицеров, сокращение сроков их подготовки в учебных заведениях».



«Думаю, дай проверю свою паранойю, может что-то не правильно понял. Лезу в Интернет, читаю: «Также выпуски состоялись в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирским высшем военном командном училище… Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на 4-летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала… В течение года в командных училищах сухопутных войск состоится еще два выпуска офицеров в июне и декабре. Всего из вузов Сухопутных войск в течение 2018 года выпустятся более 2000 офицеров» (tvzvezda.ru).







Ты приготовился к походу на Пентагон?



Как же так? А ведь Запад тем временем:



— применяет к России санкции, постоянно расширяемые;



— устраивает пропагандистскую истерию в своих СМИ по поводу русских хакеров, шпиономании, «отравления» и пр.;



— рекордный военный бюджет США будет принят на 2018 финансовый год;



— перебросил к границам РФ контингенты личного состава подразделений НАТО и тяжёлые вооружения;



— всё чаще отправляет корабли государств НАТО в Чёрное море;



Нельзя забывать и о беспрецедентном прессинге русских олимпийцев и паралимпийцев.



Антанта опять собирается в крестовый поход против России!



Значит, не ради красного словца в послании Федеральному собранию В. Путин приоткрыл завесу тайны над новейшими системами и образцами оружия, готовыми к принятию на вооружение армии в ближайшие годы. Может быть, хоть это несколько отрезвит ястребов из пентагоновского курятника!



Комментарии наших читателей:



Spartanez300

Маловероятно, что Антанта пойдет войной на Россию, потому как от нее достанется всем, и немало. И уж тем более никому не нужна мировая ядерная война.



aybolyt678

Если вспомнить историю двух первых мировых войн, то на самом деле они велись тем же Западом против экономической мощи Германии, под мантру о войне с коммунизмом дербанилась Германия. При этом Россия, имевшая больше жертв, получала меньшие дивиденды.



Дедкастарый

Автор, хорош нагнетать… Только и слышно везде: война… Как в 41-ом не будет, а о ядерной ты не узнаешь… Так что успокойся, сиди, кури…



Татьяна

Автор 1000 раз прав! Я давно этот запах угрозы надвигающейся войны с Россией со стороны, скажем так, стран бывшей "Антанты", не просто чувствую, но и понимаю, что выпендрёжный Вашингтон со своим пентагоновским НАТО Россию ни в коем случае в покое не оставит, как не оставляет он в стороне от войны и своих главных союзников и сателлитов, т. н. страны «большой семёрки». «Большая семёрка» — неформальный проамериканский международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.



Тарелка

Все стороны понимают, что это выльется в ядерный конфликт. Поэтому и затевать мировую войну не будут. Конечно, сегодня ядерного оружия маловато для того, чтобы уничтожить тот апокалипсис, который нам рисуют (концепцию ядерной зимы придумали, когда суммарный ядерный арсенал СССР и США превышал 60 000 боеголовок, а сейчас их намного, а то во много раз меньше), но уничтожить какое-либо государство — пожалуйста. Ещё и на других останется, если ставить целью уничтожить именно государство, а не уничтожить ВСЁ.

И правителям тут наверняка не получится прожить долгую и счастливую жизнь со своей семьёй в индивидуальном бункере. Так что мыслить такими категориями они уж точно не будут.

Тем не менее, соглашусь с вами, что война с нами Западу сегодня нужна для спасения своего положения. Причём победоносная война. Учитывая вышесказанное, я предположу, что нас решат обложить локальными конфликтами высокой интенсивности. И думается мне, что в это будут для начала втянуты страны ОДКБ, а не мы (чтобы либо вынудить нас вмешаться, либо оторвать союзников, если мы этого не сделаем).

А точек, которые могут затронуть наши жизненные интересы, много: вопрос о независимости Южной Осетии и Абхазии, Нагорный Карабах (он скорее для Армении важен, но в случае чего-то серьёзного мы либо вмешиваемся, и на нас 100% опять сыплются обвинения и санкции, либо не вмешиваемся, и даже немногочисленные имеющиеся союзники теряют к нам доверие), приграничная зона Таджикистана и Афганистана. Плюс болезненные точки за пределами СНГ. Я не специалист, но уверен, что такие есть.

Так что глобального конфликта нам можно не бояться, а вот множества "неожиданно" вспыхнувших локальных войн — вполне.



Чем сильнее Путин боится, тем твёрже его курс



Представляющий так называемый несистемный сегмент российской оппозиции Константин Боровой (депутат Госдумы РФ 2-го созыва и глава партии «Западный выбор») становится желанным ньюсмейкером для украинских СМИ. Интервью с г-ном Боровым обпубликовал украинский портал «Апостроф».



По словам Борового, «Путин сильно напуган». Президента России «напугали» многотысячные акции протеста в связи с трагедией в городе Кемерово. Экс-депутат рассуждает и о том, что от Кремля «вряд ли стоит ожидать смены донбасского курса»…







Путин сильно напуган, россияне напуганы. Мантры от г-на Борового



Господин Боровой поддерживает западные меры по оказанию военной помощи Украине. Боровой в восторге и от того, что США, Британия и ещё несколько стран выслали российских дипломатов.



С 1992 года г-н Боровой возглавлял Партию экономической свободы, члены которой непосредственно участвовали в реализации ваучерных реформ, т. е. приватизации, погрузившей Россию в эпоху бандитизма и рыночного феодализма.



Нынче Боровой воображает из себя крупного «специалиста», которого нынешние власти отчего-то не ценят. Почему приватизация, ваучеризация и свободные цены и превращение заводов в торговые центры не принесли россиянам счастья, Боровой не объясняет.



Комментарии наших читателей:



victorsh

Так этот клоун вместе с Новодворской (надеюсь, в аду находится) в 14 г. принял военную присягу Украины. Дальше говорить о нем нечего.



LSA57

Между прочим, именно с ним Дудаев по спутниковому телефону говорил когда его грохнули. Ему он и всё сливал.



ник7

Боровой русофоб и антисоветчик, он считает, что РФ несправедливо поступает с повстанцами и ущемляет их свободу, он как борец за свободу (либерал) помогает ущемлённым в меру своих сил, сливая секретную инфу Дудаеву. Сознание у Борового извращённое, он как религиозный фанатик, непонятно, как такого шизоида допускали до работы в правительстве.



Дилетант

А зачем нам читать, обсуждать и тем более цитировать эту …? Или сегодня какая-то годовщина Новодворской?



Orkraider

Мне кажется, мы должны читать, обсуждать и запоминать этих людей с целью помнить. Помнить и знать, что в прошлом такие люди были избраны во власть, избраны нами, теми, кто голосовал и верил в торжество "их" демократии.

Помнить, чтобы, когда они или их единомышленники под знаменем борцов с коррупцией и истинной демократией мимикрируют в патриотов и новую партию "спасителей Отчизны", понимать, кто они есть на самом деле.

