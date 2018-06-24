Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений • 72 • Аналитика «Тачанка» для Гуляй-поля?



Проект представляет особый интерес, поскольку относится к совершенно новому классу. На базе имеющейся платформы создается некий безэкипажный танк. Как сообщается, его рабочее название – «Тачанка-Б».









Проект «Тачанка-Б»: «Армата» станет роботом



Эх, а как хороша любая «Тачанка» для Гуляй-поля... А уж где находится это Гуляй-поле, все прекрасно знают. И цветы для встречи год от года выращивают из луковиц... Но низзяя. Ибо Пётр Порошенко на неделе, как известно, «требовал» от Владимира Путина соблюдать Минские договорённости. Прямо-таки вот так взял и потребовал... Потому Тачанка, если что, будет в ангаре ждать своего часа. Главное, чтобы не в единственном, парадно-выездном, экземпляре.



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MPN

Идёт отработка беспилотной платформы, как основы..., получится, будут и беспилотные варианты и мостоукладчиков, и ИМР, и всего остального...



синоби

Запихать в современный танк полноценный боевой ИИ на данном этапе развития конструкторской мысли не проблема, благо что компактные (относительно) образцы уже есть и активно применяются. Тут тормозом является цена конечного продукта. Современный танк и так дорогое удовольствие, а сжигается из стареньких РПГ за 200 баксов. Тут же цена подымется на порядок, а то и на два.



Nikolaevich I

"Тачанка-Б"....А кто такой этот Б ? Что за "шарады" ? Вот,если бы назвали "Тачанка-М",то,хотя можно было бы предположить, что это "Тачанка Махно"... Ё-моё! Мне жена сейчас подсказала,что это может быть "Тачанка Будённого"!



Прутков

Любопытно. А как этот робот будет себя из болота вытаскивать или гусеницу натягивать? Тут одним искусственным интеллектом не обойдёшься.



Как серпом по Бубе



По словам Кикабидзе, он ненавидит герб СССР. Серп и молот грузинский (советский) актёр назвал символом «хреновой жизни» и выразил сомнение умственными способностями тех, кто этот герб придумал.







Кикабидзе в интервью DW: Ненавижу герб СССР



И вот после этого заявления многие стали испытывать к г-ну Кикабидзе, как в его главном фильме, такую личную неприязнь, что кушать не могли. В общем, г-н Кикабидзе, который, как выясняется, в Советском Союзе жил «хреново», теперь-то, конечно, на коне. Серп ему мешал, молот тоже мешал, зато теперь всё у Бубы гладенько – скоро и военная база НАТО в Батуми под крыло возьмёт. Какую роль предложит – старой брюзжащей пластинки? Это они могут и умеют. Да и на интервью опять же можно копеечку состричь...



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Венд

Нужно быть неблагодарным человеком, чтобы очернять страну, которая подняла его до больших высот.



тол100в

Эти высказывания наглядно показали из чего сделан Кикабидзе, не путать с Мимино!



Кент0001

Благодаря СССР вот это (существо, по другому не назову) что-то значило. А без СССР возможно улицы бы мёл.



Slon_on

Интересно, циркониевый браслет не предлагал купить?



Тут бомба, тут ракета



РИА Новости публикует информацию из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения. В докладе сообщается, что российские специалисты разработали высокоточный авиационный боеприпас, который обладает функционалом как обычной авиабомбы, так и ракеты. В материале говорится о том, что речь идёт о бомбе под маркировкой 9-А-7759.







Во встрече Путина и Трампа все приобретает значение Российские специалисты создали уникальную авиационную бомбу-ракету. Испытания уже идут



В сети тут же послышались возгласы из серии: ничего там не создали, очередной, мол, распил... Аргументация примерно следующая: ничего о работе над таким боеприпасом слышно не было, а теперь уже испытания. И аргументация, конечно же, впечатляет. Судя по всему, разработчики на всех углах должны были сообщать о ходе работ вплоть до корректировки ТТХ 9-А-7759.



А когда создавали «Калибр», тоже из каждого утюга сообщали о реализации технологического процесса.



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собаковод

В начале восьмидесятых, по роду своей деятельности, пребывал в одном из авиационных полков, с определённым уклоном действий. Попал в руки, совершенно случайно, анализ разработок авиавооружения разных государств. В нём был материал, что американцы разрабатывают авиабомбу, способную пролететь 300 км, при высоте сброса 3 км. Но вот, разработали ли?



Santor

Ну как всегда... Никто не видел, никто не слышал, никакого понятия, но обгадили уже со всех сторон, оплевали и вынесли вердикт: "распил бюджета".

От себя добавлю - на вооружение будет принята ориентировочно в августе этого года.

Из уже опубликованных материалов следует, что изделие 9-А-7759 представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс, находящийся на этапе летных испытаний, предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой.

В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра.



Snakebyte

О русском звере и французском кавалере

И "Гефест" стоит только на одном типе носителя, тогда как JDAM можно подвесить на любой ударник. Даже на вертолеты его цепляют. Любой неуправляемый боеприпас будет серьезно уступать корректируемому, даже если волшебный "Гефест" наведётся с идеальной точностью. Способен он учесть, например, снос от разной скорости ветра на разных высотах? Чтобы точно попасть неуправляемым боеприпасом с 15-км высоты в цель на дальности 20 км?И "Гефест" стоит только на одном типе носителя, тогда как JDAM можно подвесить на любой ударник. Даже на вертолеты его цепляют.



Пенсионная реформа. Виноват Госдеп



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сбор подписей под петициями против повышения пенсионного возраста. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса.







Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы

Петиция против увеличения пенсионного возраста в РФ бьёт рекорды

«Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина

Такого роста ещё не было. Правительство представило новую версию "увеличения пенсий"



Итак, что должны для себя уяснить мы все, граждане России? – президент пенсионной реформой не занимается. Песков же сказал. А пресс-секретарь не врёт никогда! Слышали – ни-ко-гда!



Что это значит? Это значит, что подлое окружение главы государства сознательно вводит президента в заблуждение, чтобы тот растерял изрядную долю рейтинга. А это в свою очередь означает только одно: снова имеем происки Госдепа. А как иначе? Вот и определились главные виновники!



Ууух, подлые госдеповцы! Вы нам за всё ответите!..



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30 вис

Голосовал за Путина. Верю, что выход будет найден. В.В.П. молчит. Предполагаю, что вылетят все премьеры и прочие кудрины!

Ратник с пулеметом

из разряда ..... в глаза все равно божья роса. Если, по-вашему, вылетят, то последние лет 15 это что, предполетная подготовка? Что-то затянулась)) Проснитесь, нет там практически никого, кого бы эта страна реально волновала. Поставки военной авиатехники МО РФ



GRIGORIY76

Ну вот на этот раз уже вот точно вот.



Зефр

"Законопроект прошел все стадии подготовки и принят, после всестороннего обсуждения и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, на основе текущего законодательства. Все правовые нормы соблюдены. Президент не будет заниматься этим вопросом".

Ваш Песков (через пару месяцев).



Даёшь москитный флот вместо «Кузи»!



Но даже действующий тренажер не панацея. Он заменитель, помощник, но не полноценная замена палубе авианосца. На которую, в отличие от наземного комплекса, действует не один фактор типа волнения, тумана и прочих морских удовольствий.







Кто взлетит с «Адмирала Кузнецова»? И взлетит ли?



В общем и целом «Кузе» уже прочат статус корабля-музея: поговаривают, что никакие авианосцы российскому флоту не нужны – стратегия, мол, не предполагает. Есть, мол, один непотопляемый (Крым называется) и достаточно.



А что? Всё верно. Соседи не дадут соврать, что сейчас куда актуальнее развитие москитного флота. Вот теперь и считайте: это ж сколько вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» можно резиновых лодок с бензомоторами «наклепать»... Да этим москитным флотом можно будет даже Аляску от Североамериканского континента оторвать, если тросы, что покрепче, у Китая заказать через Али-Экспресс.



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Vard

Я отдаю должное благоразумию МО... Которое не ведётся на призывы создать авианосный флот в России... А один два корабля для опыта - это пожалуйста...



Yrec

«Кузя» - хромая утка, ему нет места в нашей морской доктрине. Потестили его в Сирии для очистки совести, там это подтвердилось. Затраты не сопоставимы с результатом. Не удивлюсь, если его по-тихому разбирать начнут под видом ремонта. Верховный суд РФ готовит страну к майдану?



alekc75

что-то автор повторяет одно и тоже в тексте часто. И зачем оскорблять корабль словом «недоавианосец». Не надо казаться умнее тех, кто строил этот корабль.



Nix1986

Я думаю, если создатели этого авианосца или «Бурана» знали, что будет с их творениями, то тоже не особо бы горели желанием так потратить дефицитные средства страны.



Впервые в новейшей истории



Российская сборная России, критикуемая (и критикуемая справедливо), сделала то, чего футбольные болельщики не видели 32 года. Российские футболисты впервые в новейшей истории выходят в плей-офф мирового футбольного первенства. Причём выходит досрочно.







Российская футбольная сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф ЧМ

Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018



И как только стало понятно, что российская сборная оказалась в одной восьмой турнира досрочно, сразу же посыпались «патриотические возгласы»: Да кого они там обыграли-то... Какие-то Саудовскую Аравию с Египтом – сборные так себе!



Тот факт, что это одни из лучших сборных своих контингентов, уже мало кого стал волновать. Внезапно... А ещё за час до начала матча с Египтом те же люди заявляли, что Салах нас порвёт...



В довесок от тех, кто прокомментировал выход сборной России в плей-офф: Вот влетят Уругваю, тогда посмеёмся.



А либеральные «друзья» уже и на федеральных каналах в футболках сборной Испании приходят «с намёком» - мол, щаааа вы огребёте, братцы-кролики.



Так и живём – то требуем от сборной игры и результата, то, как только приходят хотя бы намёки на одно и другое, тут же ищем «оправдание» - «случайно», «слабый соперник», «кремлёвский лазер ослепил Салаха», «питерский холод»... Богатства водоёмов России



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Горный стрелок

Не могу не отметить, на поле была КОМАНДА, которая ИГРАЛА в футбол, а не отбывала номер. Ну, теперь можно выдохнуть и ждать, кто там в 1/8. Уругвай громить не обязательно. Можно и ноги поберечь. Не хватало "подломаться" накануне важнейших матчей.



Alex66

Ох уж эта наша привычка прислушиваться к мнению иностранцев, то же мне истина в последней инстанции, все эти газетенки после чемпионата снова дружно накинутся на нас, и если что-то выиграем, то от допинга точно не отмажемся.



Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ

Вот что делает задорная песенка под гитару и пистолет товарища К., оставленный в раздевалке.



Меняйте камуфляж на цивильное



Ротация, по большому счёту, срывается. Дело в том, что в 28-й бригаде ВСУ отмечается серьёзный недокомплект личного состава. Разведка ДНР получила сведения о том, что недокомплект этот составляет свыше трети личного состава – 35% военнослужащих не хватает до полной комплектации.







Ротация ВСУ на Донбассе провалена. Что пошло не так?

Порошенко меняет правила прохождения военной службы: армия пожилых и инвалидов?

Скотское отношение командования. Свежие сводки о дезертирах в ВСУ



«Скотское отношение командования», говорите? 35% недокомплект в одной из бригад ВСУ на Донбассе, говорите? Вай-вай-вай, какая трагедия... Ну, так смените свой камуфляж на шахтёрские робы, белые халаты врачей, комбинезоны аграриев, а Пецю вместе со свитой за руки и за ноги отправляйте «захищати крайину». Так и прорвётесь – хотя бы вспомните то чувство, когда считали себя людьми.



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rruvim

Русское оружие, которого они боятся больше всего

Пеца - гений... Старухам и инвалидам делать в Польше нечего, (поэтому соскочить не вариант) так что добро пожаловать в АТО. Нечего на завалинках семечки лузгать. Да 28 бригада, те ещё клоуны. Сожрут всё, что растёт вокруг на огородах, и смоются...Пеца - гений... Старухам и инвалидам делать в Польше нечего, (поэтому соскочить не вариант) так что добро пожаловать в АТО. Нечего на завалинках семечки лузгать.



Zaurbek

Вспомните армию РФ в 90х-00 х. Вот на Украине то же сейчас. Армия продолжение общества.



Генерал Песчаных Карьеров

Целый батальон дезертиров... Молодцы, так держать



Metallurg_2

Ужас. Ну не хотят патрыёты с агрессором воевать...



Цифровизация общественного удовлетворения



С места в карьер: речь пойдет не о Путине. Речь пойдет об одном из реальных хозяев нашей многострадальной страны. О его моральных переживаниях. А Путина в этом вопросе (пожалуй) трогать нечего: он здесь ничего не решает (как бы).







Хозяин недоволен народом

ВЦИОМ опубликовал свежие рейтинги президента и правительства. Опрос "ВО"



Постойте-постойте... А народ, вроде как, всем доволен. Электоральный рейтинг президента – 72 с лишним процента, у правительства – за сорок. А если НДС и пенсионный возраст поднимать действительно начнут, то ВЦИОМ сообщит о 99,9%-ной поддержке. Так что, не нужно здесь идти против цифровой картины центра изучения общественного мнения, которому все и каждый доверяют. Слыхали же – цифровизация. И начало уже положено...



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dsk

Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб. "прибавят" 1000...

Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что Минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах... Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь



vladimirZ

Напоминает грабительский капитализм, когда буржуа - хозяева нынешней жизни, не могут нажраться награбленным. Напомнить всем высказывание великого К. Маркса, о том что капиталист пойдет на любое преступление ради своей прибыли? Вот они и идут, грабят преступно, в нарушение Конституции РФ провозглашающей Россию социальным государством, народ и государство. Сечин, читай Путин, захватили не только "наше достояние" - Роснефть, Газпром и прочее, они приватизировали само государство в своих личных собственнических интересах, ликвидируют последние социальные завоевания наших отцов и дедов, оставивших нам Советское, действительно социально справедливое, государство - фактически лишают право большинства народа на пенсию в старости. Бензин для них только один из методов грабежа народа. Большего глумления над народом трудно представить. Долго будут люди терпеть этот беспредел зарвавшейся власти, и самое главное оправдывать его, голосовать за них, пусть даже на частично фальсифицированных выборах?



Улиточник N9

Здесь некоторые посетители ВО заметили то, что периодически, примерно раз в четыре года ЦБ обезжиривает вклады граждан России резко "роняя" курс рубля, объясняя это "кризисом", "санкциями", "плохой конъюнктурой", "вспышками на Солнце", "геомагнитными возмущениями" и пр. А на самом деле, после того как разогнали правительство Примакова-Геращенко с его "не рыночными методами" на очередном экономическом-гайдаровском форуме было сказано примерно следующее:"нужно заставить население хранить деньги не в "чулках", а вкладывать их в экономику, самым эффективным методом для этого является "плавающий, с тенденцией к понижению курс рубля.... невозможность накопления и постоянное обесценивание вкладов, сделает для граждан привлекательными банковские кредиты, что автоматически решит проблему непрерывного финансирование банков и создаст современную кредитно-денежную систему в стране..."



Он не Цицерон Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018



После ожесточённых боёв в провинции Дараа боевики группировок «Южного фронта» оказались в осаде. Сирийская правительственная армия продвинулась на несколько километров вперёд, нанеся поражения террористам на их передовых позициях в северо-восточной части провинции. Сирийская армия наносила удары в районе населённого пункта Аль-Луйят. Основной целью наступления САА являлось взятие под контроль военной авиабазы, уже несколько лет находящейся под контролем террористов. Эта промежуточная цель операции в Дараа была достигнута.







Плач бородатых мальчиков. Группировка боевиков попала в огневой карман в Дараа

Госдеп предостерёг РФ и Дамаск от односторонних действий на юге Сирии. А то что?

Сирийские СМИ: Позиции САА в районе Абу-Кемаля подверглись бомбардировке

Террористы бросились на прорыв позиций САА в районе Голанских высот



Любопытно, заметим, что накануне операции раздались гневные окрики из американского Госдепа. Госдеп, мол, предупреждает!



Госдепартамент США распространил официальное заявление: Вашингтон выступает за полное прекращение боевых действий на юге Сирии, а именно в провинциях Дараа и Кунейтра. Майк Помпео заявил, что предостерёг «силы режима Асада и их российских союзников от односторонних действий».



Похоже, даром красноречия Майк не обладает. Ни «режим Асада», ни Москва не внимают его горячим речам. Не пора ли Майку в отставку?



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SteelRatTV

Это уже не "плач бородатых мальчиков", а грядущая истерика "матрасников"!!



Logall

Или удар по САА? Провокация и последующий удар "демократии".



Vladimir 5

Законное правительство Сирии должно обратиться в ООН с просьбой удалить всех иностранных субъектов, не имеющих разрешения на пребывание на территории Сирийской Арабской Республике. Также должно предупредить всех находящихся на территории САР без согласованных разрешений о выходе с территории государства в определённый срок. Позже считать всех иностранных субъектов, находящихся на территории САР без разрешения правительства, враждебными интервентами и оккупантами территории суверенного государства. Пора заканчивать период слабости и уступок, пора создавать полную государственность Сирии. Тому гаранты РФ, Иран, Турция… РФ тому должна способствовать. Пора заканчивать период игры в поддавки всем агрессорам, от КСА до США. Но Лавровы и прочие, похоже, играют в другую игру… Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина



TAMBU

Были бы у них возможности, давно бы так уже сделали…



Против лома нет приёма?



Живой интерес среди любителей военной техники и специалистов могут вызвать два концепта, представленные в ходе 26-й международной выставки вооружений, технологий безопасности и средств обороны «Eurosatory-2018», которая проходила в Париже с 11 по 15 июня. Речь идёт о тяжёлой немецкой боевой машине пехоты следующего поколения «Lynx KF41», а также о весьма противоречивом франко-германском изделии — передовом «сетецентрическом» основном боевом танке EMBT «European Main Battle Tank».







Первые плоды погони за «Арматой»: чем противник пытается одолеть Т-14 и Т-15



По-видимому, в оборонных ведомствах и армиях ведущих государств-членов НАТО этим машины могут рассматриваться в качестве «стратегического актива» сухопутных войск на европейском театре военных действий в противостоянии с российской линейкой боевых машин на универсальной гусеничной платформе «Армата». Но, по мнению эксперта Е. Даманцева, «рассматриваться в качестве серьёзного соперника для наших Т-14 «Армата» гибридный танк EMBT априори не может».



Что касается «Lynx», то единственной «панацеей» в противостоянии с этими танками могут стать как раз тяжёлые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также БМПТ-72 «Терминатор», способные выдержать обстрел из «Эрликона», и противотанковые расчёты, вооружённые «Корнетами». Спасение экономики — в разграблении казны



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cariperpaint

Машины серьезные, спору нет. И чем дальше, тем они дороже становятся. Уже скоро самлоеты по цене догонять начнут… Это не считая всех аспектов обслуживания и возможных модернизаций, которые чуть ли не каждый год будут новые появляться. По мне, так армии, которые стараются полностью переходить на все более и более дорогие образцы, сильнее не становятся. Это тупо становится так дорого, что скоро пределы разумного полностью будут пройдены. Во всем нужен баланс. Особенно немцам, которых все дальше заносит в сторону каких-то напичканных электроникой до края машин. Которых даже они смогут иметь не более 500. Больше просто жесть, а не расходы.



Вишневая девятка

Когда у страны сухопутные силы в составе 3 дивизий и военный бюджет как у трёх Израилей, можно прикупить того-этого. Другое дело, что есть сомнения, что боеспособность этих трёх дивизий такая, какой можно было бы ожидать.



LastPS

Ну, у них устаревших модификаций «Леопардов» много, вот и не на ходу, зато их можно модифицировать, в этом и смысл всех этих новых версий типа 2А7, их же не с нуля строят.



Прогноз погоды. «Газпрому» обещают похолодание



Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее ходатайство, напомним, направлял НАК «Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества на британской территории.







Решение Лондонского суда: Замораживать активы "Газпрома" можно и нужно Хозяин недоволен народом



Лондонской суд пытается забить мяч в свои ворота! Подобные примеры на чемпионате известны — теперь их пытаются повторить в мировой коммерции. Точнее, в политике.



Дело в том, что «Газпром» прославился как один из ведущих спонсоров Чемпионата мира по футболу (FIFA) в России. Англичане, кстати, тоже гоняют мяч на стадионах.



Вот и выходит, что суд в г. Лондоне наносит удар по собственной футбольной сборной.



Видимо, в г. Лондоне считают, что «Газпрому» после «заморозки» в коммерции делать будет нечего — только мяч и остаётся гонять…



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Касым

Заморозить все поставки «Газпрома» на остров.



Аристарх Людвигович

И какие активы «Газпрома» нашли в Лондоне? Ещё весной этого года там располагался самый крупный офис «Газпрома» за рубежом. Всего в Лондоне на «Газпром» работала тысяча человек, что составляло половину от общего числа персонала в зарубежных офисах монополии.



Венд

Денег, может, и нет, а вот недвижимость осталась. Её так сразу не продашь.



Ингвар 72

Да молодцы, блин! Они исходят из своих национальных интересов. Когда же наконец "наше" правительство начнет исходить из наших НАЦИОНАЛЬНЫХ интересов? Газопроводы, нефтепроводы — тьфу, Китай только на экспорте детских игрушек зарабатывает больше. Зла не хватает, и за державу обидно…



«Фотошоп» для чайников за 1 урок



Внимание, ядерная сенсация! Федерация американских учёных опубликовала доклад, в котором заявляет, что Россия под Калининградом занялась модернизацией бункера для хранения ядерных боеголовок. Это якобы говорит о том, что Москва уделяет повышенное внимание атомному вооружению в противостоянии с НАТО. К такому выводу специалисты пришли, отследив спутниковые снимки. По словам руководителя учёных, объект, расположенный в Зеленоградском округе Калининградской области, имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор.







Американские ученые "обнаружили" ядерный бункер в Калининградской области

"Модернизированный склад" в Калининграде, или Фотомонтаж для начинающих



Но что мы имеем по факту? Американские учёные, которым явно не дают покоя лавры британских всезнаек, нашли на сервисе «Google Карты» снимок огороженного ангара и заявили, что это склад ядерного оружия. К своему докладу «специалисты» прикрепили сомнительную фотографию, которая запросто может быть результатом работы в каком-нибудь «Фотошопе».



До таких доказательств не опустилась бы и прекрасная Псаки. По крайней мере, она сказала бы что-нибудь на тему «Мне надо посмотреть в офисе».



Грубо работает нынешний американский учёный! Простите, дизайнер.



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Вадим237

Там десять МБР ждут своего часа, чтобы накрыть Европу… 10 МБР — мегабочек разливного.



MPN

Да этот вариант при правильном применении пострашнее ЯО будет…



Servisinzhener

В статье ни слова про МБР. Речь идёт о хранилище спец. БЧ. А вот для чего эти спец. БЧ, неизвестно. Может, для комплекса «Искандер», может, для ПКР, а может, мины 3ВБ4 или 3ВБ11 для "Тюльпана".



polpot

Ну всё, тайна каморки папы Карло раскрыта.



Удав КАА

Блин, лучше бы амы помогли из космоса найти "Янтарную комнату" и золото III Рейха! А так пустозвонство сплошное…



Провокацию считают провокацией только параноики



В крупном издании «Aftenposten» вышла статья под названием "НАТО и Норвегия во время Чемпионата мира по футболу проводят учения поблизости от России". В ней эксперт по России Юлия Вильхельмсен из Норвежского института внешней политики NUPI отвечает на вопрос журналиста о том, является ли провокацией со стороны Запада проведение в странах Прибалтики учений "Удар сабли-2018" (Saber Strike) во время мундиаля в России. "Нет никаких сомнений в том, что российский взгляд на НАТО сейчас абсолютно параноидален и что русские истолкуют это как провокацию", — ответила на вопрос Юлия Вильхельмсен.







Провокация НАТО у границ России



Что бы подумал тут дедушка Фрейд? А что бы подумали специалисты по логике, которых, кстати, тоже немало в среде психиатров?



Как можно провокацию истолковать не как провокацию? Разве что в духе искривлённых лозунгов оруэлловского мира, приспособленных к нынешним геополитическим реалиям. Скажем, так: «Провокация — это знак дружбы народов».



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ROSS 42

Когда НАТО проводит учения возле российских границ, нужно изредка баловаться имеющимися средствами РЭБ, внося в учения коррективы. Пусть тренируются на…



SSR

Мне кажется, что, когда проводят такие учения в такое время, то нам надо проводить "учения" силами трёх землекопов и ста журналистов: имитацию подрыва ядерных фугасов на границе. Чтобы "сайберстрайковцы" и жители знали, что им гореть первыми.



Vard

Предлагаю сделать вдоль границы рокадную дорогу и раз в неделю гонять по ней колонну танков… машин на сто… Представляется, что эффект будет поразителен…



У причалов Монте-Карло



Программа перевооружения ВМФ по большей части состоит из транспортов, “гидрографов” и прочих буксиров тылового обеспечения. Значительная доля выделенных средств расходуется на реализацию проектов вспомогательного флота. “Вспомогательные” проекты сравнимы по своей масштабности со строительством первоклассных боевых кораблей. Например, контракт на постройку серии из трёх судов тылового обеспечения проекта 23120 (головное — “Эльбрус”) обошелся флоту в 12 млрд. рублей. Сумма, сопоставимая с затратами на постройку фрегата “Адмирал Григорович” (13,3 млрд. руб.).



Вишенка на торте — катера связи нового поколения. Традиционно катера данного класса предназначены для служебных разъездов при управлении кораблями на рейдах, перевозки групп лиц, документов и мелких грузов. Как стало известно из официальных источников, на Сокольской верфи в Нижегородской области был построен “катер” с заводским номером “403”. 67 метров длины, водоизмещение 1000 тонн. По своим размерениям и стоимости “катерок” превзошел малые ракетные корабли-носители “Калибров”. Адмиралам есть чем гордиться, отмечает обозреватель О. Капцов. Новый “катер связи” сможет достойно продемонстрировать флаг у причалов казино Монте-Карло!







Новые корабли ВМФ — достойный трофей противника



Вопреки острой необходимости в боевых кораблях приоритет почему-то отдается вспомогательным единицам. Ввиду озвученных фактов, а также существующих финансовых ограничений, когда боеспособные военные корабли становятся редким и эксклюзивным явлением, необъяснимое желание обновлять и без того многочисленные суда тылового обеспечения выглядит преступным расточительством.



Почему с таким напряжением и пробуксовкой осуществляются программы строительства военных кораблей для ВМФ России? Почему выделенные средства перераспределяются в пользу проектов далеко не первой важности? Кому выгодны бессмысленные обещания “набраться опыта, насытить флот буксирами, тем что пока получается у нас строить, а уж потом…” Ответы на эти вопросы следует искать среди тех, кто ответственен за распределение финансовых средств.



Комментарии наших читателей:



Evgeniy667b

Деньги, деньги… Да никакие деньги не заменят реального "железа", за которым реальные жизни не только экипажей, да ещё и тех, кого они защищают!.. Мерзко всё это!!! Торгашество, по идее, надо калёным железом выжигать из сознания.



Vladimir 5

Весь этот вспомогательный флот ВМФ может по полной работать на гражданский флот как РФ, так и других стран. Вот по три "яхты" строить — явный перебор, и нет контроля, но эта болезнь бесконтрольного воровства от правительства происходит (когда нефть подорожала и деньги пошли потоком, закрытие и урезание военного строительства только увеличили, наверное, больше "лишних" миллиардов переправить в иностранные банки решили), чему удивляться, если сердюковых назначали главными, так и продолжение следует…



Дирижер

Не МО РФ, а Министерство обороны и обслуживания «Газпрома» и «Роснефти» РФ.



Они рептилоиды, но они патриоты



Согласно исследованиям Мэтью Кроенига, профессора Джорджтаунского университета, в ходе двух волн массированных ударов СЯС России по США Америка потеряет в общей сложности до 150 городов и около ста миллионов жителей. С этими оценками можно соглашаться, с ними можно спорить, но бесспорно одно: для обеих сторон конфликта потери будут почти фатальными, потому что выжить после таких потерь государство, наверное, сможет, но восстановиться — уже вряд ли.



Другие оценки, о которых пишет эксперт В. Кузовков, тоже начинаются от пятидесяти миллионов прямых потерь только в США. Поэтому представить себе, что руководство какой-то страны по доброй воле пойдёт на такой ужасный шаг из-за чьих-то коммерческих интересов, довольно сложно, считает автор. «Да, — пишет он, — они «рептилоиды», они убийцы и висельники, но они, как ни странно, в большинстве своём ещё и патриоты. И я почему-то уверен, что скорее американские генералы повесят своих Соросов и Рокфеллеров, чем отдадут на заклание сто миллионов американцев».







Ограниченный ядерный размен. Россия начинает и выигрывает?



В. В. Путин, о котором в США что-то слышали, однажды сказал, что нам (россиянам) не нужен мир, в котором не останется России.



И Запад, и США в особенности, очень и очень боится ядерного возмездия. То, понимаешь, Эштон Картер заявит, что Россия «бряцает ядерным оружием», то Уэсли Кларк вспомнит о ядерной войне и помянет (в этом глаголе содержится двойной смысл, живой и мёртвый) внезапно Польшу.



Да что говорить об этих бывших, если действующий президент США проводит в жизнь доктрину модернизации ядерного потенциала родного государства! Видимо, настоящий рептилоид и патриот. И даже «потолок госдолга», которого так боялся мистер Обама, мистеру Трампу не помеха. Русские — вот кого надо бояться.



А всё почему? Не рептилоиды они! Они просто патриоты.



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Vard

Касательно ядерного оружия… У человечества мания величия. В истории Земли бывали извержения вулканов, которые по силе превосходили суммарный потенциал ЯО в десятки раз... И особых последствий не было.



dsk

Штаты неспроста запустили программу "мини-ЯО", вполне могут применить где-нибудь в сирийской пустыне. Трамп — бизнес-президент, экономия в применении "мини-ЯО" очень заманчивая: один заряд заменит сотню «Томагавков», и никакой ядерной зимы.



сибиралт

Ядерных войн не должно быть никаких. Ни мировых, ни локальных. И все рассуждения об относительной безопасности применения ЯО опасны в принципе.



Богатым — деньги, бедным — пакеты решений



Каково число людей, усилиями каждого из которых российский бюджет ежегодно недополучает указанную сумму в 1 млн. у.е.? Кто эти люди? Т.н. новая элита: руководители и чиновники, имеющие доступ к финансовым потокам, и представители бизнеса — победители тендеров, “свои люди”, участвующие в перераспределении средств. Каковы секреты их “мастерства”? Из наиболее громких историй, ставших достоянием СМИ: незаконный возврат НДС, инвестиции в негосударственные и благотворительные фонды сомнительного содержания, преследование личных интересов при реализации проектов на заведомо невыгодных условиях, по завышенным сметам и т. д., и т. п. «Исходя из здравой логики, с учётом численности населения страны, известных каждому россиянину привлекательных должностей и путей построения карьеры, а также скандальных разоблачений с обнародованием должностей преступников и количества похищенных ими средств мы можем скромно назвать цифру в 1 млн. человек (0,7% от населения страны)», — пишет аналитик А. Долганов.







Спасение экономики — в разграблении казны



Ситуация, при которой персоны, получившие руководящие государственные должности, стремятся осуществить «ограбление века», достойна страниц истории. Денежные фокусы становятся возможными благодаря мощнейшей промышленности в богатой ресурсами стране. Средств хватает и на олимпиады, и на обеспечение достойного уровня жизни «золотого миллиона» из числа госслужащих.



А что насчёт народа? Для недовольных у правительства всегда наготове ответ: очередной пакет непопулярных решений. Видимо, в России хорошо работает только один закон: деньги — к деньгам. Богатым — деньги, а бедным — пакеты решений!



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Vard

Отличная статья. От себя могу добавить в свете того, что здесь сказано… Производительность труда у нас зашкаливает. Семеро уже даже не с ложкой, а с половниками. А один — с сошкой!



Nix1986

Автор — либераст, хочет, чтобы было как на Украине?! Надо потерпеть и больше работать.



Ингвар 72

До тех пор, пока смерь не разлучит нас (с работой)!



Стирбьорн

Ну, украинцам втирали, что надо потерпеть, пока реформы проведут, а потом запануем! У нас же даже никаких реформ не обещают, просто терпите, пока не сдохнете. Тяжело в лечении — легко в гробу!



parusnik



«ИГИЛ» пишется вот с такой оговоркой: «Запрещено в России», а слово «коррупция» — без неё… Проект представляет особый интерес, поскольку относится к совершенно новому классу. На базе имеющейся платформы создается некий безэкипажный танк. Как сообщается, его рабочее название – «Тачанка-Б».Эх, а как хороша любая «Тачанка» для Гуляй-поля... А уж где находится это Гуляй-поле, все прекрасно знают. И цветы для встречи год от года выращивают из луковиц... Но низзяя. Ибо Пётр Порошенко на неделе, как известно, «требовал» от Владимира Путина соблюдать Минские договорённости. Прямо-таки вот так взял и потребовал... Потому Тачанка, если что, будет в ангаре ждать своего часа. Главное, чтобы не в единственном, парадно-выездном, экземпляре.По словам Кикабидзе, он ненавидит герб СССР. Серп и молот грузинский (советский) актёр назвал символом «хреновой жизни» и выразил сомнение умственными способностями тех, кто этот герб придумал.И вот после этого заявления многие стали испытывать к г-ну Кикабидзе, как в его главном фильме, такую личную неприязнь, что кушать не могли. В общем, г-н Кикабидзе, который, как выясняется, в Советском Союзе жил «хреново», теперь-то, конечно, на коне. Серп ему мешал, молот тоже мешал, зато теперь всё у Бубы гладенько – скоро и военная база НАТО в Батуми под крыло возьмёт. Какую роль предложит – старой брюзжащей пластинки? Это они могут и умеют. Да и на интервью опять же можно копеечку состричь...РИА Новости публикует информацию из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения. В докладе сообщается, что российские специалисты разработали высокоточный авиационный боеприпас, который обладает функционалом как обычной авиабомбы, так и ракеты. В материале говорится о том, что речь идёт о бомбе под маркировкой 9-А-7759.В сети тут же послышались возгласы из серии: ничего там не создали, очередной, мол, распил... Аргументация примерно следующая: ничего о работе над таким боеприпасом слышно не было, а теперь уже испытания. И аргументация, конечно же, впечатляет. Судя по всему, разработчики на всех углах должны были сообщать о ходе работ вплоть до корректировки ТТХ 9-А-7759.А когда создавали «Калибр», тоже из каждого утюга сообщали о реализации технологического процесса.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сбор подписей под петициями против повышения пенсионного возраста. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса.Итак, что должны для себя уяснить мы все, граждане России? – президент пенсионной реформой не занимается. Песков же сказал. А пресс-секретарь не врёт никогда! Слышали – ни-ко-гда!Что это значит? Это значит, что подлое окружение главы государства сознательно вводит президента в заблуждение, чтобы тот растерял изрядную долю рейтинга. А это в свою очередь означает только одно: снова имеем происки Госдепа. А как иначе? Вот и определились главные виновники!Ууух, подлые госдеповцы! Вы нам за всё ответите!..Но даже действующий тренажер не панацея. Он заменитель, помощник, но не полноценная замена палубе авианосца. На которую, в отличие от наземного комплекса, действует не один фактор типа волнения, тумана и прочих морских удовольствий.В общем и целом «Кузе» уже прочат статус корабля-музея: поговаривают, что никакие авианосцы российскому флоту не нужны – стратегия, мол, не предполагает. Есть, мол, один непотопляемый (Крым называется) и достаточно.А что? Всё верно. Соседи не дадут соврать, что сейчас куда актуальнее развитие москитного флота. Вот теперь и считайте: это ж сколько вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» можно резиновых лодок с бензомоторами «наклепать»... Да этим москитным флотом можно будет даже Аляску от Североамериканского континента оторвать, если тросы, что покрепче, у Китая заказать через Али-Экспресс.Российская сборная России, критикуемая (и критикуемая справедливо), сделала то, чего футбольные болельщики не видели 32 года. Российские футболисты впервые в новейшей истории выходят в плей-офф мирового футбольного первенства. Причём выходит досрочно.И как только стало понятно, что российская сборная оказалась в одной восьмой турнира досрочно, сразу же посыпались «патриотические возгласы»:Тот факт, что это одни из лучших сборных своих контингентов, уже мало кого стал волновать. Внезапно... А ещё за час до начала матча с Египтом те же люди заявляли, что Салах нас порвёт...В довесок от тех, кто прокомментировал выход сборной России в плей-офф:А либеральные «друзья» уже и на федеральных каналах в футболках сборной Испании приходят «с намёком» - мол, щаааа вы огребёте, братцы-кролики.Так и живём – то требуем от сборной игры и результата, то, как только приходят хотя бы намёки на одно и другое, тут же ищем «оправдание» - «случайно», «слабый соперник», «кремлёвский лазер ослепил Салаха», «питерский холод»...Ротация, по большому счёту, срывается. Дело в том, что в 28-й бригаде ВСУ отмечается серьёзный недокомплект личного состава. Разведка ДНР получила сведения о том, что недокомплект этот составляет свыше трети личного состава – 35% военнослужащих не хватает до полной комплектации.«Скотское отношение командования», говорите? 35% недокомплект в одной из бригад ВСУ на Донбассе, говорите? Вай-вай-вай, какая трагедия... Ну, так смените свой камуфляж на шахтёрские робы, белые халаты врачей, комбинезоны аграриев, а Пецю вместе со свитой за руки и за ноги отправляйте «захищати крайину». Так и прорвётесь – хотя бы вспомните то чувство, когда считали себя людьми.С места в карьер: речь пойдет не о Путине. Речь пойдет об одном из реальных хозяев нашей многострадальной страны. О его моральных переживаниях. А Путина в этом вопросе (пожалуй) трогать нечего: он здесь ничего не решает (как бы).Постойте-постойте... А народ, вроде как, всем доволен. Электоральный рейтинг президента – 72 с лишним процента, у правительства – за сорок. А если НДС и пенсионный возраст поднимать действительно начнут, то ВЦИОМ сообщит о 99,9%-ной поддержке. Так что, не нужно здесь идти против цифровой картины центра изучения общественного мнения, которому все и каждый доверяют. Слыхали же – цифровизация. И начало уже положено...После ожесточённых боёв в провинции Дараа боевики группировок «Южного фронта» оказались в осаде. Сирийская правительственная армия продвинулась на несколько километров вперёд, нанеся поражения террористам на их передовых позициях в северо-восточной части провинции. Сирийская армия наносила удары в районе населённого пункта Аль-Луйят. Основной целью наступления САА являлось взятие под контроль военной авиабазы, уже несколько лет находящейся под контролем террористов. Эта промежуточная цель операции в Дараа была достигнута.Любопытно, заметим, что накануне операции раздались гневные окрики из американского Госдепа. Госдеп, мол, предупреждает!Госдепартамент США распространил официальное заявление: Вашингтон выступает за полное прекращение боевых действий на юге Сирии, а именно в провинциях Дараа и Кунейтра. Майк Помпео заявил, что предостерёг «силы режима Асада и их российских союзников от односторонних действий».Похоже, даром красноречия Майк не обладает. Ни «режим Асада», ни Москва не внимают его горячим речам. Не пора ли Майку в отставку?Живой интерес среди любителей военной техники и специалистов могут вызвать два концепта, представленные в ходе 26-й международной выставки вооружений, технологий безопасности и средств обороны «Eurosatory-2018», которая проходила в Париже с 11 по 15 июня. Речь идёт о тяжёлой немецкой боевой машине пехоты следующего поколения «Lynx KF41», а также о весьма противоречивом франко-германском изделии — передовом «сетецентрическом» основном боевом танке EMBT «European Main Battle Tank».По-видимому, в оборонных ведомствах и армиях ведущих государств-членов НАТО этим машины могут рассматриваться в качестве «стратегического актива» сухопутных войск на европейском театре военных действий в противостоянии с российской линейкой боевых машин на универсальной гусеничной платформе «Армата». Но, по мнению эксперта Е. Даманцева, «рассматриваться в качестве серьёзного соперника для наших Т-14 «Армата» гибридный танк EMBT априори не может».Что касается «Lynx», то единственной «панацеей» в противостоянии с этими танками могут стать как раз тяжёлые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также БМПТ-72 «Терминатор», способные выдержать обстрел из «Эрликона», и противотанковые расчёты, вооружённые «Корнетами».Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее ходатайство, напомним, направлял НАК «Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества на британской территории.Лондонской суд пытается забить мяч в свои ворота! Подобные примеры на чемпионате известны — теперь их пытаются повторить в мировой коммерции. Точнее, в политике.Дело в том, что «Газпром» прославился как один из ведущих спонсоров Чемпионата мира по футболу (FIFA) в России. Англичане, кстати, тоже гоняют мяч на стадионах.Вот и выходит, что суд в г. Лондоне наносит удар по собственной футбольной сборной.Видимо, в г. Лондоне считают, что «Газпрому» после «заморозки» в коммерции делать будет нечего — только мяч и остаётся гонять…Внимание, ядерная сенсация! Федерация американских учёных опубликовала доклад, в котором заявляет, что Россия под Калининградом занялась модернизацией бункера для хранения ядерных боеголовок. Это якобы говорит о том, что Москва уделяет повышенное внимание атомному вооружению в противостоянии с НАТО. К такому выводу специалисты пришли, отследив спутниковые снимки. По словам руководителя учёных, объект, расположенный в Зеленоградском округе Калининградской области, имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор.Но что мы имеем по факту? Американские учёные, которым явно не дают покоя лавры британских всезнаек, нашли на сервисе «Google Карты» снимок огороженного ангара и заявили, что это склад ядерного оружия. К своему докладу «специалисты» прикрепили сомнительную фотографию, которая запросто может быть результатом работы в каком-нибудь «Фотошопе».До таких доказательств не опустилась бы и прекрасная Псаки. По крайней мере, она сказала бы что-нибудь на тему «Мне надо посмотреть в офисе».Грубо работает нынешний американский учёный! Простите, дизайнер.В крупном издании «Aftenposten» вышла статья под названием "НАТО и Норвегия во время Чемпионата мира по футболу проводят учения поблизости от России". В ней эксперт по России Юлия Вильхельмсен из Норвежского института внешней политики NUPI отвечает на вопрос журналиста о том, является ли провокацией со стороны Запада проведение в странах Прибалтики учений "Удар сабли-2018" (Saber Strike) во время мундиаля в России. "Нет никаких сомнений в том, что российский взгляд на НАТО сейчас абсолютно параноидален и что русские истолкуют это как провокацию", — ответила на вопрос Юлия Вильхельмсен.Что бы подумал тут дедушка Фрейд? А что бы подумали специалисты по логике, которых, кстати, тоже немало в среде психиатров?Как можно провокацию истолковать не как провокацию? Разве что в духе искривлённых лозунгов оруэлловского мира, приспособленных к нынешним геополитическим реалиям. Скажем, так: «Провокация — это знак дружбы народов».Программа перевооружения ВМФ по большей части состоит из транспортов, “гидрографов” и прочих буксиров тылового обеспечения. Значительная доля выделенных средств расходуется на реализацию проектов вспомогательного флота. “Вспомогательные” проекты сравнимы по своей масштабности со строительством первоклассных боевых кораблей. Например, контракт на постройку серии из трёх судов тылового обеспечения проекта 23120 (головное — “Эльбрус”) обошелся флоту в 12 млрд. рублей. Сумма, сопоставимая с затратами на постройку фрегата “Адмирал Григорович” (13,3 млрд. руб.).Вишенка на торте — катера связи нового поколения. Традиционно катера данного класса предназначены для служебных разъездов при управлении кораблями на рейдах, перевозки групп лиц, документов и мелких грузов. Как стало известно из официальных источников, на Сокольской верфи в Нижегородской области был построен “катер” с заводским номером “403”. 67 метров длины, водоизмещение 1000 тонн. По своим размерениям и стоимости “катерок” превзошел малые ракетные корабли-носители “Калибров”. Адмиралам есть чем гордиться, отмечает обозреватель О. Капцов. Новый “катер связи” сможет достойно продемонстрировать флаг у причалов казино Монте-Карло!Вопреки острой необходимости в боевых кораблях приоритет почему-то отдается вспомогательным единицам. Ввиду озвученных фактов, а также существующих финансовых ограничений, когда боеспособные военные корабли становятся редким и эксклюзивным явлением, необъяснимое желание обновлять и без того многочисленные суда тылового обеспечения выглядит преступным расточительством.Почему с таким напряжением и пробуксовкой осуществляются программы строительства военных кораблей для ВМФ России? Почему выделенные средства перераспределяются в пользу проектов далеко не первой важности? Кому выгодны бессмысленные обещания “набраться опыта, насытить флот буксирами, тем что пока получается у нас строить, а уж потом…” Ответы на эти вопросы следует искать среди тех, кто ответственен за распределение финансовых средств.Согласно исследованиям Мэтью Кроенига, профессора Джорджтаунского университета, в ходе двух волн массированных ударов СЯС России по США Америка потеряет в общей сложности до 150 городов и около ста миллионов жителей. С этими оценками можно соглашаться, с ними можно спорить, но бесспорно одно: для обеих сторон конфликта потери будут почти фатальными, потому что выжить после таких потерь государство, наверное, сможет, но восстановиться — уже вряд ли.Другие оценки, о которых пишет эксперт В. Кузовков, тоже начинаются от пятидесяти миллионов прямых потерь только в США. Поэтому представить себе, что руководство какой-то страны по доброй воле пойдёт на такой ужасный шаг из-за чьих-то коммерческих интересов, довольно сложно, считает автор. «Да, — пишет он, — они «рептилоиды», они убийцы и висельники, но они, как ни странно, в большинстве своём ещё и патриоты. И я почему-то уверен, что скорее американские генералы повесят своих Соросов и Рокфеллеров, чем отдадут на заклание сто миллионов американцев».В. В. Путин, о котором в США что-то слышали, однажды сказал, что нам (россиянам) не нужен мир, в котором не останется России.И Запад, и США в особенности, очень и очень боится ядерного возмездия. То, понимаешь, Эштон Картер заявит, что Россия «бряцает ядерным оружием», то Уэсли Кларк вспомнит о ядерной войне и помянет (в этом глаголе содержится двойной смысл, живой и мёртвый) внезапно Польшу.Да что говорить об этих бывших, если действующий президент США проводит в жизнь доктрину модернизации ядерного потенциала родного государства! Видимо, настоящий рептилоид и патриот. И даже «потолок госдолга», которого так боялся мистер Обама, мистеру Трампу не помеха. Русские — вот кого надо бояться.А всё почему? Не рептилоиды они! Они просто патриоты.Каково число людей, усилиями каждого из которых российский бюджет ежегодно недополучает указанную сумму в 1 млн. у.е.? Кто эти люди? Т.н. новая элита: руководители и чиновники, имеющие доступ к финансовым потокам, и представители бизнеса — победители тендеров, “свои люди”, участвующие в перераспределении средств. Каковы секреты их “мастерства”? Из наиболее громких историй, ставших достоянием СМИ: незаконный возврат НДС, инвестиции в негосударственные и благотворительные фонды сомнительного содержания, преследование личных интересов при реализации проектов на заведомо невыгодных условиях, по завышенным сметам и т. д., и т. п. «Исходя из здравой логики, с учётом численности населения страны, известных каждому россиянину привлекательных должностей и путей построения карьеры, а также скандальных разоблачений с обнародованием должностей преступников и количества похищенных ими средств мы можем скромно назвать цифру в 1 млн. человек (0,7% от населения страны)», — пишет аналитик А. Долганов.Ситуация, при которой персоны, получившие руководящие государственные должности, стремятся осуществить «ограбление века», достойна страниц истории. Денежные фокусы становятся возможными благодаря мощнейшей промышленности в богатой ресурсами стране. Средств хватает и на олимпиады, и на обеспечение достойного уровня жизни «золотого миллиона» из числа госслужащих.А что насчёт народа? Для недовольных у правительства всегда наготове ответ: очередной пакет непопулярных решений. Видимо, в России хорошо работает только один закон: деньги — к деньгам. Богатым — деньги, а бедным — пакеты решений! Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 72 Источник Похожие новости Верховный суд РФ готовит страну к майдану? Русское оружие, которого они боятся больше всего Поставки военной авиатехники МО РФ

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