Итоги недели. "Battle approved"

Военное ведомство Украины намерено осуществить масштабное перевооружение своих формирований. АК-74 и АКМ, которые являются индивидуальным оружием боевиков ВСУ, должны быть заменены штурмовыми винтовками канадского производства.









Зачем хлопцу канадский карабин?



Карабины – канадские, топ-менеджеры газотранспортной кампании – польские, инструкторы – американские. Так и живут. Стрелять из Калаша – это ж «жесть» как недекоммунизациЁнно. А обрадовать заокеанских друзей тем, что вроде как готовы полностью перейти на натовские стандарты – самое то... Вы, говорят, только денег дайте... А канадцы и не спешат, ибо сами в курсе украинского менталитета – половина Канады - Глушко и Полищуки (не в обиду неканадским Глушко и Полищукам) со времён большой миграции.



Комментарии наших читателей:



raw174

Мдааа... Это что очередной виток декоммунизации? Интересно, почем патрон будут продавать им? С мозгами то видимо совсем туго! Мечты о НАТО и ЕС заменяют разум кое-кому там.



Curious

В оригинале:"Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками". Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию National Post, что в январе состоялась "исследовательская" встреча с украинскими военными. Т.е. вопрос "исследуется", и ни о каких масштабных планах и конкретных образцах речи пока не идет. Речь идет о том, что ресурсы СССР не бесконечны и стоит подумать о перспективе, притом желательно - заранее.



Лексус

Хлопца никто и спрашивать не будет. Там его "верховному" и хунте халявные откатные грошi трэба. Им вообще "по барабану", даже если схема автоматики по принципу пистолета из фильма "Мексиканец" (с Брэдом Питтом) будет работать.



inkass_98

Да пусть хоть на винтовки Краг-Йоргенсена перевооружаются или на L85A2 переходят. Толку-то от этого? Очередная группа единомышленников обогатится на лохах патриотических, да и всё.



Приходится напоминать



Объединение «Союз ветеранов Сирии» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их воинами-интернационалистами в связи с участием в сирийской операции 1983-1984 годов; сейчас местом их службы указан Московский округ ПВО.







Ветераны тайной операции в Сирии выступили с обращением к Путину



По большому счёту, это вновь вопрос о том, как воспринимаются государством те, кто в тайных операциях участвует. Официальное признание спустя многие годы вполне возможно, тем более что о «секретной» операции раструбил уже любой, кто был хоть кончиком носа в теме, а особенно – не в теме. Печально, что само государство доводит ситуацию до того, что людям приходится о себе напоминать, причём напоминать громко – в том числе открытыми письмами. Люди явно почувствовали себя забытыми, что выглядит, мягко говоря, нехорошо. ведь уровень доверия к государству со стороны граждан напрямую зависит от уважения государства к своим гражданам.



Комментарии наших читателей:



IMH

Вообще эти товарищи в Сирии в 70-80 гг. официально там не воевали. Они были советниками. Итого, либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся. Мне кажется, что выберет Владимир Путин второе.



Маз

Интересно мне, как это слово «агрессия» сопоставляется с расшифровкой сокращения ПВО «противовоздушная оборона»? Слово "оборона" стало синонимом слова "агрессия против Израиля"? Или слово "связь" как-то взаимодействует в ассоциациях с наступлением или атакой, захватом чужой территории, аннексией? Что откуда берётся? В Болгарии усилилось недовольство от поведения ЕС и США



Татьяна





Советский Союз сыграл значительную роль в арабо-израильском конфликте, начиная с поддержки создания Израиля и в Арабо-израильской войне 1947—1949 гг., последующей смены позиции, вплоть до окончательного разрыва дипломатических отношений со стороны СССР после Шестидневной войны (1967), и военно-политической поддержки врагов Израиля во время «Холодной войны», начиная со второй половины 1950-х гг.



Дипломатические отношения между странами были восстановлены только в октябре 1991 года, когда советская эпоха уже фактически завершилась.



Важно учесть, что официальная советская идеология осуждала движение мирового сионизма как разновидность буржуазного национализма. Ленин видел в сионизме одно из проявлений «буржуазного или мелкобуржуазного национализма, противостоящего пролетарскому интернационализму и проповедующего классовый мир между рабочими и капиталистами одной национальности». В статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» (1903) Ленин заявлял, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм, и, так как для нас, социал-демократов, не существует „избранных“ и „неизбранных“ народов, то мы никак не можем отказаться от задачи борьбы с „предрассудками еврейской массы“».



В частности, исторически "предрассудки еврейской массы", как выразился Ленин, упёрлись в статус Иерусалима в 1948 году, т.е. упёрлись при провозглашении, определении и признании всеми сторонами-участницами данного акта границ независимого государства Израиль. А именно.



В ноябре 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН рассматривала план превращения Иерусалима в международную зону. Израиль категорически отверг этот план, как якобы не принимавший во внимание демографическую ситуацию, место Иерусалима в историческом сознании еврейского народа и желание еврейского большинства в Иерусалиме быть неотъемлемой частью Государства Израиль. Гроссмейстер в поддавки не играет

Израиль потребовал признать Иерусалим своей столицей. Ввиду обострения израильтян с арабским миром ещё до этого - из-за агрессивной политики сионистов-израильтян в регионе по отношению к арабам, - Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов, считаясь с создавшейся обострённой обстановкой в регионе, решила продолжить рассмотрение плана интернационализации города Иерусалим.



Решили обкатать?



Решение Москвы об отправке в Сирию новейших боевых самолетов полностью опровергает домыслы о якобы конъюнктурно-предвыборных мотивировках текущей российской политики на Ближнем Востоке.







Гроссмейстер в поддавки не играет

В "оборонке" сообщают о целях переброски Су-57 в Сирию



Всё как-то шутили мы о том, что по сирийским пескам, должно быть, гуляют и «Арматы». После информации о появлении в САР Су-57 понимаем, что можно и дошутиться. Глядишь, месяц-другой, и решат систему вооружений испытать не только на самолётах, но и на танках нового поколения. Опять же – и рекламу отечественных вооружений там, куда приковано внимание всего мира, никто не отменял. И для конструкторов – отличная возможность доработать технику идеально под боевые условия.



Главное здесь – вопрос безопасности и испытуемой военной техники в том числе. А то с событиями 31 декабря на «Хмеймиме» есть определённые вопросы по поводу надёжности «бетонного забора». Война России и США: Под крышкой кипят бои и множатся жертвы



Комментарии наших читателей:



предки с Дона

Только в боевых условиях можно довести машину до практического совершенства. СУ-57 переброшены явно не керосин без цели сжигать, тут и авиации коалиции может "на орехи" достаться.



Касым

Скорее всего, испытывать на применение будут боеприпасы, работающие по земле. Ф-22 от Су-35С бегают. Су-57 остается свое БРЭО на "стелсах" проверить.



dr.star75

Спорное решение. А с учётом того, что безопасность на базе не 100%, можно потерять эти самолеты ещё на аэродроме.



Дикий хорёк

Вообще состав "эскадрильи", которая совершила перелёт, довольно внушительный. У меня зародилась смутная тревога, а не грядёт ли чего? Это конечно не "стратеги", но всё же. "Глаза и уши" да и увеличение количества истребителей - будем закрывать воздушное пространство, "выдавливать" коалицию из воздуха, или это страховка для Су-57? Ум-м, очень много самых разных мыслей.



В отрыв



Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436. Напомним, что Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации. Ранее такими двигателями, выпускаемыми производственным объединением «Мотор Сич», оснащались самолёты Бе-200 и Ан-148.







Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436



Можно, конечно, многократно заявлять о том, что Украина уничтожает свои промышленные предприятия, рубит сук, на котором сидит. Да только не ради ли всего этого и затевался проект под названием «майдан»? Все цели майданного кровавого спектакля поэтапно достигаются. И главная из них – экономический, политический и общественный отрыв от единой с Россией цивилизации. Что в конечном итоге от оторванного тела останется, - тех, кто затевал эту вакханалию, не волнует от слова совсем. После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева



Комментарии наших читателей:



Горный стрелок

Производить самолеты Ан -148 уже не будут. Двигатели нужны для плановых ремонтов и замены. Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится. Но и хорошего для него не много.



Балу

А разве двигатели Бе-200 не начали делать в Рыбинске?



инженер74

Их не в Рыбинске, а в Москве пытались делать. Но потом решили, что купить проще, потом ещё одноклассника - SAM-146 в Рыбинске запилили. Думаю, для Бе-200 чего-нибудь из линейки ПД-14 придумают, а Ан-148 и иже с ним, уйдут в историю, как проект "Как не надо делать!"



КВУ-НСвД

Результата сей пэрэмоги два : 1) Россия вынуждена искать выход из положения (импортозамещение или контрабанда) 2) Украина теряет деньги и сегмент производства , ибо эти движки мало ещё кому нужны . Т.е. мы преодолеваем трудности , а Украина себе их создаёт . Очередной шаг к последовательной реиндустриализации под сладким соусом санкций для "агрессора".



Не везде в России Волги, не везде Енисеи



В 2018 году к объединенной российской энергосистеме будут подключены сразу два новых атомных блока: 1-й энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 и 4-й энергоблок Ростовской АЭС. И если с первым все просто и понятно, новая станция возводится рядом с выводимой из эксплуатации Ленинградской АЭС, то в истории двух последних, ростовских, блоков было много политики, а потому она вышла очень увлекательной.







Зачем Россия спешно строит новые атомные станции



Если такой темп можно называть «спешным», то ради бога, конечно. Но, видимо, понятия спешности и скорости в последнее время существенно девальвировалось, если строительство одного энергоблока за несколько лет теперь именуется этими терминами. Если так, то получается, что в СССР атомные станции строились вообще с «космическими скоростями». Зачем? Так ещё дедушка Ленин рассказывал о «банальной» электрификации всей страны. А она у нас (страна) и по сей день в отдельных регионах нуждается в существенном увеличении электрогенерирующих мощностей. Ну и не везде есть Волги и Енисеи. Бандера вышел из «Минска»



Комментарии наших читателей:



Rostislav

Арбитражный суд в Гааге рассматривает споры исключительно с согласия правительств стран-участниц разбирательства. Только в этом случае стороны будут обязаны выполнять решение суда. Думаю, Москва никогда не согласится на такое разбирательство, как регулярно это делает Китай, отклоняя таким способом иски Вьетнама и других в отношении спорных островов.



vlad007

От Турецкого потока до Крыма планируется ответвление. Газа в Крыму будет достаточно.



Сибиралт

Интересная история. Сибирский газ мимо Сибири в Европу и Китай. А АЭС для поддержки того, что мимо своих конечных потребителей. Потом удивляемся, почему наши "жирные" бегут туда и своих детей-мажоров туда же на учёбу.



Monster_Fat

Прикольно то, что Россия строит "поток" в Турцию только на свои деньги - туркам он вообще по-фигу... у них Азербайджан в приоритете, "газпромовский" поток" - нужен туркам чисто для того, чтобы манипулировать как ценами в свою пользу, используя конкурентную "борьбу", так и давить на "заинтересованную в "потоке" Россию в своих политических целях...



Бег



МИД Украины в понедельник подал иск в арбитражный суд против России о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву.

«19 февраля 2018 года Украина подала свой меморандум в арбитражном суде против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе».



Канцлер назвала преемницу



МИД Украины: Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине



А ещё Украина готовит иск к России за «незаконную» добычу 7,2 млрд кубометров газа в Крыму на Черноморском шельфе. Иски, иски, иски... О том, чтобы поработать, в стране, который год сдерживающей агрессию, но не сдерживающей собственный словесный понос, никто в руководстве и не помышляет. Все им должны. Всех они засудят. А между тем, по оценкам международных экспертов, только за последние 2 года Украину покинуло 12% трудоспособного населения. Тяга к халяве у одних на фоне полнейшего безразличия к реальной судьбе страны является вещью заразной для других, а потому БЕГ продолжается.



Комментарии наших читателей:



Гигант мысли

Как всегда Украина хочет заграбастать всё на халяву, это у украинцев на генетическом уровне, что не съем, то надкушу.



Словак

Есть такой стоматолог, Путин его фамилия, есть ассистент - Шойгу. Могут и прикус исправить...



Vovanpain

Видно протрезвели и поняли, что мост на самом деле строится и не на Мосфильме



По интернет-голосованию?



Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" рассчитывает в этом году приступить к выполнению заказа на МиГ-35 для ВКС РФ.







Корпорация "МиГ" готова приступить к выполнению заказа Минобороны на МиГ-35



Иногда складывается впечатление, что МиГ-35 у нас собираются производить по результатам зрительского голосования. Какое решение наберёт больше «эсэмэсок» - так и поступят. И такое гадание на ромашке относительно целесообразности/нецелесообразности реализации проекта уже приводит к потере времени, а может привести и к потере энтузиазма. А сколько промышленных компаний уже рухнуло, пока обсуждали, как им «правильно войти в рынок и там не захлебнуться». Немецкие солдаты «сдержат Россию»?



Комментарии наших читателей:



okko077

Это не боевой самолёт, это голубь мира , пилотажный самолёт для развлечений....

Боевой самолёт это средство доставки оружия ( бомб , ракет......).

То , что он двухместный и " марку " надо сохранить - это понятно.А вот Дальность полета увеличивается на 500-600 км. - это означает, что боевой радиус увеличиться на 170 -200 км по сравнению с МИГ 29 - это критически мало?!Недаром малый радиус МИГ -29 это единственный , но критический недостаток самолёта и его недаром называли: истребитель завоевания превосходства над ближним приводом...

Может это ошибка? Наверное, нет! Недаром во всех открытых источниках нет информации о боевом радиусе МиГ-35....и эта сказка про бак вместо второго пилота...

А теперь прозревайте, данные из разных открытых источников о МиГ-35:

- вес пустого - 11000 кг ;

- вес снаряженного 17500 кг ;

- нормальный взлётный вес 17500 кг ;

- боевой радиус при нормальном взлётном весе 1000 км ;

- вес топлива во внутренних баках - 5350 кг...

Значит нормальный взлётный вес это даже почти без ракет, получается что вес снаряженного и нормальный залётный вес это одно и тоже? Так не бывает, господа шулеры....

Такой голубь мира или слишком "чистый" истребитель даже нам не нужен... Использовать его как ударный или корабельные невозможно...

НЕКСУС



У МиГ-35-Радиус действия с нормальной боевой нагрузкой: 1000 км

Дальность полёта без дозаправки: с ПТБ 3500 км

У МиГ-29-со 100 % топлива: 1430 км (то есть радиус порядка 800 км)

с 2 ПТБ: 2100 км

Теперь по массе...

У МиГ-35-пустого: 11000 кг PVP, или Тихая война против доллара

нормальная взлётная масса: 17500 кг

максимальная взлётная масса: 29700 кг

У МиГ-29-

пустого: 10900 кг

нормальная взлётная масса: 15180 кг

максимальная взлётная масса: 18480 кг

Далее, по скоростям..

У МиГ-35-

Максимальная скорость:

на высоте: 2560 км/ч

у земли: 1450 км/ч

У МиГ-29-

Максимальная скорость:

у земли: 1500 км/ч (М=1,26)

на высоте: 2450 км/ч (М=2,3)

Крейсерская скорость: 850 км/ч (М=0,8)

Это все притом, что 35-й хорошо тяжелее 29-го.

Tektor

Надо тяжёлый ударный дрон делать на базе МиГ-35 и выпускать массовым тиражом. Вместо пилотов с кабиной - топливные баки для увеличения скорости/дальности.



EvilLion

Если убрать пилота, там столько всего освобождается, что самолет уменьшается радикально, никаких баков вместо кабины не понадобится. Избыточно будет.



Звоните по «Атласу»



В газете «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщают о том, что в Минобороны решили начать выдачу мобильных телефонов отечественного производства тем офицерам ВС РФ, которые имеют доступ к секретной информации (документам особой важности с точки зрения военного потенциала страны). Речь идёт о мобильных устройствах М-663С «Атлас».







Командный состав ВС РФ начал получать защищённые отечественные мобильные телефоны "Атлас"



Чувства смешанные.



Защищённый телефон для командного состава – штука нужна. Но есть вопросы. Во-первых, ценовая политика. Объяснение есть: вроде как не на широкого потребителя рассчитаны, а потому и цена - за сотню тысяч. Но в том-то и дело, что производитель вполне мог быть заняться и выпуском волне бытовых гражданских моделей – без шифрований и прочих секретностей, которые рядовому пользователю мобильного устройства и не нужны. И покупали бы – да хотя бы ради поддержки отечественного производства. А тогда можно было бы, наладив процесс, и к оптимальным ценам прийти. «Синий кит» салафитов



Во-вторых, значит ли это, что командному составу теперь точно запретят на военных объектах пользоваться другими гаджетами? Ведь, как справедливо подметили читатели, – какой же толк, если два мобильника можно носить в разных карманах мундира?



Комментарии наших читателей:



oldseaman1957

Этот телефон для РАБОТЫ. Сэлфи, смайлики и другая разная белиберда не предусмотрены. Да и снаружи под Сваровски их отделывать тоже глупо. Главное - защита информации и удобство для работы.



фа2998

Вот наконец мы обошли Аппл - по цене! А интересно в другом кармане запрещается иметь другой крутой телефон. Если запрета нет - тогда деньги впустую тратим.



Турция против Сирии?



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне, сообщает турецкий телеканал NTV. Турция не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). Однако если они «будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит». И это, пол его словам, «действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата».



От ливанского издания «Al-Masdar News» поступила информация, что турецкая армия ведёт массированный артиллерийский обстрел Африна с целью помешать вводу сирийских войск в район.









Турция пригрозила Сирии войной Пятый год еврокошмара

Операция "Наблюдатель". Россия из первого ряда смотрит на столкновение Турции и США в САР? Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковойТурция пригрозила Сирии войнойОперация "Наблюдатель". Россия из первого ряда смотрит на столкновение Турции и США в САР?



Кроме того, командование вооружённых сил Турции опубликовало документ, в котором говорится о промежуточных результатах операции в районе Африна. Данные документа озвучил сам Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил, что при выполнении операции «Оливковая ветвь» с 20 января в районе Африна было нейтрализовано 1,6 тыс. представителей курдских «террористов».



Анкара, напомним, считает вооружённые курдские подразделения «террористическими». Таким образом, «султан» настроен решительно и от своих планов по военному противодействию курдам на сирийской территории отказываться не собирается.



Комментарии наших читателей:



СРЦ П-15

Турция пускает пыль в глаза американцам: ей намного выгоднее, чтобы курды оказались под властью Сирии. Тогда они не смогут выступать против Турции. Таким образом турки как бы показывают США, что они не воюют с курдами. Теперь, если Африн займут сирийцы, туркам можно будет перенаправить свои войска в другое место. Так потихоньку и перетекут все курды под крыло Асада! На кого тогда будут опираться США в Сирии? Вот такая, я думаю, многоходовочка!



Alex-a832

Поддерживаю ваше мнение. С самого начала всё больше напоминает спектакль для США и курдов. Если из суфлёрской будки спектаклем дирижирует Россия, то пройдёт всё гладко, не сцепятся. А если нет, то спектакль может выйти и с натуральным мордобитием.



Sefevi

А что, Турция должна спокойно смотреть, как курды могут уйти от справедливого возмездия? Если Асад занимался неизвестно чем, когда курды строили целые подземные города с использованием железобетона (их каждый день обнаруживают турецкие войска) явно не один год, когда курды изгнали войска Асада, когда курды поддерживали сепаратистов из РПК, сеющих смерть и разрушения в турецких городах, то будь готов к тому, что вместо тебя кто-то другой будет наводить порядок. Турки пока не используют всю свою огневую мощь. Так, они уже 4-5 дней стоят под Джиндересом, но никаких бомбардировок не проводят. Но если асадовцы придут курдам на помощь, то это уже будет означать тотальную войну, в которой Асаду явно ничего не светит. Не думаю, что Россия поддержит Асада в таком деле. Псков 23 февраля



Россия примет сторону Израиля



Если Иран нападёт на Израиль, Россия будет на стороне еврейского государства, заявил заместитель посла РФ в Тель-Авиве Леонид Фролов.



Обещание поддержать израильскую сторону дипломат сделал спустя несколько дней после инцидента с беспилотником на сирийско-израильской границе. «В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединённые Штаты будут на стороне Израиля: Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля», — сказал Фролов в интервью «Times of Israel».







В российском посольстве рассказали о действиях страны в случае нападения Ирана на Израиль



Напомним, в ночь на 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны с территории САР. В ответ были атакованы иранские объекты, расположенные в Сирии. С тех пор обстановка лишь накалилась…



Комментарии наших читателей:



LiSiCyn

Да всё правильно… Ключевые слова: «если Иран нападёт». На данный момент только Израиль проявляет агрессию…

А так — да… Любой агрессор виновен… Особенно если он в итоге проиграл.



Svarog

Хотелось бы услышать: а если Израиль нападёт, на чьей стороне будут наши дипломаты?



nikolaev

А Израиль и так нападает, когда ему вздумается.



dorz



А если в Сирии на американцев нападут инопланетяне, мы будем за США. Вы уж определитесь, батенька, вы за белых аль за красных.



самый главный

А вы будете за кого, если Монголия вероломно нападёт на Китай? Определяться надо быстро, а то монгольские армии сметут всё на своём пути!!!



Пятилетку — за три года!



Пятилетку — за три года! Американская «Армата» (в особых кавычках) будет построена на пятнадцать лет раньше задуманного. Американцы пойдут с опережением графика.



Дело в том, что и американцы, и европейцы признали: российская концепция развития бронетехники верна. Россия оказалась впереди своих главных оппонентов. Российская «Армата» пошла в серию, указывает Ю. Подоляка, а вот американцы планируют ввести в строй свой «аналог российской боевой платформы» не ранее, чем лет через десять. Европейцы — и того позже. Да и это одни лишь планы.







Американская «Армата»: приказано построить на 15 лет раньше



Между тем едва ли у Вашингтона получится создать что-то в рекордно короткие сроки. С другой стороны, есть один нюанс: на «гонку за лидером» созидатели не пожалеют долларов. Пентагон требует гигантского военного бюджета на будущий финансовый год.



Тем временем проектированием новой боевой платформы на замену «Леклеркам» и «Леопардам-2» озаботилась и Европа. Только у неё планы скромнее. Сейчас прорабатывается концепция новой боевой машины по программе Main Ground Combat System 2030+ (MGCS 2030+). Европейцы понимают, что ранее 2030 года они новый танк не получат. По сути, считает Подоляка, это повторение концепции «Арматы».



Однако к 2030 году столько всего может измениться, что все прогнозы лишены смысла. Ясно одно: в мире началась новая танковая гонка.



Комментарии наших читателей:



НЕКСУС

Не получится у американцев создать новую бронеплатформу в ближайшие лет 15. Танкостроение в США в упадке, достаточно вспомнить завод в Детройте. Я вообще сомневаюсь, что у них получится что-то путное создать даже за 15 лет. Не удивлюсь, если размещение такого заказа американцы передадут в руки немецких танкостроителей, а, возможно, в кооперации с израильтянами.



Лексус

Действительно, единственный державшийся до последнего танковый завод, принадлежавший фирме Cadillac Gage, закрыт, компетенция утрачена. Остаётся только перетянуть специалистов из других стран, со своим оборудованием.



raw174

Украинцев могут привлечь, у них есть ещё специалисты и оборудование, а главное, традиции и наработки… Адаптируют, американизируют и будут работать.



Танков им не хватит



По результатам завершившихся в Эстонии учений НАТО «Зимний лагерь 2018» военные Великобритании пришли к выводу, что одним из самых эффективных средств противодействия агрессивным планам, якобы имеющимся у России, будут мощные танковые соединения НАТО.



«Daily Star» сообщает, что британские военные пришли к такому выводу, проведя учения в условиях, максимально приближенных к боевым (температура: —19 градусов по Цельсию, расстояние: 150 км от границы России). В учениях участвовало 200 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger (вероятно, Challenger II, потому что Challenger с вооружения ВС Соединённого Королевства сняты), боевые машины пехоты CV9035 и Warrior, а также бронетранспортёры Pasi.







Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы



Вероятно, столь оптимистичные мысли о танках у британцев возникли потому, что в ходе учений «Зимний лагерь 2018» практически не было отказов техники из-за низкой температуры (одна из известных проблем Challenger II).



Однако воспроизвести реальное противостояние танковых армад в Европе в духе холодной войны будет крайне непросто. У европейских членов НАТО попросту не имеется такого количества бронетехники, как в 70-е годы прошлого столетия. В распоряжении той же Британии на сегодня не более четырёхсот далеко не совершенных машин Challenger II.



Комментарии наших читателей:



Зяблицев

Ничего нового! Идея столетней давности! Был такой немецкий деятель, талантливый, впрочем, вояка, один из пионеров моторизованных способов ведения войны, родоначальник подобной доктрины по прозвищу Быстроходный Хайнц! Так вот, где-то под Тулой ему указали на несовершенство его теории… А в районе Берлина поставили окончательно двойку!

Кстати, одно время командовал так называемой "Железной бригадой" в Латвии, где совершенствовал свою теорию танковых блицкригов. Историческая параллель, однако…



Варяг_0711

Евгений, моё почтение! Меня вообще умиляют такие военные "аналитики", как британцы (что-то из разряда "британские учёные доказали") и тем более такие "военспецы", как бывший гинеколог, а ныне проктолог, тьфу ты, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Это реально апогей немецкой военной мысли. Все эти Манштейны, Гудерианы, Готы, Роммели и прочие в гробу перевернулись, да что там — перевернулись, они там вертятся со скоростью ветряной мельницы, видя, во что превратились потомки Третьего рейха.

Впрочем, статья всё-таки бравурная, на месте автора я бы не был столь оптимистичен насчёт той же Германии, история, она, знаете, штука такая хитрая, повторяется часто. Если вспомнить состояние Рейхсвера в Веймарской республике, то оно было не лучше, чем в современном Бундесвере, тем не менее с приходом Гитлера к власти ситуация в корне изменилась. Германия за очень короткий срок создала такую военную машину, равной которой до 41-го года во всем мире не существовало. А появление в Германии фюрера 2.0 я бы не стал исключать в свете последних событий. Меркель со своей мигрантской политикой довела Германию до ручки, недовольство немцев всё больше, и этим вполне могут воспользоваться крайне правые. И где гарантия, что среди них нет нового фюрера? Учитывая промышленный потенциал Германии и то, что в случае нападения на Россию американцы не станут ставить немцам палки в колеса, я бы не был столь оптимистичен. Это с одной стороны.

А с другой стороны, английские военные аналитики, как я уже писал, не намного умнее своих собратьев, "британских учёных". Какая ещё, к чёрту, Прохоровка 2.0? При том, что НАТО будет иметь подавляющее превосходство в воздухе, ну по крайней мере количественное, вероятность нанесения ядерного удара в ответ на нападение на нашу страну увеличивается кратно. Нет, я не говорю, что наши будут махать ядерной дубинкой направо и налево, но в случае очевидного поражения в неядерном конфликте нам ничего другого просто не останется. В живых нас не оставят, а значит, и терять нам будет нечего. Так что на месте их "аналитиков" я озаботился бы одним единственным вопросом: а стоит ли вообще нападать на Россию?



sib.ataman

Варяг 0711, вы совершенно отстали от передовой военной мысли Западной Европы! Именно с помощью такой мягкой силы (вы только представьте себе, какими уникальными возможностями обладает бывший гинеколог-проктолог!) Запад будет сокрушать боевой дух грозного Ивана! Вы посмотрите, сколько уже МО в НАТО занимают "грозные львицы"! А широкое привлечение на службу дам — это что, просто так вам? Нет, с таким грозным противником нашим бойцам ещё не приходилось сталкиваться! Стрелять будет некогда, т. к. под каждым кустом им будет готов и стол, и дом. И жуткий бой под Прохоровкой очень даже возможен, если вся эта мягкая сила не поленится к нам нагрянуть. Да и бойцы наши, я думаю, будут вовсе не против. Главное, договориться, где и когда состоится встреча!



Выстоим ли?



Вопросы относительно итога вероятного столкновения между нашей единственной АУГ во главе с ТАКР «Адмирал Кузнецов» и одной или несколькими АУГ ВМС США с завидной регулярностью поднимаются нашими обозревателями и военными экспертами. От исхода такого противостояния, к примеру, в южной части Норвежского моря, будет зависеть незыблемость условной зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, установленной вокруг важнейших стратегических объектов Северного флота в Мурманской области.







Схватка за мурманскую зону A2/AD. Выстоим ли в столкновении с обновлённой АУГ во главе с «Gerald Ford» и командой?



В случае уничтожения одной или нескольких американских АУГ юго-восточнее острова Ян-Майен (Норвегия) Северный флот обезопасит свои стратегические узлы в северной части Мурманской области от массированных авиаударов палубной авиации ВМС США, действующей из Северной Атлантики. Дело в том, что суммарная глубина удара палубных многоцелевых истребителей F/A-18E/F «Super Hornet», использующих тактические крылатые ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER может составлять около 1900 км (средний радиус действия + плюс дальность ракеты JASSM-ER).



Комментарии наших читателей:



макс702

Вывод из статьи такой: надводный флот нам не нужен, в случае атаки АУГ всё сделают ВКС и подводная компонента ВМФ…



jjj

Вообще, сначала надо дать твёрдый ответ, до какой широты может действовать американская АУГ. Это вам не "Кузя".



Монархист

Помните такую пословицу: в Киеве дядя, а в огороде бузина? Так и у автора: он говорит о мурманской зоне и почему-то упоминает ЧФ,а он никак не привязан к СФ. Возможно, автор предлагает перебазировать ЧФ на прикрытие зоны А2/АD? Откуда у автора сведения, что у нашего "Кузи" имеются "Граниты"? На сайте мелькала инфа,что "Гранитов" уже у "Кузи" нет.



Пожалуйста, не покупайте у русских



Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга заявила о том, что Вашингтон обратился к зарубежным партнёрам с инициативой о необходимости отказываться от сделок в военно-технической сфере с Российской Федерацией. В первую очередь речь идёт о том, что США «отговаривают» третьи страны от закупок у России вооружений и военной техники. Если верить Науэрт, то к настоящему моменту «некоторые страны» уже отказались от сделок в военно-технической отрасли на сумму примерно в 3 млрд. долларов. Отмечено, что это связано с ранее введёнными санкциями в отношении ряда российских компаний оборонной сферы.







Госдеп США: Мы призываем зарубежные страны отказываться от закупок оружия у России



От «газовой войны» с Россией в Европе США перешли к глобальной экономической войне. США используют санкции против России в качестве элемента недобросовестной конкуренции теперь уже и на рынке вооружений, где Россия удерживает второе место.



Ранее, напомним, российский военпром сообщал о портфеле заказов на экспорт в размере около 47 млрд. долларов. Заказы расписаны на несколько лет вперёд.



Комментарии наших читателей:



Охотовед

Правильно. Тем более официальное заявление Госдепа — это уже шаг серьёзный!!! Такого ещё не было. Это не частное мнение какого-то чудака, а на секундочку — позиция страны! Ну а мы что??? Озаботимся, или где?



Владивосток1969

Вот она, экономическая война. При этом руководство страны вкладывает деньги в экономику главного противника. Предательство, господа.



Ratmir_Ryazan

Угомонитесь... И смотрите на всё шире... Россия (ЦБ, 80% прибыли которого непосредственно поступает в бюджет) вкладывает деньги в гособлигации США и зарабатывает на этом!!! Так, 106 млрд. в гособлигациях США сейчас приносят около 2,3-2,4% годовых, то есть США ежегодно выплачивают России 2,5 млрд. долларов одних купонов, чего хватит, например, на 1000 танков Т-90 в ГОД!!!

Кроме того, увеличение вложений в облигации США (как и других стран) происходит автоматически, так как ЗВР России постоянно пополняются, одним золотом на 200 тонн в год, пропорционально растут и вложения в облигации зарубежных стран (но не всех, а только надёжных стран ЕС, США)...

В общем, нам нужны запасы в долларах просто потому, что, например, то же оборудование для наших же предприятий, в том числе и ВПК, мы закупаем за валюту!!!



Я вам не Обама! Или Обама?



Дональд Трамп указал на свою непримиримо жёсткую позицию в отношении России. Мол, он не какой-нибудь там Обама. «Жёсткому» Трампу подпела пресс-секретарша Сара Сандерс, сообщившая миру, что её босс за первый год в Белом доме обходился с Россией «куда жёстче», чем мистер Обама за все восемь лет правления.



Трамп и его команда не принимают нынешнюю Россию ни под каким соусом, а потому вооружают Украину и набивают оружием европейские натовские государства. Западные аналитики объясняют жёсткую линию ещё и тем, что в России правит «царь», и нынешняя русская эпоха мрачнее даже эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно.







Проект «ЗЗ». С русскими царями надо обходиться жёстко!



Запад проводит «жёсткую линию» против России потому, что считает непредсказуемым не мистера Трампа, а Путина, который любит принимать решения единолично, без протоколов, лишних свидетелей и в особых покоях. Если во времена холодной войны США и Западная Европа научились вести дипломатию с русскими, то при Путине это умение как-то само собою рассосалось.



«Жёсткая» линия, от которой США не отступят, объясняется и тем, что эксперты и политики Запада, в том числе милитарист Трамп, не сомневаются: следующие шесть лет Россией снова будет править «царь». Очевидно, далее он назначит преемника — ведь так оно принято у нынешних царей.



При таком неприятном поведении русских Вашингтону остаётся только однообразная жёсткая реакция. И это означает, что точной, соответствующей обстоятельствам стратегии в отношении современной России у США и Евросоюза нет. Это можно доказать уже тем, что Трамп в отношении России в целом копирует политику Обамы — политику бесконечных санкций, конфликтной дипломатии и вооружения Европы. Ругая и обзывая Обаму и членов его команды, Трамп делает во внешней политике в точности то же, что делали они.



Комментарии наших читателей:



Uncle Lee

Меняется президент, но политика США не меняется в отношении и СССР, и России!



svp67

А вот интересно, когда США ударили "Томагавками" по Сирии, сколько часов заседал коллегиальный совет в США? Или Трамп принял решение единолично?



inkass_98

Какая-то каша в голове у буржуев. Если страна есть парламентская республика, то и решения принимаются коллегиально, а выражает их премьер, тем более это проявляется в случае коалиции разных партий. Если же в наличии имеется президентская форма правления, то и решения принимает президент единолично, так ему положено. А как эти решения готовятся, с кем обсуждаются — уже дело десятое.



Теренин

Да, похоже достали Россия и Путин англосаксов. В 90-е годы не каждый американец мог сказать, где находится Россия. Сейчас ни дня не могут без нас.



Кто не толстый, тот преступник



Дональд Трамп решил, что пришло время нарастить численность солдат в родной армии. Тем временем американцы решили нарастить свои животы. Теперь в армию идти некому: все слишком толстые.



На ближайшие пять лет власти США запланировали увеличение численности вооружённых сил. План Трампа, как всегда, далёк от реальности: набирать-то на службу почти некого. Об этом рассказал Брайан Бэндер в издании «Politico».



Белый дом скоро поймёт, что планы Трампа есть нечто, не соответствующее реальности ни в малейшей степени. Около 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. И первейшая причина, по которой молодой человек не годится в новобранцы, — ожирение. Многим мешает и криминальное прошлое. Короче говоря, кто не толстый, тот преступник!







Они ожирели и стали преступниками. В американскую армию некого брать



Специалисты в США бьют в набат: количество молодых американцев с избыточным весом бьёт рекорды. До того всё плохо, что армия даже предлагает снизить «стандарты» для рекрутов. Да что говорить: раздаются уже предложения брать в армию молодёжь с криминальным прошлым!



Похоже, Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию юных бандитов и толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности. Кто может поручиться за такого солдата? Во что превратится армия, если её начнут пополнять отбросы общества? Чем станут вооружённые силы, если их руководство раздаст винтовки и пулемёты уголовникам?



Комментарии наших читателей:



210окв

Чем дальше в лес, тем толще партизан?



Горный стрелок

Наберут они своих "рекрутов". Жиреют и снижают стандарты образования, ну а нам что? Мы-то как раз должны наоборот: повышать уровень образования и культуры и физкультуры тоже. Нас меньше, значит, мы должны быть здоровее и умнее.



slavaseven

Так жирдяи в армии быстро похудеют. Они могут даже спецпрограмму придумать: «Вступай в ряды американской армии, победи свои складки!»



3officer

Канцлер назвала преемницу Гроссмейстер в поддавки не играет

