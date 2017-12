Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр...» • 676 • Аналитика Почувствуй Новый год, Стёпа...



С Донбасса вернулись 76 российских офицеров из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня.









Россия вывела своих офицеров из Донбасса перед началом наступления

Донбасский «ответ Чемберлену»

Что «щупали» ВСУ во время начала вывода войск из Сирии? Вскипание обстановки на Донбассе получило интересную параллель

Украинцев попросили высказаться о возможном наступлении ВСУ на ЛДНР

Эта странная «донецкая» война



В общем, началось новое («сто тридцать пятое») перемирие на Донбассе традиционно: очередной канонадой с украинских позиций. «Прилетает» фактически по всей линии соприкосновения. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, жители Донбасса «должны почувствовать Новый год».



В этой связи предлагаем изменить формат перемирия на следующий вариант: непосредственно на линии соприкосновения усадить генерала Полторака под ёлкой со всем семейством – вот Новый год пусть и почувствует – первым...



Татьяна

Россия вывела своих военных наблюдателей с территории Украины, подконтрольной ВСУ, вынужденно правильно - из-за провокационных действий именно со стороны самих военнослужащих ВСУ!

ВСУ этому выводу возмущаются по той простой причине, что тогда и военные наблюдатели ВСУ должны быть выведены с территории ДЛНР! В таком случае шпионить ВСУшникам за действиями ВС ДЛНР будет значительно труднее. Да и веры веры ВСУшникам в их якобы миротворчестве со стороны ополченце ДЛНР и так особо не было!

В результате этого взаимного удаления со своих границ военных наблюдателей руки с обеих сторон для вооружённого будут развязаны не просто для нападения ВСУ на ДЛНР, но и для прямого ответного удара по вражьему ВСУ со стороны ВС ДЛНР.



a.s.zzz888

Идёт подготовка к осложнению обстановки перед выборами президента России... и мерикатосы ни перед чем не остановятся.



Eugraphus

Вряд ли ВСУ сделает такой подарок, как широкомасштабное наступление. Они, в свою очередь, ждут и не просто ждут, а постоянно провоцируют ЛДНР на активные действия. Чтобы кричать на весь мир о своём переднем крае борьбы с терроризмом. И под это просить помощь.



О прогнозах и космобомболётах



Новый российский дальний истребитель-перехватчик, именуемый в прессе как МиГ-41, сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса. Сенатор (экс-главком ВКС РФ) Виктор Бондарев:

«Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1 500 километров. Вооружить его планируется ракетой Р-37 класса "воздух-воздух", а также принципиально новыми ракетами».







Перспективный МиГ-41 станет самым быстрым

Палубный самолёт вертикального взлета. Планы Минобороны и опыт промышленности



Когда очередной чиновник (а тем более из состава бывших командующих или главнокомандующих) даёт прогнозы по ТТХ не созданного на данный момент вооружения, то это всегда вызывает определённое недоумение. Если есть заявление о том, что перспективный МиГ-41 станет к такому-то году самым быстрым, то почему-то сразу вспоминается присказка про эмира и осла Ходжи Насреддина. Это к тому, что заявить можно всё что угодно – вплоть до такого: «К 2075 году межпланетный космобомболёт третьего поколения ВКС РФ сможет эффективно подавлять магнитное поле Нептуна». А что? А вдруг...



a.s.zzz888

...таки дожить до этого события надо...



Scoun



Ага, и массой то ли 30 тонн то ли 60 тонн, длиной где-то 15-30 метров, эпр 0.2 или просто 2... Ждет ли нас новая Цусима

Огорчает, когда "сенаторы" вот так от балды цифрами кидаются. «Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1 500 километров»Ага, и массой то ли 30 тонн то ли 60 тонн, длиной где-то 15-30 метров, эпр 0.2 или просто 2...Огорчает, когда "сенаторы" вот так от балды цифрами кидаются.



Alexey-74

Даже комментировать нечего....то что появится возможно в 2028 году полнейший бред. Мы еще с Су-57 возимся, Миг-35 добиваем, а тут "как в сказке скрипнула дверь..."



Николай Р-ПМ

Интересная новость, но тема спорная. Часть статьи про то, что современный уровень позволяет достигать сввп высоких скоростей, нагрузки и дальности, на мой взгляд, упускает из внимания "ножницы" характеристик: дальность-полезная нагрузка, скорость-загрузка внешних подвесок, способ взлета-дальность. Обозначенные характеристики Як-41 больше позиционируют его как ударный самолет с возможностью вести оборонительный воздушный бой. Крыло малой площади на режимах взлета с разбегом и посадки не позволяет достичь хороших ВПХ - самолет вытягивают подъемные двигатели.

Несмотря на обозначенные недостатки, не могу не сказать о тактических преимуществах сввп- быстрота оперативной реакции на команду на взлёт, возможность одновременного взлета группы самолетов, возможность базирования на судах меньшего водоизмещения (были бы они ещё) . История авиации знает, когда комплексы с невысокими или относительно низкими ЛТХ эффективно применялись в бою благодаря тактике - вспомните бои МиГ-17 и F-4 во Вьетнаме.

По моему мнению, если сввп типа Як-41 у нас и появятся, то только для усиления группировки или придания ей дополнительной тактической гибкости. Возможно, по составу будут искать компромисс между МиГ-29 и гипотитетическим сввп. Не думаю, что наши будут замахиваться на машину больше 18-20 тонн.



Новые энергопроекты России



С 1 января США вводят очередную порцию антироссийских санкций, которые, как анонсирует западная пресса, в первую очередь будут направлены на «друзей Путина». Созданные в недрах американского Конгресса новые «чёрные списки» с подачи специалистов по внутренним «факторам» России ставят своей целью заронить зерно сомнений в тот более чем существенный процент россиян (согласно данным служб социологического мониторинга), собирающихся проголосовать за Владимира Путина 18 марта 2018 года.



Утро после выборов. Соратники Пучдемона победили в Каталонии



ХПП или антиХПП? Международные энергопроекты России на фоне страшилок о санкциях



И сразу же появились многочисленные товарищи, которые заявили, что от этих российских энергопроектов рядовому россиянину ни холодно ни жарко. Мол, всё «сожрут» проклятущие олигархи.



Рассуждения, в принципе, понятны. Олигархат действительно зажирел. Однако логика всё же кривовата. Ведь, если рассуждать именно так, то получается, что и все ранние энергопроекты не приносили и не приносят в госказну ни копейки – всё исключительно в карман толстосумов. Понятно, что говорить лозунгами – это модно и красиво, но лучше всё же ближе к реальности...



79807420129

Санкции - это для народа России, а прибыль - это для олигархов России и США.



Чичиков

Если поскрести по сусекам, то окажется, что многие плюют на санкции! Вот и "Siemens", поставит в Татарстан, для проекта "Нижнекамскнефтехим", турбины для парогазовой электростанции. А ещё два года назад, кричали, - "Накажем и вообще можем свернуть свою деятельность в России".



Лексус

На кошельке рядового гражданина РФ этот "ZoHER", в случае успешности проекта, никак не отразится. А вот если "прогорит" - Сечин из бюджета неустойку вытянет. А нам скажут: "Бизнес пострадал от санкций, ему нужно помочь". Проходили.



Первый Аляскинский фронт. Звучит!..



В следующем году Камчатку и Чукотку ожидают нешуточные нововведения. Принято решение о создании новой армии прикрытия в лице сил ВВС и ПВО. Армия будет создаваться на базе имеющихся подразделений и частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.



Донбасский «ответ Чемберлену»



Вы там, на Аляске, спите спокойно… Мы забор чиним



На самом деле, заявления о создании армий, похоже, в первую очередь направлены на то, чтобы наши горячо любимые партнёры испытали на себе то, что называется гонкой вооружений. В таком случае, министерству обороны рекомендуется почаще выступать с высказываниями официальных лиц о формировании не только новых армий (включая ударные), но также целых фронтов. Пятый Украинский, Первый Аляскинский. И это не говоря уже о Втором Вашингтонском хакерском фронте «ордена Трудового Красного знамени»... Глядишь, военный бюджет в США доведут с 700 млрд до 7 трлн со всеми, так сказать, вытекающими. В общем, так держать!..



rotmistr60

Информация об усилении обороноспособности страны всегда положительная и радует. В 90-е чуть не лишились армии, и это тот пример, который заставляет думать и принимать активные действия тем, кому это необходимо по должности.



a.s.zzz888

Есть у нас такое национальное: развалили, а теперь героически будем восстанавливать...



Аристарх Людвигович

Скорее создание массы генеральских должностей. Игра Шойгу с генералитетом. Всё в тему: дивизия неполного состава и полк - уже армия. Раньше командир бригады - это полковничья должность, сейчас - генерал-майор. В дивизии скоро станет вместо генерал-майора - генерал-лейтенант. Штабы, офисы, персональные BMW, денщики.



Рашнэйрфорс

Только при мне за 2009-2010год на ДВ были уничтожены следующие гарнизоны: Воздвиженка (Ту22м3) , Галёнки (Су-25), Соколовка( МиГ-31), Переясловка(Су-24), Возжаевка( Су-24мр), частично уничтожена Варфоломеевка (полк Су-24мр сокращён до аэ) , в связи с разгоном МРА в Монгохте сокращена эскадрилья Ту-22м3, стались лишь Ту-142 в составе 1аэ . Немногим ранее были уничтожены: Хороль, Спасск-Дальний, Золотая Долина, Гаровка, Орловка. На ДВ что от 11 армии осталось. И хотят ещё одну создать... НА БАЗЕ ЧЕГОООО??????? Елизово??? Да мы там каждый год бываем, там 1аэ раздолбанных Миг-31, да транспортная аэ. Монгохта - кастрированный полк, Николаевка - полноценный полк Ил-38, но они старые, в строю 6-7 бортов, пара Ил-18. Что ещё? Артём - транспортная аэ. Это все, что есть у авиации ТОФ. Это даже на дивизию не тянет, даже с учётом частей ПВО. Необходимо хотя бы 3-4 аэродрома восстановить в дополнение к тому что есть, техники туда нагнать ( допустим Дземги и Ц.угловая пересели на Су-35, а их Су-27СМ посадить на эти аэродромы, Хурба на Су-34 пересела, а их Су-24 на Курилы угнать, допустим, ну и.т.д.), тогда, пожалуй, можно говорить о создании ещё одного объединения ВВС и ПВО.



За заслуги перед Турцией



Маршрут газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящее время ведётся на участке от России до Турции по дну Чёрного моря, будет изменён: из Турции трубопровод пойдёт не в Грецию, а в Болгарию и далее в Румынию, Венгрию, Австрию.



Рельсы капитализма заводят Китай в тупик?



Маршрут «Турецкого потока» изменён?



Кто молодец? Болгары молодцы!.. Это ж надо обладать таким стратегическим мышлением (а то и – мЫшлением), чтобы отказаться от прямого газопровода из России и теперь одобрить газопровод из России через Турцию. Оно ж известно, болгары с турками – братья навек. Тут попахивает орденом для болгарских элит «За заслуги перед Турцией» I степени.



Avt

Во-первых - мы тянем до Турции, а уж кто и как у турок отсасывать газ будет - их забота; во-вторых - османы возвращаются на свои территории, контроль над которыми был утрачен с помощью России. Ну а поскольку те же болгары легли под USA, то вот пусть как-то они (США) и НАТО обеспечивают им «независимость и суверенность». Но с учётом депопуляции болгар, там реально по факту турецкий вилаят будет. Вспомнят ещё Живкова и его программу болгаризации этнических турок.



To be or not to be

Болгария один раз лоханулась из-за позиции хозяев на Западе и за океаном. А поток для неё это более 2 млрд зеленых прибыли в год и рабочие места...



PValery53

Раз греки отдали нашего человека на судилище в Америку, тогда получили от России "взаимную услугу".



камо грядеши

Главное, что сокращается наш транзит через Украину - постепенно, но неумолимо. Очень скоро их транзитные сети станут просто железным хламом. Словом, труба-дело...



Взгляд на перевооружение

Ни разу не промазали

Полная информация о том, что войдет в новую ГПВ 2018-2025, отсутствует, есть пока лишь размышления экспертов да интервью с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым, в котором он сообщил: «Также в рамках государственной программы вооружения продолжится поступление в состав Военно-морского флота новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием».







Военный флот России. Грустный взгляд в будущее



Безусловно, нам очень хотелось бы, чтобы экономика нашей страны позволяла утроить реальные доходы россиян, удесятерить число строящихся производств без закрытия действующих. И на этом фоне - создавать по 300 военных (надводных и подводных) кораблей ежегодно. Плюс по 500 самолётов непременно пятого поколения. С таких позиций взгляд в будущее действительно будет грустным. Однако если реалистично, то важнее – сохранить хотя бы тот темп перевооружения, который уже имеется. Как показывает практика, точечное обновление без «Уряяяя! Всех догоним и перегоним!» в военном плане нередко оказывается куда более эффективным. Меркель установила новый рекорд политической неопределённости в Германии



Chertt

При несопоставимых военных бюджетах США и России наша подводная составляющая ВМФ выглядит вполне достойно и перспективно. За что нашим морякам, ученым и конструкторам огромная благодарность.



Рюрикович

Главная проблема практически всех стран мира - финансирование и экономика. Строгать любые бредовые (и не только) идеи в металле способна на данный момент лишь одна страна в мире - Америка. Станок ФРС, печатающий зелёные фантики, плюёт на любые догмы экономики. Флот лишь заложник политической системы в стране и сопутствующей ей экономики.



Одиссей

В целом - почему грустный взгляд в будущее? Не выполнили ГПВ-20? Так у нас сейчас век PR, к сожалению, такие программы и не пишутся для того, чтобы их выполнять. Например, по сухопутным войскам ее не выполнили в не меньшей степени.

В России не будет океанского флота? Но Россия не мировой гегемон капмира как США и не социалистическая страна с первой экономикой мира как КНР, так исходя из каких производственных, кадровых и финансовых возможностей у нее должен быть океанский флот ? И для чего он ей?

Понятно, что лучше быть здоровым и богатым и я тоже хочу, чтобы у России было 20 атомных авианосцев и базы в Канаде, но сейчас это, увы, не реально.

Для флота в текущих условиях есть только две задачи - обеспечить развертывание РПКСН и охрану своей береговой линии и своих территориальных вод. Всё. И как приятная опция возможность атаковать «Калибрами» из прибрежной зоны. Исходя из этого и строятся корабли - и то пока, к сожалению, даже для решения этих ограниченных задач очень низкими темпами.

Для решения иных задач нужна иная политика и иная экономика.



Газовая перемога



Полуостров Ямал. Здесь произошло знаменательное событие – торжественная погрузка сжиженного газа с нового газового завода, построенного компанией «Новатэк» при участии Total, CNPC и Silk Road Fund. Право «нажать кнопку» было предоставлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Таким образом, первую очередь знаменитого проекта «Ямал СПГ» фактически можно считать запущенной.



Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона



Газовая победа России

Решение Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору. И кто победил?



А Пётр Алексеевич Порошенко после того, как Стокгольмский арбитраж озвучил решение, заявил о всеобъемлющей победе Украины на «газовом» фронте. При этом Пётр Алексеевич не сообщил, где в ближайшее время изыщет 2 млрд «зелёных» на погашение долга перед «Газпромом», которое Украине присудили... Не сообщил и того, как же после решение в Стокгольме быть с заявлениями «Украина не покупает российский газ»...



А так-то да, победа...



Nikolay73

новость хорошая спору нет, есть просто усталость от того, что всё хорошее касается нас совсем уж как-то опосредованно, мне на память пришёл случай – Остров, Псковская область, лет 5 назад, очередной этап газификации, проложен газопровод, нужна понижайка и разводка на маленькую улочку дворов 15, стоимость работ до участка, озвученная газовиками, 250-280 тыс. рублей на двор, по понятным причинам, улица не газифицирована и поныне... ( и присно и во веки веков), потому и нет оваций... и да, вы будете правы, когда скажете, что не надо тёплое с мягким, вот только хочется радоваться не только новым станциям метрополитена в Москве, а и, пусть не часто, дорогам в Ковде, паркам в Тьмутараканске и т.д.



Vlad.by

#ГероиСредиНас: повесть о настоящих людях

Вы сами-то что-нибудь произвели, занимались маркетингом, боролись за клиента? Не в масштабе деревни Гадюкино, а хотя бы на уровне частного ООО?

Рассуждать о высоких целях (отблагодарили англичан за что-то...) с дивана ах как легко.

Посчитайте цену этой благодарности, прикиньте себестоимость... Ничего личного, просто бизнес. Товарно-денежные отношения с расчетом на перспективу. Странные люди! Прибыльная сделка, на глазах у потенциальных покупателей, которых надо увести от конкурентов - это плохо?Вы сами-то что-нибудь произвели, занимались маркетингом, боролись за клиента? Не в масштабе деревни Гадюкино, а хотя бы на уровне частного ООО?Рассуждать о высоких целях (отблагодарили англичан за что-то...) с дивана ах как легко.Посчитайте цену этой благодарности, прикиньте себестоимость... Ничего личного, просто бизнес. Товарно-денежные отношения с расчетом на перспективу.



jolly deckhand

Там уже никто теперь не разберёт, кто, кому, за что и сколько должен. В Стокгольмском арбитраже вынесли, скорее, соломоново, чем справедливое, решение - ни вашим, ни нашим...



Кому рулить "Арматой"?..



Выступая на военной коллегии и касаясь итогов проверок в военных округах в 2017 году, министр обороны Сергей Шойгу в целом положительно оценил результаты. Однако в очередной раз министром было отмечено, что медленное освоение современной военной техники личным составом срочной службы – явление, которое никуда не делось, к сожалению.







Что страшнее для «Арматы»: «Джавелин» или ЕГЭ?



Понятно, что ЕГЭ – это лишь верхушка айсберга, наиболее, так сказать, узнаваемая постреформенная деталь современной образовательной системы. Однако проблема, понятно, не только (и даже не столько) конкретно в ЕГЭ, сколько именно в выстраиваемой системе, где аттестат и диплом (как бумажки) изначально оцениваются выше знаний, умений и навыков выпускников. Хотя какие ещё знания, умения и навыки?.. Теперь это всё обозвали умным словом «компетенции», а потому компетентны у нас, уже по определению, все выпускники. А потому «Армата», в понимании чиновников от образования, точно «поедет» - результаты-то на бумажке растут и растут...



Nikolaevich I В Каталонии опять победили сепаратисты

Э-хе-хе....подобные мысли и у меня в голове шуршат. Каждый раз, когда прочитываю очередную новость, где сообщается о поступлении очередной чудо-техники в войска, я задумываюсь: а кто эту чудо-технику будет эксплуатировать, обслуживать ?Откуда возьмётся достаточное число людей, достаточно образованных, чтобы быстро освоить технику в необходимом качестве? Когда-то таких мыслей не было, но в начале энтого тысячелетия появились...на фоне разговоров об "удивительной образованности" нынешнего поколения...

Сергей824

Расплачиваемся за популизм предшественников. Ведь ежу понятно, техника будет только усложняться, а срок службы взяли и сократили. Раньше и за полгода учебки не асы получались. Да, учебу в них тоже нужно менять, делать конкретной, интенсивной... Вспоминая свои первые 6 месяцев,могу утверждать,что можно уложиться в 3-4. Но было определено 6,вне зависимости от сложности специальности. В увеличении срока службы ничего страшного нет, только при одном условии- СОЛДАТ должен заниматься боевой подготовкой.



Rait





И все это при условии нормального обучения в части и соответствующего кандидата. Если вы не в курсе, то во многих частях нашей страны в ВЧ нормального обучения не проводится, я такое от отслуживших ребят слышал, что волосы дыбом вставали.



Это при условии что, у бойца категория годности А, а не как оно нередко бывает язвенник или сколиозник, которого проглядели военкомовские. Знаем мы, как они смотрят, что с призыва может на списание в первые месяцы 10% идти. ХПП или антиХПП? Международные энергопроекты России на фоне страшилок о санкциях



А сейчас, я хочу вам напомнить, армия недофинансирована. Поступают отзывы с указанием конкретных ВЧ, где новый призыв не могут одеть в форму, её просто нету. И так призывники 3 месяца, ничем не занимаясь ходят в "офиске", которую выдали в военкомате. Чему вы в таких условиях собираетесь учить? На чем? Соляра, патроны, довольствие, ПТУРы и тд. стоят денег. Немалых денег. А у нас сегодня вещевое довольствие только официально недофинансировано на 51%!!!! О каких двух годах службы и профессионалах может идти речь когда сегодня армия неспособна выдать бойцам форму и ботинки которые не разваливаются?! Так вот для того что бы сделать профессионала недостаточно и двух лет, и четырех, вам любой человек скажет, что за 2 года даже хорошую физ.форму набрать не выйдет. Это при условии, что мы говорим об идеальном новобранце. Все хотят быстро, но так не бывает. В современном мире обучение идет, пока боец способен учиться. Чтобы получить что-то годное, по-моему мнению, нужно около 5 лет даже для стрелка (автоматчика). За это время он получит основные (!!!) навыки необходимые для выполнения боевой задачи и соответствующую физическую форму. О чем-то более сложном и говорить не будем.И все это при условии нормального обучения в части и соответствующего кандидата. Если вы не в курсе, то во многих частях нашей страны в ВЧ нормального обучения не проводится, я такое от отслуживших ребят слышал, что волосы дыбом вставали.Это при условии что, у бойца категория годности А, а не как оно нередко бывает язвенник или сколиозник, которого проглядели военкомовские. Знаем мы, как они смотрят, что с призыва может на списание в первые месяцы 10% идти.А сейчас, я хочу вам напомнить, армия недофинансирована. Поступают отзывы с указанием конкретных ВЧ, где новый призыв не могут одеть в форму, её просто нету. И так призывники 3 месяца, ничем не занимаясь ходят в "офиске", которую выдали в военкомате. Чему вы в таких условиях собираетесь учить? На чем? Соляра, патроны, довольствие, ПТУРы и тд. стоят денег. Немалых денег. А у нас сегодня вещевое довольствие только официально недофинансировано на 51%!!!! О каких двух годах службы и профессионалах может идти речь когда сегодня армия неспособна выдать бойцам форму и ботинки которые не разваливаются?!



Тепловоз 44

Какие годы? Срочнику нафиг ничего не надо. Быстрей домой, поспать, пожрать, откосить от припашек.



Неожиданно: «Бастионы»!



В ходе боевых действий в Сирии армия РФ успешно опробовала разнообразные модели высокоточного оружия. Среди них был и противокорабельный комплекс «Бастион». Применение «Бастионов» в Сирии оказалось неожиданностью для американских экспертов.







Применение «Бастионов» в Сирии стало неожиданностью для американских экспертов



А ведь могли бы и не удивляться эксперты! Именно РЛС «Бастиона» «подсветили» теперь уже печально знаменитый американский эсминец «Дональд Кук» во время событий в Крыму в 2014 году. В результате американское командование спешно отозвало свой корабль от российских берегов.



НЕКСУС

То есть «Бастионы» успешно способны работать не только по морским целям, но и по объектам на суше. И что-то мне подсказывает, что дальность там не менее 600 км. А с принятием на вооружение «Циркона» вообще станет весело... Касса глобалиста



Шура пермский

Цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы. Из пушки по воробьям палят...



НЕКСУС

Все зависит от объекта. Понятно, что у «Бастионов» специализация иная, нежели работа по сухопутным стационарным объектам, но как приятное дополнение вполне себе годится.



Джедай

Наличие «Бастионов» в Сирии — такой тоненький намёк США и их шавкам.



Никакой паники, господа!



Американские аналитики, совсем не склонные к паникёрству, считают, что в ближайшие недели русские ударят бомбами по американским войскам в Сирии. Столь суровая тактика Москвы направлена на изгнание американцев из региона. Русские сами хотят срастись с местными феодалами, конкуренты в этом им не нужны. Другие аналитики указывают, что Путин куда лучше понимает природу современных военных вызовов, нежели мистер Трамп и конгрессмены.







Проект «ЗЗ». Бомбовый удар по американским войскам в Сирии: «разоблачён» хитрый план Кремля



Если верить американскому изданию «Washington Examiner», которое паникёров на работу не берёт, то русские ударят бомбами по сухопутному контингенту США в Сирии примерно под Новый год. Поднесут незадачливым янки этакий огневой подарочек от Деда Мороза. На русский удар Белый дом не ответит: Трамп закроет глаза на ближневосточные проделки Путина.



В подобный сценарий верится с большим трудом. То есть совсем не верится. Хотя бы уже потому, что русские в Сирии воюют с террористами, а не с американцами. Вероятно, не все американские эксперты об этом слышали. Кроме того, часть российских войск из Сирии выводится. По приказу Путина. Того самого Путина, который якобы сам даёт приказы командирам ВВС в Сирии.



Что же касается эффективных действий российской армии в Сирии, о которых тоже пишут американские аналитики, то наши военные свои умения действительно показали. На самом высоком уровне. Тут возражений не имеется!



Azim77

Каждый представляет себе по мере своей испорченности. Поэтому они так уверены, прямо "разоблачили". Т.к. сами так и сделали бы…

С другой стороны, вывод из этого: все-таки понимают, на чьей стороне инициатива и преимущество. И это хорошо.



Anyone

Вот не думал, что доживу до того момента, когда не мы будем обвинять США в империализме, а США будет обвинять нас. Прям весь шаблон порвался ))



rotmistr60

Если говорить откровенно, то этого желали бы многие, и не только в России, но и в других странах. За все то, что вытворяют американцы в Сирии, они рано или поздно должны понести ответственность. Однако есть одно «но», которое мешает это сделать: возможность перерастания в крупный вооружённый конфликт.



«Пэтриот» сплоховал, хотим С-400



Появились подробности заявления Саудовской Аравии о якобы перехваченной баллистической ракете хуситов, запущенной во вторник из Йемена. Как заявляет военный журналист Бабак Тахваи, ракеты американской системы ПРО Patriot, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, не смогли поразить хуситскую ракету.



По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.







Саудовская система ПРО Patriot не смогла перехватить хуситскую ракету



Кстати, СМИ Саудовской Аравии не впервые сообщают о якобы перехваченной хуситской ракете, на самом деле не долетевшей до цели. Так, в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда тоже была запущена баллистическая ракета, которую, как утверждалось, перехватили силы ПВО Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, заявляли, что смогли поразить цель ракетой.



Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.



В этой связи понятен интерес Саудовской Аравии к покупке у Москвы комплексов С-400.



Rusland

Боевая ничья!



СРЦ П-15

Хуситская ракета просто заблудилась среди леса противоракет, пущенных в её сторону!



79807420129

На анекдот похоже: то сбили, то не сбили, то ракета не долетела. А была ли вообще ракета?



Инвестиции в нефтедобычу прекратить!



Некоторые страны, до последнего времени обладавшие важнейшими позициями на нефтяном и газовом рынке мира, всё чаще задумываются о том, чтобы снизить зависимость своих экономик от экспорта этих видов сырья. На днях о желании прекратить в перспективе инвестиции в нефтегазовый сектор заявил суверенный пенсионный фонд Норвегии. Компания Norges Bank Investment Management (NBIM), которая управляет фондом, направила соответствующее предложение в правительство Норвегии.



О том, что пора завязывать с «нефтяной зависимостью», сегодня заявляют и в странах Персидского залива. Власти ОАЭ предусмотрительно инвестировали и инвестируют сегодня вырученные от продажи нефти средства в развитие туристической отрасли, в итоге чего туризм стал источником огромных доходов для государства. Нефтяные ресурсы закончатся, а песчаные пляжи, шикарные отели и даже горнолыжный курорт в жаркой пустыне останутся.



О планах соскочить с «нефтяной иглы» заявляют и власти Саудовской Аравии. Конечно, здесь ситуация сложнее, чем в ОАЭ, учитывая и большую численность населения, и большую территорию. Но и Саудовская Аравия всё активнее стремится инвестировать средства в развитие других направлений экономики.







Соскочить с нефтяной иглы: Норвегия, Эмираты… Кто следующий?



Деятельность преуспевающих экспортёров нефти и газа могла бы стать примером для России, сильно зависимой от экспорта минерального сырья. Глядя на страны, которые сумели эффективно диверсифицировать свою экономику и строят планы на будущее, Москва могла бы тоже подумать на тему снижения зависимости экономики от экспорта природных ресурсов. Они не бесконечны! Да и ценовые колебания на мировом рынке нефти немедленно сказываются на федеральном бюджете и курсе рубля, а заодно и на толщина кошельков граждан.



Сан Саныч

Как ни крути, а нефть и газ не бесконечны, а с учетом того, что возобновляемая энергетика уже сейчас способна конкурировать с традиционными источниками энергии, те страны, которые отказываются от нефтяной иглы, достойны уважения, и чем скорее это сделать, тем лучше.



vladimirvn

Стесняюсь спросить: а мы свой пик нефтяного рассвета, рая и благополучия уже прошли? Если да, то я как-то его не заметил. Или у нас все это впереди? Кстати, хорошая морковка для ослика перед выборами.

Смотришь на "нефтяное проклятие" Норвегии, Саудовской Аравии, и думы нехорошие в голову лезут. Почему у нас не так?



Nikolay73

Есть одно, что меня в этом удивляет: они ценят себя, свои ресурсы, своих стариков, своих заключённых наконец, и при всём этом они такие же люди. Общности и взаимного уважения нам не хватает, а с газом, нефтью и прочим у нас всё в порядке...



Джонсон, езжай в КНДР!



Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сделал любопытное заявление. Вспомнил Пелопонесскую войну 431—404 гг. до нашей эры. Сравнил Россию с древней Спартой, а свою страну и США — с Афинами.



В интервью газете «Sunday Times» мистер Джонсон сообщил: «Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Мне было очевидно, что Афины и их демократия, открытость, культура и цивилизация являются аналогом США и Запада. Россия мне казалась закрытой, недружелюбной и антидемократичной, как Спарта».







Россия — Спарта, а вы кто?



Много чего ещё наговорил министр, но среди российских политиков именно эта аналогия вызвала вполне справедливую иронию. По словам заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы Алексея Чепы, глава британского МИДа «достаточно плохо знает и прошлую, и современную историю». Депутат также отметил, что не стоило делать таких сравнений накануне визита в Москву.



Это, заметим, абсолютно верно. Иначе получается, что ты едешь в Москву, чтобы поссориться. Впрочем, дальше ссориться просто некуда.



Кстати, если Россия «закрытая», как туда попадают иностранные персонажи вроде Джонсона? И не попробовать ли Джонсону съездить в Северную Корею?



Hoc vince

"Россия — Спарта, а вы кто?"

Кто-то в Интернете назвал Запад «Содомом и Гоморрой». Тогда Россия — Ноев ковчег!



Сергей-svs

Любят же англосаксы выставлять себя белыми и пушистыми. Мы — злобные и дикие спартанцы, а они — верх демократии, хотя всю историю только за счёт порабощения и колонизации жили! А Борису стоило бы как-то поосторожнее историческими сравнениями разбрасываться, ведь общеизвестно, что по итогам войны Афины потерпели поражение и уступили Спарте гегемонию в регионе!

P. S. Главное, чтобы нам самим в Афины не превратиться, где все решали только демократы-либералы, а в итоге всё равно страну прос…али!



Башибузук

Очень в строку у Бориса нашего, недоспартанца-афинянина, получилось.

Мне очень нравится такое сравнение — нас со Спартой.

Во-первых, в Пелопонесском союзе выиграли именно Спарта с союзниками (Коринф, Фивы).

А во-вторых, демократы и толерастные "радужные" с примкнувшими жовто-блакитными — это именно и есть те, из Афинского союза.

При этом мы не будем акцентировать внимание на "боевом братстве" фиванского войска, потому что в афинском войске практиковалось то же самое. И даже как бы еще хлеще.

Хотя они там все друг друга стоили. Кроме спартанцев.

Интересно мне, почему Боря не сравнил нацистскую Германию со Спартой, у тех же фашистов евгеника была куда как более серьёзно поставлена. О, совсем забыл: так и Голландия сейчас тем же увлекается, специальные гробики для эвтаназии придумали.

Да, невнимательно он читал Пелопонесскую войну. По комиксам, вероятно.



А не позвать ли нам русских?



Президент Сербии Александр Вучич, совершающий визит в Россию, сделал заявление относительно вопросов диалога с Косово. Напомним, что и Белград, и Москва не признают независимость края Косово, считая его неотъемлемой частью Сербии. В то же время западные «партнёры» Сербии настойчиво продвигают мысль о том, что Белграду необходимо признать косовский суверенитет, что якобы откроет сербам путь в Европейский союз.



В ходе встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко Вучич высказался о том, что Россия могла бы принять участие в будущих переговорах между Белградом и Приштиной в качестве посредника: «У нас есть определенные договоренности, если будут конфликты. Для примирения формат посредников будет расширяться между сербами и албанцами, между Белградом и Приштиной. Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником, и президент Путин согласился».



По словам Вучича, Сербия попросит Россию включиться в диалог в качестве посредника, если косовские албанцы будут настаивать на том, что участниками переговорного процесса должны стать Соединённые Штаты Америки.







Сербский президент: Если албанцы позовут США, мы позовём Россию



Ранее, напомним, Вучич встретился с Владимиром Путиным, а также с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь шла об углублении сотрудничества в вопросах безопасности и торговли. По словам президента Сербии, российско-сербский товарооборот в 2016 году составил 2,3 млрд. долларов, а нынче имеется тенденция к росту. Сербы заинтересованы и в участии в "Турецком потоке", который поведёт газ на юг Европы. Стало быть, идея позвать русских родилась не с бухты-барахты…



Миханище

Правильно!!! И тогда как в молодости: автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд, к Ла-Маншу!!!!!!



210окв

Я думаю, что у нас это переведено на другой уровень. И ничего не холодит. Работает микроклимат в бункере и впереди пульт с кнопками и ключом…



Лексус

От нас ждут помощи. Причём бесплатно. А сами за денежку европейские вертолёты Airbus Helicopters H145M недавно купили.



Сергей-svs

История Сербии — это история борьбы за свободу и независимость. За свою историю Белград был завоёван 40 армиями, и 38 раз отстраивался заново. Россия всегда поддерживала сербов: и в 19, и в 20 веке, а русские добровольцы в балканских войнах всегда воевали на стороне Сербии. И сербы это до сих помнят. Сербы никогда ни на кого не надеялись, кроме России. Не зря говорят, что русские и сербы — братья навек.



Ни себе, ни людям



Болгария временно приостановила сделку стоимостью 81,3 миллиона левов (более 49 миллионов долларов) с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Предмет сделки — ремонт реактивных истребителей в связи. Приостановка связана с жалобой, поданной украинской госкомпанией «Укринмаш», сообщил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов в среду.



Болгария считает РСК "МиГ" единственной компанией, способной выполнить необходимые работы, и не приглашала поучаствовать в сделке другие компании.



«Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор», — приводит слова Каракачанова агентство «Рейтер».







Болгария приостановила сделку с Россией по «МиГам» из-за Украины



Напомним, ранее сообщалось, что власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием пятнадцати истребителей МиГ-29.



Поступило и ещё одно заявление Каракачанова, связанное уже с предполагаемым выяснением причин действий Киева.



«Нам ещё предстоит выяснить, каковы причины этого действия: какие-то политические или экономические мотивы тех, кому не нравится решение министерства не искать посредников, в отличие от предыдущих сделок о ремонте МиГ. Это ещё предстоит уточнить, и я надеюсь, что компетентные органы выполнят свою работу. Но на практике это возвращает нас на 3 месяца назад», — цитирует Каракачанова «Апостроф». По словам болгарского министра обороны, «Укринмаш» не имеет ни лицензии, ни возможностей ремонтировать МиГ-29.



Ни себе, ни людям — вот как можно охарактеризовать действия украинских жалобщиков!



Михаил м

От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.



dubovitskiy.1947

Уже скоро в сортир будут ходить с санкциями из Брюсселя. Чего им с удовлетворением желаю.



kapitan92

Турция — член НАТО!!! Приняла решение купить комплексы ПВО С-400!!!

Там есть лидер. Болгария в очередной раз не знает, куда приткнуться, чтобы не прогадать.



pytar

Приняла так приняла! В чем проблема? В Турции не закон решает, а султан Эрдоган! Лидер, как говорите! Есть такие страны, где разные сорта Кимов правят единолично!

А у нас всё по-другому… Мы никаких лидеров и авторитетов не признаём! Были у нас такие полвека! Хватит! Болгария — парламентская республика!



Джо защитит Америку



По данным осведомлённых американских источников, русские планируют примерно к 2026 году нарастить число маломощных ядерных боеприпасов, которые подойдут для применения в локальных конфликтах. Вывод экспертов: ради войны Москва расширяет арсенал тактического ядерного оружия.



Мистер Джо Байден, ранее трудившийся на должности вице-президента, призвал всех американцев пойти в бой с Путиным. Пришло время, считает он, защитить родную Америку от «Путина и его дружков»!



Видимо, под Новый год возмущённый американский народ во главе с мистером Байденом пойдёт отражать русскую угрозу… пардон, сражаться с «дружками Путина».







Голоса Пентагона: ядерная война состоится в 2026 году, её развяжут русские

Проект «ЗЗ». Новогодняя война

Джо Байден в бой зовёт. Американский народ поднимется на битву с Путиным



И ещё немного военных и прочих ужасных новогодних прогнозов.



На сайте «Bloomberg» вышел новый «Гид пессимиста» («The Pessimist’s Guide»). В чёрных карточках приведён перечень жутких событий, которые якобы случатся в обозримом будущем. Период мрачного прогноза — 2018-2028 гг. «Пессимистическому гиду» можно было бы дать такое название: «Япония с ядерными ракетами, а русские с Набиуллиной в Кремле».



Среди основных тем футурологов: Токио обзаведётся ядерными ракетами; социальная сеть «Фейсбук», а с ним и «Твиттер» будут похоронены под шквалом фейковой информации; править Россией будет Набиуллина; банковская система развалится под мощным напором биткоинов; нефть будет стоить всего десять баксов за бочку. А вот самое главное для Америки: мистер Трамп в Соединённых Штатах будет избран на второй срок!



При таких сценариях верить в стабильность политической ситуации в мире действительно не приходится. Но Россия, конечно, выживет. Вопреки всем пессимистическим прогнозам.



Тот же ЛЕХА

Черт… Сижу тут, калякаю над планом атаки на Вашингтон. Стол маленький… Первая ударная дивизия не умещается. Танки на полу разместил. Ракеты в сортир засунул, чтобы противник самолётами не разбомбил. Ын под кроватью со своими нуреками прячется. Утром начну атаку… Как бы ЦРУ не раскрыло мои планы атаковать США… Пойду шторы закрою на окнах и двери законопачу.



Татьяна

Примечательно, что Джо Байден выполз наружу снова именно сейчас, когда ситуация во власти в самом Киеве может поменяться в связи с выступлениями сторонников Саакашвили против Порошенко.

А кто такой Байден? Да это тот самый, который малость уже тоже порулил в Украине в 2014 году в духе своей американской демократии — за свои собственные газовые капиталы в Украине, в районе ЛДНР, под которыми находится крупное Юзовское газовое месторождение, открытое ещё с советских времён. Договор властей Украины с «Шелл» и «Шеврон» об аренде этого месторождения на 50 лет и более ещё никто не отменял. Но реализовать его мешает само существование населения ЛДНР на юго-востоке Украины.



rotmistr60

«Ядерная война состоится в 2026 году, её развяжут русские». А почему не в 2018 г.? Гулять так гулять! Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Наверное, американский обыватель стал более спокойно относиться к "российской угрозе", поэтому специалисты-аналитики решили подогреть прокисающий супчик из российских угроз.



inkass_98

Молодцы американцы, быстренько всё перевернули с ног на голову, сами себя напугали и обвинили во всем Россию.

Читаем теперь правильно их писанину: Трамп выступит в 2018 г. с новой стратегией развития ЯО, отрицающей прежнюю политику Обамы по сдерживанию развития ядерных сил. В ответ на это Россия, может быть, будет вынуждена отойти от строгого соблюдения положений договора СНВ-2010 и предыдущих договоров СНВ.

При этом продолжится плановая замена стратегических ракет в количестве 400 шт. на период 2012-2022 гг., т.е. вывод "Воеводы" и "Тополя" и замена их на "Сармат" и "Ярс" при сохранении имеющегося на них количества боеголовок.

Вот так ловким движением руки и языка можно элегантно свалить с больной головы на здоровую, обеспечив себе Ниагару денежных средств для увеличения расходов на ЯО.



*«А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр...» — фраза из кинофильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» С Донбасса вернулись 76 российских офицеров из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня.В общем, началось новое («сто тридцать пятое») перемирие на Донбассе традиционно: очередной канонадой с украинских позиций. «Прилетает» фактически по всей линии соприкосновения. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, жители Донбасса «должны почувствовать Новый год».В этой связи предлагаем изменить формат перемирия на следующий вариант: непосредственно на линии соприкосновения усадить генерала Полторака под ёлкой со всем семейством – вот Новый год пусть и почувствует – первым...Новый российский дальний истребитель-перехватчик, именуемый в прессе как МиГ-41, сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса. Сенатор (экс-главком ВКС РФ) Виктор Бондарев:«Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1 500 километров. Вооружить его планируется ракетой Р-37 класса "воздух-воздух", а также принципиально новыми ракетами».Когда очередной чиновник (а тем более из состава бывших командующих или главнокомандующих) даёт прогнозы по ТТХ не созданного на данный момент вооружения, то это всегда вызывает определённое недоумение. Если есть заявление о том, что перспективный МиГ-41 станет к такому-то году самым быстрым, то почему-то сразу вспоминается присказка про эмира и осла Ходжи Насреддина. Это к тому, что заявить можно всё что угодно – вплоть до такого: «К 2075 году межпланетный космобомболёт третьего поколения ВКС РФ сможет эффективно подавлять магнитное поле Нептуна». А что? А вдруг...С 1 января США вводят очередную порцию антироссийских санкций, которые, как анонсирует западная пресса, в первую очередь будут направлены на «друзей Путина». Созданные в недрах американского Конгресса новые «чёрные списки» с подачи специалистов по внутренним «факторам» России ставят своей целью заронить зерно сомнений в тот более чем существенный процент россиян (согласно данным служб социологического мониторинга), собирающихся проголосовать за Владимира Путина 18 марта 2018 года.И сразу же появились многочисленные товарищи, которые заявили, что от этих российских энергопроектов рядовому россиянину ни холодно ни жарко. Мол, всё «сожрут» проклятущие олигархи.Рассуждения, в принципе, понятны. Олигархат действительно зажирел. Однако логика всё же кривовата. Ведь, если рассуждать именно так, то получается, что и все ранние энергопроекты не приносили и не приносят в госказну ни копейки – всё исключительно в карман толстосумов. Понятно, что говорить лозунгами – это модно и красиво, но лучше всё же ближе к реальности...В следующем году Камчатку и Чукотку ожидают нешуточные нововведения. Принято решение о создании новой армии прикрытия в лице сил ВВС и ПВО. Армия будет создаваться на базе имеющихся подразделений и частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.На самом деле, заявления о создании армий, похоже, в первую очередь направлены на то, чтобы наши горячо любимые партнёры испытали на себе то, что называется гонкой вооружений. В таком случае, министерству обороны рекомендуется почаще выступать с высказываниями официальных лиц о формировании не только новых армий (включая ударные), но также целых фронтов. Пятый Украинский, Первый Аляскинский. И это не говоря уже о Втором Вашингтонском хакерском фронте «ордена Трудового Красного знамени»... Глядишь, военный бюджет в США доведут с 700 млрд до 7 трлн со всеми, так сказать, вытекающими. В общем, так держать!..Маршрут газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящее время ведётся на участке от России до Турции по дну Чёрного моря, будет изменён: из Турции трубопровод пойдёт не в Грецию, а в Болгарию и далее в Румынию, Венгрию, Австрию.Кто молодец? Болгары молодцы!.. Это ж надо обладать таким стратегическим мышлением (а то и – мЫшлением), чтобы отказаться от прямого газопровода из России и теперь одобрить газопровод из России через Турцию. Оно ж известно, болгары с турками – братья навек. Тут попахивает орденом для болгарских элит «За заслуги перед Турцией» I степени.Полная информация о том, что войдет в новую ГПВ 2018-2025, отсутствует, есть пока лишь размышления экспертов да интервью с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым, в котором он сообщил: «Также в рамках государственной программы вооружения продолжится поступление в состав Военно-морского флота новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием».Безусловно, нам очень хотелось бы, чтобы экономика нашей страны позволяла утроить реальные доходы россиян, удесятерить число строящихся производств без закрытия действующих. И на этом фоне - создавать по 300 военных (надводных и подводных) кораблей ежегодно. Плюс по 500 самолётов непременно пятого поколения. С таких позиций взгляд в будущее действительно будет грустным. Однако если реалистично, то важнее – сохранить хотя бы тот темп перевооружения, который уже имеется. Как показывает практика, точечное обновление без «Уряяяя! Всех догоним и перегоним!» в военном плане нередко оказывается куда более эффективным.Полуостров Ямал. Здесь произошло знаменательное событие – торжественная погрузка сжиженного газа с нового газового завода, построенного компанией «Новатэк» при участии Total, CNPC и Silk Road Fund. Право «нажать кнопку» было предоставлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Таким образом, первую очередь знаменитого проекта «Ямал СПГ» фактически можно считать запущенной.А Пётр Алексеевич Порошенко после того, как Стокгольмский арбитраж озвучил решение, заявил о всеобъемлющей победе Украины на «газовом» фронте. При этом Пётр Алексеевич не сообщил, где в ближайшее время изыщет 2 млрд «зелёных» на погашение долга перед «Газпромом», которое Украине присудили... Не сообщил и того, как же после решение в Стокгольме быть с заявлениями «Украина не покупает российский газ»...А так-то да, победа...Выступая на военной коллегии и касаясь итогов проверок в военных округах в 2017 году, министр обороны Сергей Шойгу в целом положительно оценил результаты. Однако в очередной раз министром было отмечено, что медленное освоение современной военной техники личным составом срочной службы – явление, которое никуда не делось, к сожалению.Понятно, что ЕГЭ – это лишь верхушка айсберга, наиболее, так сказать, узнаваемая постреформенная деталь современной образовательной системы. Однако проблема, понятно, не только (и даже не столько) конкретно в ЕГЭ, сколько именно в выстраиваемой системе, где аттестат и диплом (как бумажки) изначально оцениваются выше знаний, умений и навыков выпускников. Хотя какие ещё знания, умения и навыки?.. Теперь это всё обозвали умным словом «компетенции», а потому компетентны у нас, уже по определению, все выпускники. А потому «Армата», в понимании чиновников от образования, точно «поедет» - результаты-то на бумажке растут и растут...В ходе боевых действий в Сирии армия РФ успешно опробовала разнообразные модели высокоточного оружия. Среди них был и противокорабельный комплекс «Бастион». Применение «Бастионов» в Сирии оказалось неожиданностью для американских экспертов.А ведь могли бы и не удивляться эксперты! Именно РЛС «Бастиона» «подсветили» теперь уже печально знаменитый американский эсминец «Дональд Кук» во время событий в Крыму в 2014 году. В результате американское командование спешно отозвало свой корабль от российских берегов.Американские аналитики, совсем не склонные к паникёрству, считают, что в ближайшие недели русские ударят бомбами по американским войскам в Сирии. Столь суровая тактика Москвы направлена на изгнание американцев из региона. Русские сами хотят срастись с местными феодалами, конкуренты в этом им не нужны. Другие аналитики указывают, что Путин куда лучше понимает природу современных военных вызовов, нежели мистер Трамп и конгрессмены.Если верить американскому изданию «Washington Examiner», которое паникёров на работу не берёт, то русские ударят бомбами по сухопутному контингенту США в Сирии примерно под Новый год. Поднесут незадачливым янки этакий огневой подарочек от Деда Мороза. На русский удар Белый дом не ответит: Трамп закроет глаза на ближневосточные проделки Путина.В подобный сценарий верится с большим трудом. То есть совсем не верится. Хотя бы уже потому, что русские в Сирии воюют с террористами, а не с американцами. Вероятно, не все американские эксперты об этом слышали. Кроме того, часть российских войск из Сирии выводится. По приказу Путина. Того самого Путина, который якобы сам даёт приказы командирам ВВС в Сирии.Что же касается эффективных действий российской армии в Сирии, о которых тоже пишут американские аналитики, то наши военные свои умения действительно показали. На самом высоком уровне. Тут возражений не имеется!Появились подробности заявления Саудовской Аравии о якобы перехваченной баллистической ракете хуситов, запущенной во вторник из Йемена. Как заявляет военный журналист Бабак Тахваи, ракеты американской системы ПРО Patriot, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, не смогли поразить хуситскую ракету.По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.Кстати, СМИ Саудовской Аравии не впервые сообщают о якобы перехваченной хуситской ракете, на самом деле не долетевшей до цели. Так, в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда тоже была запущена баллистическая ракета, которую, как утверждалось, перехватили силы ПВО Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, заявляли, что смогли поразить цель ракетой.Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.В этой связи понятен интерес Саудовской Аравии к покупке у Москвы комплексов С-400.Некоторые страны, до последнего времени обладавшие важнейшими позициями на нефтяном и газовом рынке мира, всё чаще задумываются о том, чтобы снизить зависимость своих экономик от экспорта этих видов сырья. На днях о желании прекратить в перспективе инвестиции в нефтегазовый сектор заявил суверенный пенсионный фонд Норвегии. Компания Norges Bank Investment Management (NBIM), которая управляет фондом, направила соответствующее предложение в правительство Норвегии.О том, что пора завязывать с «нефтяной зависимостью», сегодня заявляют и в странах Персидского залива. Власти ОАЭ предусмотрительно инвестировали и инвестируют сегодня вырученные от продажи нефти средства в развитие туристической отрасли, в итоге чего туризм стал источником огромных доходов для государства. Нефтяные ресурсы закончатся, а песчаные пляжи, шикарные отели и даже горнолыжный курорт в жаркой пустыне останутся.О планах соскочить с «нефтяной иглы» заявляют и власти Саудовской Аравии. Конечно, здесь ситуация сложнее, чем в ОАЭ, учитывая и большую численность населения, и большую территорию. Но и Саудовская Аравия всё активнее стремится инвестировать средства в развитие других направлений экономики.Деятельность преуспевающих экспортёров нефти и газа могла бы стать примером для России, сильно зависимой от экспорта минерального сырья. Глядя на страны, которые сумели эффективно диверсифицировать свою экономику и строят планы на будущее, Москва могла бы тоже подумать на тему снижения зависимости экономики от экспорта природных ресурсов. Они не бесконечны! Да и ценовые колебания на мировом рынке нефти немедленно сказываются на федеральном бюджете и курсе рубля, а заодно и на толщина кошельков граждан.Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сделал любопытное заявление. Вспомнил Пелопонесскую войну 431—404 гг. до нашей эры. Сравнил Россию с древней Спартой, а свою страну и США — с Афинами.В интервью газете «Sunday Times» мистер Джонсон сообщил: «Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Мне было очевидно, что Афины и их демократия, открытость, культура и цивилизация являются аналогом США и Запада. Россия мне казалась закрытой, недружелюбной и антидемократичной, как Спарта».Много чего ещё наговорил министр, но среди российских политиков именно эта аналогия вызвала вполне справедливую иронию. По словам заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы Алексея Чепы, глава британского МИДа «достаточно плохо знает и прошлую, и современную историю». Депутат также отметил, что не стоило делать таких сравнений накануне визита в Москву.Это, заметим, абсолютно верно. Иначе получается, что ты едешь в Москву, чтобы поссориться. Впрочем, дальше ссориться просто некуда.Кстати, если Россия «закрытая», как туда попадают иностранные персонажи вроде Джонсона? И не попробовать ли Джонсону съездить в Северную Корею?Президент Сербии Александр Вучич, совершающий визит в Россию, сделал заявление относительно вопросов диалога с Косово. Напомним, что и Белград, и Москва не признают независимость края Косово, считая его неотъемлемой частью Сербии. В то же время западные «партнёры» Сербии настойчиво продвигают мысль о том, что Белграду необходимо признать косовский суверенитет, что якобы откроет сербам путь в Европейский союз.В ходе встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко Вучич высказался о том, что Россия могла бы принять участие в будущих переговорах между Белградом и Приштиной в качестве посредника: «У нас есть определенные договоренности, если будут конфликты. Для примирения формат посредников будет расширяться между сербами и албанцами, между Белградом и Приштиной. Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником, и президент Путин согласился».По словам Вучича, Сербия попросит Россию включиться в диалог в качестве посредника, если косовские албанцы будут настаивать на том, что участниками переговорного процесса должны стать Соединённые Штаты Америки.Ранее, напомним, Вучич встретился с Владимиром Путиным, а также с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь шла об углублении сотрудничества в вопросах безопасности и торговли. По словам президента Сербии, российско-сербский товарооборот в 2016 году составил 2,3 млрд. долларов, а нынче имеется тенденция к росту. Сербы заинтересованы и в участии в "Турецком потоке", который поведёт газ на юг Европы. Стало быть, идея позвать русских родилась не с бухты-барахты…Болгария временно приостановила сделку стоимостью 81,3 миллиона левов (более 49 миллионов долларов) с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Предмет сделки — ремонт реактивных истребителей в связи. Приостановка связана с жалобой, поданной украинской госкомпанией «Укринмаш», сообщил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов в среду.Болгария считает РСК "МиГ" единственной компанией, способной выполнить необходимые работы, и не приглашала поучаствовать в сделке другие компании.«Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор», — приводит слова Каракачанова агентство «Рейтер».Напомним, ранее сообщалось, что власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием пятнадцати истребителей МиГ-29.Поступило и ещё одно заявление Каракачанова, связанное уже с предполагаемым выяснением причин действий Киева.«Нам ещё предстоит выяснить, каковы причины этого действия: какие-то политические или экономические мотивы тех, кому не нравится решение министерства не искать посредников, в отличие от предыдущих сделок о ремонте МиГ. Это ещё предстоит уточнить, и я надеюсь, что компетентные органы выполнят свою работу. Но на практике это возвращает нас на 3 месяца назад», — цитирует Каракачанова «Апостроф». По словам болгарского министра обороны, «Укринмаш» не имеет ни лицензии, ни возможностей ремонтировать МиГ-29.Ни себе, ни людям — вот как можно охарактеризовать действия украинских жалобщиков!По данным осведомлённых американских источников, русские планируют примерно к 2026 году нарастить число маломощных ядерных боеприпасов, которые подойдут для применения в локальных конфликтах. Вывод экспертов: ради войны Москва расширяет арсенал тактического ядерного оружия.Мистер Джо Байден, ранее трудившийся на должности вице-президента, призвал всех американцев пойти в бой с Путиным. Пришло время, считает он, защитить родную Америку от «Путина и его дружков»!Видимо, под Новый год возмущённый американский народ во главе с мистером Байденом пойдёт отражать русскую угрозу… пардон, сражаться с «дружками Путина».И ещё немного военных и прочих ужасных новогодних прогнозов.На сайте «Bloomberg» вышел новый «Гид пессимиста» («The Pessimist’s Guide»). В чёрных карточках приведён перечень жутких событий, которые якобы случатся в обозримом будущем. Период мрачного прогноза — 2018-2028 гг. «Пессимистическому гиду» можно было бы дать такое название: «Япония с ядерными ракетами, а русские с Набиуллиной в Кремле».Среди основных тем футурологов: Токио обзаведётся ядерными ракетами; социальная сеть «Фейсбук», а с ним и «Твиттер» будут похоронены под шквалом фейковой информации; править Россией будет Набиуллина; банковская система развалится под мощным напором биткоинов; нефть будет стоить всего десять баксов за бочку. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

