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Итоги G20: Перемирие в Идлибе и в торговой войне США и Китая продлевается

03 декабря 2018, 23:54  •  34 • В мире
Основные достижения саммита G20 связаны с двусторонними отношениями. США и Китай спустили на тормозах «торговую войну». Эрдоган договорился с Путиным по Идлибу, но не добился от Трампа уступок по Манбиджу, а цены на нефть поползли вверх. Прогноз Царьграда оказался безошибочным
Автор:
Гасанов Камран
Трамп ломает порядок
Саммит «Большой двадцатки» в Аргентине, как и ожидали эксперты Царьграда, не завершился прорывом по многосторонним тематикам. США выступили против «основанного на нормах международного порядка» протекционизма в качестве «угрозы». В совместное заявление под давлением Дональда Трампа внесен пункт о необходимости реформировать ВТО, где ущемленные американскими тарифами страны выигрывают суды против США. Зато при том же нажиме Трампа не состоялся консенсус по климату — США продолжат курс на бойкот Парижского соглашения — и по вопросу миграции. Белый дом не хочет рисковать рабочими местами в США во имя борьбы с глобальным потеплением и не считает, что нужны «совместные усилия» для преодоления последствий миграции.
Одним словом, Трампу вновь удалось свести к минимуму значение мультилатерализма, а посему главные итоги G20 — двусторонние встречи. А здесь конкретики куда больше.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Перемирие в торговой войне
Если отбросить журналистские «приколы» и «хайпы» о том, чем питалась летевшая не на служебном самолете Ангела Меркель, главный итог G20 — договоренность лидеров Китая и США. После двухчасовой беседы Трамп и Си Цзиньпин условились, что в течение 90 дней они не будут вводить новые торговые ограничения. США не увеличат с 10 до 25 процентов тарифы на китайские товары суммой в $200 млрд, а Китай понизит и отменит 40-процентные пошлины на американские автомобили.
Теперь внимание:
Китай согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс,
— говорится в заявлении Белого дома.
Прогноз Царьграда, сделанный накануне G20 и в более ранних материалах, оказался точным.

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