Итоги «европейских смотрин» молдавской правящей коалиции

Майя Санду пообещала продолжить сотрудничество с НАТО

Подошёл к концу рабочий визит в Брюссель премьер-министра Молдовы Майи Санду и спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный, они вернулись домой и, значит, можно подводить итоги «европейского вояжа» или «европейских смотрин», как назвали эту поездку молдавские пользователи социальных сетей.

Рабочий визит был насыщен встречами и переговорами, «смотрины» прошли успешно и приехали премьер и спикер из Брюсселя не с пустыми руками.

Главное, что представители молдавского правительства пообещали в Европе – Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС будет выполняться в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. При этом со стороны Молдовы прозвучала робкая просьба пересмотреть квоты на некоторые товары, поставляемые в ЕС, и необходимость расширения рынков сбыта, однако никаких «европейских» обещаний по этому поводу не последовало. Зато в Брюсселе пообещали поддерживать сложившуюся коалицию в молдавском парламенте, но только до тех пор, пока она остаётся единой и продолжает продвигать идеи демократии. Сам председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли согласился с тем, что Молдове жизненно важны хорошие отношения как на Западе, так и на Востоке.

Да и премьер-министр Молдовы Майя Санду впервые в ЕС озвучила необходимость восстановления добрых отношений с Россией, признав, что предыдущее правительство, испортив эти отношения, получило множество проблем, которые теперь нужно решать. Правда, следом была произнесена мантра о том, что Кишинёв продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, что стало уже традицией у молдавских политиков, когда речь заходит о России.

Также Майя Санду сделала заявление по поводу сотрудничества с НАТО, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента: «Наш план мероприятий с НАТО истекает в сентябре. Мы договорились разработать новый, и продолжить сотрудничество, каким оно было до этого». При этом она отметила, что «социалисты выступают против такого сотрудничества», однако лично она не видит «никаких угроз или проблем в Альянсе».

«Вы знаете, что одна из партий коалиции большинства не является поклонником НАТО, не стоит ожидать большого увеличения деятельности, но важно продолжать то, что уже есть. Мы настроены продолжать сотрудничество, получить новый план действий», – заверила Санду, не делая акцента на том, что в Конституции прописан нейтральный статус государства, да и большая часть населения во главе с президентом Молдовы не желает такого сотрудничества…

Зато из Брюсселя привезли три подписанных соглашения о финансировании на общую сумму 40,25 миллиона евро. Финансирование по этим соглашениям будет направлено на укрепление правового государства, на экономическую поддержку отдельных регионов Молдовы и на участие Молдовы в различных программах ЕС.