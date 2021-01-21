Итоги двух лет Зеленского: апартеид, платная медицина и зависимость от США

Украинские политологи отметили два года со дня политического взлета Владимира Зеленского. В конце января 2019 года он впервые возглавил президентский рейтинг Украины, дав миллионам ее граждан надежду на лучшее будущее. Сегодня, говорят эксперты, эта надежда разлетелась в прах, а сам режим приобрел более неприятные черты, чем при Порошенко. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Эксперты напомнили: два года назад яркий, любимый миллионами украинцев актер и шоумен уже три недели как объявил о своем намерении выдвигаться в президенты Украины, чтобы спасти ее от «барыг и мародеров». И на удивление легко возглавил президентский рейтинг, набрав 23% голосов в свою поддержку. С этого момента, то есть с конца января 2019 года, он стал главным фактором внутренней политики страны, ее уникальным явлением.

Заодно Зеленский стал неприятным сюрпризом для топ-политиков. Причем не столько для тогда еще президента Петра Порошенко (по соцопросам, «шоколадный король» к концу каденции не всегда попадал даже в пятерку лидеров рейтинга). В первую очередь явление Зе-кандидата стало тяжелым ударом для лидера «Батькивщины», экс-премьера и политического тяжеловеса Юлии Тимошенко. Корреспондент ФАН тогда часто бывал на встречах Тимошенко с избирателями и помнит, как по-президентски уверенно она себя вела и какие грандиозные планы строила.

В преддверие выборов лидер «Батькивщины» сплотила вокруг себя десятки киевских экономистов, бизнесменов и общественников и совместно с ними написала программу «Новый курс Украины». Политологи уверенно прочили «железной Юле» перспективу стать президентом. Говорили, что конкурировать она будет даже не с Порошенко, которого ненавидели две трети избирателей, а с лидером ОПЗЖ Юрием Бойко. Но все эти расклады рассыпались прахом в конце января 2019 года.

Выход на политическую сцену Зеленского обрушил рейтинг Тимошенко, которая все чаще стала твердить о продолжении курса на ЕС и НАТО, враждебной России и т.д. Но большинство украинцев не хотели в НАТО, тем более воевать с Россией. Зато они хотели наказать всех тех, кто их обманул и обворовал, и получить шанс нормально жить и развиваться. Все это вскоре с открытой улыбкой пообещал им кандидат Зеленский.

Фактор Зеленского, по мнению экспертов, стал неожиданностью для всей политической элиты Украины. Для политиков-старожилов он надолго стал «черным лебедем», который вызывал недоумение и страх. Никто из конкурентов толком не знал, как с ним бороться. Общая растерянность позволила Зе не только стать президентом, но и в ходе парламентской кампании сделать ранее невиданное — завести в Раду виртуальную партию и слепить из нее монобольшинство.

Сегодня, два года спустя, стала понятна печальная истина. Оказывается, с Зеленским и не нужно было воевать. На поверку он оказался странным, уродливым душой персонажем, который только при определенных манипуляциях казался всем красавчиком. По мнению киевского публициста и политолога Игоря Лесева, всего за два года президент Зе, обещавший восстановить права русского языка как регионального, вместо этого построил на Украине систему лингвистического апартеида.

«Он переплюнул даже расистов-африканеров времен апартеида в ЮАР. Расисты давали цветным возможность учиться на родных языках и не назначали штрафов за их использование. Зеленский же такие штрафы утвердил и узаконил, — отметил Лесев. — При этом он демонтировал на Украине остатки социального государства во всех сферах — образовании, медицине, соцобеспечении малоимущих. А ведь малоимущие и составляют ныне подавляющее большинство в стране».

Эксперт напомнил, Зеленский ликвидировал систему полного среднего образования для всех украинских детей, теперь окончить 11 классов сможет едва ли половина школьников.

«Кроме того, Зеленский активно продолжает второй этап медицинской реформы, затеянной гражданкой США Ульяной Супрун. Ее суть состоит в том, чтобы закрыть все неприбыльные медучреждения и ввести тотальную оплату за все медицинские услуги. Сегодня в государственную больницу люди идут только из-за финансовой безысходности, — перечисляет Лесев. — Президент Зе построил страну тотальной несправедливости, в которой подлое меньшинство имеет доступ к бюджету и перераспределяет его на свои нужды, пока миллионы людей живут в нищете: 62% бюджета страны идет на чиновников, силовиков и выплату внешнего долга».

Эксперт отметил, в стране, где большинство пенсионеров получают пенсию до 2 тысяч гривен, в министерствах выписывают себе космические премии, а члены набсоветов в госкомпаниях получают зарплаты в сотни тысяч гривен. Сегодня рядовой почтальон получает 5 тысяч гривен в месяц, а глава убыточной «Укрпочты» — 2 млн гривен в месяц.

«Более того, Зеленский вошел в преступный сговор с олигархами и монополистами, раздевая миллионы сограждан посредством воровских платежек за услуги ЖКХ. В стране нарушается статья Конституции Украины, по которой все недра страны принадлежат народу. Газ украинской добычи продается украинцам по цене иностранного, а разница присваивается кучкой олигархов, — указал он. — При этом президенте за два года не построено ни одного серьезного объекта — аэропорта, морского порта, крупного моста, нового завода или окружной дороги. Ничего, что можно было бы увидеть и пощупать. Зато рутинную работу государства — ремонт дорог, на которые из госбюджета выделяются миллиарды гривен, — назвали большой стройкой, придав этому эпохальное значение».

Еще печальнее то, что Зеленский, получив огромную поддержку общества, так и не осмелился решить вопрос урегулирования в Донбассе, считает аналитик.

«Красавчик» Зеленский продолжает на Востоке политику националиста Порошенко и поощряет имитацию переговоров с помощью порохоботов Кулебы и Резникова. Уже понятно, что при Зеленском неподконтрольные территории точно не вернутся в состав Украины. И сам президент делает все, чтобы именно так и произошло, — указал аналитик. — Он же негласно амнистировал всех преступников из предыдущей власти. Оказалось, пять лет на Украине никто не воровал, не мародерил, не банкротил банки и не создавал преступных схем. Страна Зеленского стала коррупционным правопреемником Украины Порошенко».

Лесев также напомнил, Зеленский открыл доступ иностранным банкам к украинским черноземам, что стало крупнейшей махинацией по отъему у украинцев их собственности со времен бандитской приватизации 1990-х.

«Украина при Зеленском — это территория, находящаяся под полным контролем транснациональных корпораций. Президент ликвидировал субъектность страны, введя через набсоветы, посольства, антикоррупционные структуры и НКО прямое колониальное управление Украиной. Мы получили очень слабую страну с внешним управлением. Кабмин не может снизить тарифы на газ без окрика МВФ. Не в Киеве решается, где будет закупаться вакцина от коронавируса, кому будет продан «Мотор-Сич» и кто может возглавлять НАБУ. Посол США проводит селекторные совещания с мэрами городов Украины, вызывает на ковер профильных министров. Но еще хуже то, что украинские политики и в первую очередь сам Зеленский сами ищут поддержки и защиты у внешних сил. И они с радостью принимают чужую помощь для решения своих проблем, поступаясь и суверенитетом, и вообще приличием», — горько отметил эксперт.

По мнению публициста, у такой Украины, как при Зеленском, нет будущего, потому что это — страна-деградант.