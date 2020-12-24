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Итоги дистанционки-2020. По факту: Проблемы со здоровьем у детей - "лишь вершина айсберга"

24 декабря 2020, 22:30  •  97 • Политика
Ведущая "Первого русского" Олеся Лосева подвела итоги дистанционки-2020. Она рассказала, что мы имеем по факту после нескольких месяцев удалённого школьного образования в России. Оказывается, проблемы со здоровьем у детей - "лишь вершина айсберга".
Ведущая "Первого русского" Олеся Лосева в эфире программы "Царьград. Главное" проанализировала ситуацию с дистанционкой, которая накрыла российские школы в этом году.
Весной это стало шоком и для родителей, и для учеников. Удалённый формат внедрялся под эгидой борьбы с коронавирусом. Однако вскоре стало понятно, что перед нами предстала большая и очень мощная система трансформации классической школы по западным лекалам.
Все это чётко прописано в концепции "Образование-2030" - это фактически переведённая с английского языка калька международного проекта Организации экономического сотрудничества и развития по цифровому образованию. Пандемия просто помогла ускорить интеграцию западных теорий в жизнь каждого учащегося в РФ.
Что мы имеем по факту - проблемы с психическим и физическим здоровьем детей. Проблемы со зрением, с правильной осанкой и кровообращением, и это лишь вершина айсберга, - подчеркнула ведущая.
Помимо этого, дети стали резко терять навык писать от руки, что, по мнению специалистов в области психологии и нейрокогнитивного развития, сказывается на поддержке в рабочем состоянии базовых механизмов мозга.
Оказывается, письмо от руки влияет на состояние минимум десятка различных функций. В частности, заставляет действовать зоны мозга, отвечающие за память, пространственное мышление и способность переключаться. В результате материал усваивается в разы хуже.
Однако авторы проекта по глобальной цифровизации этого замечать не хотят. Всё мотивируется жизненной необходимостью. На фоне всего происходящего как нельзя кстати оказался и очередной эксперимент по внедрению в начале учебного года в 14 регионах России так называемой "Цифровой образовательной среды".
Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, главный принцип этого проекта заключается в том, что процесс обучения должен находиться всё же на первом месте, а цифровые технологии - на втором.
Народный учитель России профессор Государственного университета им. Герцена Сергей Рукшин, однако, в комментарии для программы сказал о принципиальной важности непосредственного контакта учителя с учеником, поскольку учебные заведения "должны выпускать не только специалиста, но и человека".

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