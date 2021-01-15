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Итоги бандеризации: Львовяне не знают, что такое канделябр и блицкриг
15 января 2021, 00:30 • 101 • Украина
Многие молодые жители Львова не обладают элементарными знаниями.
Такие выводы следуют из опроса, проведенного телеканалом «НТА».
Так, только двое из пяти опрошенных смогли сказать, что такое канделябр.
«Это какая-то пампушка, что-то съедобное», – сказал один из респондентов.
О том, что такое блицкриг, также знают только трое из пяти опрошенных. И, судя по ответам, у некоторых этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной.
«Это тактика войны против Советского Союза, когда ты идёшь напролом, чтобы быстро захватить», – сказала жительница Львова.
Относительно знаний ихтиолога результат тот же – двое знающих против трёх незнающих.
«Ихтиолог – это тот, кто что-то ихтиологирует», – предположила респондент.
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