Итоги бандеризации: Львовяне не знают, что такое канделябр и блицкриг

Многие молодые жители Львова не обладают элементарными знаниями.Такие выводы следуют из опроса, проведенного телеканалом «НТА».Так, только двое из пяти опрошенных смогли сказать, что такое канделябр.«Это какая-то пампушка, что-то съедобное», – сказал один из респондентов.О том, что такое блицкриг, также знают только трое из пяти опрошенных. И, судя по ответам, у некоторых этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной.«Это тактика войны против Советского Союза, когда ты идёшь напролом, чтобы быстро захватить», – сказала жительница Львова.Относительно знаний ихтиолога результат тот же – двое знающих против трёх незнающих.«Ихтиолог – это тот, кто что-то ихтиологирует», – предположила респондент.