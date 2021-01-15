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Итоги бандеризации: Львовяне не знают, что такое канделябр и блицкриг

15 января 2021, 00:30  •  101 • Украина

Многие молодые жители Львова не обладают элементарными знаниями.

Такие выводы следуют из опроса, проведенного телеканалом «НТА».

Так, только двое из пяти опрошенных смогли сказать, что такое канделябр.

«Это какая-то пампушка, что-то съедобное», – сказал один из респондентов.

О том, что такое блицкриг, также знают только трое из пяти опрошенных. И, судя по ответам, у некоторых этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной.

«Это тактика войны против Советского Союза, когда ты идёшь напролом, чтобы быстро захватить», – сказала жительница Львова.

Относительно знаний ихтиолога результат тот же – двое знающих против трёх незнающих.

«Ихтиолог – это тот, кто что-то ихтиологирует», – предположила респондент.

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