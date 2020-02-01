Итоги авторынка-2019: тысячи россиян решили повременить с новыми машинами • 143 • Аналитика

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в 2019 году и пришла к неутешительному выводу: российский авторынок упал на 2,3%. Продажи автомобилей снижались с апреля. С января по декабрь было продано 1 млн. 760 тысяч новых автомобилей против 1 млн. 801 тысячи в 2018 году.



У одних рост, у других падение

В декабре, впрочем, рынок оживился и показал рост в 2,3 процента. За этот месяц продали 179 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 175 тысяч годом ранее. Декабрьский спурт эксперты объяснили просто.







С января 2020 года вводится дополнительный утилизационный сбор, который поднимает стоимость бюджетной легковушки где-то на 50 тысяч рублей. Для небогатых российских потребителей эта сумма показалась существенной. Они предпочли купить новое авто в декабре без дополнительного ценового обременения.



Лидером рынка по-прежнему остаётся «Лада». Спрос на неё поднялся на 1%, до 362 тысяч автомобилей. Прибавку дали модели «Гранта» и «Веста». «Ларгус» и XRAY показали «минус», что можно объяснить их более высокой ценой над другими моделями марки с похожими опциями.



В тройку лидеров вошли корейские Kia и Hyundai, реализовавшие соответственно по 226 и 179 тысяч машин. «Корейцы» сумели сохранить объем продаж 2018 года. Эксперты объясняют стабильность корейских марок на российском рынке приемлемым для потребителей соотношением цены и качества, репутацией и неплохой рекламой.



К неожиданностям рынка можно отнести уверенный рост продаж марок Renault и Skoda. Первая подросла к 2018 году на 6%, до 145 тысяч машин. Вторая увеличила свои продажи на 9% — до 89 тысяч машин. У этого результата две причины. Во-первых, с рынка в этом ценовом сегменте ушёл Ford, он показал падение на 43% и освободил нишу для конкурентов. Во-вторых, локализация Skoda Kodiaq подхлестнула её продажи.



Кстати, благодаря локальному производству в России и ЕАЭС высокого роста (в три-четыре раза) добились Haval и Geely. Однако они пока не делают погоды на рынке, занимая скромные 20 и 21 места в рейтинге продаж с результатом 12284 и 9602 реализованных автомобилей.



Российский автопарк всё ещё чадит грязными двигателями

Подведя итоги 2019 года, АЕБ даёт неутешительный прогноз на год 2020-й. Рынок опять уйдёт в минус на те же 2%. Другие эксперты рисуют совсем уж пессимистические сценарии – падение продаж на пять или даже десять процентов.



Однако прогноз этих экспертов, сделанный в прошлом январе, сбылся с точностью до наоборот, поэтому будем придерживаться оценок АЕБ. Прошлогодний их прогноз в целом подтвердился в итогах года.



Очередное падение продаж чревато дальнейшим старением российского автопарка. Он, по экспертным оценкам, достиг сейчас 53 млн. автомобилей. Ещё пять лет назад число импортных машин превысило парк отечественных.



С тех пор этому показателю перестали придавать особое значение. Поскольку на рынке произошли большие изменения. В Россию пришла иностранная автосборка, затем – полноценные производства. Например, на заводах Hyundai в Ленинградской области и VW в Калужской области освоен полный цикл производства с высоким уровнем локализации.



Впереди всех – собираемый в Москве Renault Logan. Он на две трети состоит из деталей российского производства. По сути, сегодня это российский продукт. Если взять топовые модели «Лады», то они, наоборот, напичканы импортными узлами под самый капот, вбирая в себя цену производителей этих агрегатов.



В связи с этим эксперты теперь оценивают парк с точки зрения соотношения старых и новых машин, экологичности их двигателей. Осенью РИА «Новости», ссылаясь на данные «Автостата», сделало такой расклад по российскому парку.







«На начало 2019 года средний возраст российского автопарка составлял 13,4 года, при этом 35% парка были старше 15 лет, доля иномарок в нем составляла 62%, доля машин с дизельным двигателем – лишь 5%, машин с двигателем эко-класса Евро-4 и выше – почти 45%».

За прошедший год соотношение существенно не изменилось, так что можно уверенно сделать вывод: более половины российских авто так и чадят «грязными» двигателями. Лучше положение в Москве, С-Петербурге, Казани, на Кубани. Потому что здесь выше процент новых авто. Регионы от этих автомобильных центров отстают, причём некоторые – значительно.



В последние годы власти поговаривают о введении ограничений на въезд в города автомобилей с экологическим стандартом ниже «Евро-4», но пока это коснулось только ввозимых из-за рубежа подержанных иномарок. Тем не менее, борьба с глобальным потеплением рано или поздно приведёт к ограничениям на неэкологичный транспорт.



Меж тем обновление российского автопарка пока замедлилось. О чём свидетельствует падение продаж новых авто в 2019 году и пессимистический прогноз экспертов на год нынешний. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в 2019 году и пришла к неутешительному выводу: российский авторынок упал на 2,3%. Продажи автомобилей снижались с апреля. С января по декабрь было продано 1 млн. 760 тысяч новых автомобилей против 1 млн. 801 тысячи в 2018 году.В декабре, впрочем, рынок оживился и показал рост в 2,3 процента. За этот месяц продали 179 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 175 тысяч годом ранее. Декабрьский спурт эксперты объяснили просто.С января 2020 года вводится дополнительный утилизационный сбор, который поднимает стоимость бюджетной легковушки где-то на 50 тысяч рублей. Для небогатых российских потребителей эта сумма показалась существенной. Они предпочли купить новое авто в декабре без дополнительного ценового обременения.Лидером рынка по-прежнему остаётся «Лада». Спрос на неё поднялся на 1%, до 362 тысяч автомобилей. Прибавку дали модели «Гранта» и «Веста». «Ларгус» и XRAY показали «минус», что можно объяснить их более высокой ценой над другими моделями марки с похожими опциями.В тройку лидеров вошли корейские Kia и Hyundai, реализовавшие соответственно по 226 и 179 тысяч машин. «Корейцы» сумели сохранить объем продаж 2018 года. Эксперты объясняют стабильность корейских марок на российском рынке приемлемым для потребителей соотношением цены и качества, репутацией и неплохой рекламой.К неожиданностям рынка можно отнести уверенный рост продаж марок Renault и Skoda. Первая подросла к 2018 году на 6%, до 145 тысяч машин. Вторая увеличила свои продажи на 9% — до 89 тысяч машин. У этого результата две причины. Во-первых, с рынка в этом ценовом сегменте ушёл Ford, он показал падение на 43% и освободил нишу для конкурентов. Во-вторых, локализация Skoda Kodiaq подхлестнула её продажи.Кстати, благодаря локальному производству в России и ЕАЭС высокого роста (в три-четыре раза) добились Haval и Geely. Однако они пока не делают погоды на рынке, занимая скромные 20 и 21 места в рейтинге продаж с результатом 12284 и 9602 реализованных автомобилей.Подведя итоги 2019 года, АЕБ даёт неутешительный прогноз на год 2020-й. Рынок опять уйдёт в минус на те же 2%. Другие эксперты рисуют совсем уж пессимистические сценарии – падение продаж на пять или даже десять процентов.Однако прогноз этих экспертов, сделанный в прошлом январе, сбылся с точностью до наоборот, поэтому будем придерживаться оценок АЕБ. Прошлогодний их прогноз в целом подтвердился в итогах года.Очередное падение продаж чревато дальнейшим старением российского автопарка. Он, по экспертным оценкам, достиг сейчас 53 млн. автомобилей. Ещё пять лет назад число импортных машин превысило парк отечественных.С тех пор этому показателю перестали придавать особое значение. Поскольку на рынке произошли большие изменения. В Россию пришла иностранная автосборка, затем – полноценные производства. Например, на заводах Hyundai в Ленинградской области и VW в Калужской области освоен полный цикл производства с высоким уровнем локализации.Впереди всех – собираемый в Москве Renault Logan. Он на две трети состоит из деталей российского производства. По сути, сегодня это российский продукт. Если взять топовые модели «Лады», то они, наоборот, напичканы импортными узлами под самый капот, вбирая в себя цену производителей этих агрегатов.В связи с этим эксперты теперь оценивают парк с точки зрения соотношения старых и новых машин, экологичности их двигателей. Осенью РИА «Новости», ссылаясь на данные «Автостата», сделало такой расклад по российскому парку.За прошедший год соотношение существенно не изменилось, так что можно уверенно сделать вывод: более половины российских авто так и чадят «грязными» двигателями. Лучше положение в Москве, С-Петербурге, Казани, на Кубани. Потому что здесь выше процент новых авто. Регионы от этих автомобильных центров отстают, причём некоторые – значительно.В последние годы власти поговаривают о введении ограничений на въезд в города автомобилей с экологическим стандартом ниже «Евро-4», но пока это коснулось только ввозимых из-за рубежа подержанных иномарок. Тем не менее, борьба с глобальным потеплением рано или поздно приведёт к ограничениям на неэкологичный транспорт.Меж тем обновление российского автопарка пока замедлилось. О чём свидетельствует падение продаж новых авто в 2019 году и пессимистический прогноз экспертов на год нынешний. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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