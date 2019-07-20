Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
"Я хочу своей стране революции": Ходорковский раскрыл свои планы в тви...
"В случае с Асадом помогла": Ожидающему отставки Мадуро Болтону напомн...
СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады
Главная / Аналитика

Итоги 6-го российско-белорусского Форума регионов

20 июля 2019, 19:09  •  83 • Аналитика

Вектор развития отношений


В Санкт-Петербурге состоялся 6-й Форум регионов Беларуси и России. В этом году главная тема мероприятия была обозначена как «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».




Сегодня ежегодный форум стал одним из ключевых поводов, используемых российской и белорусской стороной для утверждения решений, определяющих дальнейший вектор развития. Другими такими «контрольными отрезками», к которым, как правило, также приурочены встречи высшего руководства и принятие важных для российско-белорусской интеграции инициатив, являются начало апреля (2 апреля – День единения народов России и Белоруссии) и декабрь (8 декабря – День подписания договора о создании Союзного государства).

В прошлом году форум прошел в Могилеве, до этого хозяйками мероприятия были Москва, Сочи и два раза столица Республики Беларусь. По традиции пленарное заседание мероприятия посетили президенты России и Белоруссии.

В рамках двухдневного визита белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным дальнейшие шаги развития Союзного государства: 18 июля лидеры двух стран провели переговоры в Таврическом дворце, а днем ранее президенты посетили Валаамский мужской монастырь.

Среди обсуждаемых участниками форума и лидерами двух стран вопросов были формирование единого информационного пространства, промышленная кооперация, взаимное признание виз. Согласно заявленной ключевой теме форума, приоритетным направлением для обсуждений стало развитие социально-гуманитарной сферы: унификация правил приема в высшие учебные заведения, проработка механизма совместной подготовки российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам и ряд других вопросов.

Локомотивы интеграции


Отметим, что гуманитарное сотрудничество становится одним из ключевых направлений взаимодействия, о чем было заявлено российским и белорусским президентами еще во время встречи в Сочи (15–17 февраля). Данной тенденции есть свои объяснения. Сохранение у Минска и Москвы спорных вопросов в экономике и политике приводит к тому, что социально-гуманитарное сотрудничество рассматривается как наиболее перспективная сфера для дальнейшей интеграции двух государств.

Помимо намерений использовать социально-гуманитарное взаимодействие как «локомотив» интеграции, прошедший форум вызвал интерес и другими деталями.

Как написали некоторые эксперты, проведение неформальной встречи в Валаамском мужском монастыре лидерами двух стран имело свою логику. На фоне церковного раскола на Украине приезд Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам стал демонстрацией того, что Россия и Белоруссия продолжают выступать хранителями православия и противниками проектов, целью которых является ослабление культурно-исторических связей славянских народов.

Также впервые за шесть лет Форум регионов прошел в Санкт-Петербурге. Отдельные представители российского и белорусского руководства неоднократно заявляли, что город на Неве имеет большой потенциал для того, чтобы получить статус административного центра Союзного государства. Ранее, комментируя возможность введения единой валюты, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае реализации данной инициативы эмиссионный центр следует сделать в Санкт-Петербурге. «Родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», – сказал белорусский лидер.
В. Сергеев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 19:09
Итоги 6-го российско-белорусского Форума регионов
20 июля 2019, 19:09
Задержка реорганизации СВ США по плану ROAD и Карибский кризис
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
19 июля 2019, 17:09
Еврокомиссия и её тринадцатый председатель
19 июля 2019, 17:09
«Быстрый майдан». Чёрные метки для Зеленского
18 июля 2019, 08:39
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2019, 02:54
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо ж...
20 июля 2019, 06:09
"Кто-то хочет нас поссорить!": Кикабидзе увидел "третью силу", ме...
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17...
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступл...
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 16:24
"Кто это сделал?". Премьер Малайзии задал главный вопрос обвиняющим Россию по делу крушения МН17
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.