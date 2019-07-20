Итоги 6-го российско-белорусского Форума регионов • 83 • Аналитика Вектор развития отношений

В Санкт-Петербурге состоялся 6-й Форум регионов Беларуси и России. В этом году главная тема мероприятия была обозначена как «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».









Сегодня ежегодный форум стал одним из ключевых поводов, используемых российской и белорусской стороной для утверждения решений, определяющих дальнейший вектор развития. Другими такими «контрольными отрезками», к которым, как правило, также приурочены встречи высшего руководства и принятие важных для российско-белорусской интеграции инициатив, являются начало апреля (2 апреля – День единения народов России и Белоруссии) и декабрь (8 декабря – День подписания договора о создании Союзного государства).



В прошлом году форум прошел в Могилеве, до этого хозяйками мероприятия были Москва, Сочи и два раза столица Республики Беларусь. По традиции пленарное заседание мероприятия посетили президенты России и Белоруссии.



В рамках двухдневного визита белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным дальнейшие шаги развития Союзного государства: 18 июля лидеры двух стран провели переговоры в Таврическом дворце, а днем ранее президенты посетили Валаамский мужской монастырь.



Среди обсуждаемых участниками форума и лидерами двух стран вопросов были формирование единого информационного пространства, промышленная кооперация, взаимное признание виз. Согласно заявленной ключевой теме форума, приоритетным направлением для обсуждений стало развитие социально-гуманитарной сферы: унификация правил приема в высшие учебные заведения, проработка механизма совместной подготовки российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам и ряд других вопросов.



Локомотивы интеграции

Отметим, что гуманитарное сотрудничество становится одним из ключевых направлений взаимодействия, о чем было заявлено российским и белорусским президентами еще во время встречи в Сочи (15–17 февраля). Данной тенденции есть свои объяснения. Сохранение у Минска и Москвы спорных вопросов в экономике и политике приводит к тому, что социально-гуманитарное сотрудничество рассматривается как наиболее перспективная сфера для дальнейшей интеграции двух государств.



Помимо намерений использовать социально-гуманитарное взаимодействие как «локомотив» интеграции, прошедший форум вызвал интерес и другими деталями.



Как написали некоторые эксперты, проведение неформальной встречи в Валаамском мужском монастыре лидерами двух стран имело свою логику. На фоне церковного раскола на Украине приезд Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам стал демонстрацией того, что Россия и Белоруссия продолжают выступать хранителями православия и противниками проектов, целью которых является ослабление культурно-исторических связей славянских народов.



Также впервые за шесть лет Форум регионов прошел в Санкт-Петербурге. Отдельные представители российского и белорусского руководства неоднократно заявляли, что город на Неве имеет большой потенциал для того, чтобы получить статус административного центра Союзного государства. Ранее, комментируя возможность введения единой валюты, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае реализации данной инициативы эмиссионный центр следует сделать в Санкт-Петербурге. «Родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», – сказал белорусский лидер. В Санкт-Петербурге состоялся 6-й Форум регионов Беларуси и России. В этом году главная тема мероприятия была обозначена как «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».Сегодня ежегодный форум стал одним из ключевых поводов, используемых российской и белорусской стороной для утверждения решений, определяющих дальнейший вектор развития. Другими такими «контрольными отрезками», к которым, как правило, также приурочены встречи высшего руководства и принятие важных для российско-белорусской интеграции инициатив, являются начало апреля (2 апреля – День единения народов России и Белоруссии) и декабрь (8 декабря – День подписания договора о создании Союзного государства).В прошлом году форум прошел в Могилеве, до этого хозяйками мероприятия были Москва, Сочи и два раза столица Республики Беларусь. По традиции пленарное заседание мероприятия посетили президенты России и Белоруссии.В рамках двухдневного визита белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным дальнейшие шаги развития Союзного государства: 18 июля лидеры двух стран провели переговоры в Таврическом дворце, а днем ранее президенты посетили Валаамский мужской монастырь.Среди обсуждаемых участниками форума и лидерами двух стран вопросов были формирование единого информационного пространства, промышленная кооперация, взаимное признание виз. Согласно заявленной ключевой теме форума, приоритетным направлением для обсуждений стало развитие социально-гуманитарной сферы: унификация правил приема в высшие учебные заведения, проработка механизма совместной подготовки российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам и ряд других вопросов.Отметим, что гуманитарное сотрудничество становится одним из ключевых направлений взаимодействия, о чем было заявлено российским и белорусским президентами еще во время встречи в Сочи (15–17 февраля). Данной тенденции есть свои объяснения. Сохранение у Минска и Москвы спорных вопросов в экономике и политике приводит к тому, что социально-гуманитарное сотрудничество рассматривается как наиболее перспективная сфера для дальнейшей интеграции двух государств.Помимо намерений использовать социально-гуманитарное взаимодействие как «локомотив» интеграции, прошедший форум вызвал интерес и другими деталями.Как написали некоторые эксперты, проведение неформальной встречи в Валаамском мужском монастыре лидерами двух стран имело свою логику. На фоне церковного раскола на Украине приезд Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам стал демонстрацией того, что Россия и Белоруссия продолжают выступать хранителями православия и противниками проектов, целью которых является ослабление культурно-исторических связей славянских народов.Также впервые за шесть лет Форум регионов прошел в Санкт-Петербурге. Отдельные представители российского и белорусского руководства неоднократно заявляли, что город на Неве имеет большой потенциал для того, чтобы получить статус административного центра Союзного государства. Ранее, комментируя возможность введения единой валюты, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае реализации данной инициативы эмиссионный центр следует сделать в Санкт-Петербурге. «Родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», – сказал белорусский лидер. В. Сергеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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