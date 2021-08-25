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Итоги "Крымской платформы": пять стран Запада озвучили решение по поводу Украины

25 августа 2021, 08:45  •  440 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Незалежная получит новую поддержку против России
Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария приняли совместное решение по итогам присутствия в Киеве на саммите "Крымская платформа". Они договорились заключить союз, предполагающий финансирование Украины для "смягчения дестабилизирующего влияния России в ее южных и восточных регионах". Об этом говорится на странице Британского посольства в Киеве в "Фэйсбуке". 
Страны намерены создать общий фонд "Партнерство за сильную Украину", пишет URA.RU. Участники будут финансировать инициативы по "повышении устойчивости регионов", затронутых конфликтом. К примеру, указывается в сообщении, средства пойдут на технические консультации с правительством, а также инвестирование в меры, позволяющие улучшить доступ людей к общественным услугам на юге и востоке Украины.
"Это означает более качественные государственные услуги, увеличение доходов домохозяйств и более тесные связи между сообществами, затронутыми конфликтом", – пояснили в ведомстве.
Всего страны намерены собрать £35 млн за три года. "Партнерство" должно начать свою работу до декабря 2021 года, пишет "Свободная пресса". 
Как сообщали в украинском МИД ранее, страны-участницы "Крымской платформы" по итогам саммита решили рассмотреть возможность принятия новых санкций против России, однако отметили, что ввести их могут только в том случае, если действия страны этого потребуют.
На Украине полагают, что "Крымская платформа" оказалась провальной. Многие страны выразили к ней отношение, как минимум, значительно понизив статус посетивших Киев представителей, поскольку понимают, для чего Владимиру Зеленскому нужно было провести такое мероприятие.

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