Итоги 2019 года для США: Как русское вмешательство обернулось украинским

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Гасанов Камран

Не успел Дональд Трамп дать присягу на президентство, как его оппоненты начали развязывать масштабную кампанию, вошедшую в историю как «вмешательство России в выборы 2016 года». Ещё в разгар предвыборной кампании в сентябре 2015-го ФБР сообщило Демократической партии, что как минимум один из их компьютеров взломали российские хакеры.

Процесс «из всех орудий» освещали старожилы американской прессы. The Washington Post в июне опубликовала информацию о взломах. В следующем месяце ФБР дало старт секретному расследованию связей штаба Трампа с Россией. До завершения расследования о вмешательстве России ещё должно было пройти три года, но в октябре 2016-го администрация Барака Обамы досрочно предъявила Кремлю обвинения. Кампания набрала обороты после победы Трампа на ноябрьских выборах.

CNN начал тиражировать фейковые новости, распространённые через соцсети «Фейсбук» и «Твиттер». В них оппонент Трампа Хиллари Клинтон была выставлена в дурном свете. Боты рассказывали о плохом состоянии её здоровья, психических проблемах, педофилах в окружении демократа. В распространении этих новостей обвинили не только российское руководство, но и госканалы. РТ и «Спутник» назвали главным оружием пропаганды против Клинтон. Два издания записали в список иноагентов в США. Вся суть аргументации Демпартии сводилась к тому, что Трамп не мог сам честно выиграть выборы. Только вмешательство русских хакеров, которые распространяли «дезу» о его противниках, позволило ему занять Белый дом.

Президент Трамп отрицал заслугу вмешательства России в его победе. «Русские никак не повлияли на наши голоса», – защищался он. Любые обвинения, будь то со стороны CNN и The New York Times или демократов, Трамп называл «охотой на ведьм». До мая 2017 года вся дискуссия строилась вокруг предположений и отдельных недоказанных фактов. Пока за дело не взялся спецпрокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Генпрокурор Уильям Барр. Доклад выявил, что попытки вмешательства России в электоральный процесс были, но Трамп не вступал в сговор с Кремлём. Фото: Christy Bowe / Globallookpress

Два года денно и нощно его команда кропотливо работала над знаменитым 448-страничным докладом. И что в итоге? Ничего. 22 марта 2019 года расследование официально завершилось. Мюллер всю фактуру передал генпрокурору Уильяму Барру. Доклад выявил, что попытки вмешательства России в электоральный процесс были, но Трамп не вступал в сговор с Кремлём.

45-й президент США праздновал свой триумф.

Это полное оправдание. Никакого сговора, никакого препятствования правосудию... Печально, что страна была вынуждена пройти через всё это, что президент был вынужден пройти через это ещё даже до того, как он был избран,

– заявил тогда Трамп.

Но радовался он недолго. Уже через полгода американского лидера начали «доставать» по другому делу, тянувшему на импичмент. Повод гонениям на президента дал один-единственный телефонный разговор с только что избранным украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле.

В начале сентября в СМИ появился некий информатор-разоблачитель (whistleblower), который утверждал, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы вынудить того начать расследования против Джозефа Байдена. Бывший вице-президент при Обаме рассматривался как главный кандидат от демократов на выборах 2020 года. Утверждалось, что Трамп якобы разморозил предоставление военной помощи Киеву в 400 млн долларов только после обещания Зеленского возобновить разбирательства.

Конгрессмены потребовали обнародовать стенограмму переговоров и выяснить, действительно ли Трамп оказывал давление. Несмотря на то что Госдеп всячески уговаривал не делать этого, президент оставался спокойным как питон. По опубликованной расшифровке разговора видно, что Трамп на самом деле просит своего визави возобновить прекращённое под давлением Байдена расследование.

И вот ещё что. Много говорят о сыне Байдена и о том, что Байден закрыл уголовное дело, и многие люди хотят об этом узнать, поэтому всё, что вы с генпрокурором сможете сделать, было бы отлично. Байден везде хвастается, что он закрыл дело, так что, если бы вы могли разобраться с этим... Мне это всё кажется ужасным,

– говорится в стенограмме.

В. Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

В ответ Зеленский просит Трампа предоставить дополнительную информацию и обещает, что новый генпрокурор Украины разберётся с делом, которое «фактически является вопросом восстановления честности».

Для демократов этого было достаточно. 25 сентября Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, в которой после промежуточных выборов доминируют демократы, формально запустила процедуру импичмента. Затем в Конгрессе прошли слушания с участием бывших членов Госдепа, которые обвинили Трампа в давлении на Киев.

Президента уличили в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании правосудию. Трамп запретил членам своей команды давать показания по поводу «украинского досье». В начале декабря комитет по разведке Конгресса США опубликовал 300-страничный документ, утверждающий, что глава Белого дома давил на Зеленского.

В отличие от российского, украинское дело привело к конкретным юридическим последствиям для 45-го президента Штатов. В ночь с 18 на 19 декабря Палата представителей большинством голосов вынесла Трампу импичмент по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование Конгрессу».

В ночь с 18 на 19 декабря Палата представителей большинством голосов вынесла Трампу импичмент Фото: Saul Loeb / Globallookpress

Эксперты полагают, что украинское расследование с самого начала было обречено на провал. Ведь последнее слово в импичменте за Сенатом, а в нём доминируют республиканцы. Но тогда зачем демократы все эти три года «бились об лёд»?

Ответ прост – предвыборная кампания. Очернение президента в ноябре и обвинения в том, что он – «агент Москвы», позволили демократам получить контроль над нижней палатой Конгресса. Сейчас ставится более масштабная задача – руками Зеленского получить своего президента. Удастся ли?