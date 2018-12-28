Итоги-2018: Стал ли Китай союзником России?

Чего Россия добились в Азии в 2018 году? И оправдался ли поворот на Восток?

Автор:

Гасанов Камран

После начала украинского кризиса 2014 года Запад ограничил вложения в российскую экономику. И тогда Москва увидела в Пекине спасательный круг. Начали говорить о повороте на Восток. Подводя итоги 2018 года, можно отметить, что он, в общем-то, состоялся.

На данный момент Китай - главный торговый партнер России в мире. В этом году мы с китайцами наторговали примерно на 100 млрд долларов, выполнив таким образом поставленный Владимиром Путиным и Си Цзиньпином план. Россия – ведущий поставщик нефти в Поднебесную. А когда будет запущен газопровод «Сила Сибири», мы окажемся в лидерах и по экспорту газа в КНР.

Фото: www.globallookpress.com

В 2018 году Китайская Народная Республика, согласно данным информационного агентства S&P Global Platts, стала крупнейшим импортером природного газа в мире, опередив по этому показателю предыдущего лидера Японию. По данным Международного энергетического агентства, спрос китайской экономики на «голубое топливо» к 2023 году и вовсе увеличится на 60%. На этом фоне только по предварительным расчётам доля российского газа на рынке Китая в ближайшие годы может достигнуть 100 млрд кубометров. С учетом того, что «Сила Сибири» – это только 38 млрд кубометров, остальной объём поставок придется на СПГ из Ямала и новый газопровод «Сила Сибири-2», согласованный Путиным и Си на ВЭФ,

- отмечает политолог и политический обозреватель Politrussia Роман Романов.