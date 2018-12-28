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Итоги-2018: Стал ли Китай союзником России?
28 декабря 2018, 22:09 • 66 • Политика
Чего Россия добились в Азии в 2018 году? И оправдался ли поворот на Восток?
Автор:
Гасанов Камран
После начала украинского кризиса 2014 года Запад ограничил вложения в российскую экономику. И тогда Москва увидела в Пекине спасательный круг. Начали говорить о повороте на Восток. Подводя итоги 2018 года, можно отметить, что он, в общем-то, состоялся.
На данный момент Китай - главный торговый партнер России в мире. В этом году мы с китайцами наторговали примерно на 100 млрд долларов, выполнив таким образом поставленный Владимиром Путиным и Си Цзиньпином план. Россия – ведущий поставщик нефти в Поднебесную. А когда будет запущен газопровод «Сила Сибири», мы окажемся в лидерах и по экспорту газа в КНР.
Фото: www.globallookpress.com
- отмечает политолог и политический обозреватель Politrussia Роман Романов.
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