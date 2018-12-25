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Итоги 2018 года: Чего Россия добилась на Ближнем Востоке?
25 декабря 2018, 22:39 • 27 • Политика
Военно-дипломатические победы России в Сирии, Ливии и Афганистане сопровождались ослаблением и вытеснением США и их союзников с Ближнего Востока. Россия впервые за свою историю может влиять сразу на все сильнейшие страны региона: Турцию, Израиль, Иран, Саудовскую Аравию и Египет
Автор:
Гасанов Камран
2018 год ознаменовался полноценным возвращением России на Ближний Восток. Благодаря российской поддержке Башар Асад вернул под контроль свыше 70% сирийской территории. Вооружённая оппозиция и боевики потеряли юг и пригороды Дамаска и скучковались в приграничной с Турцией провинции Идлиб.
Сирия
Работая в тандеме с Турцией и Ираном, Россия запустила альтернативный политический процесс. В начале года, после конференции в Сочи, был создан комитет, который напишет конституцию будущей Сирии.
Венцом победы России можно считать недавнее решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Американцы поняли, что им сложно противостоять одновременно туркам, русским и иранцам. Турция выдавливала курдов, союзников США, а Россия и Иран — оппозицию. Надо отдельно указать и на то, что за последний год — за счёт побед Асада над боевиками — из Сирии фактически выкинули Саудовскую Аравию и Катар, главных спонсоров вооружённых повстанцев и боевиков.
Фото: www.globallookpress.com
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