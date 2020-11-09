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Итог выборов в США: проиграло большинство

09 ноября 2020, 09:50  •  152 • Аналитика
© AP Photo / John Minchillo
Президентом США объявлен Джозеф Байден. Но дело в том, что, кого бы ни назначила президентом причудливая избирательная система США, очевидно: против этого человека будет настроено больше половины американцев. Дело в простой арифметике.
В выборах приняло участие 66,9 процента американцев. Голоса еще считают, но уже понятно, что примерно половина из них выбрала Байдена, половина — Трампа. А еще треть американцев на выборы не пришла вообще. Около восьмидесяти миллионов избирателей не захотели участвовать в демократическом процессе.
Феномен неголосующих избирателей привлек внимание социологов в США еще зимой. В результате опросов выяснилось, что выборы регулярно игнорируют от 33 до 65 процентов граждан. В иные годы свое конституционное право избирать представителей власти не желают осуществлять до ста миллионов американцев.
В беседах с социологами уклонисты признаются, что не доверяют политической пропаганде, не думают, что их голос может на что-то повлиять, и в целом считают, что "система бесчестна".
Выборы-2020 полностью подтвердили их правоту. Дело не только в неслыханном размахе антитрамповской пропаганды и попытках вообще выключить президента и его сторонников из информационного поля.
Параллельно президентским выборам проходило и голосование по кандидатурам в сенат и конгресс США. Как всегда, большинство мест в высших органах законодательной власти страны выиграли представители абсолютно несменяемой элиты. Это или мэры и губернаторы из хороших семей, отсидевшие на своих постах десятки лет. Или конгрессмены и сенаторы, имеющие за своими плечами "срока огромные". Это престарелое "Политбюро" в равной мере представляет обе руководящие партии.
Триумфатор в Кентукки, 78-летний республиканец Митч Макконнел, обретается в сенате США с 1985 года. Победитель выборов в Иллинойсе, 76-летний демократ Дик Дурбин — с 1996-го. Среди сегодняшних сенаторов есть долгожители, чей срок в высшем органе власти составляет 40-45 лет.
Та же картина и в конгрессе США, где символом застоя давно стала 80-летняя демократка Нэнси Пелоси, заседающая там аж с 1987 года. А 87-летний республиканец Дон Янг (его фамилия в переводе значит "молодой") представляет в конгрессе штат Аляска вообще с 1973-го.
В стране, которая насаждает сменяемость власти по всему свету, в том числе и военной силой, реальную власть, по сути, десятилетиями удерживают одни и те же люди. Разумеется, американцы не могут этого не видеть.
Не желающие голосовать признаются также, что не доверяют СМИ и предпочитают не читать новости. Учитывая, какого накала достигла пропагандистская истерика в местных массмедиа, этот выбор выглядит проявлением старого доброго американского здравомыслия.
К уклонистам принадлежит и большая часть американской молодежи от 18 до 24 лет. Действительно, вряд ли им могут быть интересны разборки "двух сенильных старичков", как прозвали таблоиды Байдена и Трампа.
В целом же не желающие голосовать американцы разочарованы во всей двухпартийной системе. На протяжении четверти века жизнь большинства из них неуклонно ухудшалась. Средний класс беднел, молодежь погрязала в студенческих кредитах, домохозяйства копили космические долги. И все это совершенно независимо от того, кто сидел в Белом доме — демократ или республиканец.
Буш сменял Клинтона, Трамп — Обаму, но политика обеих партий оставалась едина: триллионные расходы на оборонку, бессмысленные войны за рубежом, сокращение рабочих мест, неконтролируемый разгон цен на медуслуги и лекарства, фактическое сокращение зарплаты — с учетом реальной инфляции. Натурально, политический выбор многих американцев стал — "чума на оба ваши дома".
За свой срок Трамп сумел сделать кое-что для среднего американца, однако общий тренд переломить не смог. Пандемия, локдауны, погромы поставили крест на его усилиях. Выборы-2020 американцы проводят в условиях невиданной безработицы, кризиса здравоохранения и полного отсутствия перспектив. В день происходит по десять тысяч банкротств, а очередь за бесплатной едой в нью-йоркском Бронксе растягивается на многие часы.
Разочарование американцев, отказывающихся участвовать в выборах, это лишь отражение общего упадка страны. "Отчаяние убивает нас, разъедая ткань общественной жизни, разрушая отношения, воплощаясь в череде саморазрушительных и агрессивных извращений," — пишет известный журналист Крис Хеджес на страницах влиятельного продемократического интернет-ресурса Salon.com.
Никогда еще декоративный, имитационный характер американской демократии не был явлен так отчетливо, как на прошедших выборах. Какие бы причудливые представления ни разыгрывались в американской политической жизни — с фейерверками, погромами, скандалами, за кулисами этого шоу шел медленный и неостановимый упадок. Его жертвой стало подавляющее большинство жителей США.
Когда подсчитают голоса, сторонники проигравшего кандидата в президенты будут так же разозлены и встревожены, как и принципиально не голосующие американские избиратели. Вместе они станут тем разъяренным и обездоленным большинством, чья ненависть обрушится на победителя выборов. Будет ли им Байден или Трамп — ни тот ни другой ничего не смогут сделать с этим цунами. Нового президента США будет ненавидеть большинство населения страны. В этом и заключается главный итог американских выборов.

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