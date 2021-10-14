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Итог визита Виктории Нуланд в Москву – Киев должен смириться с «политической автономией» Донбасса

14 октября 2021, 16:50  •  346 • Украина
Вот и расставлены все запятые. В Киеве запятую ставят после слова «нельзя» - и продолжают гражданскую войну, хотя в Вашингтоне на сей счёт сложилось иное мнение – запятая должна стоять после слова «признать», чтобы наступил мир. Да и вообще, это слово – «признать» - ключевое. Без него ситуация не сдвинется с места. Так или иначе, в ходе московского вояжа Нуланд подчеркнула, что в США считают предоставление Донбассу политической автономии ключом к разрешению кризиса. И Киев должен смириться.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
На завтра Зеленский назначил заседание Совбеза. Теоретически на повестке – вопрос о западной границе и контрабанде. На самом же деле, собирают СНБО, чтобы решить вопрос посерьёзней. Либо признавать политическую автономию Донбасса, как того требуют США, либо продолжать войну – но уже не уповая на Вашингтон, как на своего основного союзника. Но признать политическую автономию Донбасса для Киева – ещё раз столкнуться с «крымской проблемой» в масштабах 1992 года, когда у АРК была собственная конституция и право избирать президента республики без оглядки на Киев. Не говоря уже о неподотчётном Киеву правительстве и силовых структурах, а также политических партиях. Только теперь в роли Крыма – Донбасс. С семью годами гражданской войны вдобавок – хватит фантазии представить, как на довыборах в Верховную Раду побеждают вчерашние герои-ополченцы, а фракцию ДНР-ЛНР возглавляет, например, Александр Ходаковский? В девяностых украинское государство загнало крымских фрондёров в стойло лишь благодаря подчёркнутому невмешательству и безразличию России. А сейчас? Возвращение Донбасса на Украину взорвёт украинскую государственность изнутри, – полагают в СНБО.
Тем не менее, изменить ничего нельзя – позицию Вашингтона Нуланд чётко артикулировала. Политическая автономия Донбасса – и точка. Скорее всего, Зеленский попытается привычно «отпетлять», делая вид, что не так понял сказанное, что надо бы обсудить, а лучше – переписать. Всё, как с минскими соглашениями. Ключевой вопрос – как долго намерен ждать Вашингтон? И что будет с Зеленским, если петлять он намерен дольше, чем американцы – ждать?

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