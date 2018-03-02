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Итог послания в соцсетях: Навальный сидит и верит, что Путин его боится

02 марта 2018, 00:54  •  187 • Политика
Пользователи интернета правильно поняли послание президента России.
Социальные сети подвели итог сегодняшнего послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию и всему миру. Особое внимание было, разумеется, уделено части, посвященной новейшему оружию России.
Как метко замечает один из пользователей, за время, прошедшее с конца Второй мировой войны, США устраивали бомбардировки в 16 странах мира. По странному стечению обстоятельств, ни у одной из разбомбленных американцами стран не было оружия для ответного удара.
"Ни у одной из этих стран не было угрожающего США оружия. Иначе бы их не бомбили. Вот и все, что нужно понимать про послание", - написала Маргарита Симоньян.
Не обошлось обсуждение и без упоминания скандально известного "оппозиционера" Алексея Навального. После выступления президента многие поняли, насколько жалко теперь смотрятся заявления "борца с системой" о том, что Путин его боится.
"А ведь где-то сидит Алексей Навальный и искренне верит, что Путин его боится", - иронизирует Telegram-канал "Снизу постучали".

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