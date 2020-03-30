ИТАР-ТАСС, наследие СССР, патриотизм и деньги • 19 • Аналитика

Автор фото Евгений Халдей (ТАСС, Телеграфное агентство Советского Союза)



Итак, у нас тут рано или поздно будут вноситься аж в Конституцию некие поправки насчет защиты исторического наследия, памяти Победы и всего такого прочего.







Да, фразочка так себе читается, чувствуется некое пренебрежение.



Соглашусь. Сразу вот соглашусь с теми, кто скажет, что вносить надо. Да надо вносить, надо… Толку, если у нас все идет по Черномырдину? Ну внесут, надо хранить. Дальше что?



Да, господа крикуны, дальше что?



А, как я понимаю, дальше (раз все прописано аж в Конституции) мы будем все это трепетно хранить, беречь, не пускать никого с грязными лапами в историю, учить подрастающие поколения, внуков наших и правнуков если…



Если будет на что. В смысле, если оплатим.



Сейчас наиболее активная часть читателей начнет задавать вопрос: а ты вообще про что, автор?



А я про то, что советские времена, когда детей и юношество воспитывали на примерах прошлого, канули в небытие. И у нас рыночные отношения. И в них нет места патриотизму, любви к Родине, знанию истории, если за все это не заплатить.



Не те времена, понимаешь… И у каждого наследия есть свой хозяин.



Далеко за примерами ходить не надо, минимум раз в месяц на нас подают в суд разные личности, пытающиеся заработать денежку на том, что мы якобы «нарушили их авторские права».



Вообще, конечно, с так называемыми авторскими правами у нас все прекрасно. Это бизнес. На котором зарабатывают весьма неплохие денежки. И у каждого такого ресурса, речь о котором сейчас пойдет, есть целый отдел, который денно и нощно листает интернет в поисках зацепки для заработка.



И находят.







Кстати, многие читатели у меня спрашивают, почему, рассказывая про самолеты и теперь про крейсера, я старательно так обхожу тему советской техники.



Да вот именно поэтому.



Когда у меня была возможность снять технику в музеях Падиково и Верхней Пышмы, я снимал и смело писал. А вот дальше вышел затык. Покупать у какого-то там «правообладателя», который зачастую и не правообладатель даже… Так как существует очень стройная система получения денег конторами, не имеющими вообще никакого отношения к реальным правообладателям.



Так что ну его: себе (точнее, «ВО») дороже выйдет. Кому интересно, ознакомьтесь, сколько сегодня стоит одна фотография для разового размещения. Будете приятно поражены.



Но вернёмся к теме разговора, точнее, продолжим.



Недавно нам прилетел очередной «привет» от ИТАР-ТАСС.



Речь идет о статье Александра Самсонова от 10 июля 2012 года "Операция «Лов осетра». К 70-летию падения Севастополя. Часть 2" и статье Дмитрия Никадимова от 27 июля 2016 года "Немецкое командование: «Убивай всякого русского». Часть 2".



У Александра в статье 8 фото. Из них 1 советская. Остальные сделаны немецкими фотокорами.



У Дмитрия 6 фото.



И вот что выставляет ФГУП ИТАР-ТАСС.









Согласен, не очень хорошо, когда не указываются автор и источник фотографии. Действительно, и некорректно, и незаконно. И по-хорошему надо фото удалять.



Но давайте рассмотрим все это несколько с иного ракурса.



Что выставляет ИТАР-ТАСС?



1. Заключение лицензионного соглашения ООО «ВО-Медиа» с ИТАР-ТАСС.

2. Удаление фотографий, являющихся собственностью ИТАР-ТАСС.

3. Выплата 20 тысяч рублей за использование фотографий.



Кстати, в тексте с ошибкой написано требование. Спешили, от радости ног не чуя.



И в случае неудовлетворения претензии в течении 10 дней – естественно, обширный арсенал угроз. Самая легкая из которых – суд. А так еще ИТАР-ТАСС будет «вынужден принять меры по ограничению доступа к вашему сайту».



Вот так. Если что вдруг – вы знаете, куда обратиться с вопросами.



Я не стану погружаться в пучины юриспруденции, мне интересна только одна деталь. «А судьи кто»?



Для этого стоит посмотреть на того, кто выставил претензию. На ИТАР-ТАСС.



ИТАР-ТАСС





Итак, единственным учредителем ИТАР-ТАСС является правительство Российской Федерации. И вот тут понеслись вопросы…



Что у нас получается? А получается не очень-то красиво. Правительство РФ фактически занимается узурпацией права на информацию. Да, ИТАР-ТАСС просто озолотится на том архиве фотографий, который им достался «на халяву». На права правопреемников.



Получается, даже давно выложенные в открытый доступ фотографии Халдея, Кармена, Альперта, Бальтерманца, Игнатовича, Зельмановича, Струнникова, Рюмкина, Шайхета незаконны?



Получается так. То есть теперь, в свободной и демократической России мы вынуждены будем оплачивать созданное еще во времена СССР, когда сегодняшних деловых менеджеров, простите, в проекте не было?



Да. Закон суров, но это закон.



Понятно, что искать тех, кто выложил фото в интернет, однозначно в ИТАР-ТАСС не станут. Равно как и удалять. Зачем? Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая.



Мы, повторюсь, не станем рассматривать юридическую сторону вопроса. Этим пусть занимаются специально обученные сотрудники с обеих сторон.



Я говорю о том, как нам воспитывать, обучать, убеждать, наконец. Как бороться с равнодушием молодежи, с тем, что в соцсетях сегодня в открытую идет война за мозги (точнее, зародыши мозгов) растущих нам на смену.



Так себе смена растет. Ничего не знающая.



Что тут говорить, если ВСЯ история Великой Отечественной в учебнике занимает 7-8 параграфов, в зависимости от создателя? Мы уже писали, сравнивали. Ах, как хреново все в Украине-то, да? Пять параграфов. А у белорусов было 12, если мне не изменяет память. То есть больше, чем у нас.



Дополнить? Воевать?



Да не вопрос. В Конституции же записано будет, что надо память хранить. Вот ТАСС и будет хранить. И умножать свою прибыль.



А все желающие будут что? Правильно, нести денежки в кассу ИТАР-ТАСС. То есть правительства РФ.



Нет, так-то нормально. Вот только во всем мире почему-то патриотизм принято поддерживать, а у нас принято на нем деньги делать. Капитализм, понимаешь… Рынок…



Ну и слова очередного выступления все того же президента, венчающие истерию 9 Мая о том, что мы обязаны, должны и все прочее… Да, обязаны.



Обязаны оплатить право быть патриотами. Иначе придут и потребуют. В кассу государства.



Самое забавное, что ИТАР-ТАСС, который гордо пытается сегодня именовать себя «просто ТАСС», ну совершенно никакого отношения не имеет к снимкам, на которых делает деньги.



Скажете, а что такого? Авторские права… Так вот в том и вопрос: если государство утверждает, что нам надо хранить память, работать с молодыми и все такое, то надо и действовать иначе. По крайней мере, в отношении тех, кто реально пытается работать в этом направлении.



Давать возможность работать.



А под этим я имею в виду открытый доступ к документам, фотоматериалам, кинолентам. Берите, господа патриоты, работайте. Сейте в умах и умишках разумное, доброе и вечное! Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра



Согласно словам президента Путина. Очень надо память хранить. В Конституцию вносим.



Интересно, ценник на патриотизм тоже в Конституции будет?



Конечно, нет. Он за кадром останется. Чтобы не распугать желающих написать про подвиг отцов и дедов и (вот он, миг удачи!) разместить для иллюстрации пару-тройку фото.



Хотя в случае с Самсоновым и одной хватило. На радость ИТАР-ТАСС.



Вот вам и ответ на вопрос, спрашивающие. Почему завтра не стоит писать на тему советского прошлого. Невыгодно может оказаться. Не всегда (а точнее, очень редко) можно точно установить, обдерут тебя за размещение фото или нет. Принадлежит оно кому-то или как.



Под нажимом наших почитателей кораблей, которые откровенно замучили вопросами на тему советских крейсеров, решил, что все-таки тип «Светлана» — достойные корабли, ничуть не уступавшие аналогам. Но – нет. Нереально сделать нормальный рассказ о корабле, не показывая его. Согласитесь, это так.



Рисковать налететь на штрафы и тем самым подвести все издание? Увольте, нет. Точнее, увольнять не придется, потому что писать на эту тему просто нет желания. Равно как искать кому заплатить, чтобы можно было разместить материал как о советском крейсере «Красный Кавказ», например, так и о его экипаже.



Многие отметили, что материалы о тяжелых крейсерах Японии были с весьма красочным сопровождением. Открою секрет: всего-навсего нашел форум фанатов кораблей и попросил их помочь с фотографиями японских тяжелых крейсеров Второй мировой войны.



Вообще, японцы, как мне показалось, все фанаты кораблей прошлого. Ну или почти все.



Это было восхитительно, кстати. Почта лопнула, потому что столько прислали фотографий… И до сих пор приходят письма на тему «А не хотите написать про наши легкие крейсеры? А про эсминцы? А про линкоры?»



Ну да, конечно, экзотика: русский, с уважением отзывающийся о японских кораблях.



Примерно то же самое и в отношении любой другой страны. Почему-то совершенно нет страха при размещении фото британских, немецких, американских кораблей. Итальянских и французских самолетов.



Не думаю, что им плевать. Просто подход иной.



Заплатить за право рассказывать / за право показывать. Рассказать о подвигах наших предков, показать их лица. Чтобы знали, чтобы помнили. Рассказать о битвах, которым не нашлось места в учебниках истории, показать застывшие мгновения великой той войны…



Все можно. Заполните заявку, заключите договор и оплатите счет. Да, и лицензионное соглашение не забудьте.



Где, в какой стране мира еще такое можно найти? Нет, может, и можно найти, вот только какое участие они приняли в той войне?



Омерзительный такой привкус, если честно. Но увы, ничего не поделать. Вряд ли нам стоит ждать улучшений, думаю, тут сейчас такая борьба пойдет за историю, что от нее мокрого места не останется. Как всегда у нас, впрочем.



Не знаю, как посмотрят другие авторы, а в таком вот свете последних событий, да еще и в кризисе таком, пожалуй, пусть ИТАР-ТАСС пишет исторические экскурсы. Накладное дело – игры в патриотическое воспитание с государством.



Дороговат нынче патриотизм выходит. Как форма «Юнармии». И примерно с той же степенью эффективности.



Это, конечно, до безумия глупо – брать деньги с тех, кто хотел бы нести свет во тьму исторической безграмотности. Но раз государству так нужны деньги за то, чтобы его граждан просвещали, что ж… Желаю успехов в этом милом и прибыльном деле.



А мы поговорим о чем-нибудь менее затратном, нежели патриотизм и память.



По крайней мере, пока до этих в правительстве не дойдет, какую лютую чушь они творят со своими лицензионными соглашениями и взиманием денег.



И не будем удивляться, когда солдата с флагом на крыше Рейхстага заменят другие солдаты той войны. За которых денег не будут брать.



А что, у нас рынок. Все справедливо. Итак, у нас тут рано или поздно будут вноситься аж в Конституцию некие поправки насчет защиты исторического наследия, памяти Победы и всего такого прочего.Да, фразочка так себе читается, чувствуется некое пренебрежение.Соглашусь. Сразу вот соглашусь с теми, кто скажет, что вносить надо. Да надо вносить, надо… Толку, если у нас все идет по Черномырдину? Ну внесут, надо хранить. Дальше что?Да, господа крикуны, дальше что?А, как я понимаю, дальше (раз все прописано аж в Конституции) мы будем все это трепетно хранить, беречь, не пускать никого с грязными лапами в историю, учить подрастающие поколения, внуков наших и правнуков если…Если будет на что. В смысле, если оплатим.Сейчас наиболее активная часть читателей начнет задавать вопрос: а ты вообще про что, автор?А я про то, что советские времена, когда детей и юношество воспитывали на примерах прошлого, канули в небытие. И у нас рыночные отношения. И в них нет места патриотизму, любви к Родине, знанию истории, если за все это не заплатить.Не те времена, понимаешь… И у каждого наследия есть свой хозяин.Далеко за примерами ходить не надо, минимум раз в месяц на нас подают в суд разные личности, пытающиеся заработать денежку на том, что мы якобы «нарушили их авторские права».Вообще, конечно, с так называемыми авторскими правами у нас все прекрасно. Это бизнес. На котором зарабатывают весьма неплохие денежки. И у каждого такого ресурса, речь о котором сейчас пойдет, есть целый отдел, который денно и нощно листает интернет в поисках зацепки для заработка.И находят.Кстати, многие читатели у меня спрашивают, почему, рассказывая про самолеты и теперь про крейсера, я старательно так обхожу тему советской техники.Да вот именно поэтому.Когда у меня была возможность снять технику в музеях Падиково и Верхней Пышмы, я снимал и смело писал. А вот дальше вышел затык. Покупать у какого-то там «правообладателя», который зачастую и не правообладатель даже… Так как существует очень стройная система получения денег конторами, не имеющими вообще никакого отношения к реальным правообладателям.Так что ну его: себе (точнее, «ВО») дороже выйдет. Кому интересно, ознакомьтесь, сколько сегодня стоит одна фотография для разового размещения. Будете приятно поражены.Но вернёмся к теме разговора, точнее, продолжим.Недавно нам прилетел очередной «привет» от ИТАР-ТАСС.Речь идет о статье Александра Самсонова от 10 июля 2012 года "Операция «Лов осетра». К 70-летию падения Севастополя. Часть 2" и статье Дмитрия Никадимова от 27 июля 2016 года "Немецкое командование: «Убивай всякого русского». Часть 2".У Александра в статье 8 фото. Из них 1 советская. Остальные сделаны немецкими фотокорами.У Дмитрия 6 фото.И вот что выставляет ФГУП ИТАР-ТАСС.Согласен, не очень хорошо, когда не указываются автор и источник фотографии. Действительно, и некорректно, и незаконно. И по-хорошему надо фото удалять.Но давайте рассмотрим все это несколько с иного ракурса.Что выставляет ИТАР-ТАСС?1. Заключение лицензионного соглашения ООО «ВО-Медиа» с ИТАР-ТАСС.2. Удаление фотографий, являющихся собственностью ИТАР-ТАСС.3. Выплата 20 тысяч рублей за использование фотографий.Кстати, в тексте с ошибкой написано требование. Спешили, от радости ног не чуя.И в случае неудовлетворения претензии в течении 10 дней – естественно, обширный арсенал угроз. Самая легкая из которых – суд. А так еще ИТАР-ТАСС будет «вынужден принять меры по ограничению доступа к вашему сайту».Вот так. Если что вдруг – вы знаете, куда обратиться с вопросами.Я не стану погружаться в пучины юриспруденции, мне интересна только одна деталь. «А судьи кто»?Для этого стоит посмотреть на того, кто выставил претензию. На ИТАР-ТАСС.ИТАР-ТАССИтак, единственным учредителем ИТАР-ТАСС является правительство Российской Федерации. И вот тут понеслись вопросы…Что у нас получается? А получается не очень-то красиво. Правительство РФ фактически занимается узурпацией права на информацию. Да, ИТАР-ТАСС просто озолотится на том архиве фотографий, который им достался «на халяву». На права правопреемников.Получается, даже давно выложенные в открытый доступ фотографии Халдея, Кармена, Альперта, Бальтерманца, Игнатовича, Зельмановича, Струнникова, Рюмкина, Шайхета незаконны?Получается так. То есть теперь, в свободной и демократической России мы вынуждены будем оплачивать созданное еще во времена СССР, когда сегодняшних деловых менеджеров, простите, в проекте не было?Да. Закон суров, но это закон.Понятно, что искать тех, кто выложил фото в интернет, однозначно в ИТАР-ТАСС не станут. Равно как и удалять. Зачем? Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая.Мы, повторюсь, не станем рассматривать юридическую сторону вопроса. Этим пусть занимаются специально обученные сотрудники с обеих сторон.Я говорю о том, как нам воспитывать, обучать, убеждать, наконец. Как бороться с равнодушием молодежи, с тем, что в соцсетях сегодня в открытую идет война за мозги (точнее, зародыши мозгов) растущих нам на смену.Так себе смена растет. Ничего не знающая.Что тут говорить, если ВСЯ история Великой Отечественной в учебнике занимает 7-8 параграфов, в зависимости от создателя? Мы уже писали, сравнивали. Ах, как хреново все в Украине-то, да? Пять параграфов. А у белорусов было 12, если мне не изменяет память. То есть больше, чем у нас.Дополнить? Воевать?Да не вопрос. В Конституции же записано будет, что надо память хранить. Вот ТАСС и будет хранить. И умножать свою прибыль.А все желающие будут что? Правильно, нести денежки в кассу ИТАР-ТАСС. То есть правительства РФ.Нет, так-то нормально. Вот только во всем мире почему-то патриотизм принято поддерживать, а у нас принято на нем деньги делать. Капитализм, понимаешь… Рынок…Ну и слова очередного выступления все того же президента, венчающие истерию 9 Мая о том, что мы обязаны, должны и все прочее… Да, обязаны.Обязаны оплатить право быть патриотами. Иначе придут и потребуют. В кассу государства.Самое забавное, что ИТАР-ТАСС, который гордо пытается сегодня именовать себя «просто ТАСС», ну совершенно никакого отношения не имеет к снимкам, на которых делает деньги.Скажете, а что такого? Авторские права… Так вот в том и вопрос: если государство утверждает, что нам надо хранить память, работать с молодыми и все такое, то надо и действовать иначе. По крайней мере, в отношении тех, кто реально пытается работать в этом направлении.Давать возможность работать.А под этим я имею в виду открытый доступ к документам, фотоматериалам, кинолентам. Берите, господа патриоты, работайте. Сейте в умах и умишках разумное, доброе и вечное!Согласно словам президента Путина. Очень надо память хранить. В Конституцию вносим.Интересно, ценник на патриотизм тоже в Конституции будет?Конечно, нет. Он за кадром останется. Чтобы не распугать желающих написать про подвиг отцов и дедов и (вот он, миг удачи!) разместить для иллюстрации пару-тройку фото.Хотя в случае с Самсоновым и одной хватило. На радость ИТАР-ТАСС.Вот вам и ответ на вопрос, спрашивающие. Почему завтра не стоит писать на тему советского прошлого. Невыгодно может оказаться. Не всегда (а точнее, очень редко) можно точно установить, обдерут тебя за размещение фото или нет. Принадлежит оно кому-то или как.Под нажимом наших почитателей кораблей, которые откровенно замучили вопросами на тему советских крейсеров, решил, что все-таки тип «Светлана» — достойные корабли, ничуть не уступавшие аналогам. Но – нет. Нереально сделать нормальный рассказ о корабле, не показывая его. Согласитесь, это так.Рисковать налететь на штрафы и тем самым подвести все издание? Увольте, нет. Точнее, увольнять не придется, потому что писать на эту тему просто нет желания. Равно как искать кому заплатить, чтобы можно было разместить материал как о советском крейсере «Красный Кавказ», например, так и о его экипаже.Многие отметили, что материалы о тяжелых крейсерах Японии были с весьма красочным сопровождением. Открою секрет: всего-навсего нашел форум фанатов кораблей и попросил их помочь с фотографиями японских тяжелых крейсеров Второй мировой войны.Вообще, японцы, как мне показалось, все фанаты кораблей прошлого. Ну или почти все.Это было восхитительно, кстати. Почта лопнула, потому что столько прислали фотографий… И до сих пор приходят письма на тему «А не хотите написать про наши легкие крейсеры? А про эсминцы? А про линкоры?»Ну да, конечно, экзотика: русский, с уважением отзывающийся о японских кораблях.Примерно то же самое и в отношении любой другой страны. Почему-то совершенно нет страха при размещении фото британских, немецких, американских кораблей. Итальянских и французских самолетов.Не думаю, что им плевать. Просто подход иной.Заплатить за право рассказывать / за право показывать. Рассказать о подвигах наших предков, показать их лица. Чтобы знали, чтобы помнили. Рассказать о битвах, которым не нашлось места в учебниках истории, показать застывшие мгновения великой той войны…Все можно. Заполните заявку, заключите договор и оплатите счет. Да, и лицензионное соглашение не забудьте.Где, в какой стране мира еще такое можно найти? Нет, может, и можно найти, вот только какое участие они приняли в той войне?Омерзительный такой привкус, если честно. Но увы, ничего не поделать. Вряд ли нам стоит ждать улучшений, думаю, тут сейчас такая борьба пойдет за историю, что от нее мокрого места не останется. Как всегда у нас, впрочем.Не знаю, как посмотрят другие авторы, а в таком вот свете последних событий, да еще и в кризисе таком, пожалуй, пусть ИТАР-ТАСС пишет исторические экскурсы. Накладное дело – игры в патриотическое воспитание с государством.Дороговат нынче патриотизм выходит. Как форма «Юнармии». И примерно с той же степенью эффективности.Это, конечно, до безумия глупо – брать деньги с тех, кто хотел бы нести свет во тьму исторической безграмотности. Но раз государству так нужны деньги за то, чтобы его граждан просвещали, что ж… Желаю успехов в этом милом и прибыльном деле.А мы поговорим о чем-нибудь менее затратном, нежели патриотизм и память.По крайней мере, пока до этих в правительстве не дойдет, какую лютую чушь они творят со своими лицензионными соглашениями и взиманием денег.И не будем удивляться, когда солдата с флагом на крыше Рейхстага заменят другие солдаты той войны. За которых денег не будут брать.А что, у нас рынок. Все справедливо. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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