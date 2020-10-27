Итальянцы взвыли от последствий санкций против России

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Антироссийские меры больно ударили по экономике страны

Принятые против России санкции незаслуженно наказывают малые и средние предприятия Италии. Рим выступает с призывами отменить ограничения в отношении Москвы. Об этом объявил член комитета сената Италии Джанлука Феррара.

Он отметил, что в экономическом плане Россия всегда была для Италии важной страной, поскольку притягивала их компании на свой рынок. Власти не оставляют попыток добиться отмены санкций Евросоюза , поскольку в нынешних мировых условиях это, как минимум, контрпродуктивно.

"Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии", – приводит его слова РИА "Новости".

По подсчетам специалистов, ежегодные потери Италии от антироссийских санкций составляют около трех миллиардов евро. Рестрикции против России серьезно ударили по экономике стран Евросоюза, который впоследствии лишился около 250 тысяч рабочих мест.

Европейцы надеются, что восстановить совместную деятельность с Россией еще удастся. Пока санкции очень неприятно сказываются на европейских странах.