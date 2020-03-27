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Итальянцы встречали русских врачей музыкальным сюрпризом
27 марта 2020, 03:35 • 40 • В мире
Российский гимн накануне внезапно зазвучал на улицах Италии. Музыкальный сюрприз для врачей-спасителей из России прозвучал сразу в нескольких регионах.
Итальянцы включили на улицах городов российский гимн. Таким сюрпризом они решили показать свою признательность российским врачам, которые в разгар пандемии отправились помогать местным медикам.
Накануне наши специалисты добрались до итальянского Бергамо. Как сообщалось, именно там - самая горячая точка распространения инфекции.
Ранее Россия отправила в Италию 14 самолётов, на которых были российские военные специалисты, а также медицинское оборудование.
После этого восхищённой российской поддержкой местный житель Федерико Кане демонстративно свернул флаг Евросоюза, который висел возле его дома, и на его место установил российский триколор.
Итальянец также записал видеообращение российским гражданам с благодарностью.
"Добрый день, и спасибо русскому народу", - обратился Федерико Кане к главе государства и жителям России.
Под видеороликом Федерико Кане жители Апеннин написали множество комментариев с критикой властей ЕС, которые никак не помогли Италии в борьбе с COVID-2019.
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