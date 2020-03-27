Итальянцы встречали русских врачей музыкальным сюрпризом

Итальянцы включили на улицах городов российский гимн. Таким сюрпризом они решили показать свою признательность российским врачам, которые в разгар пандемии отправились помогать местным медикам.

Накануне наши специалисты добрались до итальянского Бергамо. Как сообщалось, именно там - самая горячая точка распространения инфекции.

Ранее Россия отправила в Италию 14 самолётов, на которых были российские военные специалисты, а также медицинское оборудование.

После этого восхищённой российской поддержкой местный житель Федерико Кане демонстративно свернул флаг Евросоюза, который висел возле его дома, и на его место установил российский триколор.

Итальянец также записал видеообращение российским гражданам с благодарностью.

"Добрый день, и спасибо русскому народу", - обратился Федерико Кане к главе государства и жителям России.

Под видеороликом Федерико Кане жители Апеннин написали множество комментариев с критикой властей ЕС, которые никак не помогли Италии в борьбе с COVID-2019.