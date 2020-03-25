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Итальянцы просят "одолжить" Путина: Пока лидеры Европы скупают бумагу, глава России посещает больных - Шафран

25 марта 2020, 11:35  •  98 • Политика
В соцсетях итальянцы просят "одолжить" им Путина, так как он проводит время не в магазине с тележкой, наполненной вином и туалетной бумагой, как Ангела Меркель, и не в бункере с грузовиком туалетной бумаги, как Борис Джонсон, а в больнице с заразившимися коронавирусом гражданами России, пишет журналистка и ведущая Анна Шафран.
Итальянцы просят в соцсетях "одолжить" им президента России Владимира Путина, чтобы он навёл порядок у них в стране. Об этом пишет журналистка и ведущая Анна Шафран.
Она отмечает, что, в отличие от европейских лидеров, Путин во время кризиса вместе с врачами общается в больнице с теми, кто попал в беду. Он не прячется и не уходит в подполье, не заказывает грузовик туалетной бумаги, как премьер-министр Британии Борис Джонсон, который ещё при этом рассуждает что паниковать не надо, всё в стране есть.
Не в магазине с жалкой тележкой, наполненной вином и туалетной бумагой (предметы, видимо, первой необходимости в условиях стресса), как Ангела Меркель. Не с роликами в "Инстаграме", в которых так и не пересевший на велосипед "слуга народа" Зеленский-Голобородько бодрит украинский народ и бодрится сам, не зная, что делать с метро и с сотнями тысяч возвращающихся на родину трудовых мигрантов, а также с "достойными" согражданами, которые избивают кашляющих людей, - пишет Анна Шафран в своём Telegram-канале.
Путин не просто демонстрирует спокойствие и уверенность. Он делится ими с согражданами. Путин показывает, что он с людьми, он видит угрозы, он знает, как с ними бороться, и будет это делать, подчёркивает Шафран.
Итальянцы просят в соцсетях "одолжить" им Путина, чтобы навести порядок в их прекрасной, но очень сильно пострадавшей из-за безалаберности властей стране. Как же нам всем повезло, что в эти непростые времена у России есть настоящий лидер, - подводит итог журналистка.
Напомним, что Путин уже "откликнулся" на мольбы итальянцев. Россия отправила в Италию самолёты с военными медиками, которые будут помогать местным специалистам бороться с эпидемией коронавируса, бушующей в стране.
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