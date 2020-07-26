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Итальянцы признали поражение: Сухпаёк России превзошёл ожидания

26 июля 2020, 19:05  •  119 • Политика
Итальянцев удивила энергетическая ценность сухпайка армии России в сравнении с итальянским. По мнению участников дегустации, российская походная еда побеждает итальянскую со счётом 2:1.
Жители Италии отведали сухпаёк армии России и сравнили его с рационом питания итальянских Вооруженных сил. Дегустация прошла в рамках специального проекта на YouTube.
Вначале итальянские блогеры оценили походный завтрак военных обеих стран. Итальянская версия пришлась им более по вкусу, так как была слаще, в то время как российская делала больший упор на сытность. Зато в соревновании обеда и ужина безусловную победу одержал именно российский сухпаёк. Нарекание итальянцев вызвала лишь упаковка некоторых блюд.
Больше всего блогеров из Италии поразила энергитическая ценность российского сухпайка. Они выразили предположение, что из-за сурового климата России военным нужно больше питательных веществ, сообщает "Экономика Сегодня".

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