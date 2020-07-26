Итальянцы признали поражение: Сухпаёк России превзошёл ожидания

Жители Италии отведали сухпаёк армии России и сравнили его с рационом питания итальянских Вооруженных сил. Дегустация прошла в рамках специального проекта на YouTube.

Вначале итальянские блогеры оценили походный завтрак военных обеих стран. Итальянская версия пришлась им более по вкусу, так как была слаще, в то время как российская делала больший упор на сытность. Зато в соревновании обеда и ужина безусловную победу одержал именно российский сухпаёк. Нарекание итальянцев вызвала лишь упаковка некоторых блюд.

Больше всего блогеров из Италии поразила энергитическая ценность российского сухпайка. Они выразили предположение, что из-за сурового климата России военным нужно больше питательных веществ, сообщает "Экономика Сегодня".