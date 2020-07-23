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Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"

23 июля 2020, 08:05  •  62 • В мире
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем". Они сравнили его с едой, которую выдают солдатам в армии их страны. В итоге блогеры присудили победу блюдам из России, выделив из наборов ВС Италии лишь завтраки.
Дегустаторы из Италии оценили рацион военных ВС России, сравнив его с едой, которую выдают солдатам в армии их страны.
Соответствующий ролик появился на YouTube. Издание "ПолитРоссия" подготовило перевод эксклюзивно для своих читателей.
Попробовав завтраки, обеды и ужины, предназначенные для военнослужащих, блогеры присудили победу русским сухпайкам. В итальянской армии лучше, по их мнению, оказался лишь завтрак, в остальном дегустаторы почти единодушно отдали предпочтение блюдам из РФ, передаёт РИА ФАН.
Особенно их разочаровал итальянский ужин. Они заметили, что паста, гуляш и другие блюда имеют ужасный вид, а на вкус они и вовсе напоминают асфальт.
Русский паёк порадовал не только сам по себе, особенно паштет "Нежный", но и ценой. Он почти в пять раз дешевле, нежели итальянский.
Вот почему у нас армии нет… и мы в войнах проигрываем, - подытожили дегустаторы.

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