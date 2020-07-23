Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"

Дегустаторы из Италии оценили рацион военных ВС России, сравнив его с едой, которую выдают солдатам в армии их страны.

Соответствующий ролик появился на YouTube. Издание "ПолитРоссия" подготовило перевод эксклюзивно для своих читателей.

Попробовав завтраки, обеды и ужины, предназначенные для военнослужащих, блогеры присудили победу русским сухпайкам. В итальянской армии лучше, по их мнению, оказался лишь завтрак, в остальном дегустаторы почти единодушно отдали предпочтение блюдам из РФ, передаёт РИА ФАН.

Особенно их разочаровал итальянский ужин. Они заметили, что паста, гуляш и другие блюда имеют ужасный вид, а на вкус они и вовсе напоминают асфальт.

Русский паёк порадовал не только сам по себе, особенно паштет "Нежный", но и ценой. Он почти в пять раз дешевле, нежели итальянский.