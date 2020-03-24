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Итальянцы поблагодарили Москву за помощь, американцы приревновали и намекнули на "аннексию"

24 марта 2020, 15:35  •  89 • В мире
В Италии благодарят Россию за помощь, оказанную в период коронавирусной инфекции. Житель крохотного городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане разместил на своей странице в соцсетях, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России. Американские интернет-пользователи без восторга отметили помощь для европейской страны от Москвы. Некоторые увидели в этом "аннексию", другие заговорили о возможных санкциях от США.
Итальянцы поблагодарили Россию за поддержку в такое непростое для страны время. Ранее сообщалось, что в европейскую страну с военного аэродрома Чкаловский вылетело 14 спецбортов ВКС России.
На военных самолётах Ил-76 находятся российские вирусологи и медицинское оборудование. Спецоперация Минобороны России продолжается.
В этой связи простые итальянцы признаются: Россия для них сделала больше, чем соседи по ЕС. Житель городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане продемонстрировал признательность наглядно, показав на видео, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России.
Правда, у американских интернет-пользователей этот жест РФ вызвал ревность и даже призывы ввести санкции против нашей страны.
"Вряд ли у нас вообще остались свободные маски и медицинское оборудование. У России их хватает, потому что по ним эпидемия ещё толком не ударила", - убеждён Bah Bah Blue Sheep.
Demz1destroyfreedom увидел в помощи России чуть ли не захват.
"Правильный заголовок: "Тихое российское военное вторжение в Италию под шумок коронавируса", - написал он.
Аналогичного мнения придерживается и комментатор под ником IOND.
"Любопытно посмотреть, как отреагируют демократы и их СМИ. Неудивительно, если многие из них потребуют в конгрессе новых санкций против России, она же явно собралась аннексировать Италию!" - заявил он.
Впрочем, в числе пользователей были и те, кто разочаровался в позиции Вашингтона, так и не поддержавшего европейских друзей.
"А ведь раньше помогать другим было прерогативой Америки. Но «Вернём Америке былое величие» и «Америка превыше всего» подорвали нашу роль на международной арене", - констатировал Ralph Peters.
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