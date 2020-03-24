Итальянцы поблагодарили Москву за помощь, американцы приревновали и намекнули на "аннексию"

Итальянцы поблагодарили Россию за поддержку в такое непростое для страны время. Ранее сообщалось, что в европейскую страну с военного аэродрома Чкаловский вылетело 14 спецбортов ВКС России.

На военных самолётах Ил-76 находятся российские вирусологи и медицинское оборудование. Спецоперация Минобороны России продолжается.

В этой связи простые итальянцы признаются: Россия для них сделала больше, чем соседи по ЕС. Житель городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане продемонстрировал признательность наглядно, показав на видео, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России.

Правда, у американских интернет-пользователей этот жест РФ вызвал ревность и даже призывы ввести санкции против нашей страны.

"Вряд ли у нас вообще остались свободные маски и медицинское оборудование. У России их хватает, потому что по ним эпидемия ещё толком не ударила", - убеждён Bah Bah Blue Sheep.

Demz1destroyfreedom увидел в помощи России чуть ли не захват.

"Правильный заголовок: "Тихое российское военное вторжение в Италию под шумок коронавируса", - написал он.

Аналогичного мнения придерживается и комментатор под ником IOND.

"Любопытно посмотреть, как отреагируют демократы и их СМИ. Неудивительно, если многие из них потребуют в конгрессе новых санкций против России, она же явно собралась аннексировать Италию!" - заявил он.

Впрочем, в числе пользователей были и те, кто разочаровался в позиции Вашингтона, так и не поддержавшего европейских друзей.

"А ведь раньше помогать другим было прерогативой Америки. Но «Вернём Америке былое величие» и «Америка превыше всего» подорвали нашу роль на международной арене", - констатировал Ralph Peters.