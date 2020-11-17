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Итальянцы ответили на приглашение посетить Крым

17 ноября 2020, 17:40  •  257 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Поклонская решила лично сопровождать коллег на полуострове
Делегация из Италии вынуждена отказаться от путешествия в Крым, заявила представитель итальянского парламента Лия Куартапелле, отвечая на приглашение российских коллег побывать на полуострове.
Парламентарий объяснила, что Рим придерживается позиции о нарушении международного права из-за "аннексии" полуострова, и по этой причине депутаты вынуждены отклонить поступившее приглашение.
Ранее Наталья Поклонская обратилась к итальянским коллегам с приглашением отправиться на отдых в Крым после коронавирусной эпидемии, где иностранные делегаты могли бы пройти реабилитационную программу.
Поклонская заявила, что полуостров всегда открыт для посещения итальянских коллег. Также депутат выразила желание лично встретить делегацию и показать Крым, о чем сообщает РИА "Новости".
Стоит отметить, что в прошлом году состоялась запланированная поездка в Крым американской делегации. По итогам визита член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон заявил, что делегаты признали полуостров российским регионом, вне зависимости от мнения остальных стран.

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