Итальянцы не хотят быть рабами Евросоюза

Сальвини: «Экстремисты – это Меркель, Макрон и Сорос»

В преддверии выборов в Европарламент, которые проходят 23-26 мая, тысячи итальянцев пришли в Милане на встречу с министром внутренних дел, заместителем председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини – политика-евроскептика, в котором они видят борца против диктатуры Брюсселя.

Выразить поддержку своему политику им не помешали пикеты оппонентов. В Милан Сальвини прибыл для встречи с лидерами одиннадцати евроскептических партий и движений, чтобы обсудить с ними предвыборную стратегию.

«Мы больше не итальянцы, мы стали рабами Европы», «мы хотим быть итальянским государством, вернуть себе наше прежнее достоинство и независимость», говорили журналистам сторонники Сальвини

Социологические опросы свидетельствуют, что партия Сальвини «Лига Севера» может получить на выборах в Европарламент 30% голосов итальянских избирателей. С тех пор как в 2018 г. была сформирована правительственная коалиция «Лиги Севера» и движения «Пять звёзд», власти добились заметных успехов в борьбе с итальянской преступностью. Успехи оборачиваются дополнительной поддержкой избирателей.

Сальвини не сдерживал критических комментариев в адрес Евросоюза и отверг обвинения в расизме и экстремизме, которые ему приписывает европейская пресса: «Экстремисты – это те, кто лишает Европу безопасности и ведёт её к бедности. Это – Меркель, Макрон и Сорос».

О начинающихся выборах в Европарламент он сказал следующее: «Эти выборы изменят Европу, изменят банковскую сферу, сельское хозяйство, границы… [Нам] нужно многое сделать – провести финансовую, судебную реформу и реформу образования».

Своими союзниками в ЕС Сальвини и его партия считают партию «Альтернатива для Германии», Датскую народную партию, Национальное объединение Мари Ле Пен, партию «Истинные финны».

«Наша цель – стать правящей силой, которая изменит Европу. Мы должны вернуть в центр внимания проблемы трудоустройства, семьи, безопасности и охраны окружающей среды», – заявил Сальвини, назвав политику, которую проводит Брюссель, кошмаром.