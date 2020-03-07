Итальянцам посоветовали не ехать в Россию: Посольство Италии всерьёз восприняло противовирусный режим в Москве

Граждан Италии попросили не приезжать в Россию, если есть симптомы простуды. Рекомендацию выпустило посольство Италии в России на фоне объявленного в Москве из-за коронавируса режима повышенной готовности.

В частности, в указе мэрии Москвы говорится о необходимости самоизоляции на дому в течение 14 дней для всех иностранцев, прибывших из стран, где ситуация с распространением коронавируса признана неблагополучной. Италия входит в список таких стран.

В этой связи итальянское посольство рекомендует согражданам отказаться от поездки в Россию, если есть хоть малейшие признаки наличия простудного заболевания. В сообщении подчеркивается, что российские органы власти крайне серьёзно относятся к исполнению противовирусных мер.

"Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию в этот период", - гласит сообщение на странице посольства Италии в Facebook.

Напомним, что Италия является одним из главных очагов распространения коронавируса за пределами Китая. Число заражённых в стране перевалило 3 тысячи человек, при этом 148 случаев завершились летальным исходом.