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Итальянцам посоветовали не ехать в Россию: Посольство Италии всерьёз восприняло противовирусный режим в Москве

07 марта 2020, 00:35  •  38 • Политика
Итальянцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию при лёгком простудном недомогании. Посольство Италии отмечает, что в России очень строго относятся к соблюдению противовирусных мер.
Граждан Италии попросили не приезжать в Россию, если есть симптомы простуды. Рекомендацию выпустило посольство Италии в России на фоне объявленного в Москве из-за коронавируса режима повышенной готовности.
В частности, в указе мэрии Москвы говорится о необходимости самоизоляции на дому в течение 14 дней для всех иностранцев, прибывших из стран, где ситуация с распространением коронавируса признана неблагополучной. Италия входит в список таких стран.
В этой связи итальянское посольство рекомендует согражданам отказаться от поездки в Россию, если есть хоть малейшие признаки наличия простудного заболевания. В сообщении подчеркивается, что российские органы власти крайне серьёзно относятся к исполнению противовирусных мер.
"Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию в этот период", - гласит сообщение на странице посольства Италии в Facebook.
Напомним, что Италия является одним из главных очагов распространения коронавируса за пределами Китая. Число заражённых в стране перевалило 3 тысячи человек, при этом 148 случаев завершились летальным исходом.

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